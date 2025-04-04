Ingyenes szokáskövető sablonok a Google Táblázatokban, az Excelben és a ClickUpban

Legtöbben tudjuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet éljünk. Ez nagyjából így néz ki:

Rendszeresen sportolj. Cseréld le a gyorséttermi ételeket egészséges, otthon főzött ételekre. Igyál vizet. Aludj eleget. Korlátozd a közösségi médiában töltött időt. Tölts több időt szeretteiddel. Tanulj és fejlődj folyamatosan. 🌻

De mindig meg is tesszük ezeket a dolgokat?

Hát... nem igazán. A legjobb szándék ellenére is nehéz lehet a jó szokásokat fenntartani, és a rossz szokások gyorsan visszatérnek.

Itt jönnek jól a szokáskövető sablonok. Ha nyomon követed a szokásaidat, könnyebb kezelni őket. Mielőtt észbe kapnál, az új szokásaid – merjük kimondani? – szokássá válnak, így már nem kell rájuk gondolnod. 🤩

Nézzük meg, hogyan segíthet egy szokáskövető sablon az egészséges szokások kialakításában és fenntartásában. Ezután megosztunk néhány szokáskövető ötletet, amelyek segítenek céljaid elérésében, lépésről lépésre.

Mi az a szokáskövető sablon?

A szokáskövető sablon segít célokat kitűzni, majd azokat kisebb lépésekre bontani, amelyeket rendszeresen végrehajthat, hogy pozitív változást érjen el.

A szokáskövetők segítenek lendületet szerezni azzal, hogy emlékeztetik Önt a mindennapi teendőkre. Hasonlóan a célkövető alkalmazásokhoz, vizuális áttekintést nyújtanak az előrehaladásáról, nyomon követik a teljesítményét, és segítenek gyorsan újra beállítani a pályát, ha letérne róla.

Motiválnak arra, hogy addig folytassa, amíg az új, pozitív szokások be nem épülnek a napi rutinjába – ami egy kicsit tovább tarthat, mint az általánosan elfogadott 21 nap.

Használhat heti szokáskövető sablont a heti célok kitűzéséhez, 30 napos szokáskövetőt a teljes hónapra szóló célok kitűzéséhez, vagy éves szokáskövetőt az egész évre – vagy annál hosszabb időszakra.

Használja a szokáskövető sablonokat olyan önápolási projektekhez, mint a vízfogyasztás növelése, a napi kiegészítők szedése vagy a munkaidő alatti rendszeres szünetek. Vagy használja őket a munkája fontossági sorrendjének megállapításához, egy álomnyaralás megtakarításához, vagy hogy végre időt szakítson arra, hogy megírja azt a könyvet, néhány oldalt egyszerre. 📚

Bárhogyan is alkalmazza, a szokáskövető használata a feladatok kezeléséhez az egyik legproduktívabb dolog, amit tehet.

Mi jellemzi a jó szokáskövető sablont?

A legjobb szokáskövető alkalmazások és sablonok bizonyos közös vonásokkal rendelkeznek:

Egyszerűek és könnyen használhatók.

Formátumuk az Ön igényeinek megfelelően alakítható – legyen az egy jól megtervezett táblázat dátumokkal, egy mini szokáskövető, amelyet a táskájában vagy pénztárcájában tarthat, egy bullet journal szokáskövető, amely különböző színekkel jelöli a különböző célokat, vagy egy kör alakú szokáskövető, amely egyik napról a másikra halad.

Lehetővé teszik, hogy elektronikus formában vagy nyomtatható tervezőn jelöld be az elvégzett feladatokat, így naponta érezheted az elért eredményeket ✅

Segítenek a prioritások kezelésében , így mindig a legfontosabb dolgokra koncentrálhatsz.

Bármely más digitális tervezővel együtt használhatók, amelyeket a munkaterhelés kezelésére használ.

13 ingyenes szokáskövető sablon, amelyet 2025-ben használhatsz

Bármi is legyen a célod, biztosan találsz magadnak megfelelő szokáskövető sablont. Talán egy 30 napos kihívást tűztél ki magad elé, hogy egy hónapig minden nap felhívsz egy potenciális új ügyfelet. Vagy talán egy hosszabb távú cél felé törekszel, például egy maratonra készülsz. (Ehhez érdemes egy 100 napos szokáskövetőt használni. ) 🏃

Sok szokáskövető sablon ma már digitális formában is elérhető. Ha azonban inkább papír alapú sablonokat használsz, keress egy ingyenes, online nyomtatható szokáskövető sablont, és bátran egészítsd ki motivációs matricákkal.

És ha már a jó szokásokról beszélünk, íme néhány, amit már ma elkezdhetsz kialakítani – egy még sikeresebb karrier érdekében!

Most nézzük meg az online elérhető legjobb szokáskövető sablonokat.

1. ClickUp személyes szokáskövető sablon

Ingyenes sablon letöltése Ápolja és kövesse nyomon egészséges személyes szokásait a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

A ClickUp Personal Habit Tracker egy ingyenes szokáskövető sablon, amely segít a napi tevékenységeinek elsajátításában, támogatva az egészséges szokásokat, miközben céljai felé halad.

Kezdje azzal, hogy a ClickUp Doc vagy a ClickUp Whiteboard Sticky Notes funkcióját használja a célok meghatározásához. Ezután gondolkodjon el azon, milyen szokásokat kell kialakítania a célok eléréséhez. Ha nem biztos benne, hogy mi az igazi prioritása, egy prioritás-sablon segíthet tisztázni ezt.

Hozzon létre egy feladatot minden egyes szokáshoz, amelyet nyomon szeretne követni, ez lehet bármi, a „minden nap 10 perc meditáció”tól a „heti háromszor tanulás”ig. Állítson be egy idővonalat mindegyikhez a Milestones segítségével, így lesznek mini célok, amelyek felé haladhat, és használja a Custom Fields funkciót kisebb, rendszeres feladatokhoz, például napi 15 oldal elolvasásához vagy 10 000 lépés megtételéhez. 🚶

Használja a Nyitott és Befejezett állapot mezőket és a Haladási sávot, hogy nyomon követhesse az egyes feladatok elvégzését. Ezután döntse el, hogyan szeretné nyomon követni az általános haladását – válasszon táblázat vagy lista nézet közül.

2. ClickUp heti szokáskövető tervező sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont Kövesse nyomon a feladatait a hét folyamán a ClickUp heti tervező sablon segítségével.

A ClickUp heti tervező sablonja a hatékony heti tervezés és a jobb termelékenység eléréséhez elengedhetetlen szokáskövető eszköz. Szervezze meg és egyensúlyozza ki személyes és szakmai feladatait úgy, hogy minden egyes, a héten elvégzendő célhoz feladatokkal társítja.

Bontsd le heti szokásaidat kisebb, elérhető napi feladatokra, például „minden nap 30 percet olvasni” vagy „a projektjelentés két szakaszát befejezni”. Használd a ClickUp intuitív Milestones funkcióját, hogy a hosszú távú célokat kisebb, heti célokra bontsd, így azok kezelhetőbbek és kevésbé nyomasztóak lesznek.

A Status mezők segítségével nyomon követheted a hét alakulását, és a feladatok előrehaladásával átállíthatod őket „In Progress” (Folyamatban) állapotról „Complete” (Befejezve) állapotra. A nézetet táblázatra, listára vagy naptárra állítva úgy szervezheted a napirendedet, ahogy neked a legkényelmesebb.

Bármi is legyen az Ön célja, a ClickUp heti tervező sablon felbecsülhetetlen értékű eszköz a jó szokások kialakításához, a célok elérésének megkönnyítéséhez, valamint a produktív és kiegyensúlyozott hét biztosításához. 🗓️

3. ClickUp havi szokáskövető sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont A ClickUp havi tervező sablonjával minden hónapban szervezett maradhat és nyomon követheti szokásait.

A ClickUp havi tervező sablon ideális azok számára, akik havi szokásaikat és feladataikat koherens és átfogó módon szeretnék megszervezni. Ez a szokáskövető sablon lehetővé teszi, hogy hatékonyan állítsd be és kövesd nyomon havi céljaidat, így egész hónapban motivált maradsz.

Rendeljen hozzá feladatot minden szokásához vagy céljához, és használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy konkrétabb feladatokat hozzon létre, például „naponta 50 oldal olvasása” vagy „heti 4 alkalommal testmozgás”. Akár mérföldköveket is beállíthat hosszú távú céljaihoz, így a hónap során apróbb eredményeket is ünnepelhet. 🎉

A sablon különböző nézeteket kínál, például táblázatos nézet, listás nézet vagy naptár nézet, így a havi tervedet a saját stílusodnak megfelelően jelenítheted meg. A ClickUp havi tervező sablonja egy haladási sávot is tartalmaz, így könnyedén nyomon követheted a céljaid felé tett előrelépéseidet, és szükség szerint módosíthatod azokat.

4. ClickUp napi cél sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont Bontsd le a nagy célokat napi feladatokra, és maradj produktív minden nap a ClickUp napi cél sablonjával.

Kezelje napi céljait a ClickUp napi cél sablonjával! Ez a sablon egy robusztus és hatékony rendszert kínál a napi célok kezeléséhez. Ez a szokáskövető sablon lehetővé teszi, hogy a nagyratörő törekvéseket kezelhető napi célokká alakítsa, elősegítve a következetességet és a célok felé vezető folyamatos haladást.

Kezdje azzal, hogy meghatározza a nap fő céljait olyan feladatokkal, amelyek ösztönzik az ezekhez a célokhoz kapcsolódó szokásokat. Például: „30 perces edzés elvégzése” vagy „projektjavaslat véglegesítése”. Az alfeladatok segítségével bontsa kisebb, könnyebben kezelhető lépésekre a nagyobb célokat, és használja az egyéni mezőket a konkrét napi feladatokhoz, például „8 pohár víz elfogyasztása” vagy „15 perc meditáció”. 🧘

Használja ki a ClickUp intuitív állapotmezőinek erejét, hogy a nap folyamán könnyedén áthelyezhesse a célokat a „Teendők” kategóriából a „Befejezettek” kategóriába, amint elérte őket. Ez nem csak szervezési eszköz, hanem motivációs lökés is minden befejezett feladat után.

5. ClickUp Work To Do sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont A ClickUp Work To Do sablon segítségével sikeresen teljesítheted az összes előtted álló feladatot.

A ClickUp Work To Do sablon segít gyorsan, hatékonyan és a megfelelő sorrendben elvégezni a feladatokat, jó szokásokat kialakítva, amelyek elvezetnek a céljaidhoz. 🌈

Ez a tervező sablon minden nagy feladatot kisebb, könnyebben kezelhető alfeladatokra bont, mindegyiknek megadva a határidejét. Segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, így mindig a legfontosabb feladatokkal foglalkozhatsz először, és egy rugalmas Kanban táblával szervezheted az egészet. Ha mások is részt vesznek a munkában, a ClickUp Automations segítségével másoknak is kioszthatod a feladatokat.

Osztályozd feladataidat egyéni mezőkkel, például Feladat típusa, Gyakoriság és Fontos megjegyzések, és kövesd nyomon az előrehaladást egyéni állapotokkal, például Teendő, Folyamatban, Befejezve vagy Törölve.

A Feladatok listája nézetben láthatja az összes feladatát. Használja a sablont heti tervezőként a Heti naptár nézetben, vagy havi szokáskövető sablonként a Havi naptár nézetben.

6. ClickUp napi teendők sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont Ez a klasszikus ClickUp napi teendők sablonja megkönnyíti a feladatok és azok előrehaladásának nyomon követését.

A ClickUp Daily Things To Do Template egy napi szokáskövető sablon, mert a napi szokások segítenek elérni a hosszú távú célokat.

Használj ellenőrzőlistákat és egyéni mezőket, mint például a Kategóriák, Munkahelyi terhelés és Haladás, hogy minden nap biztosan mindenre figyelj. Rendezze a teendőlista elemeit a határidő szerint, és rangsorolja őket, hogy tudd, mire kell először koncentrálnod.

Ez az egyszerű szokáskövető sablon lehetővé teszi, hogy a teljesített feladatokat kipipáld. Ezután elrejtheted őket, vagy ha úgy tetszik, nyitva és láthatóan hagyhatod őket. A teljesített feladatok látványa gyakran ad egyfajta teljesítményérzetet. ✅

A táblázatos nézet gyorsan megmutatja, mi van még hátra és mi már elkészült, így mindig tisztában vagy azzal, hol tartasz a nagy egészben.

7. ClickUp naptár teendőlista sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont Tekintse meg az összes napi feladatát a ClickUp naptár teendőlista sablonjában.

A ClickUp naptár teendőlista sablon különösen jól működik, ha több feladatot kell egyszerre végeznie, és nem tudja pontosan, hol kezdje. Ez az ingyenes szokáskövető sablon az összes feladatot idővonal formátumban jeleníti meg, így könnyen áttekintheti, mit kell tennie.

Amikor készen állsz a munkára, bármely feladat részleteibe belemélyedhetsz. Az olyan egyéni attribútumok, mint a kategória, a szerep, az erőforrások és a termelékenységi szint pontosan megmutatják, mivel dolgozol és mit kell elvégezned.

A feladatokat bizonyos tulajdonságok, például kategória és szerep szerint is rendszerezheti, így ha szeretné, hasonló feladatokat együtt végezhet el. Ha elkészült, egyszerűen változtassa meg a státuszt Nyitottról Befejezettre.

Ezt a sablont napi, heti vagy havi szokáskövetőként használhatod, attól függően, hogy mennyire előre szeretnél tervezni. 🗓️

8. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont Használja ezt a sablont, hogy felsorolja és vizualizálja növekedési tervét.

A folyamatos személyes fejlődés fontos része a személyiség fejlődésének – és a karrierépítésnek. Valósítsd meg a benned rejlő potenciált azáltal, hogy megismered az erősségeidet és a fejlesztendő területeidet, majd tervezz meg, hogyan érheted el a legjobb verziót magadból.

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja pontosan ebben segít. Ez egy személyes és szakmai célkövető és projekttervező eszköz, amely segít célokat kitűzni és a feladatokat megszervezni, figyelembe véve az esetleges akadályokat. Ezután mérheted az e célok felé tett előrehaladásodat.

A többféle feladatállapot, például „Nincs jó úton”, „Jó úton” és „Cél elérve” segít koncentrálni és motivált maradni. Az egyéni beállítások, például a felelősségteljes partner kiválasztása, a minimális napi célok megadása, valamint a sikerek és eredmények megünneplése pedig előre visznek. 🏆

A negyedéves PD-tábla nézetben láthatja háromhavi személyes fejlesztési tervét. Emellett az egyes feladatokkal való elégedettségét is mérheti, ha az „Mennyire elégedett az előrehaladásával?” egyéni mezőben ötből egy számot választ ki.

9. ClickUp napi személyes ütemterv sablon gyerekeknek

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont Hozzon létre rutint és struktúrát már korán a ClickUp napi személyes ütemterv sablonjával gyerekeknek.

„Megmostad a fogadat/ágyaztál/megcsináltad a házi feladatod?” Minden szülő ismeri ezeket a napi feladatokat – és azt is, hogy néha milyen nehéz rávenni a gyerekeket, hogy elvégezzék őket. Alakíts ki jó szokásokat már korán, és könnyítsd meg a dolgodat (és a gyerekeidé) a ClickUp napi személyes ütemtervével gyerekeknek.

Ezt a szokáskövető sablont eredetileg otthoni tanuláshoz tervezték gyerekeknek, de könnyen adaptálható az iskolába járó gyerekek jó szokásainak kialakításához is. Ez egy vizuális, gyerekbarát eszköz, amely struktúrát biztosít és pontosan megmutatja nekik, mit kell tenniük minden nap és mikor – szükség esetén hasznos emlékeztetőket is nyújtva.

A házi feladatokra, a családdal töltött időre és a szórakoztató tevékenységekre szánt időkeretekkel jó egyensúlyt teremthetsz, így a gyerekek produktívak és boldogok maradnak, és hozzáadhatod az egyéb teendőket is, mint például a fogmosás vagy az ágyazás. 🛏️

Még hangulatkövetőként is működik, és ösztönzi a személyesebb interakciót olyan egyéni mezőkkel, mint „Hogy telt a napod?”, „Mi mosolygott ma?”, és „Van valami, amiről négyszemközt szeretnél beszélni?”.

10. ClickUp személyes termelékenységi sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont Használja a ClickUp-ot a személyes termelékenység növelésére ezzel a sablonnal.

Búcsúzz el a túlterheltségtől, és szervezd meg az életedet a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával.

Állítsd be hosszabb távú céljaidat, majd tervezz meg kisebb feladatokat, amelyek segítenek azok elérésében. A reggeli meditációtól a megbeszélésekig és az étkezés tervezéséig, a számodra legfontosabb dolgok szerint rangsorold a napodat, hogy koncentrált és motivált maradhass.

A feladatokat a „Tennivalók” kategóriából a „Befejezettek” kategóriába helyezd át, ahogy elvégzed őket, vagy használj konkrétabb, egyedi státuszokat, például „Étkezések megtervezve”, „Húsboltban vásárolni” és „Kész!” az egyes lépések nyomon követéséhez. A Time Tracking alkalmazással pontosan láthatod, mennyi időt töltesz egy feladattal, a Gantt-diagrammal pedig azt, hogy mennyire vagy a befejezéstől. Ezután eldöntheted, hol kell esetleg módosítanod a tervedet.

Ez az ingyenes szokáskövető sablon segít az ismétlődő feladatok beállításában is. Például állíts be egy feladatot, amely emlékeztet arra, hogy a nap folyamán rendszeresen tarts szünetet, hogy produktív maradhass. 💪

11. ClickUp SMART célok sablon

Szerezd meg ezt az ingyenes sablont Érd el céljaidat a ClickUp Smart Goals Template segítségével!

A legjobb célok a SMART célok, vagyis a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célok.

A ClickUp SMART Goals Template segít abban, hogy tisztázza céljainak minden elemét, miközben azokat sokkal kezelhetőbb részekre bontja. Kisebb mérföldkövekkel könnyebb motiváltnak és koncentráltnak maradni.

A sablon arra is ösztönöz, hogy alaposabban átgondold céljaidat, és azonosítsd az esetleges akadályokat. Például az olyan egyéni mezők, mint „Miért tűzöm ki ezt a célt most?”, „Rendelkezel a cél eléréséhez szükséges képességekkel?” és „A cél eléréséhez szükséges erőfeszítés mértéke” elgondolkodtatnak, és biztosítják, hogy a megfelelő időben tűzd ki a megfelelő célokat. 🚦

Hasznos állapotok, mint például „Off Track” (Nem a terv szerint halad), „On Track” (A terv szerint halad) és „Crushing” (Szuperül halad) tájékoztatnak a teljesítményedről, és figyelmeztetnek, ha korrekciós intézkedéseket kell hoznod ahhoz, hogy elérjed a kívánt célt.

12. Google Sheets és Excel szokáskövető táblázat sablon a Template.net webhelyről

Ez a Google Sheets szokáskövető sablon egy egyszerű és könnyen használható dokumentum, amely lehetővé teszi, hogy felsorold a feladataidat – vagy a szokásokat, amelyeken dolgozni akarsz – a határidővel és az időponttal együtt. Megadhatod a heti vagy havi szokáskövetőt, mintha egy ismétlődő feladat lenne, majd a befejezés után a státuszt „Befejezetlen”ről „Befejezett”re változtathatod.

A sablon letöltéséhez előbb előfizetnie kell a Template.net szolgáltatásra, hogy letöltse ezt a szokáskövető sablont Google Sheets vagy Excel formátumban. De miután megvásárolta, szerkeszthető és kinyomtatható, és segít önmagának felelősséget vállalni. 📝

13. Google Sheets és Excel szokáskövető táblázat sablon a Hellometrics-től

via Hellometrics

A Google Táblázatok szokáskövető sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a vállalkozóknak vagy bloggereknek nyomon követni az ismétlődő feladatokat, de bárki használhatja jó szokások kialakításához.

Kezelje munkarutinját úgy, hogy feladatokhoz konkrét időpontokat rendel, például naponta, hetente egyszer vagy kétszer, vagy havonta egyszer. A sablont saját igényeihez igazíthatja.

Ezután jelöld be a befejezett feladatokat. Ahogy bejelölöd őket, egy szép vizuális képet kapsz, amely az elért eredmények érzetét kelti benned. Ha pedig összefoglalót szeretnél látni, a Haladás fülön megnézheted, hogy hányszor végezted el az egyes feladatokat – így nem tudsz kibújni a felelősség alól. 👀

Érd el céljaidat a számodra megfelelő szokáskövető sablonokkal

Mindenkinek szüksége van valamire, amiért érdemes küzdenie, legyen az karrierbeli siker, jó egészség, pénzügyi stabilitás – vagy ezek kombinációja. Az ilyen célok elérése azonban nem egyik napról a másikra történik. Ezek a jó szokások eredményei, amelyeket újra és újra végzünk, még akkor is, ha az élet megakadályozza.

Az olyan eszközök, mint a szokáskövető sablonok, segítenek tisztázni, mit szeretnénk elérni, és minden nap emlékeztetnek arra, mit kell tennünk ahhoz, hogy odaérjünk. Segítenek koncentrálni a zavaró tényezők ellenére is. Ha világosan látjuk az előrehaladásunkat, az motivál minket, hogy folytassuk. 🙌

A ClickUp ingyenes szokáskövető sablonjai az online elérhető legjobbak közé tartoznak. Mint minden ClickUp sablon, ezek is könnyen kezelhetők, igényeidhez igazíthatók, és segítenek a munkafolyamatok soha nem látott mértékű racionalizálásában.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és hozzáférést kapsz a szokáskövető sablonjaink széles választékához és még sok máshoz. Az üzleti és magánéleted kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű.