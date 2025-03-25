A 11 legjobb szokáskövető alkalmazás 2025-re

Jobb szokások kialakítása egyszerűnek tűnhet, de a következetesség fenntartása kihívást jelent.

Hányszor ígérted meg magadnak, hogy több vizet fogsz inni, minden nap edzeni fogsz vagy meditálni fogsz, csak hogy néhány hét múlva elvesztetted a fonalat és feladtad?

Én is jártam már így. Az élet egyre mozgalmasabbá válik, és hirtelen újra a kiindulási ponton találod magad.

Itt jönnek képbe a szokáskövető alkalmazások.

Az elmúlt néhány hónapban a ClickUp csapatával több tucat szokáskövető alkalmazást teszteltünk, hogy megtaláljuk azokat, amelyek valóban hatékonyak.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatom 11 szokáskövető alkalmazást, amelyeket kipróbáltunk és megszerettünk. Nézzük meg őket! 🎯

Mit kell keresni a szokáskövető alkalmazásokban?

Azt javaslom, hogy olyan szokáskövető alkalmazást válasszon, amely nyomon követi a napi szokásait és támogatja a jobb időgazdálkodást. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a legjobb szokáskövető alkalmazásoknak néhány közös kulcsfontosságú tulajdonságuk van. 👇

Könnyű használat: Egy kiváló szokáskövető alkalmazásnak intuitív felülettel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a szokások hozzáadását, felülvizsgálatát és nyomon követését anélkül, hogy meg kellene tanulnod a használatát. Ha a használata fárasztónak tűnik, akkor valószínűleg nem fogod kitartani mellette. Testreszabási lehetőségek: Mindenkinek egyedi szokásai és céljai vannak, ezért keressen olyan szokáskövető alkalmazást, amely lehetővé teszi a kategóriák, emlékeztetők és haladási mutatók igényeinek megfelelő testreszabását. Az olyan funkciók, mint a rugalmas szokásütemtervek vagy a személyre szabott sorozatos célok, hatékonyabbá tehetik a nyomon követést. Vizuális haladáskövetés: A haladás vizuális megjelenítése – diagramok, sorozatok vagy mérföldkövek formájában – hatékony motiváló tényező. A szokások részletes betekintést nyújtó szokáskövető alkalmazás segít azonosítani a mintákat és ünnepelni a kis sikereket az út során. Integráció más eszközökkel: A elfoglalt emberek számára egy olyan szokáskövető alkalmazás, amely szinkronizálható naptárakkal és fitneszkövetőkkel, jobban beépíthető a rutinba.

🔍 Tudta? Még a rossz szokások is a dopamin, az agyban termelődő „jó érzés” kémiai anyag hatására alakulnak ki. Az olyan tevékenységek, mint a közösségi médiában való böngészés vagy a gyorséttermi ételek fogyasztása azonnali élvezetet nyújtanak, ami megnehezíti ezeknek a szokásoknak a feladását.

A 11 legjobb szokáskövető alkalmazás

Rengeteg szokáskövető alkalmazás ígéri, hogy segít jobb szokásokat kialakítani, de nem mindegyik teljesíti az ígéretét.

Miután kipróbáltam számos eszközt, 11 szokáskövető alkalmazásra szűkítettem a választékot, amelyek valóban hatékonyak. Kezdjük! 💪🏼

1. ClickUp (A legjobb szokáskövetéshez és termelékenység-kezeléshez)

A ClickUp egy világszerte elismert termelékenységi, szokáskövető és projektmenedzsment alkalmazás.

Személy szerint én is használtam a funkcióit, hogy kitartsak a saját céljaim mellett, és ezek hatalmas változást hoztak a napi rutinjaim kezelésében.

ClickUp ismétlődő feladatok

Készíts jobb rutinokat a ClickUp segítségével Hozzon létre ClickUp ismétlődő feladatokat, hogy ne kelljen minden nap újra létrehoznia és nyomon követnie ugyanazokat a feladatokat.

A ClickUp Recurring Tasks egyszerűsíti a szokások nyomon követését azáltal, hogy automatizálja a rutinokat. Miután beállított egy emlékeztetőt egy szokásos feladat elvégzésére, az automatikusan megismétlődik, így a rutinok extra erőfeszítés nélkül is a terv szerint haladnak.

Már nem kell emlékeztetnem magam arra, hogy minden este naplót írjak – ez már be van állítva ismétlődő feladatként a ClickUp munkaterületemen.

Miután befejeztem, a következő napra visszaáll, így biztosan nem maradok le semmiről.

ClickUp Goals

Azt is tapasztaltam, hogy a ClickUp Goals alkalmazás használata a szokások nyomon követéséhez sokkal könnyebbé teszi a következetességet. Világos célokat tűzhetek ki a kialakítani kívánt szokásokra, és azokat mérhető célokra bontom.

A haladás nyomon követése is örömteli érzés. A Célok funkciót használom, hogy szokásaimat elérhető lépésekre bontsam.

Például beállíthatok egy célt, hogy naponta 30 percet töltsön a szabadban, este két órára korlátozza a képernyő előtt töltött időt, vagy hetente három egészséges ételt főzzön. Minden alkalommal, amikor frissítem az előrehaladásomat, látva, hogy mennyit értem el, motivál, hogy folytassam.

ClickUp Dashboards

Hozd létre saját szokáskövető felületedet a ClickUp Dashboards segítségével!

Hogy minden szervezett és mérhető legyen, nagyban támaszkodom a ClickUp Dashboards alkalmazásra. Ezzel egy helyen láthatom a szokásaimat.

Kártyákat adtam hozzá, hogy nyomon követhessem a testmozgás gyakoriságát, az elolvasott könyvek számát és a meditációs sorozataimat.

ClickUp Reminders

Hozzon létre ClickUp emlékeztetőket, hogy ne maradjon le a mindennapi teendőkről, amelyeket szokássá szeretne tenni.

Azoknál a pillanatoknál, amikor az élet hektikussá válik, a ClickUp Reminders rendkívül hasznos. Én arra használom, hogy emlékeztessen bizonyos szokásokra, amelyeket egyébként könnyen figyelmen kívül hagynék.

Például beállítottam egy emlékeztetőt az esti meditációs szokásomra. Este 7 órakor a ClickUp egy egyszerű emlékeztetővel értesít: „Szánj 10 percet a meditációra”.

Ezenkívül számos ClickUp sablont használtam, hogy javítsam a jó szokások nyomon követését.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp személyes szokáskövető sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni napi szokásait és céljait.

Például a ClickUp Personal Habit Tracker Template fantasztikus módja a szokások nyomon követésének megkezdésének.

Egy funkció, amelyet különösen szeretek, a vizuális haladáskövetés. Ez egy pillanat alatt megmutatja, mennyire következetesen tartod be szokásaidat, és ez a visszajelzés hihetetlenül motiváló. A sablon a reflexióra is ösztönöz, lehetővé téve, hogy jegyzeteket vagy megjegyzéseket fűzz az egyes szokásokkal kapcsolatos tapasztalataidhoz.

💡 Profi tipp: A ClickUp szokáskövető sablonján kívül a ClickUp Brain intelligens AI-javaslatait is felhasználhatja szokáskövetési útjának személyre szabásához. Hozzon létre személyre szabott szokáskövetőt a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Rugalmas sablonok: Személyre szabhatja szokáskövetését a ClickUp testreszabható sablonjaival.

Haladás nyomon követése: A ClickUp Dashboards egyértelmű diagramjaival és áttekintéseivel vizualizálhatja eredményeit.

Feladatok automatizálása: Állítsd be a ClickUp ismétlődő feladatait, hogy szokásaidat extra erőfeszítés nélkül is következetesen betarthasd.

Időszerű emlékeztetők: Maradjon a pályán az automatikus értesítések és a ClickUp Reminders segítségével.

Személyes betekintés: Jegyzeteket fűzhetsz hozzá, hogy reflektálj az előrehaladásodra és finomítsd szokásaidat.

Platformok közötti hozzáférés: A ClickUp könnyen használható mobil eszközökön és laptopokon egyaránt.

A ClickUp korlátai

Kissé zavaró lehet a ClickUp Docs-ban az aloldalak azonosítása a főoldalakról.

A felület túlterhelő lehet, ha nem megfelelően szervezett.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9980+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4330+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp egy kivételes projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi munkacsoportunk szervezését, hatékony együttműködést és a feladatok automatizálását egyetlen környezetben. Olyan funkciókat kínál, mint a Kanban táblák, Gantt diagramok, együttműködési dokumentumok, kód nélküli automatizálás és időkövetés. Ideális a szervezet összes munkafolyamatának egységesítésére és a csapatok összehangolására, anélkül, hogy más eszközökre lenne szükség.

A ClickUp egy kivételes projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi munkacsoportunk szervezését, hatékony együttműködést és a feladatok automatizálását egyetlen környezetben. Olyan funkciókat kínál, mint a Kanban táblák, Gantt diagramok, együttműködési dokumentumok, kód nélküli automatizálás és időkövetés. Ideális a szervezet összes munkafolyamatának egységesítésére és a csapatok összehangolására, anélkül, hogy más eszközökre lenne szükség.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a naponta használ AI-eszközöket személyes feladatokhoz, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI támogatja, így hetente akár 3 órát is megtakaríthat, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a!

🧠 Érdekesség: James Clear bestseller könyve, az Atomic Habits kiemeli a kis, fokozatos változások erejét. Kifejti, hogy a napi 1%-os fejlődés idővel jelentős eredményeket hozhat.

2. Habitica (a legjobb a szokások játékos nyomon követéséhez)

via Habitica

A legtöbb digitális tervező alkalmazástól eltérően, amelyeket kipróbáltam, a Habitica szokáskövető funkciói a napi feladataidat és céljaidat egy izgalmas szerepjátékba (RPG) alakítják át. Játékossá teszi a rutinjaidat, és a szokások kialakítását kalandos küldetéssé változtatja, így a személyes fejlődés szórakoztató és motiváló lesz.

Az egyik funkció, amelyet különösen hasznosnak találtam, a Habitica közösségi integrációja. Barátaimmal csapatokat alkothattunk, együtt teljesíthettünk küldetéseket, és közösségi érzést és felelősségvállalást alakíthattunk ki.

A Habitica legjobb funkciói

A játékbeli avatár személyre szabható, hogy tükrözze a stílusodat.

Szinkronizálja a különböző platformokat a feladatokhoz és az előrehaladáshoz való zökkenőmentes hozzáférés érdekében.

Élvezd a játékbeli jutalmakat, mint például arany és tárgyak a feladatok teljesítése után.

Hozzon létre megosztott feladatlistákat és kihívásokat, hogy inspirálja és bevonja a felhasználókat.

A Habitica korlátai

A ritka frissítések elavult funkciókhoz vagy megoldatlan hibákhoz vezetnek.

A játékos elemek motiválóak, de elterelhetik a figyelmet a termelékenységről.

Habitica árak

9 USD/hó (+ 3 USD/további felhasználó)

Egyedi árazás

Habitica értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Habitica-ról a valódi felhasználók?

Úgy írnám le, hogy életem megváltoztatta. Tényleg így volt. Bár tudom, hogy ha mondjuk öt évvel ezelőtt próbáltam volna ki, akkor nem működött volna számomra. De most pontosan ez az, amire szükségem volt, ezért örülök, hogy csak néhány hónapja fedeztem fel.

Úgy írnám le, hogy életem megváltoztatta. Tényleg így volt. Bár tudom, hogy ha mondjuk öt évvel ezelőtt próbáltam volna ki, akkor nem működött volna számomra. De most pontosan ez az, amire szükségem volt, ezért örülök, hogy csak néhány hónapja fedeztem fel.

📖 Olvassa el még: Hogyan írjunk mérhető célokat és célkitűzéseket (+példák)

3. Habitify (a legjobb platformok közötti szokáskövetéshez)

via Habitify

A Habitify egy megbízható eszköz a szokások nyomon követéséhez. Tiszta felületének és több platformon, például iOS, Android, Mac, Windows és a weben való elérhetőségének köszönhetően könnyen hozzáférhetek a szokásaimra vonatkozó adatokhoz, bárhol is legyek.

A szokáskövető alkalmazás nyomon követi a sorozatokat, a teljesítési arányokat és a szokások alakulását, így világos áttekintést nyújt az erősségeimről és a fejlesztendő területekről. Minimalista kialakítása elkerüli a figyelemelterelést, így könnyebben tudok koncentrálni.

A Habitify legjobb funkciói

Védje adatait biometrikus hitelesítéssel a nagyobb biztonság érdekében.

Legyen naprakész az összes eszközöd közötti zökkenőmentes szinkronizálásnak köszönhetően.

Állíts be konkrét emlékeztetőket, hogy rendszeresen tartsd a rutinodat.

Írja le gondolatait vagy megfigyeléseit minden egyes szokásról, hogy javítsa önismeretét.

A Habitify korlátai

Nincs robusztus szokásjavaslat-könyvtár

Az analitikai és kiegészítő funkciók túlterhelőek lehetnek azok számára, akik egyszerűbb felületet keresnek.

Habitify árak

Ingyenes

Prémium: 2,49 USD/hó

Prémium (életre szóló): 59,99 $/örökre (egyszeri fizetés)

Habitify értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: Talán hallottad már, hogy 21 nap alatt alakul ki egy szokás, de ez az elképzelés Dr. Maxwell Maltz 1960-ban megjelent könyvéből származik, aki plasztikai sebész volt, és észrevette, hogy pácienseinek körülbelül 21 napba telik, amíg alkalmazkodnak a fizikai változásokhoz. A kutatások szerint a szokások kialakulása átlagosan 66 napot vesz igénybe.

Szeretne jobb munkaszokásokat kialakítani? Ez a videó bemutató segít Önnek:

4. Streaks (a legjobb egyszerű szokáskövetéshez iOS-en)

via Streaks

A Streaks egy iOS-felhasználók számára tervezett szokáskövető alkalmazás, amely az egyszerűségre és a hatékonyságra összpontosít. Fő célja, hogy segítse a felhasználókat pozitív szokások kialakításában azáltal, hogy fenntartja a napi sorozatot, és a „Don’t Break the Chain” (Ne szakítsd meg a láncot) módszert alkalmazza a következetesség ösztönzésére.

Az alkalmazás tiszta felülete és intuitív kialakítása megkönnyíti a navigációt, különösen azok számára, akik új szokásokat szeretnének kialakítani és fenntartani.

A Streaks legjobb funkciói

Kövesse nyomon a negatív feladatokat, hogy figyelemmel kísérje szokásait, és törekedjen azok csökkentésére vagy megszüntetésére.

Állítsa be a szokások időtartamát, és kövesse nyomon az időbeli előrehaladást!

Használja a Siri-t a feladatok hangparancsokkal történő megjelöléséhez

Testreszabhatja a feladatütemtervet az Ön igényeinek megfelelően, meghatározott napokra vagy gyakoriságra.

A Streaks korlátai

A felhasználók legfeljebb 24 feladatot követhetnek nyomon.

Az iOS-exkluzivitás korlátozza az Android-felhasználók hozzáférését.

A Streaks árai

5,99 $ (egyszeri vásárlás)

Streaks értékelések és vélemények

G2: Több mint 240 értékelés

Capterra: 470+ értékelés

Mit mondanak a Streaksről a valódi felhasználók?

Értéke és testreszabhatósága elképesztő. Például én általában hajnali 1 órakor fejezem be a napomat, nem éjfélkor, mert késő este edzek. Az egyik szokásom, hogy minden nap kardió edzést végzek. Körülbelül hajnali 12:30-kor fejezem be a kardió edzést. Egy hagyományos alkalmazásban, amikor befejezem ezt a feladatot, az a következő napra számítana, nem pedig a tervezett „aktuális” napra. A Streaks alkalmazással beállíthatod, hogy mikor végződik a napod. Már ez a funkció önmagában is megéri. De ennél sokkal többet is kínál.

Értéke és testreszabhatósága elképesztő. Például én általában hajnali 1 órakor fejezem be a napomat, nem éjfélkor, mert késő este edzek. Az egyik szokásom, hogy minden nap kardió edzést végzek. Körülbelül hajnali 12:30-kor fejezem be a kardió edzést. Egy hagyományos alkalmazásban, amikor befejezem ezt a feladatot, az a következő napra számítana, nem pedig a tervezett „aktuális” napra. A Streaks alkalmazással beállíthatod, hogy mikor végződik a napod. Már ez a funkció önmagában is megéri. De ennél sokkal többet is kínál.

💡 Profi tipp: Ahhoz, hogy jobban megértsd a fejlődésedet, érdemes lehet a Streaks alkalmazást szokáskövető sablonokkal párosítani, így átfogóbb képet kaphatsz a szokásépítés folyamatáról.

5. Way of Life (a legjobb a szokások mélyreható elemzéséhez)

via Way of Life

A Way of Life egy egyszerű szokáskövető rendszert kínál, színekkel jelölt nyomon követéssel. A szokásokat zöldre (siker) vagy pirosra (kudarc) jelölheti, vagy üresen hagyhatja, ha kihagyta őket, így egy pillantással könnyen áttekintheti a teljesítményét.

Egyik hasznos funkció, amit találtam, az a lehetőség, hogy minden szokáshoz kontextust adhatok, például dokumentálhatom a kihívásokat, az eredményeket vagy a kiváltó okokat. Például, ha kihagytam egy edzést, akkor feljegyezhetem, hogy „Túl fáradt voltam munka után”.

A Way of Life legjobb funkciói

Exportálja a szokások adatait CSV vagy Excel formátumban a részletes elemzéshez.

Könnyedén figyelemmel kísérheti szokásait a zöld-piros színsémával, amely a siker arányát mutatja.

Biztonságos szokásadatok Face ID, Touch ID vagy jelszavak segítségével

Naplózza le az egyes szokásokkal kapcsolatos gondolatokat és kiváltó okokat a jobb betekintés érdekében.

Way of Life korlátai

Nincsenek lehetőségek a részleges teljesítésre

Az ingyenes verzióban a felhasználók csak három szokást követhetnek nyomon.

Way of Life árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó

Way of Life értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A legtöbb újévi fogadalom jobb szokások kialakításáról szól, azonban a kutatások szerint az emberek 80%-a februárra már feladja őket. Kisebb, konkrét célok kitűzése segíthet javítani a siker arányát.

6. StickK (A legjobb a kötelezettségvállaláson alapuló célok eléréséhez)

via StickK

A StickK egy szokáskövető alkalmazás, amelyet a Yale Egyetem viselkedési közgazdászai fejlesztettek ki. Viselkedési közgazdasági elveket alkalmaz, hogy segítse a felhasználókat céljaik elérésében.

Ez a szokáskövető alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy „kötelezettségvállalási szerződéseket” hozzanak létre, amelyekben pénzt ígérnek bizonyos célok elérésére. Ez a módszer kihasználja a veszteségkerülést, azaz azt a tendenciát, hogy az emberek inkább kerülik a veszteségeket, mint hogy megkeressék az azzal egyenértékű nyereséget, ami szerintem hatékonyan ösztönzi a kötelezettségvállalások következetes betartását.

A StickK legjobb funkciói

Jelölj ki egy referenst, aki figyelemmel kíséri az előrehaladást és jelentéseket készít, mint felelősségre vonható partner.

Rendeljen pénzügyi tétet a célokhoz, hogy kézzelfogható következményt teremtsen a nem teljesítés esetén.

Használjon eszközöket az önértékelés megkönnyítéséhez és a stratégiák szükség szerinti módosításához.

Állítson be és kövessen nyomon különféle célokat, beleértve az egészségügyi, fitnesz, pénzügyi és személyes fejlődési célokat

A StickK korlátai

A platform hatékonysága nagyban függ a kiválasztott referens elkötelezettségétől.

A felület nem túl intuitív.

StickK árak

Alapszintű : Ingyenes (25 felhasználó elkötelezettségenként)

Teljes hozzáférés: 19 USD/hó (100 felhasználó/elkötelezettség)

Pro: 99 USD/hó (250 felhasználó/elkötelezettség)

StickK értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a StickK-ról a valódi felhasználók?

A Stickk azért nagyszerű, mert minden héten a helyes úton tart. Hetente 100 dollárt teszek le tétként. Az a gondolat, hogy elveszíthetem azt a 100 dollárt, nagyon zavarna, ezért nem felejtem el enni. Van egy megbízható barátom is, aki a bíró, és 1-2 néző, akiknek hetente elküldöm a súlyomról szóló jelentéseket. Már 4 hete használom, és eddig minden célomat elértem.

A Stickk azért nagyszerű, mert minden héten a helyes úton tart. Hetente 100 dollárt teszek le tétként. Az a gondolat, hogy elveszíthetem azt a 100 dollárt, nagyon zavarna, ezért nem felejtem el enni. Van egy megbízható barátom is, aki a bíró, és 1-2 néző, akiknek hetente elküldöm a súlyomról szóló jelentéseket. Már 4 hete használom, és eddig minden célomat elértem.

🧠 Érdekes tény: A szokások egy „szokáshurok” nevű pszichológiai mintázat révén alakulnak ki, amely három részből áll: Cue: A szokást elindító kiváltó ok

Rutin: A viselkedés vagy cselekvés

Jutalom: A megszokott tevékenységek megerősítését szolgáló előny.

7. Coach. me (A legjobb személyre szabott szokás-coachinghoz)

Akár új szokásokat alakít ki, régi szokásokat szakít meg, vagy szokásokat halmoz fel, ez a szokáskövető alkalmazás biztosítja az eszközöket és a támogatást, amelyek segítenek a siker elérésében. Integrált coaching funkciója különbözteti meg a Coach. me alkalmazást, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatba lépjenek minősített szokáscoachokkal személyre szabott tanácsok és motiváció érdekében.

A testreszabható emlékeztetők biztosítják, hogy mindig tisztában legyél a kötelezettségeiddel, míg az egyéb egészségügyi és termelékenységi alkalmazásokkal való integrációk lehetővé teszik a szokások nyomon követésének átfogó megközelítését.

A Coach.me legjobb funkciói

Csatlakozz a közösség által működtetett kérdések és válaszok részhez, ahol tippeket oszthatsz meg, kérdéseket tehetsz fel, és bátorítást kaphatsz másoktól, akik hasonló szokásokon dolgoznak.

Elemezze szokásait részletes betekintéssel, amely segít a stratégiák kiigazításában a jobb eredmények elérése érdekében.

Dolgozzon együtt szakosodott edzőkkel, hogy személyre szabott útmutatást kapjon olyan területeken, mint a termelékenység, a fitnesz vagy a vezetői készségek.

Állítson be és kövessen nyomon SMART célokat emlékeztetőkkal és valós idejű haladásfrissítésekkel, hogy következetes maradjon.

A Coach.me korlátai

A személyre szabott coaching ára heti 25 dollártól kezdődik, ami nem mindenki számára megfizethető.

A coaching tapasztalatok az egyes coachok szakértelmétől és kommunikációs stílusától függően eltérőek lehetnek.

Coach. me árak

Ingyenes

87 dollár/hó egyéni szokás-coachingért

249 dollár/hó a nagy hatással bíró vezetői coachingért

Coach. me értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Loop (a legjobb nyílt forráskódú szokáskövető alkalmazás Androidra)

via Loop

Minimalista kialakításával népszerű az Android-felhasználók körében, a Loop azoknak szól, akik a legnagyobb adatvédelmet igénylik. Nincs benne tolakodó reklám, teljesen offline működik, és nem követi nyomon a felhasználói adatokat.

Még jobb, hogy fejlett szokásértékelő algoritmusa eltér a egyszerű sorozatalapú rendszerektől, és a szokásainak erősségét az időbeli következetesség alapján számítja ki. Ez a megközelítés biztosítja, hogy az alkalmi hibák ne akadályozzák meg teljesen az előrehaladását, ami különösen ösztönző, ha hosszú távú szokásokat szeretne kialakítani.

A Loop legjobb funkciói

Mérje szokásainak erősségét az idő múlásával, hogy lássa az általános előrehaladást, anélkül, hogy az alkalmi kudarcok megzavarnák lendületét.

Korlátlan számú szokást követhet nyomon, hogy annyi rutint figyeljen, amennyit csak szeretne, a fitneszcéloktól az önápolási gyakorlatokig.

Frissítsd szokásaidat közvetlenül a kezdőképernyőről a gyors és kényelmes nyomon követés érdekében.

Exportáld az előrehaladásodat CSV- vagy SQLite-fájlként biztonsági mentés vagy külső elemzés céljából.

A Loop korlátai

Nincs felhőalapú biztonsági mentés; a felhasználóknak manuálisan kell exportálniuk és átvinniük az adatokat.

Nem integrálható más egészségügyi vagy termelékenységi alkalmazásokkal.

Loop árak

Ingyenes

Loop értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Loopról a valódi felhasználók?

Loop Habit Tracker – ingyenes, tiszta felhasználói felület, többféle beállítási lehetőség a szokásokhoz (igen/nem, hányszor, gyakoriság), és ami nekem a legjobban tetszik, hogy a teljesítményed alapján kiszámítja, mennyire erős a szokásod (0% = gyenge/csak most kezdted, 100% = erős/szinte már izommemória).

Loop Habit Tracker – ingyenes, tiszta felhasználói felület, többféle beállítási lehetőség a szokásokhoz (igen/nem, hányszor, gyakoriság), és ami nekem a legjobban tetszik, hogy a teljesítményed alapján kiszámítja, mennyire erős a szokásod (0% = gyenge/csak most kezdted, 100% = erős/szinte már izommemória).

👀 Bónusz: Használj önellátási terv sablonokat, hogy megszervezd és fontossági sorrendbe állítsd a jólétedet. Ha a saját preferenciáid alapján testreszabod őket, az önellátási rutinod könnyebben kezelhetővé válik és jobban illeszkedik az életstílusodhoz.

9. Strides (A legjobb átfogó cél- és szokáskövetéshez iOS-en)

via Strides

A Strides lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy céljaikat témák szerint kategorizálják, például fitnesz, személyes fejlődés vagy munkaszokások. Ez a funkció magasabb szintű szervezettséget és koncentrációt tesz lehetővé, megkönnyítve a prioritások meghatározását és több cél egyidejű kezelését.

Azt is megállapítottam, hogy a jó és rossz szokások nyomon követése – például az olvasási rutin kialakítása vagy a képernyő előtt töltött idő csökkentése – egy átfogó eszközzé teszi az alkalmazást az önfejlesztéshez.

A Strides legjobb funkciói

Készítsen részletes jelentéseket, amelyek összefoglalják a célokat, projekteket és az általános előrehaladást, hogy átfogó képet kapjon eredményeiről.

Címkézd a nyomon követőket életterületek vagy rutinok szerint, hogy könnyen szervezhesd és a célokra koncentrálhass.

Állíts be határokat és vizualizáld a rossz szokások leküzdésében elért haladást, hogy könnyebben kitarts a pozitív változások mellett.

A Strides korlátai

Nincsenek együttműködési funkciók

Android-felhasználók számára nem elérhető.

Strides árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 dollártól/hónap

Strides értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Momentum (a legjobb egyszerű szokáskövetéshez az Apple ökoszisztémában)

via Momentum

A Momentum egyszerűsíti a szokások kialakítását azáltal, hogy szinkronizálja az adatokat iPhone, iPad, Apple Watch és Mac eszközök között, így kiküszöbölve a felesleges bonyodalmakat.

Az alkalmazás Today View Widget és Apple Health kompatibilitása még kényelmesebbé teszi a használatát. Egyetlen érintéssel frissíthetem szokásaimat, így a több szokás nyomon követése természetes részévé válik a rutinomnak, és nem egy plusz feladatnak.

A Momentum legjobb funkciói

Gyorsan hozzáférhet a szokásokhoz közvetlenül a készülék widget területéről, így könnyedén nyomon követheti azokat útközben is.

Személyre szabott emlékeztetőket kap, amelyek segítenek a következetesség és a motiváció fenntartásában.

Tartsa fenn a lendületet a sorozatok vizualizálásával, ami teljesítményérzetet ad.

Momentum korlátai

Nem kínál közösségi vagy csoportos támogatást.

Momentum árazás

Ingyenes

Momentum értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: A kronotípusod befolyásolhatja a napi szokásaidat, függetlenül attól, hogy éjszakai bagoly vagy reggeli madár vagy-e. Az éjszakai baglyok este lehetnek produktívabbak, míg a reggeli madarak a korai kelésnél teljesítenek a legjobban.

11. Everyday (A legjobb vizuális szokáskövetés több platformon)

via Everyday

Miután kipróbáltam az Everyday alkalmazást, rájöttem, hogy vizuális kialakítása segít a következetesség kialakításában, mivel egyértelműen ábrázolja a szokások sorozatát. A tiszta felület megkönnyíti a szokások rögzítését, a testreszabható emlékeztetők pedig biztosítják, hogy soha ne felejtsem el a feladataimat.

Azok számára, akik a feltűnő funkciók helyett az egyszerű működést részesítik előnyben, az Everyday egy megbízható szokáskövető alkalmazás.

A legjobb funkciók a mindennapokhoz

Naplózza szokásait internetkapcsolat nélkül, így offline állapotban is nyomon követheti céljait.

Támogatja a napi, heti vagy egyéni ütemterveket, hogy a szokáskövetést az Ön egyedi rutinjához igazítsa.

Ösztönözd a következetességet a szokások sorozatának vizuális megjelenítésével, ami motivál a haladás ünneplésére.

A mindennapi korlátok

Hiányoznak belőle a legtöbb versenytárs által kínált automatizálási funkciók.

Napi árak

Ingyenes

Prémium: 2,5 USD/hó

Életre szóló: 99 dollár (egyszeri vásárlás)

Napi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Everyday-ről a valódi felhasználók?

Everyday – egy fantasztikus kis alkalmazás iOS-hez, amely lehetővé teszi, hogy egy widgetet hozzon létre, amely az elmúlt 7 napot 7 oszlopban, színes dobozkákként jeleníti meg. […] Az a további előnye, hogy a kezdőképernyőn láthatja az elmúlt napokat, és motiválja Önt, hogy folytassa (és elkerülje a hiányzó vagy kihagyott dobozkákat).

Everyday – egy fantasztikus kis alkalmazás iOS-hez, amely lehetővé teszi, hogy egy widgetet hozzon létre, amely az elmúlt 7 napot 7 oszlopban, színes dobozkákként jeleníti meg. […] Az a további előnye, hogy a kezdőképernyőn láthatja az elmúlt napokat, és motiválja Önt, hogy folytassa (és elkerülje a hiányzó vagy kihagyott dobozkákat).

Jobb szokások kialakítása a ClickUp segítségével

A Habitica játékos élményétől az Everyday vizuálisan vonzó felületéig minden szokáskövető alkalmazás egyedi megközelítést kínál a jó szokások kialakításához. A legjobb választás azonban a céljaitól és az Ön számára szükséges felelősségvállalás mértékétől függ.

Úgy gondolom, hogy a ClickUp-ot a sokoldalúsága teszi különlegessé.

A szokások nyomon követésén túlmenően ez az alkalmazás a célok kitűzésének, a feladatok kezelésének és az együttműködésnek is központi helyszíne. Olyan funkciókkal, mint a Célok, Ismétlődő feladatok, Műszerfalak és Emlékeztetők, ez egy értékes eszköz a szokások nyomon követéséhez és végül a napi munkamenet átalakításához.

A helyedben még ma ingyen regisztrálnék a ClickUp-ra!