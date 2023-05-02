Az art directorok és vezérigazgatók több mint 90%-a a saját tempójában dolgozik – ezek a legjobb állások azok számára, akik a saját tempójukban szeretnek dolgozni.

Ez a legvonzóbb dolog, amit egy állás ma kínálhat a munkavállalóknak: a lehetőség, hogy bárhol és bármikor elvégezhessék a munkájukat.

Ezt támasztják alá a munkavállalók körében végzett számos felmérés is, amelyeket azóta végeztek, hogy a világjárvány a munkáltatókat a távmunka gyakorlatának bevezetésére kényszerítette. A Citrix által végzett felmérésben, amelynek célja az volt, hogy felmérje, hogyan fog kinézni a munka jövője 2035-ben az úgynevezett tudásmunkások számára, a munkavállalók 88%-a azt mondta, hogy teljes rugalmasságot szeretne.

A 2022-es Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai alapján mi, a ClickUp-nál rangsoroltuk a 15 legjobb állást, ahol a saját tempójában dolgozhat. A foglalkozásokat azoknak a munkavállalóknak az aránya alapján rangsoroltuk, akik szerint a munkaterhelésük a saját tempójuknak megfelelő, és ezek a legjobb állások a több mint 150 foglalkozás közül, amelyekről adatok állnak rendelkezésre.

A BLS adatai szerint az országos polgári munkavállalók csupán körülbelül 17%-a állította, hogy saját tempójában végezheti munkáját. A BLS adatai azt is kiemelik, hogy a vezetői pozícióban dolgozók jelentik a legnagyobb rugalmasságot.

Talán nem meglepő, hogy a vezérigazgatók szerepelnek az első helyeken azoknak a munkaköröknek a rangsorában, amelyek a leginkább a saját tempóban végezhető munkák közé tartoznak. Ha Ön hozza a döntéseket egy szervezet élén, akkor valószínűleg senki sem ellenőrzi a munkáját, aki a háta mögött áll.

Ami a hétköznapi tudásmunkások számára még érdekesebb lehet, az az, hogy a PR-menedzserek és a vészhelyzetek kezelésével foglalkozók jelentős része hasonló mértékű ellenőrzést jelentett a munkaidő-beosztásuk felett – annak ellenére, hogy gyakran válsághelyzetekre kell reagálniuk.

Olvassa el, hogy az Ön munkaköre is szerepel-e a legrugalmasabb munkakörök között.

JAVÍTSA ASZINKRON MUNKÁJÁTIsmerje meg, hogyan változtatja meg az aszinkron munka az együttműködést, beleértve a gyakori buktatókat és azok elkerülésének módjait.

15. Marketingmenedzserek

fizkes // Shutterstock

Azok aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 76,2%

Országos foglalkoztatás összesen : 278 690 (1,98/1000 állás)

Éves átlagkereset: 135 030 dollár (64,92 dollár/óra)

A marketing menedzser felügyeli azokat a csapatokat, amelyek olyan marketingkampányokat terveznek és valósítanak meg, amelyek meggyőzik az embereket a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak megvásárlásáról. A digitális marketing és az automatizálás megjelenése lehetővé tette az iparág számára, hogy szokatlan munkaidőben dolgozzon és kampányokat előre megtervezzen.

A LEGJOBB MARKETINGTERV-SABLONOK A KAMPÁNYÁHOZTalálja meg a tökéletes marketingterv-sablont, amely segítségével összehangolhatja és irányíthatja marketingkampányát.

14. Javadalmazási és juttatási menedzserek

fizkes // Shutterstock

Azok aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 77,6%

Országos foglalkoztatás összesen : 15 330 (0,11/1000 állás)

Éves átlagkereset: 127 530 dollár (61,31 dollár/óra)

A fizetési és juttatási menedzserek olyan humánerőforrás-szakemberek, akik egészségbiztosítási tervekkel és külső szolgáltatókkal együttműködve gondoskodnak arról, hogy a munkavállalók időben megkapják fizetésüket, és vonzó juttatásokban részesüljenek. Az e munkakör bizonyos aspektusait automatizáló teljes szoftvercsomagok, mint például a Workday, a Gusto és a Paycom, sikeresen elárasztották az amerikai munkaadói piacot.

13. Számítógép- és információs rendszer-menedzserek

Képkocka // Shutterstock

Azok százalékos aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 78,1%

Országos foglalkoztatás összesen : 485 190 (3,44/1000 állás)

Éves átlagkereset: 159 010 dollár (76,45 dollár/óra)

A számítógép- és információs rendszermenedzserek tolmácsként működnek a szervezeten belüli műszaki beállítottságú számítógépes mérnökök és a kevésbé műszaki beállítottságú üzleti vezetők között. Feltárják az új technológiákba való befektetési döntések lehetőségeit, és segítenek a vállalat különböző érdekelt feleinek a komplex problémákról való sikeres kommunikációjában.

12. Levéltárosok

Stokkete // Shutterstock

Azok százalékos aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 78,4%

Országos foglalkoztatás összesen : 6120 (0,04/1000 állás)

Éves átlagkereset: 60 050 dollár (28,87 dollár/óra)

Az archivisták mind a magán-, mind az állami szektorban dolgoznak, értékes információkat gyűjtenek és dokumentálnak, majd azokat hatékonyan tárolják a jövőbeni felhasználás céljából. Ezek nem vezetői pozíciók, és alacsonyabb fizetéssel járnak, mint azok a munkakörök, ahol a munkavállalók saját tempójukban dolgozhatnak.

11. Képzési és fejlesztési vezetők

rawpixel. com // Shutterstock

Azok százalékos aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 78,7%

Országos foglalkoztatás összesen : 35 830 (0,25/1000 állás)

Éves átlagkereset: 120 130 dollár (57,76 dollár/óra)

A képzési és fejlesztési vezetők segítik kollégáikat új készségek elsajátításában és a régiek tökéletesítésében. Ezek kritikus pozíciók a modern vállalatokban, amelyek az elmúlt években hatalmas létszámbővítést hajtottak végre, mivel a munkavállalók új készségek elsajátítása és önmaguk fejlesztése érdekében állást váltanak.

10. Politológia tanárok, felsőoktatás

Monkey Business Images // Shutterstock

Azok aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 79,1%

Országos foglalkoztatás összesen : 14 060 (0,10/1000 állás)

Éves átlagkereset: 81 980 dollár (óradíj nem elérhető)

Néhány oktatói pozíció, köztük a főiskolai és egyetemi politikatudományi tanárok, magas szintű önálló munkavégzést jelentettek. Ezek a pozíciók az alacsonyabb fizetésű munkák közé tartoznak ebben a csoportban. A politikatudományi tanári pozíciók is ritkábbak, mint a számítógép- és információs rendszer-menedzsment szakemberek vagy marketingmenedzserek pozíciói.

9. Kurátorok

Canva

Azok százalékos aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 79,4%

Országos foglalkoztatás összesen : 11 030 (0,08/1000 állás)

Éves átlagkereset: 60 110 dollár (28,90 dollár/óra)

A kurátorok művészeti alkotások és más fontos tárgyak beszerzésével és bemutatásával foglalkoznak szervezetek számára. Művészeti vagy történelmi múzeumokban dolgozhatnak, és nem vezetői pozícióban vannak.

8. Természettudományi vezetők

VE. Studio // Shutterstock

Azok aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 80,6%

Országos foglalkoztatás összesen : 74 760 (0,53/1000 állás)

Éves átlagkereset: 137 900 dollár (66,30 dollár/óra)

A természettudományi vezetők azok a felettesek, akik a tudósok munkáját felügyelik. Segítenek a munkavállalóknak a kutatásokban és az elméletek tesztelésében.

7. Vészhelyzeti menedzsment igazgatók

VE. Studio // Shutterstock

Azok százalékos aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 80,9%

Országos foglalkoztatás összesen : 10 320 (0,07/1000 állás)

Éves átlagkereset: 76 730 dollár (36,89 dollár/óra)

A vészhelyzet-kezelési igazgatók az elmúlt években kritikus szerepet játszottak a társadalomban, mivel az Egyesült Államok egyetlen része sem maradt érintetlen a COVID-19 járványtól. Ők tervezik és felügyelik a segélyszolgáltatások bevezetését és a katasztrófaelhárítási erőfeszítéseket viharok, balesetek és egyéb katasztrófák után.

6. PR-menedzserek

Pressmaster // Shutterstock

Azok aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 81,7%

Országos foglalkoztatás összesen : 59 850 (0,43/1000 állás)

Éves átlagkereset: 125 780 dollár (60,47 dollár/óra)

A PR-menedzserek a legtöbb magán- és állami szervezet válságkezelő részlege. Ezek a szakemberek arra is törekednek, hogy olyan üzenetet fogalmazzanak meg a nyilvánosság számára, amely segít a vállalatnak több árut és szolgáltatást eladni.

5 SAJTÓKÖZLEMÉNY-SABLON, AMELYEK MEGFOGJÁK AZ OLVASÓK FIGYELMÉTIndítsa el az írási folyamatot, és őrizze meg vállalatának imázsát ezekkel az ingyenes és hatékony sajtóközlemény-sablonokkal.

5. Közgazdaságtan tanárok, felsőoktatás

Syda Productions // Shutterstock

Azok százalékos aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 82,3%

Országos foglalkoztatás összesen : 11 790 (0,08/1000 állás)

Éves átlagkereset: 104 940 dollár (óradíj nem elérhető)

A politikatudományi tanárokhoz hasonlóan a közgazdaságtan tanárok száma is kevesebb, mint más, saját tempóban végezhető munkák esetében, amelyek szerepelnek ebben a rangsorban. Ezeknek a munkavállalóknak az éves átlagkeresete is magasabb.

4. Város- és területrendezési tervezők

Chad McDermott // Shutterstock

Azok százalékos aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 83,5%

Országos foglalkoztatás összesen : 38 940 (0,28/1000 állás)

Éves átlagkereset: 78 500 dollár (37,74 dollár/óra)

A város- és területrendezési tervezők gyakran a köz- és magánszféra közötti hidat képezik, és magánfejlesztőkkel kommunikálnak a földhasználatról és az építési projektekről.

3. Szoftverminőség-biztosítási elemzők és tesztelők

Roman Samborskyi // Shutterstock

Azok aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 86,7%

Országos foglalkoztatás összesen : 190 120 (1,35/1000 állás)

Éves átlagkereset: 98 220 dollár (47,22 dollár/óra)

A szoftver- és minőségbiztosítási elemzők és tesztelők stressztesztnek vetik alá a munkahelyen és otthon használt szoftvereket, valamint a szórakozás céljából használt videojátékokat. Ezek a munkavállalók a kód hibáit keresik és javítják ki, hogy a programok zökkenőmentesen működjenek.

2. Vezérigazgatók

Gorodenkoff // Shutterstock

Azok aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik : 90,2%

Országos foglalkoztatás összesen : 200 480 (1,42/1000 állás)

Éves átlagkereset: 179 520 dollár (86,31 dollár/óra)

Meglepetés, meglepetés – a vezérigazgatója valószínűleg saját maga határozza meg a munkaidejét. Lehet, hogy hosszúak a munkaórák, de a vezérigazgatók a második legrugalmasabbnak tartják a munkaidejüket és a munkavégzés helyét.

1. Művészeti igazgatók

rawpixel. com // Shutterstock

Azok aránya, akik szerint a munkájukat saját tempójukban végzik: 91%

Országos foglalkoztatás összesen : 42 080 (0,30/1000 állás)

Éves átlagkereset: 100 890 dollár (48,51 dollár/óra)

Az art directorok a legnagyobb szabadságot élvezik a munkakörülmények tekintetében. Ezek a szakemberek az szórakoztatóipar, a marketing, a reklám és más kreatív cégek élén állnak.

RUGALMAS ESZKÖZÖK AZ ASZINKRON KOMMUNIKÁCIÓ JAVÍTÁSÁHOZEzekkel az aszinkron kommunikációs eszközökkel elősegítheti a sikeres együttműködést és javíthatja a termelékenységet.

Támogassa a saját tempójú munkastílusát a ClickUp segítségével

Manapság az egyik legkeresettebb munkahelyi előny a rugalmasság, azaz az, hogy saját feltételek szerint, bárhol és bármikor dolgozhatsz. A jó hír az, hogy manapság sok vezető állás kínál saját tempójú munkavégzést, és a megfelelő eszközökkel, például a ClickUp-pal, könnyedén kezelheted a munkaterhelésedet, és kialakíthatsz egy saját tempójú, mégis produktív munkastílust.

A ClickUp több száz fejlett és rugalmas funkcióval segíti Önt a munkája maximális hatékonysággal történő tervezésében, nyomon követésében és kezelésében, valamint együttműködési funkciókkal támogatja Önt és csapatát a valós idejű vagy aszinkron együttműködésben. Ezenkívül több mint 1000 munkaeszközzel integrálható, így összevonhatja alkalmazásait, és egy helyen összegyűjtheti összes munkáját, hogy tovább racionalizálja munkafolyamatát.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp teljes mértékben testreszabható az Ön egyedi munkastílusához és munkafolyamatához, és még mobilalkalmazással is rendelkezik, így bárhonnan és bármikor hozzáférhet a munkájához. Próbálja ki még ma ingyen!

Vendégszerző:

Dom DiFurio