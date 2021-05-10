5 ok, amiért a hétfő szar (és 5 módszer, hogy megmutassuk nekik, ki a főnök)

Fekete hétfő. Kék hétfő. Mánia hétfő. Monday.com.

A hétfő már a babiloniak által adott név után, és még mielőtt Jim Davis megalkotta azt a rajzfilmfigurát, akinek egész személyisége a hétfő utálatán alapult, máris márkaépítési válságba került.

Sokan a hétköznapok Karen™-jeként tekintenek a hétfőre, amely önelégült önigazságosságával és önálló megközelítését támogató retorikájával törli el az ember kedvét.

De valójában ez csak egy újabb nap.

Vizsgáljuk meg, miért vált a hétfő utálata tömeges kulturális jelenséggé, de ami még fontosabb, nézzünk meg néhány módszert, amivel visszaszerezhetjük a narratívát, és visszaszerezhetjük a hétfőt.

1. A hétfő őrültség

Nem, komolyan. A „hétfő” és az „őrület” szavaknak közös etimológiájuk van: mindkettő a latin „hold” szóból származik, amelyet régóta (tévesen) az őrülettel társítanak.

Sok kultúrában, valamint az asztrológiában is a hold az érzelmeket, a változást és a kettővel járó káoszt szimbolizálja. Szorosan kapcsolódik a női energiához is, ami egy kis mérgező misogünia-szemcsét ad a holdnak, amelynek már amúgy is rossz híre van, mint a hangulatváltozások ideje, de ez már egy teljesen más blogbejegyzés témája. Most koncentráljunk a Moonday-re.

Mindezt tudva, logikus, hogy a „hétfő” szó érzelmi reakciót vált ki az emberekből, és bizonyára nem hiányoznak a bizonyítékok arra, hogy a kulturális közeg is támogatja a „hétfő szar” propagandát. De még ha a csillagokban is meg van írva, hogy a hétfő az erős érzelmek és változások napja lesz, miért ne dolgoznánk vele, ahelyett, hogy ellene küzdünk?

1. tipp a főnöknek: Fogadd el az őrületet!

A „őrült” természetesen azt jelenti, hogy váratlan, érzelmes és új dolgok teszik az életet izgalmassá. A hétfőket egy új ciklus kezdetének tekintik; az egyik leghatékonyabb módszer a mindennapok feletti kontroll megszerzésére az, ha megpróbáljuk megváltoztatni a változás hoz való hozzáállásunkat!

Bár a hold tényleges hatása az emberi hangulatra vagy alvási szokásokra nem bizonyított, tagadhatatlan, hogy a hétvége vége és az e-mailek áradata elrontja a hangulatot. A trükk az, hogy inkább arra koncentrálj, mit érhetsz el, mint arra, hogy nem vagy felkészülve a beérkező e-mailek kezelésére és a munkába állásra.

2. A hétfő a „felnőtté válást” jelenti

Felnőni nehéz. Például: „Nőj fel!” sértésnek számít. Az emberek „elfáradnak” és „megöregszenek”. Nekem „kinőnöm” kell a 2002-es pop-punk zene hallgatásából.

*A felnőtté válás természetesen azt jelenti, hogy megcsinálod mindazt, amit meg kell csinálnod, de valószínűleg nem akarsz. Az érettség jele, hogy ezeket a dolgokat anélkül végzed el, hogy valaki megmondaná neked, és anélkül, hogy hisztiznél. A hétfő gyakorlatilag ennek a védőszentje.

Az Office Space című film híres „hétfő-jelenete” tökéletesen gúnyolja a felnőttkor unalmát, amelyben a munkánk elfojtja szabad szellemű egyéniségünket, és kigúnyolja az ebből fakadó, egyre növekvő rossz közérzetünket. De mit tehetünk azzal, hogy elnyomva érezzük magunkat a felnőtt életünket támogató felnőtt munkánkban?

Kezdheted azzal, hogy kicsit lazítasz, te buta liba.

Főnök tipp #2: Maradj fiatalos lélekkel

Dolly Parton fogalmazta meg a legjobban: „Ne legyél annyira elfoglalt a megélhetéseddel, hogy elfelejtsd élni az életed. ”

Természetesen fontos, hogy teljesítsük kötelezettségeinket, és eltartsuk magunkat és eltartottjainkat (valakinek el kell küldenie a kutyámat egyetemre!), de a felnőttkor terhe biztosan túl nehéz lesz, ha nincs némi könnyed megkönnyebbülés.

Ami nekem segít, az az, hogy soha nem felejtem el az élet yin-yang természetét; a jó és a rossz (bárhogyan is definiáljuk) örökre egyensúlyban lesz, miközben mindkettő tartalmaz egy kicsit a másikból. Minden felnőttkorral járó bosszúságért cserébe szabadságot kapunk.

Fogadd el a felnőttkori szabadságot, miközben megőrzöd azokat a dolgokat, amelyek a gyerekkort varázslatossá tették: légy kreatív, ne szégyelld magad, és szórakozz, amikor csak lehet. Merj megosztani nagy ötleteidet a vezetőiddel. Állítsd be a Zoom háttérképét a kedvenc éjszakai erszényes állatodra. Mondd meg a főnöködnek, hogy 6-kor el kell menned, mert befejezted a munkádat, és itt az ideje a The Bachelor című műsornak. Élvezd az életet!

3. A hétfő elrontja az örömöt

A hétfő igazi rendszerkoccanás lehet. Két boldog nap után, amikor pihentél, feltöltődtél és azt csináltál, amit akartál, hirtelen az ébresztőóra felébreszt, és most egy olyan nap előtt állsz, amikor szervezettnek, produktívnak, társaságkedvelőnek és koffeinfüggőnek kell lenned. Le kell tenned a hétvégi szarvaidat, fel kell venned a hétfői glóriádat, és hirtelen be kell illeszkedned a Professional™ verziódba a nap nagy részében.

Vagy egyszerűen csak szánj egy kis időt a szabadnapjaidon, hogy könnyebben átállj a hétre!

3. tipp a főnöknek: Gondoskodj a jövőbeli önmagadról

Szilárdan hiszek a munka és a magánélet közötti egyensúly fontosságában; ez mindenkinek másképp néz ki, és nem minden munkahelyen könnyű megvalósítani. De vannak dolgok, amelyeket a szabadidődben tehetsz, hogy a jövőbeli éned jobb helyzetbe kerüljön a hétfői munkavégzéshez:

Legyen időúr! Komolyan! Mindig elutasíthatja a Gergely-naptárt, és egyszerűen vasárnapra teheti a hét kezdetét, ami nekem segített a hétvégi kicsapongások után zökkenőmentesen átállni a hétköznapokra.

Vasárnap este aludj eleget. Éjszakai bagollyá válva a legfontosabbak azok a rituálék, amelyekre minden este vágyom. Imádok keresztrejtvényt fejteni vagy néhány fejezetet elolvasni az ágyban, miközben a háttérben a fehér zaj elálmosítja a tudatalattimat. Az elmém, a hangulatom és a bőröm mindig hálásak érte.

Tegye a szervezést a magánéletében is ugyanolyan fontos feladatává, mint a munkahelyén. ADHD-s lányként nehezen emlékszem a teendőkre és a tervekre, ha nem írom le őket. Azonban mióta elkezdtem használni a ClickUp-ot, megtanultam, hogyan kell beírni ADHD-s lányként nehezen emlékszem a teendőkre és a tervekre, ha nem írom le őket. Azonban mióta elkezdtem használni a ClickUp-ot, megtanultam, hogyan kell beírni a személyes feladataimat a privát ClickUp munkaterületembe, így bárhol is vagyok, előre értesítést kapok a telefonomon, és ezt sokkal megbízhatóbbnak találom, mint a papírt és a tollat!

Szánj egy kis időt a hétvégén, hogy áttekintsd a előtted álló munkaterhelést. Ez csak öt percet vesz igénybe, és nem kell úgy tekintened rá, mint valami örömöt lopó dologra: tekintsd úgy, mint egy kedvességet, amit a hétfői énednek teszel! Miközben vasárnap este megnézem a heti filmemet, gondoskodom arról, hogy a ClickUp feladataim Ez csak öt percet vesz igénybe, és nem kell úgy tekintened rá, mint valami örömöt lopó dologra: tekintsd úgy, mint egy kedvességet, amit a hétfői énednek teszel! Miközben vasárnap este megnézem a heti filmemet, gondoskodom arról, hogy a ClickUp feladataim összekapcsolódjanak a Google Naptárammal , és pirossal jelölöm azokat, amelyek hétfőn esedékesek, így tudom, hogy ezekre kell koncentrálnom. Így a munkaterhelésem sokkal kevésbé nyomasztó!

4. A hétfőn nem lehet kikapcsolni az agyunkat

Van egy jogos ok, amiért a mesésen trashy valóságshow-sztárok legyőzték a tehetséges énekeseket és a ragyogó színészeket a hírnévért folyó versenyben, és ez azzal függ össze, hogy a kapitalista társadalmak olyan sok vegyes üzenetet küldenek az embereknek a sikerről, hogy gyakran csak el akarjuk zsibbasztani az agyunkat egy menekülési szürrealitással. Imádjuk a katasztrófákat is.

De ha a hétfőket a versenyfutás kezdőkapujának tekintjük, nem csoda, hogy minden eszközzel meg akarjuk szüntetni ezt a nyomást. Különösen ilyen időkben a nem produktív figyelemelterelés gyorsan az „önápolás” új formájává válik, ezért fontosabb, mint valaha, hogy a napi mentális pihenés olyan alapvető és normális legyen, mint a fogmosás.

4. tipp a főnöknek: Szánjon időt az agy pihenésére

A „agyi szünetek” már régóta ismertek az általános iskolai oktatás világában, és a kifejezés elsősorban arra utal, hogy a fejlődő elmének fontos, hogy elegendő szünetet tartson a teljesen új tantárgyakba való elmélyülés között. Ez a koncepció a felnőtteknek is segíthet!

Ne feledd: a szünet célja nem egyszerűen az, hogy egy percre abbahagyd, amit csinálsz, hanem hogy időt adj magadnak a feltöltődésre és a pihenésre. A cél nem az, hogy eltereld a figyelmedet a feladataidról, hanem hogy lehetőséget adj magadnak arra, hogy megújult koncentrációval, energiával és motivációval térj vissza a feladathoz. A kiégés valós jelenség, és olyan dolgok, mint a meditáció, a sétálás a szabadban vagy egy kis idő szánása a napodból arra, hogy teljesen kikapcsolj, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a hétvégéről a hétköznapokra való átállás könnyebb legyen.

5. A hétfő végtelennek tűnik

Sok ember számára, aki hétköznapokon dolgozik és hétvégén szabadnapos – különösen azok számára, akik különösen elégedetlenek a munkájukkal –, a hétfő úgy tűnhet, mint egy kimerítő hét kezdete, tele őrültséggel, felnőttkori teendőkkel, unalommal és azzal, hogy mindig „készültségben” kell lenni. A két szabadnap és az öt munkanap növeli az értéket, amelyet ezeknek a két napnak tulajdonítunk, ami viszont növeli a többi nap, és különösen a hétfő iránti viszonylagos megvetésünket.

Amellett, hogy egyszerűen feladjuk az üzleti napok fogalmának létezésével járó életmódot, van egy másik módszer is, amellyel leküzdhetjük ezt az érzést...

5. tipp a főnöknek: Ne feledje, hogy az idő csak illúzió

Túl bonyolult? Oké, hadd fogalmazzak másképp: az, hogy a munkahét első napja mennyire unalmas és nyomorúságos lesz, csak a te észleléseden múlik. Igaz, hogy aznap korán kell kelni, kávéillatú, alacsony hangon beszélő emberekkel kell foglalkozni, vagy a hitelkártya-társaságnál kell várakozni, de ezek a kellemetlenségek csak átmeneti jellegűek, és hamarosan véget érnek.

Mindenki tapasztalt már olyat, hogy az idő mintha lassított felvételben telt volna, vagy éppen villámgyorsan elrepült volna. Valójában a tudósok még mindig próbálják kideríteni, hogy pontosan miért tűnik egy nap rövidnek, míg egy év egy gyerek számára örökkévalóságnak tűnik, de egy felnőtt számára az évek repülnek, és bizonyos napok (például a hétfő) végtelennek tűnhetnek.

Talán azért, mert a felnőttek könnyen beleeshetnek a mindennapi rutinba, ami miatt a napok összeolvadnak, vagy talán azért, mert hiányzik az a tanulás és új, izgalmas dolgok kipróbálása, ami gyerekkorunkban olyan természetes volt. Bármi is legyen az oka, az igazság az, hogy az idő nem változik, mi változtunk. Ez azt jelenti, hogy megváltoztathatjuk, hogyan tekintünk az időre, hogyan töltjük az időnket, és hogyan rangsoroljuk az időnket.

A nap végén…

Mi más az élet, mint a jó és rossz napok gyönyörű gyűjteménye? Soha nem lehet tudni, lehet, hogy a legjobb napjaid éppen azok a hétfőnapok lesznek, amelyeket annyira rettegsz. Befejezésül egy verset mutatok be a hétről, amelyet gyerekkoromban olvastam. Egy gyermekverseskötetben volt, amelynek borzalmas illusztrációja Mother Goose-ról rémálmokat okozott nekem, de mindegy, így hangzik:

A hétfőn született gyermek szép arcú.

A keddi gyermek tele van kegyelemmel.

A szerdai gyermek tele van bánattal,

A csütörtöki gyermeknek hosszú út áll előtte.

A pénteki gyermek szerető és adakozó.

A szombati gyermek keményen dolgozik a megélhetéséért.

És a szombatnapon született gyermek

Vidám és boldog, jó és vidám.

Úgy tűnik, hogy a hétfő jelenlegi változata pontosan olyan, mint régen a szerda volt, és talán a jövőben a mai péntek lesz a holnapi hétfő. Soha nem lehet tudni, az idő végül is csak illúzió. 🙂