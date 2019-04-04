Hogyan kezelheti tartalommarketing projektjeit a ClickUp segítségével

Itt a ClickUpnál mi is a saját termékünket használjuk.

Vagy ahogy valaki nemrég mondott nekem: igyuk meg a saját pezsgőnket (Ámen!).

Amennyiben lehetséges, marketingprojekteinkhez és feladatokhoz a ClickUp-ot használjuk. Ha pedig más, szorosan kapcsolódó tartalommarketing eszközöket használunk, azokat akár mi magunk is elkészíthetjük.

A ClickUp tartalommarketing-menedzsereként én is a ClickUp-ot használom weboldalak, szerkesztői naptárak, blogötletek, céloldalak, videóforgatókönyvek és egyebek kezelésére.

Saját eszközünk felfedezése és használata nem csak ötleteket ad a termék fejlesztéséhez, hanem azt is, hogy miről írjak 🙂

Ebben a bejegyzésben pontosan megmutatom, hogyan használjuk a ClickUp-ot a publikációs ütemterv és a céloldalak fejlesztésének kezelésére olyan funkciókkal, amelyek máshol nem feltétlenül találhatók meg.

Ha egy hatékony projektmenedzsment eszközzel szeretné optimalizálni tartalommarketing stratégiáját, olvasson tovább.

1. lépés: Szervezze meg szerkesztői naptárát.

A feladat sablonok időtakarékos funkciók, amelyek már a munka megkezdése előtt felkészítenek minket a sikerre. (Ez megóv attól is, hogy elfelejtsem a fontos részleteket!) Feladat létrehozásához az egyik egyéni sablont használom, amelyet a munkaterületemen hoztam létre.

A feladat sablonok olyan egységes információkat tartalmaznak, mint:

Névadási konvenció : Minden bejegyzést „Blogbejegyzés” névvel jelölök, hogy a sorrend következetes legyen, és a cél más feladatok és projektek között is egyértelmű legyen. A „Blogbejegyzés” után a bejegyzés témáját írom, például „Blogbejegyzés: : Minden bejegyzést „Blogbejegyzés” névvel jelölök, hogy a sorrend következetes legyen, és a cél más feladatok és projektek között is egyértelmű legyen. A „Blogbejegyzés” után a bejegyzés témáját írom, például „Blogbejegyzés: A projekt sikerének tényezői”. A bejegyzés témája egyben a feladat neve is .

Vázlat link : A Google Docs-ot használjuk, és beleteszünk egy linket a vázlatba, amelyhez az egész csapatunk hozzáférhet, de a vázlat mezője is szerepel a feladat sablonjában.

Bejegyzés információ: A téma kutatásához szükséges információkat is megadjuk, például a célzott kulcsszavakat, a kulcsszavak nehézségi fokát és egyebeket.

Kreatív brief/vázlat: A feladat leírásában alapvetően a A feladat leírásában alapvetően a kreatív briefet is feltüntetem (bár ha magam írom a bejegyzést, akkor nem gyakran készítek ilyet!). Ez tartalmazza a téma szempontjából fontos információkat, a feltétlenül megemlíthető elemeket és esetlegesen a bejegyzés vázlatát is.

Így néz ki egy blogbejegyzés feladata:

2. lépés: Hozzon létre állapotot a gyártás minden szakaszához

ClickUp funkció: Egyéni állapotok

Miután a feladatot létrehoztam, megadom a határidőt. Ez az az időpont, amikor reményeim szerint az első vázlat elkészül. Általában hetente két bejegyzés közzétételét tűzzük ki célul, de mivel könyvtár vagyunk , és nem kiadó, nem vagyok túl szigorú a bejegyzések megjelenésének időpontját illetően.

Ha egy bejegyzésnek szigorú határideje van, akkor a csekklista-folyamat helyett inkább formálisabb alfeladatokat állítok be (erről bővebben egy perc múlva).

A folyamat minden egyes szakaszában egyedi státuszok beállításával figyeljük a haladást.

Ezeket az egyéni státuszokat használjuk a ClickUp-ban:

Nyitott: Ezt a kutatott ötletekhez használom. Ha találok néhány jó ötletet, akkor azokat egy feladathoz rendelem a releváns kulcsszavakkal, és akkor is odafigyelek rájuk, ha nem osztom ki őket azonnal. A feladatot a megfelelő tartalmi területhez is hozzárendelhetem. Folyamatban: Aktív blogbejegyzések, amelyek írás alatt állnak Felülvizsgálat: Ideje, hogy mások is megnézzék, és megbizonyosodjanak arról, hogy a tartalom célszerű-e. Szerkesztés: Ez nem ugyanaz, mint a lektorálás! Ez a Ez nem ugyanaz, mint a lektorálás! Ez a nyelvtani részletek és a bekezdések áthelyezésének finomhangolása Tervezés: Az illusztrációk elkészítése és/vagy a bejegyzés formázása a WordPressben történik. Gyakran előfordul, hogy a státusz alapján újabb felelősöket adok hozzá vagy távolítok el. Kész: Minden elem a helyén van, és készen áll a közzétételre. Általában ez jelzi, hogy fel kell venni a menetrendbe. Outreach: A bejegyzés közzététele után elkezdtük az outreach és a promóciót.

3. lépés: Legyenek következetes folyamatai

ClickUp funkciók: Ellenőrzőlisták

Hogyan biztosítjuk, hogy tartalmaink minden alkalommal ugyanazon a folyamaton menjenek keresztül? Nem elég, ha csak a státuszok vannak megadva, ha nem tudjuk, mit kell tenni az egyes szakaszokban. Tartalomkezelőként ez a fázis számomra természetes, ezért tudatos lépéseket kellett tennem, hogy minden egyes lépést dokumentáljak, és szükség esetén átadhassam a csapat többi tagjának.

A folyamatok kritikus átgondolása és az idővel történő finomítása fontos a marketing munkafolyamatok javítása szempontjából, és segíthet tízszeres eredmények elérésében.

Ahelyett, hogy minden alkalommal megpróbálnánk emlékezni a folyamat minden lépésére, a ClickUp ellenőrzőlistáit használjuk, hogy emlékeztessenek minket az egyes lépésekre. Az ellenőrzőlisták kissé eltérnek az alfeladatoktól.

Mindenkinek kijelölünk egy adott feladatot, amelyet el kell végeznie. Például minden bejegyzéshez használunk egy promóciós ellenőrzőlistát.

Íme a csekklista egy része:

Emellett ellenőrző listát használunk a felülvizsgálati folyamat minden egyes szakaszához, valamint egy másikat, amely emlékezteti a SEO szempontjából legmegfelelőbb formázási módszerekre.

4. lépés: Figyelje a témáit

A tartalommarketingben jelenleg az a divat, hogy epikus (mindig epikus!) tartalmakat hoznak létre meghatározott témákról, hogy magasabb rangsort érjenek el. A cél az, hogy összeállítsanak egy olyan hatalmas bejegyzést, amely összeköti a támogató oldalakat (mi is készítettünk egyet a termelékenységről).

Néhány nagy témakörön dolgozom a projektmenedzsment területén, valamint több más témában is. Kipróbáltam néhány különböző módszert ezeknek a témáknak a nyomon követésére, a táblázatoktól kezdve a ClickUp-ban különböző listák létrehozásán át egészen egy feladat létrehozásáig, amelyben több alfeladat nyomon követi a különböző blogbejegyzéseket.

Néhány problémám volt ezzel kapcsolatban:

Az összes blogbejegyzés ütemezése egy naptárban

Ne felejtse el frissíteni a feladatot új alfeladatokkal

A táblázatban nem elég a részletek száma

Mi a jobb megoldás?

Miután megnéztük, hogyan használják ügyfeleink a ClickUp-ot, és átgondoltuk a lehetőségeket, egy olyan megoldást találtunk, amely számunkra a legmegfelelőbb: a címkék.

A címkék a blogbejegyzések nagyon ismerős elemei, bár manapság már nem használják őket annyira.

A ClickUp-ban bármely feladathoz címkéket adhat hozzá, majd összekapcsolhatja a témákat. Így címkézheti az ügyfeleket vagy egy adott kiadványt. Ebben az esetben úgy használtam őket, mint egy hagyományos CMS-ben, de a feladatokat a potenciális témakörökkel címkéztem.

Ennek előnye, hogy egyes blogbejegyzések több témához vagy másodlagos témához is kapcsolódhatnak.

A címkék használata a blogbejegyzések témáinak nyomon követéséhez az alábbi okok miatt előnyös:

Több címkét is használhatok a feladatokhoz, és több témát is kiválaszthatok.

Könnyebb címkét hozzáadni, mint a feladatokat áthelyezni vagy újra megnyitni.

És a legjobb a végére: mentett szűrők .

A ClickUp-ban elmentett szűrők mindenképpen forradalmi változást hoznak. Így működnek: keresést végez egy listában, majd a keresést szűrőként elmenti, amelyet újra és újra felhasználhat.

A mentett szűrők a lista tetején jelennek meg. Egy kattintással automatikusan hozzáférhet az összes, azzal a címkével ellátott bejegyzéséhez.

Ez kiválóan alkalmas megosztásra, mivel a mentett szűrők linket is tartalmaznak.

Vagy... egyszerűen kattintson a címkére, és megtekintheti az összes, azzal a címkével ellátott bejegyzést és azok állapotát.

Így sokkal könnyebb nyomon követnem a blogbejegyzéseket és a témákat, és gyorsan hozzáférhetek hozzájuk.

A ClickUp címkéinek segítségével könnyen láthatom, hogy mennyi tartalomunk van egy adott témához.

A tartalmakat a vásárlási folyamat szakasza szerint is címkézheti, például „Tudatosság”, „Középső csatorna” és „Alsó csatorna”. Ha a bejegyzéseit ezekkel a címkékkel látja el, azok minden listán és feladaton megjelennek, függetlenül attól, hogy miről szólnak vagy milyen státuszban vannak a közzétételi folyamat során.

A projekt mérföldköveinek dátumainak és a végleges publikációs dátumnak a beállítása szintén kihívást jelent, különösen a legtöbb marketingprojekt-kezelő eszköz használata esetén. A ClickUp-ban ezt a legegyszerűbben az egyéni mezők segítségével teheti meg.

Hogyan működnek az egyéni mezők a ClickUp-ban?

Az egyéni mezők lehetővé teszik új mezők létrehozását olyan adatokhoz, mint a dátumok, a felülvizsgálati állapotok és a közzététel dátumai.

Az egyéni mezők egyik lehetősége egy egyedi dátummező. Beállítottam egy publikált mezőt, amely megmutatja, mikor fog megjelenni vagy mikor jelent meg egy bejegyzés. A ClickUp csapata gyakran hetekkel előre dolgozik a bejegyzések és a publikálási ütemterveken. Előfordul, hogy megírok, szerkesztem, lektorálok és formázok egy bejegyzést, de az csak több hét múlva jelenik meg a webhelyen. Az egyéni mezők és a WordPress ütemezési funkciójának együttes használata segít nekem hetekkel előre megtervezni a tartalomnaptárat.

Van egy egyéni mezőm is a végső URL-hez.

Ez segít nekem rendben tartani a blogbejegyzéseket anélkül, hogy mindig vissza kellene térnem a WordPressbe.

Egy másik módszer erre az alfeladatok használata. Létrehozhat egy blogbejegyzés feladatot, majd alatta felveheti az összes alfeladatot felülvizsgálatra. Ez egy nagyon legitim módszer a ClickUp-ban, és a csapatának is bevált.

Következtetés: a ClickUp segít megszervezni a szerkesztői naptárat

2018 nagy év volt a ClickUp tartalmai számára.

Amellett, hogy csak 2018-ban közel 100 bejegyzést tettünk közzé, több céloldalt is létrehoztunk és videókat is készítettünk. Úgy érezzük, hogy még csak most kezdünk belejönni, és biztosan nem lennénk ennyire produktívak, ha a ClickUp nem segítene nekünk a saját projektjeink és munkánk kezelésében.

Tartalom marketingesek: hogyan szervezik meg a publikálási ütemtervüket?