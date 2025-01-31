A 10 legjobb szövegírási eszköz és szoftver 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mik azok a szövegírási eszközök?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A szövegírási eszközök olyan szoftverek és online források, amelyek segítenek a szövegíróknak lenyűgöző és hatékony tartalmakat készíteni olyan platformokhoz, mint a weboldalak, a közösségi média és az e-mailek. Emellett segítenek a szakembereknek növelni a konverziós arányokat, javítani a keresőmotorok rangsorolását és növelni az online láthatóságot tartalommarketing-kampányokkal. Az írási segédeszközökön kívül ezek az eszközök a kulcsszavak kutatásában, a tartalom optimalizálásában és az eredmények nyomon követésében is segítenek. " } } ] }

Még mindig hezitálsz az AI használatával kapcsolatban a mindennapi szövegírási feladatokhoz?

A professzionális szövegírók hozzászoktak ahhoz, hogy minden szót gondosan megfogalmazzanak és finomítsanak, ezért vonakodnak olyan eszközöket használni, amelyek ugyanazt az eredményt pillanatok alatt elérik.

Ezek az eszközök azonban egyre fejlettebbek, és hatékony eszközöket nyújtanak a szövegíróknak, hogy gyorsan és hatékonyan hozzanak létre magas színvonalú tartalmakat. Ennek eredményeként ezek az eszközök nemcsak vonzóbbá teszik szövegeit, hanem növelik a konverziókat és javítják az általános munkatermelékenységet is.

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb szövegírási eszközről, amelyek segítenek optimalizálni írásait a keresőmotorok és a célközönség számára. A szövegírási és szerkesztési eszközöktől, a tartalomoptimalizáló eszközöktől és a beépített szövegszerkesztővel és jegyzetelési funkcióval rendelkező projektmenedzsment alkalmazásokig, ez a legjobb szövegírási eszközök átfogó listája segít létrehozni a tökéletes technológiai eszköztárat, amellyel egyszerűsítheti munkafolyamatát és a legjobban teljesíthet.

Szóval, fogd a kedvenc italodat, helyezd magad kényelembe, és merüljünk el ezekben a hihetetlen forrásokban, amelyek kétségtelenül javítani fogják szövegírási készségeidet. ✍️⚡️

Különböző típusú szövegírási eszközök állnak rendelkezésre, amelyek segítenek a szövegíróknak hatékony és meggyőző tartalom létrehozásában. Íme néhány gyakori típusú szövegírási eszköz:

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzők

Tartalomötlet-generátorok

AI szöveggenerátorok

Grafikai eszközök írásos tartalmak kísérő grafikáinak elkészítéséhez

Tartalomtervezési és -szervezési eszközök

Címelemzők és SEO-eszközök

Ezeknek az eszközöknek a segítségével könnyebben hozhatsz létre meggyőző, vonzó, SEO-barát tartalmakat, amelyek jobban megérintik a célközönségedet.

A legjobb all-in-one projektmenedzsmenthez, tartalomtervezéshez, feladat szervezéshez

Kövesse nyomon a projekt frissítéseit, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely több száz fejlett funkcióval segíti a munkafolyamatok racionalizálását és egyszerűsítését.

Ami ezt az eszközt olyan egyedivé teszi, az a rugalmassága. Az egész platform testreszabható, így bármilyen felhasználási esethez, csapatnak és szervezetnek hasznos eszköz. Az iparágakban dolgozó csapatok, beleértve a szövegírókat és a marketingcsapatokat is, mert intuitív platformot biztosít a szövegírók számára a feladatok egyszerű kezeléséhez, a munkaterhelés prioritásainak meghatározásához és a projektekben való együttműködéshez.

Használj digitális táblákat és gondolattérképeket brainstorminghoz és tartalmi stratégiák kidolgozásához, egyedi nézeteket, például lista- és tábla nézetet a munkád saját igényeid szerinti szervezéséhez, valamint a ClickUp Docs-ot korlátlan számú dokumentum létrehozásához blogokhoz, közösségi média bejegyzésekhez, hirdetési szövegekhez, tartalmi összefoglalókhoz, wikikhez, tudásbázisokhoz és még sok máshoz.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb használatát.

Segítségre van szüksége szövegei egyszerűsítéséhez vagy színvonalának emeléséhez? A ClickUp mostantól projektmenedzsment és AI szövegírási eszköz is! A ClickUp AI időt takarít meg Önnek az írási folyamat egyszerűsítésével, segítve Önt a hatékonyabb írásban és vonzó, AI által generált tartalom létrehozásában. Használja a ClickUp AI-t e-mailek írásához, következő blogbejegyzésének megírásához vagy írói blokkjának leküzdéséhez.

Fejleszd íráskészségedet, és hozd gyorsan életre gondolataidat világos, tömör és meggyőző módon a ClickUp AI segítségével.

Az írási és szerkesztési funkciók mellett a ClickUp feladatok kezelésére és egyéb termelékenységet növelő funkciókra is lehetőséget kínál, mint például automatikus emlékeztetők, időkövetés, célkitűzés és elemzés, hogy segítsen Önnek a szervezettségben és a hatékonyság maximalizálásában.

A legjobb funkciók

Több mint 15 egyedi projektnézet : Válassz több mint 15féle nézet közül, és rendezd munkádat, például listanézet, táblanézet és egyedi munkaterhelés-nézet.

Jegyzetelési és szövegszerkesztési funkciók : Használja a ClickUp Docs és a Notepad alkalmazásokat rövid és hosszú szövegek rögzítéséhez.

Közös szerkesztés és megjegyzések : A közös szerkesztési és észlelési funkcióval megtekintheti, ki dolgozik ugyanazon az oldalon, és átfedés nélkül szerkesztheti a szöveget. Ezután a megjegyzések funkcióval üzeneteket hagyhat és rendelhet hozzá egy adott személyhez, hogy javítsa és felgyorsítsa a visszajelzési folyamatot.

ClickUp AI : Saját : Saját írási asszisztens , amely segít AI által generált tartalmak létrehozásában, szövegek szerkesztésében, hosszú és összetett szövegek összefoglalásában és még sok másban.

Digitális táblák és gondolattérképek : Brainstormingolj, és vázold fel ötleteidet és folyamataidat egy közös táblán vagy gondolattérképen, majd oszd meg munkádat bárkivel, vagy tartsd magadnak!

Korrektúra : Központosítsa és gyorsítsa fel a visszacsatolási ciklust azáltal, hogy közvetlenül a képekre, videókra és PDF-fájlokra jegyzeteket fűz.

Sablonkönyvtár : Sablonok minden : Sablonok minden projekt eredményéhez , tartalmi összefoglalókhoz, írási útmutatókhoz és még sok máshoz.

Mobilalkalmazás: Bármikor és bárhonnan hozzáférhetsz a munkádhoz

Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközhöz, hogy összevonja alkalmazásait és egy helyen összegyűjtse minden munkáját.

Korlátozások

Az AI funkciók még várólistán vannak; csatlakozz, hogy felkerülj a várólistára!

Árak

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 dollár/hónap/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,7 az 5-ből (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3519+ értékelés)

2. Wordtune

A legjobb AI-átíráshoz, írási asszisztenshez és szövegszerkesztőhöz

A Wordtune használata szövegírási eszközként, írási asszisztensként és tartalomszerkesztőként

A Wordtune az egyik leghatékonyabb mesterséges intelligenciával működő szövegírási eszköz, amely ma elérhető. Lehetővé teszi a szövegírók számára, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálják a megfelelő szavakat üzenetük közléséhez, és generatív mesterséges intelligenciával optimalizálják szövegírásukat, hogy vonzó szövegeket hozzanak létre közösségi média bejegyzésekhez, blogbejegyz ésekhez, dokumentációkhoz, hirdetési szövegekhez, termékleírásokhoz, SEO meta leírásokhoz és címekhez, webes szövegekhez és egyebekhez.

Bonyolult utasítások nélkül működik. Egyszerűen add hozzá a szövegedet, és azonnal kapsz javítási javaslatokat, amelyek a legfejlettebb nyelvi modelleken alapulnak. Ezt az AI szövegírási eszközt ötletek kidolgozására vagy a szövegben szereplő bármely szó releváns szinonimáinak megkeresésére is használhatod.

A legjobb funkciók

Szöveg rövidítése és bővítése: Változtassa meg bármely mondat vagy bekezdés hosszát, és érje el a szükséges szószámot.

Címötletek brainstormingja: Gyorsan generálj címeket landing oldalakhoz, blogokhoz és egyéb marketingeszközökhöz.

Szövegátírási javaslatok: A szövegírók hamar megtanulják, hogy alapértelmezett viselkedésként kattintsanak a Wordtune ikonra, és böngésszék az alternatív szövegjavaslatokat.

E-mailek pillanatok alatt: Drasztikusan csökkentse az e-mailek megfogalmazásához szükséges időt.

Korlátozások

A prompt hossza korlátozott

Nem integrálható natívan a WordPress-szel

Árak

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Prémium : 9,99 USD/hó/felhasználó

Premium for Teams: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,3 az 5-ből (49 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (70 értékelés)

3. Perplexity

A legjobb kutatáshoz

A Perplexity használata AI által generált válaszok lekérésére

A szövegírás könnyebbé válik a Perplexity segítségével, egy AI-alapú eszközzel, amely chatbot-szerű felületet kínál. A felhasználók a keresőmotor használata helyett természetes nyelven tehetnek fel kérdéseket, és az AI-tól tájékozott választ kapnak. Ezenkívül a felhasználók további kérdéseket tehetnek fel, hogy egy adott témát tovább vizsgáljanak, és a korábbi válaszok kontextusán alapuló választ kapjanak. Ez sokkal hatékonyabbá és pontosabbá teszi a szövegírást.

Ezenkívül a megfelelő kutatás alapvető fontosságú a jól megírt és optimalizált szövegek létrehozásához. A szövegíróknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden általuk írt sor megfelelően tükrözze terméküket vagy iparágukat. A Perplexity lehetővé teszi számukra, hogy kérdéseket tegyenek fel és válaszokat kapjanak, beleértve a megbízható források linkjeit is. Ahelyett, hogy végtelenül böngésznék a keresési eredményeket, a szövegírók sokkal gyorsabban kutathatnak bármilyen témában, és közvetlen választ kaphatnak.

A legjobb funkciók

Az aktuális oldal azonnali összefoglalása

Gyorsan tegyen fel bármilyen kérdést az eszköztárból

Kérdések a jelenlegi oldalával kapcsolatban

Fókuszálj a jelenlegi területedre vonatkozó kérdésekre

Kattintson, ha további kérdései vannak

Korlátozások

Nincs összefoglalási funkció

Árak

Ingyenes eszköz

Vásárlói értékelések és vélemények

Chrome áruház: 4,5 az 5-ből (84 értékelés)

4. Mangools Google SERP szimulátor

A legjobb SERP-kivonat-előnézethez és mondathosszúság-számításhoz

A Mangools Google SERP Simulator használatával SERP-kivonat előnézetet kaphat a Google-on.

A Mangools Google SERP Simulator remek eszköz szövegírók számára, mivel segít előnézetben megtekinteni és elemezni, hogyan fog megjelenni egy weboldal a Google keresőmotorjának találati oldalain (SERP). Ez az eszköz könnyen használható és gyors hozzáférést biztosít a weboldal SERP-teljesítményével kapcsolatos fontos információkhoz.

A szimulátor segítségével különböző módokon értékelhető egy weboldal SERP-teljesítménye. Gyors hozzáférést biztosít olyan adatokhoz, mint a kulcsszavak rangsorolása, az organikus keresési eredmények és a fizetett keresési eredmények. Ezenkívül felhasználható a SEO-kampányok hatékonyságának mérésére és a SERP-rangsorok időbeli változásainak nyomon követésére.

A legjobb funkciók

Kulcsszó-kutatás: Találd meg a leginkább rangsorolható kulcsszavakat

Földrajzi keresési eredmények: Vizsgálja meg a keresési eredmények rangsorát több mint 52 000 helyszínre vonatkozóan.

Helyzetkövetés: Ossza meg interaktív és szűrhető jelentéseket SEO-előrehaladásáról

Versenyzőelemzés kulcsszavak és keresés tekintetében: Nézze meg, hogyan rangsorolják versenytársait, és fedezze fel a potenciális növekedési lehetőségeket. Nézze meg, hogyan rangsorolják versenytársait, és fedezze fel a potenciális növekedési lehetőségeket.

Korlátozások

Nincs átfogalmazási vagy javaslattételi funkció

Árak

Mangools Basic : 29,90 dollár havonta

Mangools Premium : 44,90 dollár havonta

Mangools Agency: 89,90 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (44 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (67 értékelés)

5. Ahrefs

A legjobb SEO-kutatáshoz

Fedezzen fel több ezer remek kulcsszóötletet, elemezze azok rangsorolási nehézségét, és számítsa ki forgalmi potenciáljukat az Ahrefs Keyword Explorer segítségével.

Az Ahrefs az egyik leghasznosabb AI eszköz a SEO területén, amely átfogó eszközkészletet kínál a szövegírók és marketingcsapatok számára, hogy hatékony tartalmakat hozzanak létre. Ezenkívül az Ahrefs lehetővé teszi az írók számára, hogy nyomon kövessék SEO-tevékenységeiket és teljesítményüket az idő múlásával, így felbecsülhetetlen értékű eszközzé válik minden szintű szövegíró számára.

SEO-eszközökkel és kutatási funkciókkal ellátott csomagjával segíti az írókat olyan tartalmak készítésében, amelyek mind a természetes keresőmotorok rangsorában, mind a felhasználói elkötelezettségben optimalizáltak. Hasznos információkat nyújt, például kulcsszó-kutatást, versenytárs-elemzési funkciókat, backlink-elemzést, tartalomelemzést, kulcsszó-nehézséget, kulcsszó-volument és egyéb mutatókat, amelyek segítenek az íróknak megérteni, hogyan kell olyan tartalmat készíteni, amely jó rangsort ér el, és vonzó a olvasók számára.

A legjobb funkciók

SEO Dashboard: Áttekintést kapsz, amelynek segítségével naprakész információkat szerezhetsz az előrehaladásodról.

Site Explorer: Ez a funkció nyomon követi webhelyed teljesítményét és értékes betekintést nyújt.

AI Keywords Explorer: Az Ahref Keyword Explorer az egyik legnagyobb előnyük, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mélyebbre merüljenek az elemzésben. Az Ahref Keyword Explorer az egyik legnagyobb előnyük, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mélyebbre merüljenek az elemzésben.

Intuitív felhasználói felület: A szövegírók imádni fogják az Ahrefs intuitív felhasználói felületét. Nagyon könnyű navigálni, még akkor is, ha nem vagy technikai szakértő keresőmotor-marketinges.

Korlátozások

Nem kínál tartalmi SEO pontszámot.

Árak

Lite : 99 dollár havonta

Standard : 199 dollár havonta

Haladó : 399 dollár havonta

Vállalati: 999 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,6 az 5-ből (458 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (504 értékelés)

6. Sharethrough Headline Analyzer

A legjobb a címsorok optimalizálásához

Ismerd meg, mennyire vonzó a címsorod, és szerezz betekintést, hogy optimalizálhasd azt ezzel az AI szövegírási eszközzel.

A szövegíróknak gyakran olyan címsorokat kell készíteniük, amelyek felkelti a közönség figyelmét és rákattintásra ösztönzik őket. Ehhez meg kell érteniük a jó címsorok elemeit és azt, hogyan tudják azokat a saját előnyükre felhasználni. A Sharethrough Headline Analyzer egy hatékony eszköz, amely segíti a szövegírókat a hatékony címsorok készítésében.

Természetes nyelvfeldolgozás és gépi tanulás kombinációját használja a címsorok elemzéséhez. Segít azonosítani a jó címsorok legfontosabb elemeit, mint például a hosszúság, a szóválasztás és az olvashatóság, valamint visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogyan lehetne javítani a címsoron, hogy maximális hatást érjen el.

A legjobb funkciók

Címhosszúságra vonatkozó javaslatok: Találd meg a címek optimális hosszúságát

Vonzerej és benyomás pontszám: Szerezzen be néhány statisztikát, amelyek segítenek megérteni, hogyan teljesít a címsora.

Cím tesztelési előzmények: Tekintse át a cím tesztelések korábbi eredményeit

Szó- és karakter számlálás: A Sharethrough segítségével könnyen megismerheti az írásának pontos hosszát.

Korlátozások

Nincs generatív AI funkció

Árak

Ingyenes eszköz

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (78 értékelés)

7. ChatGPT

A legjobb természetes nyelvfeldolgozáshoz és AI szövegíráshoz

A ChatGPT használata AI szövegírási eszközként

A 2022 novemberében elindított ChatGPT egy könnyen használható mesterséges intelligencia nyelvi modell, amelyet szövegírók használhatnak ötletek generálására és tartalmak optimalizálására, például hirdetések szövegének, közösségi média bejegyzések szövegének stb. írására. Az OpenAI GPT-3.5 és GPT-4 nagy nyelvi modelljein (LLM) alapul, és prompt engineering segítségével képes szövegeket generálni.

Az iparágakban dolgozó egyének és csapatok, beleértve a szövegírókat is, ezt a hatékony eszközt használják AI által generált tartalom létrehozására. Csak be kell írnia egy parancsot vagy üzenetet, és a ChatGPT azonnal releváns válasszal reagál, ami ezt az eszközt az egyik legjobb AI szövegírási eszközzé teszi a mai piacon.

A legjobb funkciók

Emberi hangvételű szöveg: Küldj el a ChatGPT-nek egy szövegíráshoz kapcsolódó kérdést, és kapj rá emberi hangon válaszolva.

Interaktív válaszok: Nem tetszik az Nem tetszik az AI által írt szöveg ? Kérd meg a ChatGPT-t, hogy javítsa ki!

Fordítások: Szövegjavaslatok bármely nyelven

Összefoglalás: Egy egyszerű parancs segítségével alakítsd át a szöveget összefoglalássá!

Korlátozások

Nem integrálható natívan más eszközökkel

Nincs szövegszerkesztési funkció

Árak

ChatGPT : Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,8 az 5-ből (37 értékelés)

TrustRadius: 8,4 pont a 10-ből (5 értékelés)

8. Answer The Public

A legjobb kulcsszó-kutatáshoz

Az AnswerThePublic segítségével olyan fogyasztói betekintést nyerhetsz, amelyet felhasználhatsz friss, rendkívül hasznos tartalmak, termékek és szolgáltatások létrehozásához.

A szövegírók az Answer The Public segítségével kutatják és ismerik meg a közönségüket. Ez egy átfogó adatbázis, amely bármely témához kapcsolódó kulcsszavakat tartalmaz, így a szövegírók hozzáférhetnek azokhoz a kérdésekhez és témákhoz, amelyek már érdeklik az olvasókat.

Az Answer The Public keresőmotorja a Google, a Bing és a Yahoo által működtetett, így a szövegírók hozzáférhetnek a legfrissebb adatokhoz a keresési trendekről és a fogyasztói viselkedésről. Az eszköz vizuális ábrázolást is nyújt az adatokról, így könnyebb azonosítani és felfedezni a szövegíró témájához kapcsolódó témákat. Az eszköz használatával a szövegírók jobban igazíthatják tartalmukat a közönség igényeihez és érdeklődési köréhez.

A legjobb funkciók

Téma, márka vagy termék keresés

Keresés ország és nyelv szerint

Szűrők kérdések, elöljárószavak, összehasonlítások, ábécé sorrend és kapcsolódó kifejezések szerint

Mérőszámok, amelyek tartalmazzák a keresési volument, a nehézségi fokot, a kattintásonkénti költséget és a fizetett nehézségi fokot

Korlátozások

A felület néha túl zsúfolt

Árak

Ingyenes

Egyéni : 9 dollár havonta

Pro : 99 dollár havonta

Szakértő: 199 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,4 az 5-ből (26 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (11 értékelés)

9. Buzzsumo

A legjobb tartalomfejlesztéshez

A BuzzSumo segítségével azonnal hozzáférhetsz a világszerte népszerű történetekhez, és felfedezheted a legjobban teljesítő tartalmakat.

A Buzzsumo segít olyan tartalmakat létrehozni, amelyek rezonálnak a közönségével. A platform gyorsan azonosítja, hogy milyen tartalmak a legnépszerűbbek az Ön iparágában, és lehetővé teszi, hogy olyan tartalmakat hozzon létre, amelyek maximális hatást gyakorolnak.

A Buzzsumo használata megkönnyíti a szövegírást, mert segítségével gyorsan azonosíthatod a trendi témákat és létrehozhatsz a közönséged számára releváns tartalmakat. Hatékony elemzési funkciókat kínál, amelyek segítenek megérteni, mely tartalmak teljesítenek a legjobban, és melyek azok, amelyek még további munkát igényelnek. Ráadásul megtalálhatod azokat az influencereket és más tartalomalkotókat, akik segíthetnek munkád népszerűsítésében.

A legjobb funkciók

Tartalomelemző: Fedezze fel a legvonzóbb tartalmakat országok, témák és egyéb tényezők szerint

Kérdéselemző: Több millió fórumbejegyzést vizsgál meg, és megtalálja a releváns ügyfélkérdéseket.

Backlink-elemző: Könnyedén kövesse nyomon az URL-ek és domainnevek felvételét

Trendek: Találj kreatív tartalmi ötleteket, amelyeket felhasználhatsz hírekhez és eseményekhez kapcsolódó cikkekhez.

Korlátozások

Nincs tartalmi javaslatok készítése

Nincs optimalizálási lehetőség

Árak

Alap : 119 dollár havonta

Tartalomkészítés : 249 dollár havonta

PR és kommunikáció : 249 dollár havonta

Csomag : 399 dollár havonta

Vállalati: 999 dollár havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (95 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (141 értékelés)

10. Copyscape

A legjobb plágiumfelismerő eszköz

A Copyscape segítségével biztosítható, hogy minden létrehozott tartalom egyedi és eredeti legyen. Ez egy online plágiumfelismerő eszköz, amely bármely weboldalon, blogon vagy dokumentumban ellenőrzi a plágiumot.

A program úgy működik, hogy hasonló tartalmakat keres a weben, és kiemeli az esetleges egyezéseket. Ez lehetővé teszi a szövegírók számára, hogy könnyen azonosítsák azokat a tartalmakat, amelyeket már mások is felhasználtak. A Copyscape segítségével a szövegírók biztosíthatják, hogy az általuk létrehozott tartalom teljes mértékben eredeti legyen.

A Copyscape a tartalom plágium elleni védelmére is használható. A szövegírók Copyscape jelvényt adhatnak tartalmukhoz, amely jelzi, hogy a tartalom védett. Ha valaki megpróbálja lemásolni a tartalmat, figyelmeztetés kap, hogy a tartalom Copyscape védelme alatt áll.

A legjobb funkciók

Másolja és illessze be az offline tartalmat, hogy ellenőrizze azt.

A Batch Search segítségével egyszerre akár 10 000 oldalt is ellenőrizhetsz.

Kövesse nyomon a plágiumok előfordulását és az azokra adott válaszait (csak online tartalmak esetében)

Fizessen és kövesse nyomon a kereséseket más Copyscape-fiókokkal

Korlátozások

Árak

Copyscape Premium: 19,95 dollár havonta, maximum 10 oldalig

Vásárlói értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (25 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (70 értékelés)

A szövegírási eszközök beépítésének fő okai a következők:

Jobb hatékonyság : Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy hatékonyabban dolgozzon, több időt szánjon a szövegírás fontosabb feladataival, például a differenciálással és a kutatással, és : Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy hatékonyabban dolgozzon, több időt szánjon a szövegírás fontosabb feladataival, például a differenciálással és a kutatással, és időt takarítson meg az unalmas feladatokkal, például a kulcsszó-kutatás, a tartalomoptimalizálás és az eredmények nyomon követése.

Fokozott kreativitás : A szövegírási eszközök segíthetnek legyőzni az írói blokkot és ötleteket generálni, hogy kreativitása folyamatosan áramoljon.

Következetes márkaépítés : Sok szövegírási eszköz sablonokat kínál, hogy márkád hangvétele, stílusa, üzenete és munkafolyamata következetes maradjon.

Pontos nyelvtan és helyesírás : Még : Még a tapasztalt szövegírók sem hibátlanok, amikor nyelvtanról és helyesírásról van szó. A szövegírási eszközök további biztonsági réteget nyújtanak, kiszűrve azokat a sajnálatos hibákat.

Olvashatóság javítása : Ezek az eszközök javítják szövegének olvashatóságát, így segítve abban, hogy tartalma világos, tömör és vonzó maradjon az olvasó számára.

Egyszerűsített tartalomszervezés : Nehéz nyomon követni az összes szövegírási feladatot és a projektek között ide-oda ugrálni. Ezek az eszközök segítenek a szervezettségben és biztosítják, hogy a jegyzetek, blogok, wikik, SOP-k és egyéb szövegírási dokumentumok könnyen hozzáférhetők legyenek.

SEO optimalizálás: Jó szövegeket írni már önmagában is elég nehéz. Ezek az eszközök segíthetnek a SEO optimalizálásban és a feladatok automatizálásában, hogy szövegeid keresőmotorok számára is optimalizáltak legyenek.

Végül is minden szövegíró, aki fejleszteni szeretné készségeit, racionalizálni szeretné munkafolyamatát, és vonzó, hatékony tartalmakat szeretne létrehozni, meg kell ismerkedjen a fenti tíz legjobb szövegírási eszközzel. Annak érdekében, hogy szövegei elérjék céljaikat, ezeket az eszközöket felhasználhatja alapos kutatások elvégzésére, a szövegek szerkesztésére és optimalizálására, valamint az eredmények elemzésére.

Ezen felül a ClickUp segítségével egyszerűsítheti és zökkenőmentessé teheti az egész folyamatot. Az ötleteléstől, a brainstormingtól, az íráson és szerkesztésen át a lektorálásig és a publikálásig a ClickUp segít Önnek a folyamat minden részének összehangolásában. ?✍️

Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot!

Vendégíró:

Ben Pines több mint 15 éves tapasztalattal rendelkező tartalommarketing-szakember. Hisz a szavak átalakító erejében, és szenvedélyesen segíti a szakma képviselőit abban, hogy fejlesszék tudásukat.