A 15 legjobb ingyenes versenytárs-elemző eszköz vállalkozások számára 2025-ben

Erős online jelenlét felépítése és fenntartása kihívást jelent, hasonlóan ahhoz, mintha egy zsúfolt kertben egészséges növényeket akarnánk termeszteni. De ahogyan egy jó kertészeti szerszámkészlet nagy különbséget jelenthet, úgy a versenytárs-elemző eszközök is segítenek vállalkozásának online sikereiben. ?️

Megmutatják, hogyan áll vállalkozása a versenytársakhoz képest, és betekintést nyerhet azok stratégiáiba – a SEO-tól és a közösségi média taktikáktól az e-mail marketing technikákig.

Steve Jobs könyvéből idézve: „A jó művészek másolnak. A nagyszerű művészek lopnak.” A cél itt az, hogy tanuljon versenytársai erősségeiből és gyengeségeiből, majd ezeket a tanulságokat alkalmazza a saját vállalkozására.

Készen áll a digitális jelenlétének bővítésére? Ebben a cikkben összeállítottuk a 15 legjobb ingyenes (és fizetős) versenytárs-elemző eszközt 2024-re és az azt követő évekre. Ezek segítenek Önnek egy virágzó online jelenlét kiépítésében, amelynek köszönhetően vállalkozása kiemelkedhet a versenytársak közül.

A különböző versenytárs-elemző eszközök különböző területekre specializálódnak, ezért fontos, hogy a megfelelő eszköz kiválasztásakor figyelembe vegye vállalkozásának igényeit és céljait.

Ezt szem előtt tartva, íme a legfontosabb területek, amelyekre érdemes figyelni az értékelés során:

Egyszerűség: Az eszköznek felhasználóbarátnak és egyszerűnek kell lennie. Nem akarja az összes idejét azzal tölteni, hogy kitalálja, hogyan kell használni.

Átfogó adatok: Az eszköz elsődleges felhasználási területétől függően számos funkciót kell biztosítania a versenytársak stratégiáinak elemzéséhez, valamint hasznos információkat kell nyújtania a saját stratégiájának fejlesztéséhez.

Adatvizualizáció : Válasszon olyan eszközt, amely az adatokat könnyen érthető vizuális formátumban jeleníti meg. Ez segíthet az információk jobb értelmezésében és felhasználásában.

Integrációk: Ha az eszköznek egy adott üzleti szoftverrel kell együttműködnie, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e natív integrációkkal, amelyek egyszerűvé és zökkenőmentessé teszik ezt a folyamatot.

Árak: Gondolja át, mennyit hajlandó költeni. Egyes eszközök ingyenesek, míg mások pénzbe kerülnek, de több funkciót kínálnak. Mérlegelje a költségeket és az előnyöket, hogy olyan megoldást találjon, amely megéri a pénzét.

Képzési anyagok és támogatás: Válasszon olyan eszközt, amely jó tudásbázissal és ügyfélszolgálattal rendelkezik. Ezek akkor lesznek hasznosak, ha valaha problémába ütközik, vagy segítségre van szüksége az eszköz használatának megértéséhez.

Ha tudja, mit csinálnak a versenytársai, az olyan, mintha egy titkos fegyver lenne az üzleti eszköztárában. De a rengeteg eszköz közül nehéz megtalálni a megfelelőt.

Segítünk Önnek átlátni a zavaros helyzetet. Íme a 15 legjobb versenytárs-elemző eszköz, amelyeket érdemes megfontolnia 2024-ben.

A legjobb versenytárselemzési wiki kezeléséhez

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

A ClickUp egy all-in-one eszköz a versenytársak elemzésével kapcsolatos információk kezeléséhez.

Az egyik kiemelkedő funkciója a beépített ClickUp Whiteboards táblás eszköz, amely egy együttműködési felület a versenytársak stratégiáinak elemzéséhez. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a toll eszköz, a post-it cetlik, a kiemelők és a gondolattérképek, vizualizálhatja gondolatait és megállapításait, ötleteket gyűjthet és stratégiai vészhelyzeti terveket vázolhat fel.

Ezenkívül ott van még a ClickUp Docs – egy központi hub a dokumentumok létrehozásához és tárolásához, beleértve a kutatási terveket, a piaci és versenytársi kutatási adatokat, a versenytársak profiljait és az üzleti stratégiát.

Ezeket a dokumentumokat könnyedén megoszthatja csapatával, akik közvetlenül a dokumentumokban hagyhatnak megjegyzéseket és javaslatokat. Ez megkönnyíti a csapatmunkát és mindenki naprakész marad. ✨

De a ClickUp nem csak az információk szervezésére korlátozódik. Hatékony projektmenedzsment eszköz is a marketingtevékenységeinek és stratégiájának végrehajtásához. Felbonthatja üzleti céljait megvalósítható lépésekre, delegálhatja azokat csapatának, határidőket állíthat be, és nyomon követheti az előrehaladást. A ClickUp segítségével stratégiájának végrehajtása egyszerű és átlátható folyamattá válik.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis időbe telhet, mire megismerik a ClickUp összes kiterjedt funkcióját.

A ClickUp AI jelenleg nem elérhető az ingyenes csomagban, de ingyenes próbaverzióban elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Similarweb

A legjobb piaci részesedés elemzéséhez

via Similarweb

A Similarweb egy online marketing eszköz, amely áttekintést nyújt webhelye keresési teljesítményéről és piaci részesedéséről, valamint arról, hogy hogyan áll a legfőbb versenytársaival szemben.

Különböző mutatókat követhet nyomon, például a napi oldallátogatásokat, a keresési forgalom forrásait, a látogatások időtartamát, a látogatásonként megtekintett oldalak számát és a kilépési arányt. Akár SEO-stratégiáját szeretné optimalizálni, akár új partnerségi lehetőségeket keres, a Similarweb a legjobb forrás. ?

A Similarweb legjobb funkciói

Intuitív felülettel rendelkezik, amelyen könnyű navigálni.

A „helyszíni” versenytárselemzéshez Chrome-bővítmény is rendelkezésre áll.

A platform adatbázisa naponta frissül, így mindig naprakész lehet a trendekkel kapcsolatban.

Áttekintést kap azokról a csatornákról, amelyek hozzájárulnak versenytársai webhelyének forgalmához, például a közvetlen, e-mailes, ajánlói, közösségi, organikus keresés, fizetett keresés és display hirdetések.

Megmutatja a legnépszerűbb fizetett és organikus kulcsszavakat, amelyekkel versenytársai rangsorolnak.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy megtekintse a legnépszerűbb hivatkozó webhelyeket és közösségi média forrásokat, amelyek a legtöbb forgalmat generálják versenytársainak.

Egy pillanat alatt láthatja webhelye teljesítményét akár négy versenytársával összehasonlítva.

A Similarweb korlátai

Nem lehet adatokat gyűjteni alacsony forgalmú webhelyekről

Egyes országok adatai nem szerepelnek

A Chrome-bővítmény néha lassú

Drága fizetős csomagok

Similarweb árak

Starter: 149 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként

Csapat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Similarweb értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

3. Ahrefs

A legjobb SEO-elemzéshez

via Ahrefs

Az Ahrefs egy átfogó SEO szoftver, amelynek célja, hogy segítse webhelye organikus forgalmának optimalizálását. Ez a versenytársak elemzésére szolgáló eszköz segít megtalálni a jövedelmező kulcsszavakat, felfedezni a sikeres niche tartalmakat, és nyomon követni a rangsorolási előrehaladást az idő múlásával.

Ezenkívül megismerheti versenytársai SEO-teljesítményét azáltal, hogy megtekinti azok organikus forgalmát, rangsorolt kulcsszavait, hivatkozó domainjeit és PPC-hirdetéseit.

Az Ahrefs ideális SEO-ügynökségek, tartalommarketing-csapatok és weboldal-tulajdonosok számára, akik gyorsan szeretnék rangsorolni az új (és meglévő) weboldalak tartalmát, vagy javítani szeretnék az általános organikus keresési teljesítményt. ?

Az Ahrefs legjobb funkciói

Segít értékelni webhelyének problémáit, és javaslatokat ad azok megoldására.

A kulcsszó-kutatási eszköz segítségével betekintést nyerhet versenytársai kulcsszavaiba, beleértve a keresési volument, a nehézségi fokot, a kapcsolódó kulcsszavakat és a gyakran ismételt kérdéseket.

Lehetővé teszi a versenytársak által közzétett tartalom mennyiségének nyomon követését.

A tartalomhiány funkció segítségével megmutatja azokat a kulcsszavakat, amelyekkel versenytársai rangsorolnak, de Ön nem.

Chrome-bővítménye van a kulcsszavakkal kapcsolatos információk valós idejű gyűjtéséhez a Google-keresésekben.

Lehetővé teszi, hogy megtekintse webhelye legnépszerűbb weboldalait, valamint a versenytársai webhelyeinek legnépszerűbb oldalait.

Áttekintést ad versenytársai backlinkjeinek mennyiségéről és minőségéről.

Az Ahrefs korlátai

A kulcsszó-kutatás során minden kattintás egy kreditpontot fogyaszt.

Az interfész új felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

Korlátozott adatokkal rendelkezik az alacsony volumenű kulcsszavakról.

Nincs ingyenes csomag.

Ahrefs árak

Lite: 99 USD/hó áron

Standard: 199 USD/hó áron

Haladó: 399 USD/hó áron

Vállalati: 999 USD/hó-tól

Ahrefs értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (520+ értékelés)

4. BuzzSumo

A legjobb tartalomelemzéshez

via BuzzSumo

A BuzzSumo az egyik legjobb versenytárs-elemző eszköz, amely segít vonzó tartalmakat létrehozni a közönséged számára. Lehetővé teszi, hogy népszerű és trendi témákat találj, és betekintést nyújtson olyan tartalmakba, amelyek felkelthetik a közönséged figyelmét.

Ezenkívül figyelemmel kísérheti márkája online jelenlétét, összehasonlíthatja azt a versenytársakkal, és kihasználhatja a közösségi média influencereit, hogy növelje elérhetőségét. Ha optimalizálni szeretné tartalommarketing-stratégiáját és hatékonyan szeretne kapcsolatba lépni célközönségével, a BuzzSumo az a eszköz, amellyel ezt megteheti.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Megkönnyíti az iparágában trendi témák megtalálását.

Lehetővé teszi több téma összehasonlítását és azok időbeli trendjeinek nyomon követését.

Nyomon követi a versenytársak márkaneveinek (beleértve a sajátját is) és termékeinek minden említését.

Lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az organikus kulcsszavakat és tartalmakat bizonyos webhelyekről és szerzőktől.

Összegyűjti az online fórumokról, többek között a Redditről, a Quoráról és az Amazonról származó, egy adott kulcsszóval kapcsolatos népszerű kérdéseket.

Lehetővé teszi versenytársai tartalmi teljesítményének elemzését a Facebook, Twitter és Pinterest közösségi platformokon való aktivitásuk alapján.

Áttekintést ad a legbefolyásosabb személyekről és közösségi média fiókokról, amelyekkel potenciális partnerségeket és együttműködéseket alakíthat ki.

A BuzzSumo korlátai

Nincs integráció olyan platformokkal, mint a LinkedIn, a Snapchat és a TikTok.

Csak széles körű témák esetén működik jól.

Nem intuitív felület

Drága csomagok

BuzzSumo árak

Alap: 119 USD/hó

Tartalomkészítés: 249 USD/hó

PR és kommunikáció: 249 USD/hó

Csomag: 499 USD/hó

Vállalati: 999 USD/hó

BuzzSumo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

5. Surfer

A legjobb tartalomelemzéshez

via Surfer

A Surfer egy keresőmotor-optimalizálási (SEO) elemző eszköz, amely segít javítani az írásos tartalmakat, hogy azok magasabb keresési rangot érjenek el a versenytársak között. Valós idejű javaslatokat ad a szöveg javítására, például a kulcsszavak használatának optimalizálására, a szerkezet javítására és az olvashatóság növelésére.

Akár tartalommarketinges, akár SEO-szakértő, a Surfer segítségével kiváló minőségű, SEO-optimalizált cikkeket hozhat létre. ?

A Surfer legjobb funkciói

Segít azonosítani és kijavítani a technikai és az oldalon belüli SEO-problémákat.

Kulcsszavakkal kapcsolatos információkat nyújt, beleértve a keresési volumeneket, a nehézségi fokot és a kapcsolódó kifejezéseket.

Valós idejű SEO-javaslatokat nyújt a tartalom keresőmotorok számára történő optimalizálásához.

A Surfer AI segítségével könnyedén kutathat, készíthet és optimalizálhat cikkeket.

Chrome-bővítménye segítségével gyorsan felfedezheti a keresési volumenet, a CPC-t és a kapcsolódó kulcsszavakat az Ön által a Google keresőbe beírt kifejezésekhez kapcsolódóan.

A SERP Analyzer eszközzel megértheti, mi teszi sikeressé a legjobban rangsorolt oldalakat, így ezeket az eredményeket lemásolhatja.

A Surfer korlátai

A tartalomszerkesztő nem teszi lehetővé táblázatok létrehozását vagy hozzáadását.

Az árak nem kedvezőek a kisvállalkozások számára.

Néha lassú lehet.

Surfer árak

Essential: 89 USD/hó

Haladó: 179 USD/hó

Max: 299 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Surfer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (370+ értékelés)

6. Google Trends

A legjobb trendek előrejelzéséhez

a Google Trends segítségével

A Google Trends egy ingyenes versenytárs-elemző eszköz a Google-tól, amely lehetővé teszi bizonyos kulcsszavak vagy kifejezések keresési gyakoriságának nyomon követését. Betekintést nyújt egy szó vagy kifejezés globális és regionális népszerűségébe.

Ezenkívül ez az ingyenes eszköz lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje a népszerűség időbeli változásait, így kiváló forrásként szolgál a felhasználói trendek és minták azonosításához. Használja ezeket az adatokat az általános marketingstratégiájának és terveinek kidolgozásához.

A Google Trends legjobb funkciói

Az „Explore” (Felfedezés) és „Trending Now” (Most népszerű) szakaszokban több ország és kategória népszerű témáit fedezheti fel.

A vonaldiagramok, oszlopdiagramok és térképek segítségével a vállalati adatok egy pillanat alatt könnyen értelmezhetők.

Használjon összehasonlító sablonokat , hogy egyszerre akár öt kulcsszó népszerűségét és trendjeit is összehasonlíthassa.

A kapcsolódó lekérdezések funkció segít felfedezni a keresett kifejezéshez kapcsolódó kulcsszavakat.

A Google webes keresés mellett más platformokon is kereshet, például a Képkeresőben, a Hírkeresőben, a Google Shoppingban és a YouTube-keresőben.

A Google Trends korlátai

Az adatok frissítése néhány napot vesz igénybe.

Nem regisztrálja az alacsony keresési volumenű kifejezéseket

Nem adja meg a kulcsszavak pontos keresési volumenét.

A Google Trends árai

Örökre ingyenes

Google Trends értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

7. Google Analytics

A legjobb weboldal-elemzéshez

a Google Analytics segítségével

A Google Analytics egy hatékony eszköz, amely mélyreható betekintést nyújt webhelye forgalmába. Információkat nyújt a látogatóiról, beleértve demográfiai adataikat, földrajzi elhelyezkedésüket és általános viselkedésüket.

Ezenkívül megértheti, hogyan viszonyulnak a felhasználók a webhelyéhez, például mely oldalakat látogatják, mennyi ideig maradnak ott, és milyen műveleteket hajtanak végre (pl. vásárlás vagy űrlap kitöltése). Ezek az információk segítenek optimalizálni webhelyét a jobb felhasználói élmény és a magasabb konverziós arány érdekében.

A Google Analytics legjobb funkciói

Nagylelkű ingyenes csomaggal rendelkezik, amely a legtöbb vállalkozás igényeit kielégíti.

Demográfiai adatokat gyűjt a webhely látogatóiról, beleértve életkorukat, nemüket és tartózkodási helyüket.

Részletes forgalmi elemzéseket nyújt, beleértve a napi látogatók számát, a forgalom forrásait (pl. közösségi média, Google hirdetések stb.), valamint a használt eszközöket és böngészőket.

A viselkedési áramlás funkcióval láthatóvá teheti azokat a konkrét lépéseket, amelyeket a felhasználók a webhelyén végrehajtanak.

Lehetővé teszi a konverziós mutatók beállítását és nyomon követését, például hogy a webhely látogatója vásárol-e, megtekint-e egy adott oldalt, vagy egy bizonyos ideig a webhelyén tartózkodik-e.

A Google Analytics korlátai

Meredek tanulási görbe

Az adatok betöltése néha lassú

A ingyenes verzió és az Analytics 360 között hatalmas az árkülönbség.

A Google Analytics árai

Google Analytics: Ingyenes

Google Analytics 360: 12 500 USD/hó

Google Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 6100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7500+ értékelés)

8. Majestic

A legjobb backlink-elemzéshez

via Majestic

A Majestic egy SEO versenytárs-elemző eszköz, amely a visszalinkelések elemzésére specializálódott. Átfogó áttekintést nyújt a visszalinkelések profiljáról és versenytársai profiljáról. Ezek az információk segítenek optimalizálni a linképítési stratégiáját, és így javítani webhelye általános SEO teljesítményét.

A Majestic népszerű a weboldal-tulajdonosok, SEO-szakértők és digitális marketingesek körében, akik szeretnék növelni weboldaluk domain tekintélyét és keresőmotorokbeli rangsorolását. ??

A Majestic legjobb funkciói

Lehetővé teszi több URL backlink adatainak egyidejű elemzését.

Két külön indexet biztosít egy megadott URL-hez: a korábbi backlink-adatok történeti indexét és a legfrissebb backlink-adatok friss indexét.

Méri a saját és versenytársai webhelyeinek backlinkjeinek minőségét és mennyiségét.

Lehetővé teszi két webhely linkprofiljának egymás melletti összehasonlítását.

A Majestic korlátai

Nem intuitív felület

Drága csomagok

Nincs ingyenes csomag

Majestic árak

Lite: 49,99 USD/hó

Pro: 99,99 USD/hó

API: 399,99 USD/hó áron kapható.

Majestic értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

9. Hootsuite

A legjobb digitális és közösségi jelenlét elemzéshez

via Hootsuite

A Hootsuite egy átfogó marketingstratégiai és közösségi média menedzsment eszköz, amelyet sok csapat használ versenytárs-elemzésre. Egyetlen irányítópultról egyszerre több közösségi média fiókra is posztolhat, és betarthatja a rendszeres posztolási ütemtervet.

A Hootsuite segítségével egyszerűsítheti közösségi média tevékenységét (pl. a kezdőlapjának megtekintése, kommentek megválaszolása stb. ), anélkül, hogy minden oldalt külön meg kellene látogatnia. Ez egy remek eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nehézséget okoz több közösségi média platformon való jelenlétük kezelése.

A Hootsuite legjobb funkciói

Csatlakozik hét népszerű közösségi média platformhoz: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest és YouTube.

Javaslatokat ad a fiókjaiban történő posztoláshoz a maximális elkötelezettség elérése érdekében.

Segít gyorsan létrehozni posztokhoz tartozó feliratokat a beépített AI író és hashtag generátor segítségével.

Integrálható a Canva és a Grammarly alkalmazásokkal, hogy egyszerűbbé tegye a vizuálisan vonzó, hibátlan feliratokkal ellátott tartalmak létrehozását.

Lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje a márkájával kapcsolatos beszélgetéseket és említéseket a különböző közösségi hálózatokon.

Átfogó elemző eszközökkel rendelkezik a közösségi média teljesítményének nyomon követéséhez.

A Hootsuite korlátai

Nincs ingyenes csomag

Csak egy felhasználó az alapcsomagban

Bonyolult felület új felhasználók számára

Lassú a csúcsidőszakokban

Hootsuite árak

Profi: 99 USD/hó

Csapat: 249 USD/hó

Üzleti: 739 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3460+ értékelés)

10. Owletter

A legjobb e-mail marketing versenytárselemzéshez

via Owletter

Az Owletter egy olyan monitoring eszköz, amely segítségével nyomon követheti versenytársai e-mail hírleveleit. Ahelyett, hogy feliratkozna az egyes hírlevelekre és telezsúfolná a beérkező levelek mappáját, ez az eszköz rögzíti és elmenti a versenytársai domainjeiről érkező e-maileket.

Ezenkívül elemzési funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítenek megérteni versenytársai e-mail stratégiáit azáltal, hogy közös témákat és mintákat fedeznek fel e-mailjeikben, így versenyelőnyt biztosítva Önnek. Ezek az információk hasznosak a hatékonyabb e-mail marketing kampányok kidolgozásához.

Az Owletter legjobb funkciói

Könnyen kezelhető felülettel rendelkezik.

Lehetővé teszi több versenytárs webhelyének egyidejű nyomon követését.

Automatikusan rögzíti és tárolja az összes e-mailt azokról a webhelyekről, amelyeket nyomon követni szeretne.

Minden e-mail eredeti megjelenését pillanatképként megőrzi, így pontosan láthatja a használt formázást és vizuális elemeket.

Lehetővé teszi, hogy megtekintse versenytársai által elküldött e-mailek számát, azok elküldésének napját és időpontját, valamint spam-reputációjukat.

Az Owletter korlátai

Nincs ingyenes csomag

Korlátozott integráció külső alkalmazásokkal

Hiányzik a mélyebb elemzés, például a kattintási és konverziós arányok.

Owletter árak

Kezdő csomag: 19 USD/hó

Pro: 39 USD/hó

Korlátlan: 79 USD/hó

Owletter értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

11. SpyFu

A legjobb PPC-elemzéshez

via SpyFu

A SpyFu egy átfogó SEO eszköz, amely részletes adatokat nyújt versenytársai SEO stratégiáiról. Betekintést nyújt a legjövedelmezőbb kulcsszavakba, a fizetett és organikus keresésekbe, valamint a rangsor történetébe. A SpyFu kiváló eszköz a PPC versenytársak kutatásához, és segíthet új célkulcsszavak felfedezésében.

A SpyFu legjobb funkciói

Lehetővé teszi versenytársai PPC kulcsszavainak letöltését.

Több mint egy évtizedre visszamenőleg biztosítja az organikus keresési rangsor történetét.

Korlátlan keresési eredményeket, adat exportálást és domain áttekintő PDF-eket kínál.

Egyszerűsítse SEO-projektjeinek kezelését kulcsszócsoportok létrehozásával és értesítések beállításával.

SpyFu korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az adatok néha kissé elavultak lehetnek.

A felület kezdők számára zavaros lehet.

SpyFu árak

Alapcsomag : 39 USD/hó

Professzionális csomag: 79 USD/hó

SpyFu értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

12. iSpionage

A legjobb a közösségi média versenytársak kutatásához

via iSpionage

Az iSpionage egy fejlett SEO eszköz, amely segít megérteni versenytársai stratégiáit. Átfogó funkciói között megtalálható a PPC versenytársak kutatása, a SEO versenytársak kutatása és a közösségi média versenytársak kutatása. Az iSpionage részletes adatokat nyújt a versenytársak kulcsszavaival, hirdetési tartalmaival és visszalinkeléseivel kapcsolatban, így teljes képet kaphat taktikájukról.

Az iSpionage legjobb funkciói

Kiterjedt kulcsszó- és hirdetésszöveg-adatokat kínál hét keresőmotorhoz több mint 90 országban.

Bepillantást nyújt a versenytársak konverziós stratégiáiba.

A Campaign Watch funkcióval figyelemmel kísérheti versenytársai kampánystratégiáit.

Integráció olyan eszközökkel, mint a Google Ads, a Bing Ads és a Yahoo Ads, hogy javítsa SEO-tevékenységeit.

Az iSpionage korlátai

A felhasználók szerint a rendszer kialakítása kissé elavult lehet.

Kisebb vállalkozások vagy egyéni felhasználók számára drága lehet.

iSpionage árak

Starter: 59 USD/hó

Profi: 99 USD/hó

Haladó: 299 USD/hó

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

iSpionage értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

13. Semrush

A legjobb a digitális marketinghez

via Semrush

A Semrush egy teljes eszközkészlet a digitális marketing szakemberek számára. Kiterjed a SEO-ra, a PPC-re, az SMM-re és a versenytársak elemzésére. Ez az eszköz segít megérteni versenytársai stratégiáit, beleértve a display hirdetéseket, a linképítést, valamint az organikus és fizetett keresést. A Semrush egy sor elemző jelentést kínál, amelyekkel mélyebben megismerheti versenytársai webes forgalmát és online láthatóságát.

A Semrush legjobb funkciói

Adatokat szolgáltat versenytársai forgalmi forrásairól, rangsorolt kulcsszavairól és közösségi média eredményeiről.

Bármely domainre vonatkozó részletes linkelemzést kínál.

A Hirdetéskutatási eszköz segítségével elemezheti versenytársai hirdetési költségvetését és felfedezheti legeredményesebb hirdetéseiket.

Integrációk a Google Analytics, a Google Search Console, a Google My Business és a Google Ads szolgáltatással.

A Semrush korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a hatalmas adatmennyiség túlterhelő lehet.

A kezdőknek egy kis időbe telhet, amíg megszokják a felületet.

Semrush árak

Pro: 129,95 USD/hó felhasználónként

Guru: 249,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 499,95 USD/hó felhasználónként

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

14. Kompyte

via Kompyte

A Kompyte egy versenyképességi elemző eszköz, amely a vállalkozások számára betekintést nyújt versenytársaik stratégiáiba és tevékenységébe, lehetővé téve számukra a hatékony döntéshozatalt. Ezzel az eszközzel a felhasználók több csatornán is nyomon követhetik versenytársaikat, és valós időben kaphatnak friss információkat.

A Kompyte legjobb funkciói

Valós idejű riasztások a versenytársak frissítéseiről olyan csatornákon, mint weboldalak, közösségi média, hirdetési kampányok stb.

A felhasználói és versenytársi webhelyek egymás melletti összehasonlítása a változások kiemelése érdekében

Az AI-alapú elemzés betekintést nyújt a versenytársak stratégiáiba, segítve a felhasználókat a lehetőségek kiaknázásában.

Integráció népszerű értékesítési és marketingplatformokkal, többek között a HubSpot, a Salesforce és a Slack platformokkal.

A Kompyte korlátai

Egyes felhasználók szerint az eszköz meglehetősen sok testreszabást igényel, hogy a legmegfelelőbb eredményeket kapja.

Az árak kisebb vállalkozások vagy induló cégek számára kevésbé elérhetőek lehetnek.

Kompyte árak

Kompyte értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

15. Crayon

A legjobb AI versenytárs-elemzéshez

via Crayon

A Crayon teljes körű versenytárs-elemzési funkciókat kínál, amelyek segítségével a felhasználók nyomon követhetik a versenytársak stratégiájának különböző aspektusait. A Crayon mesterséges intelligenciát használ, hogy teljes körű versenytársi áttekintést nyújtson, beleértve a közösségi média aktivitást, a weboldal változásait és egyebeket.

A Crayon legjobb funkciói

Részletes betekintés a versenytársak áraiba, termékeibe és stratégiáiba

A piacelemzés és a trendek nyomon követése segít a vállalkozásoknak azonosítani és kihasználni a legújabb piaci trendeket, mielőtt a versenytársak megelőznék őket.

Integráció népszerű értékesítési és marketing eszközökkel a hatékonyabb felhasználói élmény érdekében

Valós idejű riasztások, amelyek biztosítják, hogy a felhasználók mindig naprakészek legyenek a versenytársak tevékenységével kapcsolatban.

A Crayon korlátai

A platform beállítása és megismerése egyes felhasználók számára meglehetősen bonyolult lehet.

A prémium funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.

Crayon árak

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal a szoftver bemutatója és árairól

Crayon értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (6 értékelés)

Ez a 15 legjobb versenytárs-elemző eszköz jelentősen megváltoztathatja vállalkozása online láthatóságát és növekedését.

Bár ezek az eszközök értékes betekintést nyújtanak, a megállapítások kezelése és rendszerezése ugyanolyan fontos. Szerencsére a ClickUp ezt nagyon egyszerűvé teszi.

A ClickUp átfogó termelékenységi platformként segít nyomon követni a legfontosabb versenytársi információkat, miközben felügyeli üzleti és termékstratégiájának végrehajtását. Ennek eredményeként nem csak jobban megérti versenytársait, hanem felülmúlja őket is. ?

Készen áll arra, hogy megelőzze versenytársait és felhívja magára a potenciális ügyfelek figyelmét? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!