10 ingyenes kutatási terv sablon csapatok és szakemberek számára

Egy új kutatási projekt elindítása a semmiből nyomasztó feladatnak tűnhet. A megfelelő eszközök és sablonok nélkül csak egy üres oldal és iránytű nélkül marad. Ezekkel viszont egy új projekt elindítása vagy egy meglévő szervezése gyerekjátéknak tűnik.

Éppen ezért kell létrehoznia a legjobb kutatási terv sablonokból álló könyvtárat. Mi pedig segítünk Önnek ebben.

Maradjon velünk, miközben áttekintjük a kutatási terv sablon használatának előnyeit, és megosztjuk néhány kedvencünket – mindegyik úgy lett kialakítva, hogy kutatási projektjei varázslatos módon működjenek.

Mi az a kutatási terv sablon?

A kutatási terv sablon egy olyan dokumentum, amelynek célja, hogy segítsen a lehető legjobb kutatási menedzsment terv kidolgozásában. Ahelyett, hogy egy üres képernyővel kezdené a munkát, a kutatási terv dokumentum megadja az alapokat, amelyeket csak ki kell töltenie – így nem marad ki semmi fontos.

Számos megbízható kutatási tervdokumentum áll rendelkezésre, amelyek minden területet lefednek, az UX-kutatásoktól (felhasználói élmény) az esettanulmány-sablonokig. Ezek a sablonok minden csapat számára hasznosak lehetnek, függetlenül attól, hogy termékfejlesztési prototípusokon vagy marketingprojekt kutatási céljain dolgoznak. Különösen hasznosak terméktervező, UX-kutató és projektmenedzsment csapatok számára.

A legnépszerűbb kutatási terv sablonok között megtalálhatók:

Mindegyik sablon arra szolgál, hogy stratégiaibb és szervezettebb módon segítsen a kutatási adatok gyűjtésében, áttekintésében és jelentésében. Gondoljon a kutatási tervre úgy, mint egy hasznos kutatási társra, aki megkönnyíti a dolgokat, útmutatást nyújt és segít a projekt végrehajtásában.

Mi jellemzi egy jó kutatási terv sablont?

A projektsablonok tekintetében mindannyian másra vágyunk. Ön talán az egyszerűséget és a rendszert részesíti előnyben, míg egy másik csapat inkább a kreatívabb megközelítést, a sok színt és a sokféle lehetőséget kedveli.

Bár az Ön igényei egyediek, vannak olyan elemek, amelyek szinte mindig kiemelik egy kutatási terv sablont a többi közül.

A legjobb kutatási terv sablonok:

Tartsa rendben magát és termékfejlesztő csapatát

Segít egységesíteni a kutatási folyamatot és a használt kutatási módszert.

Koncentráljon a projekt legfontosabb céljaira és eredményeire!

Javaslatokat ad a rögzítendő és elemzendő mutatókra vonatkozóan.

Segítünk, hogy kutatási kérdéseit egy helyen tárolhassa

Segítünk, hogy a projekt ütemtervét betartsa.

Adjon magának egy meghatározott helyet, ahol gondolatai és kutatási eredményei tárolhatók.

Nincs olyan sablon, amely minden egyén vagy csapat számára tökéletes lenne. Gondolja át, mi a célja vagy célkitűzése, hogyan néznek ki a projektmenedzsment munkafolyamatai, és mely területeken van szüksége a legtöbb támogatásra vagy útmutatásra. Ez segít kiválasztani, mely sablonokat érdemes használni, és hogyan használhatja a wiki szoftvert a leggyakrabban használt sablonok gyűjteményének összeállításához.

10 használható kutatási terv sablon

Több száz kutatási terv sablon létezik, de ezek nem mind egyformák. Néhányuk kihozza a legjobb formáját a projektmenedzsment képességeinek, míg mások gátolják azokat.

Összegyűjtöttük a legjobbakat, hogy megoszthassuk Önnel a kutatási terv sablonok végső listáját, amelyet idén hozzáadhat a munkafolyamatához. Szeretné tudni, mi a legjobb? Nem kell drága árazási tervet vásárolnia – ezek a sablonok mind ingyenesek!

1. ClickUp felhasználói kutatási terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp felhasználói kutatási terv sablon

Az egyik első dolog, ami eszünkbe jut, amikor „kutatási terv sablonról” beszélünk, az a felhasználói kutatás. A fejlesztői és projektcsapatok számára ez a folyamat egyik olyan lépése, ahol elengedhetetlen a stratégia és a szervezettség.

A ClickUp felhasználói kutatási terv sablonja megkönnyíti ezt és még sok mást is. Helyet biztosít a projekt áttekintésének és a kutatási célok, hipotézisek és egyebek megosztására, valamint egy bónusz interjúkutatási beszámoló dokumentumot is tartalmaz.

Ez a sablon központi forrásként szolgál minden érdekelt fél számára. Használja arra, hogy összehozza csapatát, megerősítse céljait és célkitűzéseit, és a kvalitatív kutatási projekt végrehajtása során a terv szerint haladjon.

Bónusz: UX tervezőeszközök!

2. ClickUp piackutatási sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp piackutatási sablon

A piackutatás megtervezése elengedhetetlen, ha a lehető legjobb adatokat szeretné megszerezni. Adjon meg csapatának mindent, amire szüksége van, egy helyen, és ez segít a folyamat zökkenőmentes lebonyolításában.

Annak érdekében, hogy csapata mindig tájékozott és készen álljon a munkára, kifejlesztettük a ClickUp piackutatási sablont. Ez egy feladat sablon, amely egy helyen összegyűjti a legfontosabb információkat.

Piackutatási sablonunk öt egyéni mezőt tartalmaz: kutatási prezentációs link, piackutatási típus, jelentés dokumentum link, adatgyűjtési technika és kutatási szakasz. Adja hozzá kattintható linkjeit, és a legördülő menük segítségével rendelje hozzá a megfelelő szakaszt vagy típust a kutatás előrehaladtával.

3. ClickUp kutatási táblasablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp kutatási táblasablon

A felhasználói kutatásokat számos módon gyűjtheti össze. Kérdőívek, felhasználói interjúk, fókuszcsoportok, felhasználói kutatási ülések vagy közösségi média. Egy másik nagyon vonzó módszer erre a fehér tábla használata.

A ClickUp Research Whiteboard Template segítségével az együttműködés és a felhasználói kutatás interaktív és szórakoztató élményt nyújt. Ösztönözze csapatát, hogy osszák meg az összegyűjtött információkat ebben a rendkívül vizuális sablonban, amelyben üres fehér mezők helyett digitális post-it cetlik találhatók.

Használja ezt a ClickUp táblasablont, hogy felhasználói kutatásait még vonzóbb módon jeleníthesse meg. Ezt belső kutatási projektekhez is felhasználhatja – linkkel meghívhatja az érdekelt feleket, és megkérheti őket, hogy közvetlenül tegyenek megjegyzéseket.

4. ClickUp részvénykutatási jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp részvénykutatási jelentés sablon

Ha befektetőknek ad tanácsot, hogy mit tegyenek a pénzükkel, akkor elengedhetetlen egy részvényjelentés. Ahelyett, hogy minden alkalommal kézzel írna egy új jelentést, egy kutatási terv sablon segítségével lerövidítheti a folyamatot, és egyből a részletekhez juthat.

Használja a ClickUp részvénykutatási jelentés sablonját. Ez a sablon segít abban, hogy stratégiaibb módon ossza meg tudását. Ossza meg betekintését a vállalat áttekintésébe, vezetői csapatába, teljesítményébe, piaci értékelésébe és ajánlásait.

Ez a kutatási terv sablon minden szükséges elemet tartalmaz ahhoz, hogy eredményeit szervezett és hatékony módon mutathassa be befektetőinek. Mutasson profi képet befektető ügyfeleinek és partnereinek, és tárolja adatait értelmes módon, hogy később visszatérhessen rájuk.

5. ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablon

A vállalat SEO-teljesítményének nyomon követése nem könnyű feladat. Annyi változó tényező, eszköz, projekt, cél és csapattag van, hogy szükség van egy módszerre, amellyel szervezett és produktív maradhat.

Szerencséjére a ClickUp SEO kutatási és menedzsment sablonja segít egyszerűsíteni a folyamatot, és jó benyomást kelteni a főnökénél. Ez a mappa sablon egy dedikált helyet biztosít a SEO céljainak eléréséhez, SEO-val kapcsolatos egyéni mezőkkel és rengeteg egyéni feladat típusokkal, amelyek segítenek a csapatának kommunikálni a haladást és felismerni a kutatási tervben lévő akadályokat.

Használja ezt a sablont, hogy egy pillanat alatt áttekintse SEO-projektjeinek állását, így proaktívabban tud majd irányítani csapata munkáját. Emellett részletesen is megismerheti a becsült időtartamokat, a közzététel dátumait és a rangsorolást.

Nézze meg ezeket az AI SEO eszközöket!

6. ClickUp kutatási jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp kutatási jelentés sablon

Nem kell minden alkalommal a nulláról kezdenie, amikor kutatási jelentést kell összeállítania – inkább használjon sablont, hogy minden kutatási kérdése és tanulmányi jelentése ugyanolyan lenyűgöző legyen, mint az előző.

A ClickUp kutatási jelentés sablonjával rövidítheti meg az utat a sikerhez. A sablon tartalmaz szakaszokat az összefoglalónak, a bevezetésnek, a kutatási módszereknek és technikáknak, az eredményeknek és megbeszéléseknek, a hivatkozásoknak és a mellékleteknek. Adjon hozzá jelentés szerzőt és közreműködőket, hogy mindenki elismerést kapjon, aki hozzájárult a jelentés elkészítéséhez.

Ossza meg kutatási módszereit, megközelítését és eredményeit az érdekelt felekkel és ügyfeleivel ezzel a lenyűgöző sablonnal. Ez egy hasznos alap, amely segít csapatának megszerveződni és jobb módszert találni az érdekelt felek tájékoztatására az előrehaladásról.

7. ClickUp adatelemzési eredmények sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp adatelemzési eredmények sablon

A ClickUp adatelemzési eredmények sablonja segít abban, hogy adatait mindenki számára érthetőbb módon mutassa be. Ahelyett, hogy számokat és grafikonokat mutatna be, ez a sablon segít abban, hogy mélyebben belemélyedjen a probléma leírásába, hat ókörébe, elemzés ébe és kutatási módszérébe, eredményeibe és következtetéseibe.

Használja ezt a sablont, hogy rendszerezze gondolatait, és átlátható, könnyen olvasható módon közölje tanulmányának eredményeit. Magyarázza el a kontextust és a háttérinformációkat a megközelítésével együtt, hogy az érdekelt felek teljes mértékben megértsék, mit mutatnak az adatok.

8. ClickUp személyes SWOT-elemzés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp személyes SWOT-elemzés sablon

A személyes SWOT-elemzés segíthet megérteni saját (vagy csapata) erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Ez az információ nemcsak abban segít, hogy jobban dolgozzon, hanem azt is jelenti, hogy tudatosabban befolyásolhatja a vállalat egészét.

A ClickUp személyes SWOT-elemzési sablonja segíthet abban, hogy ne felejtse el elvégezni a SWOT-elemzést. Találja meg erősségeit, gyengeségeit vagy problémás pontjait, lehetőségeit és veszélyeit. Ez a feladat sablon több egyedi mezőt tartalmaz, amelyek segítenek nyomon követni az előrehaladást, beleértve a célt, az ütemtervet és a teljesítési arányt.

Ez a sablon hasznos emlékeztető lehet, hogy összpontosítson a személyes SWOT-elemzésére, így tudatosabban és céltudatosabban járulhat hozzá a csapata és a vállalat céljainak eléréséhez. Használja személyes SWOT-elemzését, hogy szakmai célokat tűzzön ki magának a munkában, és nagyobb hatást érjen el.

9. ClickUp esettanulmány-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp esettanulmány-sablon

Az esettanulmányok hatékony betekintést nyújtanak abba, hogy mit csinálnak a márkák, ügyfelek vagy versenytársak. Ezek a személyes kutatásain és eredményein alapuló, egy adott üzleti területre vonatkozó mélyreható elemzések.

Egyszerűsítse esettanulmányai elkészítésének folyamatát a ClickUp esettanulmány-sablonjával. Ez a sablon szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy világos, éleslátó esettanulmányokat mutasson be csapatának, érdekelt feleinek vagy ügyfeleinek. Mutassa be a vállalatot, esettanulmányának célját, megoldásait és statisztikáit, valamint meglátásait.

Használja ezt a sablont, hogy nagyszabású esettanulmányokat készíthessen. Adatait világosan és tömören mutassa be, minden olyan kontextussal együtt, amelyre csapatának vagy az érdekelt feleknek szükségük van ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki az esettanulmányból.

10. ClickUp vizsgálati jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp vizsgálati jelentés sablon

Kutatásaink gyakran segítenek megérteni a piacot, versenytársainkat vagy saját vállalatunk tevékenységét. Néha viszont inkább az események és kihívások megértésében segítenek.

Ehhez nyújt segítséget a ClickUp nyomozási jelentés sablonja. Ez a sablon balesetek, panaszok, incidensek és jogsértések jelentésére szolgál. Ismertesse az eset részleteit, beleértve az összefoglalót és a bizonyítékokat, majd folytassa a keresztkérdésekkel, ahol helyet kapnak az interjú kérdései és válaszai, valamint a következtetése.

Ez a sablon elengedhetetlen azoknak a csapatoknak és vállalatoknak, amelyek bemutatni szeretnék, hogyan oldják meg a kihívásokat vagy kezelik az incidenseket. Kiválóan alkalmas a átláthatóság és a bizalomépítésre, és hasznos módszer a bizonyítékok dokumentálására, amikor szükség van rájuk.

Hogyan írjunk kutatási tervet?

Most, hogy már van sablonja a kutatási tervéhez, nézzük meg részletesen, hogyan kell megírni. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy hatékony kutatási tervet készítsen, amely irányt mutat a kutatásához és segít elérni céljait.

1. lépés: Határozza meg kutatási kérdését

A kutatási terv megírásának első lépése a kutatási kérdés vagy téma egyértelmű meghatározása. Ez lesz az alapja az egész kutatásnak, és segít irányítani a módszereket és az elemzést. Győződjön meg arról, hogy a kérdése konkrét, releváns és megvalósítható a projekt keretein belül.

2. lépés: Vázolja fel céljait

Ezután vázolja fel kutatásának konkrét céljait. Ezeknek a céloknak összhangban kell lenniük a kutatási kérdésével, és világos útitervet kell nyújtaniuk a projektjéhez. Ügyeljen arra, hogy mérhetőek és elérhetőek legyenek.

3. lépés: Válassza ki a kutatási módszereit

Kutatási kérdése és céljai alapján most meghatározhatja az adatok gyűjtéséhez és az elemzés elvégzéséhez megfelelő módszereket. Ez magában foglalhat felméréseket, kísérleteket, interjúkat vagy irodalomáttekintéseket. Fontos, hogy olyan módszereket válasszon, amelyek alkalmasak kutatási témájához, és megbízható, pontos eredményeket nyújtanak.

4. lépés: Idővonal készítése

A kutatási tervnek tartalmaznia kell a projekt minden szakaszának részletes ütemtervét. Ez segít abban, hogy a terv szerint haladjon, és biztosítja, hogy elegendő idő álljon rendelkezésére az egyes feladatok elvégzéséhez. Legyen reális az ütemtervével, és hagyjon némi tartalékidőt a váratlan késésekre vagy kihívásokra.

5. lépés: Vegye figyelembe az etikai vonatkozásokat

Kutatás végzése során fontos figyelembe venni az esetleges etikai következményeket. Ez magában foglalhatja a résztvevők beleegyezésének megszerzését, a magánélet és a titoktartás biztosítását, vagy az intézménye vagy irányító testülete által meghatározott etikai irányelvek betartását.

6. lépés: A lehetséges eredmények előrejelzése

Mint minden kutatási projektnél, itt is mindig vannak lehetséges eredmények. Ezek lehetnek pozitívak és negatívak is, ezért fontos előre látni és felkészülni rájuk. Ez segít felkészülni a kutatás során felmerülő lehetséges kihívásokra és változásokra.

7. lépés: Terve felülvizsgálata és finomítása

Miután elvégezte az előző lépéseket, fontos, hogy szükség szerint felülvizsgálja és módosítsa kutatási tervét. A tervek gyakran változnak a projekt előrehaladtával, ezért legyen nyitott a módosításokra, és szükség szerint finomítsa módszereit vagy ütemtervét.

Maradjon szervezett a legjobb kutatási terv sablonokkal

Senki sem szereti a rendezetlen projekteket, különösen a kutatási projekteket. Engedje, hogy csapata megkönnyebbülten felsóhajtson, és az érdekelt felek mosolyogjanak, amikor rájönnek, hogy minden a kezében van.

Használja ezeket az ingyenes kutatási terv sablonokat, hogy megszervezze munkáját, racionalizálja munkafolyamatait és mindenkit tájékoztasson. Készítsen egy olyan sablonokból álló gyűjteményt, amelyek alkalmasak projektjeihez, és tegye őket csapatmunkájának központi elemévé. Egységesítse, egyszerűsítse és növelje termelékenységét.

Mindezek a kutatási terv sablonok már most ingyenesen elérhetők a sablonkönyvtárunkban. Szerezzen hozzáférést ezekhez a felhasználóbarát sablonokhoz, 100 MB tárhelyhez, több mint 1000 integrációhoz és még sok máshoz a ClickUp segítségével – most és örökre ingyen!