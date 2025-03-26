A 15 legjobb Copy.ai alternatíva és versenytárs 2025-ben

Nem minden AI írási eszköz működik mindenki számára.

Lehet, hogy a Copy.ai nem nyújtja a kívánt minőséget, vagy az ára nem felel meg az Ön elvárásainak. Bármi is legyen az oka, Ön olyan megoldást keres, amely illeszkedik a munkafolyamatához, a költségvetéséhez és a tartalmi céljaihoz.

Jó hír: több lehetőség közül választhat. Ez a blogbejegyzés 15 Copy.ai alternatívát mutat be, amelyek érdemesek megfontolásra, a nagyobb testreszabási lehetőségeket kínáló eszközöktől a fejlettebb AI modelleket kínáló eszközökig.

Találjuk meg az Önnek legmegfelelőbbet! 🫵🏼

Mi az a Copy.ai?

A Copy.ai egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amely marketing szövegeket, blogtartalmakat, közösségi média feliratokat és termékleírásokat generál. Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével hoz létre szövegeket a felhasználói utasítások alapján.

A platform sablonokat kínál különböző tartalomtípusokhoz, és lehetővé teszi a felhasználók számára a hangnem és a stílus beállítását. Emellett brainstorming eszközöket és ötletgenerátorokat is tartalmaz.

Miért érdemes a Copy.ai alternatíváit választani?

A Copy.ai mesterséges intelligenciával generált tartalmakat kínál, de nem biztos, hogy mindenki számára megfelelő. Íme néhány ok, amiért a felhasználók alternatívákat keresnek:

Tartalom minősége: Egyes AI által generált szövegek további finomításra szorulhatnak, hogy illeszkedjenek a márka hangvételéhez és stílusához.

Testreszabás: A szerkezet és a formázás korlátozott szabályozása hátrány lehet azok számára, akiknek nagyon személyre szabott tartalomra van szükségük.

AI-képességek: Más eszközök különböző AI-modelleket használnak, amelyek pontosabb vagy kontextusban relevánsabb eredményeket adhatnak.

Árak: Az előfizetési költségek nem feltétlenül illeszkednek minden költségvetéshez, különösen azoknak a felhasználóknak, akik csak alkalmankéntnak tartanak igényt tartalomgenerálásra.

Funkciókészlet: Néhány alternatíva beépített SEO-eszközöket, Néhány alternatíva beépített SEO-eszközöket, írásjavítókat , plágiumellenőrzőket vagy a munkafolyamatot javító integrációkat tartalmaz.

Copy. ai alternatívák áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb alternatívákról és azok legfőbb előnyeiről. 💪🏼

Copy. ai alternatíva Használati eset Legalkalmasabb ClickUp Tartalom létrehozása, szervezése és kezelése AI-alapú segítségnyújtással és strukturált munkafolyamatokkal AI-integrált tartalom- és munkafolyamat-kezelés ChatGPT Ötletek generálása, tartalom megfogalmazása és üzenetek finomítása beszélgető AI segítségével Tartalomötletek és vázlatok AI segítségével Jasper A márka hangjához és a közönség elkötelezettségéhez igazodó marketingtartalom írása A márkához igazodó marketingtartalom Rytr AI-generált tartalom előállítása blogokhoz, e-mailekhez és hirdetésekhez, költséghatékony módon Költséghatékony AI-tartalomgenerálás Grammarly A nyelvtani, stilisztikai és hangnembeli javítások a professzionális és hibátlan írás érdekében Professzionális írás és valós idejű szerkesztés Frase. io Tartalom kutatása és optimalizálása a jobb keresési rangsorolás érdekében SEO-vezérelt tartalomkészítés és téma kutatás Sudowrite Segítség a regényíróknak a vonzó narratívák és karakterközpontú történetmesélés kidolgozásában Kreatív írás és fikciós projektek Anyword Hirdetési szövegek generálása és optimalizálása prediktív teljesítményértékeléssel AI-vezérelt marketing szövegek QuillBot A szöveg átfogalmazása, összefoglalása és finomítása az érthetőség és olvashatóság érdekében AI-alapú átírás és tartalomfejlesztés Wordtune Mondatok átírása és módosítása a jobb érthetőség, folyékonyság és vonzerő érdekében Gyors és rugalmas mondatátírás Író A márka hangjának egységesítése, a stílusirányelvek betartatása és a vállalati szintű tartalom javítása Vállalati szintű AI írási megoldások Writesonic Hosszú formátumú tartalmak, blogbejegyzések és cikkek nagy mennyiségben történő előállítása Hosszú formátumú tartalom előállítása ProWritingAid Részletes elemzéseket és javítási javaslatokat nyújt a szerkezet, az olvashatóság és a stílus tekintetében. Részletes íráselemzés és szerkesztés Describely E-kereskedelmi termékleírások automatizálása és SEO-optimalizálás Az e-kereskedelmi tartalomgyártás méretezése Egyszerűsítve Többformátumú tartalom létrehozása és kezelése, beleértve grafikákat, videókat és szövegeket Gyors tartalomkészítés több formátumban

🔍 Tudta? A marketingesek 89%-a generatív AI-eszközöket használ a munkafolyamatában. Egy kis csoport (5%) más feladatokra használja az AI-t, míg a marketingesek 11%-a még mindig úgy dönt, hogy teljesen AI nélkül dolgozik.

A legjobb Copy.ai alternatívák

Ha a Copy.ai nem felel meg teljesen az igényeinek, számos alternatíva érdemes megfontolásra. Íme néhány a legjobb lehetőségek közül, amelyeket érdemes megnéznie. 👇

1. ClickUp (A legjobb AI-integrált tartalom- és munkafolyamat-kezeléshez)

Projekteink, dokumentációnk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami csökkenti a termelékenységet. A ClickUp megoldja ezt a problémát az mindenre kiterjedő munkaalkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt a világ legösszhangosabb munkahelyi mesterséges intelligenciájának segítségével.

A legtöbb AI-eszköz csak a szöveggenerálásra koncentrál, de ez csak a tartalomkészítés egy része.

A ClickUp még tovább megy, és az AI-alapú segítségnyújtást strukturált munkafolyamatokkal ötvözi, így a csapatok egy helyen tudnak szövegeket szerkeszteni, együttműködni és nyomon követni a haladást.

ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást blogbejegyzések, közösségi média szövegek, tartalmi stratégiai ötletek és egyéb tartalmak létrehozásához közvetlenül a ClickUp Docs alkalmazásban.

A ClickUp Brain, a platform integrált AI-asszisztense, segít az írásban, az összefoglalásban és a tartalom finomításában.

Például egy blogbejegyzés vázlatát megfogalmazó tartalomkezelő megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy bővítse a legfontosabb pontokat, javasoljon címsorokat vagy generáljon bevezető szöveget.

Hasonlóképpen, egy több kampányt kezelő marketingcsapat is felhasználhatja az eszközöket e-mail sorozatok, hirdetések szövegei és közösségi média feliratok gyors megírásához, miközben minden összhangban marad a márka üzeneteivel.

ClickUp Docs

Készíts, ellenőrizz és véglegesíts tartalmakat együttműködve a ClickUp Docs segítségével.

A tartalomtervezés és az együttműködés hatékonyabbá válik a ClickUp Docs segítségével, ahol a csapatok egy központi hubban szerkeszthetik, módosíthatják és tárolhatják az összes tartalmat.

Egy gondolatvezető fehér könyvet író tartalomíró megfogalmazhatja a szakaszokat, miközben a szerkesztő valós időben megjegyzéseket fűz hozzá, javításokat javasol és ellenőrzi a forrásokat. Mivel minden visszajelzés egyetlen dokumentumban kerül tárolásra, a javítások zökkenőmentesen zajlanak, e-mailek oda-vissza küldözgetése és verziók közötti zavarok nélkül.

Törje le a nyelvi korlátokat az AI-alapú azonnali fordítással a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp Brain használata a Docs alkalmazásban szintén támogatja a tartalom finomítását.

Egy B2B tartalomstratéga, aki egy hosszú iparági jelentést véglegesít, AI segítségével finomíthatja a hangnemet és javíthatja az olvashatóságot. Ha egy szakasz túl technikai hangvételűnek tűnik a széles közönség számára, kiemelheti azt, és megkérheti: „Írja át ezt a szakaszt beszélgetősebb hangnemben, anélkül, hogy a legfontosabb részletek elvesznének.”

A ClickUp Brain egyszerűsíti a szakzsargont, javítja a szövegfolyamatot és biztosítja a világosságot, miközben a üzenet változatlan marad. A többnyelvű jelentéseket készítő csapatok azonnal lefordíthatják a szakaszokat, így a tartalom globális közönség számára is elérhetővé válik.

Hosszú, kutatásigényes dokumentumok esetében az AI tömör összefoglalókat készíthet, amelyek segítségével az érdekelt felek a több oldalas adatok átolvasása nélkül is megismerhetik a legfontosabb információkat.

A ClickUp tartalomnaptár-sablonokat is kínál a termelés racionalizálása érdekében. A ClickUp tartalomtermelés-skálázási sablon segít nyomon követni a kéréseket, feladatok kiosztásában és a jóváhagyások figyelemmel kísérésében, míg a ClickUp tartalomnaptár-sablon strukturált áttekintést nyújt a határidőkről, így könnyebben kezelhetővé téve az ütemezést.

A ClickUp legjobb funkciói

A tartalmi célok szem előtt tartása: Használja Használja a ClickUp Goals alkalmazást a termelési célok meghatározásához, a nagy projektek felosztásához és az előrehaladás nyomon követéséhez anélkül, hogy elveszítené a fókuszt.

Világos tartalmi ütemterv kidolgozása: Tervezze meg blogbejegyzéseit, közösségi média frissítéseit és kampányainak bevezetését a Tervezze meg blogbejegyzéseit, közösségi média frissítéseit és kampányainak bevezetését a ClickUp Naptár nézetben , hogy minden a terv szerint haladjon.

Ismétlődő feladatok kiküszöbölése: Automatizálja a tartalomkiosztást, az állapotfrissítéseket és a csapat értesítéseit Automatizálja a tartalomkiosztást, az állapotfrissítéseket és a csapat értesítéseit a ClickUp Automations segítségével, így semmi sem marad ki.

A tartalom teljesítményének egyszerű nyomon követése: Hozzon létre Hozzon létre ClickUp Dashboardokat a tartalom kimenetének figyelemmel kíséréséhez, az elkötelezettség méréséhez és a stratégiák valós idejű adatok alapján történő módosításához.

Az összes tartalommal kapcsolatos megbeszélést egy helyre összpontosítva: Állítsa be Állítsa be a ClickUp Chat funkciót , hogy megoszthassa a frissítéseket, gyors visszajelzéseket kérhessen, és a beszélgetéseket konkrét tartalmi feladatokhoz köthesse.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás még nem kínál ugyanolyan szintű funkcionalitást, mint a desktop verzió.

Bár rugalmasak, a túl sok testreszabási lehetőség egyes csapatok számára bonyolulttá teheti a beállítást és a munkafolyamatok kezelését.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. […] Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írott szövegeimet (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon sokat segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. […] Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írott szövegeimet (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon sokat segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

💡 Profi tipp: Ha mesterséges intelligenciát használ dokumentációhoz, bízza rá az ismétlődő részeket, mint például a szabványos eljárások, API-hivatkozások és alapvető útmutatók. De mindig ellenőrizze a technikai pontosságot, és egészítse ki a csapat tapasztalataiból származó valós példákkal.

2. ChatGPT (A legjobb AI-alapú tartalomötleteléshez és vázlatkészítéshez)

via ChatGPT

A ChatGPT egy OpenAI által fejlesztett AI-alapú csevegőrobot, amely segít a tartalom generálásában, finomításában és bővítésében a megadott utasítások alapján. Segítséget nyújthat ötletek kidolgozásában, blogbejegyzések megírásában, tudományos írásokban és összetett témák összefoglalásában.

Bár ez egy rugalmas eszköz, nincs beépített projektmenedzsment vagy strukturált együttműködési funkciója. Azok számára, akik AI-alapú írási asszisztenst keresnek tartalomkészítési munkafolyamat-kezelés nélkül, a ChatGPT egy megbízható választás.

A ChatGPT legjobb funkciói

Készíts blogvázlatokat, közösségi média bejegyzéseket és marketing szövegeket AI írási útmutatások alapján.

Írja át és finomítsa a tartalmat a jobb érthetőség, az érdeklődés felkeltése vagy a SEO optimalizálás érdekében.

Hozzon létre egyedi GPT-ket, hogy olyan válaszokat generáljon, amelyek adott iparágakra, márkák hangjára vagy egyedi üzleti igényekre vannak szabva.

Természetes módon kommunikálj az AI-vel, hogy valós idejű visszajelzéseket és tartalmi javaslatokat kapj.

A ChatGPT korlátai

Nincs beépített tartalomszervezési vagy munkafolyamat-kezelési funkció

Nincs robusztus tényellenőrző funkciója, ami potenciális félrevezető információkhoz vezethet.

A válasz hossza a ingyenes verzióban korlátozott.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (680+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A ChatGPT sokkal könnyebbé teszi az írást, legyen szó e-mailekről, blogokról vagy közösségi média bejegyzésekről. Tetszik, hogy részletes válaszokat ad és időt takarít meg nekem. Ha bármilyen témáról kell írnom, csak beszélni kell a ChatGPT-hez, és ő leír mindent arról a témáról, ami nagyon sokat segít nekem.

A ChatGPT sokkal könnyebbé teszi az írást, legyen szó e-mailekről, blogokról vagy közösségi média bejegyzésekről. Tetszik, hogy részletes válaszokat ad és időt takarít meg nekem. Ha bármilyen témáról kell írnom, csak beszélni kell a ChatGPT-hez, és ő leír mindent arról a témáról, ami nagyon sokat segít nekem.

🧠 Érdekesség: Még jóval azelőtt, hogy a mémek elárasztották az internetet, Steve Wilhite feltalálta a Graphics Interchange Format (GIF) formátumot. Több évtizeddel később ez a formátum a tartalommarketing alapjává vált, és a márkák a GIF-eket használják az ügyfelek figyelmének felkeltésére.

3. Jasper (a legjobb márkákhoz igazodó marketingtartalmakhoz)

via Jasper

A Jasper olyan marketingcsapatok számára készült, amelyeknek a márkájukkal összhangban lévő tartalomra van szükségük. Testreszabható AI-sablonokat kínál blogokhoz, hirdetésekhez, e-mailekhez és weboldalakhoz, miközben lehetővé teszi, hogy az AI-t a márka hangjára és irányelveire tanítsa.

Azok számára, akik a tartalommarketingben és a márka konzisztenciájában az AI- ra koncentrálnak, a Jasper strukturált, AI-alapú írási támogatást nyújt.

A Jasper legjobb funkciói

Készíts marketing szövegeket előre elkészített sablonok segítségével hirdetésekhez, blogokhoz és e-mailekhez.

Használja a Jasper SEO módját a tartalom releváns kulcsszavakkal és olvashatósági fejlesztésekkel történő optimalizálásához.

Többnyelvű támogatás segítségével több mint 80 nyelven hozhat létre tartalmakat, többek között spanyol, német, japán és portugál nyelven.

Optimalizálja marketingtartalmait előre elkészített keretekkel hirdetésekhez, céloldalakhoz és közösségi médiához.

A Jasper korlátai

Korlátozott rugalmasság a marketingorientált tartalmakon kívül

Magasabb árak, mint egyes alternatívák esetében

A SEO módhoz további SurferSEO előfizetés szükséges.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

Használtam a Jasper és a Copy.ai programokat. Sok hibájuk van. Például, ha nem szeretnéd, hogy az internetes keresőt használják, akkor folyamatosan figyelmeztetned kell őket, hogy ne tegyék. A Jasperben csak 50 dollárért kaphatsz 1 egyedi márka hangot... A Copy.ai is ugyanilyen. Van néhány jó funkciójuk, például a szöveg hangzása emberibb.

Használtam a Jasper és a Copy.ai programokat. Sok hibájuk van. Például, ha nem szeretnéd, hogy az internetes keresőt használják, akkor folyamatosan figyelmeztetned kell őket, hogy ne tegyék. A Jasperben csak 50 dollárért kaphatsz 1 egyedi márka hangot... A Copy.ai is ugyanilyen. Van néhány jó funkciójuk, például a szöveg hangzása emberibb.

🧠 Érdekesség: Még mielőtt a „blog” kifejezés megjelent volna, egy Justin Hall nevű programozó elindított egy Links.net nevű online naplót, ahol személyes gondolatait és internetes felfedezéseit osztotta meg. Ez az egyik első blognak számít.

4. Rytr (A legjobb költséghatékony AI-tartalomgeneráláshoz)

via Rytr

A Rytr segít blogbejegyzések, közösségi média feliratok, e-mailek és egyebek megírásában – mindezt anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját. Több mint 40 sablont kínál, így nem kell a nulláról kezdenie.

A hangnemet és a nyelvet a márkád hangjához igazíthatod, és akár beépített plágiumellenőrzést is futtathatsz a közzététel előtt. Ha egyszerű, hatékony és pénztárcabarát AI íróeszközt keresel, a Rytr elvégzi a feladatot.

A Rytr legjobb funkciói

Használja a böngésző kiterjesztést a különböző platformokon és webhelyeken történő zökkenőmentes íráshoz.

Bővítsd, írd át és rövidítsd a szöveget, hogy az illeszkedjen a különböző tartalomformátumokhoz és karakterkorlátozásokhoz.

AI-alapú képaláírásokat és részletes termékleírásokat generálhat marketing, e-kereskedelem vagy közösségi média céljára.

A beépített projektdokumentációs menedzser segítségével hatékonyan mentheti, kategorizálhatja és szervezheti projektjeit.

A Rytr korlátai

Egyes versenytársakhoz képest korlátozott fejlett szerkesztőeszközök

Az ingyenes csomagban a felhasználók havonta maximum 10 000 karaktert használhatnak.

Vannak szabályozási aggályok; a Rytr megszüntette AI-generált termékértékelési funkcióját, miután a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) fellépett ellene.

Rytr árak

Ingyenes

Korlátlan: 9 USD/hó

Prémium: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Rytr-ről a valódi felhasználók?

A kimenet ismétlődő és gyakran irreleváns volt, nem felelt meg az AI írási eszköztől elvárt minőségnek. Ma már számos jobb AI írási eszköz áll rendelkezésre, amelyek sokkal jobb eredményeket produkálnak, így a Rytr nem tekinthető jó választásnak a piacon. Ha írási megoldást keres, azt javaslom, keressen máshol.

A kimenet ismétlődő és gyakran irreleváns volt, nem felelt meg az AI írási eszköztől elvárt minőségnek. Ma már számos jobb AI írási eszköz áll rendelkezésre, amelyek sokkal jobb eredményeket produkálnak, így a Rytr nem tekinthető jó választásnak a piacon. Ha írási megoldást keres, azt javaslom, keressen máshol.

🔍 Tudta? A marketingesek közel 86%-a szerint az AI legalább egy órát megtakarít nekik naponta, mivel kreatív feladataik 86%-át racionalizálja.

5. Grammarly (A legjobb professzionális íráshoz és valós idejű szerkesztéshez)

via Grammarly

Előfordult már, hogy elküldött egy e-mailt, majd másodpercekkel később észrevett benne egy elírást? A Grammarly kiszűri ezeket a bosszantó hibákat, mielőtt azok eljutnának az ügyfeleinek a postaládájába.

Az AI-alapú szerkesztő zökkenőmentesen integrálódik a böngészőkbe, asztali alkalmazásokba és a Microsoft Office-ba, így bárhol elérhető, ahol ír. Testreszabhatja az írási célokat a közönség, a formalitás és a terület alapján – az akadémiai cikkektől a hétköznapi e-mailekig.

A Grammarly legjobb funkciói

Elemezze az írás hangnemét, és a célközönségének megfelelően alakítsa a tartalmat a különböző kommunikációs csatornákon.

Készíts kontextusban releváns szövegkiegészítéseket és válaszokat különböző helyzetekre.

Ellenőrizze a dokumentumokat több stílusú útmutató alapján, miközben automatikusan formázza a hivatkozásokat és a referenciákat.

Kövesse nyomon az írási folyamatot és a célokat részletes teljesítménystatisztikák segítségével.

A Grammarly korlátai

A dokumentumellenőrzést napi 100 fájlra vagy 50 000 szóra korlátozza, így korlátozva a nagy volumenű műveleteket.

A hangnem beállítások és mondatátírásokhoz hasonló fejlett funkciók eléréséhez prémium előfizetés szükséges.

Az automatikus javítás funkció néha nem kívánt változtatásokat végez, ezért a felhasználóknak kétszer is ellenőrizniük kell a javításokat.

Nehézséget okoz a táblázatokhoz hasonló formázási elemekkel rendelkező dokumentumok áttekintése.

A Grammarly árai

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9840+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7150+ értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

Azt mondanám, hogy nem mindig pontos. Néha nem érti, mit akarsz mondani, ezért pontokat és vesszőket tesz a rossz helyre. Anyanyelvi angol vagyok, de nehezen boldogulok a helyesírással, és úgy érzem, hogy a Grammarly nagyon gyenge a helyesírásban, ezért inkább a dokumentumok helyesírás-ellenőrzőjét használom. Személy szerint szerintem rendben van, de nem a legjobb.

Azt mondanám, hogy nem mindig pontos. Néha nem érti, mit akarsz mondani, ezért pontokat és vesszőket tesz a rossz helyre. Anyanyelvi angol vagyok, de nehezen boldogulok a helyesírással, és úgy érzem, hogy a Grammarly nagyon gyenge a helyesírásban, ezért inkább a dokumentumok helyesírás-ellenőrzőjét használom. Személy szerint szerintem rendben van, de nem a legjobb.

6. Frase. io (A legjobb SEO-tartalom optimalizáláshoz)

A Frase. io segít olyan SEO-barát cikkeket létrehozni, amelyek megfelelnek az emberek tényleges keresési igényeinek. A legnépszerűbb oldalakról gyűjtött információk alapján hatékonyan strukturálja a tartalmat és kitölti az esetleges hiányosságokat.

Percek alatt létrehozhat tartalmi összefoglalókat, AI-alapú betekintéssel optimalizálhatja a vázlatokat, és a Google Search Console integrációval nyomon követheti a teljesítményt. A tipikus SEO-eszközökkel ellentétben, amelyek adatokkal árasztják el Önt, a Frase egyszerűen működik: pontosan megmutatja, mely témákat kell lefednie a jobb rangsoroláshoz.

A Frase.io legjobb funkciói

Percek alatt kutathat teljes témákat azáltal, hogy automatikusan összegyűjti és összefoglalja a legnépszerűbb oldalak releváns tartalmát.

Készítsen tartalmi összefoglalókat, amelyek összefoglalják a versenytársakkal kapcsolatos információkat, a gyakori kérdéseket és a legfontosabb statisztikákat.

A keresési szándék elemzésével és kapcsolódó témák javaslatával hatékonyabban válaszolhat a felhasználók kérdéseire.

Szervezze meg cikkeit AI által generált vázlatok segítségével, amelyek a niche-ben legjobban teljesítő tartalmakon alapulnak.

A Frase.io korlátai

A felhasználók szerint az AI író nem a leghasznosabb, gyakran alacsony minőségű, ismétlődő tartalmakat hoz létre.

A platformnak több integrált SEO eszközre van szüksége a hatékonyság növelése érdekében.

A Frase. io tanulási görbéje sok felhasználó számára túl nagy kihívásnak bizonyult.

Frase. io árak

Ingyenes próba

Alap: 45 USD/hó

Csapat: 115 USD/hó (három felhasználó számára)

Vállalati: Egyedi árazás

Frase. io értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (330+ értékelés)

Mit mondanak a Frase. io-ról a valódi felhasználók?

Én egyiküket sem használnám tartalom generálására. A Frase-t szeretem kutatáshoz, tartalmi összefoglalók készítéséhez, amelyeket átadhatok az íróknak, valamint a meglévő tartalom optimalizálásához.

Én egyiküket sem használnám tartalom generálására. A Frase-t szeretem kutatáshoz, tartalmi összefoglalók készítéséhez, amelyeket átadhatok az íróknak, valamint a meglévő tartalom optimalizálásához.

🔍 Tudta? Az internet kezdeti időszakában a keresőmotorok elsősorban a kulcsszavak ismétlődése alapján rangsorolták az oldalakat. Ez a kulcsszavak túlzott használatához vezetett, mivel a weboldalak a magasabb rangsorolás érdekében túlzottan ismételték a szavakat. Szerencsére a keresési algoritmusok mára már úgy fejlődtek, hogy a minőségi tartalmakat jutalmazzák.

7. Sudowrite (A legjobb kreatív íráshoz és fikciós projektekhez)

via Sudowrite

A Sudowrite kihagyja a marketinges sallangokat, és a történetmesélésre koncentrál – a karakterívektől a jelenetek leírásáig. A legtöbb AI írási eszköz mindenki számára mindent megpróbál nyújtani, de ez az eszköz ahhoz tartja magát, amit a legjobban ismer: regényírók és novellaírók segítéséhez, hogy jobb fikciókat alkossanak.

A fókusz szűk és mély marad – nincsenek SEO-mutatók, nincsenek tartalomnaptárak, csak egyszerű, kreatív támogatás az éjszakai írási munkához.

A Sudowrite legjobb funkciói

Törje át a kreatív blokkokat különböző jelenetirányok felfedezésével, miközben megőrzi írási stílusát.

Fedezze fel a Brainstorm funkcióval a karakterek háttértörténeteit és motivációit, amelyek hitelesnek tűnnek, nem pedig sablonosak.

Készíts részletes történetvázlatokat és első vázlatokat a Story Engine segítségével.

Bővítse a leírásokat érzékszervi részletekkel, hogy a jelenetek még magával ragadóbbak és vonzóbbak legyenek.

A Sudowrite korlátai

A Sudowrite blokkolja bizonyos explicit tartalmakat, korlátozva ezzel a felnőtteknek szóló témákkal foglalkozó írókat.

A kreditek gyorsan elfogynak, különösen hosszú távú projektek esetén.

A más írási eszközökkel való korlátozott kompatibilitás zavarhatja a munkafolyamatot.

Sudowrite árak

Hobbi és diákok: 19 USD/hó

Professzionális: 29 USD/hó

Max: 59 USD/hó

Sudowrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sudowrite-ról a valódi felhasználók?

Több mint egy évig használtam a Sudowrite-ot, de most már befejeztem és lemondtam az előfizetésemet. Túl drága ahhoz képest, amit kínál, és már kinőttem belőle. Szerintem a SW jó azoknak az újoncoknak, akik most kezdenek elmerülni az AI világában és szeretnék megismerni, miről is van szó, de nem ismerek senkit, aki hosszú távon használná. Úgy tűnik, az emberek egy idő után kinövik. […]

Több mint egy évig használtam a Sudowrite-ot, de most már befejeztem és lemondtam az előfizetésemet. Túl drága ahhoz képest, amit kínál, és már kinőttem belőle. Szerintem a SW jó azoknak az újoncoknak, akik most kezdenek elmerülni az AI világában és szeretnék megismerni, miről is van szó, de nem ismerek senkit, aki hosszú távon használná. Úgy tűnik, az emberek egy idő után kinövik. […]

🔍 Tudta? A marketingesek többféle módon használják az AI-t a tartalomkészítésben, a leggyakoribb módszer a vázlatok készítése (92%) és az ötletek brainstormingja vagy a kulcsszavak kutatása (88%). Sokan támaszkodnak az AI-ra a kutatásban (80%) és egyszerű tartalmi szakaszok megírásában (73%) is. Néhányan még teljes blogbejegyzések létrehozására is használják, amelyeket azután emberek finomítanak és szerkesztenek (52%).

8. Anyword (a legjobb AI-alapú marketing szövegekhez)

via Anyword

Az Anyword segít a marketingeseknek az AI-alapú prediktív elemzés segítségével magas konverziós arányú tartalmakat létrehozni.

Adja meg márkájának hangját, célközönségét és marketingcéljait, és az eszköz a várható teljesítmény pontszámokkal ellátott szövegváltozatokat kínál fel. Nincsenek fantasztikus ígéretek 10-szeres konverzióról vagy varázslatos ROI-növekedésről – csak adatokon alapuló javaslatok címsorokhoz, közösségi bejegyzésekhez és e-mail kampányokhoz, amelyekkel elérheti közönségét.

Az Anyword legjobb funkciói

Tesztelje több szövegváltozatot a prediktív teljesítmény pontszámok alapján, mielőtt kampányokat indítana.

Alkalmazkodjon az írásstílushoz a különböző csatornákon, miközben megőrzi a márka üzeneteinek és hangvételének következetességét.

Készítsen olyan közösségi média tartalmakat , amelyek az egyes platformok egyedi közönségének elvárásaihoz igazodnak.

Testreszabhatja a szöveget a konkrét célközönség-szegmensek és marketingcélok alapján.

Anyword korlátai

A prediktív pontszámok egyes iparágakban jobban működnek, mint másokban.

Korlátozott sablonlehetőségek hosszabb tartalmakhoz

A testreszabott pontozási modellek optimalizálása tanulási görbével jár.

Sok felhasználó korlátozónak tartja a szószámot.

Anyword árak

Starter: 49 USD/hó

Adatvezérelt: 99 USD/hó

Üzleti: 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (390 értékelés)

Mit mondanak az Anywordról a valódi felhasználók?

Az Anyword számos különböző eszközzel rendelkezik, amelyek gyakorlatilag minden területen segítséget nyújtanak. Akár közösségi média bejegyzésre, teljes blogra vagy csak egy címsorra van szüksége, az Anyword mindet biztosítja. Könnyen használható, intuitív és hozzáférhető. Bármilyen utasítás nélkül el tudtam kezdeni a használatát. Azonban a YouTube-on megnéztem néhány oktatóvideót, hogy példákat lássak a kínált eszközök mélységéről és szélességéről.

Az Anyword számos különböző eszközzel rendelkezik, amelyek gyakorlatilag minden területen segítséget nyújtanak. Akár közösségi média bejegyzésre, teljes blogra vagy csak egy címsorra van szüksége, az Anyword mindet biztosítja. Könnyen használható, intuitív és hozzáférhető. Bármilyen utasítás nélkül el tudtam kezdeni a használatát. Azonban a YouTube-on megnéztem néhány oktatóvideót, hogy példákat lássak a kínált eszközök mélységéről és szélességéről.

🔍 Tudta? A Google hivatalos Twitter-fiókja (ma X) 2009-ben tette közzé első tweetjét, és az nem angol nyelvű volt. A tweet bináris kódban azt írta: „I’m feeling lucky” (Szerencsésnek érzem magam), utalva a híres keresőgombra.

9. QuillBot (A legjobb AI-alapú átfogalmazási és írási segítség)

via QuillBot

A QuillBot segítségével a tartalom átírása és finomítása gyerekjáték.

Akár egy cikket csiszol, kutatási eredményeket foglal össze, vagy nyelvtani hibákat javít, ez az AI-alapú bekezdésgenerátor segít finomítani írását, miközben a jelentés változatlan marad. Különböző átfogalmazási módjai lehetővé teszik a hangnem és az érthetőség beállítását, míg a beépített nyelvtani és plágiumellenőrzők segítenek tiszta, eredeti tartalom létrehozásában.

A QuillBot kiváló választás diákok, szakemberek és írók számára, akik gyors, megbízható szövegjavításokra van szükségük anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.

A QuillBot legjobb funkciói

Hét különböző írásmód segítségével fogalmazza át a szöveget, így beállíthatja a hangnemet, az érthetőséget és a formalitást.

Hasonlítsa össze egymás mellett több átírt változatot, hogy kiválaszthassa a legtermészetesebb és leghatékonyabb tartalmi megfogalmazást.

Ellenőrizze a szöveget az akadémiai plágiumadatbázisokban, miközben biztosítja a megfelelő hivatkozásokat.

Bővítse szókincsét intelligens szójavaslatokkal, amelyek javítják az olvashatóságot.

A Quillbot korlátai

Az ingyenes csomag szigorú karakterkorlátozásokat alkalmaz a parafrazálásra és az összefoglalásra.

Egyes átfogalmazási módokban hiányzik a mondatszerkezet feletti ellenőrzés

Korlátozott támogatás nem angol nyelvekhez

Quillbot árak

Ingyenes

Havi díj: 9,95 USD

Negyedéves: 6,65 USD/hó

Éves: 4,17 USD/hó

Quillbot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150 értékelés)

Mit mondanak a Quillbotról a valódi felhasználók?

A változtatások nem mindig helyesek, de nem látom semmi kárt abban, ha eszközként használjuk. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen el kell olvasni és át kell nézni a munkád minden sorát, és talán inkább úgy kell használni, mint egy melletted ülő barátot, aki néha jó javaslatokat tesz. Gondolj rá úgy, mint egy kicsit (csak egy kicsit!) jobb automatikus javításra. Nem pedig egy ragasztószalagra.

A változtatások nem mindig helyesek, de nem látom semmi kárt abban, ha eszközként használjuk. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen el kell olvasni és át kell nézni a munkád minden sorát, és talán inkább úgy kell használni, mint egy melletted ülő barátot, aki néha jó javaslatokat tesz. Gondolj rá úgy, mint egy kicsit (csak egy kicsit!) jobb automatikus javításra. Nem pedig egy ragasztószalagra.

10. Wordtune (A legjobb gyors és rugalmas mondatátíráshoz)

via Wordtune

A Wordtune egyetlen feladatra koncentrál: a mondatok finomítására. Böngészőbővítménye csendben ül az eszköztáron, és készen áll arra, hogy beugorjon, amikor egy ügyetlen mondatot át kell dolgoznia. Az eszköz megjelenik, amikor e-maileket, dokumentumokat vagy közösségi bejegyzéseket ír, és különböző módszereket kínál gondolatai megfogalmazására.

Míg más AI-eszközök az egész írási folyamatot át akarják venni, a Wordtune a saját területén marad, és a mondatszintű javításokra koncentrál. Ez akkor hasznos, amikor tudja, mit akar mondani, de nem találja a megfelelő szavakat.

A Wordtune legjobb funkciói

Írja át a mondatokat többféle hangnemben anélkül, hogy elveszítené a kívánt jelentést vagy személyes stílusát.

A tartalom hosszát úgy állíthatja be, hogy a rövid jegyzeteket részletes magyarázatokká bővíti, vagy a hosszú bekezdéseket tömör összefoglalásokká sűríti.

Fordítsa le gondolatait informális nyelvről formális nyelvre a különböző közönségek számára.

Finomítsd a szóválasztást a kontextus és a tényleges használati minták alapján, biztosítva, hogy írásod a célközönségednek megfelelő legyen.

A Wordtune korlátai

Az ingyenes verzióban a felhasználók naponta csak 10 átírást végezhetnek.

Elsősorban angol nyelven működik, más nyelvek támogatása korlátozott.

A böngészőbővítmény néha lassan töltődik be.

Wordtune árak

Alap: Ingyenes

Haladó: 13,99 USD/hó

Korlátlan: 19,99 USD/hó

Csapatok: 15,99 USD/hó felhasználónként

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (175+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (75+ értékelés)

Mit mondanak a Wordtune-ról a valódi felhasználók?

A Wordtune rendkívül hasznos, ha megpróbáljuk kitalálni, hogyan fogalmazzuk át valamit, hogy értelmesebb legyen és hatékonyabban közvetítse az üzenetet. Gyakran nehezen változtatom meg a hasonló témákról szóló e-mailekben használt kifejezéseket, de a Wordtune segítségével könnyen változatossá tehettem az üzeneteimet.

A Wordtune rendkívül hasznos, ha megpróbáljuk kitalálni, hogyan fogalmazzuk át valamit, hogy értelmesebb legyen és hatékonyabban közvetítse az üzenetet. Gyakran nehezen változtatom meg a hasonló témákról szóló e-mailekben használt kifejezéseket, de a Wordtune segítségével könnyen változatossá tehettem az üzeneteimet.

11. Writer (A legjobb vállalati szintű AI írási megoldásokhoz)

via Writer

A tartalom egyértelműségének és konzisztenciájának biztosítása egy csapaton belül bonyolult feladat lehet, de a Writer segít mindent összehangolni. Stílusirányelveket érvényesít, finomítja a hangnemet és racionalizálja a tartalomkészítést anélkül, hogy megzavarná a munkafolyamatokat.

Az AI Studio segítségével a márkád igényeire szabott egyedi AI-modelleket hozhatsz létre, míg a beépített nyelvtani és plágiumellenőrzés segít megőrizni a pontosságot és az eredetiséget.

Ha olyan AI írási asszisztensre van szüksége, amely együttműködik a csapatával, ahelyett, hogy csak általános szövegeket produkálna, akkor ez a megoldás az Ön számára ideális.

A Writer legjobb funkciói

Hozzon létre és érvényesítsen egyedi stílusú útmutatókat, amelyek automatikusan jelzik a márka szabványaitól való eltéréseket az összes tartalomban.

Figyelje a tartalom konzisztenciáját az analitikai irányítópultok segítségével, amelyek nyomon követik a terminológia használatát és a stílusnak való megfelelést.

Testreszabhatja az AI kimenetét, hogy az megfeleljen a márka hangjának jellemzőinek, a mondatszerkezet preferenciáitól a jóváhagyott szókincsig.

Skálázza a tartalomkészítést több csatornán, miközben egységes üzenetküldést biztosít.

Írói korlátozások

A dokumentumonkénti 10 000 szavas korlát korlátozó lehet a hosszú tartalmak esetében.

Az AI használatának korlátai nem feltétlenül elegendőek nagy mennyiségű tartalom létrehozásához.

A fejlett funkciók megtanulása időbe telik, és nem mindig intuitívak.

Az eszköz inkább vállalati használatra készült, mint egyéni felhasználók számára.

Írói árak

Fejlesztői csomag: Ingyenes

Csapat: 18 USD/hó felhasználónként (öt felhasználó esetén)

Vállalati: Egyedi árazás

Írói értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (85+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Writerről a valódi felhasználók?

A Writer AI tartalomdetektor lehetővé teszi csapatunk számára, hogy kódolás és API-k nélkül használja az AI Studio-t. Ezek nélkül is tudunk AI-alkalmazásokat készíteni, és a tudásgrafikonok sokkal pontosabb adatelemzést tesznek lehetővé. Az egyetlen javítandó rész a kezdeti beállítás és a testreszabási lépések. Összességében egy remek platform.

A Writer AI tartalomdetektor lehetővé teszi csapatunk számára, hogy kódolás és API-k nélkül használja az AI Studio-t. Ezek nélkül is tudunk AI-alkalmazásokat készíteni, és a tudásgrafikonok sokkal pontosabb adatelemzést tesznek lehetővé. Az egyetlen javítandó rész a kezdeti beállítás és a testreszabási lépések. Összességében egy remek platform.

🧠 Érdekesség: A tartalommarketing egyik legkorábbi példája a The Furrow magazin, amelyet John Deere indított 1895-ben, hogy hasznos információkkal lássa el a gazdákat. A magazin ma is megjelenik.

12. Writesonic (A legjobb hosszú formátumú tartalmak nagy mennyiségű előállításához)

via Writesonic

A Writesonic a tartalomkészítés területén a hosszabb cikkekre és blogbejegyzésekre összpontosít. Az eszköz felveszi a témát, a célközönséget és a legfontosabb pontokat, majd segít ezeket teljes hosszúságú cikkekké strukturálni. Adjon meg egy témát, például „fenntartható kertészeti tippek”, és az eszköz segít vázlatot készíteni a cikkhez, javaslatokat tenni a releváns szakaszokra, és kitölteni a részleteket.

Az eszköz tartalmaz egy AI-alapú csevegőrobotot, a Chatsonic-ot, amely valós idejű adatokat gyűjt – ez olyan funkció, amelyet a hagyományos AI-alapú íróprogramok nem kínálnak. Ha tartalomgenerálás és automatizálás kombinációjára van szüksége, a Writesonic rengeteg lehetőséget kínál.

A Writesonic legjobb funkciói

Írás közben kutassa fel a versenytársak tartalmi szemszögét, hogy azonosítsa a hiányosságokat és a lehetőségeket.

Készítsen többféle változatot a címsorokból és meta leírásokból, amelyek mind a SEO követelményeknek, mind az olvasók érdeklődésének megfelelnek.

Hosszú formátumú cikkek átalakításával növelje a tartalomgyártás hatékonyságát különböző formátumokban.

A Writesonic korlátai

Az eszköz kimeneti minősége a téma összetettségétől függően változik.

A kredit alapú rendszer korlátozhatja a gyakori felhasználókat.

A SEO-optimalizálási funkciók külön előfizetést igényelnek.

Writesonic árak

Ingyenes

Egyéni: 20 USD/hó (éves számlázás)

Standard: 99 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2080+ értékelés)

Mit mondanak a Writesonicról a valódi felhasználók?

A Writesonic remek kiindulópont az ember-AI írás felfedezéséhez. Könnyen kezelhető, rövid és hosszú formátumú tartalmakat hoz létre, és rugalmas árazási tervezeteket kínál. De szerintem hiányzik belőle a megvalósíthatóság. Korlátozott számú rövid formátumú tartalom sablon áll rendelkezésre, a hosszú formátumú tartalmak pedig jelentős szerkesztést igényelhetnek, és gyakran nem mennek át az AI-detektorokon, ami azt jelenti, hogy a cikk nem hangzik úgy, mintha egy anyanyelvi vagy emberi író írta volna. […]

A Writesonic remek kiindulópont az ember-AI írás felfedezéséhez. Könnyen kezelhető, rövid és hosszú formátumú tartalmakat hoz létre, és rugalmas árazási tervezeteket kínál. De szerintem hiányzik belőle a megvalósíthatóság. Korlátozott számú rövid formátumú tartalom sablon áll rendelkezésre, a hosszú formátumú tartalmak pedig jelentős szerkesztést igényelhetnek, és gyakran nem mennek át az AI-detektorokon, ami azt jelenti, hogy a cikk nem hangzik úgy, mintha egy anyanyelvi vagy emberi író írta volna. […]

💡 Profi tipp: Az AI által generált és az ember által írt tartalmak megkülönböztetéséhez keresse meg, mi törik meg a mintát. Az AI írása előre jelezhető mintákat követ – egyenletes méretű bekezdések, biztonságos átmenetek és kiegyensúlyozott mondatok. Az emberek írása rendezetlenebb, véletlenszerű kulturális utalásokkal, vegyes mondathosszúsággal és alkalmi kitérőkkel.

13. ProWritingAid (A legjobb mélyreható íráselemzéshez)

via ProWritingAid

A ProWritingAid segít finomítani írásait részletes jelentésekkel az olvashatóságról, az érthetőségről és a mondatszerkezetről. Kiemeli a fejlesztésre szoruló területeket anélkül, hogy megváltoztatná az Ön stílusát, így hasznos lehet minden területen, az akadémiai dolgozatoktól az üzleti jelentésekig.

Az eszköz integrálható olyan népszerű írási alkalmazásokkal, mint a Scrivener, a Google Docs és a Word, így nem kell minden alkalommal másolni és beilleszteni.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Elemezze az olvashatóságot, a stílust és a szerkezetet több mint 20 jelentéssel, amelyek kiemelik a mondatok hosszát, összetettségét és a passzív hangnemet.

Finomítsa a mondatszerkezetet, állítsa be az igeidőt, és adjon hozzá érzékszervi részleteket a simább olvashatóság érdekében a Sparks Edit segítségével.

Testreszabhatja az írási célokat és stílusútiasításokat az iparág-specifikus igényeknek megfelelően, az akadémiai cikkektől az üzleti jelentésekig.

Bővítse a narratívákat természetesen a Sparks Continue segítségével, dinamikus párbeszédek és kreatív összehasonlítások beépítésével.

A ProWritingAid korlátai

A nagy mennyiségű javaslatok túlnyomóak lehetnek, különösen hosszú dokumentumok esetében.

A ProWritingAid ingyenes verziója 500 szóra korlátozott, és nem rendelkezik fejlett funkciókkal.

Nincs mobilalkalmazása, ami korlátozza a mozgás közbeni szerkesztést.

ProWritingAid árak

Ingyenes

Prémium: 30 USD/hó

Premium Pro: 36 USD/hó

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (485+ értékelés)

Mit mondanak a ProWritingAid-ről a valódi felhasználók?

Én használom, nagy rajongója vagyok. Adatokat ad. Ennyi. […] Igen, sok javaslata olyan, amit figyelmen kívül lehet hagyni. A ProWritingAid legnagyobb hátránya, hogy régimódi mondatszerkezetet javasol (például azt javasolja, hogy a „Figyelned kell” mondatot „Figyelned kell” mondatra cseréljem), de ezeket egyszerűen figyelmen kívül hagyom. Azt mondanám, hogy egyes műfajoknál jobban működik, mint másoknál. Ha high fantasy, sci-fi vagy horror művet írok, akkor elég jól teljesít. […]

Én használom, nagy rajongója vagyok. Adatokat ad. Ennyi. […] Igen, sok javaslata olyan, amit figyelmen kívül lehet hagyni. A ProWritingAid legnagyobb hátránya, hogy régimódi mondatszerkezetet javasol (például azt javasolja, hogy a „Figyelned kell" mondatot „Figyelned kell" mondatra cseréljem), de ezeket egyszerűen figyelmen kívül hagyom. Azt mondanám, hogy egyes műfajoknál jobban működik, mint másoknál. Ha high fantasy, sci-fi vagy horror művet írok, akkor elég jól teljesít. […]

🔍 Tudta? A fogyasztók 75%-a bízik a generatív AI által írt tartalmakban, ami jól mutatja, hogy egyre inkább elfogadottá válik a digitális kommunikációban.

14. Describely (a legjobb az e-kereskedelmi tartalmak méretezéséhez)

via Describely

Ha elmerül a termékleírásokban, hirdetések szövegeiben és a közösségi média tartalmaiban, a Describely segíthet felgyorsítani a munkát.

E-kereskedelmi vállalkozások számára készült, nagy mennyiségű tartalmat állít elő, miközben mindent a márka stílusában tart. A Shopify integrációval könnyedén frissítheti a listákat egy lépésben. A Describely egyszerűsíti a termékinformációk frissítésének és kezelésének folyamatát, így felbecsülhetetlen értékű eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek online jelenlétüket szeretnék erősíteni.

A Describely legjobb funkciói

Töltse ki a hiányzó termékadatokat a gyártóktól vagy beszállítóktól származó információk automatikus kiegészítésével.

Integráljon nagy teljesítményű kulcsszavakat a termékleírásokba, hogy javítsa a keresőmotorok rangsorolását és a láthatóságot.

Frissítse vizuális elemeit a Describely AI Images eszközével, hogy tömegesen javítsa termékei fotóinak megjelenését, és azok még kifinomultabbá váljanak.

A Content Audit segítségével kiszűrheti a pontatlanságokat, ellenőrizheti az állításokat és javíthatja a termékek listájának minőségét.

A Describely korlátai

Az eszköz még mindig robusztusabb eszközöket igényel a márka hangjának testreszabásához.

Támogatása e-kereskedelmi platformokra korlátozódik, ami korlátozza más rendszereket használó vállalkozások számára történő használatát.

A kezdeti beállítás és testreszabás időt és képzést igényelhet.

Describely árak

Alap: 28 USD/hó (50 termék esetén)

Vállalati: Egyedi árazás

Describely értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A BuzzFeed nem találta fel a listás cikkeket – magazinok, mint a Cosmopolitan és a TIME már évtizedek óta használnak számozott listákat, mert azok könnyen áttekinthetők és emészthetők. A formátum egyszerűen robbanásszerűen terjedt el az interneten.

15. Simplified (A legjobb gyors tartalomkészítéshez több formátumban)

via Simplified

A Simplified más megközelítést alkalmaz a tartalomkészítésben. A platform az AI-írási funkciókat alapvető tervezőeszközökkel ötvözi – nem azért, hogy felváltsa a speciális alkalmazásokat, hanem hogy felgyorsítsa a rutin tartalmi feladatokat. Ez a tartalomkezelő eszköz jól jön, ha olyan közösségi média bejegyzéseket szeretne készíteni, amelyekhez illő vizuális elemek vagy blog fejlécet szeretne, amelyek nem tűnnek általánosnak.

A szoftver legnagyobb előnye a sablonkönyvtár, amely több mint 5000 előre elkészített sablonnal rendelkezik a leggyakoribb marketingigények kielégítésére.

Egyszerűsített legjobb funkciók

A meglévő tartalmakat intelligens átméretezési funkciók és minden jelentős közösségi hálózatra előre beállított méretek segítségével platformspecifikus formátumokba alakíthatja át.

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést az alapvető tervezési elemek és a több mint 30 tartalomformátumra kiterjedő AI írási javaslatok kombinálásával.

Videókat szerkeszthetsz a beépített vágási, szövegfeliratozási és effektusokhoz szükséges eszközökkel, hogy vonzó tartalmakat hozz létre.

Tervezze meg és ütemezze be a közösségi média bejegyzéseit közvetlenül a platformról, hogy állandó jelenlétet biztosítson.

Egyszerűsített korlátozások

A speciális szoftverekhez képest korlátozott testreszabási lehetőségek a komplex videószerkesztéshez

Azok számára, akik csak egy-két konkrét funkcióra van szükségük, ez túlzottnak tűnhet.

Az ingyenes csomagban korlátozások vonatkoznak a fejlett eszközökre és az exportálási lehetőségekre.

A fizetős csomagra való áttérés előtt nem biztosítanak elegendő kreditpontot az eszköz kipróbálásához.

Egyszerűsített árazás

Egy: 29,99 USD/hó (egy felhasználó számára)

Növekedés: 119,99 USD/hó (öt felhasználó számára)

Vállalati: Egyedi árazás

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (4940+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (290+ értékelés)

Mit mondanak a Simplified-ről a valódi felhasználók?

Bár a Simplified néhány remek funkcióval rendelkezik, időnként teljesítményproblémák merülnek fel, különösen nagyobb projektek esetén. A platform lassulhat, ami ronthatja a termelékenységet. Emellett a sablonok és eszközök testreszabási lehetőségei kissé korlátozottaknak tűnnek más tervezőeszközökhöz képest, ami megnehezíti a személyre szabott eredmények elérését. Végül, bár az AI-eszközök hasznosak, néha általános vagy ismétlődő tartalmakat hoznak létre, ezért gyakran szükség van némi finomhangolásra.

Bár a Simplified néhány remek funkcióval rendelkezik, időnként teljesítményproblémák merülnek fel, különösen nagyobb projektek esetén. A platform lassulhat, ami ronthatja a termelékenységet. Emellett a sablonok és eszközök testreszabási lehetőségei kissé korlátozottaknak tűnnek más tervezőeszközökhöz képest, ami megnehezíti a személyre szabott eredmények elérését. Végül, bár az AI-eszközök hasznosak, néha általános vagy ismétlődő tartalmakat hoznak létre, ezért gyakran szükség van némi finomhangolásra.

💡 Profi tipp: Kezdje egy tartalommarketing-stratégia sablonnal, hogy feltérképezze a központi elemeket, mint például a közönség és a KPI-k, majd a teljesítményadatok alapján testreszabja a szakaszokat. A sablonok időt takarítanak meg a struktúra kialakításában, így Ön a stratégiára koncentrálhat, csak igazítsa őket a márkája igényeihez. ​​​​​​​​​​​​​​​

ClickUp vagy Copy. ai? Nincs verseny; a ClickUp nyer

A Copy.ai alternatíváiból nincs hiány, de a megfelelő választás attól függ, hogy mire van szüksége. Egyes eszközök a brainstormingban segítenek, mások az írás finomításában, és néhányuk a tartalomgeneráláson túlmutatva az egész munkafolyamatot racionalizálja.

A ClickUp mindezt és még többet is megtesz! Az AI-alapú írást olyan térbe hozza, ahol a valódi munka zajlik.

Készítsen vázlatokat, finomítson és működjön együtt úgy, hogy a tartalmi célok, a határidők és a visszajelzések egy helyen maradnak. Akár blogokat szerkeszt, üzeneteket finomít vagy tartalmi projekteket kezel, minden egy egységes munkaterületen marad összekapcsolva.

Miért elégedjen meg egy újabb AI íróval, amikor okosabb, összekapcsoltabb módszert is választhat a tartalom létrehozásához? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅