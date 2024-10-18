Mesterséges intelligencia és ember által generált tartalom: előnyök és hátrányok

E blogbejegyzés kutatása során megkértem a Verse by Verse-t, a Google „kísérleti AI-alapú múzsáját”, hogy írjon egy verset a robotok képzelőerejéről, ötvözve Edgar Allen Poe, Emily Dickinson és Ralph Waldo Emerson stílusát. Az eredmény a következő.

Mesterséges intelligencia által generált vers a Google Research Verse by Verse alkalmazásával

A költészet, az irodalom, a marketing és még a filmipar területén is egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia (AI) mint fontos eszköz. A legutóbbi számítások szerint 603 AI-írási asszisztens létezik, köztük a mi saját ClickUp Brainünk is. Minden írási szoftver, a Google Docs-tól a Quillbot-ig, ma már integrált AI-vel rendelkezik.

Másrészt a Salesforce által megkérdezett marketingesek több mint fele már használja vagy kísérletezik a generatív AI-vel a munkájában. A csapatok szöveg, kép és akár videó formájában is létrehoznak tartalmakat AI segítségével. Akár tetszik, akár nem, az AI által generált tartalom már most is együtt létezik az ember által generált tartalommal.

Ha szeretné elfogadni ezt a valóságot és megérteni, hogyan működnek együtt (vagy nem), itt talál egy bevezető útmutatót az AI által generált tartalom előnyeiről és hátrányairól.

Az AI-tartalom megértése

Mielőtt belemennénk az AI által generált tartalom és az ember által írt tartalom közötti vitába, először is meg kell értenünk, hogyan működik ez.

Mi az AI-tartalom?

Az AI által generált tartalom bármely olyan szöveget vagy médiát jelent, amelyet gépi tanulási algoritmusok hoznak létre emberi beviteli adatok (ún. promptok) alapján. Tartalom létrehozásához használhat AI-tartalomkészítő eszközöket, például a ChatGPT-t, a Microsoft CoPilotot, a Google Gemini-t stb.

Hogyan működik az AI által generált tartalom?

Az AI-tartalom létrehozásának tipikus felhasználói útja a következő lenne.

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb eszközt

Nyissa meg az AI eszközt a tartalom létrehozásához. Igényeitől, a használat egyszerűségétől, az áratól stb. függően számos, ma elérhető AI szöveggenerátor közül választhat.

Az AI ösztönzése

Írja be a létrehozni kívánt tartalom leírását. Például: „Írj egy Twitter-bejegyzést a ma esti jégtörő rendezvényemről” vagy „Mi az a gyors alkalmazásfejlesztés?

Tekintse át az eredményt

Az AI természetes nyelvfeldolgozási (NLP) technikákat fog használni, hogy megértse az Ön bevitelét, és megfelelő válaszokat adjon. Ellenőrizze, hogy azok megfelelnek-e az Ön igényeinek.

Finomítsa a kimenetet

Nem kell elfogadnia az első vázlatot úgy, ahogy van. Adjon további utasításokat az AI-nek. Például mondhatja, hogy „bontsa ezt pontokba” vagy „használjon több filmreferenciát”.

Ellenőrizze a kimenet minőségét

Az AI nem mindentudó. Az AI-tartalom létrehozása során fennáll a pontatlanság, a hallucinációk, sőt néha a zavaros szövegek kockázata. Ezért végezzen alapos minőség-ellenőrzést.

Most már minden készen áll ahhoz, hogy az AI által generált tartalmat bármilyen módon felhasználhassa. Az AI-tartalom leggyakoribb felhasználási módjai a következők.

Hogyan használjuk az AI-tartalmat?

Az AI-tartalmat bármely olyan célra felhasználhatja, amelyre az ember által írt tartalmat is használná. Néhány példa:

Brainstorming: Használja az AI eszközt ötletek kidolgozásához, vázlatok és első tervezetek készítéséhez stb., amelyeket később emberi érintéssel egészíthet ki.

Tartalom újrafelhasználása: Miután létrehozott egy tartalmat, használja az AI-t, hogy más formában is felhasználja azt. Például bevihet egy blogbejegyzést az AI-ba, és megkérdezheti:

Rövid összefoglalás

Meta cím és leírás

Közösségi média bejegyzések

E-mail hírlevél promóciók

Keresőmotorok hirdetései

Tartalom méretezése: Ha nagy számú termék e-kereskedelmi leírását írja, az AI fantasztikus eszköz. Automatikusan létrehozhat tartalmat a termékoldalaihoz, összhangban a márka hangvételével és stílusával.

Fordítás: Bár nem minden nyelven jártas, az AI hatékony eszköz a fordításokhoz. Különösen nagy léptékű projektek, például használati utasítások, feliratozás stb. esetén jelentősen segíthet.

Ez számos előnnyel jár.

Az AI által generált tartalom használatának előnyei és hátrányai

A generatív AI olyan lehetőségeket kínál a tartalomkészítés terén, amelyekre eddig egyetlen más technológia sem volt képes. Előnyei messze felülmúlják a digitális eszközök által kínáltakat.

Skálázhatóság

Az AI legnagyobb előnye a méret, amelyet képes kiszolgálni. Bármely AI-eszköz 2-3 másodperc alatt elkészíti egy teljes blogbejegyzés első vázlatát bármilyen témában, bármilyen bonyolult is legyen az. Képzelje el, hány első vázlatot tudna létrehozni minden munkanapon! Nem is beszélve arról, hogy az AI valójában 24 órában, 7 napban a héten működik.

Hatékonyság

Az AI-írási eszközök hatékonyan képesek nagy mennyiségű tartalmat létrehozni. Ugyanakkor az emberi csapatok munkáját is hatékonyabbá teszik.

Azáltal, hogy bármilyen témában azonnal elkészítik az első vázlatokat, megszüntetik az írói blokkot.

Az AI tartalmakat ad a munkához, így a szerzőknek kevesebb időt kell fordítaniuk az írásra.

Az AI sparringpartnerként segít az emberi írónak ötleteket felfedezni és a végeredményt megítélés nélkül megtekinteni.

Az AI az összes szükséges adatpont beépítésével minimalizálja a kutatási időt.

A helyesírás-ellenőrzés, a lektorálás és a szerkesztés révén az AI javítja a hatékonyságot az írási folyamat minden szakaszában.

Továbbfejlesztett SEO

Az AI-tartalomkészítő eszközök az írók számára az egyik leghatékonyabb SEO-támogatás. Nemcsak releváns kulcsszavakat javasolnak, hanem azt is megmutatják, hogyan lehet ezeket organikusan beépíteni a cikkbe, hogy tartalma jó helyezést érjen el a keresőmotorokban.

Következetesség

Stílusútiasítást kell követnie? Egységes hangnemet kell fenntartania? Van egy márkaüzenete, amelyet mindenhol be kell építenie? Semmi gond. Az AI-írási eszközök biztosíthatják, hogy minden tartalma következetesen és megfelelően kövesse ezeket az irányelveket.

Számos előnye ellenére az AI-tartalom nem tökéletes. Néhány kritikus hátránya a következő.

Korlátozott kreativitás

Lényegében egy AI-eszköz különböző forrásokból származó meglévő adatokat vesz alapul, és azokat érthető válaszokká alakítja konkrét kérdésekre. Tehát annak ellenére, hogy képes tartalmat létrehozni, az AI-t korlátozzák azok az adatok, amelyekkel betanították.

Ennél is fontosabb, hogy az AI még nem képes eredeti ötleteket előállítani. Inspirációt adhat, és megmutathatja az emberi tartalomíróknak a lehetőségek egy részét. De az AI még nem rendelkezik képzelőerővel, hogy úgy mondjam. Tehát, ha két emberi tartalomalkotó ugyanazt az eszközt használja ugyanazon téma megírásához, akkor végeredményben egymás másolatai lesznek.

Kérdéses minőség

Minden AI-tartalomgenerátor rendelkezik egy nyilatkozattal, mint például ez a Google Gemini által készített:

„A Gemini pontatlan információkat jeleníthet meg, többek között emberekről, ezért ellenőrizze kétszer a válaszokat.”

Ennek oka, hogy az AI még mindig nem megbízható a tartalomkészítés terén. Néhány minőségi probléma, amellyel szembesülhet:

Pontatlanságok : Az AI téves tényeket, eseményeket és egyéb információkat állít.

Redundanciák : az AI önmagát ismételgeti, vagy ami még rosszabb, összekuszálja vagy félreérthetően ábrázolja a meglévő információkat.

Kontextus hiánya : Az AI még nem érti a különböző kulturális kontextusok finom árnyalatait.

Mélység hiánya : Az AI által generált tartalom néha felületes lehet, gyakran csak megismétli a már meglévő vagy akár elavult ismereteket, anélkül, hogy új betekintést nyújtana.

Természetellenes nyelv : Ironikus módon az AI által generált tartalom természetellenes, kínos, robotos és érzéketlen lehet.

Plagizálás: Végül is az AI nyilvánosan elérhető adatok alapján van betanítva, ami azt jelenti, hogy a szerzői jogok és a plagizálás körüli kérdések még mindig nagyon homályosak.

Az emberi beavatkozás szükségessége

Jelenleg nincs olyan AI-eszköz, amely emberi beavatkozás nélkül publikálható tartalmat tudna létrehozni. Minden eszköz elismeri az AI kockázatait, és arra ösztönzi a felhasználókat, hogy alakítsák ki saját minőség-ellenőrzési folyamataikat.

Ez azt jelenti, hogy az AI-eszközök használata ellenére a szervezeteknek továbbra is szükségük van emberi írókra, szerkesztőkre és lektorokra, hogy a tartalom publikálásra alkalmas legyen. Az emberek bevonása a folyamat felügyeletébe rendkívüli előnyökkel jár, amelyeket az AI még nem tud reprodukálni. Ezt a következő részben tárgyaljuk.

Az ember által generált tartalom előnyei és hátrányai

Ugyanazon a skálán, amelyen az AI által generált tartalmakat mértük, nézzük meg az emberek által írt tartalmakat is. Legnagyobb előnyei a következők:

Kreativitás : Az emberi írók gyakran gondolatiságot, képzelőerőt és saját élettapasztalataikat is beleviszik tartalmaikba, amihez az AI soha nem tud felérni.

Pontosság : Az emberek nagyobb valószínűséggel veszik észre a pontatlanságokat a munkájukban, és alapos tényellenőrzést végeznek.

Felelősség : Az írók felelősek az általuk írt szavakért; nevüket feltüntetik a cikkek alatt!

Kritikus gondolkodás : Az írók megkérdőjelezik a status quo-t, kritikus szemmel értékelik azt, amit látnak/hallanak, és olyan betekintést nyújtanak, amelyre az AI nem képes.

Kontextus megértése: Az emberek a tartalmukat kulturális érzékenység, inkluzivitás és a visszajelzésekre való reagálás szempontjából testre szabhatják.

Az ember által írt tartalom legnagyobb hátránya azonban, hogy az emberi képességek korlátozzák. Egy író csak annyit tud tenni, amennyit tud. És minden erőfeszítésük ellenére az emberek hibáznak. Elrontanak dolgokat, félreértenek dolgokat, és egyes esetekben egyszerűen csak rossz napjuk van.

Ez nem azt jelenti, hogy az AI-tartalom haszontalan, vagy hogy az ember által generált tartalom elfogult. A következő részben megnézzük, hogyan lehet megkülönböztetni a kettőt, vagy hogyan lehet őket kombinálni az Ön igényeinek megfelelően.

Az ember által generált és az AI által generált tartalom közötti különbség

Egyszerűen fogalmazva: az ember által generált tartalmat egy személy írja. Az AI által generált tartalmat egy algoritmus írja. A mai világban azonban a különbségtétel nem ilyen egyszerű. Mi van például akkor, ha egy ember AI-t használ a vázlat kidolgozásához, de a tartalom vázlatát saját maga írja? A lektorálás is az írás részének tekinthető?

Az ilyen egzisztenciális kérdésekre majd máskor térünk vissza. 🤷

Ma az ember által generált és az AI által generált tartalom közötti legfontosabb különbségekre fogunk összpontosítani.

Kreativitás

Az emberek alapvetően kreatívak. Az Iliász-tól a TikTok-ig, az emberi kreativitás felelős minden egyes eszközért és technológiáért, ami körülvesz minket. Ezért az ember által generált tartalom mindig rendelkezni fog azzal a potenciállal, hogy olyan módon mutassa meg a képzelőerőt és a nyers kreativitást, ahogyan az AI egyszerűen nem képes.

Az AI-tartalom a már létező tartalom újrafeldolgozása. Míg az emberek sebességük és termelékenységük tekintetében korlátozottak, az AI soha nem képes teljesen eredeti tartalmat létrehozni. Ráadásul, mivel minden tartalom emberi utasítások alapján jön létre, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha bármilyen fantázia is szerepet játszik benne, az a felhasználótól származik.

Emberi író 1️⃣ AI 0️⃣

Hatékonyság

Minden író küzd az inspirációval és azzal, hogy folyamatosan bizonyos minőségű tartalmat hozzon létre. Bármennyire is tapasztalt vagy képzett, korlátozott az a mennyiség, amennyit egy 8 órás munkanap alatt létrehozhat.

Az AI-nak nincs ilyen problémája. A barátságos szomszédos AI nem fog írói válsággal küszködni, ha megkéri, hogy írjon egy 1000 szavas esszét. Nem fog inspirációval vagy kreatív válsággal küszködni. Tehát az AI által generált tartalom hatékonyabb és következetesebb, mint az ember által írt tartalom valaha is lehet.

Emberi író 0️⃣AI 1️⃣

Szubjektivitás és érzelmi mélység

Az embereknek vannak élettapasztalataik. Osztály, kaszt, faj, életkor, nem, szexuális orientáció stb. függetlenül rengeteg olyan élmény létezik, amelyekből érzelmileg mély, nagyszerű történetek születhetnek. Ezek az emberek számára (akik még mindig a legnagyobb közönségcsoportot alkotják) jobban azonosulhatók és meghatóbbak is.

A legtöbb AI-eszköz meglévő adatkészleteken van betanítva, ami azt jelenti, hogy nincs egyedi intelligenciájuk. Ezért kissé egyformák és unalmasak a történetek létrehozásában. Ezt azonban nem szabad összetéveszteni az objektivitással. Valójában ez egy teljesen új koncepció, amelyet a következőkben fogunk vizsgálni.

Emberi író 1️⃣AI 0️⃣

Előítéletek

Minden ember elfogult a tapasztalataiból szerzett tudása miatt. Bármilyen tartalmat is hoznak létre, az ilyen elfogultságok eredménye.

Például egy grafikus, aki úgy véli, hogy a tetoválással rendelkező jelöltek nem alkalmasak a szakmai környezetre, soha nem készítene olyan képeket, amelyeken tetoválás látható.

Másrészt az AI-t emberek által létrehozott adatok alapján képezik. Előítéleteik tükröződnek az algoritmusokban.

Például egy hírhedt esetben egy meglévő alkalmazottak önéletrajzain betanított mesterséges intelligencia önéletrajz-szűrő megtanulta, hogy magas pontszámot adjon azoknak, akik baseballt vagy kosárlabdát jelöltek meg hobbinak, de pontokat vont le a softballért.

Röviden: az elfogultság nem az ember és a mesterséges intelligencia közötti ellentét kérdése. Az elfogultság az emberben rejlik, ezért a mesterséges intelligenciában is jelen van. Az ember azonban felismeri ezeket az elfogultságokat (önmagában vagy például egy felettesének segítségével), és dolgozhat azon, hogy megszabaduljon tőlük.

Az AI-t kifejezetten erre a feladatra kell programozni.

Emberi író 0️⃣AI 0️⃣

A generatív AI jelenlegi állapotát tekintve az emberi írás előnyei meghaladják az AI-tartalom előnyeit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen el kellene kerülnie az AI-tartalmat. Valójában az AI által generált hatékonyság rendkívül értékes, ha emberi képzelőerővel, eredetiséggel és minőség-ellenőrzéssel kombinálják.

Összefoglalva, a következőképpen néz ki a különbség az ember által generált és az AI által generált tartalom között.

Funkció Mesterséges intelligencia által generált tartalom Mesterséges intelligencia által generált tartalom Eredetiség Lehetséges magas Nagyon alacsony Hatékonyság Alacsony-közepes Nagyon magas Következetesség Moderálás Nagyon magas Skálázhatóság Kihívást jelentő és drága Egyszerűbb és költséghatékonyabb Előítéletek Lehetséges Lehetséges Megbízhatóság Magas, ha kritikus gondolkodást alkalmaznak Alacsony, mivel az AI hallucinálhat és pontatlan lehet. Minőség Közepes-magas szintű, konkrét és releváns példákkal Alacsony vagy közepes, redundanciákkal és furcsa nyelvhasználattal Legalkalmasabb Kreatív és vonzó tartalomra van szükség (pl. regények, esszék, marketingtartalom) Szabványosított és megismételhető tartalomigények (pl. műszaki dokumentáció, meta leírások, videó átiratok)

Az emberi kreativitás és az AI hatékonyságának ötvözése

Bár heves viták folynak az ember és a mesterséges intelligencia között, a gyakorlatiasság azt diktálja, hogy a legjobb megoldás a kettő átgondolt kombinációja. Íme, hogyan működik ez a gyakorlatban egy olyan virtuális munkaterületen, mint a ClickUp.

AI az inspirációért; emberek az értéknövelésért

Az AI legjobb felhasználási területe ma az inspiráció és az ötletelés. Nyissa meg egy AI írási eszközt, például a ClickUp Docs-ot, és használja a ClickUp AI eszközét, hogy beírja a promptot és elindítsa az első vázlatot, vagy összefoglalja a kész vázlat tartalmát.

Integrálja a ClickUp Brain alkalmazást közvetlenül a dokumentumaiba

Nem tudja, hol kezdje? Próbálja ki a ClickUp tartalomírási sablonját, amellyel egyszerűen hozhat létre vonzó, magas színvonalú tartalmakat.

AI a kutatáshoz, emberek a betekintéshez

Az AI-alapú csevegőrobotok kiváló kutatási asszisztensek. Elakadt már valaha a „mi is a szó…” kérdésnél? Kutatási asszisztense segíthet. Elfelejtette, hová mentette a szerkesztett dokumentumot? A Connected Search segíthet. Szervezési adatokra van szüksége a projektmenedzsment eszközéből? A ClickUp Brain megadja a választ.

ClickUp Brain, a tökéletes kutatási asszisztens

Ha azonban jelentéshez vagy javaslathoz készít tartalmat, akkor az emberi betekintésre van szükség. Az AI-alapú dokumentumösszefoglalók megadhatják Önnek azokat az információkat, amelyekre szüksége van, hogy betekintést nyerjen belőlük.

Például a projektmenedzsment eszközöd azt mutathatja, hogy a csapatod átlagosan két hetet vesz igénybe egy-egy blogbejegyzés közzétételéhez. Lehet, hogy azt is jelzi, hogy ez egy héttel nőtt, ami hat hónappal ezelőtt még a normális volt. De ez azt is jelentheti, hogy:

Csökkent a csapat mérete

Csapatai ki vannak merülve

A tartalom hossza és minősége javult

Csökkentette a blogbejegyzések számát, és inkább a videotartalmakra koncentrál.

Az ilyen betekintés és a megfelelő intézkedések továbbra is gondolkodó emberektől kell, hogy származzanak.

Egyébként, ha írókból álló csapatot vezet, itt talál egy bevezető útmutatót az AI tartalommarketingben való felhasználásáról, amely hasznos lehet Önnek.

Az emberek a képzelőerőért, az AI a méretért

Vegyük példának a marketinganyagok tartalmát. A közzétett tartalom bőséges. Még a leghosszabb hosszú farkú kulcsszavak is több száz oldalnyi tartalommal rendelkeznek. A sikeres szervezeteket a többitől az különbözteti meg, hogy tartalmuk mennyire egyedi, vonzó, érdekes és értékes. Ehhez emberi képzelőerőre van szükség.

Ezt követően az AI átveheti a feladatot. Lehetősége van lektorálni és ellenőrizni a hangnem és a stílus következetességét. Készíthet terjesztési anyagokat a közösségi médiához, e-mailekhez, videó forgatókönyvekhez stb. Az AI emellett könnyedén személyre szabhatja a tartalmat a különböző célcsoportok számára.

Így, az emberek kreativitásának és az AI hatékonyságának kombinálásával a szervezetek igazán rendkívüli tartalmakat hozhatnak létre.

Turbózza fel tartalomkészítési folyamatát a ClickUp segítségével

Ha verset szeretne írni, a Google Verse by Verse alkalmazásában néhány dolgot meg kell tennie, például kiválasztania kell a vers stílusát, három szerzőt, akik a múzsái lesznek, és meg kell írnia az első sort is. Miután ezt megtette, az AI több lehetőséget kínál Önnek, amelyek közül ki kell választania a következő sort.

A lényeg az, hogy a generatív AI (még) nem egy érző lény, amely önállóan képes tartalmat létrehozni. Ugyanakkor egy jól tájékozott asszisztens, amely segítséget nyújthat az inspiráció, az ötletelés, a kutatás, a helyesírás-ellenőrzés, a lektorálás stb. terén.

Hatékony, de megbízhatatlan is. Nincs benne szubjektivitás, de elfogult is. Következetes, de minősége megkérdőjelezhető.

Ezeknek a dilemmáknak ellenére az AI tartalomgenerálás lelkes felhasználói tudják, hogy bölcs használat esetén hatékony eszköz lehet. Számos esetben segíthet az írók mindennapi munkájában. Akár standup meeting összefoglalót, szívből jövő búcsúe-mailt vagy az elnök beszédét írja, az AI mindig hasznos lehet.

A ClickUp projektmenedzsment eszközbe integrált AI segítségével megtalálhatja a kapcsolódó feladatokat, válaszolhat a projektekkel kapcsolatos kérdésekre, összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat, példákkal bővítheti az ötleteket, tartalomírási sablonokat hozhat létre és még sok minden mást.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp alkalmazást.