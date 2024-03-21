Grammarly vs ChatGPT: Melyik AI írási eszköz a legjobb 2025-ben?

Ez a piac legjobb AI-eszközei közötti csata. Az egyik egy hatékony írási asszisztens és nyelvtani ellenőrző eszköz, amely AI-automatizálást használ a rövid és hosszú formátumú tartalomkészítés javítására. A másik egy AI-eszköz, amely sok szempontból népszerűsítette az AI-technológiát a mainstream világban.

De ha kifejezetten a kiváló tartalomkészítés szempontjából hasonlítjuk össze a két AI-eszközt, melyik kerül ki győztesen? Melyik a legmegfelelőbb a marketingbüdzséjéhez?

A Grammarly és a ChatGPT összehasonlítása a végső döntés a legjobb eszköz kiválasztásában? Derítsük ki!

Mi az a Grammarly?

A Grammarly segítségével

A Grammarly alapvetően egy írási asszisztens szoftverplatform. Nyelvtani ellenőrzője segít gyorsan megtalálni a nyelvtani hibákat, a rossz mondatszerkezeteket, és javaslatokat ad azok kijavítására.

De ez az írási segédeszköz túlmutat az alapvető helyesírási hibákon – különösen a Grammarly Premium, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a plágiumellenőrző, az AI-alapú tartalomgenerátor és egy fejlett írási asszisztens, amely teljes mondatokat tud átírni.

Ez nem az egyetlen elérhető online írási asszisztens, de biztosan előnyös, még a legjobb Grammarly alternatívák között is.

A Grammarly funkciói

A Grammarly funkciói rendkívül hatékonyak. Természetesen mindegyikük az írott tartalmakra koncentrál. Itt csak azokat a funkciókat emeljük ki, amelyek relevánsak a Grammarly és a ChatGPT közvetlen összehasonlításához.

1. Korrektúra

A Grammarly segítségével

A Grammarly nem csak a nyelvtani ellenőrzés, a helyesírási hibák és az írásjelek terén nyújt kiemelkedő teljesítményt. Rövid vagy hosszú tartalmak létrehozása gyerekjáték, ha rendelkezik ezzel a szoftverrel, amely zökkenőmentesen felismeri a hibákat, így egyszerűsítve a szerkesztési folyamatot.

Az eszköz szó szerint veled együtt dolgozik. Bármilyen probléma azonnal aláhúzásra kerül, és egy egyszerű egérmutatással vagy kattintással alternatív megoldások jelennek meg. A Grammarly még azt is megmondja, miért jelölte meg bizonyos hibákat, szinte úgy működik, mint egy online írótanfolyam, amely idővel átfogóan javítja az íráskészségedet.

2. Tartalomkészítés

A prémium verzió fejlett írási javaslatokat nyújt, beleértve a hangnemet is. A Grammarly beállításakor lehetőség van a márka hangjának és hangnemének beállítására. Ha például a márka hangneme beszélgető és játékos, a Grammarly összehasonlítja az Ön által létrehozott tartalmat a beállított hangnemmel. Ha az írás nem felel meg a márkának, a Grammarly azonnal jelzi.

Bár a funkció még béta verzióban van, hasznos írási segédeszköz. Ez különösen hasznos a vállalat egészében tartalmakat létrehozó csapatok számára, mivel segít a tartalmak márkának megfelelő és következetes szinten tartásában.

3. Írási eszközök integrációja

A Grammarly segítségével

A Grammarly asztali alkalmazás önálló platform, de közvetlenül integrálható a Google Docs és a Microsoft Word programokba is, hogy egyszerűsítse a szerkesztési folyamatot. Ez az integráció kiterjed a Grammarly ingyenes verziójára is, amelynek felhasználóbarát felületét bármelyik alkalmazásba vagy ablakba átviheti, amelyet írásos tartalmakhoz használ.

4. Munkafolyamat-integráció

A Grammarly munkafolyamat-integrációi elsősorban az írási funkciókhoz kapcsolódnak. Mivel kedvenc alkalmazásaiban is futtatható, és zökkenőmentes szerkesztési javaslatokat ad, javíthatja írási stílusát az e-mailektől a Microsoft PowerPoint prezentációkig. Ugyanakkor nem működik feladatkezelőként, hanem a meglévő folyamatok javítására összpontosít, nem pedig munkafolyamat-kezelő eszközként.

A Grammarly árai

Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT segítségével

Ismerje meg a ChatGPT-t, a 2022 végén robbanásszerű debütálása óta a leggyorsabban növekvő alkalmazást. A Microsoft által támogatott OpenAI által fejlesztett mesterséges intelligencia sokoldalú: nem csupán egy csevegőrobot, hanem egy rendkívüli tartalomgenerátor, amely bármilyen feladatot képes elvégezni.

Ahogy a ChatGPT hirtelen híressé vált, számos ChatGPT-alternatíva is megjelent. Azonban egyik sem érte el ugyanazt a sikert. Egy egyszerű parancsot adsz meg, amely releváns tartalmat eredményez, amelyet további parancsokkal finomíthatsz. És itt jön a csavar: a ChatGPT már nem csak szövegre korlátozódik – legújabb verziójában képet felismerő alkalmazásként is működik, és vizuális parancsokra is reagál.

A ChatGPT funkciói

Mivel a ChatGPT szinte minden írói szakma képviselője, a szövegíróktól a szabadúszó írókig, számára elengedhetetlen eszközzé vált, érdemes mélyebben megvizsgálni a Grammarly-vel közös funkcióit. Ide tartoznak a nyelvtani hibák azonosítására, a kódok és egyéb tartalmak kezelésére, a különböző írói eszközökkel való integrációra, valamint a nagyobb munkafolyamatokba való zökkenőmentes beilleszkedésre vonatkozó képességeik.

1. Korrektúra

A „Proofread this:” (Korrektúrázza ezt!) parancsra a ChatGPT gyorsan nyelvtani ellenőrzővé válik. Pontosan megjelöli az írásjelek hibáit, a helyesírási hibákat, a rossz mondatszerkezetet, sőt még a plágiumot is.

Ennek az alkalmazásnak a plágiumellenőrzőjének szépsége az egyszerűségében rejlik. A ChatGPT egy gyors utasítás alapján elkészíti ugyanazon szöveg javított változatát, és minden változtatás mögött magyarázatot is ad. Ez nem csak a jelenlegi kontextusban nyújt javaslatokat, hanem idővel az íráskészség javításában is segíthet.

2. Tartalomkészítés

A ChatGPT segítségével

A ChatGPT jó okkal vált megbízható tartalomkészítő eszközzé. Ez az a terület, ahol az eszköz igazán kiemelkedik, mivel egyszerű utasításokkal bárki képes kiváló minőségű, hosszú formátumú tartalmakat létrehozni.

De a ChatGPT igazán a részletekben tűnik ki. Megkérheted az eszközt, hogy bármilyen típusú szöveget vagy írásstílust írjon, akár egy 18. századi költő stílusában megfogalmazott sajtóközleményt is. Ezután finomítsd a szöveget további utasításokkal, például „egyszerűsítsd a mondatokat” vagy „adj hozzá több részletet a harmadik bekezdéshez”, hogy a szükségleteidnek megfelelő szöveget kapj.

3. Írási eszközök integrációja

A ChatGPT nem kínál natív integrációt a legnépszerűbb írási alkalmazásokkal. Ehelyett néhány olyan szolgáltatás, amelyhez szükséged lehet az eszközre, például a Microsoft Office 365, saját integrációs alkalmazásokat kínál az eszköz alapján.

4. Munkafolyamat-integráció

A ChatGPT segítségével

Mivel önálló AI írási eszközként működik, a ChatGPT nem kínál természetes integrációt a munkafolyamatába. Az eszközt minden alkalommal meg kell nyitnia, amikor használni szeretné. A natív írási és munkafolyamat-integrációk helyett egyszerűsítheti a folyamatot AI prompt sablonokkal, amelyek minden alkalommal megkönnyítik a tartalom generálását.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Grammarly vs ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Helyes használat esetén mind a ChatGPT, mind a Grammarly elengedhetetlen írási eszközzé válhat. Nyelvtani ellenőrző és korrektúrás eszközeik, a írói blokkot leküzdő tartalomgeneráló opcióik, valamint az írási/munkafolyamat-integrációik mind hasznosak lehetnek. Ezeknek a funkcióknak a különbségei azonban segíthetnek eldönteni, hogy „ChatGPT vagy Grammarly?”, és megalapozott döntést hozni.

Grammarly vs ChatGPT: Nyelvtani ellenőrzés

A Grammarly segítségével

A ChatGPT nemrég felzárkózott a nyelvtani ellenőrzés terén, de a Grammarly továbbra is egyértelműen nyertes.

A ChatGPT szerkesztései felszínesek és nem sok lehetőséget kínálnak a testreszabásra. A Grammarly viszont úgy alakítható, hogy az Ön írásstílusához igazodjon. A javítások akár az Ön márka szabványaihoz is igazodhatnak, ami különösen fontos tényező a nagy szervezetek számára, amelyek írásbeli kommunikációjukat szeretnék egységesíteni.

Grammarly vs ChatGPT: Tartalomgenerálás

Mivel a Grammarly tavaly bevezette a tartalomgenerálási opciót prémium előfizetésének részeként, most már mind a ChatGPT, mind a Grammarly hasznos lehet, ha elfogy a kreativitása. De a ChatGPT továbbra is előnyben van, köszönhetően annak a képességének, hogy testreszabhatja a promptokat, és a generált tartalmat jobban igazíthatja az Ön igényeihez.

Grammarly vs ChatGPT: Írási eszközök integrációja

A Grammarly segítségével

A ChatGPT-vel ellentétben a Grammarly natív integrációja a leggyakoribb írási eszközökkel döntő előnyt jelent. Akár a Microsoft Wordban, a Gmailben vagy bármely más eszközben dolgozik, könnyedén elvégezheti az összes szükséges szerkesztést anélkül, hogy el kellene hagynia a munkához használt ablakot.

Grammarly vs ChatGPT: Munkafolyamat-integráció

Alapvető különbségeik ellenére a Grammarly és a ChatGPT meglepően hasonlóak ebben a tekintetben. Egyik sem tesz külön erőfeszítéseket annak érdekében, hogy alapvető funkcióit a nagyobb munkafolyamatokhoz kapcsolja, ezért egyik sem tekinthető győztesnek ebben a kategóriában.

Grammarly vs ChatGPT a Redditen

Eddig a Grammarly és a ChatGPT összehasonlításunk elsősorban a funkcióikra alapult. Nézzük meg, hogyan látják ezeket az eszközöket a tényleges felhasználók a Reddit oldalon.

Keresse meg a ChatGPT és a Grammarly összehasonlítását a Reddit oldalon, és meg fogja látni, hogy a legtöbb felhasználó a tartalomgeneráló eszközök miatt a ChatGPT-t részesíti előnyben. Ahogy egy felhasználó fogalmazott:

„A ChatGPT kontextusértelmezése köröket, hatszögeket és minden más geometriai alakzatot felülmúl a Grammarly-én, ami mindig segít a pontosabb korrektúrában.”

A közvetlen korrektúrában azonban továbbra is a Grammarly nyer:

„A Grammarly nemcsak a nyelvtan, az írásjelek, valamint az elöljárószavak és igék használatát javítja, hanem egész bekezdések átírásában is segítséget nyújt, miközben megőrzi a bekezdés integritását és jelentését.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a ChatGPT és a Grammarly legjobb alternatíváját!

Hozzon létre integrált oldalakat, ellenőrizze a nyelvtanát, és hozzon létre vonzó tartalmakat – mindezt a ClickUp segítségével.

Ki mondta, hogy csak a Grammarly vagy a ChatGPT lehet az egyetlen lehetőség? Végül is rengeteg alternatív AI-eszköz felel meg mind a funkcionális, mind a minőségi emberi értékelésnek. Ismerje meg a ClickUp-ot, amely saját AI-funkciókkal rendelkezik, amelyek jelentősen javíthatják írási és munkafolyamatát, és még sok mást.

Bemutatjuk a ClickUp AI-t

Tartalom létrehozása, szerkesztése és összefoglalása a ClickUp AI segítségével

Ne csak projektmenedzsment eszközként gondoljon a ClickUp-ra. Inkább tekintsön rá úgy, mint egy termelékenységet növelő motorra, amely csak akkor lesz még hatékonyabb, ha a ClickUp AI-t is bevonja a képletbe.

Ez egy beépített helyesírás-ellenőrző, automatikus üzenetválasz-generátor és dinamikus írási asszisztens. Ha ehhez hozzátesszük az AI képességét sablonok generálására, táblázatok létrehozására és akár feladatok generálására is, akkor megkaphatjuk a tökéletes AI-alapú termelékenységi eszközt.

Természetesen ebben az útmutatóban a ChatGPT és a Grammarly közvetlen összehasonlítására koncentrálunk. Tehát nézzük meg azokat a funkciókat, amelyekben a ClickUp közvetlenül versenyez, és sok szempontból túltesz a két eszköz által kínáltakon.

Javítsd tartalmaidat a ClickUp AI segítségével

A ClickUp segítségével könnyen és gyorsan ellenőrizheti az összes tartalom helyesírását, a dokumentumoktól a feladatokig. De több előre elkészített prompt is segíthet abban, hogy tovább lépjen:

Személyre szabott utasítások alapján AI-val szerkeszthetsz

Javítsd íráskészségedet

Hosszabbítsd meg vagy rövidítsd le

Egyszerűsítse az írást

Generáljon cselekvési tételeket, hogy elkészíthesse a következő lépések ellenőrzőlistáját.

Folytassa az írást, hogy továbbhaladhasson a megkezdett témával.

Az Explain This és a Summarize This funkciók segítségével összefoglalók készíthetők hosszú vagy összetett tartalmakról.

Fordítson angolra, franciára, spanyolra, portugálra, németre, olaszra, svédre, hollandra, koreaira, japánra, kínaira és arabra.

A ClickUp AI írási asszisztens

Mind a ChatGPT, mind a Grammarly remek eszközökkel rendelkezik eredeti szövegek generálásához, amelyek nem tartalmaznak plágiumhibákat. Ugyanez vonatkozik a ClickUp-ra is, ami projektmenedzsment képességei mellett az egyik legjobb AI szövegírási eszközzé teszi.

A ClickUp AI íróját felhasználhatja blogok, e-mailek, weboldalak szövegei és műszaki dokumentumok írásához. A tartalom formázása megfelelő, így biztos lehet benne, hogy a bekezdések vagy pontok készen állnak a végső helyükre való beillesztésre.

AI funkciók integrálása a ClickUp Docs-ba

Dokumentumok létrehozása, módosítása és megosztása a ClickUp alkalmazásban

A ClickUp szoftvert olyan hatékony termelékenységi eszközzé teszi többek között a ClickUp Docs, egy olyan funkció, amely a szokásos projektmenedzsment funkciókhoz dokumentum- és tudáskezelést is hozzáad. Természetesen ezek az AI-funkciók közvetlenül integrálódnak a Docs-ba, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítsanak.

Ennek az integrációnak köszönhetően a lehetőségek végtelenek. Használja az AI-t olyan tartalom generálására, amelyet a csapat áttekinthet vagy megválaszolhat a tudásbázisában. Akár AI-eszközként is használhatja kulcsszó-kutatáshoz, kapcsolódó kulcsszó-ötletek generálásához és kulcsszó-klaszterek létrehozásához, hogy áttérhessen a jelentősebb keresőmotor-elemzési folyamatokra.

Munkafolyamat-kezelés AI-generált feladatokkal

Végül, és ami az AI-eszközök között egyedülálló, a ClickUp AI bármilyen tartalmat képes felhasználni és dinamikusan felépíteni egy munkafolyamatot. A ClickUp feladatok automatizált generálásától közvetlenül a Docs-ból a dinamikus projektösszefoglalókig és a folyamatfrissítésekig, biztosíthatja, hogy a csapat minden tagja tudja, milyen lépéseket kell tennie, és hogy ki min dolgozik éppen.

És ez csak a kezdet. Ugyanez az eszköz képes projektütemterveket, összefoglalókat és RACI-táblázatokat generálni a meglévő információk alapján. Akár dinamikus értekezlet-napirendeket is létrehozhat, hogy időt takarítson meg a produktívabb feladatokra, miközben csapata a terv szerint halad.

ClickUp árak

Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Bármely csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 5 dollárért.

Használja a ClickUp-ot, hogy új szintre emelje AI-írási képességeit

Végül is a szükségleteidnek leginkább megfelelő AI-eszköz kiválasztása nem a ChatGPT és a Grammarly közötti választással zárulhat. Érdemes inkább a ClickUp-ot megnézni, mert lehet, hogy ez a legjobb elérhető lehetőség.

A felhasználóbarát felülettől a fejlett funkciókig és az AI-támogatott Google Docs alternatíváig, amely aktívan fejleszti íráskészségét, nem is beszélve a piac egyik legjobb ingyenes projektmenedzsment platformjáról, itt az ideje kipróbálni a ClickUp-ot.

Kezdje az ingyenes verzióval, amely segít azonosítani azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek miatt érdemes befektetni egy prémium fiókba. Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma ingyenes fiókot!