A 10 legjobb AI szövegírási eszköz, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Manapság a tartalommarketing uralkodik. De a tartalom előállítása időigényes, ha magad csinálod, ráadásul nem is könnyű.

Ha valaha is szenvedett írói blokktól, miközben blogokat, közösségi média bejegyzéseket vagy hirdetési szövegeket próbált írni, imádni fogja az AI írási eszközöket. Az AI – vagyis a mesterséges intelligencia – áldás a tartalomalkotók és marketingcsapatok, valamint mindenféle vállalkozók és szabadúszók számára. Időt takarít meg, javítja a termelékenységet, és nagyon gyakran olyan ötletekkel áll elő, amelyekre ön soha nem gondolt volna. ?

Természetesen az AI-nak vannak bizonyos korlátai, és – szerencsére – valószínűleg soha nem fogja teljesen felváltani az emberi agyat. De ha praktikus tartalomkészítő eszközként tekint rá, akkor felszabadíthatja az eddig unalmas írási feladatokra fordított időt, így fontosabb dolgokra fordíthatja figyelmét, például marketingstratégiájának véglegesítésére vagy ügyfeleivel való kapcsolatok építésére. ?

Nézzük meg, mi is az AI szövegírás és hogyan működik. Ha tovább szeretnéd mélyíteni az AI-vel kapcsolatos ismereteidet, megosztunk néhány tippet, mire érdemes figyelni, majd áttekintjük a 2024-es év legjobb AI szövegírási eszközeit.

Mi az AI szövegírás és hogyan működik?

Az AI szövegírás olyan szövegírás, amelyet számítógépek végeznek emberi írók helyett. A természetes nyelvfeldolgozást gépi tanulással kombinálja, hogy AI-tartalmat hozzon létre.

Először be kell írnia néhány parancsot az AI íróba – hasonlóan a keresőmotorok kulcsszavaihoz. Néhány eszköz lehetővé teszi, hogy meghatározza az olyan elemeket, mint a célközönség vagy a hangnem. Ezután algoritmusok segítségével elemzi a webes tartalmakat, és releváns ötleteket vagy teljes szövegrészeket generál az Ön számára. ?

Az AI szövegírási eszközöket felhasználhatod minden típusú marketing szöveg írásához és optimalizálásához, beleértve:

Weboldal és céloldal szövegei

Értékesítést támogató források

E-mail szöveg

Facebook-hirdetés és Google-hirdetés szöveg

Blogtartalom

Közösségi média bejegyzések

Chatbot beszélgetések

Termékleírások e-kereskedelmi webhelyekhez

Meta leírások és címek

És még sok minden mást.

Az AI funkciók segíthetnek ötleteket gyűjteni marketingstratégiájához, SEO kulcsszavakat generálni tartalmi tervéhez, hosszú jegyzeteket tömör tartalommá összefoglalni, valamint szövegeit szerkeszteni.

Ne feledd, hogy még mindig ellenőrizned kell az AI által írt szöveget, meg kell győződnöd arról, hogy nem tartalmaz plágiumot, és gyakran hozzá kell adnod egy emberi érintést, mielőtt közzéteheted. ?

Mire kell figyelni egy AI szövegírási eszköznél?

Annyi lehetőség közül nehéz eldönteni, melyik írási asszisztens szoftver a legmegfelelőbb az Ön számára. Bár sokféle típus különböző típusú AI-tartalmakat generál, van néhány kritérium, amelyet mindig figyelembe kell vennie:

Felhasználóbarát: Győződjön meg arról, hogy a felhasználói felület intuitív, így gyorsan megtanulhatja, hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet.

Kiváló minőségű tartalom : A mesterséges intelligencia által generált tartalomnak pontosnak, jól megírtnak, helyes nyelvtanú és többnyire hibamentesnek kell lennie.

Használati eset megfelelés: Válasszon olyan eszközt, amely a kívánt eredményeket biztosítja, legyen szó rövid vagy hosszú formátumú tartalom generálásáról, szöveg átfogalmazásáról vagy átírásáról, tartalmi ötletek javaslásáról vagy ötletek kidolgozásáról.

Jó ár-érték arány: Az AI szövegírási szoftvernek illeszkednie kell a költségvetésedhez, és elegendő testreszabási lehetőséget kell kínálnia – például hangnem, stílus és formátumok tekintetében –, így nem lesz szükséged több eszközre.

Bár a ChatGPT talán az egyik legismertebb webalkalmazás, és sok AI-eszköz használja, ma már léteznek más típusú AI-szövegírási szoftverek is.

Ahhoz, hogy kiválaszthassa a vállalkozásának legmegfelelőbb szövegírási eszközt, fontolja meg, hogy milyen típusú AI-generált tartalmat szeretne írni, és mennyi testreszabásra van szüksége. Ezután keressen egy felhasználóbarát írási asszisztenst, amely ezt biztosítani tudja.

Ezek a legjobb lehetőségek, amelyeket 2024-ben érdemes megfontolni.

A legjobb AI szövegírási eszközök

Próbáld ki a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp mesterséges intelligencia írási asszisztensét blogbejegyzések létrehozásához, ötletek kidolgozásához, e-mailek írásához és még sok máshoz.

A ClickUp a végső, mindent magában foglaló termelékenységi eszköz. Úgy tervezték, hogy időt takarítson meg, egyszerűsítse a munkafolyamatokat, és javítsa az ügyfelekkel és kollégákkal való együttműködést a gazdag projekt- és feladatkezelési funkcióival, beleértve a beépített AI eszközt, a ClickUp Brain-t.

A ClickUp AI írási eszközzel gyorsabban és jobban hozhat létre tartalmakat, mint valaha. Írjon a semmiből, vagy használja az egyik ChatGPT AI prompt sablonunkat a kezdéshez. A marketinget, a projektmenedzsmentet és a szövegírást is lefedő sablonokkal soha többé nem kell szembesülnie az írói blokkkal. ?

Használja az AI-t szövegíráshoz a ClickUp Doc-ban, a ClickUp beépített dokumentumkezelő eszközében. A tartalom automatikusan elmentésre kerül a munkaterületén, így minden fontos dokumentum egy helyen található, és mindig könnyen megtalálható. Akár valós időben is együttműködhet a csapatával egy dokumentumon, hogy az tökéletes legyen.

Ezután kapcsolja össze azt a dokumentumot egy feladattal a munkafolyamatában. A ClickUp Tasks segít nyomon követni, hogy pontosan mit kell elvégezni és mikor. Válassza ki, hogyan szeretné látni a feladatait, rendelje hozzá őket a csapattagokhoz, hozzon létre egyéni mezőket, és kapjon emlékeztetőket az ismétlődő feladatokhoz, például a heti blog vagy e-mail írásához. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp AI-t blogok, e-mailek, céloldalak szövegének, marketing szlogenek vagy felmérések írásához, vagy kampánystratégiájának vagy egy közelgő eseménynek a megtervezéséhez.

Könnyedén azonosíthatja a Docs-ból vagy a feladatokból származó betekintéseket és teendőket.

Összefoglalja a hosszú szövegeket, hogy ne kelljen szót szót után átrágnia magát rajtuk.

Gyorsan szerkesztheti a generált szöveget, hogy világosabbá és meggyőzőbbé tegye.

Használja a beépített formázási funkciókat, hogy dokumentuma professzionális megjelenésű legyen.

Olyan ötleteket generál, amelyek új magasságokba emelik kreativitását.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy kissé túlterhelteknek érzik magukat a ClickUp funkcióinak hatalmas mennyisége miatt, de ezt a hatalmas súgó központ segítségével orvosolni lehet.

A ClickUp ingyenes csomagja nem tartalmaz AI szövegírási eszközöket, ezért 5 dollár felárat kell fizetnie felhasználónként, ha bármelyik fizetős csomaghoz AI-t szeretne hozzáadni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: 5 dollár tagonként, havonta, bármely fizetős munkaterületen

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Jasper AI

A legjobb átfogó tartalomgeneráláshoz

via Jasper

A Jasper egy AI szövegírási eszköz, amelynek célja, hogy segítsen olyan tartalmakat létrehozni, amelyek összhangban vannak a márkád hangvételével. Megtanulja, milyen hangnemet keresel, és a stílusútimutatóddal együttműködve gondoskodik arról, hogy minden típusú tartalom összhangban legyen a márkáddal. ?

Gyorsan írhat rövid tartalmakat, például hirdetéseket vagy közösségi média bejegyzéseket, a Boss Mode pedig segít hosszú tartalmak, például SEO-optimalizált blogok, e-mailek és jelentések létrehozásában. A Jasper még javaslatokat is tesz arra, hogyan lehet érzékeny szövegeket, például egy bosszús ügyfélnek szóló e-mailt, konstruktívabb módon megírni.

A Jasper legjobb funkciói

Készíts chatbot-tartalmat a Jasper Chat segítségével, és kísérő képeket az AI Art segítségével.

Győződjön meg arról, hogy szövege nem jelenik meg máshol az interneten, futtassa le a plágiumellenőrzőn!

Valós időben együttműködhetsz a csapatoddal a dokumentum szerkesztésében.

Használja a Jaspert több mint 30 nyelven

Tartsa biztonságban minden adatát a folyamatosan fejlődő biztonsági protokollokkal.

Jasper korlátai

Néha Jasper nem érti a parancsokat, és végül zavaros vagy használhatatlan szöveggel maradsz.

Kisvállalkozások, startupok vagy egyéni vállalkozók, például bloggerek vagy szabadúszó tartalomírók számára ez kissé drága lehet.

Jasper árak

Alkotó : Hobbistáknak, havi 49 dollárért

Pro : Egyéni és kis csapatok számára, havi 69 dollárért

Üzleti: Egyedi terv növekvő csapatok és vállalkozások számára

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

3. Wordtune

A legjobb mondatfinomításhoz és AI-tartalom szerkesztéshez

via Wordtune

A Wordtune nem egy teljes körű AI szövegírási eszköz, de segít gyorsabban és tömörebben írni. Kezdje el a tartalom írását a semmiből, vagy használjon inspirációként az egyik sablont, majd az AI segítségével fogalmazza át és tökéletesítse azt.

Személyre szabhatod a szövegedet tényekkel, példákkal, statisztikákkal, ellenérvekkel vagy viccekkel, hogy még érdekesebbé tedd. És jó tudni, hogy ez az AI szövegírási szoftver csak olyan tényeket használ, amelyeket öt különböző forrásból tud ellenőrizni, hogy a szöveged teljesen pontos legyen. ✅

A Wordtune legjobb funkciói

Használd fel újra a tartalmaidat más platformokon is a Wordtune segítségével, amellyel átfogalmazhatod vagy akár megváltoztathatod a hangnemet.

Használja az összefoglalót, hogy kivonja a főbb pontokat blogokból, PDF-ekből vagy YouTube-videókból.

Adja hozzá a Chrome kiterjesztést, hogy a Wordtune-t más platformokon is használhassa, például a Google Docs, a Microsoft, a Gmail vagy a LinkedIn alkalmazásokban.

Használja a Wordtune-t mobilon, alkalmazásban vagy asztali számítógépen.

A Wordtune korlátai

Fókuszuk az írás javítására irányul, nem pedig a szövegek nulláról történő létrehozására, ezért nem ideálisak ötletek kidolgozásához vagy hosszú tartalmak írásához.

Az ingyenes csomag csak 10 átírást engedélyez naponta, ami frusztráló lehet, ha sokat írsz.

Wordtune árak

Ingyenes: Naponta 10 átírás ingyenes

Plusz: 9,99 USD/hó 30 átírásért naponta

Korlátlan: 14,99 USD/hó korlátlan napi átírásokért

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

4. Writesonic

A legjobb hirdetési szövegekhez és céloldalakhoz

via Writesonic

Ha egy teljes értékű AI-tartalomplatformot keres, amely szövegeket, hanganyagokat, képeket és chatbot-beszélgetéseket tud létrehozni, akkor a Writesonic jó választás. A GPT-3 és GPT-4 technológiákat használja, attól függően, hogy milyen minőségű szöveget keres. ?

Használja az AI-t hosszú cikkek vagy blogok, jelentések, céloldalak, e-mailek, e-kereskedelmi termékleírások, hirdetések szövegének megírásához és még sok máshoz. Írja be a parancsokat vagy használja a hangutasításokat, majd a Writesonic több változatot generál a releváns szövegből. Rövidítse, hosszabbítsa vagy parafrazálja a generált szöveget, amíg meg nem kapja a kívánt, magas konverziós arányú tartalmat.

A Writesonic legjobb funkciói

Készítsen annyi változatot a szövegéből, amennyit csak akar, hogy az minél jobban megfeleljen az elképzeléseinek.

Használja a Writesonicot több mint 25 nyelven

SEO-optimalizálással javíthatja tartalmának keresőmotorokbeli rangsorolását.

Tegye közzé szövegét közvetlenül olyan platformokon, mint a Shopify, a WordPress vagy a Wix.

A Writesonic korlátai

A generált szöveg minősége nem mindig olyan erős vagy kreatív, mint lehetne.

Ha alacsonyabb árú csomagot választott, akkor korlátozott számú szót generálhat havonta.

A Writesonic árai

Ingyenes próba: Felhasználónként havonta legfeljebb 10 000 szó

Kis csapat: 19 USD/hó felhasználónként, havi 200 000 szóig

Freelancer: 20 USD/hó felhasználónként, korlátlan szószámmal

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Copysmith

A legjobb marketing és értékesítési szövegekhez

via Copysmith

A Copysmith mesterséges intelligenciával működő szövegíró szoftverek családjába tartozik a Describely, a Frase és a Rytr (amelyeket alább külön felsorolunk).

A Describely SEO-optimalizált termékleírásokat készít katalógusokhoz és e-kereskedelmi webhelyekhez. Készítsen tartalmat a semmiből, vagy importáljon egy meglévő terméklistát, majd írja át azt a választott hangnemben, például professzionális, vicces vagy izgalmas stílusban.

A Frase kifejezetten olyan tartalom létrehozására irányul, amely magas rangot ér el a Google-on. Segít a kulcsszavak és cikkek kutatásában a keresési versenytársaknál. Ezután a kutatás alapján vázlatot készít, amelyet felhasználhatsz a tartalom megírásához. ✍️

A Copysmith legjobb funkciói

Integrálja a Describely-t olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és a WooCommerce, hogy könnyebben kezelhesse termékeit.

Ellenőrizze, hogy szövege egyedi-e a plágiumellenőrzővel.

Használja a Frase-t, hogy automatikusan részletes SEO-tartalom-összefoglalókat generáljon írói számára.

A Frase dokumentumokat linkek és csapatprojekt-mappák segítségével könnyedén megoszthatja írókkal és ügyfelekkel.

A Copysmith korlátai

A Describley Free és Core csomagok csak minimális számú terméket engedélyeznek, és ha többre van szüksége, akkor frissítenie kell, vagy külön kell fizetnie a Pro Add-On kiegészítőért.

A Frase nem mindig teljesen pontos, amikor SEO kulcsszavakat és szövegajánlásokat generál.

Copysmith árak

Describely esetében:

Ingyenes: Egy felhasználó és legfeljebb 5 termék számára

Starter csomag: 19 USD/hó 1 felhasználó számára

Pro csomag: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Frase esetében:

Solo: 14,99 USD/hó felhasználónként, havi 4 cikkért

Alap: 44,99 USD/hó felhasználónként, havi 30 cikkért

Csapat: 114,99 USD/hó 3 felhasználó és korlátlan számú cikk esetén

Copysmith értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (12 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (27 értékelés)

6. Hypotenuse

A legjobb e-kereskedelmi leírásokhoz

via Hypotenuse

A Hypotenuse néhány fő tartalomtípus írására lett kifejlesztve: blogtartalom, közösségi médiatartalom, hirdetések, címsorok és szlogenek, valamint termékleírások. A célközönségre, a kulcsszavakra vagy a tartalomkategóriára vonatkozó információkat felhasználva releváns és jól strukturált tartalmat hoz létre, fejlécet is beleértve.

Ez az AI szövegíró eszköz nagyon egyszerű és könnyen használható, lépésről lépésre végigvezeti Önt a folyamaton. Válassza ki a hangnemet és a nézőpontot, hogy a szöveg az Ön stílusát tükrözze, majd adjon meg néhány háttérinformációt, és a Hypotenuse elkészíti a vázlatot, a szöveget és egy figyelemfelkeltő cikkcímet. ?

A Hypotenuse legjobb funkciói

Összefoglalhatja a szöveget, vagy teljesen átírhatja, ha frissíteni vagy más célra felhasználni szeretné.

Képeket generál a bevitt szöveg alapján

Használja a tömeges tartalomgenerátort, hogy létrehozzon hétköznapi tartalmakat, például termékleírásokat, majd azokat közvetlenül szinkronizálja a Shopify-val.

Hypotenuse korlátai

A tartalomkategóriák és sablonok választéka meglehetősen korlátozott.

Előzetesen elég sok adatot kell megadni, ami időigényes lehet, ha már szeretne nekilátni az írásnak.

Hypotenuse árak

Ingyenes próba: 7 nap

Egyéni: 29 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 59 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hypotenuse értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6 értékelés)

Capterra: 5,0/5 (1 értékelés)

7. WordAi

A legjobb cikkátíráshoz

via WordAi

A WordAi egy átírási eszköz. A meglévő tartalmat átalakítja, és minden mondatot újraszervez, a szinonimaszótárából származó különböző szavakat használva. Az eredmény egy teljesen új tartalom, amelynek jelentése megegyezik az eredetivel, de olvashatósága és SEO-ja optimalizált.

Egyetlen kattintással könnyedén frissítheti szövegét, vagy teljesen átalakíthatja más célokra – anélkül, hogy extra időt vagy pénzt kellene rá fordítania. Használja blogokhoz és közösségi média tartalmakhoz, weboldalak szövegeihez, termékleírásokhoz vagy bármilyen más célra. ?

A WordAi legjobb funkciói

Írj egyszerre több – mégis teljesen egyedi – szöveget a tömeges átírás funkcióval.

Válaszd ki, hogy a átírást konzervatívnak szeretnéd, megtartva az eredeti tartalom nagyobb részét, vagy merésznek, hogy egészen más legyen.

Kerüld el az AI felismerését , mivel a tartalom úgy hangzik, mintha ember írta volna.

A WordAi korlátai

Ez az AI szövegírási szoftver nem alkalmas új szövegek létrehozására a semmiből.

Nem igazán tudod ellenőrizni, hogy az átírt tartalom hogyan fog kinézni, de utólag mindig szerkesztheted.

WordAi árak

Ingyenes próba: 3 nap

Starter: 9 USD/hó 50 000 szóért

Ár: 27 dollár/hó 3 millió szóért

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

WordAi értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (18 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (11 értékelés)

8. Copy. ai

A legjobb kreativitásösztönző eszközök

Ez az AI szövegírási eszköz segít az adatok kutatásában, ötletek kidolgozásában és mindenféle szöveg létrehozásában. A Copy.ai a legjobb nyelvi modelleket használja alapjául, és következetesen magas színvonalú, egyedi és kreatív tartalmakat állít elő. Zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába, növelve mind a termelékenységét, mind a szöveg hatékonyságát. ?

Adj az AI-nak néhány iránymutatást, és kérd meg, hogy készítsen neked hosszú, SEO-optimalizált blogbejegyzéseket, közösségi média posztokat vagy termékleírásokat. Készíts tartalmi összefoglalókat az íróidnak, vagy hozz létre magas konverziós arányú hirdetéseket vagy értékesítési szövegeket. Több lehetőség közül választhatsz, így kiválaszthatod a legjobbat, majd gyorsan finomíthatsz rajta a közönséged számára.

Copy. ai legjobb funkciói

Szerezzen új inspirációt az ötletgeneráló eszközeiből!

Takarítson meg időt a kategóriákba rendezett, kiterjedt sablonkönyvtár használatával.

Írd át a meglévő tartalmakat, hogy máshol is felhasználhasd őket!

Használja a Brand Voice funkciót (csak a Pro csomagban és annál magasabb csomagokban elérhető), hogy a Copy.ai megtanulja a stílusát, és azt következetesen alkalmazza az összes tartalmában.

Copy. ai korlátai

Az általuk létrehozott tartalom minősége nagyon változó lehet, valószínűleg azért, mert a bevitel lehetőségei korlátozottak.

Néhány felhasználó panaszt tett a Copy.ai ügyfélszolgálatára.

Copy. ai árak

Ingyenes: Egy felhasználó számára, maximum 2000 szóig.

Pro : 49 USD/hó 5 felhasználó és korlátlan szószám esetén

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

9. QuillBot

A legjobb a parafrazáláshoz

via QuillBot

A QuillBot egy másik AI szövegírási eszköz, amely több lehetőséget kínál, amelyeket külön-külön vagy a Co-Writer részeként is használhat.

A Paraphraser az utasításai szerint átírja a szöveget, például egyszerűbben, formálisabban vagy kreatívabban, vagy rövidíti vagy bővíti a tartalmat. A Grammar Checker javításokat javasol a nyelvtanra vonatkozóan, míg a Plagiarism Checker biztosítja, hogy a tartalom egyedi legyen. Összefoglalhatja a szöveget, lefordíthatja, vagy idézeteket generálhat az URL-ekből a választott stílusban. ?

A QuillBot legjobb funkciói

Gyorsan átírhatja a tartalmat anélkül, hogy elveszítené az eredeti jelentést.

Használja a szinonimaszótárt, hogy friss és releváns helyettesítő szavakat találjon.

Írj át útközben a böngésző integrációval

Használja a QuillBotot több mint 20 nyelven

A QuillBot korlátai

A QuillBot nem hoz létre új szöveget, hanem egyszerűen átírja a meglévő szöveget.

Az ingyenes csomag kissé lassabb, korlátozza a szavak számát, és nem biztosít hozzáférést a Plagiarism Checkerhez.

QuillBot árak

Ingyenes: Korlátozott számú szóra ingyenes

Prémium: 8,33 USD/hó

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 120 értékelés)

10. Rytr

Legalkalmasabb személyes használatra

via Rytr

A Copysmith AI szövegírási eszközök egyikeként a Rytr egy írási asszisztens, amely gyorsan készít kiváló minőségű tartalmakat. Csak annyit kell tenned, hogy kiválasztod a felhasználási esetet és a hangnemet, megadsz egy kis kontextust, és máris megjelenik az új szöveged.

Ezután a rich text szerkesztővel finomhangolhatja a szöveget. Átfogalmazhat, kibővíthet vagy rövidíthet szakaszokat, kijavíthatja a nyelvtani hibákat, és végül formázhatja a szöveget, mielőtt közzéteszi. ↪️

Tárolja az összes Rytr írási projektjét egy helyen a platformon belül, hogy a jövőben könnyen megtalálja és újra felhasználhassa őket.

A Rytr legjobb funkciói

Válasszon sablonokat több mint 40 felhasználási eset közül, beleértve e-maileket, blogokat, hirdetési szövegeket, tudományos dokumentumokat, interjúkérdéseket és üzleti prezentációkat.

Telepítsd a böngésző kiterjesztést, hogy más platformokon, például Wordben, Slackben, Gmailben és WordPressben is használhasd az Rtyr-t.

A beépített plágiumellenőrző segítségével ellenőrizheti a meglévő szövegekkel való hasonlóságokat.

Használja a Rytr-t, hogy több mint 30 nyelven hozzon létre globális tartalmakat.

A Rytr korlátai

A Rytr által generált szöveget szerkesztened kell, mielőtt felhasználnád.

Az ingyenes és a Saver csomagok karakterkorlátozással rendelkeznek, amelyek gyorsan elfogynak.

Rytr árak

Ingyenes: Havonta legfeljebb 10 000 karakterig ingyenes

Megtakarítás: 9 USD/hó, havi 100 000 karakterig

Korlátlan: 29 USD/hó korlátlan karakterekért

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (16 értékelés)

Az AI szövegírási eszközök időt takarítanak meg és többféle módon javítják az írásodat. A szoftvertől függően ötleteket generálhatnak, kutatást végezhetnek helyetted, tartalmat hozhatnak létre, meglévő szövegeket átírhatnak, valamint szerkeszthetik és formázhatják az egészet. ?

Csak be kell írnia néhány utasítást, hogy irányt mutasson az AI-nek. Ezután az AI bármit létrehozhat, blog- vagy közösségi média-tartalmakat, e-maileket, termékleírásokat, marketingkampányokat és értékesítési oldalakat.

A megfelelő AI szövegírási eszközök kiválasztása kihívást jelenthet, de egy olyan all-in-one platformmal, mint a ClickUp, nem lehet hibázni. A ClickUp a mesterséges intelligencia legjobbjait használja fel, és integrálja azokat a munkafolyamatába, hogy azok a mindennapi rutin részévé váljanak.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdj el életed legjobb tartalmát létrehozni. ✨