7 ingyenes tartalomírási sablon a gyorsabb tartalomkészítéshez

A tartalomírás vonzó, de mint minden más munka, ez is kihívásokkal jár. Írói blokk, figyelemelterelés, inspirációhiány, szoros határidők, kemény verseny és késedelmes fizetések csak néhány példa a szakma nehézségei közül.

Szerencsére ezeket a kihívásokat tartalomírási sablonokkal leküzdheti. Ezek struktúrát biztosítanak és elvezetik Önt a céljához: minőségi tartalom létrehozása rövidebb idő alatt!

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb sablonokat, amelyekkel egyszerűsítheti az írási folyamatot, és SEO-barát, kiváló minőségű tartalmakat hozhat létre. ✍️

Mi az a tartalomírási sablon?

A minőségi tartalom létrehozásához az íróknak kiváló kutatási készségekkel, a részletek iránti figyelemmel, valamint kifogástalan nyelvtani és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük. De még mindezek ellenére is a tartalomírók gyakran küzdenek írói blokkkal, halogatásokkal, következetlenséggel és inspirációhiánnyal.

A tartalomírási sablonok keretet biztosítanak ezeknek a kihívásoknak a leküzdéséhez. Gondoljon rájuk úgy, mint hidakra, amelyek segítenek átkelni a Kihívások folyón, és eljutni a racionalizált írási folyamatok, a kreativitás, a struktúra és a minőség földjére.

A sablonok előre elkészített szakaszokat tartalmaznak, amelyek útmutatást nyújtanak és segítenek olyan tartalmak létrehozásában, amelyek következetes formátumot követnek és megfelelnek a SEO elveinek.

Különböző típusú tartalomírási sablonok léteznek – egyesek ellenőrzőlistákat kínálnak a figyelmetlenség elkerüléséhez és a koncentráció fenntartásához, míg mások irányelveket nyújtanak a szerkesztés szükségességének csökkentéséhez. Manapság a ChatGPT-parancsokkal ellátott sablonok is népszerűek – ezek segítségével pillanatok alatt kinyerheti a kívánt információkat az AI-alapú eszközökből.

Miért érdemes tartalomszerkesztési sablonokat követni a tartalom írásakor?

Az írók gyakran úgy érzik, mintha iránytű és túlélési eszközök nélkül dobták volna őket a dzsungelbe – olyan témákat kutatnak, amelyekről semmit sem tudnak, de elvárják tőlük, hogy kiemelkedő tartalmat állítsanak elő. A tartalomírási sablon lehet az a térkép, amelyre szüksége van ahhoz, hogy biztonságosan kijusson a dzsungelből és elérje célját.

Íme néhány ok, amiért érdemes sablonokat használnia:

Szervezés: A sablon segít rendezni gondolatait és ötleteket kidolgozni arra vonatkozóan, hogyan lehet tartalmát egyszerűsíteni és könnyen követhetővé tenni. Következetesség: A sablonok segítségével biztosíthatja, hogy tartalma mindig megfeleljen az ügyfél formázási, stilisztikai és nyelvtani elvárásainak, és elkerülheti a terjedelmes szerkesztést és átírást. SEO: A tartalomírási sablonok gyakran tartalmaznak SEO-irányelveket, amelyek segítenek abban, hogy tartalma magasabb rangot érjen el, és minőségi, mérhető eredményeket nyújtson ügyfeleinek. Együttműködés: Ha SEO-ügynökségnél dolgozik, valószínűleg kollégáival együtt fog projektekben dolgozni. valós idejű szerkesztéssel, : Ha SEO-ügynökségnél dolgozik, valószínűleg kollégáival együtt fog projektekben dolgozni. A digitális táblákkal megjegyzésekkel és jegyzetekkel ellátott sablonok segítségével egyszerűsítheti a csapatmunkát és egységes frontot tarthat fenn. Mentális egészség: A tartalom testreszabása stresszt okozhat, és hatással lehet kreativitására. A világos szakaszokkal és irányelvekkel rendelkező tartalomírási sablonok segítenek csökkenteni az írói blokkot és minimalizálni a stresszt.

7 ingyenes tartalomírási sablon a gyorsabb íráshoz

Alapos kutatás után kiválasztottuk a ClickUp hét legjobb tartalomírási sablonját. Ezek segítségével értékes tartalmakat hozhat létre, amelyek pontosan eltalálják a célpontot! 🔨

Fedezze fel listánkat, és találja meg azt a sablont, amely megfelel szándékainak és segít elérni céljait.

1. ClickUp tartalomírási sablon

Irányítsa csapatát a ClickUp tartalomírási sablonjával bármilyen típusú tartalomhoz.

A tartalomírók és szövegírók gyakran nehezen tudják betartani a határidőket és a tartalom következetességét, és ez különösen igaz az ügynökségekben dolgozókra. A ClickUp tartalomírási sablon segít leküzdeni ezeket a problémákat és felgyorsítani a termelést az értékes írási irányelveknek köszönhetően.

Ez a sablon tökéletes alapot jelenthet az ügynökség egészére kiterjedő tartalommarketing-stratégiák kidolgozásához különböző típusú tartalmakhoz. Több oldalból áll a ClickUp Docs alatt – ez a platform egyedülálló funkciója, amely lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, szerkesztését, megosztását és tárolását, valamint azok feladatokhoz való kapcsolását.

A sablon minden Doc oldala lehetővé teszi különböző tartalomformátumok struktúrájának létrehozását. Alapértelmezés szerint öt lehetőség közül választhat:

Weboldal tartalom Blogbejegyzés Sajtóközlemény Esettanulmány Felhívás cselekvésre

Tegyük fel, hogy blogbejegyzést szeretne létrehozni. Lépjen a Blogbejegyzés ClickUp Doc oldalra, ahol több szakaszt talál (Cím, Bevezetés, Szöveg, Következtetés és Gyors tippek). Minden szakaszhoz rövid útmutatás tartozik az írás módjáról, amely segít Önnek minőségi blogbejegyzések létrehozásában.

Ha másokkal együttműködve írja a blogbejegyzést, vegye fel őket a dokumentumba, és rendeljen hozzájuk feladatokat. Határozzon meg határidőket és prioritásokat, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

A többi ClickUp sablonhoz hasonlóan ez is 100%-ban testreszabható – egyszerűen módosítsa a szakaszokat, hogy első osztályú tartalmat írjon.

Ha tartalomírási ügynökséget vezet vagy tartalomírási csapatot irányít, ezt a sablont kézikönyvként használhatja. Csak annyit kell tennie, hogy felvázolja a különböző szövegtípusok szerkezetét és formátumát, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen és biztosítsa az egységességet. 😎

2. ClickUp írási irányelvek sablon

A ClickUp írási irányelvek sablonjával biztosíthatja írásos anyagainak következetességét és pontosságát.

A formátumukban, írásstílusukban, hangvételükben és nyelvtanukban jelentősen eltérő cikkek nem közvetítenek következetességet az ügyfeleinek. Ha minimalizálni szeretné a javításokat, és biztosítani szeretné, hogy tartalomírási csapata pontosan tudja, hogyan kell megírni egy adott tartalmat, használja a ClickUp írási irányelvek sablonját. 💪

Ez a sablon a csapatod szent grálja – értékes utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek az íróknak olyan tartalmakat létrehozni, amelyek minden követelménynek megfelelnek. Ha a sablont megfelelően használod, egységesítheted az írási folyamatot a vállalatodban, biztosíthatod a pontosságot, és segíthetsz az alkalmazottaidnak megérteni az elvárásaidat.

Ez a Doc sablon több szakaszt tartalmaz, amelyek segítségével meghatározhatja vállalatának hangját és személyiségét.

Miután a Bevezetés részben elmagyarázta az írási irányelvek fontosságát, továbbléphet konkrétabb dolgokra, mint például a hangnem, a hangszín, a márka személyisége, a nyelvtan és a stílus. A sablon rövid utasításokat tartalmaz az egyes szakaszok megírásához, de Ön szabadon testreszabhat mindent.

Ami az írási irányelveket illeti, minden tartalomíró valószínűleg egyetért azzal, hogy minél több részletet tartalmaznak, annál jobb. Ne féljen belevenni mindent, amit írói hasznosnak találhatnak, a rövidítések használatától kezdve az elfogadható hangulatjelekig. Foglalkozzon a leggyakoribb bizonytalanságokkal, és csökkentse a félreértések kockázatát.

Ha elkészült, adja hozzá tartalomírási csapatát és más érdekelt feleket a sablonhoz, hogy azok bármikor hozzáférhessenek az információkhoz. Megkérheti őket, hogy adjanak visszajelzést az irányelvekről, és ellenőrizze, hogy szeretnének-e még valamit felvenni a dokumentumba.

Nézze meg ezeket a hírlevél sablonokat!

3. ClickUp tartalomkészítési SOP sablon

Használja a ClickUp tartalomkészítési SOP sablont, hogy következetes és egyértelmű tartalomírási irányelveket biztosítson csapatának.

A részletes és egyértelmű irányelvek alapvető fontosságúak a sikeres tartalomkészítési folyamatokhoz. A ClickUp tartalomkészítési SOP sablon segítségével átfogó utasításokat adhat csapatának a vállalat írási eljárásairól.

Ennek a Doc sablonnak a szépsége sokoldalúságában rejlik. A szakaszait felhasználhatja vállalati szintű írási irányelvek vagy projektspecifikus utasítások meghatározására.

Tegyük fel, hogy új ügyfelet szerzett, és egy sor cikket kell írnia a digitális marketingről. Használja ezt a sablont, hogy néhány lépésben meghatározza a projektet:

Kezdje a Cél szakasszal: itt vázolja fel, miért fontos betartani az SOP-t. Lépjen tovább a Hatály szakaszra: Itt témákat adhat hozzá a sablonhoz, és hozzárendelheti azokat a csapattagokhoz. Meghatározhatja azt is, hogy ki kezeli a SEO-t és tölti fel a cikkeket. Eljárás szakaszra: Vázolja fel stílusra, nyelvtanra és formázásra vonatkozó utasításokat, vagy összefoglalhatja az adott ügyfél Lépjen tovább azVázolja fel a tartalom előállításának lépéseit . Adjon információt arról, mely cikkek élveznek elsőbbséget, hogyan kell megírni őket, és mire kell figyelni. Ebben a szakaszban felveheti a, vagy összefoglalhatja az adott ügyfél tartalomnaptárát

A Kapcsolódó források szakasz a gyakran ismételt kérdéseknek van fenntartva – tisztázza a bizonytalanságokat, hogy elkerülje a félreértéseket és a hibákat.

Egy külön részben hasznos linkeket csatolhat, például ügyfele blogját vagy nagy sikerű cikkeit.

4. ClickUp SEO tartalom összefoglaló sablon

Könnyedén kezelje SEO-tartalom-összefoglalóit, és ossza meg azokat belső vagy külső felhasználóknak a ClickUp SEO-tartalom-összefoglaló sablon segítségével.

Igen, cikkeinek relevánsnak és lényegre törőnek kell lenniük, de ne felejtse el, hogy a keresőmotorok számára is ír. Ha a keresőmotorok nem „kedvelik” cikkeit, azok nem fognak magas rangot kapni, ami befolyásolja az elérésüket. A ClickUp SEO tartalom összefoglaló sablonjával biztosíthatja, hogy cikkei a megfelelő algoritmusoknak megfeleljenek, és a keresési eredmények között az első helyeket foglalják el.

Ez a Doc sablon gondosan megtervezett szakaszokkal rendelkezik, amelyek segítségével átfogó összefoglalók készíthetők, amelyek segítik az írókat a legjobb SEO gyakorlatok megvalósításában.

Az első szakasz, az Áttekintés, a cikkével kapcsolatos általános irányelvekre összpontosít. Itt adja meg a címet, a szószámot, a célokat és a tartalom formátumát. Adja hozzá a projekthez kapcsolódó személyeket, hogy hozzáférjenek a briefhez, és nyomon követhessék a haladást.

A Célközönség szakasz a legfontosabb nézőinek profiljával foglalkozik. Annak érdekében, hogy a cikk pontos legyen, adjon meg információkat a korukról, végzettségükről, családi állapotukról, foglalkozásukról és viselkedésükről.

A Üzenetküldés szakaszban vázolja fel az Ön által létrehozott tartalom célját. Hangsúlyozza ki, hogy terméke miben különbözik a versenytársaitól, és miért érdemes megfontolni annak vásárlását. Ez a szakasz kiválóan alkalmas arra is, hogy bemutassa a hangnemet, amelyet fel szeretne használni.

Miután meghatározta projektje általános aspektusait, adjon meg cikkekre vonatkozó irányelveket a következő szakaszokban:

Kulcsszavak : Összegezze azokat az elsődleges és másodlagos kulcsszavakat, amelyeket be kell építenie cikkébe, hogy az magasabb rangsort érjen el.

Vázlat és alfejezetek: Adjon szerkezetet cikkének, és használja a táblázatot az alfejezetek összefoglalásához, amelyeket : Adjon szerkezetet cikkének, és használja a táblázatot az alfejezetek összefoglalásához, amelyeket a SEO-elemzés alapján kell kezelnie.

Az utolsó két szakasz további forrásokat és versenytársak cikkeit tartalmazza, amelyek segítenek íróinak kiváló munkát végezni.

5. ClickUp ChatGPT írási sablonok

Fejlessze íráskészségét a ClickUp ChatGPT írási sablonokkal!

Tartalom írása inspiráció hiányában a legunalmasabb feladat lehet. Szerencsére van egy eszköz, amely felébresztheti az írói varázslót benned: a ClickUp ChatGPT írói sablonok. 🧙

Ez a dokumentumsablon több mint 200 promptot tartalmaz, amelyek segítenek Önnek „beszélgetni” a rendkívül népszerű AI-alapú chatbottal, a ChatGPT-vel. A megfelelő promptok segítségével a ChatGPT-t AI-tartalomgenerátorrá és hatékony szövegírási eszközzé alakíthatja tartalommarketing-projektekhez.

A promptok több kategóriába vannak osztályozva, beleértve a blogíráshoz, könyvekhez, rajongói fikciókhoz és elbeszélésekhez való promptokat. Az egyetlen dolog, amit meg kell tennie, hogy megtalálja a megfelelő promptot, másolja be a ChatGPT-be, és hagyja, hogy az elvégezze a varázslatát.

Tegyük fel, hogy blogbejegyzést ír a projektmenedzsment szoftverekről, és szüksége van egy figyelemfelkeltő bevezetőre. Nyissa meg a ChatGPT Prompts for Blog Writing (ChatGPT promptok blogíráshoz) oldalt, és másolja be ezt a promptot:

„Írjon egy figyelemfelkeltő bevezetőt egy blogbejegyzéshez, amely a „{konkrét téma}” témát tárgyalja. Hangsúlyozza annak relevanciáját a „{konkrét iparág/terület}” kontextusában, figyelembe véve olyan tényezőket, mint „{1. tényező}”, „{2. tényező}” és „{3. tényező}”. ”

Ne felejtse el a zárójelben lévő szavakat megfelelő kifejezésekkel helyettesíteni! 😁

Érdemes megjegyezni, hogy nem kell pontosan követnie az utasításokat. Nyugodtan kísérletezzen és játsszon a szavakkal, hogy a ChatGPT-től a kívánt válaszokat kapja. A chatbot kiváló vázlatkészítő lehet, ha ötleteket gyűjt a közösségi média bejegyzéseihez és egyéb tartalmakhoz.

6. ClickUp szövegírási munkaterület sablon

A ClickUp Copywriting Scope of Work Template segít Önnek és ügyfelének a projekt követelményeinek meghatározásában és az együttműködés racionalizálásában.

Az ügyfelekkel való együttműködés bonyolult és kellemetlen lehet, ha nem határozza meg a projekt követelményeit. Ha el akarja kerülni a félreértéseket és a kiterjedt átdolgozásokat, és biztosítani akarja, hogy ügyfelei megkapják, amit akarnak, használja a ClickUp Copywriting Scope of Work Template sablont.

Ez a Doc sablon meghatározza az ügyfelének készítendő munkát, és a legapróbb részletekig kitér.

Először is, van egy Áttekintés szakasz, ahol megadhatja a legfontosabb részleteket a projekt összefoglalójának elkészítéséhez. Ezután belemegy a részletekbe, és megvitatja a projekt céljait, hogy meghatározza annak célját.

A következő és legfontosabb lépés a Szállítandó termékek szakasz kitöltése. Itt a következőket teheti:

Vázolja fel saját és az ügyfél felelősségi körét

Határozza meg a mérföldköveket és az ütemtervet

Személyre szabott kommunikációs terv

Beszélje meg a költségvetést

Hagyjon helyet a jóváhagyásoknak és aláírásoknak

A sablon rendkívül részletes és minden projekttel kapcsolatos kérdést lefed, így nem marad helye félreértéseknek. Ha másokkal együtt dolgozik a projekten, vegye fel őket a sablonba – ha minden információ egy helyen van, a folyamat zökkenőmentesen fog zajlani.

Miután kitöltötte a sablont, csatolja a dokumentumot a konkrét feladatokhoz, és magabiztosan kezelje projektjeit! 🤹

Tipp: Nem tudja, hogyan töltse ki a sablont? Használja ki a ClickUp AI előnyeit, egy egyedülálló, AI-alapú írási és tartalomkészítési eszközt. Ez a hatékony asszisztens szerepkörspecifikus utasításokkal segít ötleteket generálni, összefoglalni, feladatokat létrehozni és világos tartalmat írni.

7. ClickUp tartalomterv-sablon

Kezelje munkáját profi módon a ClickUp tartalomterv-sablon segítségével.

A munkaterhelés megfelelő kezelése azt jelenti, hogy nem mulasztja el a határidőket, és nem kell az óra ellen versenyeznie, hogy befejezze a cikkeit, miközben a stressz szintje az egekbe szökik. Ha extra segítségre van szüksége a munkanapok szervezéséhez és a menetrendek vizualizálásához, a ClickUp tartalomterv-sablon pont erre készült.

Ez a sablon több nézetet tartalmaz, amelyek segítségével különböző perspektívákból vizsgálhatja meg munkaterhelését.

Kezdje a Tartalomterv lista nézettel, ahol minden cikkhez feladatokat hozhat létre, és meghatározhatja azok prioritását, állapotát, célját, tartalom típusát, célközönségét, kulcsszavait és szerzőit. A Egyéni mezők szerkesztésével megjelenítheti az előrehaladást, legördülő listákat vagy bármi mást, ami összhangban áll céljaival.

Az Approval Board view (Jóváhagyási tábla nézet) egy Kanban tábla, amely a feladatokat a haladás állapotuk szerint (Nem kezdődött, Felfüggesztve, Folyamatban stb.) rendezett kártyákként jeleníti meg. A ClickUp drag-and-drop (húzás-és-dobás) kialakításának köszönhetően könnyedén mozgathatja a kártyákat, és így mindig kézben tarthatja a munkaterhelését.

A Tartalomnaptár nézet a feladatokat a határidőjük szerint naptárban jeleníti meg. Alapértelmezés szerint a nézet hónapokat használ, de a kijelzőt minden napra, négy napra vagy egy hétre is átállíthatja, attól függően, hogy mennyire zsúfolt a naptára. A feladat neve mellett a naptár olyan információkat is jelöl, mint a jóváhagyási állapot, a szükséges eszközök és a tartalom típusa.

Hívja meg csapattagjait a sablonhoz, és biztosítsa a maximális átláthatóságot minden területen.

Cserélje le a félelmet inspirációra: próbálja ki ezeket a remek tartalomírási sablonokat

A tartalomírás hihetetlen tanulási lehetőségeket kínál, és nagyon kifizetődő lehet, ha hajlandó időt és energiát fektetni a készségeinek folyamatos fejlesztésébe.

A felsorolt tartalomírási sablonok megkönnyítik a munkáját, mivel szilárd alapot biztosítanak a folyamatok racionalizálásához, az együttműködés fokozásához és különböző célokra szolgáló minőségi szövegek létrehozásához.

Merüljön el a ClickUp lenyűgöző sablonkönyvtárában, fedezze fel a több mint 1000 sablont, és találja meg azokat, amelyek segítségével tartalomírása új szintre léphet! 🧚