A 15 legjobb AI-tartalomgenerátor, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni (ingyenes és fizetős)

A mesterséges intelligencia nagy divat, és nem csoda, hogy miért. Van egy teljesen új eszközökből álló terület, amelynek célja, hogy a munkát hatékonyabbá és zökkenőmentesebbé tegye. Sok vállalkozás számára ez egyértelmű döntés. A nehéz rész az, hogy a piacon elárasztóan sok eszköz közül kiválasszuk a legjobbat.

Szerencsédre összeállítottunk egy praktikus útmutatót, amely segít megtalálni a legjobb AI-tartalomgenerátort.

Akár marketinges vagy, aki e-mailek készítéséhez keres eszközöket, akár szabadúszó, aki blogjának tartalmát szeretné gazdagítani, mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Megmutatjuk, hogyan válassz ki egy kiváló AI-tartalomgenerátort, és bemutatjuk a legjobb lehetőségeket, amelyeket érdemes kipróbálni. ✨

Mi az AI-tartalomgenerátor?

Az AI-tartalomgenerátor egy olyan eszköz, amely mesterséges intelligenciát (AI) használ eredeti és releváns tartalom létrehozásához. Ez a tartalom blogokhoz, weboldalakhoz vagy más célokra használható. Az AI-tartalomgenerátorok kiválóan alkalmasak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyorsan szeretnének magas színvonalú tartalmat létrehozni, de nincs idejük vagy erőforrásuk a hagyományos módon történő létrehozására.

Mit kell keresni az AI-tartalomgenerátorokban?

Az AI-alapú tartalomgeneráló eszközök célja, hogy megkönnyítsék a munkádat, de egyesek jobban működnek, mint mások. Minden csapat más, és az egyik vállalkozás számára megfelelő eszköz nem feltétlenül a legjobb választás egy másik számára. Van azonban néhány dolog, amellyel minden kiváló AI-alapú tartalomgenerátornak rendelkeznie kell.

Íme a kiváló AI-tartalomgenerátorok jellemzői:

Könnyen használható : Olyan eszközre lesz szükséged, amelynek használata nem igényel sok időt, és amelynek elsajátítása nem jelent nagy kihívást. Keress olyan AI-alapú tartalomgeneráló eszközöket, amelyek intuitív felülettel és egyszerű felhasználói felülettel rendelkeznek.

Kiváló minőségű tartalom : Kerüld az alacsony minőségű AI-tartalomgenerátorokat, amelyek helyesírási és nyelvtani hibákkal teli, vagy akár plágiummal is terhelt gyenge tartalmat állítanak elő. Győződj meg róla, hogy a választott generátor rendelkezik a jó tartalom előállításához szükséges biztonsági intézkedésekkel és eszközökkel.

Sokféle funkció : Keress olyan AI-alapú tartalomgenerátorokat, amelyek a számodra szükséges funkciókat kínálják. A hangnem, a márkaépítés és a tartalom típusa testreszabása teszi a különbséget a jó és a kiváló eszközök között.

Árkategóriák: Sok AI-tartalomgenerátor több árkategóriával rendelkezik, így könnyen illeszkednek az üzleti tevékenységedhez, függetlenül a költségvetésedtől. ?

A 15 legjobb AI-tartalomgenerátor, amelyet érdemes használni

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

A ClickUp évek óta megkönnyíti a munkát. Legújabb kínálatunk között megtalálhatók az AI-alapú tartalomkészítő eszközök. Projektmenedzsment eszközünkkel osztályok között is együttműködhetsz olyan eszközökkel, mint a feladatkezelés, a jelentési műszerfalak és az egyéni sablonok.

A ClickUp AI Writing Assistant segítségével az ötletek generálása, bármilyen tartalom írása, például blogbejegyzés vagy értékesítési e-mail, valamint a szövegek szerkesztése könnyebb, mint valaha. Dolgozz együtt a többi csapattaggal az eszközön belül, hogy visszajelzéseket adjatok és a lehető legjobb tartalmat hozzátok létre. ?

A ClickUp legjobb funkciói:

Szüntesd meg az írói blokkot az AI ötletelési javaslataival minden típusú tartalomhoz – az e-mailektől és termékleírásoktól a blogbejegyzésekig és még sok másig.

Készítsen kiváló minőségű tartalmakat anélkül, hogy profi szerkesztőnek kellene lennie, köszönhetően a szövegszerkesztő funkciónak, amely megkönnyíti munkájának tisztázását.

AI prompt sablonok , amelyek segítenek az AI-tartalom generálásában

Könnyedén összefoglalhatod dokumentumaid, például esettanulmányok és egyéb tartalmak legfontosabb pontjait.

A ClickUp korlátai:

Jelenleg várólista van, de vendégként vagy ingyenes csomag felhasználóként csatlakozhatsz, hogy korai hozzáférést kapj.

A ClickUp Free Forever csomag maximum 5 teret tartalmaz, ami nagyobb csapatok számára kihívást jelent.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Copysmith

Via Copysmith

A Copysmith egy SEO-optimalizált szövegírási és AI-tartalomkészítő eszköz, amelyet e-kereskedelmi és marketing szövegekhez terveztek. Könnyedén készíthetsz termékleírásokat online áruházadhoz a termékkatalógusod importálásával. Számos e-kereskedelmi eszközzel integrálható, többek között a Shopify-val és az Amazonnal. ?️

A Copysmith legjobb tulajdonságai:

Néhány kattintással tömeges tartalmat hozhatsz létre, így kevesebb időt kell fordítanod unalmas feladatokra, és több időd marad céljaid elérésére.

Testreszabhatod a tartalmat egy adott márka hangjának megfelelően, vagy többféle hangnemhez igazíthatod a különböző közönségekhez és a márkamenedzsment stratégiáidhoz

Tervezd meg saját eszközeidet, hogy az API-integrációnak köszönhetően valóban növelhesd a termelékenységet.

Az egyszerű felhasználói felület és interfész könnyen használható, és nem kell hosszú tanulási folyamaton átesni ahhoz, hogy elkezdi írni a blogbejegyzést vagy a hirdetést.

A Copysmith korlátai:

Csak akkor hozhatsz létre nagy mennyiségű tartalmat, ha a Pro csomagot választod.

Nincsenek ingyenes árak, és a legalacsonyabb árkategóriában a tartalom havi 20 000 szóra korlátozódik.

Előfordulhat, hogy az AI-tartalomgenerátor félreérti a bevitt adatokat, ezért szerkesztés közben nagyon figyelnie kell.

Copysmith árak:

Kezdő csomag: 19 USD/hó

Előny: 49 dollár/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Copysmith értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

3. Writesonic

Via Writesonic

A Writesonic egy vezető AI-alapú tartalomírási eszköz, köszönhetően a több tucatnyi funkciónak, amelyek szinte minden marketingcsapat számára hasznosak. Hozzon létre hatalmas tartalomválasztékot, az egyszerű blogbejegyzésektől a meta címkékig és a Facebook-hirdetésekig, sajtóközleményekig, közösségi média bejegyzésekig és SEO-barát weboldal szövegekig. ?

A Writesonic legjobb funkciói:

Több mint 100 funkció áll rendelkezésre, a plágiumellenőrzőktől és a parafrazáló eszközöktől a kulcsszó-kivonókig.

Több mint 25 nyelvi opcióval tartalmat hozhatsz létre a legkülönbözőbb közönségek számára.

GPT-4-ből és nem GPT-3-ból épültek, így a legújabb technológia áll rendelkezésedre, amikor tartalmat készítesz.

Több tucat blogbejegyzés-eszközzel integrálható, beleértve a WordPress-t, a LinkedIn-t, a Google keresőmotort és olyan SEO-eszközöket, mint a SEMRush.

A Writesonic korlátai:

Csapatok számára nincs ingyenes próba, mivel az ingyenes csomag egy felhasználóra korlátozódik az AI-tartalom tekintetében.

Minden árazási csomagnak van hitelkerete, ezért nagy mennyiségű tartalom létrehozásakor előre kell tervezni.

Writesonic árak:

Ingyenes próba: egy felhasználó havi 10 000 szó korlátozással

Hosszú formátum: 12,67 dollártól/hó egy felhasználó számára, 60 000 szó korlátával.

Egyedi: Különleges árak csapatok és vállalkozások számára (nézd meg ezeket a Writesonic alternatívákat

Writesonic értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

Bónusz: Nézd meg a 7 ingyenes tartalomírási sablont a gyorsabb tartalomkészítéshez

4. Kafkai

Via Kafkai

A Kafkai egy ingyenes AI-tartalomgenerátor, amelynek célja, hogy a tartalomkészítést megfizethetőbbé tegye. Ahelyett, hogy több száz dollárt költenél egy íróra, csak be kell írnod egy parancsot és néhány paramétert, és másodpercek alatt kiváló minőségű tartalmat hozhatsz létre. Ideális azoknak a tartalommarketing-csapatoknak, akik blogbejegyzéseket szeretnének készíteni anélkül, hogy sok munkát kellene beleölniük. Ezt az AI-írási asszisztenst új vagy meglévő tartalmak részletes szerkesztésére is használhatod.

A Kafkai legjobb tulajdonságai:

Könnyedén elindulhatsz az egyszerűsített felületen, ha kiválasztod a niche-t az adatbázisból, majd beírod a promptot vagy a kulcsszót az AI-tartalomhoz.

Az AI-generált tartalomkészítő eszköz gépi tanulást használ, hogy könnyen olvasható cikkeket generáljon – nem úgy hangzik, mintha egy robot írta volna.

Egyszerre akár 10 cikket is létrehozhatsz, és különböző szakaszokat kombinálva perceken belül szilárd anyagot állíthatsz össze.

Kafkai korlátai:

Az írás minősége nem a legjobb más AI-tartalomgenerátorokhoz képest, ezért a közzététel előtt jelentős mennyiségű szerkesztést és újrarendezést kell végezni.

Egyes felhasználók úgy gondolták, hogy az AI-tartalom túl általános volt.

Kafkai árak:

Író: 29 dollár/hó, maximum 100 cikk havonta

Newsroom: 49 dollár/hó, maximum 250 cikk havonta

Nyomda: 129 dollár/hó, maximum 1000 cikk havonta

Ipari nyomtató: 199 USD/hó, havonta maximum 2500 cikk

Kafkai értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Jasper

Via Jasper

A Jasper AI szövegíró eszköz akár 80%-kal csökkenti a vázlatok elkészítésére fordított időt, így gyorsabbá téve a projekt végrehajtását. Ez gyorsabb munkafolyamatot, magasabb minőségű tartalmat és jobb eredményeket jelent. Számos funkciójával szonettektől és versektől kezdve rövid hirdetési szövegekig és hosszú tartalmakig, például blogbejegyzésekig mindent létrehozhatsz vele. ?

A Jasper legjobb tulajdonságai:

Google Chrome kiterjesztés gyorsabbá teszi az AI-alapú tartalomírás blogok és vállalkozások számára.

Több mint 50 felhasználási esettel ideális mindenki számára, a digitális marketing csapatoktól és értékesítési osztályoktól kezdve a művészekig és blogbejegyzés-írókig.

AI írási eszközei tanulnak a márkádtól, miközben tartalmat hozol létre, és finomítják a hangnemedet, hogy egyedi tartalmat hozzanak létre, amely megkülönböztet téged a többiektől.

A felhasználói felület egyszerűsített funkcionalitást kínál, anélkül, hogy bonyolult lenne a megtanulása.

A plágiummentes AI-tartalom azt jelenti, hogy kevesebb időt kell szerkesztéssel töltened, és több időd marad az alkotásra.

Jasper Art mesterséges intelligencia által generált művészetekhez

Jasper korlátai:

Nem lehet offline dolgozni, így repülés közben, egy távoli tengerparton vagy bárhol, ahol nincs internet-hozzáférés, nem lehet dolgozni.

A Jasper drágább, mint más AI-tartalomgenerátorok, ezért csak azoknak a csapatoknak és egyéneknek hasznos, akik több tőkét tudnak rá fordítani.

Jasper árak:

Creator: 39 dollártól/hónap (egy felhasználó)

Csapatok: 99 dollártól havonta (három felhasználó, további hét felhasználó hozzáadásának lehetőségével)

Üzleti: Egyedi árazás (10 vagy több csapattag esetén)

Jasper értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

Nézd meg ezeket a Jasper alternatívákat!

6. Copy. ai

A Copy.ai szöveggenerátor egy olyan eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik egyszerűsíteni szeretnék tartalomgyártási folyamatukat. Márkairányelvek létrehozásához, blogok írásához vagy marketingtervek készítéséhez csak meg kell adnod a tartalom típusát, hozzáadnod néhány kontextust, majd kissé szerkesztened az eredményeket.

Ezzel az ingyenes AI-tartalomgenerátorral perceken belül elkészítheted a marketing- vagy üzleti céljaidnak megfelelő tartalmat. ?

A Copy.ai legjobb tulajdonságai:

Több mint 90 sablon segítségével könnyen növelheted a termelékenységet és különféle típusú eredeti tartalmakat hozhatsz létre.

Az AI íróeszköz több mint 25 nyelvet támogat, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek világszerte vannak ügyfeleik.

A plágiumellenőrző biztosítja, hogy a generált szöveg egyedi legyen, függetlenül attól, hogy hirdetési szöveget, csapatbemutatót vagy AI-cikkeket készítesz a blogodhoz.

A Copy.ai korlátai:

Egyes felhasználók úgy találták, hogy a hosszú formátumú tartalom más AI-tartalomgenerátorokhoz képest jelentős szerkesztést igényel.

Az AI által generált tartalom eredeti, de még tovább javulhatna a márka hangjának beépítésével.

Az ingyenes AI-tartalomgenerátor opció havi 2000 szóra korlátozódik (nézd meg ezeket a Copy.ai alternatívákat ).

Copy. ai árak:

Ingyenes: egy felhasználó, havi 2000 szó korlát

Előnyök: 36 dollár havonta, legfeljebb öt felhasználó és korlátlan szószám

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

7. Rytr

Via Rytr

A Rytr AI tartalomgenerátorral villámgyorsan ötleteket gyűjthetsz, hogy legyőzd az írói blokkot. Ha már van egy ötleted, csak néhány kattintásba kerül, hogy különböző típusú tartalmakat készíts. Válassz a hatalmas sablonkönyvtárból, és alakítsd ötleteidet értékesítési hirdetéssé vagy blogcikké.

Az új tartalmak mellett feltöltheted a már meglévő tartalmakat is, és az AI író segítségével lektorálhatod és plágiumot kereshetsz bennük, hogy publikálásra készek legyenek.

A Rytr legjobb funkciói:

Több mint 40 sablon segítségével létrehozhatod a szükséges tartalmat.

A 20 különböző hangnembeállításnak köszönhetően könnyebb, mint valaha, beépíteni a márkádat a munkádba.

Alkalmazzuk az AIDA és PAS képleteket, hogy csökkentjük a generált tartalom szerkesztéséhez szükséges időt.

Van egy AI képgenerátor, amely grafikákat hoz létre a tartalmához.

Ingyenes AI-tartalomgenerátor opció egyéni felhasználók számára

A Rytr korlátai:

Még a fizetős csomagok is egy felhasználóra korlátozódnak, és a karakterkorlátozás elkerülése érdekében a legmagasabb szintű csomagot kell megvásárolnod.

Az írott tartalom kiváló minőségű, de egyes felhasználók plágiumot találtak a eszköz használata során.

Rytr árak:

Ingyenes

Megtakarítás: 9 USD/hó

Korlátlan: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9+ értékelés)

8. ContentBot

Via ContentBot

A ContentBot egyike az új AI-alapú tartalomgenerátoroknak, amelyeket blogbejegyzések, marketing szövegek és céloldalak létrehozására terveztek.

Hozzon létre teljesen új SEO-tartalmat a blog forgalmának növelése érdekében, vagy használja azt a meglévő tartalom átfogalmazására, amikor optimalizálást végez.

A ContentBot legjobb tulajdonságai:

45 felhasználási eset, amelyekkel hatalmas tartalomválasztékot hozhatsz létre

Az AI inspirációs eszköz napi, heti vagy havi témákat és blogötleteket küld, hogy tartalomtervezésed kreatívabb legyen.

Több mint 110 nyelven elérhető, így az egyik legátfogóbb AI eszköz.

A ContentBot korlátai:

A tartalom egyszerre legfeljebb 250 szó lehet. Ha több szót szeretnél, újra meg kell kattintanod a „write for me” (írj nekem) gombra, ami megnehezíti a hosszabb szövegek generálását.

Egyes felhasználók úgy találták, hogy a tartalom magasabb olvasási szintű, ami megnehezíti az új közönség számára készült tartalom létrehozását.

Nem ingyenes AI-tartalomgenerátor

A ContentBot árai:

Előre fizetett: 1 dollár 1000 szóért

Starter: 19 USD/hó 50 000 szóért havonta

Prémium: 59 USD/hó 150 000 szóért havonta

Premium+: 99 dollár/hó 400 000 szóért havonta

ContentBot értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (120+ értékelés)

Capterra: N/A

9. Wordtune

Via Wordtune

A Wordtune egy AI-alapú tartalomgeneráló eszköz magánszemélyek és vállalkozók számára, akik időt és pénzt szeretnének megtakarítani a tartalomkészítés során.

Az egyszerű felületen nincsenek felesleges sallangok – itt csak az AI író által generált jó tartalomra koncentrálnak.

A Wordtune legjobb funkciói:

Integrálható a Microsoft Word, iOS és Google Chrome programokkal, így könnyen szerkesztheti és írhatja szövegeit.

Használja a szinonimák funkciót, hogy új kifejezési módokat találjon.

A YouTube-videó összefoglaló segítségével átalakíthatod a videóplatformokról származó tartalmaidat írásos blogokká és e-mailekké.

Az egyik kevés ingyenes AI-tartalomgenerátor

A Wordtune korlátai:

Nincs túl sok funkciójuk, így ha olyan eszközre van szükséged, amely hangnembeállításokat és több száz sablont kínál, akkor ez nem a legjobb választás.

Néha a Wordtune megváltoztatja a szöveg jelentését, amikor megpróbálja átfogalmazni.

Wordtune árak:

Ingyenes: 0 dollár, napi 10 iterációval

Prémium: 9,99 USD/hó, korlátlan tartalomkészítés egy felhasználó számára

Prémium csapatok számára: egyedi árak tartalomalkotó csapatok számára

Wordtune értékelések és vélemények:

G2: 4,4 /5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Wordtune alternatívákat!

10. ParagraphAI

Via ParagraphAI

A ParagraphAI segítségével gyorsan létrehozhatsz írásos anyagokat – tartalomnaptárokat, műszaki kézikönyveket, ingatlanhirdetéseket és önéletrajzokat. Bármilyen eszközről készíthetsz tartalmat, függetlenül attól, hogy Androidot vagy iPhone-t használsz, vagy asztali számítógépről dolgozol.

A ParagraphAI legjobb tulajdonságai:

A plágiumellenőrző, valamint a helyesírás- és nyelvtani ellenőrző programok tömör visszajelzésekkel segítik az írásod javítását.

Az automatizált válaszokkal gyorsabban válaszolhatsz az e-mailekre és a blogkommentekre, mint korábban.

Készítsen különböző típusú tartalmakat, miközben megőrzi márka identitását a hangszemélyre szabási eszköznek köszönhetően.

A ParagraphAI korlátai:

Az eszköz néha átfogalmazza a bevitt tartalmat, ahelyett, hogy kontextust adna hozzá vagy új ötleteket generálna.

Az általuk generált információk egy része nagyon alapszintű, ami megnehezíti a komplex témákról való írását, amelyekről esetleg nem sokat tudsz.

Nincs ingyenes AI-tartalomgenerátor opció

ParagraphAI árak:

Diák: 9,99 USD/hó, kizárólag diákok számára

Professzionális: 12,49 USD/hó, korlátlan tartalomgenerálás

Csapat: Egyedi árazás

ParagraphAI értékelések és vélemények:

G2: 5/5 (4+ értékelés)

Capterra: 4/5 (1+ értékelés)

11. QuillBot

Via QuillBot

A QuillBot fejlett gépi tanulási algoritmusokat használ, hogy hét különböző írásmódot kínáljon, amelyek mindegyike egy adott stílushoz vagy hangnemhez igazodik. A felhasználók saját preferenciáik szerint testreszabhatják a kimenetet, így ez a megoldás kiváló választás sokféle tartalmi igény esetén.

A QuillBot beépített szinonimaszótár funkcióval is rendelkezik, amely segít a szavak kiválasztásában és a szókincs diverzifikálásában. Akár komplex szövegeket szeretnél egyszerűsíteni, akár eleganciát szeretnél adni írásodnak, a QuillBot praktikus, időtakarékos megoldást kínál.

A QuillBot legjobb funkciói

Integrálhatók a Chrome és a Microsoft Word programokba.

Növekvő idegen nyelvi támogatás, beleértve a fordítási képességeket is

Egyszerű és könnyen használható, ha csak át kell fogalmaznod vagy ellenőrizned a tartalmat.

Hatékony szinonima-eszköz, amely javaslatokat kínál és lehetővé teszi a választást

Az ingyenes verzió a parafrazálás és a nyelvtani ellenőrzés alapjait fedi le.

A QuillBot korlátai

Minden funkciónak megvan a saját felhasználói felülete.

A nyelvtani pontosság javítható lenne.

Nem mindig parafrázál mindent

QuillBot árak

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 19,95 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Próbáld ki ezeket a QuillBot alternatívákat!

12. Speedwrite

via Speedwrite

A SpeedWrite egy AI-alapú tartalomgenerátor, amely forradalmasíthatja a tartalomkészítési folyamatot. Fejlett algoritmusokat és gépi tanulási technikákat használ, hogy perceken belül elkészítse az Ön igényeinek megfelelő, kiváló minőségű tartalmat.

Az eszköz úgy lett kialakítva, hogy megértse a kontextust, így biztosítva, hogy a tartalom ne csak nyelvtanilag helyes legyen, hanem releváns és vonzó is.

A Speedwrite legjobb funkciói

Bármilyen szöveget gyorsan friss tartalommá alakít át, parafrázis funkcióval.

Javítja a tartalom áttekinthetőségét a sortörésekkel

A gyorsírás korlátai

Más eszközökhöz képest nem ideálisak tartalom létrehozására a semmiből.

Nincs lehetőség a tartalom hangnemének, stílusának és nyelvének moderálására.

Speedwrite árak

Havi előfizetés: 19,99 dollár havonta

Féléves előfizetés: 11,65 dollár havonta, 69,95 dollár számlázva

Éves előfizetés: 8,33 dollár havonta, 99,95 dollár számlázva.

Speedwrite értékelések és vélemények

Nincs értékelés a G2-n vagy a Capterrán

Nézd meg ezeket a Speedwrite alternatívákat!

13. Frase

via Frase

A Frase egy csúcstechnológiás AI-tartalomgenerátor, amely kiemelkedik a digitális világban.

Algoritmusalapú megközelítése a tartalomkészítéshez innovatív és hatékony egyaránt, lehetővé téve a magas minőségű, SEO-optimalizált tartalom automatikus generálását. A Frase mesterséges intelligenciát használ a felhasználói szándékok megértéséhez, az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásához és adatalapú tartalmi összefoglalók készítéséhez.

A Frase segítségével a vonzó, releváns és hasznos tartalom létrehozása soha nem volt ilyen egyszerű és hatékony.

A Frase legjobb funkciói

Gyors és részletes internetes kutatást biztosít.

Átfogó áttekintést nyújt a témákról

Automatikusan generál tartalmi összefoglalókat

Frase korlátai

Hiányzó szervezési funkciók

Nincs plágiumellenőrző

Drága lehet

A Frase árai

Solo: 14,99 USD/hó

Alap: 44,99 USD/hó

Csapat: 114,99 USD/hó

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (320+ értékelés)

14. Anyword

via Anyword

Az Anyword egy innovatív AI-tartalomgenerátor, amely fejlett nyelvi modelleket használ meggyőző és vonzó tartalom létrehozásához.

Kiemelkedő tulajdonsága a „Predictive Performance” funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre megjósolják tartalmuk hatékonyságát, ezáltal végső soron növelve az elkötelezettség arányát.

Az Anyword számos tartalomkészítési igényt kielégít, a vonzó hirdetések és blogbejegyzések létrehozásától a meggyőző e-mailek és közösségi média frissítések megírásáig.

Az Anyword legjobb funkciói

Megérti a felhasználói lekérdezéseket, a finom árnyalatokat és a kontextust.

Testreszabható stílus és hangnem a márka menedzsment javítása érdekében, az összes tartalom egységességének biztosításával.

Anyword korlátai

Korlátozott ingyenes csomag

Hiányzó általános sablonok, mint például címsorok, meta leírások és közösségi média bejegyzések

Anyword árak

Kezdő csomag: 39 USD/hó

Adatvezérelt csapatok: 79 USD/hó

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (300+ értékelés)

15. WordAi

via WordAI

A WordAI kifinomult mesterséges intelligencia algoritmusokat használ, hogy másodpercek alatt kiváló minőségű, egyedi tartalmat állítson elő.

A hagyományos tartalomgenerálóktól eltérően a WordAI kiválóan érti a nyelv kontextusát és árnyalatait, így biztosítva, hogy a generált szöveg természetes és olvasmányos maradjon. A bloggerek, digitális marketingesek és SEO-szakértők számára ideális WordAI egy hatékony eszköz, amellyel gyorsan növelhető a tartalomkészítés hatékonysága, miközben a minőség és az eredetiség lenyűgöző szintje megmarad.

A WordAi legjobb funkciói

Fejlett NLP technikákat használ a mondatok átfogalmazásához és átírásához.

Olvasható és természetes anyagot állít elő.

Megérti a szöveg kontextusát

A WordAi korlátai

Bonyolult témákkal problémái lehetnek.

A prémium csomagok kis szervezetek és egyéni felhasználók számára drágák lehetnek.

WordAi árak

Kezdő csomag: 9 USD/hó, éves számlázással

Teljesítmény: 27 USD/hó, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

WordAi értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (10+ értékelés)

AI-tartalomgenerátor kiválasztása a csapatod számára

Annyi különböző funkció és lehetőség közül nem létezik egyetlen olyan AI-tartalomgenerátor, amely minden vállalkozás számára a legjobb lenne. Meg kell fontolnod, hogyan szeretnéd használni az AI-eszközt, mely integrációk és funkciók fontosak a vállalkozásod számára, és ezt egyensúlyba kell hoznod a költségvetéseddel, hogy megtaláld a legjobbat.

Nem tudja, hol kezdje? Próbálja ki a ClickUp-ot. Az AI írási asszisztensétől a projektmenedzsment eszközökig, ez egy funkciókban gazdag lehetőség a munkafolyamatok racionalizálására.