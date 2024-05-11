A 15 legjobb AI-tartalomgenerátor, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni (ingyenes és fizetős)

A mesterséges intelligencia nagy divat, és nem csoda, hogy miért. Van egy teljesen új eszközökből álló terület, amelynek célja, hogy a munkát hatékonyabbá és zökkenőmentesebbé tegye. Sok vállalkozás számára ez egyértelmű döntés. A nehéz rész az, hogy a piacon elárasztóan sok eszköz közül kiválasszuk a legjobbat.
Szerencsédre összeállítottunk egy praktikus útmutatót, amely segít megtalálni a legjobb AI-tartalomgenerátort.
Akár marketinges vagy, aki e-mailek készítéséhez keres eszközöket, akár szabadúszó, aki blogjának tartalmát szeretné gazdagítani, mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Megmutatjuk, hogyan válassz ki egy kiváló AI-tartalomgenerátort, és bemutatjuk a legjobb lehetőségeket, amelyeket érdemes kipróbálni. ✨
Mi az AI-tartalomgenerátor?
Az AI-tartalomgenerátor egy olyan eszköz, amely mesterséges intelligenciát (AI) használ eredeti és releváns tartalom létrehozásához. Ez a tartalom blogokhoz, weboldalakhoz vagy más célokra használható. Az AI-tartalomgenerátorok kiválóan alkalmasak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyorsan szeretnének magas színvonalú tartalmat létrehozni, de nincs idejük vagy erőforrásuk a hagyományos módon történő létrehozására.
Mit kell keresni az AI-tartalomgenerátorokban?
Az AI-alapú tartalomgeneráló eszközök célja, hogy megkönnyítsék a munkádat, de egyesek jobban működnek, mint mások. Minden csapat más, és az egyik vállalkozás számára megfelelő eszköz nem feltétlenül a legjobb választás egy másik számára. Van azonban néhány dolog, amellyel minden kiváló AI-alapú tartalomgenerátornak rendelkeznie kell.
Íme a kiváló AI-tartalomgenerátorok jellemzői:
- Könnyen használható: Olyan eszközre lesz szükséged, amelynek használata nem igényel sok időt, és amelynek elsajátítása nem jelent nagy kihívást. Keress olyan AI-alapú tartalomgeneráló eszközöket, amelyek intuitív felülettel és egyszerű felhasználói felülettel rendelkeznek.
- Kiváló minőségű tartalom: Kerüld az alacsony minőségű AI-tartalomgenerátorokat, amelyek helyesírási és nyelvtani hibákkal teli, vagy akár plágiummal is terhelt gyenge tartalmat állítanak elő. Győződj meg róla, hogy a választott generátor rendelkezik a jó tartalom előállításához szükséges biztonsági intézkedésekkel és eszközökkel.
- Sokféle funkció: Keress olyan AI-alapú tartalomgenerátorokat, amelyek a számodra szükséges funkciókat kínálják. A hangnem, a márkaépítés és a tartalom típusa testreszabása teszi a különbséget a jó és a kiváló eszközök között.
- Árkategóriák: Sok AI-tartalomgenerátor több árkategóriával rendelkezik, így könnyen illeszkednek az üzleti tevékenységedhez, függetlenül a költségvetésedtől. ?
A 15 legjobb AI-tartalomgenerátor, amelyet érdemes használni
1. ClickUp
A ClickUp évek óta megkönnyíti a munkát. Legújabb kínálatunk között megtalálhatók az AI-alapú tartalomkészítő eszközök. Projektmenedzsment eszközünkkel osztályok között is együttműködhetsz olyan eszközökkel, mint a feladatkezelés, a jelentési műszerfalak és az egyéni sablonok.
A ClickUp AI Writing Assistant segítségével az ötletek generálása, bármilyen tartalom írása, például blogbejegyzés vagy értékesítési e-mail, valamint a szövegek szerkesztése könnyebb, mint valaha. Dolgozz együtt a többi csapattaggal az eszközön belül, hogy visszajelzéseket adjatok és a lehető legjobb tartalmat hozzátok létre. ?
A ClickUp legjobb funkciói:
- Szüntesd meg az írói blokkot az AI ötletelési javaslataival minden típusú tartalomhoz – az e-mailektől és termékleírásoktól a blogbejegyzésekig és még sok másig.
- Készítsen kiváló minőségű tartalmakat anélkül, hogy profi szerkesztőnek kellene lennie, köszönhetően a szövegszerkesztő funkciónak, amely megkönnyíti munkájának tisztázását.
- AI prompt sablonok, amelyek segítenek az AI-tartalom generálásában
- Könnyedén összefoglalhatod dokumentumaid, például esettanulmányok és egyéb tartalmak legfontosabb pontjait.
A ClickUp korlátai:
- Jelenleg várólista van, de vendégként vagy ingyenes csomag felhasználóként csatlakozhatsz, hogy korai hozzáférést kapj.
- A ClickUp Free Forever csomag maximum 5 teret tartalmaz, ami nagyobb csapatok számára kihívást jelent.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)
2. Copysmith
A Copysmith egy SEO-optimalizált szövegírási és AI-tartalomkészítő eszköz, amelyet e-kereskedelmi és marketing szövegekhez terveztek. Könnyedén készíthetsz termékleírásokat online áruházadhoz a termékkatalógusod importálásával. Számos e-kereskedelmi eszközzel integrálható, többek között a Shopify-val és az Amazonnal. ?️
A Copysmith legjobb tulajdonságai:
- Néhány kattintással tömeges tartalmat hozhatsz létre, így kevesebb időt kell fordítanod unalmas feladatokra, és több időd marad céljaid elérésére.
- Testreszabhatod a tartalmat egy adott márka hangjának megfelelően, vagy többféle hangnemhez igazíthatod a különböző közönségekhez és a márkamenedzsment stratégiáidhoz.
- Tervezd meg saját eszközeidet, hogy az API-integrációnak köszönhetően valóban növelhesd a termelékenységet.
- Az egyszerű felhasználói felület és interfész könnyen használható, és nem kell hosszú tanulási folyamaton átesni ahhoz, hogy elkezdi írni a blogbejegyzést vagy a hirdetést.
A Copysmith korlátai:
- Csak akkor hozhatsz létre nagy mennyiségű tartalmat, ha a Pro csomagot választod.
- Nincsenek ingyenes árak, és a legalacsonyabb árkategóriában a tartalom havi 20 000 szóra korlátozódik.
- Előfordulhat, hogy az AI-tartalomgenerátor félreérti a bevitt adatokat, ezért szerkesztés közben nagyon figyelnie kell.
Copysmith árak:
- Kezdő csomag: 19 USD/hó
- Előny: 49 dollár/hónap
- Vállalatok: Egyedi árak
Copysmith értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)
3. Writesonic
A Writesonic egy vezető AI-alapú tartalomírási eszköz, köszönhetően a több tucatnyi funkciónak, amelyek szinte minden marketingcsapat számára hasznosak. Hozzon létre hatalmas tartalomválasztékot, az egyszerű blogbejegyzésektől a meta címkékig és a Facebook-hirdetésekig, sajtóközleményekig, közösségi média bejegyzésekig és SEO-barát weboldal szövegekig. ?
A Writesonic legjobb funkciói:
- Több mint 100 funkció áll rendelkezésre, a plágiumellenőrzőktől és a parafrazáló eszközöktől a kulcsszó-kivonókig.
- Több mint 25 nyelvi opcióval tartalmat hozhatsz létre a legkülönbözőbb közönségek számára.
- GPT-4-ből és nem GPT-3-ból épültek, így a legújabb technológia áll rendelkezésedre, amikor tartalmat készítesz.
- Több tucat blogbejegyzés-eszközzel integrálható, beleértve a WordPress-t, a LinkedIn-t, a Google keresőmotort és olyan SEO-eszközöket, mint a SEMRush.
A Writesonic korlátai:
- Csapatok számára nincs ingyenes próba, mivel az ingyenes csomag egy felhasználóra korlátozódik az AI-tartalom tekintetében.
- Minden árazási csomagnak van hitelkerete, ezért nagy mennyiségű tartalom létrehozásakor előre kell tervezni.
Writesonic árak:
- Ingyenes próba: egy felhasználó havi 10 000 szó korlátozással
- Hosszú formátum: 12,67 dollártól/hó egy felhasználó számára, 60 000 szó korlátával.
- Egyedi: Különleges árak csapatok és vállalkozások számára (nézd meg ezeket a Writesonic alternatívákat )
Writesonic értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)
Bónusz: Nézd meg a 7 ingyenes tartalomírási sablont a gyorsabb tartalomkészítéshez
4. Kafkai
A Kafkai egy ingyenes AI-tartalomgenerátor, amelynek célja, hogy a tartalomkészítést megfizethetőbbé tegye. Ahelyett, hogy több száz dollárt költenél egy íróra, csak be kell írnod egy parancsot és néhány paramétert, és másodpercek alatt kiváló minőségű tartalmat hozhatsz létre. Ideális azoknak a tartalommarketing-csapatoknak, akik blogbejegyzéseket szeretnének készíteni anélkül, hogy sok munkát kellene beleölniük. Ezt az AI-írási asszisztenst új vagy meglévő tartalmak részletes szerkesztésére is használhatod.
A Kafkai legjobb tulajdonságai:
- Könnyedén elindulhatsz az egyszerűsített felületen, ha kiválasztod a niche-t az adatbázisból, majd beírod a promptot vagy a kulcsszót az AI-tartalomhoz.
- Az AI-generált tartalomkészítő eszköz gépi tanulást használ, hogy könnyen olvasható cikkeket generáljon – nem úgy hangzik, mintha egy robot írta volna.
- Egyszerre akár 10 cikket is létrehozhatsz, és különböző szakaszokat kombinálva perceken belül szilárd anyagot állíthatsz össze.
Kafkai korlátai:
- Az írás minősége nem a legjobb más AI-tartalomgenerátorokhoz képest, ezért a közzététel előtt jelentős mennyiségű szerkesztést és újrarendezést kell végezni.
- Egyes felhasználók úgy gondolták, hogy az AI-tartalom túl általános volt.
Kafkai árak:
- Író: 29 dollár/hó, maximum 100 cikk havonta
- Newsroom: 49 dollár/hó, maximum 250 cikk havonta
- Nyomda: 129 dollár/hó, maximum 1000 cikk havonta
- Ipari nyomtató: 199 USD/hó, havonta maximum 2500 cikk
Kafkai értékelések és vélemények:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Jasper
A Jasper AI szövegíró eszköz akár 80%-kal csökkenti a vázlatok elkészítésére fordított időt, így gyorsabbá téve a projekt végrehajtását. Ez gyorsabb munkafolyamatot, magasabb minőségű tartalmat és jobb eredményeket jelent. Számos funkciójával szonettektől és versektől kezdve rövid hirdetési szövegekig és hosszú tartalmakig, például blogbejegyzésekig mindent létrehozhatsz vele. ?
A Jasper legjobb tulajdonságai:
- A Google Chrome kiterjesztés gyorsabbá teszi az AI-alapú tartalomírás blogok és vállalkozások számára.
- Több mint 50 felhasználási esettel ideális mindenki számára, a digitális marketing csapatoktól és értékesítési osztályoktól kezdve a művészekig és blogbejegyzés-írókig.
- AI írási eszközei tanulnak a márkádtól, miközben tartalmat hozol létre, és finomítják a hangnemedet, hogy egyedi tartalmat hozzanak létre, amely megkülönböztet téged a többiektől.
- A felhasználói felület egyszerűsített funkcionalitást kínál, anélkül, hogy bonyolult lenne a megtanulása.
- A plágiummentes AI-tartalom azt jelenti, hogy kevesebb időt kell szerkesztéssel töltened, és több időd marad az alkotásra.
- Jasper Art mesterséges intelligencia által generált művészetekhez
Jasper korlátai:
- Nem lehet offline dolgozni, így repülés közben, egy távoli tengerparton vagy bárhol, ahol nincs internet-hozzáférés, nem lehet dolgozni.
- A Jasper drágább, mint más AI-tartalomgenerátorok, ezért csak azoknak a csapatoknak és egyéneknek hasznos, akik több tőkét tudnak rá fordítani.
Jasper árak:
- Creator: 39 dollártól/hónap (egy felhasználó)
- Csapatok: 99 dollártól havonta (három felhasználó, további hét felhasználó hozzáadásának lehetőségével)
- Üzleti: Egyedi árazás (10 vagy több csapattag esetén)
Jasper értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)
Nézd meg ezeket a Jasper alternatívákat!
6. Copy. ai
A Copy.ai szöveggenerátor egy olyan eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik egyszerűsíteni szeretnék tartalomgyártási folyamatukat. Márkairányelvek létrehozásához, blogok írásához vagy marketingtervek készítéséhez csak meg kell adnod a tartalom típusát, hozzáadnod néhány kontextust, majd kissé szerkesztened az eredményeket.
Ezzel az ingyenes AI-tartalomgenerátorral perceken belül elkészítheted a marketing- vagy üzleti céljaidnak megfelelő tartalmat. ?
A Copy.ai legjobb tulajdonságai:
- Több mint 90 sablon segítségével könnyen növelheted a termelékenységet és különféle típusú eredeti tartalmakat hozhatsz létre.
- Az AI íróeszköz több mint 25 nyelvet támogat, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek világszerte vannak ügyfeleik.
- A plágiumellenőrző biztosítja, hogy a generált szöveg egyedi legyen, függetlenül attól, hogy hirdetési szöveget, csapatbemutatót vagy AI-cikkeket készítesz a blogodhoz.
A Copy.ai korlátai:
- Egyes felhasználók úgy találták, hogy a hosszú formátumú tartalom más AI-tartalomgenerátorokhoz képest jelentős szerkesztést igényel.
- Az AI által generált tartalom eredeti, de még tovább javulhatna a márka hangjának beépítésével.
- Az ingyenes AI-tartalomgenerátor opció havi 2000 szóra korlátozódik (nézd meg ezeket a Copy.ai alternatívákat ).
Copy. ai árak:
- Ingyenes: egy felhasználó, havi 2000 szó korlát
- Előnyök: 36 dollár havonta, legfeljebb öt felhasználó és korlátlan szószám
- Vállalati: Egyedi árazás
Copy. ai értékelések és vélemények:
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)
7. Rytr
A Rytr AI tartalomgenerátorral villámgyorsan ötleteket gyűjthetsz, hogy legyőzd az írói blokkot. Ha már van egy ötleted, csak néhány kattintásba kerül, hogy különböző típusú tartalmakat készíts. Válassz a hatalmas sablonkönyvtárból, és alakítsd ötleteidet értékesítési hirdetéssé vagy blogcikké.
Az új tartalmak mellett feltöltheted a már meglévő tartalmakat is, és az AI író segítségével lektorálhatod és plágiumot kereshetsz bennük, hogy publikálásra készek legyenek.
A Rytr legjobb funkciói:
- Több mint 40 sablon segítségével létrehozhatod a szükséges tartalmat.
- A 20 különböző hangnembeállításnak köszönhetően könnyebb, mint valaha, beépíteni a márkádat a munkádba.
- Alkalmazzuk az AIDA és PAS képleteket, hogy csökkentjük a generált tartalom szerkesztéséhez szükséges időt.
- Van egy AI képgenerátor, amely grafikákat hoz létre a tartalmához.
- Ingyenes AI-tartalomgenerátor opció egyéni felhasználók számára
A Rytr korlátai:
- Még a fizetős csomagok is egy felhasználóra korlátozódnak, és a karakterkorlátozás elkerülése érdekében a legmagasabb szintű csomagot kell megvásárolnod.
- Az írott tartalom kiváló minőségű, de egyes felhasználók plágiumot találtak a eszköz használata során.
Rytr árak:
- Ingyenes
- Megtakarítás: 9 USD/hó
- Korlátlan: 29 USD/hó
Rytr értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (9+ értékelés)
8. ContentBot
A ContentBot egyike az új AI-alapú tartalomgenerátoroknak, amelyeket blogbejegyzések, marketing szövegek és céloldalak létrehozására terveztek.
Hozzon létre teljesen új SEO-tartalmat a blog forgalmának növelése érdekében, vagy használja azt a meglévő tartalom átfogalmazására, amikor optimalizálást végez.
A ContentBot legjobb tulajdonságai:
- 45 felhasználási eset, amelyekkel hatalmas tartalomválasztékot hozhatsz létre
- Az AI inspirációs eszköz napi, heti vagy havi témákat és blogötleteket küld, hogy tartalomtervezésed kreatívabb legyen.
- Több mint 110 nyelven elérhető, így az egyik legátfogóbb AI eszköz.
A ContentBot korlátai:
- A tartalom egyszerre legfeljebb 250 szó lehet. Ha több szót szeretnél, újra meg kell kattintanod a „write for me” (írj nekem) gombra, ami megnehezíti a hosszabb szövegek generálását.
- Egyes felhasználók úgy találták, hogy a tartalom magasabb olvasási szintű, ami megnehezíti az új közönség számára készült tartalom létrehozását.
- Nem ingyenes AI-tartalomgenerátor
A ContentBot árai:
- Előre fizetett: 1 dollár 1000 szóért
- Starter: 19 USD/hó 50 000 szóért havonta
- Prémium: 59 USD/hó 150 000 szóért havonta
- Premium+: 99 dollár/hó 400 000 szóért havonta
ContentBot értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (120+ értékelés)
- Capterra: N/A
9. Wordtune
A Wordtune egy AI-alapú tartalomgeneráló eszköz magánszemélyek és vállalkozók számára, akik időt és pénzt szeretnének megtakarítani a tartalomkészítés során.
Az egyszerű felületen nincsenek felesleges sallangok – itt csak az AI író által generált jó tartalomra koncentrálnak.
A Wordtune legjobb funkciói:
- Integrálható a Microsoft Word, iOS és Google Chrome programokkal, így könnyen szerkesztheti és írhatja szövegeit.
- Használja a szinonimák funkciót, hogy új kifejezési módokat találjon.
- A YouTube-videó összefoglaló segítségével átalakíthatod a videóplatformokról származó tartalmaidat írásos blogokká és e-mailekké.
- Az egyik kevés ingyenes AI-tartalomgenerátor
A Wordtune korlátai:
- Nincs túl sok funkciójuk, így ha olyan eszközre van szükséged, amely hangnembeállításokat és több száz sablont kínál, akkor ez nem a legjobb választás.
- Néha a Wordtune megváltoztatja a szöveg jelentését, amikor megpróbálja átfogalmazni.
Wordtune árak:
- Ingyenes: 0 dollár, napi 10 iterációval
- Prémium: 9,99 USD/hó, korlátlan tartalomkészítés egy felhasználó számára
- Prémium csapatok számára: egyedi árak tartalomalkotó csapatok számára
Wordtune értékelések és vélemények:
- G2: 4,4 /5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)
Nézd meg ezeket a Wordtune alternatívákat!
10. ParagraphAI
A ParagraphAI segítségével gyorsan létrehozhatsz írásos anyagokat – tartalomnaptárokat, műszaki kézikönyveket, ingatlanhirdetéseket és önéletrajzokat. Bármilyen eszközről készíthetsz tartalmat, függetlenül attól, hogy Androidot vagy iPhone-t használsz, vagy asztali számítógépről dolgozol.
A ParagraphAI legjobb tulajdonságai:
- A plágiumellenőrző, valamint a helyesírás- és nyelvtani ellenőrző programok tömör visszajelzésekkel segítik az írásod javítását.
- Az automatizált válaszokkal gyorsabban válaszolhatsz az e-mailekre és a blogkommentekre, mint korábban.
- Készítsen különböző típusú tartalmakat, miközben megőrzi márka identitását a hangszemélyre szabási eszköznek köszönhetően.
A ParagraphAI korlátai:
- Az eszköz néha átfogalmazza a bevitt tartalmat, ahelyett, hogy kontextust adna hozzá vagy új ötleteket generálna.
- Az általuk generált információk egy része nagyon alapszintű, ami megnehezíti a komplex témákról való írását, amelyekről esetleg nem sokat tudsz.
- Nincs ingyenes AI-tartalomgenerátor opció
ParagraphAI árak:
- Diák: 9,99 USD/hó, kizárólag diákok számára
- Professzionális: 12,49 USD/hó, korlátlan tartalomgenerálás
- Csapat: Egyedi árazás
ParagraphAI értékelések és vélemények:
- G2: 5/5 (4+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (1+ értékelés)
11. QuillBot
A QuillBot fejlett gépi tanulási algoritmusokat használ, hogy hét különböző írásmódot kínáljon, amelyek mindegyike egy adott stílushoz vagy hangnemhez igazodik. A felhasználók saját preferenciáik szerint testreszabhatják a kimenetet, így ez a megoldás kiváló választás sokféle tartalmi igény esetén.
A QuillBot beépített szinonimaszótár funkcióval is rendelkezik, amely segít a szavak kiválasztásában és a szókincs diverzifikálásában. Akár komplex szövegeket szeretnél egyszerűsíteni, akár eleganciát szeretnél adni írásodnak, a QuillBot praktikus, időtakarékos megoldást kínál.
A QuillBot legjobb funkciói
- Integrálhatók a Chrome és a Microsoft Word programokba.
- Növekvő idegen nyelvi támogatás, beleértve a fordítási képességeket is
- Egyszerű és könnyen használható, ha csak át kell fogalmaznod vagy ellenőrizned a tartalmat.
- Hatékony szinonima-eszköz, amely javaslatokat kínál és lehetővé teszi a választást
- Az ingyenes verzió a parafrazálás és a nyelvtani ellenőrzés alapjait fedi le.
A QuillBot korlátai
- Minden funkciónak megvan a saját felhasználói felülete.
- A nyelvtani pontosság javítható lenne.
- Nem mindig parafrázál mindent
QuillBot árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Prémium: 19,95 USD/hó felhasználónként
QuillBot értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
Próbáld ki ezeket a QuillBot alternatívákat!
12. Speedwrite
A SpeedWrite egy AI-alapú tartalomgenerátor, amely forradalmasíthatja a tartalomkészítési folyamatot. Fejlett algoritmusokat és gépi tanulási technikákat használ, hogy perceken belül elkészítse az Ön igényeinek megfelelő, kiváló minőségű tartalmat.
Az eszköz úgy lett kialakítva, hogy megértse a kontextust, így biztosítva, hogy a tartalom ne csak nyelvtanilag helyes legyen, hanem releváns és vonzó is.
A Speedwrite legjobb funkciói
- Bármilyen szöveget gyorsan friss tartalommá alakít át, parafrázis funkcióval.
- Javítja a tartalom áttekinthetőségét a sortörésekkel
A gyorsírás korlátai
- Más eszközökhöz képest nem ideálisak tartalom létrehozására a semmiből.
- Nincs lehetőség a tartalom hangnemének, stílusának és nyelvének moderálására.
Speedwrite árak
- Havi előfizetés: 19,99 dollár havonta
- Féléves előfizetés: 11,65 dollár havonta, 69,95 dollár számlázva
- Éves előfizetés: 8,33 dollár havonta, 99,95 dollár számlázva.
Speedwrite értékelések és vélemények
- Nincs értékelés a G2-n vagy a Capterrán
Nézd meg ezeket a Speedwrite alternatívákat!
13. Frase
A Frase egy csúcstechnológiás AI-tartalomgenerátor, amely kiemelkedik a digitális világban.
Algoritmusalapú megközelítése a tartalomkészítéshez innovatív és hatékony egyaránt, lehetővé téve a magas minőségű, SEO-optimalizált tartalom automatikus generálását. A Frase mesterséges intelligenciát használ a felhasználói szándékok megértéséhez, az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásához és adatalapú tartalmi összefoglalók készítéséhez.
A Frase segítségével a vonzó, releváns és hasznos tartalom létrehozása soha nem volt ilyen egyszerű és hatékony.
A Frase legjobb funkciói
- Gyors és részletes internetes kutatást biztosít.
- Átfogó áttekintést nyújt a témákról
- Automatikusan generál tartalmi összefoglalókat
Frase korlátai
- Hiányzó szervezési funkciók
- Nincs plágiumellenőrző
- Drága lehet
A Frase árai
- Solo: 14,99 USD/hó
- Alap: 44,99 USD/hó
- Csapat: 114,99 USD/hó
Frase értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 280 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (320+ értékelés)
14. Anyword
Az Anyword egy innovatív AI-tartalomgenerátor, amely fejlett nyelvi modelleket használ meggyőző és vonzó tartalom létrehozásához.
Kiemelkedő tulajdonsága a „Predictive Performance” funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre megjósolják tartalmuk hatékonyságát, ezáltal végső soron növelve az elkötelezettség arányát.
Az Anyword számos tartalomkészítési igényt kielégít, a vonzó hirdetések és blogbejegyzések létrehozásától a meggyőző e-mailek és közösségi média frissítések megírásáig.
Az Anyword legjobb funkciói
- Megérti a felhasználói lekérdezéseket, a finom árnyalatokat és a kontextust.
- Testreszabható stílus és hangnem a márka menedzsment javítása érdekében, az összes tartalom egységességének biztosításával.
Anyword korlátai
- Korlátozott ingyenes csomag
- Hiányzó általános sablonok, mint például címsorok, meta leírások és közösségi média bejegyzések
Anyword árak
- Kezdő csomag: 39 USD/hó
- Adatvezérelt csapatok: 79 USD/hó
- Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Anyword értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (300+ értékelés)
15. WordAi
A WordAI kifinomult mesterséges intelligencia algoritmusokat használ, hogy másodpercek alatt kiváló minőségű, egyedi tartalmat állítson elő.
A hagyományos tartalomgenerálóktól eltérően a WordAI kiválóan érti a nyelv kontextusát és árnyalatait, így biztosítva, hogy a generált szöveg természetes és olvasmányos maradjon. A bloggerek, digitális marketingesek és SEO-szakértők számára ideális WordAI egy hatékony eszköz, amellyel gyorsan növelhető a tartalomkészítés hatékonysága, miközben a minőség és az eredetiség lenyűgöző szintje megmarad.
A WordAi legjobb funkciói
- Fejlett NLP technikákat használ a mondatok átfogalmazásához és átírásához.
- Olvasható és természetes anyagot állít elő.
- Megérti a szöveg kontextusát
A WordAi korlátai
- Bonyolult témákkal problémái lehetnek.
- A prémium csomagok kis szervezetek és egyéni felhasználók számára drágák lehetnek.
WordAi árak
- Kezdő csomag: 9 USD/hó, éves számlázással
- Teljesítmény: 27 USD/hó, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
WordAi értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (10+ értékelés)
AI-tartalomgenerátor kiválasztása a csapatod számára
Annyi különböző funkció és lehetőség közül nem létezik egyetlen olyan AI-tartalomgenerátor, amely minden vállalkozás számára a legjobb lenne. Meg kell fontolnod, hogyan szeretnéd használni az AI-eszközt, mely integrációk és funkciók fontosak a vállalkozásod számára, és ezt egyensúlyba kell hoznod a költségvetéseddel, hogy megtaláld a legjobbat.
Nem tudja, hol kezdje? Próbálja ki a ClickUp-ot. Az AI írási asszisztensétől a projektmenedzsment eszközökig, ez egy funkciókban gazdag lehetőség a munkafolyamatok racionalizálására.