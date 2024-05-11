ClickUp blog

A 15 legjobb AI-tartalomgenerátor, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni (ingyenes és fizetős)

2024. május 11.

A mesterséges intelligencia nagy divat, és nem csoda, hogy miért. Van egy teljesen új eszközökből álló terület, amelynek célja, hogy a munkát hatékonyabbá és zökkenőmentesebbé tegye. Sok vállalkozás számára ez egyértelmű döntés. A nehéz rész az, hogy a piacon elárasztóan sok eszköz közül kiválasszuk a legjobbat.

Szerencsédre összeállítottunk egy praktikus útmutatót, amely segít megtalálni a legjobb AI-tartalomgenerátort.

Akár marketinges vagy, aki e-mailek készítéséhez keres eszközöket, akár szabadúszó, aki blogjának tartalmát szeretné gazdagítani, mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Megmutatjuk, hogyan válassz ki egy kiváló AI-tartalomgenerátort, és bemutatjuk a legjobb lehetőségeket, amelyeket érdemes kipróbálni. ✨

Mi az AI-tartalomgenerátor?

Az AI-tartalomgenerátor egy olyan eszköz, amely mesterséges intelligenciát (AI) használ eredeti és releváns tartalom létrehozásához. Ez a tartalom blogokhoz, weboldalakhoz vagy más célokra használható. Az AI-tartalomgenerátorok kiválóan alkalmasak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyorsan szeretnének magas színvonalú tartalmat létrehozni, de nincs idejük vagy erőforrásuk a hagyományos módon történő létrehozására.

Mit kell keresni az AI-tartalomgenerátorokban?

Az AI-alapú tartalomgeneráló eszközök célja, hogy megkönnyítsék a munkádat, de egyesek jobban működnek, mint mások. Minden csapat más, és az egyik vállalkozás számára megfelelő eszköz nem feltétlenül a legjobb választás egy másik számára. Van azonban néhány dolog, amellyel minden kiváló AI-alapú tartalomgenerátornak rendelkeznie kell.

Íme a kiváló AI-tartalomgenerátorok jellemzői:

  • Könnyen használható: Olyan eszközre lesz szükséged, amelynek használata nem igényel sok időt, és amelynek elsajátítása nem jelent nagy kihívást. Keress olyan AI-alapú tartalomgeneráló eszközöket, amelyek intuitív felülettel és egyszerű felhasználói felülettel rendelkeznek.
  • Kiváló minőségű tartalom: Kerüld az alacsony minőségű AI-tartalomgenerátorokat, amelyek helyesírási és nyelvtani hibákkal teli, vagy akár plágiummal is terhelt gyenge tartalmat állítanak elő. Győződj meg róla, hogy a választott generátor rendelkezik a jó tartalom előállításához szükséges biztonsági intézkedésekkel és eszközökkel.
  • Sokféle funkció: Keress olyan AI-alapú tartalomgenerátorokat, amelyek a számodra szükséges funkciókat kínálják. A hangnem, a márkaépítés és a tartalom típusa testreszabása teszi a különbséget a jó és a kiváló eszközök között.
  • Árkategóriák: Sok AI-tartalomgenerátor több árkategóriával rendelkezik, így könnyen illeszkednek az üzleti tevékenységedhez, függetlenül a költségvetésedtől. ?

A 15 legjobb AI-tartalomgenerátor, amelyet érdemes használni

1. ClickUp

ClickUp AI eszközök marketingcsapatok számára Írj esettanulmányt Példa
A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

A ClickUp évek óta megkönnyíti a munkát. Legújabb kínálatunk között megtalálhatók az AI-alapú tartalomkészítő eszközök. Projektmenedzsment eszközünkkel osztályok között is együttműködhetsz olyan eszközökkel, mint a feladatkezelés, a jelentési műszerfalak és az egyéni sablonok.

A ClickUp AI Writing Assistant segítségével az ötletek generálása, bármilyen tartalom írása, például blogbejegyzés vagy értékesítési e-mail, valamint a szövegek szerkesztése könnyebb, mint valaha. Dolgozz együtt a többi csapattaggal az eszközön belül, hogy visszajelzéseket adjatok és a lehető legjobb tartalmat hozzátok létre. ?

A ClickUp legjobb funkciói:

  • Szüntesd meg az írói blokkot az AI ötletelési javaslataival minden típusú tartalomhoz – az e-mailektől és termékleírásoktól a blogbejegyzésekig és még sok másig.
  • Készítsen kiváló minőségű tartalmakat anélkül, hogy profi szerkesztőnek kellene lennie, köszönhetően a szövegszerkesztő funkciónak, amely megkönnyíti munkájának tisztázását.
  • AI prompt sablonok, amelyek segítenek az AI-tartalom generálásában
  • Könnyedén összefoglalhatod dokumentumaid, például esettanulmányok és egyéb tartalmak legfontosabb pontjait.

A ClickUp korlátai:

  • Jelenleg várólista van, de vendégként vagy ingyenes csomag felhasználóként csatlakozhatsz, hogy korai hozzáférést kapj.
  • A ClickUp Free Forever csomag maximum 5 teret tartalmaz, ami nagyobb csapatok számára kihívást jelent.

ClickUp árak:

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Copysmith

AI-tartalomgenerátor: Copysmith
Via Copysmith

A Copysmith egy SEO-optimalizált szövegírási és AI-tartalomkészítő eszköz, amelyet e-kereskedelmi és marketing szövegekhez terveztek. Könnyedén készíthetsz termékleírásokat online áruházadhoz a termékkatalógusod importálásával. Számos e-kereskedelmi eszközzel integrálható, többek között a Shopify-val és az Amazonnal. ?️

A Copysmith legjobb tulajdonságai:

  • Néhány kattintással tömeges tartalmat hozhatsz létre, így kevesebb időt kell fordítanod unalmas feladatokra, és több időd marad céljaid elérésére.
  • Testreszabhatod a tartalmat egy adott márka hangjának megfelelően, vagy többféle hangnemhez igazíthatod a különböző közönségekhez és a márkamenedzsment stratégiáidhoz.
  • Tervezd meg saját eszközeidet, hogy az API-integrációnak köszönhetően valóban növelhesd a termelékenységet.
  • Az egyszerű felhasználói felület és interfész könnyen használható, és nem kell hosszú tanulási folyamaton átesni ahhoz, hogy elkezdi írni a blogbejegyzést vagy a hirdetést.

A Copysmith korlátai:

  • Csak akkor hozhatsz létre nagy mennyiségű tartalmat, ha a Pro csomagot választod.
  • Nincsenek ingyenes árak, és a legalacsonyabb árkategóriában a tartalom havi 20 000 szóra korlátozódik.
  • Előfordulhat, hogy az AI-tartalomgenerátor félreérti a bevitt adatokat, ezért szerkesztés közben nagyon figyelnie kell.

Copysmith árak:

  • Kezdő csomag: 19 USD/hó
  • Előny: 49 dollár/hónap
  • Vállalatok: Egyedi árak

Copysmith értékelések és vélemények:

  • G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

3. Writesonic

Writesonic AI Article Writer 3.0
Via Writesonic

A Writesonic egy vezető AI-alapú tartalomírási eszköz, köszönhetően a több tucatnyi funkciónak, amelyek szinte minden marketingcsapat számára hasznosak. Hozzon létre hatalmas tartalomválasztékot, az egyszerű blogbejegyzésektől a meta címkékig és a Facebook-hirdetésekig, sajtóközleményekig, közösségi média bejegyzésekig és SEO-barát weboldal szövegekig. ?

A Writesonic legjobb funkciói:

  • Több mint 100 funkció áll rendelkezésre, a plágiumellenőrzőktől és a parafrazáló eszközöktől a kulcsszó-kivonókig.
  • Több mint 25 nyelvi opcióval tartalmat hozhatsz létre a legkülönbözőbb közönségek számára.
  • GPT-4-ből és nem GPT-3-ból épültek, így a legújabb technológia áll rendelkezésedre, amikor tartalmat készítesz.
  • Több tucat blogbejegyzés-eszközzel integrálható, beleértve a WordPress-t, a LinkedIn-t, a Google keresőmotort és olyan SEO-eszközöket, mint a SEMRush.

A Writesonic korlátai:

  • Csapatok számára nincs ingyenes próba, mivel az ingyenes csomag egy felhasználóra korlátozódik az AI-tartalom tekintetében.
  • Minden árazási csomagnak van hitelkerete, ezért nagy mennyiségű tartalom létrehozásakor előre kell tervezni.

Writesonic árak:

  • Ingyenes próba: egy felhasználó havi 10 000 szó korlátozással
  • Hosszú formátum: 12,67 dollártól/hó egy felhasználó számára, 60 000 szó korlátával.
  • Egyedi: Különleges árak csapatok és vállalkozások számára (nézd meg ezeket a Writesonic alternatívákat )

Writesonic értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

Bónusz: Nézd meg a 7 ingyenes tartalomírási sablont a gyorsabb tartalomkészítéshez

4. Kafkai

AI-tartalomgenerátor: Kafkai
Via Kafkai

A Kafkai egy ingyenes AI-tartalomgenerátor, amelynek célja, hogy a tartalomkészítést megfizethetőbbé tegye. Ahelyett, hogy több száz dollárt költenél egy íróra, csak be kell írnod egy parancsot és néhány paramétert, és másodpercek alatt kiváló minőségű tartalmat hozhatsz létre. Ideális azoknak a tartalommarketing-csapatoknak, akik blogbejegyzéseket szeretnének készíteni anélkül, hogy sok munkát kellene beleölniük. Ezt az AI-írási asszisztenst új vagy meglévő tartalmak részletes szerkesztésére is használhatod.

A Kafkai legjobb tulajdonságai:

  • Könnyedén elindulhatsz az egyszerűsített felületen, ha kiválasztod a niche-t az adatbázisból, majd beírod a promptot vagy a kulcsszót az AI-tartalomhoz.
  • Az AI-generált tartalomkészítő eszköz gépi tanulást használ, hogy könnyen olvasható cikkeket generáljon – nem úgy hangzik, mintha egy robot írta volna.
  • Egyszerre akár 10 cikket is létrehozhatsz, és különböző szakaszokat kombinálva perceken belül szilárd anyagot állíthatsz össze.

Kafkai korlátai:

  • Az írás minősége nem a legjobb más AI-tartalomgenerátorokhoz képest, ezért a közzététel előtt jelentős mennyiségű szerkesztést és újrarendezést kell végezni.
  • Egyes felhasználók úgy gondolták, hogy az AI-tartalom túl általános volt.

Kafkai árak:

  • Író: 29 dollár/hó, maximum 100 cikk havonta
  • Newsroom: 49 dollár/hó, maximum 250 cikk havonta
  • Nyomda: 129 dollár/hó, maximum 1000 cikk havonta
  • Ipari nyomtató: 199 USD/hó, havonta maximum 2500 cikk

Kafkai értékelések és vélemények:

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

5. Jasper

Jasper One-Shot blogbejegyzés
Via Jasper

A Jasper AI szövegíró eszköz akár 80%-kal csökkenti a vázlatok elkészítésére fordított időt, így gyorsabbá téve a projekt végrehajtását. Ez gyorsabb munkafolyamatot, magasabb minőségű tartalmat és jobb eredményeket jelent. Számos funkciójával szonettektől és versektől kezdve rövid hirdetési szövegekig és hosszú tartalmakig, például blogbejegyzésekig mindent létrehozhatsz vele. ?

A Jasper legjobb tulajdonságai:

  • A Google Chrome kiterjesztés gyorsabbá teszi az AI-alapú tartalomírás blogok és vállalkozások számára.
  • Több mint 50 felhasználási esettel ideális mindenki számára, a digitális marketing csapatoktól és értékesítési osztályoktól kezdve a művészekig és blogbejegyzés-írókig.
  • AI írási eszközei tanulnak a márkádtól, miközben tartalmat hozol létre, és finomítják a hangnemedet, hogy egyedi tartalmat hozzanak létre, amely megkülönböztet téged a többiektől.
  • A felhasználói felület egyszerűsített funkcionalitást kínál, anélkül, hogy bonyolult lenne a megtanulása.
  • A plágiummentes AI-tartalom azt jelenti, hogy kevesebb időt kell szerkesztéssel töltened, és több időd marad az alkotásra.
  • Jasper Art mesterséges intelligencia által generált művészetekhez

Jasper korlátai:

  • Nem lehet offline dolgozni, így repülés közben, egy távoli tengerparton vagy bárhol, ahol nincs internet-hozzáférés, nem lehet dolgozni.
  • A Jasper drágább, mint más AI-tartalomgenerátorok, ezért csak azoknak a csapatoknak és egyéneknek hasznos, akik több tőkét tudnak rá fordítani.

Jasper árak:

  • Creator: 39 dollártól/hónap (egy felhasználó)
  • Csapatok: 99 dollártól havonta (három felhasználó, további hét felhasználó hozzáadásának lehetőségével)
  • Üzleti: Egyedi árazás (10 vagy több csapattag esetén)

Jasper értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

Nézd meg ezeket a Jasper alternatívákat!

6. Copy. ai

AI-tartalomgenerátor: Copy.ai projektek irányítópultja
Via Copy.ai

A Copy.ai szöveggenerátor egy olyan eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik egyszerűsíteni szeretnék tartalomgyártási folyamatukat. Márkairányelvek létrehozásához, blogok írásához vagy marketingtervek készítéséhez csak meg kell adnod a tartalom típusát, hozzáadnod néhány kontextust, majd kissé szerkesztened az eredményeket.

Ezzel az ingyenes AI-tartalomgenerátorral perceken belül elkészítheted a marketing- vagy üzleti céljaidnak megfelelő tartalmat. ?

A Copy.ai legjobb tulajdonságai:

  • Több mint 90 sablon segítségével könnyen növelheted a termelékenységet és különféle típusú eredeti tartalmakat hozhatsz létre.
  • Az AI íróeszköz több mint 25 nyelvet támogat, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek világszerte vannak ügyfeleik.
  • A plágiumellenőrző biztosítja, hogy a generált szöveg egyedi legyen, függetlenül attól, hogy hirdetési szöveget, csapatbemutatót vagy AI-cikkeket készítesz a blogodhoz.

A Copy.ai korlátai:

  • Egyes felhasználók úgy találták, hogy a hosszú formátumú tartalom más AI-tartalomgenerátorokhoz képest jelentős szerkesztést igényel.
  • Az AI által generált tartalom eredeti, de még tovább javulhatna a márka hangjának beépítésével.
  • Az ingyenes AI-tartalomgenerátor opció havi 2000 szóra korlátozódik (nézd meg ezeket a Copy.ai alternatívákat ).

Copy. ai árak:

  • Ingyenes: egy felhasználó, havi 2000 szó korlát
  • Előnyök: 36 dollár havonta, legfeljebb öt felhasználó és korlátlan szószám
  • Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények:

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

7. Rytr

Rytr példa
Via Rytr

A Rytr AI tartalomgenerátorral villámgyorsan ötleteket gyűjthetsz, hogy legyőzd az írói blokkot. Ha már van egy ötleted, csak néhány kattintásba kerül, hogy különböző típusú tartalmakat készíts. Válassz a hatalmas sablonkönyvtárból, és alakítsd ötleteidet értékesítési hirdetéssé vagy blogcikké.

Az új tartalmak mellett feltöltheted a már meglévő tartalmakat is, és az AI író segítségével lektorálhatod és plágiumot kereshetsz bennük, hogy publikálásra készek legyenek.

A Rytr legjobb funkciói:

  • Több mint 40 sablon segítségével létrehozhatod a szükséges tartalmat.
  • A 20 különböző hangnembeállításnak köszönhetően könnyebb, mint valaha, beépíteni a márkádat a munkádba.
  • Alkalmazzuk az AIDA és PAS képleteket, hogy csökkentjük a generált tartalom szerkesztéséhez szükséges időt.
  • Van egy AI képgenerátor, amely grafikákat hoz létre a tartalmához.
  • Ingyenes AI-tartalomgenerátor opció egyéni felhasználók számára

A Rytr korlátai:

  • Még a fizetős csomagok is egy felhasználóra korlátozódnak, és a karakterkorlátozás elkerülése érdekében a legmagasabb szintű csomagot kell megvásárolnod.
  • Az írott tartalom kiváló minőségű, de egyes felhasználók plágiumot találtak a eszköz használata során.

Rytr árak:

  • Ingyenes
  • Megtakarítás: 9 USD/hó
  • Korlátlan: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (750+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (9+ értékelés)

8. ContentBot

AI-tartalomgenerátor: ContentBot AI
Via ContentBot

A ContentBot egyike az új AI-alapú tartalomgenerátoroknak, amelyeket blogbejegyzések, marketing szövegek és céloldalak létrehozására terveztek.

Hozzon létre teljesen új SEO-tartalmat a blog forgalmának növelése érdekében, vagy használja azt a meglévő tartalom átfogalmazására, amikor optimalizálást végez.

A ContentBot legjobb tulajdonságai:

  • 45 felhasználási eset, amelyekkel hatalmas tartalomválasztékot hozhatsz létre
  • Az AI inspirációs eszköz napi, heti vagy havi témákat és blogötleteket küld, hogy tartalomtervezésed kreatívabb legyen.
  • Több mint 110 nyelven elérhető, így az egyik legátfogóbb AI eszköz.

A ContentBot korlátai:

  • A tartalom egyszerre legfeljebb 250 szó lehet. Ha több szót szeretnél, újra meg kell kattintanod a „write for me” (írj nekem) gombra, ami megnehezíti a hosszabb szövegek generálását.
  • Egyes felhasználók úgy találták, hogy a tartalom magasabb olvasási szintű, ami megnehezíti az új közönség számára készült tartalom létrehozását.
  • Nem ingyenes AI-tartalomgenerátor

A ContentBot árai:

  • Előre fizetett: 1 dollár 1000 szóért
  • Starter: 19 USD/hó 50 000 szóért havonta
  • Prémium: 59 USD/hó 150 000 szóért havonta
  • Premium+: 99 dollár/hó 400 000 szóért havonta

ContentBot értékelések és vélemények:

  • G2: 4,8/5 (120+ értékelés)
  • Capterra: N/A

9. Wordtune

A Wordtune használata szövegírási eszközként, írási asszisztensként és tartalomszerkesztőként
Via Wordtune

A Wordtune egy AI-alapú tartalomgeneráló eszköz magánszemélyek és vállalkozók számára, akik időt és pénzt szeretnének megtakarítani a tartalomkészítés során.

Az egyszerű felületen nincsenek felesleges sallangok – itt csak az AI író által generált jó tartalomra koncentrálnak.

A Wordtune legjobb funkciói:

  • Integrálható a Microsoft Word, iOS és Google Chrome programokkal, így könnyen szerkesztheti és írhatja szövegeit.
  • Használja a szinonimák funkciót, hogy új kifejezési módokat találjon.
  • A YouTube-videó összefoglaló segítségével átalakíthatod a videóplatformokról származó tartalmaidat írásos blogokká és e-mailekké.
  • Az egyik kevés ingyenes AI-tartalomgenerátor

A Wordtune korlátai:

  • Nincs túl sok funkciójuk, így ha olyan eszközre van szükséged, amely hangnembeállításokat és több száz sablont kínál, akkor ez nem a legjobb választás.
  • Néha a Wordtune megváltoztatja a szöveg jelentését, amikor megpróbálja átfogalmazni.

Wordtune árak:

  • Ingyenes: 0 dollár, napi 10 iterációval
  • Prémium: 9,99 USD/hó, korlátlan tartalomkészítés egy felhasználó számára
  • Prémium csapatok számára: egyedi árak tartalomalkotó csapatok számára

Wordtune értékelések és vélemények:

  • G2: 4,4 /5 (60+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Wordtune alternatívákat!

10. ParagraphAI

AI-tartalomgenerátor: Paragraph AI
Via ParagraphAI

A ParagraphAI segítségével gyorsan létrehozhatsz írásos anyagokat – tartalomnaptárokat, műszaki kézikönyveket, ingatlanhirdetéseket és önéletrajzokat. Bármilyen eszközről készíthetsz tartalmat, függetlenül attól, hogy Androidot vagy iPhone-t használsz, vagy asztali számítógépről dolgozol.

A ParagraphAI legjobb tulajdonságai:

  • A plágiumellenőrző, valamint a helyesírás- és nyelvtani ellenőrző programok tömör visszajelzésekkel segítik az írásod javítását.
  • Az automatizált válaszokkal gyorsabban válaszolhatsz az e-mailekre és a blogkommentekre, mint korábban.
  • Készítsen különböző típusú tartalmakat, miközben megőrzi márka identitását a hangszemélyre szabási eszköznek köszönhetően.

A ParagraphAI korlátai:

  • Az eszköz néha átfogalmazza a bevitt tartalmat, ahelyett, hogy kontextust adna hozzá vagy új ötleteket generálna.
  • Az általuk generált információk egy része nagyon alapszintű, ami megnehezíti a komplex témákról való írását, amelyekről esetleg nem sokat tudsz.
  • Nincs ingyenes AI-tartalomgenerátor opció

ParagraphAI árak:

  • Diák: 9,99 USD/hó, kizárólag diákok számára
  • Professzionális: 12,49 USD/hó, korlátlan tartalomgenerálás
  • Csapat: Egyedi árazás

ParagraphAI értékelések és vélemények:

  • G2: 5/5 (4+ értékelés)
  • Capterra: 4/5 (1+ értékelés)

11. QuillBot

AI szöveggenerátor: QuillBot
Via QuillBot

A QuillBot fejlett gépi tanulási algoritmusokat használ, hogy hét különböző írásmódot kínáljon, amelyek mindegyike egy adott stílushoz vagy hangnemhez igazodik. A felhasználók saját preferenciáik szerint testreszabhatják a kimenetet, így ez a megoldás kiváló választás sokféle tartalmi igény esetén.

A QuillBot beépített szinonimaszótár funkcióval is rendelkezik, amely segít a szavak kiválasztásában és a szókincs diverzifikálásában. Akár komplex szövegeket szeretnél egyszerűsíteni, akár eleganciát szeretnél adni írásodnak, a QuillBot praktikus, időtakarékos megoldást kínál.

A QuillBot legjobb funkciói

  • Integrálhatók a Chrome és a Microsoft Word programokba.
  • Növekvő idegen nyelvi támogatás, beleértve a fordítási képességeket is
  • Egyszerű és könnyen használható, ha csak át kell fogalmaznod vagy ellenőrizned a tartalmat.
  • Hatékony szinonima-eszköz, amely javaslatokat kínál és lehetővé teszi a választást
  • Az ingyenes verzió a parafrazálás és a nyelvtani ellenőrzés alapjait fedi le.

A QuillBot korlátai

  • Minden funkciónak megvan a saját felhasználói felülete.
  • A nyelvtani pontosság javítható lenne.
  • Nem mindig parafrázál mindent

QuillBot árak

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Prémium: 19,95 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Próbáld ki ezeket a QuillBot alternatívákat!

12. Speedwrite

via Speedwrite
via Speedwrite

A SpeedWrite egy AI-alapú tartalomgenerátor, amely forradalmasíthatja a tartalomkészítési folyamatot. Fejlett algoritmusokat és gépi tanulási technikákat használ, hogy perceken belül elkészítse az Ön igényeinek megfelelő, kiváló minőségű tartalmat.

Az eszköz úgy lett kialakítva, hogy megértse a kontextust, így biztosítva, hogy a tartalom ne csak nyelvtanilag helyes legyen, hanem releváns és vonzó is.

A Speedwrite legjobb funkciói

  • Bármilyen szöveget gyorsan friss tartalommá alakít át, parafrázis funkcióval.
  • Javítja a tartalom áttekinthetőségét a sortörésekkel

A gyorsírás korlátai

  • Más eszközökhöz képest nem ideálisak tartalom létrehozására a semmiből.
  • Nincs lehetőség a tartalom hangnemének, stílusának és nyelvének moderálására.

Speedwrite árak

  • Havi előfizetés: 19,99 dollár havonta
  • Féléves előfizetés: 11,65 dollár havonta, 69,95 dollár számlázva
  • Éves előfizetés: 8,33 dollár havonta, 99,95 dollár számlázva.

Speedwrite értékelések és vélemények

  • Nincs értékelés a G2-n vagy a Capterrán

Nézd meg ezeket a Speedwrite alternatívákat!

13. Frase

AI szöveggenerátor: Frase
via Frase

A Frase egy csúcstechnológiás AI-tartalomgenerátor, amely kiemelkedik a digitális világban.

Algoritmusalapú megközelítése a tartalomkészítéshez innovatív és hatékony egyaránt, lehetővé téve a magas minőségű, SEO-optimalizált tartalom automatikus generálását. A Frase mesterséges intelligenciát használ a felhasználói szándékok megértéséhez, az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásához és adatalapú tartalmi összefoglalók készítéséhez.

A Frase segítségével a vonzó, releváns és hasznos tartalom létrehozása soha nem volt ilyen egyszerű és hatékony.

A Frase legjobb funkciói

  • Gyors és részletes internetes kutatást biztosít.
  • Átfogó áttekintést nyújt a témákról
  • Automatikusan generál tartalmi összefoglalókat

Frase korlátai

  • Hiányzó szervezési funkciók
  • Nincs plágiumellenőrző
  • Drága lehet

A Frase árai

  • Solo: 14,99 USD/hó
  • Alap: 44,99 USD/hó
  • Csapat: 114,99 USD/hó

Frase értékelések és vélemények

  • G2: 4,9/5 (több mint 280 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (320+ értékelés)

14. Anyword

Anyword
via Anyword

Az Anyword egy innovatív AI-tartalomgenerátor, amely fejlett nyelvi modelleket használ meggyőző és vonzó tartalom létrehozásához.

Kiemelkedő tulajdonsága a „Predictive Performance” funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre megjósolják tartalmuk hatékonyságát, ezáltal végső soron növelve az elkötelezettség arányát.

Az Anyword számos tartalomkészítési igényt kielégít, a vonzó hirdetések és blogbejegyzések létrehozásától a meggyőző e-mailek és közösségi média frissítések megírásáig.

Az Anyword legjobb funkciói

  • Megérti a felhasználói lekérdezéseket, a finom árnyalatokat és a kontextust.
  • Testreszabható stílus és hangnem a márka menedzsment javítása érdekében, az összes tartalom egységességének biztosításával.

Anyword korlátai

  • Korlátozott ingyenes csomag
  • Hiányzó általános sablonok, mint például címsorok, meta leírások és közösségi média bejegyzések

Anyword árak

  • Kezdő csomag: 39 USD/hó
  • Adatvezérelt csapatok: 79 USD/hó
  • Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Anyword értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 1100 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (300+ értékelés)

15. WordAi

WordAI
via WordAI

A WordAI kifinomult mesterséges intelligencia algoritmusokat használ, hogy másodpercek alatt kiváló minőségű, egyedi tartalmat állítson elő.

A hagyományos tartalomgenerálóktól eltérően a WordAI kiválóan érti a nyelv kontextusát és árnyalatait, így biztosítva, hogy a generált szöveg természetes és olvasmányos maradjon. A bloggerek, digitális marketingesek és SEO-szakértők számára ideális WordAI egy hatékony eszköz, amellyel gyorsan növelhető a tartalomkészítés hatékonysága, miközben a minőség és az eredetiség lenyűgöző szintje megmarad.

A WordAi legjobb funkciói

  • Fejlett NLP technikákat használ a mondatok átfogalmazásához és átírásához.
  • Olvasható és természetes anyagot állít elő.
  • Megérti a szöveg kontextusát

A WordAi korlátai

  • Bonyolult témákkal problémái lehetnek.
  • A prémium csomagok kis szervezetek és egyéni felhasználók számára drágák lehetnek.

WordAi árak

  • Kezdő csomag: 9 USD/hó, éves számlázással
  • Teljesítmény: 27 USD/hó, éves számlázással
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

WordAi értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (15+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (10+ értékelés)

AI-tartalomgenerátor kiválasztása a csapatod számára

Annyi különböző funkció és lehetőség közül nem létezik egyetlen olyan AI-tartalomgenerátor, amely minden vállalkozás számára a legjobb lenne. Meg kell fontolnod, hogyan szeretnéd használni az AI-eszközt, mely integrációk és funkciók fontosak a vállalkozásod számára, és ezt egyensúlyba kell hoznod a költségvetéseddel, hogy megtaláld a legjobbat.

Nem tudja, hol kezdje? Próbálja ki a ClickUp-ot. Az AI írási asszisztensétől a projektmenedzsment eszközökig, ez egy funkciókban gazdag lehetőség a munkafolyamatok racionalizálására.

