18 legjobb ingyenes közösségi média sablon posztokhoz, kampányokhoz és tartalmakhoz

Tudta, hogy a marketingesek 69%-a használja a közösségi médiát a márkaismertség növelésére? Most, több mint valaha, a vállalkozások elkezdtek okos módszereket kidolgozni a közösségi média munkafolyamatainak racionalizálására.

Ennek köszönhetően sok kis- és nagyvállalat ma már jobban támaszkodik a professzionálisan tervezett sablonokra, mint valaha, hogy különböző feladatokat jól és időben elvégezzen. A sablonok használatával a márkák végre felszabadíthatnak egy kis időt, és más digitális marketing feladatokra koncentrálhatnak, amelyek teljes figyelmüket igénylik.

Vessünk egy pillantást a 18 legjobb közösségi média sablonra, amelyekkel maximalizálhatja termelékenységét, kevesebb idő alatt többet érhet el, és egységességet teremthet a csapatok, projektek és egyebek között!

Mit kell keresni egy közösségi média sablonban?

Ha sablonkönyvtár áll rendelkezésére, projektjei új szintre léphetnek. Kezdésként nézzük meg, melyek a legfontosabb elemek, amelyekre figyelni kell a közösségi média sablonoknál:

Tiszta dizájn: Keressen olyan sablont, amelynek dizájnja intuitív és könnyen kezelhető. A sablonnak vizuálisan vonzónak, jól szervezettnek kell lennie, és szükség esetén részletes magyarázattal kell rendelkeznie.

Könnyű testreszabás: A közösségi média sablonok keresésekor egy másik fontos szempont, hogy azok teljes mértékben testreszabhatók legyenek. Így könnyedén hozzáadhatja márkája színeit, betűtípusait és logóját. Emellett lehetőséget kell biztosítani az elemek módosítására és áthelyezésére, valamint a szükséges mezők kitöltésére.

Lépésről lépésre: A sablon csak akkor válhat teljes értékű marketingeszközzé, ha tartalmas tartalommal rendelkezik. Mindig próbáljon lépésről lépésre követni a sablont, amely átfogó iránymutatásokat tartalmaz, amelyek összhangban vannak a stratégiájával.

18 közösségi média sablon a közösségi média kezeléséhez

Nézze meg a jelenleg elérhető legjobb sablonokat, és használja őket a közösségi média folyamatainak racionalizálására és az azokból származó előnyök kiaknázására!

1. Közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablon a ClickUp-tól

Ha a legjobb termelékenységi szoftverek egyikét keresi, a ClickUp az egyik vezető projektmenedzsment és termelékenységi eszköz minden iparágban és minden méretű vállalkozásban. Ez az all-in-one projektmenedzsment platform teljes mértékben testreszabható, ami azt jelenti, hogy az egész platformot bármilyen felhasználási esethez, projektigényhez, munkafolyamat-preferenciához és egyebekhez igazíthatja.

A ClickUp több száz rugalmas funkciót kínál, köztük sablonkönyvtárat minden csapat számára, beleértve a marketingcsapatokat is. A közösségi média marketingesei például használhatják a ClickUp közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablonját, amelynek segítségével a közösségi média stratégia kidolgozása a nulláról kezdve nem igényel többé találgatásokat.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Öt egyedi nézet típus, beleértve a közösségi média stratégia lépéseit listanézetben, a létrehozás szakaszát táblanézetben, a márkairányelveket tartalmazó dokumentumot, a hangulat táblát és még sok mást.

Egyéni mezők és egyéni feladatállapotok a munkafolyamat egyszerűsítéséhez és racionalizálásához

Bevezető útmutató, amely segít az első lépések megtételében

Ez a munkafolyamat-sablon biztosítja, hogy egyetlen feladat se maradjon el, és nyomon követheti az előrehaladást ezzel a lépésről lépésre haladó sablonnal, amely a közösségi média prioritásaira összpontosít , és minden feladatot konkrét csapattagoknak rendel hozzá.

2. SocialBee közösségi média stratégiai sablonja

via SocialBee

Ideje egy helyen összegyűjteni az összes marketingtevékenységét. A megfelelő közösségi média stratégiával egy helyen figyelemmel kísérheti versenytársait, célközönségét, céljait és tartalmi stratégiáját. Ahhoz, hogy ez sikeresen megvalósuljon, érdemes sablonokat használni, amelyekkel a helyes útra léphet.

A közösségi média stratégiai sablon elemei a következők:

Közösségi média audit: Kövesse nyomon elérhetőségét, elkötelezettségét és fiókadatait, hogy szilárd stratégiát dolgozhasson ki. Ezenkívül jegyezze fel ROAS-át és Google Analytics-adatokat, hogy jobb áttekintést kapjon.

SWOT-elemzés: Ismerje meg erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit azáltal, hogy megválaszol egy sor felvilágosító kérdést vállalkozásával kapcsolatban.

Versenyképes elemző szoftver: Tanulmányozza alaposan versenytársait, jegyezze fel véleményüket, posztolási gyakoriságukat, legnépszerűbb tartalmaikat és egyebeket. Ez segít Önnek előnyt szerezni. Tanulmányozza alaposan versenytársait, jegyezze fel véleményüket, posztolási gyakoriságukat, legnépszerűbb tartalmaikat és egyebeket. Ez segít Önnek előnyt szerezni.

Vásárlói személyiség sablon: Határozza meg ideális ügyfelét a Határozza meg ideális ügyfelét a felhasználói személyiség sablon segítségével. Jegyezze fel igényeiket, szükségleteiket, céljaikat és preferenciáikat, hogy jobban megértse célközönségét.

Közösségi média célok: Határozza meg üzleti és közösségi média céljait, és sorolja fel a mutatókat és a KPI-ket. Így könnyen összpontosíthat az üzleti tevékenységéhez legfontosabb dolgokra.

Havi közösségi média tartalomtervező: Készítsen havi tervet minden általad használt közösségi csatornára. Ez segít nyomon követni, hogy mit tettél közzé és milyen eredményeket értél el. Készítsen havi tervet minden általad használt közösségi csatornára. Ez segít nyomon követni, hogy mit tettél közzé és milyen eredményeket értél el.

Ezt a sablont könnyedén szerkesztheti, ha beírja az információkat az egyes cellákba. Egyszerűen készítsen róla másolatot, és helyezze át egy személyes mappába, ahol tetszése szerint testreszabhatja.

3. SocialBee közösségi média audit sablon

via SocialBee

A közösségi média audit célja, hogy segítsen stratégiáját perspektívába helyezni. Az Ön által használt egyes közösségi csatornák értékelésével tisztább képet kaphat arról, hogyan javíthatja jelenlegi közösségi média tevékenységét, és hogyan találhat további növekedési lehetőségeket vállalkozása számára.

A SocialBee közösségi média audit sablonjával ellenőrizheti a leggyakrabban használt közösségi média fiókjait, és többet megtudhat az általános teljesítményéről. Bónuszként hozzáférhet egy praktikus versenytárs-elemzési példához is. Használja ezt arra, hogy összehasonlítsa saját teljesítményét a versenytársakéval.

4. Versenyképességi elemzési sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Versenyelemzési sablon a ClickUp-tól

Mikor nézte meg utoljára alaposan versenytársait, és döntött úgy, hogy kutatást végez erősségeikről és gyengeségeikről? A ClickUp Whiteboard versenytárselemzési sablonjával könnyedén felmérheti versenytársai piaci jelenlétét és termékeik elégedettségi szintjét.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Előre elkészített versenyképességi elemzési mátrix a ClickUp Whiteboards -ban

Bevezető útmutató, amely segít az első lépések megtételében

Interaktív nézetet és átfogó magyarázatot kínál minden negyedre vonatkozóan. A négy rendelkezésre álló kategória (versenyzők, vezetők, niche és kiemelkedő teljesítményűek) segít Önnek a stratégiaibb tervezésben.

Használja ezt az interaktív nézetet, hogy részletes és könnyen követhető versenyképességi elemzést készítsen, ahol szabadon hozzáadhat, módosíthat és elhelyezhet elemeket az igényeinek megfelelően.

5. Közösségi média bejegyzés naptár sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Közösségi média bejegyzés naptár sablon a ClickUp-tól

El kell érnie a tartalommarketing OKR-jeit?

A ClickUp testreszabható Social Media Advanced Template sablonja szilárd alapot biztosít tartalmának kezeléséhez.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Előre elkészített nézetek, beleértve a közösségi média bejegyzéseket listás nézetben és naptár nézetben, táblás nézetben és még sok másban.

Egyéni mezők és egyéni feladatállapotok a feladatok szervezéséhez és a zökkenőmentes munkafolyamat létrehozásához.

Hogyan használja ezt a sablon dokumentumot, hogy maximálisan kihasználhassa a sablon előnyeit

És egyéb rugalmas eszközök, amelyek segítségével könnyedén optimalizálhatja és stratégiát kidolgozhat tartalmához.

Ez a sablon lehetővé teszi fontos szervezési részletek, például tartalomkategóriák és vázlatlinkek hozzáadását is. Ezenkívül az Egyéni állapotok funkció segítségével a csapat minden tagja nyomon követheti az egyes közösségi média bejegyzések előkészítésének előrehaladását.

6. SocialBee közösségi média tartalomnaptár sablon

via SocialBee

Egy másik remek forrás a SocialBee közösségi média tartalomnaptár sablonja. Könnyen testreszabható, és fontos szervezési részleteket tartalmaz, mint például a kijelölt közösségi média szakértő, a bejegyzés szövege és képei, valamint a hashtagek. Végül a csapatok ezt a tartalomnaptár sablont használhatják az egyes bejegyzések közzétételének dátumainak, URL-jeinek és elemzéseinek nyomon követésére, ha azokat hozzáadják ehhez a sablonhoz.

7. Közösségi média posztolási ütemterv sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Közösségi média posztolási ütemterv sablon a ClickUp-tól

A ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablonjával könnyedén szervezheti, kezelheti, szerkesztheti és figyelemmel kísérheti közösségi média posztolási ütemtervét.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Előre elkészített nézetek: naptár nézet a tevékenységekről, lista nézet a heti teendőkről, tábla nézet az összes platformon ütemezett bejegyzés megtekintéséhez és még sok más.

Egyéni mezők és egyéni feladatállapotok, hogy munkája szervezett és a munkafolyamat a lehető legzökkenőmentesebb legyen.

Bevezető útmutató, amely segít eligazodni a sablonok között

Próbálja ki, és állítsa be közösségi média céljait ezzel a ClickUp sablonnal, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint az ismétlődő feladatok, az egyéni mezők és még sok más, hogy csapata a terv szerint haladjon, és gyorsabban és szervezettebben dolgozzon, mint valaha.

8. Közösségi média teljesítménykövetési sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Közösségi média teljesítménykövetési sablon a ClickUp-tól

Valószínűleg már tudja, hogy a főbb közösségi média fiókjaiból származó adatok gyűjtése és elemzése segíthet üzleti szempontból okosabb döntések meghozatalában.

Kövesse nyomon a releváns mutatókat, például a Facebook-oldalának elérhetőségét és lájkolásait, vagy az Instagram-oldalának kommentjeit és megjelenítéseit a ClickUp közösségi média elemzési sablonjával. Az intuitív és színes kialakításnak köszönhetően sokkal könnyebben nyomon követheti a legfontosabb teljesítménymutatókat.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Előre elkészített nézetek, például összefoglaló táblázatos nézetben, elemzések listás nézetben és teljesítmény táblázatos nézetben.

Egyéni mezők és egyéni állapotok a hatékony feladatkezeléshez

Bevezető dokumentum, amely segít a legjobban kihasználni ezt a testreszabható sablont

Takarítson meg időt a posztok elkészítésénél az AI közösségi média eszközökkel és az AI tartalomkészítő eszközökkel!

9. Közösségi média kampánynaptár a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Közösségi média kampánynaptár a ClickUp segítségével

A sikeres marketingkampány-kezelés titka a multitasking, de okosan, nem túlzsúfoltan és kaotikusan.

Éppen ezért a ClickUp közösségi média kampánynaptára kis- és nagyvállalatok számára egyaránt hasznos lehet. Ezzel a rendkívül vizuális sablonnal naprakész információkat kaphat az egyes kijelölt csapattagok által elért összes előrelépésről.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Előre elkészített nézetek, például Események a Naptár nézetben, Kampány a Lista nézetben, Kampányfolyamat a Táblázat nézetben

Egyéni mezők és egyéni feladatállapotok a munkafolyamatok szervezéséhez és a csapatok és projektek közötti egységes folyamat kialakításához.

Ez a sablon meghatározza a feladatait azáltal, hogy beilleszti fő céljait, kampányköltségvetését és kampányfázisait.

10. Közösségi média hirdetések tervező sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Közösségi média hirdetések tervező sablon a ClickUp-tól

Ideje egy érdekes ténynek. Tudta, hogy a közösségi média hirdetési költségvetése várhatóan 2026-ig évente 11,76%-kal fog növekedni?

Ha több közösségi média hirdetést is elindít, akkor valószínűleg nem tudja, hogyan tartsa nyomon az egyes marketingcéljait. Ne aggódjon, mert a ClickUp hirdetési ütemterv-sablonjával mostantól feljegyezheti a releváns adatokat, például az egyes hirdetések indulási és lejárati dátumát.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Előre elkészített nézetek, beleértve a hirdetések folyamatát a táblázat nézetben és a naptár nézetben.

Egyéni mezők és egyéni feladatállapotok, hogy feladatait és hirdetési ütemtervét szervezetten és áttekinthetően tartsa.

Priorizálja hirdetéseit ennek megfelelően, és tartsa szemmel azok aktuális állapotát. Most könnyebb, mint valaha, hirdetéseket indítani és ténylegesen megbizonyosodni arról, hogy a befektetés megtérül.

11. Közösségi média márkairányelvek sablonja a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Közösségi média márkairányelvek sablon a ClickUp-tól

Mi határozza meg a szilárd márkaidentitást? Természetesen a márka logója, betűtípusai, színei és egyéb elemei. Ezeknek azonnal szemet gyönyörködtetőnek és felismerhetőnek kell lenniük. Valójában a vállalkozásoknak mindig képesnek kell lenniük arra, hogy márkairányelveiket megosszák mind együttműködőikkel, mind csapattagjaikkal.

A márkairányelvek kidolgozásakor néhány figyelemre méltó részletet érdemes figyelembe venni. Vessünk egy pillantást azokra, amelyek a ClickUp márkairányelv-sablonjában megtalálhatók:

Céged: Részletezd a márkád történetét és filozófiáját. Emellett add meg azokat a fontos információkat, amelyeket a csapatod tagjainak és együttműködőidnek tudniuk kell.

A feladatod: Mi a márkád célja? Mit kíván elérni, és hogyan fogja jobbá tenni a világot? Határozz meg egyértelmű célokat, és részletezd a jövőképedet!

Márka logó: Ideális esetben a márka logójának világos és sötét módú változatokkal is rendelkeznie kell. Formátumuk lehet PNG vagy SVG, a projekttől függően.

Logóhasználat: Lehet, hogy nagyon pontos elképzelései vannak arról, hogyan használható a logója a tervezés során. Ha igen, feltétlenül jegyezze fel ezeket a specifikációkat a sablonban.

Mit kell és mit nem kell tenni: Márkád eszközeit a konkrét irányelveknek megfelelően kell használni. Határozz meg korlátozásokat és adj részletes utasításokat. A márkád, a te szabályaid. A ClickUp márkairányelvek sablonja biztosítja, hogy a márkakönyved készen álljon a használatra.

Színpaletta: Használjon feltűnő és egyedi színkombinációkat, amelyek tükrözik márkájának identitását. Így a közönségének nem kell ellenőriznie, hogy valóban Ön az. Ők tudni fogják. Adja hozzá kedvenc színeit a sablonhoz, és jegyezze fel azok Hex kódjait.

Tipográfia: A színek és a betűtípusok kéz a kézben járnak, nem igaz? Ráadásul mi is lenne egy márkakönyv legalább egy divatos betűtípus nélkül? Egyszerűen adja hozzá kedvenc betűtípusait a márkairányelvek sablonjához.

12. Facebook-bejegyzés sablonok a Canva-tól

via Canva

A Facebook az egyik kedvenc közösségi média csatornája?

Ha igen, akkor örömmel fogja felfedezni a Canva ingyenes Facebook-bejegyzés sablonjait. Ezek könnyen testreszabhatók és számos témában elérhetők, különösen különleges alkalmakra.

Nézze meg ezeket a Canva alternatívákat!

13. Instagram-bejegyzés sablonok a SocialBee-től

via SocialBee

A statisztikák szerint az Instagramnak világszerte körülbelül 1,318 milliárd felhasználója van. Nagyszerű, igaz? Talán tudja, hogy az Instagram Stories posztok gyors módja annak, hogy kapcsolatba lépjen követőivel. De mi van, ha nincs ötlete, mivel dolgozzon?

A SocialBee ingyenes Instagram-sztori sablonjai olyan napokra nyújtanak inspirációt, amikor egyszerűen nem sikerül vizuálisan vonzó dizájnt készíteni.

14. Twitter-bejegyzés sablonok a Piktocharttól

via Piktochart

A Piktochart segítségével mostantól böngészhet egy széles körű, előre elkészített és azonnal használható Twitter-sablonokból álló gyűjteményben. A sablonok számos színben és kivitelben kaphatók, érdemes megnézni őket. Ne felejtse el hozzáadni a logóját, és személyre szabni őket, hogy tükrözzék márka identitását.

15. LinkedIn-bejegyzés sablonok a Freepik-től

via Freepik

A LinkedIn célja, hogy tökéletes benyomást keltsen kollégái, versenytársai és az iparág vezetői körében. Csatlakozzon hozzájuk azzal, hogy folyamatosan frissíti fiókját informatív és vizuálisan lenyűgöző tartalommal.

A Freepik ingyenes LinkedIn-bejegyzés sablonjai remek választásnak bizonyulnak. Egyszerűen válassza ki kedvenc ingyenes sablonját, és kattintson a letöltés gombra. Ne felejtse el személyre szabni a sablont!

16. Pinterest-bejegyzés sablonok a Freepik-től

via Freepik

A Pinterest a vonzó vizuális elemekről és az okos fotóleírásokról szól. Hogy ez mit jelent, azt jól szemlélteti, hogy havonta körülbelül 445 millió ember használja ezt a közösségi platformot.

Mutassa be termékeit és szolgáltatásait egyedi módon a Freepik ingyenes Pinterest-sablonjaival. Különböző formákban és méretekben kaphatók, és könnyen személyre szabhatók.

17. TikTok-bejegyzés sablonok a Canva-tól

via Canva

A TikTok az elmúlt néhány évben joggal vált kedvenccé. A videókra specializálódott platformot számos vállalkozás használja legújabb termékeinek és szolgáltatásainak marketingjéhez.

Ahhoz, hogy virálissá válj a TikTokon, mindenképpen használd az előre elkészített sablonokat, amelyeket könnyedén személyre szabhatsz. Nem kell a nulláról kezdened. Egyszerűen nyisd meg a Canva ingyenes TikTok videós sablonjait, és remélhetőleg felkészülhetsz a világhírnévre.

18. YouTube-bejegyzés sablonok a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont YouTube-bejegyzés sablonok a ClickUp-tól

A YouTube-csatorna fenntartása biztosan nem a gyenge idegzetűeknek való. A vállalkozásoknak világos stratégiára, vonzó forgatókönyvekre, szemet gyönyörködtető miniatűrökre és néhány fantasztikus szerkesztési készségre van szükségük. Ha jobb módszert keres a közelgő videotartalmakhoz kapcsolódó különböző ötletek kezelésére, használja a ClickUp YouTube-sablonját, hogy rögzítse minden kreatív ötletét és rendszerezze azokat. Így kategóriákba és lejátszási listákba rendezheti őket, és hozzáadhatja az URL-jeiket.

A legjobb rész? Megoszthatja a fájlokat a YouTube-csatornájáért felelős személyekkel, és zökkenőmentessé teheti az együttműködést.

Kezdje el használni a közösségi média sablonokat, és növelje termelékenységét, mint még soha!

Készen állsz a közösségi média világának meghódítására? Ha igen, akkor mindenképpen használd a veled megosztott sablonokat, és figyeld a termelékenység növekedését. Mint láttuk, a közösségi média sablonok rendszeres használata jelentősen megtakaríthat időt, csökkentheti a csapatok napi munkaterhelését, és biztosíthatja, hogy a következetesség elsődleges prioritás legyen.

A ClickUp segítségével mostantól minimális erőfeszítéssel és kevesebb idő alatt kezelheti feladatait, projektjeit és munkafolyamatait, mint valaha. Tervezze, kezelje és kövesse nyomon közösségi média stratégiáit ezzel a szoftverrel. Szerezze be az all-in-one projektmenedzsment eszközt több ezer testreszabható sablonnal, és élvezze az optimális termelékenységet – a kezdés ingyenes.

Ha pedig olyan közösségi média menedzsment és marketing szoftvert keres , amely segít megtervezni, létrehozni és ütemezni a közelgő közösségi média bejegyzéseit, akkor a SocialBee a megfelelő választás az Ön számára. Ez a platform kiválóan alkalmas kisvállalkozások, egyéni vállalkozók és ügynökségek számára, akik kevesebb erőfeszítéssel többet szeretnének elérni. Kezdje el most 14 napos ingyenes próbaidőszakát.

A legjobb az egészben, hogy ezeket a két hatékony eszközt integrálhatja egymással. Használja a ClickUp-ot a hatékony közösségi média projektmenedzsmenthez és csapatmunkához, a SocialBee-t pedig a közösségi média stratégiájának fejlesztéséhez! 🙌

Vendégíró:

Raluca a SocialBee tartalommarketing-írója. Folyamatosan izgalmas cikkeket ír a közösségi média kezeléséről és a digitális marketingről. Korábban szabadúszó szövegíróként és közösségi média szakértőként is dolgozott.

Szabadidejében verseket ír, új tartalmakat készít YouTube-csatornájához, és gyengéje minden, ami a művészethez kapcsolódik.