A 20 legjobb ingyenes Kanban táblás szoftveralkalmazás 2025-ben

Ha hatékonyságának maximalizálására keres megoldásokat, hogy kezelni tudja a rengeteg feladatot, akkor nagyon ajánlom a Kanban táblákat. De ennyi eszköz közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet, ezért felmerülhet a kérdés: „Hogyan válasszam ki a számomra legmegfelelőbb eszközt?”

Pontosan ezért vagyok itt, hogy segítsek Önnek.

Miután sokukat kipróbáltam, összeállítottam egy listát a 23 legjobb Kanban projektmenedzsment szoftverről, amelyek véleményem szerint kiválóan segítenek a kezdeti lépések megtételében, minimális erőfeszítéssel.

Remélem, ez a lista segít abban, hogy még ma elindulhasson a Kanban-kal!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme összefoglalónk a legjobb Kanban szoftvereszközökről: ClickUp (A legjobb összességében, átfogó, testreszabható, számos eszközzel integrálható)

Trello (a legjobb vizuális feladatkezeléshez, egyszerű és intuitív)

Monday.com (A legjobb testreszabhatóság, vizuálisan vonzó)

MeisterTask (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához, felhasználóbarát)

Smartsheet (legalkalmasabb nagy projektekhez, több nézet)

Kanban Tool (legalkalmasabb kis csapatok számára, egyszerű és hatékony)

Asana (a legjobb UI-tervezéshez és UX-hez, jó az együttműködéshez)

Jira (A legjobb szoftverfejlesztéshez, agilis fókuszú)

Zoho Projects (a legjobb az együttműködéshez, beépített kommunikációs funkcióval)

Microsoft Planner (a legjobb a Microsoft Teams integrációhoz)

Businessmap (A legjobb komplex munkafolyamatok vizualizálásához)

Notion (legalkalmasabb kis projektekhez, ötvözi a Kanbant a jegyzetekkel)

Airtable (legalkalmasabb adatcentrikus projektekhez, táblázatszerű)

KanbanFlow (a legjobb Pomodoro időkövetéshez)

Miro (legalkalmasabb közös ötleteléshez, kreatív csapatok számára)

Kanban Zone (a legjobb komplex munkafolyamatok kezeléséhez)

ProjectManager.com (A legjobb a fejlett projektkövetéshez)

Taskworld (A legjobb csapatmunkához)

Todoist (A legjobb személyes feladatkezeléshez)

Kanbanchi (a legjobb Google Workspace integrációhoz)

ZenHub (a legjobb GitHub integrációhoz)

Wrike (a legjobb sokoldalú projektmenedzsmenthez)

Kanbanize (a legjobb az agilis gyakorlatok méretezéséhez)

Mit kell keresni egy Kanban eszközben?

A dedikált Kanban eszköz több, mint egy vizuális feladatpanel. Optimalizálja a projektmenedzsmentet, zökkenőmentessé teszi a munkafolyamatokat és ösztönzi az együttműködést.

A Kanban szoftverek értékelésekor a következőkre koncentrálok:

Testreszabható táblák : Lehetővé teszi a munkafolyamatok egyszerűtől a bonyolultig terjedő projektekhez való igazítását.

Automatizált munkafolyamatok : időmegtakarítást eredményeznek az ismétlődő feladatok csökkentésével.

Feladatkezelés : megkönnyíti a feladatok kiosztását, a határidők beállítását és az előrehaladás nyomon követését.

Időkövetés : Méri a feladatok időtartamát és optimalizálja a termelékenységet.

Integrációs lehetőségek : Szinkronizálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive vagy a Microsoft Teams.

WIP-korlátok : biztosítják, hogy elkerülje a feladatok túlterhelését, és a prioritásokra koncentrálhasson.

Vizuális projektmenedzsment funkciók : Növeli az áttekinthetőséget olyan eszközökkel, mint az ütemtervek és az erőforrás-menedzsment.

Intuitív felület: biztosítja a könnyű használatot és a csapatok általi zökkenőmentes bevezetést.

Ezeket a funkciókat szem előtt tartva nézzük meg a legjobb Kanban eszközöket, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki projektmenedzsment szoftveréből és növelheti csapata termelékenységét.

💡 Profi tipp: Bármely Kanban eszközt is használ, hozzon létre úszósávokat a különböző típusú feladatok vagy prioritások elkülönítésére. Ez segíthet vizuálisan megkülönböztetni az olyan kategóriákat, mint „Sürgős”, „Rutin” vagy „Blokkolt”.

A 20+ legjobb Kanban táblás szoftver

Mint már említettem, ez a lista a személyes tapasztalataimat tükrözi ezekkel az eszközökkel kapcsolatban, valamint azok teljesítményét. Célom az volt, hogy minél többféle forgatókönyvet vizsgáljak meg, hogy segítsen megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt!

1. ClickUp (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és csapatmunkához)

Kezdje el ingyen Adjon hozzá egy táblanézetet bármely listához vagy projekthez, így egyszerűen láthatja az előrehaladást és kezelheti az állapotokat drag-and-drop egyszerűséggel.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni.

Az integrált Kanban táblák, más néven Board View, segítettek csapatomnak a munkafolyamatok vizualizálásában, a feladatok kezelésében és az együttműködés fokozásában.

A ClickUp Kanban Board View kifejezetten projektmenedzserek, termékfelelősök és szoftverfejlesztő csapatok számára lett kifejlesztve, és különböző projektekhez alkalmazkodik, az egyszerű feladat tábláktól a komplex, több lépcsős munkafolyamatokig.

A ClickUp Kanban Board felbecsülhetetlen értékű a projektek hatékony kezelésében. Rendkívül testreszabható felülete lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatot a csapatom igényeihez igazítsam.

Az intuitív drag-and-drop felület segítségével a csapatom vizuálisan rendezheti és rangsorolhatja a feladatokat, egyedi státuszokat állítva be a projekt szakaszainak valós idejű pillanatképe érdekében.

Ez a funkció egyéni mezőkkel bővül, amelyekkel nyomon követhetők a határidők, a prioritások és a csapat feladatait, valamint automatizált munkafolyamatokkal, amelyek egyszerűsítik az átmenetet, így a feladatok átadása egyszerű és hatékony lesz.

Ez egy sokoldalú felület, amely segít a feladatok egyértelművé tételében és a termelékenység növelésében rövid sprintek vagy folyamatos fejlesztési ciklusok során, és néhány kiváló funkcióval rendelkezik. A testreszabható állapotok és munkafolyamatok segítségével a projekt szakaszait tökéletesen igazíthatja az egyedi munkafolyamatához.

A szűk keresztmetszetek elkerülése érdekében megpróbálom szabályozni a folyamatban lévő feladatok számát azáltal, hogy WIP-korlátokat állítok be. Végül pedig segít abban, hogy a kommentek, a fájlcsatolások és az azonnali értesítések zökkenőmentes funkcióinak köszönhetően kapcsolatban maradjak a csapattal, így mindenki mindig naprakész információkkal rendelkezik.

Ezek a képességek teszik a ClickUp Kanban tábláját projektmenedzsment eszköztáram elengedhetetlen részévé, főleg komplex projektek kezelése esetén. Vitathatatlanul sokoldalúbb, mint a legtöbb projektmenedzsment szoftver.

ClickUp Kanban nézet Útiterv sablon

A ClickUp ökoszisztémán belül én is gyakran használom a ClickUp Kanban View Roadmap Template sablont strukturált projekttervező eszköz alternatívájaként.

Lehetővé teszi a projekt fázisainak, ütemterveinek és a csapat prioritásainak vizualizálását, valamint rugalmasságot kínál a feladatkategóriák, függőségek és ütemtervek testreszabásában.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Kanban View Roadmap Template segítségével zökkenőmentesen haladhat a feladatokkal.

Ez a roadmap-megközelítés növeli az átláthatóságot, lehetővé téve a csapatok számára, hogy lássák a közelgő mérföldköveket, nyomon kövessék az ütemterveket és a prioritásokat a következőkre figyelemmel:

Több előre definiált nézet egyikével biztosíthatja, hogy mindenki szerepe és határideje egyértelmű legyen.

Fontos adatok rögzítése, például a feladat időtartama és a funkciók leírása Egyéni mezők segítségével

A Lista és prioritás nézetek segítségével folyamatosan ellenőrizheti az előrehaladást, így elkerülheti a projekt eltéréseit.

Ha Ön egy agilis fejlesztői csapat tagja, akkor ezen sablon mellett nézze meg a ClickUp Kanban szoftverfejlesztési sablon agilis fejlesztői csapatokat is.

Világos sprintstruktúrákat kínál, és összehangolja a funkciók fejlesztését a szállítási ütemtervekkel.

A ClickUp legjobb funkciói

A testreszabható táblák segítségével minden táblát a különböző projektek egyedi igényeihez igazíthat.

automatizált munkafolyamatainak segítségével. Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat, és összpontosítson a nagy hatással bíró munkákra a ClickUp Automations segítségével.

Integrálja a ClickUp-ot olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, a Slack és a Microsoft Teams, hogy növelje a hatékonyságot és központosítsa a kommunikációt.

Kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított órákat, és készítsen jelentéseket a termelékenység értékeléséhez a ClickUp Dashboards és a Project Time-tracking beépített jelentéskészítő funkciójával.

Testreszabhatja Kanban táblája sablonjait , hogy azok megfeleljenek hosszú távú tervezési igényeinek.

A ClickUp korlátai

A sok funkció miatt a bevezetés túlterhelőnek tűnhet, különösen azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik a projektmenedzsment szoftvereket.

Néha tapasztaltam késleltetéseket a feladatok betöltésénél, különösen akkor, amikor több táblát kezeltem nagy méretű mellékletekkel.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

A ClickUp széles körű testreszabási lehetőségeket kínál. A feladat elrendezésétől (listák, Kanban táblák, ütemtervek) az egyéni automatizálások létrehozásának lehetőségéig, könnyen alkalmazkodik minden csapat igényeihez, legyen az kicsi vagy nagy. A szoftver olyan funkciókat tartalmaz, mint a feladatkezelés, alfeladatok, megjegyzések, feladatok hozzárendelése konkrét tagokhoz, haladás nyomon követése, automatizálások, integrációk más eszközökkel (többek között Google Drive, Slack) és részletes jelentések. Ezenkívül támogatja az időkövetést is, ami hasznos azok számára, akiknek nyomon kell követniük az egyes feladatokra fordított időt.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

2. Trello (a legjobb vizuális feladatkezeléshez)

via Trello

Ha egyszerűséget és intuitív kialakítást keres, a Trello ideális azoknak a csapatoknak, akik egy egyszerű platformot keresnek feladataik kezeléséhez. Kiválóan segít a felhasználóknak a szervezett munkafolyamatok létrehozásában a jellegzetes kártya- és táblás felületével.

Különösen népszerű a kisebb csapatok és egyének körében, akik hatékonyan szeretnék nyomon követni személyes és csapatprojekteket.

A Trello legjobb funkciói

Egyszerűsítse a feladatkezelést a Trello intuitív kialakításával, amely lehetővé teszi a kártyák gyors áthelyezését a listák között egy könnyen használható drag-and-drop felület segítségével.

Integrálj olyan eszközöket, mint naptárak, automatizálás és elemzések, hogy a sokféle Power-Up segítségével javítsd a munkafolyamatodat.

Testreszabhatja a színkódolt címkéket és a határidőket a jobb prioritás meghatározás érdekében, így biztosítva, hogy a feladatok szervezettek és könnyen azonosíthatók legyenek.

A Trello korlátai

Korlátozott skálázhatóság komplex munkafolyamatok esetén, különösen más Trello alternatívákhoz képest.

A Power-Ups további költségeket igényelhet a fejlett és részletes funkciókért.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 6 USD/hó felhasználónként

Prémium : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 200 értékelés)

Agilis módszertannal is jól működik, és ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a TO_DO hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A kezelőfelülete annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt és hatékony elemzést takarít meg.

3. Monday.com (A legjobb testreszabhatóság)

A Monday.com páratlan szintű testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek segítségével a csapatok a nulláról építhetik fel munkafolyamataikat.

Akár több agilis projektmenedzsment csapatot irányít, akár különböző funkciókat koordinál, a Monday.com biztosítja a folyamatok átláthatóságát és ellenőrzését.

Vizuális vonzereje és moduláris képességei miatt a tervező és marketing csapatok kedvence.

Monday.com legjobb funkciói

Kövesse nyomon a csapat előrehaladását a projektállapotok és határidők átfogó áttekintését biztosító, rendkívül vizuális irányítópultokkal.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat és szabályokat, hogy csökkentsék a manuális feladatfrissítéseket az ismétlődő feladatok kiküszöbölésével.

Tervezze és kövesse nyomon a projekteket a munkafolyamatainak leginkább megfelelő formátumokban, több rugalmas nézet opcióval, beleértve az idővonalat és a naptárat.

Monday.com korlátai

A fejlett funkciókhoz magasabb árkategóriák szükségesek.

A felhasználók szerint a komplex beállítások miatt a tanulási görbe meredek.

Monday.com árak

Ingyenes (legfeljebb két felhasználó számára)

Alap : 12 USD/hó felhasználónként

Standard : 14 USD/hó felhasználónként

Pro : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 12 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5300 értékelés)

4. MeisterTask (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához)

via MeisterTask

A MeisterTask egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra, hogy az automatizálást és az egyszerűséget helyezi előtérbe, így a csapatok időt takaríthatnak meg az ismétlődő feladatok elvégzésével.

Tiszta, felhasználóbarát kialakítása lehetővé teszi, hogy még a nem technikai csapatok is hatékony projektmenedzsment gyakorlatokat valósítsanak meg. A MeisterTask egyedi funkciói támogatják a hosszú távú termelékenységet azáltal, hogy egyszerűsítik a komplex munkafolyamatokat és biztosítják a zökkenőmentes együttműködést.

A MeisterTask legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat, például a feladatkiosztást vagy az állapotfrissítéseket, intelligens automatizálási eszközökkel.

A feladatok vizuális szervezése idővonalakba intuitív projektidővonalak segítségével a teljesítések nyomon követése érdekében, így könnyen figyelemmel kísérhető a haladás és a határidők betartása.

Kezelje hatékonyan projektjeit bármilyen eszközről a mobilbarát kialakításnak köszönhetően, amely lehetővé teszi a feladatok kezelését útközben is.

A MeisterTask korlátai

Korlátozott jelentéskészítő eszközök az ingyenes csomagban

Korlátozott integrációk az alacsonyabb árkategóriákban

MeisterTask árak

Ingyenes

Pro : 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

MeisterTask értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

Néhány hónapja használom a MeisterTask alkalmazást, és azt kell mondanom, hogy ez egy igazi áttörés! A használata rendkívül egyszerű – minden intuitív és egyértelmű. A bevezetése gyerekjáték volt, és a beilleszkedési folyamat is rendkívül zökkenőmentes volt. Az egyik kiemelkedő jellemzője a legmagasabb szintű adatbiztonság, ami megnyugtat, mert tudom, hogy az információink biztonságban vannak. A MeisterTask valóban leegyszerűsítette a projektmenedzsmentünket. Segít optimalizálni a bevételeket, mert segít megszervezni a munkát és nyomon követni a haladást. Ráadásul növeli a termelékenységet, mert rengeteg időt takarít meg a feladatkezelésben. Összességében kiváló eszköz, amelyet mindenkinek ajánlok, aki szeretné racionalizálni a munkafolyamatát és növelni a csapata hatékonyságát!

5. Smartsheet (legalkalmasabb nagy projektekhez)

via Smartsheet

A Smartsheet ideális nagy léptékű, összetett projektek kezeléséhez. Többféle nézetet kínál, többek között Kanban, Gantt és naptár nézetet, így átfogó áttekintést biztosít a projekt ütemtervéről és függőségeiről.

Különösen hasznosnak találtam a Smartsheet projektmenedzsmentet; segített fenntartani a strukturált munkafolyamatot és minden szinten vizualizálni a projekt szakaszait.

A Smartsheet legjobb funkciói

Váltson a Kanban, Gantt, Rács és Naptár nézetek között, hogy átfogó képet kapjon a projekt előrehaladásáról és ütemezéséről.

Hozzon létre egyedi automatizálási szabályokat az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez, a manuális beavatkozások minimalizálásához és a csapat hatékonyságának javításához.

Javítsa a csapat kommunikációját, és tartsa összehangolva a csapat tagjait anélkül, hogy elhagyná a platformot, valós idejű frissítések és üzenetküldési funkciók segítségével.

A Smartsheet korlátai

Egyszerűbb Kanban eszközökhöz képest drágább

Túlnyomóan azoknak a felhasználóknak szól, akik alapvető feladatkezelésre van szükségük.

Smartsheet árak

Előny: 12 USD/hó felhasználónként (1–10 felhasználó)

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 17 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

6. Kanban Tool (legalkalmasabb kis csapatok számára)

via Kanban Tool

A Kanban Tool az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb Kanban-alapú projektmenedzsment eszköz, amit kipróbáltam. Csapatmenedzsmentre is kiválóan alkalmas.

Ez egy egyszerű, felhasználóbarát megoldás, amelyet kis csapatok számára terveztek. Az eszköz egyszerűségre és a Kanban alapvető funkcióira összpontosít, ezért kiváló választás azok számára, akik egy könnyen használható, mégis hatékony feladatkezelő rendszert keresnek.

A Kanban Tool legjobb funkciói

Azonnali frissítések és feladatelőrehaladás, így mindenki naprakész a legújabb fejleményekkel kapcsolatban.

Figyelemmel kísérheti az egyes feladatokra fordított időt, így könnyebben értékelheti a termelékenységet és javíthatja az időgazdálkodást.

Határozza meg a WIP-korlátokat, hogy megakadályozza a csapat tagjainak túlterhelését, és a figyelmet az aktív feladatokra összpontosítsa.

A Kanban eszközök korlátai

Korlátozott fejlett funkciók nagyobb csapatok számára

Kevesebb integráció a versenytársakhoz képest

Kanban Tool árak

Ingyenes

Csapat : 6 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 11 USD/hó felhasználónként

Kanban eszközök értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

7. Asana (a legjobb UI-tervezéshez és UX-hez)

via Asana

Az Asana vizuálisan vonzó felületet és robusztus feladatkezelési funkciókat kombinál. Különösen hatékony azoknak a csapatoknak, amelyek együttműködésük javítását és munkafolyamataik optimalizálását szeretnék elérni egy felhasználóbarát környezetben.

Különösen hasznosnak találtam a feladatok kezelhető alfeladatokra bontásában, ami egyértelmű utat biztosít a projekt befejezéséhez.

Az Asana legjobb funkciói

Hozzon létre táblákat, amelyek megfelelnek a projekt igényeinek, és lehetővé teszik a feladatok és azok állapotának vizuális ábrázolását.

Rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz konkrét határidőkkel, elősegítve ezzel a felelősségvállalást és a határidők betartását.

Könnyen integrálható különböző eszközökkel, javítva a munkafolyamat hatékonyságát különböző platformokon.

Az Asana korlátai

Korlátozott funkcionalitás nagyobb vállalati projektek esetén

A jelentéskészítési funkciók prémium csomagokhoz kapcsolódnak.

Asana árak

Ingyenes

Starter : 8,50 USD/hó felhasználónként

Haladó : 19,21 USD/hó felhasználónként

Enterprise/Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

Az Asana rengeteg eszközt kínál a sprintek kezeléséhez és tervezéséhez, és segít a fázisok egyszerű fejlesztésében, csökkentve a zavart és egyértelműséget teremtve a csapat tagjai között. Tetszik a réteges elrendezés és az alapul szolgáló naptárnézet. Hiányoznak belőle néhány általános funkciók, és a felhasználói felületet javítani lehetne az egyéni jelentések és az eszközből való exportálás lehetőségeivel. Úgy érzem, hogy a gépi tanulás segítségével javíthatjuk az automatizálást.

8. Jira (A legjobb szoftverfejlesztéshez)

via Jira

A szoftverfejlesztő csapatok számára elengedhetetlen eszköz, a Jira jól ismert a fejlesztői körökben. Az agilis módszertanokhoz igazított funkcióival kiválóan alkalmas sprintok, backlogok és komplex fejlesztési projektek kezelésére.

A Jira-t különösen hasznosnak találtam több csapatot érintő projektek koordinálásához. Lehetővé teszi, hogy könnyen alkalmazkodjak a változó projektkövetelményekhez.

🧠 Érdekesség: A Jira neve a japán „Gojira” szóból származik, amely Godzilla-t jelent.

A Jira legjobb funkciói

Kövesse nyomon a hibákat, feladatokat és fejlesztéseket valós időben, így biztosítva, hogy a fejlesztési ciklusok során semmi ne maradjon ki.

Használja a JQL (Jira Query Language) nyelvet komplex keresésekhez, amely lehetővé teszi a problémák pontos nyomon követését több projektben is.

Számos fejlesztői eszközzel (például Bitbucket és Confluence) integrálható, javítva a csapatok együttműködését és a munkafolyamatok elemzését a hatékonyság érdekében.

A Jira korlátai

Bonyolult beállítási folyamat nem technikai felhasználók számára

Ez kisebb, nem szoftverfejlesztő csapatok számára túl nagy kihívás lehet.

Jira árak

Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó számára)

Standard: 8,60 USD/hó/felhasználó áron kapható

Prémium: 17 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 14 900 értékelés)

9. Zoho Projects (A legjobb együttműködéshez)

via Zoho Projects

A Zoho Projects különböző funkciókat egyesít egy egységes platformban, lehetővé téve a csapatok zökkenőmentes együttműködését. A függőségek nyomon követésére és az előrehaladás figyelemmel kísérésére szolgáló eszközökkel biztosítja, hogy a projekt minden aspektusa figyelembe legyen véve.

A Zoho beépített kommunikációs eszközei javítják a valós idejű együttműködést, ezért ez a szoftver a távoli csapatok kedvence.

A Zoho Projects legjobb funkciói

A beépített időkövető funkcióval rögzítheti a munkaórákat, hogy kezelhesse a költségvetést és értékelhesse a projekt ütemtervét.

Integrálja a csevegés, a megjegyzések és a fájlmegosztás funkciókat, hogy megkönnyítse a csapat tagjai közötti hatékony kommunikációt.

Testreszabhatja a műszerfalat, hogy a releváns projektmutatókat és KPI-ket jelenítsen meg, így gyors áttekintést kaphat a projekt előrehaladásáról.

A Zoho Projects korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk az alacsonyabb csomagokban

A fejlett funkciók megtanulása nehezebb

Zoho Projects árak

Ingyenes (legfeljebb 3 felhasználó, két projekt)

Prémium : 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (720+ értékelés)

10. Microsoft Planner (a legjobb a Microsoft Teams integrációhoz)

via Microsoft Planner

Már Microsoft Suite felhasználó? Ne keressen tovább, a Microsoft Planner a megoldás. Közvetlenül integrálódik a Microsoft Office ökoszisztémába, és egyszerű Kanban-stílusú eszközt kínál a feladatkezeléshez.

Valós idejű frissítései és együttműködési funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy olyan ismerős eszközökkel, mint a Teams és az Outlook, hatékonyan dolgozzanak. A Planner különösen hatékony kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyek nagymértékben támaszkodnak a Microsoft termékekre.

A Microsoft Planner legjobb funkciói

Osztja ki a feladatokat a csapat tagjai között, és állítsa be a határidőket, hogy mindenki felelősségteljesen végezhesse munkáját.

A beépített diagramok és irányítópultok segítségével figyelemmel kísérheti a feladatok elvégzését és a projekt előrehaladását.

Legyen naprakész a közelgő határidőkkel és a feladatok frissítéseivel kapcsolatos automatikus értesítésekkel.

A Microsoft Planner korlátai

Alapvető funkciók összehasonlítása a fejlett Kanban eszközökkel és más Microsoft Planner alternatívákkal

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A Microsoft Planner árai

Ingyenes (a Microsoft 365 csomagokban)

Planner Plan 1 : 10 USD/hó felhasználónként

Planner és Project Plan 3 : 30,00 USD/hó felhasználónként

Planner és Project Plan 5: 55,00 USD/hó felhasználónként

Microsoft Planner értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

11. Businessmap (A legjobb komplex munkafolyamatok vizualizálásához)

via Businessmap

A Businessmap olyan csapatok számára készült, amelyeknek bonyolult munkafolyamatokat kell vizualizálniuk és nyomon követniük. Fejlett térképezési funkciókat kínál, amelyek segítségével a szervezetek összekapcsolhatják a folyamatokat, azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket és optimalizálhatják a műveleteket.

Ezek az eszközök különösen alkalmasak olyan részlegek számára, mint az operatív, HR és pénzügyi részlegek, ahol a világosság és a struktúra elengedhetetlen.

A Businessmap legjobb funkciói

Készítsen részletes folyamatábrákat a Kanban táblák mellett, amelyek átfogó képet adnak a projekt folyamatáról és függőségeiről.

Bontsa fel a feladatokat és kezelje a függőségekkel rendelkező komplex projekteket, biztosítva a projekt zökkenőmentes előrehaladását.

Javítsa a csapat együttműködését az alkalmazáson belüli csevegéssel és dokumentummegosztással, hogy csökkenjen a külső kommunikációs eszközök iránti igény.

A Businessmap korlátai

Az új felhasználók számára meredek tanulási görbe

Egyszerűbb eszközökhöz képest magasabb árak

Businessmap árak

Standard : 179 USD/hó/felhasználó (minimum 15 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Businessmap értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

💡 Profi tipp: Rövid, gyakorlati workshopokat tartson, hogy növelje a csapat elkötelezettségét az új Kanban eszközök iránt. A funkciók áttekintése valós projektadatokkal megkönnyítheti az átállási folyamatot.

12. Notion (legalkalmasabb kis projektekhez)

via Notion

Tapasztalatom szerint a Notion rugalmas munkaterületet kínál, amely ötvözi a Kanban táblákat a jegyzetelési és dokumentációs funkciókkal. Kiválóan alkalmas kis projektekhez és személyes feladatkezeléshez.

A Notion legjobb funkciói

Szervezze és kövesse nyomon a munkafolyamatához igazított feladatokat

Összevonhatja a jegyzeteket, feladatokat és adatbázisokat a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében.

Használja az előre elkészített sablonokat a gyorsabb beállítás és a jobb hatékonyság érdekében.

A Notion korlátai

Korlátozott offline hozzáférés

Komplex projektmenedzsment esetén nem biztos, hogy elégséges

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2400+ értékelés)

13. Airtable (a legjobb adatcentrikus projektekhez)

via Airtable

Az Airtable egyedi módon ötvözi a táblázatkezelő funkciókat és a projektmenedzsmentet, így azoknak a csapatoknak ideális, amelyeknek a feladatok nyomon követése mellett az adatok szervezésére és elemzésére is szükségük van.

Rugalmas felülete lehetővé teszi a felhasználók számára adatbázisok létrehozását, így tökéletes választás nagy adatállományokat vagy egymással összekapcsolt projekteket kezelő csapatok számára.

Az Airtable legjobb funkciói

A táblákat különböző projektekhez igazíthatja, és szükség szerint válthat a nézetek között.

Kövesse nyomon nagy adathalmazokat, és könnyedén kapcsolja össze a kapcsolódó rekordokat, ami hasznos lehet az egymással összefüggő feladatokkal rendelkező projektek esetében.

Csökkentse az ismétlődő feladatokra fordított időt az automatizálással

Az Airtable korlátai

Az ingyenes csomagban a tárhely és a rekordok száma korlátozott.

A adatbázis funkciók megtanulása nehezebb

Airtable árak

Ingyenes

Csapat : 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

14. KanbanFlow (a legjobb Pomodoro időkövetéshez)

via KanbanFlow

A Pomodoro-technika egy időgazdálkodási módszer, amelyet az 1980-as évek végén fejlesztettek ki. Konyhai időzítőt használ, hogy a munkát intervallumokra ossza, általában 25 perces hosszúságúra, rövid szünetekkel elválasztva.

Ha Ön, mint én és sokan mások, hasznosnak találja a Pomodoro technikát, akkor a KanbanFlow remek választás. A Pomodoro-stílusú időkövetést közvetlenül beépíti a Kanban táblákba, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek a koncentráció és a termelékenység javítására törekednek.

A KanbanFlow legjobb funkciói

A feladatok tábláit a projekt igényeihez igazíthatja egyedi oszlopokkal, színkódolt feladatokkal és alfeladatokkal, így vizuálisan is áttekintheti a munkafolyamatokat.

Kezelje a feladatok prioritásait WIP (Work-In-Progress) korlátokkal, és állítson be függőségeket a komplex projektek egyszerűsítése érdekében.

Hozzáférés feladat alapú termelékenységi adatokhoz és időkövetési jelentésekhez, ideális a csapat teljesítményének és a projekt ütemtervének értékeléséhez.

A KanbanFlow korlátai

Korlátozott jelentési és vizualizációs funkciók

Kevesebb harmadik féltől származó integráció

KanbanFlow árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

KanbanFlow értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

15. Miro (A legjobb közös ötleteléshez)

via Miro

A Miro egy sokoldalú platform, amely Kanban táblákat kombinál brainstorming eszközökkel, mint például gondolattérképek és folyamatábrák. Ideális megoldás kreatív csapatok számára, akik együttműködve szeretnének tervezni, ötleteket kidolgozni és feladatokat végrehajtani.

A Miro valós idejű szerkesztési funkciója és hatalmas sablonkönyvtára felbecsülhetetlen értékűvé teszi távoli vagy hibrid csapatok számára.

A Miro legjobb funkciói

Dolgozzon együtt valós időben post-it cetlikkel, megjegyzésekkel és élő kurzor követéssel, ami tökéletes a távoli együttműködéshez.

Használjon sablonokat mindenhez, a Kanban tábláktól a stratégiai tervezésig, így könnyen és gyorsan elindíthat új projekteket.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Jira és a Microsoft Teams, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára a feladatok szinkronizálását és a platformok közötti együttműködést.

A Miro korlátai

A legtöbb funkcióhoz internetkapcsolat szükséges.

A nagyobb csapatok számára az árak magasak lehetnek.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Néha az új felhasználók számára a felhasználói élmény kissé nyomasztó lehet. Időt kell szánnom arra, hogy mindenkit bevezessek a platformba, és megbizonyosodjak arról, hogy tudják, mit kell tenniük. A felület tele van funkciókkal, ami hosszú távon nagyszerű, de az új felhasználók számára meglehetősen kihívást jelent. Azonban miután eltöltöttél egy kis időt a felfedezésével, remek eszközzé válik a csapatok számára.

16. Kanban Zone (A legjobb komplex munkafolyamatok kezeléséhez)

via Kanban Zone

Ha komplex projekteket irányít, a Kanban Zone fejlett projektmenedzsment eszközöket kínál a bonyolult munkafolyamatok kezeléséhez és optimalizálásához.

Egyedülálló többszintű táblái lehetővé teszik a csapatok számára, hogy feltérképezzék a függőségeket és racionalizálják a folyamatokat, így különösen alkalmasak olyan nagy projektekhez, amelyek magas szintű átláthatóságot igényelnek.

A Kanban Zone legjobb funkciói

A munkafolyamatok strukturálásával megmutathatja a feladatok közötti kapcsolatokat, ami bonyolultabb projektek esetén különösen hasznos.

Kövesse nyomon a több projektben elért előrehaladást, megkönnyítve ezzel a projektcélok és a csapat tevékenységének összehangolását.

Adjon hozzá függőségeket és WIP-korlátokat a feladatfolyamatok egyszerűsítése és a projekt szűk keresztmetszeteinek elkerülése érdekében.

A Kanban Zone korlátai

Korlátozott integráció harmadik féltől származó projektmenedzsment eszközökkel

A fejlett funkciókhoz magasabb árkategóriákra van szükség.

Kanban Zone árak

Ingyenes

Személyes : 6,25 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 13,75 USD/hó felhasználónként

Portfolio: 20 USD/hó felhasználónként

Kanban Zone értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

17. ProjectManager. com (A legjobb a fejlett projektkövetéshez)

A ProjectManager.com egy funkciókban gazdag eszköz, amelyet komplex portfóliókat kezelő csapatok számára fejlesztettek ki.

Fejlett jelentéskészítési és ütemezési funkcióival ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek részletes betekintést igényelnek az erőforrások elosztásába, az ütemtervekbe és a projekt teljesítményébe. A Kanban tábláktól a projekt irányítópultokig mindent kínál.

Ez az eszköz olyan környezetben működik jól, ahol a pontosság és a skálázhatóság kritikus fontosságú.

ProjectManager.com legjobb funkciói

Szerezzen betekintést a projekt irányítópultok, munkaidő-nyilvántartások és erőforrás-kezelési jelentések segítségével, amelyek különösen hasznosak nagyobb, összetett projektek esetén.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a munkafolyamatok egyszerűsítése és az időmegtakarítás érdekében.

Feladatok kiosztása, időkövetés és a csapat teljesítményének figyelemmel kísérése több projektben

A ProjectManager.com korlátai

Magasabb költségek az egyszerűbb eszközökhöz képest

Új felhasználók számára meredekebb tanulási görbe

ProjectManager.com árak

Csapat : 16 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 28 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ProjectManager.com értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (340+ értékelés)

18. Taskworld (A legjobb csapatmunkához)

via Taskworld

Néha a projekt sikeres befejezésének legnagyobb akadálya a csapat tagjai közötti kommunikáció hiánya. Ez különösen nehéz, ha a csapatok távoli és/vagy aszinkron szerepekben dolgoznak.

A Taskworld megoldja ezt a kihívást azáltal, hogy a Kanban táblákat robusztus együttműködési funkciókkal integrálja, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek számára a kommunikáció és az átláthatóság prioritást élvez.

Intuitív felülete és beépített elemző funkciói biztosítják, hogy a csapatok még a gyorsan változó környezetben is lépést tartsanak egymással és szinkronban maradjanak.

A Taskworld legjobb funkciói

A feladatok, a határidők és a csapat feladatkörök egy képernyőn történő megjelenítése

Maradjon naprakész a projekt előrehaladásáról a valós idejű frissítésekkel, amelyek mindenki számára biztosítják a feladatokkal kapcsolatos szinkronizálást.

Javítsd a csapat együttműködését és termelékenységét az alkalmazáson belüli csevegéssel

A Taskworld korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a fejlett munkafolyamatokhoz

Prémium árak a teljes funkcionalitásért

Taskworld árak

Ingyenes próba

Üzleti : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Taskworld értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (210+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: A Taskworld nem csak a feladatok előrehaladását követi nyomon, hanem a csapat tagjainak érzelmi visszajelzéseit is bizonyos feladatokkal kapcsolatban, hogy javítsa a csapat morálját és az együttműködést.

19. Todoist (A legjobb személyes feladatkezeléshez)

via Todoist

A Todoist egy sokoldalú feladatkezelő alkalmazás egyéni felhasználók és csapatok számára egyaránt. Tiszta felületet kínál, és a táblák funkcióján keresztül különböző termelékenységi módszereket támogat, beleértve a Kanbant is.

Ez a rugalmasság alkalmassá teszi személyes feladatok és közös projektek kezelésére.

A Todoist legjobb funkciói

Állítson be prioritásokat és adjon hozzá címkéket, hogy nyomon követhesse a sürgős feladatokat, és kategorizálja azokat a jobb szervezés érdekében.

Határozzon meg határidőket és esedékességi dátumokat olyan kifejezések beírásával, mint „jövő kedd”, így hatékonyabbá téve a feladatok bevitelét.

Használja a beépített sablonokat a különböző munkafolyamatokhoz, hogy gyorsan elindulhasson.

A Todoist korlátai

Lehet, hogy hiányoznak belőle a robusztusabb eszközökben megtalálható fejlett projektmenedzsment funkciók.

A címkék és szűrőkhez hasonló fejlett funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Todoist árak

Kezdőknek : Ingyenes

Pro : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

A Todoist-ot szinte az első naptól kezdve használom. A cég az egyik legátláthatóbb, amit ismerek, és a fejlesztői és ügyfélszolgálati csapata az egyik legjobb a multiverzumban. Az évek során, amióta használom, nem változtattam a alapvető módszereimen, csak időnként finomítottam rajtuk, ahogy új funkciók jelentek meg. Kipróbáltam szinte az összes feladatkezelőt, a Remember The Milk-et, az Any. do-t, a TickTick-et stb., de számomra még mindig a Todoist a legjobb.

20. Kanbanchi (a legjobb Google Workspace integrációhoz)

via Kanbanchi

Ha Ön, több ezer másik felhasználóhoz hasonlóan, rendszeresen használja a Google Workspace-t és annak szolgáltatásait, akkor feltétlenül próbálja ki a Kanbanchi alkalmazást Kanban táblájához.

A Kanbanchi egy projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amelyet kifejezetten a Google Workspace felhasználók számára terveztek.

Kanban táblákat, Gantt-diagramokat és időkövetést kínál, mindezt zökkenőmentesen integrálva a Google Drive-ba, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyek mélyen beágyazódtak a Google ökoszisztémájába.

A Kanbanchi legjobb funkciói

Integrálja a Google Drive-val és más Google-alkalmazásokkal az optimális munkafolyamat érdekében.

Figyelje a feladatokra fordított időt, segítve ezzel a termelékenység elemzését.

Használjon olyan elemző eszközöket, mint a kumulatív áramlási diagramok és a burn-down diagramok a teljesítmény nyomon követéséhez.

A Kanbanchi korlátai

Kevésbé alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek nem használják a Google Workspace-t, mivel funkciói a Google ökoszisztémájához vannak optimalizálva.

Egyes felhasználóknak a felület kevésbé intuitívnak tűnhet más Kanban eszközökhöz képest.

Kanbanchi árak

Alapvető : 5,99 USD/hó felhasználónként

Prémium : 16,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 41,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99,95 USD/hó/felhasználó áron

Kanbanchi értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (280+ értékelés)

21. ZenHub (a legjobb GitHub integrációhoz)

via ZenH u b

A ZenHub egy kifejezetten a GitHub-ot használó fejlesztői csapatok számára készült projektmenedzsment megoldás. Közvetlenül integrálódik a GitHub felületébe, így a fejlesztői környezet elhagyása nélkül biztosít Kanban táblákat és agilis projektmenedzsment funkciókat.

Ez az eszköz segít a fejlesztőknek a kódolásra koncentrálni, miközben az érdekelt feleket folyamatosan tájékoztatja a projekt ütemtervéről.

A ZenHub legjobb funkciói

A projektmenedzsment funkciók közvetlenül beágyazhatók a GitHubba, így zökkenőmentes felhasználói élményt biztosítanak.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, növelve a fejlesztés hatékonyságát

Részletes elemzésekkel nyomon követheti a projekt előrehaladását és a csapat teljesítményét.

A ZenHub korlátai

Elsősorban azoknak a csapatoknak hasznos, amelyek már használják a GitHubot; mások számára kevésbé hasznos.

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük ahhoz, hogy minden funkciót hatékonyan kihasználhassanak.

ZenHub árak

Ingyenes

Csapatok : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ZenHub értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

22. Wrike (A legjobb sokoldalú projektmenedzsmenthez)

via Wrike

A Wrike-ot egy átfogó projektmenedzsment eszköznek találtam, amely rugalmasságot kínál a különböző munkafolyamatokhoz, beleértve a Kanbant is.

Olyan funkciókat kínál, mint a feladatkövetés, Gantt-diagramok és robusztus jelentések, így különböző iparágakban működő, bármilyen méretű csapatok számára alkalmas.

A Wrike legfontosabb funkciói

Igazítsa munkaterületét a konkrét projekt igényeihez

Feladatok, határidők és előrehaladás részletes nyomon követése

Vizualizálja a projekt ütemtervét és függőségeit integrált Gantt-diagramokkal

A Wrike korlátai

Kiterjedt funkciókészlete miatt kisebb csapatok számára túlterhelő lehet, különösen más Wrike alternatívákhoz képest.

A fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, amelyek költségesek lehetnek.

A Wrike árai

Ingyenes .

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Enterprise és Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

23. Kanbanize (a legjobb az agilis gyakorlatok méretezésehez)

via Kanbanize

A Kanbanize (amelyet a Businessmap 2023 októberében felvásárolt) célja, hogy segítse a szervezeteket agilis gyakorlatuk méretezhetővé tételében azáltal, hogy a Kanban táblákat üzleti automatizálással és elemzéssel kombinálja.

Alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek vizualizálni szeretnék a munkát, optimalizálni szeretnék a munkafolyamatokat és javítani szeretnék a hatékonyságot az egész vállalatban.

A Kanbanize legfontosabb jellemzői

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és folyamatokat üzleti automatizálási szabályokkal a hatékonyság növelése érdekében.

Több projekt és portfólió kezelése a szervezeten belül

Készítsen átfogó jelentéseket és mutatókat részletes elemzésekkel a teljesítmény figyelemmel kíséréséhez és a fejlesztendő területek azonosításához.

A Kanbanize korlátai

A kiterjedt funkciók elsajátítása időt és képzést igényelhet.

Az árak kisebb csapatok vagy induló vállalkozások számára kevésbé elérhetőek lehetnek.

Kanbanize árak

Standard : 179 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Kanbanize értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

ClickUp: A legjobb Kanban szoftveralkalmazás

Miután kipróbáltam az itt felsorolt különböző Kanban táblás eszközöket, bátran állíthatom, hogy a ClickUp a legjobb választás a teljes körű projektmenedzsmenthez, és mások is egyetértenek ezzel.

A ClickUp testreszabhatósága, intuitív felülete és hatékony funkciói jelentősen növelték csapatom termelékenységét és hatékonyabbá tették munkafolyamatainkat.

A testreszabott állapotok létrehozásának, a feladatok automatizálásának és más fontos eszközökkel való integrálásnak a képessége miatt ez a szoftver minden projektmenedzser számára elengedhetetlen eszköz.

Ha szeretnéd továbbfejleszteni Kanban-tapasztalataidat, akkor javaslom, hogy még ma regisztrálj a ClickUp-ra – tapasztald meg magad a különbséget!