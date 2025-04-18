ClickUp blog

The 10 Best MeisterTask Alternatives for Task Management in 2025

Engineering Team
Engineering Team
2025. április 18.

Ha eddig a projektmenedzsment és a csapatmunkát igyekezett javítani, akkor valószínűleg már találkozott a MeisterTask-kal, egy sokak által megbízható feladatkezelő eszközzel.

A MeisterTask elegáns és könnyen használható. Az agilis csapatok és a Kanban hívei szeretik használni ezt az eszközt a projektekben felmerülő feladatok nyomon követésére. Az alapcsomag funkciói azonban korlátozottak, és előfordulhat, hogy más csapatokkal való kommunikációhoz és együttműködéshez számos más eszközre lesz szükséged.

Ez a cikk olyan alternatívákat mutat be a MeisterTask helyett, amelyek javíthatják a munkafolyamatokat, a termelékenységet és a hatékonyságot.

A fejlett funkcióktól és prioritási beállításoktól a relevánsabb integrációkig, ezek a MeisterTask alternatívák számos funkciót kínálnak, amelyek különböző igényeket elégítenek ki.

Mit kell keresni a MeisterTask alternatíváiban?

Akár önálló vállalkozó vagy, kis csapatot vezetsz, akár nagy erőforrás-állományt kezel, szükséged van egy olyan feladatkezelő eszközre, amely többet tud, mint egyszerűen teendőlistákat készíteni.

Bármely jó projektmenedzsment eszköznek elő kell mozdítania a szervezet hatékonyságának és növekedésének javítását.

Ezt a megközelítést szem előtt tartva, íme néhány kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell vennie a feladatkezelő platform kiválasztásakor:

  1. Intuitív, felhasználóbarát felület
  2. Együttműködési és testreszabási lehetőségek
  3. Kompatibilitás a meglévő üzleti rendszereiddel
  4. Haladáskövetés és jelentéskészítés funkciók
  5. Hozzáférhetőség különböző eszközökön és platformokon
  6. Erős biztonsági intézkedések, mint például az adatok titkosítása és a felhasználói hitelesítés
  7. Skálázhatóság a növekvő felhasználói és projekt számnak megfelelően
  8. Értesítések és emlékeztetők a feladatok időbeni elvégzéséhez és a határidők betartásához
  9. Átfogó képzési anyagok és gyors ügyfélszolgálat

Természetesen egyetlen eszköz sem kínál mindent, amit szeretnél, de néhány alternatíva nagyon közel áll a MeisterTaskhoz.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb alternatívát, amelyeket érdemes megfontolnia – áttekintettük azok legjobb funkcióit, értékeléseit és árait.

A 10 legjobb MeisterTask alternatíva, amit ismernie kell

1. ClickUp

Ha olyan all-in-one együttműködési platformot keres, amely könnyen alkalmazkodik a csapat igényeihez, akkor a ClickUp a megfelelő választás. A ClickUp egy funkciókban gazdag, sokoldalú feladatkezelési megoldás, amelyben világszerte több mint 800 000 csapat bízik különböző iparágakban.

Hozzon létre személyes teendőlistákat a ClickUp-ban, készítsen ellenőrzőlistákat a kapcsolódó teendők csoportosításával, és rendeljen fel feladatokat, ellenőrzőlista elemeket és feladatokat a csapat tagjaihoz. Akár megjegyzéseket is rendelhet a feladatokhoz, hogy a csapattársai intézkedjenek.

Táblázatok, listák, táblák és egyéb eszközök segítségével vizualizálhatja munkáját.
Kezdje el használni a ClickUp-ot
Készítsen ellenőrzőlistákat, sablonokat és feladatokat a ClickUp segítségével

A ClickUp Tasks segítségével páratlan rugalmassággal strukturálhatja projektjeit testreszabható alfeladatokkal. Továbbá több mint 35 ClickApps közül választhat, hogy személyre szabhassa feladatkezelési élményét.

A testreszabható munkaterület és a Task Tray segítségével kezelheti és meghatározhatja a csapatának egyedi igényeinek megfelelő feladat típusokat. A ClickUp órákat takarít meg Önnek azzal, hogy ismétlődő feladatokat és testreszabható sablonokat hozhat létre, amelyek egyszerűsítik a projekttervezést.

A ClickUp ismétlődő feladatok funkciója
Automatizálja a feladatokat a ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával

Akár a listákkal történő strukturált megközelítést, a táblákkal történő vizuális ábrázolást, a dobozokkal történő kompakt áttekintést, vagy a naptárakkal történő időközpontú perspektívát részesíti előnyben, a ClickUp több mint 15 nézetet kínál a projektmenedzserek számára.

ClickUp
Használja a ClickUp-ot projektjeinek hatékony kezeléséhez, több mint 15 nézettel, előre megtervezett sablonokkal és számos együttműködési funkcióval.

És ez még nem minden! A ClickUp többet kínál, mint egyszerű feladatkezelést. Egy helyen egyesíti a munkádat, az eszközeidet és a csapataidat, több mint 1000 alkalmazással való integrációval, többek között a Slackkel, a Gmail-lel, a Zoommal, az Outlookkal, a Google Drive-val, a HubSpot-tal és még sok mással.

Mindez és még sok más teszi a ClickUp-ot a MeisterTask legjobb alternatívájává. Íme egy rövid áttekintés ennek az ingyenes feladatkezelő szoftvernek a legfontosabb funkcióiról:

A ClickUp legjobb funkciói

  1. A ClickUp feladatkezelési sablonjával prioritásokat állíthat fel, vizualizálhatja és egyszerűsítheti a szervezeten belüli valamennyi projektben végrehajtandó feladatokat.
  2. A ClickUp színkódos feladatprioritási rendszerével azonosíthatja és végrehajthatja a sürgős feladatokat. A teendőket sürgős, magas prioritású, normál és alacsony prioritásúként jelölheti meg, majd szükség szerint elvégezheti azokat.
  3. Kövesse nyomon a teljesítéseket a ClickUp Reminders és a testreszabható értesítési beállítások segítségével. Kapjon időszerű frissítéseket e-mailben, asztali számítógépen vagy mobilon, és mindig legyen naprakész.
  4. Összegezze a feladatokat és hozzon létre cselekvési elemeket a ClickUp AI segítségével, egy mesterséges intelligenciával működő automatizált eszközzel, amely többféle szerepkörben és felhasználási esetben is alkalmazható.
  5. Kezelje az ütemterveket, kövesse nyomon az előrehaladást és figyelje a munkaidőt bármilyen eszközről és helyről. Jegyzeteket is hozzáadhat a bejegyzéseihez, és értékes jelentéseket kaphat az időkihasználásról.
  6. Kezelje feladatait és projektjeit útközben a ClickUp mobilalkalmazásával iOS és Android eszközökön.

A ClickUp korlátai

  1. A ClickUp által kínált összes funkció és testreszabási lehetőség megértése eltarthat egy ideig.
  2. Egyes felhasználók úgy találhatják, hogy nincs szükségük a ClickUp összes funkciójára. Ezért a ClickUp lehetővé teszi a munkaterület testreszabását, hogy azokra a funkciókra koncentrálhass, amelyek a szervezeted számára a legfontosabbak.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések

  • G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Szeretne teljes képet kapni a feladatkezelő eszközünkről? Vessen egy pillantást a ClickUp funkciók oldalára!

2. Asana

Asana
via Asana

Az Asana egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak nyomon követni, megtervezni és kezelni munkájukat a webes és mobil munkamenedzsment platformjain.

Az Asana különböző nézetek, például naptár és lista, lehetővé teszik a projektmenedzserek számára, hogy személyre szabják és színkódokkal jelöljék a feladatokat.

Az Asana rugalmasságának és ellenőrzési lehetőségeinek köszönhetően a potenciálisan túlterhelő projekteket kezelhető feladatokká alakíthatja.

Az Asana lehetővé teszi, hogy nagyobb feladatokon belül alfeladatokat hozzon létre, így láthatóvá teheti az előrehaladást és ösztönözheti a projektcsapatok proaktív munkamódszereit.

Az Asana legjobb funkciói

  • Feladatok létrehozása és kezelése felhasználóbarát felületen
  • Több nézet elérése a projekt ütemtervéhez
  • Használja ki az együttműködési és kommunikációs funkciókat, mint például a megjegyzések, a mellékletek és a megemlítések.
  • Integrálj több harmadik féltől származó alkalmazást az Asana-ba, hogy teljes munkafolyamatot hozz létre.
  • Optimalizálja az erőforrások elosztását és biztosítsa a kiegyensúlyozott munkaterhelést a csapatban

Az Asana korlátai

  • Az Asana offline funkciói korlátozottak, ezért mindig stabil internetkapcsolatra van szükség.
  • A fejlett funkciók és képességek előfizetést igényelnek, ami korlátozást jelenthet a költségtudatos felhasználók vagy kis csapatok számára.

Asana árak

  • Személyes: Ingyenes
  • Starter: 13,49 USD/hó/tag
  • Haladó: 30,49 USD/hó/tag
  • Vállalati: A részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!
  • Enterprise+: Részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Asana értékelések

  • G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 12 300 értékelés)

3. Todoist

Todoist
via Todoist

A Todoist egy termelékenység-kezelő megoldás, amely a teendőlisták létrehozására összpontosít. Intuitív felülete és projektkezelési funkciói miatt ideális választás egyének és csapatok számára egyaránt.

A Todoist segítségével projekteket és alkategóriákat hozhat létre, és mindegyiket színkóddal jelölheti. Főbb funkciói között szerepel az eszközök közötti szinkronizálás és a virtuális asszisztensekkel, például a Siri, a Google Assistant és az Alexa integrálása.

A Todoist potenciáljának maximális kihasználásához használhat olyan beállításokat, mint az ismétlődő feladatok, a sürgősségi címkék és a rövid feladatokhoz használható Quickies. A Todoist egy sokoldalú feladatkövető eszköz, korlátozott együttműködési és csapaton belüli kommunikációs funkciókkal.

A Todoist legjobb funkciói

  • Maradjon szervezett az összes eszközön és platformon, például virtuális asszisztensek, mobilok és asztali számítógépek esetén.
  • Integrálja a népszerű alkalmazásokat és szolgáltatásokat, mint például a Google Naptár és a Dropbox
  • A termelékenység és a feladatok teljesítési arányának elemzése és vizualizálása

A Todoist korlátai

  • Az internetkapcsolattól való függése korlátozza az offline funkcionalitást.
  • A felhasználók szerint a komplex projektek támogatása nem optimális.

Todoist árak

  • Kezdőknek: Ingyenes
  • Előny: 5 dollár havonta
  • Üzleti: 8 dollár/tag/hónap

Todoist értékelések

  • G2: 4,4/5 (750+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Bónusz: Nézze meg ezeket a Todoist alternatívákat!

4. Csapatmunka

Csapatmunka
via Teamwork

A Teamwork egy all-in-one projektmenedzsment és együttműködési szoftver, amelyet úgy terveztek, hogy a csapatok könnyedén megtervezhessék, nyomon követhessék és elvégezhessék a munkát.

Feladatkövető funkciója felülmúlja sok versenytársát, például a Microsoft Projects és a Smartsheet programokat. Ráadásul a Teamwork rendszeres frissítései és fejlesztései miatt megbízható választás a projektmenedzsmenthez.

A felhasználóbarát felület nagy segítséget jelent, különösen azok számára, akik kevésbé jártasak a projektmenedzsmentben. A támogatás is gyors, barátságos és segítőkész.

A Teamwork azonban nem képes importálni projektfájlokat (XML vagy hasonló formátumokat), ami befolyásolhatja a használhatóságát.

A Teamwork legjobb funkciói

  • Csapatok közötti együttműködés beépített kommunikációs eszközökkel, például csevegéssel és beszélgetési szálakkal
  • Személyre szabhatja a műszerfalakat, hogy egy pillanat alatt áttekintse a projekt előrehaladását és a legfontosabb mutatókat.
  • Használja ki a kiterjedt projekttervezési funkciókat, mint például a Gantt-diagramok és a feladatok függőségei.

Csapatmunka korlátai

  • A projektmenedzsment megoldás kis projektek esetében túl bonyolultnak bizonyulhat.
  • Egyes alapvető funkciókhoz magasabb árú csomagok vásárlása szükséges.

Csapatmunka árak

  • Ingyenes
  • Starter: 8,99 USD/felhasználó havonta
  • Szállítás: 13,99 USD/felhasználó havonta
  • Grow: 25,99 USD/felhasználó havonta

Csapatmunka értékelések

  • G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (850+ értékelés)

5. Flow

GetFlow
via Flow

A Flow egy projekt- és feladatkezelő eszköz, amely egyszerű vizuális munkafolyamatokat kínál a csapatok munkafolyamatainak tervezéséhez.

A Flow segítségével határidőket állíthat be, feladatokat delegálhat és feliratkozhat feladatokra, ami segít a együttműködés racionalizálásában. Válthat listás, naptáros és táblás formátumok között, és az eszköz rugalmasságot kínál a kezdési és befejezési dátumok hozzáadásához.

A Kanban-stílusú feladatlista nézet kiemelkedő, a projektmenedzsment megoldás egyszerű kialakítása és intuitív felhasználói felülete pedig tökéletes a kezdők számára.

Azonban problémákba ütközhet a szoftver használhatóságával kapcsolatban, mivel a projektek színeinek testreszabása és vizuális hierarchiája nem elérhető. A számos kártya miatt a projektek hamar túlterheltté válhatnak.

A Flow legjobb funkciói

  • Dolgozzon együttműködési környezetben, olyan funkciókkal, mint a megjegyzések és a fájlcsatolások.
  • Automatizálja a határidőre vonatkozó értesítéseket, hogy a projektcsapatok a terv szerint haladjanak és betartsák a projekt határidőit.
  • Integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Slack és a Google Naptár.
  • Váltson az egyes projektek listája és kanban táblája formátumok között

Áramlási korlátozások

  • A ingyenes verzió korlátozott funkciói befolyásolhatják az eszköz csapatok általi használhatóságát.
  • A 30 napos ingyenes próba nem tartalmazza a fejlett funkciókat.
  • Csak a legmagasabb szintű csomag kínál hasznos integrációkat, mint például a Zapier.

Flow árak

  • Alap: 8 dollár felhasználónként havonta
  • Plus: 12 dollár felhasználónként havonta
  • Pro: 18 dollár felhasználónként havonta

Flow értékelések

  • G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

6. Wrike

Wrike
via Wrike

Egy másik népszerű platform, a Wrike, projektmenedzsmentet és együttműködést kínál vállalati szintű funkciókkal a feladatok tervezéséhez és végrehajtásához.

A Wrike egyszerűsége segít a nagy és kis csapatoknak egyaránt jól alkalmazni az eszközt. Számos funkciója, mint például a feladat létrehozása, a mappák és a feladatokon belüli csevegőablakok, segít a projektek lebonyolításában, miközben mindenki részt vesz és tájékozott marad.

A személyre szabott irányítópultok és egyedi értesítések segítségével könnyen áttekinthetők a befejezetlen vagy késedelmes feladatok, és csökken a félreértések száma. Az eszköz feladatarchívuma szintén hasznos funkció: segítségével visszakereshetők a korábbi projektek részletei, és központosítható a dokumentáció.

A Wrike legjobb funkciói

  • Projektek megtekintése dinamikus és automatizált Gantt-diagramokkal
  • Aszinkron módon együttműködhet a csapattagokkal csevegés, megjegyzések és feladatkiosztás segítségével.
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a kézi munkát

A Wrike korlátai

  • Kevés offline funkció – aktív internetkapcsolatra van szükség a projektek eléréséhez és frissítéséhez.
  • Az eszköz kisebb vállalkozások vagy induló cégek számára költséges lehet.

A Wrike árai

  • Ingyenes
  • Csapat: 9,80 USD/felhasználó havonta
  • Üzleti: 24,80 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések

  • G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Olvassa el cikkünket a legjobb munkarend-szoftverekről

7. Lark

Larksuite
via Lark

Ez az eszköz a legjobb ár-érték arányt kínálja. A Lark egy platformon egyesíti a feladatkezelést, az üzenetküldést és a videokommunikációt egy együttműködési csomagként.

A Lark egy hatékony projektmenedzsment platform mindenféle méretű és összetételű csapat számára, amely találkozók, e-mailek, üzenetek, ütemezés, szövegszerkesztés és még sok más funkciót kínál. Mindezt egyetlen, tiszta felületen.

A fizetős csomag, amely korlátlan videokonferenciát, felhőalapú tárolást és e-mail tárhelyet tartalmaz, kiválóan alkalmas vállalati felhasználók számára.

Feladatkezelőként a Lark is kiemelkedik számos értékes funkciójával: egyénileg vagy csapatként szervezhet, együttműködhet és hajthat végre feladatokat. Ezzel a MeisterTask alternatívájával nagy projekteket is kezelhető lépésekre bontathat.

A Lark legjobb funkciói

  • Dolgozzon együtt dokumentációkon és projektterveken intelligens dokumentumfunkciók, például megjegyzések és verziókezelés segítségével.
  • Dolgozzon távolról, mégis szinkronban a projektcsapatokkal a videokonferencia funkciók segítségével.
  • Automatizálja a frissítéseket és állítson be értesítéseket a feladatlista alapján

A Lark korlátai

  • Más platformokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek
  • Azok a felhasználók, akik kizárólag feladatkezelést keresnek, nem feltétlenül használják a rendelkezésre álló széles körű funkciókat.

Lark árak

  • Starter: Ingyenes
  • Előny: 12 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lark értékelések

  • G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

8. Trello

A Trello egy webalapú projektmenedzsment eszköz, amely vizuális táblákat, listákat, kártyákat és egyéb eszközöket használ a feladatok és projektek egyszerűsítésére.

A Trello-t azoknak a csapatoknak fejlesztették ki, akik Kanban táblákat használnak a projektmenedzsmenthez, és leginkább kis csapatok és szabadúszók számára alkalmas. Könnyen kezelhető felületéről, intuitív tábláiról és egyszerű feladatkövetéséről ismert.

A Trello legfontosabb funkciói között szerepelnek a projektek idővonal vagy táblaként való megjelenítésére szolgáló nézetek, a termékbevezetésekhez szükséges feladatlistáktól a potenciális ügyfelek nyomon követéséig mindenre kiterjedő Trello-sablonok, valamint a Trello-t más eszközökkel összekötő Power-upok és plug-inek.

Trello
via Trello

A Trello legjobb funkciói

  • Automatizálja a műveleteket plug-inekkel, és integrálja a Trellót más munka- és csapatalkalmazásokkal, például a Google-lal, a Slackkel és másokkal.
  • A fizetős csomagokkal átláthatóságot nyerhetsz a munkafolyamatokban, és a táblagyűjtemények segítségével különböző kritériumok alapján csoportosíthatod a táblákat.
  • Adjon hozzá vagy távolítson el részleteket, mellékleteket és megjegyzéseket, majd indítson értesítéseket, hogy az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek.
  • Használja a Power-Ups funkciót, amely integrációk segítségével javítja az alkalmazás funkcionalitását és összekapcsolja a meglévő rendszerekkel.

A Trello korlátai

  • A kevés projektmenedzsment funkció korlátozó lehet nagy csapatok számára.
  • Ahhoz, hogy az eszköz feladatkezelésre használható legyen, harmadik féltől származó integrációkra van szükség.

Trello árak

  • Ingyenes csomag
  • Standard: 6 dollár felhasználónként/hónap
  • Prémium: 12,5 dollár felhasználónként/hónap
  • Vállalati: 2100 USD felhasználónként/hónap

Trello értékelések

  • G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Stackby

Stackby
via Stackby

A Stackby egy vezető munkamenedzsment platform, amely adatbázisokat, táblázatokat és feladatkövetési funkciókat tartalmaz, no-code automatizálással.

Bár a Stackby nem kifejezetten feladatkezelő eszköz, számos felhasználási területen alkalmazható, többek között projektmenedzsmentben, CRM-ben és tartalomtervezésben.

Az adatbázisok valós idejű szerkesztése, kommentálása és megosztása elősegíti a hatékony csapatmunkát és a feladatok gyors végrehajtását, a rendszeres frissítéseket és a csapatok közötti zökkenőmentes kommunikációt. Integrálhatja más népszerű eszközökkel is, mint például a Google Sheets, a Trello és az Airtable, ami elősegíti a termelékenységi eszközök közötti zökkenőmentes adatcserét.

A Stackby legjobb funkciói

  • Zökkenőmentes együttműködés valós idejű szerkesztéssel, frissítésekkel és értesítésekkel
  • Kombinálja a táblázatok ismertségét az adatbázisok rugalmasságával, hogy futtathassa ezt az eszközt.
  • Testreszabható nézetekkel (rács, kanban, naptár stb.) kielégítheti a speciális munkafolyamatok igényeit.

A Stackby korlátai

  • Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel
  • Az árak kevésbé versenyképesek, mint más hasonló eszközök esetében.

Stackby árak

  • Ingyenes csomag
  • Személyes: 4 USD/felhasználó havonta
  • Gazdaságosság: 7,5 USD/hely havonta
  • Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Stackby értékelések

  • G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

10. OmniFocus

OmniFocus
via OmniFocus

Az OmniFocus egy személyes feladatkezelő alkalmazás, amelyet a macOS és iOS felhasználók egyéni termelékenységének növelésére terveztek.

Az eszköz több testreszabható nézetet és munkafolyamatot kínál. Használhatja a három projekttípus (párhuzamos, egymást követő és egylépéses projektek) bármelyikét és a hat alapértelmezett nézetet. Személyre szabott nézeteket is létrehozhat, bár ez időt és erőfeszítést igényel.

Az eszköz megtanulása nehéz, és ára magasabb, mint a cikkben bemutatott legtöbb eszközé. Ez meglepő egy egyéni felhasználóknak szánt eszköz esetében.

Az alkalmazás az Apple ökoszisztémában lévő felhasználók számára készült, és iOS-eszközökön szinkronizálható, míg Windows-felhasználók számára webes verzió is elérhető. A Zapier segítségével más alkalmazásokat is integrálhatsz az adatok gyűjtése és a teljes munkafolyamat beállítása érdekében.

Az OmniFocus legjobb funkciói

  • Szinkronizálja munkáját automatikusan Mac, iPhone és iPad eszközökön
  • Készítsen egyedi perspektívákat vagy nézeteket a feladatokhoz különböző kritériumok alapján
  • Gyorsan és egyszerűen adjon hozzá feladatokat és ötleteket, így biztosítva, hogy a legforgalmasabb pillanatokban sem maradjon ki semmi.
  • Koncentrálj a konkrét feladatokra a Focus mód segítségével, amely kiszűri a nem lényeges információkat.

Az OmniFocus korlátai

  • Bár az Apple-felhasználók számára előnyös, az OmniFocus nem feltétlenül olyan sokoldalú azok számára, akik több operációs rendszert is használnak.
  • Az eszköz még kisebb csapatok és vállalkozások számára is használhatatlannak bizonyulhat.

OmniFocus árak

  • Előfizetés: 9,99 dollár havonta
  • v4 Standard licenc: 74,99 dollár egyszeri fizetés
  • v4 Pro licenc: 149,99 dollár egyszeri fizetés
  • OmniFocus for the Web: 4,99 dollár havonta

OmniFocus értékelések

  • G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

ClickUp: Az Ön all-in-one feladatkezelési megoldása

A projektmenedzsmentben a feladatok és az együttműködés kéz a kézben járnak. Ezt figyelembe véve a ClickUp kiemelkedő választásnak bizonyul a MeisterTask alternatívájaként.

A testreszabható feladatnézetektől és a feladatok automatizálásán át a hatékony együttműködési eszközökig terjedő széles funkcióválasztékkal a ClickUp átfogó megoldást kínál bármilyen összetettségű feladatok kezeléséhez. Intuitív felülete és skálázhatósága miatt kis csapatok és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas.

Akár projektmenedzsment, csapatmunka vagy személyes termelékenységi megoldást keres, használja a ClickUp-ot, hogy innovatív megközelítést valósítson meg és egyszerűsítse a feladatkezelést.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp