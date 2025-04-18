The 10 Best MeisterTask Alternatives for Task Management in 2025

Ha eddig a projektmenedzsment és a csapatmunkát igyekezett javítani, akkor valószínűleg már találkozott a MeisterTask-kal, egy sokak által megbízható feladatkezelő eszközzel.
A MeisterTask elegáns és könnyen használható. Az agilis csapatok és a Kanban hívei szeretik használni ezt az eszközt a projektekben felmerülő feladatok nyomon követésére. Az alapcsomag funkciói azonban korlátozottak, és előfordulhat, hogy más csapatokkal való kommunikációhoz és együttműködéshez számos más eszközre lesz szükséged.
Ez a cikk olyan alternatívákat mutat be a MeisterTask helyett, amelyek javíthatják a munkafolyamatokat, a termelékenységet és a hatékonyságot.
A fejlett funkcióktól és prioritási beállításoktól a relevánsabb integrációkig, ezek a MeisterTask alternatívák számos funkciót kínálnak, amelyek különböző igényeket elégítenek ki.
Mit kell keresni a MeisterTask alternatíváiban?
Akár önálló vállalkozó vagy, kis csapatot vezetsz, akár nagy erőforrás-állományt kezel, szükséged van egy olyan feladatkezelő eszközre, amely többet tud, mint egyszerűen teendőlistákat készíteni.
Bármely jó projektmenedzsment eszköznek elő kell mozdítania a szervezet hatékonyságának és növekedésének javítását.
Ezt a megközelítést szem előtt tartva, íme néhány kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell vennie a feladatkezelő platform kiválasztásakor:
- Intuitív, felhasználóbarát felület
- Együttműködési és testreszabási lehetőségek
- Kompatibilitás a meglévő üzleti rendszereiddel
- Haladáskövetés és jelentéskészítés funkciók
- Hozzáférhetőség különböző eszközökön és platformokon
- Erős biztonsági intézkedések, mint például az adatok titkosítása és a felhasználói hitelesítés
- Skálázhatóság a növekvő felhasználói és projekt számnak megfelelően
- Értesítések és emlékeztetők a feladatok időbeni elvégzéséhez és a határidők betartásához
- Átfogó képzési anyagok és gyors ügyfélszolgálat
Természetesen egyetlen eszköz sem kínál mindent, amit szeretnél, de néhány alternatíva nagyon közel áll a MeisterTaskhoz.
Összegyűjtöttük a 10 legjobb alternatívát, amelyeket érdemes megfontolnia – áttekintettük azok legjobb funkcióit, értékeléseit és árait.
A 10 legjobb MeisterTask alternatíva, amit ismernie kell
1. ClickUp
Ha olyan all-in-one együttműködési platformot keres, amely könnyen alkalmazkodik a csapat igényeihez, akkor a ClickUp a megfelelő választás. A ClickUp egy funkciókban gazdag, sokoldalú feladatkezelési megoldás, amelyben világszerte több mint 800 000 csapat bízik különböző iparágakban.
Hozzon létre személyes teendőlistákat a ClickUp-ban, készítsen ellenőrzőlistákat a kapcsolódó teendők csoportosításával, és rendeljen fel feladatokat, ellenőrzőlista elemeket és feladatokat a csapat tagjaihoz. Akár megjegyzéseket is rendelhet a feladatokhoz, hogy a csapattársai intézkedjenek.
A ClickUp Tasks segítségével páratlan rugalmassággal strukturálhatja projektjeit testreszabható alfeladatokkal. Továbbá több mint 35 ClickApps közül választhat, hogy személyre szabhassa feladatkezelési élményét.
A testreszabható munkaterület és a Task Tray segítségével kezelheti és meghatározhatja a csapatának egyedi igényeinek megfelelő feladat típusokat. A ClickUp órákat takarít meg Önnek azzal, hogy ismétlődő feladatokat és testreszabható sablonokat hozhat létre, amelyek egyszerűsítik a projekttervezést.
Akár a listákkal történő strukturált megközelítést, a táblákkal történő vizuális ábrázolást, a dobozokkal történő kompakt áttekintést, vagy a naptárakkal történő időközpontú perspektívát részesíti előnyben, a ClickUp több mint 15 nézetet kínál a projektmenedzserek számára.
És ez még nem minden! A ClickUp többet kínál, mint egyszerű feladatkezelést. Egy helyen egyesíti a munkádat, az eszközeidet és a csapataidat, több mint 1000 alkalmazással való integrációval, többek között a Slackkel, a Gmail-lel, a Zoommal, az Outlookkal, a Google Drive-val, a HubSpot-tal és még sok mással.
Mindez és még sok más teszi a ClickUp-ot a MeisterTask legjobb alternatívájává. Íme egy rövid áttekintés ennek az ingyenes feladatkezelő szoftvernek a legfontosabb funkcióiról:
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp feladatkezelési sablonjával prioritásokat állíthat fel, vizualizálhatja és egyszerűsítheti a szervezeten belüli valamennyi projektben végrehajtandó feladatokat.
- A ClickUp színkódos feladatprioritási rendszerével azonosíthatja és végrehajthatja a sürgős feladatokat. A teendőket sürgős, magas prioritású, normál és alacsony prioritásúként jelölheti meg, majd szükség szerint elvégezheti azokat.
- Kövesse nyomon a teljesítéseket a ClickUp Reminders és a testreszabható értesítési beállítások segítségével. Kapjon időszerű frissítéseket e-mailben, asztali számítógépen vagy mobilon, és mindig legyen naprakész.
- Összegezze a feladatokat és hozzon létre cselekvési elemeket a ClickUp AI segítségével, egy mesterséges intelligenciával működő automatizált eszközzel, amely többféle szerepkörben és felhasználási esetben is alkalmazható.
- Kezelje az ütemterveket, kövesse nyomon az előrehaladást és figyelje a munkaidőt bármilyen eszközről és helyről. Jegyzeteket is hozzáadhat a bejegyzéseihez, és értékes jelentéseket kaphat az időkihasználásról.
- Kezelje feladatait és projektjeit útközben a ClickUp mobilalkalmazásával iOS és Android eszközökön.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp által kínált összes funkció és testreszabási lehetőség megértése eltarthat egy ideig.
- Egyes felhasználók úgy találhatják, hogy nincs szükségük a ClickUp összes funkciójára. Ezért a ClickUp lehetővé teszi a munkaterület testreszabását, hogy azokra a funkciókra koncentrálhass, amelyek a szervezeted számára a legfontosabbak.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
Szeretne teljes képet kapni a feladatkezelő eszközünkről? Vessen egy pillantást a ClickUp funkciók oldalára!
2. Asana
Az Asana egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak nyomon követni, megtervezni és kezelni munkájukat a webes és mobil munkamenedzsment platformjain.
Az Asana különböző nézetek, például naptár és lista, lehetővé teszik a projektmenedzserek számára, hogy személyre szabják és színkódokkal jelöljék a feladatokat.
Az Asana rugalmasságának és ellenőrzési lehetőségeinek köszönhetően a potenciálisan túlterhelő projekteket kezelhető feladatokká alakíthatja.
Az Asana lehetővé teszi, hogy nagyobb feladatokon belül alfeladatokat hozzon létre, így láthatóvá teheti az előrehaladást és ösztönözheti a projektcsapatok proaktív munkamódszereit.
Az Asana legjobb funkciói
- Feladatok létrehozása és kezelése felhasználóbarát felületen
- Több nézet elérése a projekt ütemtervéhez
- Használja ki az együttműködési és kommunikációs funkciókat, mint például a megjegyzések, a mellékletek és a megemlítések.
- Integrálj több harmadik féltől származó alkalmazást az Asana-ba, hogy teljes munkafolyamatot hozz létre.
- Optimalizálja az erőforrások elosztását és biztosítsa a kiegyensúlyozott munkaterhelést a csapatban
Az Asana korlátai
- Az Asana offline funkciói korlátozottak, ezért mindig stabil internetkapcsolatra van szükség.
- A fejlett funkciók és képességek előfizetést igényelnek, ami korlátozást jelenthet a költségtudatos felhasználók vagy kis csapatok számára.
Asana árak
- Személyes: Ingyenes
- Starter: 13,49 USD/hó/tag
- Haladó: 30,49 USD/hó/tag
- Vállalati: A részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!
- Enterprise+: Részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!
Asana értékelések
- G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 12 300 értékelés)
3. Todoist
A Todoist egy termelékenység-kezelő megoldás, amely a teendőlisták létrehozására összpontosít. Intuitív felülete és projektkezelési funkciói miatt ideális választás egyének és csapatok számára egyaránt.
A Todoist segítségével projekteket és alkategóriákat hozhat létre, és mindegyiket színkóddal jelölheti. Főbb funkciói között szerepel az eszközök közötti szinkronizálás és a virtuális asszisztensekkel, például a Siri, a Google Assistant és az Alexa integrálása.
A Todoist potenciáljának maximális kihasználásához használhat olyan beállításokat, mint az ismétlődő feladatok, a sürgősségi címkék és a rövid feladatokhoz használható Quickies. A Todoist egy sokoldalú feladatkövető eszköz, korlátozott együttműködési és csapaton belüli kommunikációs funkciókkal.
A Todoist legjobb funkciói
- Maradjon szervezett az összes eszközön és platformon, például virtuális asszisztensek, mobilok és asztali számítógépek esetén.
- Integrálja a népszerű alkalmazásokat és szolgáltatásokat, mint például a Google Naptár és a Dropbox
- A termelékenység és a feladatok teljesítési arányának elemzése és vizualizálása
A Todoist korlátai
- Az internetkapcsolattól való függése korlátozza az offline funkcionalitást.
- A felhasználók szerint a komplex projektek támogatása nem optimális.
Todoist árak
- Kezdőknek: Ingyenes
- Előny: 5 dollár havonta
- Üzleti: 8 dollár/tag/hónap
Todoist értékelések
- G2: 4,4/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)
Bónusz: Nézze meg ezeket a Todoist alternatívákat!
4. Csapatmunka
A Teamwork egy all-in-one projektmenedzsment és együttműködési szoftver, amelyet úgy terveztek, hogy a csapatok könnyedén megtervezhessék, nyomon követhessék és elvégezhessék a munkát.
Feladatkövető funkciója felülmúlja sok versenytársát, például a Microsoft Projects és a Smartsheet programokat. Ráadásul a Teamwork rendszeres frissítései és fejlesztései miatt megbízható választás a projektmenedzsmenthez.
A felhasználóbarát felület nagy segítséget jelent, különösen azok számára, akik kevésbé jártasak a projektmenedzsmentben. A támogatás is gyors, barátságos és segítőkész.
A Teamwork azonban nem képes importálni projektfájlokat (XML vagy hasonló formátumokat), ami befolyásolhatja a használhatóságát.
A Teamwork legjobb funkciói
- Csapatok közötti együttműködés beépített kommunikációs eszközökkel, például csevegéssel és beszélgetési szálakkal
- Személyre szabhatja a műszerfalakat, hogy egy pillanat alatt áttekintse a projekt előrehaladását és a legfontosabb mutatókat.
- Használja ki a kiterjedt projekttervezési funkciókat, mint például a Gantt-diagramok és a feladatok függőségei.
Csapatmunka korlátai
- A projektmenedzsment megoldás kis projektek esetében túl bonyolultnak bizonyulhat.
- Egyes alapvető funkciókhoz magasabb árú csomagok vásárlása szükséges.
Csapatmunka árak
- Ingyenes
- Starter: 8,99 USD/felhasználó havonta
- Szállítás: 13,99 USD/felhasználó havonta
- Grow: 25,99 USD/felhasználó havonta
Csapatmunka értékelések
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (850+ értékelés)
5. Flow
A Flow egy projekt- és feladatkezelő eszköz, amely egyszerű vizuális munkafolyamatokat kínál a csapatok munkafolyamatainak tervezéséhez.
A Flow segítségével határidőket állíthat be, feladatokat delegálhat és feliratkozhat feladatokra, ami segít a együttműködés racionalizálásában. Válthat listás, naptáros és táblás formátumok között, és az eszköz rugalmasságot kínál a kezdési és befejezési dátumok hozzáadásához.
A Kanban-stílusú feladatlista nézet kiemelkedő, a projektmenedzsment megoldás egyszerű kialakítása és intuitív felhasználói felülete pedig tökéletes a kezdők számára.
Azonban problémákba ütközhet a szoftver használhatóságával kapcsolatban, mivel a projektek színeinek testreszabása és vizuális hierarchiája nem elérhető. A számos kártya miatt a projektek hamar túlterheltté válhatnak.
A Flow legjobb funkciói
- Dolgozzon együttműködési környezetben, olyan funkciókkal, mint a megjegyzések és a fájlcsatolások.
- Automatizálja a határidőre vonatkozó értesítéseket, hogy a projektcsapatok a terv szerint haladjanak és betartsák a projekt határidőit.
- Integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Slack és a Google Naptár.
- Váltson az egyes projektek listája és kanban táblája formátumok között
Áramlási korlátozások
- A ingyenes verzió korlátozott funkciói befolyásolhatják az eszköz csapatok általi használhatóságát.
- A 30 napos ingyenes próba nem tartalmazza a fejlett funkciókat.
- Csak a legmagasabb szintű csomag kínál hasznos integrációkat, mint például a Zapier.
Flow árak
- Alap: 8 dollár felhasználónként havonta
- Plus: 12 dollár felhasználónként havonta
- Pro: 18 dollár felhasználónként havonta
Flow értékelések
- G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
6. Wrike
Egy másik népszerű platform, a Wrike, projektmenedzsmentet és együttműködést kínál vállalati szintű funkciókkal a feladatok tervezéséhez és végrehajtásához.
A Wrike egyszerűsége segít a nagy és kis csapatoknak egyaránt jól alkalmazni az eszközt. Számos funkciója, mint például a feladat létrehozása, a mappák és a feladatokon belüli csevegőablakok, segít a projektek lebonyolításában, miközben mindenki részt vesz és tájékozott marad.
A személyre szabott irányítópultok és egyedi értesítések segítségével könnyen áttekinthetők a befejezetlen vagy késedelmes feladatok, és csökken a félreértések száma. Az eszköz feladatarchívuma szintén hasznos funkció: segítségével visszakereshetők a korábbi projektek részletei, és központosítható a dokumentáció.
A Wrike legjobb funkciói
- Projektek megtekintése dinamikus és automatizált Gantt-diagramokkal
- Aszinkron módon együttműködhet a csapattagokkal csevegés, megjegyzések és feladatkiosztás segítségével.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a kézi munkát
A Wrike korlátai
- Kevés offline funkció – aktív internetkapcsolatra van szükség a projektek eléréséhez és frissítéséhez.
- Az eszköz kisebb vállalkozások vagy induló cégek számára költséges lehet.
A Wrike árai
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 24,80 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)
Olvassa el cikkünket a legjobb munkarend-szoftverekről
7. Lark
Ez az eszköz a legjobb ár-érték arányt kínálja. A Lark egy platformon egyesíti a feladatkezelést, az üzenetküldést és a videokommunikációt egy együttműködési csomagként.
A Lark egy hatékony projektmenedzsment platform mindenféle méretű és összetételű csapat számára, amely találkozók, e-mailek, üzenetek, ütemezés, szövegszerkesztés és még sok más funkciót kínál. Mindezt egyetlen, tiszta felületen.
A fizetős csomag, amely korlátlan videokonferenciát, felhőalapú tárolást és e-mail tárhelyet tartalmaz, kiválóan alkalmas vállalati felhasználók számára.
Feladatkezelőként a Lark is kiemelkedik számos értékes funkciójával: egyénileg vagy csapatként szervezhet, együttműködhet és hajthat végre feladatokat. Ezzel a MeisterTask alternatívájával nagy projekteket is kezelhető lépésekre bontathat.
A Lark legjobb funkciói
- Dolgozzon együtt dokumentációkon és projektterveken intelligens dokumentumfunkciók, például megjegyzések és verziókezelés segítségével.
- Dolgozzon távolról, mégis szinkronban a projektcsapatokkal a videokonferencia funkciók segítségével.
- Automatizálja a frissítéseket és állítson be értesítéseket a feladatlista alapján
A Lark korlátai
- Más platformokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek
- Azok a felhasználók, akik kizárólag feladatkezelést keresnek, nem feltétlenül használják a rendelkezésre álló széles körű funkciókat.
Lark árak
- Starter: Ingyenes
- Előny: 12 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Lark értékelések
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)
8. Trello
A Trello egy webalapú projektmenedzsment eszköz, amely vizuális táblákat, listákat, kártyákat és egyéb eszközöket használ a feladatok és projektek egyszerűsítésére.
A Trello-t azoknak a csapatoknak fejlesztették ki, akik Kanban táblákat használnak a projektmenedzsmenthez, és leginkább kis csapatok és szabadúszók számára alkalmas. Könnyen kezelhető felületéről, intuitív tábláiról és egyszerű feladatkövetéséről ismert.
A Trello legfontosabb funkciói között szerepelnek a projektek idővonal vagy táblaként való megjelenítésére szolgáló nézetek, a termékbevezetésekhez szükséges feladatlistáktól a potenciális ügyfelek nyomon követéséig mindenre kiterjedő Trello-sablonok, valamint a Trello-t más eszközökkel összekötő Power-upok és plug-inek.
A Trello legjobb funkciói
- Automatizálja a műveleteket plug-inekkel, és integrálja a Trellót más munka- és csapatalkalmazásokkal, például a Google-lal, a Slackkel és másokkal.
- A fizetős csomagokkal átláthatóságot nyerhetsz a munkafolyamatokban, és a táblagyűjtemények segítségével különböző kritériumok alapján csoportosíthatod a táblákat.
- Adjon hozzá vagy távolítson el részleteket, mellékleteket és megjegyzéseket, majd indítson értesítéseket, hogy az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek.
- Használja a Power-Ups funkciót, amely integrációk segítségével javítja az alkalmazás funkcionalitását és összekapcsolja a meglévő rendszerekkel.
A Trello korlátai
- A kevés projektmenedzsment funkció korlátozó lehet nagy csapatok számára.
- Ahhoz, hogy az eszköz feladatkezelésre használható legyen, harmadik féltől származó integrációkra van szükség.
Trello árak
- Ingyenes csomag
- Standard: 6 dollár felhasználónként/hónap
- Prémium: 12,5 dollár felhasználónként/hónap
- Vállalati: 2100 USD felhasználónként/hónap
Trello értékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)
9. Stackby
A Stackby egy vezető munkamenedzsment platform, amely adatbázisokat, táblázatokat és feladatkövetési funkciókat tartalmaz, no-code automatizálással.
Bár a Stackby nem kifejezetten feladatkezelő eszköz, számos felhasználási területen alkalmazható, többek között projektmenedzsmentben, CRM-ben és tartalomtervezésben.
Az adatbázisok valós idejű szerkesztése, kommentálása és megosztása elősegíti a hatékony csapatmunkát és a feladatok gyors végrehajtását, a rendszeres frissítéseket és a csapatok közötti zökkenőmentes kommunikációt. Integrálhatja más népszerű eszközökkel is, mint például a Google Sheets, a Trello és az Airtable, ami elősegíti a termelékenységi eszközök közötti zökkenőmentes adatcserét.
A Stackby legjobb funkciói
- Zökkenőmentes együttműködés valós idejű szerkesztéssel, frissítésekkel és értesítésekkel
- Kombinálja a táblázatok ismertségét az adatbázisok rugalmasságával, hogy futtathassa ezt az eszközt.
- Testreszabható nézetekkel (rács, kanban, naptár stb.) kielégítheti a speciális munkafolyamatok igényeit.
A Stackby korlátai
- Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel
- Az árak kevésbé versenyképesek, mint más hasonló eszközök esetében.
Stackby árak
- Ingyenes csomag
- Személyes: 4 USD/felhasználó havonta
- Gazdaságosság: 7,5 USD/hely havonta
- Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Stackby értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)
10. OmniFocus
Az OmniFocus egy személyes feladatkezelő alkalmazás, amelyet a macOS és iOS felhasználók egyéni termelékenységének növelésére terveztek.
Az eszköz több testreszabható nézetet és munkafolyamatot kínál. Használhatja a három projekttípus (párhuzamos, egymást követő és egylépéses projektek) bármelyikét és a hat alapértelmezett nézetet. Személyre szabott nézeteket is létrehozhat, bár ez időt és erőfeszítést igényel.
Az eszköz megtanulása nehéz, és ára magasabb, mint a cikkben bemutatott legtöbb eszközé. Ez meglepő egy egyéni felhasználóknak szánt eszköz esetében.
Az alkalmazás az Apple ökoszisztémában lévő felhasználók számára készült, és iOS-eszközökön szinkronizálható, míg Windows-felhasználók számára webes verzió is elérhető. A Zapier segítségével más alkalmazásokat is integrálhatsz az adatok gyűjtése és a teljes munkafolyamat beállítása érdekében.
Az OmniFocus legjobb funkciói
- Szinkronizálja munkáját automatikusan Mac, iPhone és iPad eszközökön
- Készítsen egyedi perspektívákat vagy nézeteket a feladatokhoz különböző kritériumok alapján
- Gyorsan és egyszerűen adjon hozzá feladatokat és ötleteket, így biztosítva, hogy a legforgalmasabb pillanatokban sem maradjon ki semmi.
- Koncentrálj a konkrét feladatokra a Focus mód segítségével, amely kiszűri a nem lényeges információkat.
Az OmniFocus korlátai
- Bár az Apple-felhasználók számára előnyös, az OmniFocus nem feltétlenül olyan sokoldalú azok számára, akik több operációs rendszert is használnak.
- Az eszköz még kisebb csapatok és vállalkozások számára is használhatatlannak bizonyulhat.
OmniFocus árak
- Előfizetés: 9,99 dollár havonta
- v4 Standard licenc: 74,99 dollár egyszeri fizetés
- v4 Pro licenc: 149,99 dollár egyszeri fizetés
- OmniFocus for the Web: 4,99 dollár havonta
OmniFocus értékelések
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
ClickUp: Az Ön all-in-one feladatkezelési megoldása
A projektmenedzsmentben a feladatok és az együttműködés kéz a kézben járnak. Ezt figyelembe véve a ClickUp kiemelkedő választásnak bizonyul a MeisterTask alternatívájaként.
A testreszabható feladatnézetektől és a feladatok automatizálásán át a hatékony együttműködési eszközökig terjedő széles funkcióválasztékkal a ClickUp átfogó megoldást kínál bármilyen összetettségű feladatok kezeléséhez. Intuitív felülete és skálázhatósága miatt kis csapatok és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas.
Akár projektmenedzsment, csapatmunka vagy személyes termelékenységi megoldást keres, használja a ClickUp-ot, hogy innovatív megközelítést valósítson meg és egyszerűsítse a feladatkezelést.
Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!