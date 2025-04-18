The 10 Best MeisterTask Alternatives for Task Management in 2025

Ha eddig a projektmenedzsment és a csapatmunkát igyekezett javítani, akkor valószínűleg már találkozott a MeisterTask-kal, egy sokak által megbízható feladatkezelő eszközzel.

A MeisterTask elegáns és könnyen használható. Az agilis csapatok és a Kanban hívei szeretik használni ezt az eszközt a projektekben felmerülő feladatok nyomon követésére. Az alapcsomag funkciói azonban korlátozottak, és előfordulhat, hogy más csapatokkal való kommunikációhoz és együttműködéshez számos más eszközre lesz szükséged.

Ez a cikk olyan alternatívákat mutat be a MeisterTask helyett, amelyek javíthatják a munkafolyamatokat, a termelékenységet és a hatékonyságot.

A fejlett funkcióktól és prioritási beállításoktól a relevánsabb integrációkig, ezek a MeisterTask alternatívák számos funkciót kínálnak, amelyek különböző igényeket elégítenek ki.

Mit kell keresni a MeisterTask alternatíváiban?

Akár önálló vállalkozó vagy, kis csapatot vezetsz, akár nagy erőforrás-állományt kezel, szükséged van egy olyan feladatkezelő eszközre, amely többet tud, mint egyszerűen teendőlistákat készíteni.

Bármely jó projektmenedzsment eszköznek elő kell mozdítania a szervezet hatékonyságának és növekedésének javítását.

Ezt a megközelítést szem előtt tartva, íme néhány kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell vennie a feladatkezelő platform kiválasztásakor:

Intuitív, felhasználóbarát felület Együttműködési és testreszabási lehetőségek Kompatibilitás a meglévő üzleti rendszereiddel Haladáskövetés és jelentéskészítés funkciók Hozzáférhetőség különböző eszközökön és platformokon Erős biztonsági intézkedések, mint például az adatok titkosítása és a felhasználói hitelesítés Skálázhatóság a növekvő felhasználói és projekt számnak megfelelően Értesítések és emlékeztetők a feladatok időbeni elvégzéséhez és a határidők betartásához Átfogó képzési anyagok és gyors ügyfélszolgálat

Természetesen egyetlen eszköz sem kínál mindent, amit szeretnél, de néhány alternatíva nagyon közel áll a MeisterTaskhoz.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb alternatívát, amelyeket érdemes megfontolnia – áttekintettük azok legjobb funkcióit, értékeléseit és árait.

A 10 legjobb MeisterTask alternatíva, amit ismernie kell

1. ClickUp

Ha olyan all-in-one együttműködési platformot keres, amely könnyen alkalmazkodik a csapat igényeihez, akkor a ClickUp a megfelelő választás. A ClickUp egy funkciókban gazdag, sokoldalú feladatkezelési megoldás, amelyben világszerte több mint 800 000 csapat bízik különböző iparágakban.

Hozzon létre személyes teendőlistákat a ClickUp-ban, készítsen ellenőrzőlistákat a kapcsolódó teendők csoportosításával, és rendeljen fel feladatokat, ellenőrzőlista elemeket és feladatokat a csapat tagjaihoz. Akár megjegyzéseket is rendelhet a feladatokhoz, hogy a csapattársai intézkedjenek.

Kezdje el használni a ClickUp-ot Készítsen ellenőrzőlistákat, sablonokat és feladatokat a ClickUp segítségével

A ClickUp Tasks segítségével páratlan rugalmassággal strukturálhatja projektjeit testreszabható alfeladatokkal. Továbbá több mint 35 ClickApps közül választhat, hogy személyre szabhassa feladatkezelési élményét.

A testreszabható munkaterület és a Task Tray segítségével kezelheti és meghatározhatja a csapatának egyedi igényeinek megfelelő feladat típusokat. A ClickUp órákat takarít meg Önnek azzal, hogy ismétlődő feladatokat és testreszabható sablonokat hozhat létre, amelyek egyszerűsítik a projekttervezést.

Automatizálja a feladatokat a ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával

Akár a listákkal történő strukturált megközelítést, a táblákkal történő vizuális ábrázolást, a dobozokkal történő kompakt áttekintést, vagy a naptárakkal történő időközpontú perspektívát részesíti előnyben, a ClickUp több mint 15 nézetet kínál a projektmenedzserek számára.

Használja a ClickUp-ot projektjeinek hatékony kezeléséhez, több mint 15 nézettel, előre megtervezett sablonokkal és számos együttműködési funkcióval.

És ez még nem minden! A ClickUp többet kínál, mint egyszerű feladatkezelést. Egy helyen egyesíti a munkádat, az eszközeidet és a csapataidat, több mint 1000 alkalmazással való integrációval, többek között a Slackkel, a Gmail-lel, a Zoommal, az Outlookkal, a Google Drive-val, a HubSpot-tal és még sok mással.

Mindez és még sok más teszi a ClickUp-ot a MeisterTask legjobb alternatívájává. Íme egy rövid áttekintés ennek az ingyenes feladatkezelő szoftvernek a legfontosabb funkcióiról:

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp által kínált összes funkció és testreszabási lehetőség megértése eltarthat egy ideig. Egyes felhasználók úgy találhatják, hogy nincs szükségük a ClickUp összes funkciójára. Ezért a ClickUp lehetővé teszi a munkaterület testreszabását, hogy azokra a funkciókra koncentrálhass, amelyek a szervezeted számára a legfontosabbak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések

G2 : 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Szeretne teljes képet kapni a feladatkezelő eszközünkről? Vessen egy pillantást a ClickUp funkciók oldalára!

2. Asana

via Asana

Az Asana egy népszerű projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak nyomon követni, megtervezni és kezelni munkájukat a webes és mobil munkamenedzsment platformjain.

Az Asana különböző nézetek, például naptár és lista, lehetővé teszik a projektmenedzserek számára, hogy személyre szabják és színkódokkal jelöljék a feladatokat.

Az Asana rugalmasságának és ellenőrzési lehetőségeinek köszönhetően a potenciálisan túlterhelő projekteket kezelhető feladatokká alakíthatja.

Az Asana lehetővé teszi, hogy nagyobb feladatokon belül alfeladatokat hozzon létre, így láthatóvá teheti az előrehaladást és ösztönözheti a projektcsapatok proaktív munkamódszereit.

Az Asana legjobb funkciói

Feladatok létrehozása és kezelése felhasználóbarát felületen

Több nézet elérése a projekt ütemtervéhez

Használja ki az együttműködési és kommunikációs funkciókat, mint például a megjegyzések, a mellékletek és a megemlítések.

Integrálj több harmadik féltől származó alkalmazást az Asana-ba, hogy teljes munkafolyamatot hozz létre.

Optimalizálja az erőforrások elosztását és biztosítsa a kiegyensúlyozott munkaterhelést a csapatban

Az Asana korlátai

Az Asana offline funkciói korlátozottak, ezért mindig stabil internetkapcsolatra van szükség.

A fejlett funkciók és képességek előfizetést igényelnek, ami korlátozást jelenthet a költségtudatos felhasználók vagy kis csapatok számára.

Asana árak

Személyes : Ingyenes

Starter : 13,49 USD/hó/tag

Haladó : 30,49 USD/hó/tag

Vállalati : A részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Enterprise+: Részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Asana értékelések

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 12 300 értékelés)

3. Todoist

via Todoist

A Todoist egy termelékenység-kezelő megoldás, amely a teendőlisták létrehozására összpontosít. Intuitív felülete és projektkezelési funkciói miatt ideális választás egyének és csapatok számára egyaránt.

A Todoist segítségével projekteket és alkategóriákat hozhat létre, és mindegyiket színkóddal jelölheti. Főbb funkciói között szerepel az eszközök közötti szinkronizálás és a virtuális asszisztensekkel, például a Siri, a Google Assistant és az Alexa integrálása.

A Todoist potenciáljának maximális kihasználásához használhat olyan beállításokat, mint az ismétlődő feladatok, a sürgősségi címkék és a rövid feladatokhoz használható Quickies. A Todoist egy sokoldalú feladatkövető eszköz, korlátozott együttműködési és csapaton belüli kommunikációs funkciókkal.

A Todoist legjobb funkciói

Maradjon szervezett az összes eszközön és platformon, például virtuális asszisztensek, mobilok és asztali számítógépek esetén.

Integrálja a népszerű alkalmazásokat és szolgáltatásokat, mint például a Google Naptár és a Dropbox

A termelékenység és a feladatok teljesítési arányának elemzése és vizualizálása

A Todoist korlátai

Az internetkapcsolattól való függése korlátozza az offline funkcionalitást.

A felhasználók szerint a komplex projektek támogatása nem optimális.

Todoist árak

Kezdőknek : Ingyenes

Előny: 5 dollár havonta

Üzleti: 8 dollár/tag/hónap

Todoist értékelések

G2: 4,4/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Bónusz: Nézze meg ezeket a Todoist alternatívákat!

4. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork egy all-in-one projektmenedzsment és együttműködési szoftver, amelyet úgy terveztek, hogy a csapatok könnyedén megtervezhessék, nyomon követhessék és elvégezhessék a munkát.

Feladatkövető funkciója felülmúlja sok versenytársát, például a Microsoft Projects és a Smartsheet programokat. Ráadásul a Teamwork rendszeres frissítései és fejlesztései miatt megbízható választás a projektmenedzsmenthez.

A felhasználóbarát felület nagy segítséget jelent, különösen azok számára, akik kevésbé jártasak a projektmenedzsmentben. A támogatás is gyors, barátságos és segítőkész.

A Teamwork azonban nem képes importálni projektfájlokat (XML vagy hasonló formátumokat), ami befolyásolhatja a használhatóságát.

A Teamwork legjobb funkciói

Csapatok közötti együttműködés beépített kommunikációs eszközökkel, például csevegéssel és beszélgetési szálakkal

Személyre szabhatja a műszerfalakat, hogy egy pillanat alatt áttekintse a projekt előrehaladását és a legfontosabb mutatókat.

Használja ki a kiterjedt projekttervezési funkciókat, mint például a Gantt-diagramok és a feladatok függőségei.

Csapatmunka korlátai

A projektmenedzsment megoldás kis projektek esetében túl bonyolultnak bizonyulhat.

Egyes alapvető funkciókhoz magasabb árú csomagok vásárlása szükséges.

Csapatmunka árak

Ingyenes

Starter : 8,99 USD/felhasználó havonta

Szállítás: 13,99 USD/felhasználó havonta

Grow: 25,99 USD/felhasználó havonta

Csapatmunka értékelések

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (850+ értékelés)

5. Flow

via Flow

A Flow egy projekt- és feladatkezelő eszköz, amely egyszerű vizuális munkafolyamatokat kínál a csapatok munkafolyamatainak tervezéséhez.

A Flow segítségével határidőket állíthat be, feladatokat delegálhat és feliratkozhat feladatokra, ami segít a együttműködés racionalizálásában. Válthat listás, naptáros és táblás formátumok között, és az eszköz rugalmasságot kínál a kezdési és befejezési dátumok hozzáadásához.

A Kanban-stílusú feladatlista nézet kiemelkedő, a projektmenedzsment megoldás egyszerű kialakítása és intuitív felhasználói felülete pedig tökéletes a kezdők számára.

Azonban problémákba ütközhet a szoftver használhatóságával kapcsolatban, mivel a projektek színeinek testreszabása és vizuális hierarchiája nem elérhető. A számos kártya miatt a projektek hamar túlterheltté válhatnak.

A Flow legjobb funkciói

Dolgozzon együttműködési környezetben, olyan funkciókkal, mint a megjegyzések és a fájlcsatolások.

Automatizálja a határidőre vonatkozó értesítéseket, hogy a projektcsapatok a terv szerint haladjanak és betartsák a projekt határidőit.

Integrálható olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Slack és a Google Naptár.

Váltson az egyes projektek listája és kanban táblája formátumok között

Áramlási korlátozások

A ingyenes verzió korlátozott funkciói befolyásolhatják az eszköz csapatok általi használhatóságát.

A 30 napos ingyenes próba nem tartalmazza a fejlett funkciókat.

Csak a legmagasabb szintű csomag kínál hasznos integrációkat, mint például a Zapier.

Flow árak

Alap: 8 dollár felhasználónként havonta

Plus : 12 dollár felhasználónként havonta

Pro: 18 dollár felhasználónként havonta

Flow értékelések

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

6. Wrike

via Wrike

Egy másik népszerű platform, a Wrike, projektmenedzsmentet és együttműködést kínál vállalati szintű funkciókkal a feladatok tervezéséhez és végrehajtásához.

A Wrike egyszerűsége segít a nagy és kis csapatoknak egyaránt jól alkalmazni az eszközt. Számos funkciója, mint például a feladat létrehozása, a mappák és a feladatokon belüli csevegőablakok, segít a projektek lebonyolításában, miközben mindenki részt vesz és tájékozott marad.

A személyre szabott irányítópultok és egyedi értesítések segítségével könnyen áttekinthetők a befejezetlen vagy késedelmes feladatok, és csökken a félreértések száma. Az eszköz feladatarchívuma szintén hasznos funkció: segítségével visszakereshetők a korábbi projektek részletei, és központosítható a dokumentáció.

A Wrike legjobb funkciói

Projektek megtekintése dinamikus és automatizált Gantt-diagramokkal

Aszinkron módon együttműködhet a csapattagokkal csevegés, megjegyzések és feladatkiosztás segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a kézi munkát

A Wrike korlátai

Kevés offline funkció – aktív internetkapcsolatra van szükség a projektek eléréséhez és frissítéséhez.

Az eszköz kisebb vállalkozások vagy induló cégek számára költséges lehet.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések

G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Olvassa el cikkünket a legjobb munkarend-szoftverekről

7. Lark

via Lark

Ez az eszköz a legjobb ár-érték arányt kínálja. A Lark egy platformon egyesíti a feladatkezelést, az üzenetküldést és a videokommunikációt egy együttműködési csomagként.

A Lark egy hatékony projektmenedzsment platform mindenféle méretű és összetételű csapat számára, amely találkozók, e-mailek, üzenetek, ütemezés, szövegszerkesztés és még sok más funkciót kínál. Mindezt egyetlen, tiszta felületen.

A fizetős csomag, amely korlátlan videokonferenciát, felhőalapú tárolást és e-mail tárhelyet tartalmaz, kiválóan alkalmas vállalati felhasználók számára.

Feladatkezelőként a Lark is kiemelkedik számos értékes funkciójával: egyénileg vagy csapatként szervezhet, együttműködhet és hajthat végre feladatokat. Ezzel a MeisterTask alternatívájával nagy projekteket is kezelhető lépésekre bontathat.

A Lark legjobb funkciói

Dolgozzon együtt dokumentációkon és projektterveken intelligens dokumentumfunkciók, például megjegyzések és verziókezelés segítségével.

Dolgozzon távolról, mégis szinkronban a projektcsapatokkal a videokonferencia funkciók segítségével.

Automatizálja a frissítéseket és állítson be értesítéseket a feladatlista alapján

A Lark korlátai

Más platformokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Azok a felhasználók, akik kizárólag feladatkezelést keresnek, nem feltétlenül használják a rendelkezésre álló széles körű funkciókat.

Lark árak

Starter: Ingyenes

Előny: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lark értékelések

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

8. Trello

A Trello egy webalapú projektmenedzsment eszköz, amely vizuális táblákat, listákat, kártyákat és egyéb eszközöket használ a feladatok és projektek egyszerűsítésére.

A Trello-t azoknak a csapatoknak fejlesztették ki, akik Kanban táblákat használnak a projektmenedzsmenthez, és leginkább kis csapatok és szabadúszók számára alkalmas. Könnyen kezelhető felületéről, intuitív tábláiról és egyszerű feladatkövetéséről ismert.

A Trello legfontosabb funkciói között szerepelnek a projektek idővonal vagy táblaként való megjelenítésére szolgáló nézetek, a termékbevezetésekhez szükséges feladatlistáktól a potenciális ügyfelek nyomon követéséig mindenre kiterjedő Trello-sablonok, valamint a Trello-t más eszközökkel összekötő Power-upok és plug-inek.

via Trello

A Trello legjobb funkciói

Automatizálja a műveleteket plug-inekkel, és integrálja a Trellót más munka- és csapatalkalmazásokkal , például a Google-lal, a Slackkel és másokkal.

A fizetős csomagokkal átláthatóságot nyerhetsz a munkafolyamatokban, és a táblagyűjtemények segítségével különböző kritériumok alapján csoportosíthatod a táblákat.

Adjon hozzá vagy távolítson el részleteket, mellékleteket és megjegyzéseket, majd indítson értesítéseket, hogy az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek.

Használja a Power-Ups funkciót, amely integrációk segítségével javítja az alkalmazás funkcionalitását és összekapcsolja a meglévő rendszerekkel.

A Trello korlátai

A kevés projektmenedzsment funkció korlátozó lehet nagy csapatok számára.

Ahhoz, hogy az eszköz feladatkezelésre használható legyen, harmadik féltől származó integrációkra van szükség.

Trello árak

Ingyenes csomag

Standard: 6 dollár felhasználónként/hónap

Prémium: 12,5 dollár felhasználónként/hónap

Vállalati: 2100 USD felhasználónként/hónap

Trello értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Stackby

via Stackby

A Stackby egy vezető munkamenedzsment platform, amely adatbázisokat, táblázatokat és feladatkövetési funkciókat tartalmaz, no-code automatizálással.

Bár a Stackby nem kifejezetten feladatkezelő eszköz, számos felhasználási területen alkalmazható, többek között projektmenedzsmentben, CRM-ben és tartalomtervezésben.

Az adatbázisok valós idejű szerkesztése, kommentálása és megosztása elősegíti a hatékony csapatmunkát és a feladatok gyors végrehajtását, a rendszeres frissítéseket és a csapatok közötti zökkenőmentes kommunikációt. Integrálhatja más népszerű eszközökkel is, mint például a Google Sheets, a Trello és az Airtable, ami elősegíti a termelékenységi eszközök közötti zökkenőmentes adatcserét.

A Stackby legjobb funkciói

Zökkenőmentes együttműködés valós idejű szerkesztéssel, frissítésekkel és értesítésekkel

Kombinálja a táblázatok ismertségét az adatbázisok rugalmasságával, hogy futtathassa ezt az eszközt.

Testreszabható nézetekkel (rács, kanban, naptár stb.) kielégítheti a speciális munkafolyamatok igényeit.

A Stackby korlátai

Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel

Az árak kevésbé versenyképesek, mint más hasonló eszközök esetében.

Stackby árak

Ingyenes csomag

Személyes: 4 USD/felhasználó havonta

Gazdaságosság: 7,5 USD/hely havonta

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Stackby értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

10. OmniFocus

via OmniFocus

Az OmniFocus egy személyes feladatkezelő alkalmazás, amelyet a macOS és iOS felhasználók egyéni termelékenységének növelésére terveztek.

Az eszköz több testreszabható nézetet és munkafolyamatot kínál. Használhatja a három projekttípus (párhuzamos, egymást követő és egylépéses projektek) bármelyikét és a hat alapértelmezett nézetet. Személyre szabott nézeteket is létrehozhat, bár ez időt és erőfeszítést igényel.

Az eszköz megtanulása nehéz, és ára magasabb, mint a cikkben bemutatott legtöbb eszközé. Ez meglepő egy egyéni felhasználóknak szánt eszköz esetében.

Az alkalmazás az Apple ökoszisztémában lévő felhasználók számára készült, és iOS-eszközökön szinkronizálható, míg Windows-felhasználók számára webes verzió is elérhető. A Zapier segítségével más alkalmazásokat is integrálhatsz az adatok gyűjtése és a teljes munkafolyamat beállítása érdekében.

Az OmniFocus legjobb funkciói

Szinkronizálja munkáját automatikusan Mac, iPhone és iPad eszközökön

Készítsen egyedi perspektívákat vagy nézeteket a feladatokhoz különböző kritériumok alapján

Gyorsan és egyszerűen adjon hozzá feladatokat és ötleteket, így biztosítva, hogy a legforgalmasabb pillanatokban sem maradjon ki semmi.

Koncentrálj a konkrét feladatokra a Focus mód segítségével, amely kiszűri a nem lényeges információkat.

Az OmniFocus korlátai

Bár az Apple-felhasználók számára előnyös, az OmniFocus nem feltétlenül olyan sokoldalú azok számára, akik több operációs rendszert is használnak.

Az eszköz még kisebb csapatok és vállalkozások számára is használhatatlannak bizonyulhat.

OmniFocus árak

Előfizetés: 9,99 dollár havonta

v4 Standard licenc: 74,99 dollár egyszeri fizetés

v4 Pro licenc: 149,99 dollár egyszeri fizetés

OmniFocus for the Web: 4,99 dollár havonta

OmniFocus értékelések

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

ClickUp: Az Ön all-in-one feladatkezelési megoldása

A projektmenedzsmentben a feladatok és az együttműködés kéz a kézben járnak. Ezt figyelembe véve a ClickUp kiemelkedő választásnak bizonyul a MeisterTask alternatívájaként.

A testreszabható feladatnézetektől és a feladatok automatizálásán át a hatékony együttműködési eszközökig terjedő széles funkcióválasztékkal a ClickUp átfogó megoldást kínál bármilyen összetettségű feladatok kezeléséhez. Intuitív felülete és skálázhatósága miatt kis csapatok és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas.

Akár projektmenedzsment, csapatmunka vagy személyes termelékenységi megoldást keres, használja a ClickUp-ot, hogy innovatív megközelítést valósítson meg és egyszerűsítse a feladatkezelést.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!