10 ingyenes Trello táblasablon a projektek nyomon követéséhez

A projektek sikeres menedzseléséhez koncentráció, tervezés és a dolgok elintézésének (GTD) érzéke szükséges. Minél több mozgó alkatrész van, annál szervezettebbnek kell lenned. Ezért sok csapat használ olyan eszközöket, mint a Trello táblák és a Trello sablonok a munkafolyamatok menedzseléséhez. 🛠️

Az Atlassian eszközkészlet részét képező Trello egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amely irodai és távmunkához egyaránt alkalmas, a Trello sablonok pedig megkönnyítik a projektek tervezését és kezelését.

De vajon a Trello sablon a legjobb projektmenedzsment sablon a feladathoz? Végül is vannak néhány remek Trello alternatívák. 🤔

Tisztázzuk, mi is az a Trello sablon, és hogyan illeszkedik a szélesebb Trello univerzumba. Megvizsgálunk néhány hasznos Trello projektmenedzsment sablont, majd megosztunk néhány alternatívát, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek.

Végül is többféle módon lehet megoldani a feladatkezelést.

Mi az a Trello sablon?

A Trello sablon egy előre megtervezett dokumentum, amely javasolt elrendezést ad a Trello táblájához, így nem kell magának kitalálnia. Egyszerűen testreszabhatja az alap sablont a Trello projekt táblájához, és szükség szerint másolhatja más projekttervekhez. ✅

A Trello táblák olyan feladatkezelő eszközök, amelyek áttekintést nyújtanak a projekt előrehaladásáról. Emellett biztosítják, hogy az összes csapattag ugyanazon az oldalon legyen, és megkönnyítik az érdekelt felek számára, hogy lássák, mi történik.

A Trello táblasablonok úgy lettek kialakítva, hogy világos képet adjanak a projekt céljairól, megkönnyítve a feladatok ütemezését és a munkafolyamatok lehető legnagyobb mértékű optimalizálását – anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene feltalálni a kereket.

5 Trello táblasablon

Hogy jobban megismerje a Trello projekttervezési sablonjait, nézzünk meg néhány példát arra, hogyan használhatja őket a projektjeiben.

Az Amazing Kanban projektmenedzsment sablon az Amazing Fields Trello Power-Up funkciót használja egy Kanban táblázat létrehozásához és az Ön igényeinek megfelelően történő testreszabásához. A Kanban táblázat segítségével Ön és csapata könnyen láthatja, hogy pontosan hol tartanak a projektben és mire törekednek.

A Projektmenedzsment sablon struktúrát biztosít a projektterv munkafolyamatának felépítéséhez. Biztonságosan tárolhatja az összes erőforrását, például a specifikációkat és a projektdokumentumokat, rögzítheti a megválaszolandó kérdéseket, és nyomon követheti, hogy egy feladat elvégzendő, függőben lévő, blokkolt vagy elvégzett-e.

A Premortem sablon arra ösztönzi Önt, hogy előre gondolkodjon, és fontolja meg, mi segíthetne abban, hogy a projekttervét betartsa, és milyen akadályok állhatnak az útjában. Ez lehetővé teszi, hogy maximalizálja a hasznos elemeket, és kidolgozzon egy tervet a lehetséges akadályok kezelésére. 🚧

Az Agile Board Template segít Önnek a feladatok elvégzésében egy agilis projektmenedzsment keretrendszerben. Végigvezeti Önt minden lépésen, a tervezéstől és a végrehajtástól a reflexióig és az iterációig.

Az Eisenhower Matrix Task Board lehetővé teszi, hogy kategóriák szerint rangsorolja feladatait. A kategóriák a következők: Fontos és sürgős, Fontos, de kevésbé sürgős, Sürgős, de kevésbé fontos, és Nem fontos és nem sürgős. Ezzel az egyszerű sablonnal könnyű eldönteni, hogy mivel kell először foglalkozni.

A Trello sablonok használatának korlátai

Az ilyen Trello sablonok rendkívül hasznosak lehetnek, különösen kisvállalkozások és startupok számára, de vannak bizonyos korlátaik. 👀

Például:

Nagyobb csapatok számára nem hatékony: A legutóbbi változásoknak köszönhetően a Trello ingyenes verziója 10 együttműködőre korlátozza a munkaterületeket, ezért nagyobb csapatok számára nem feltétlenül a legjobb választás.

Több projekt vagy egyszerű lineáris folyamatoknál bonyolultabb projektek nyomon követése meghaladhatja a Trello funkcionalitását.

Bár hatékony a feladatkezeléshez, ezek a feladatok nem kapcsolhatók össze egy átfogó ütemtervvel.

Bár a Kanban táblák minden árazási csomagban elérhetők, a Dashboard, Timeline és Calendar nézetek csak a Premium vagy Enterprise csomagokban érhetők el.

A testreszabási lehetőségek rendkívül korlátozottak.

A hozzáférési jogosultságok nem egyszerűen szabályozhatók, és valószínűleg nem szeretné, hogy mindenki szerkesztési jogosultsággal rendelkezzen a projekt tábláin.

Számos funkció, például a jelentések, az időkövetés és a kiadások nyomon követése, a Power-Up funkción keresztül harmadik féltől származó eszközökkel való integrációra támaszkodik – és a Power-Upok többségéért külön kell fizetnie.

Nincs natív feladatfüggőségi funkció, ezért ha Gantt-diagramokat szeretne látni, akkor egy másik Power-Up funkcióra lesz szüksége.

A csapat kommunikációja a Trello kártyákra írt megjegyzésekre korlátozódik.

10 alternatív Trello táblasablon

Ha a Trello sablonok nem felelnek meg az Ön vállalkozásának, rengeteg más lehetőség közül választhat – és a Trello egyik legjobb alternatívája a ClickUp. ✨

A ClickUp ideális a projektmenedzsmenthez. Megkönnyíti a projektek tervezését, felépítését és bevezetését olyan funkciókkal, mint:

Egy platform, amely ingyenes sablonokkal, a saját táblájának átláthatóságával és ugyanazokkal a beállítási vagy drag-and-drop funkciókkal könnyedén kezeli a legbonyolultabb projekteket is.

Könnyedén válthat a műszerfal áttekintése és a mikroszintű feladat részletei között.

Hozzáférés több projektnézethez, beleértve a Gantt-diagramokat is, amelyekkel nyomon követheti az összes feladat közötti függőségeket.

Egyéni mezők és állapotok, amelyekkel szinte mindent testreszabhat, még akkor is, ha kezdő felhasználó.

Engedélyek, amelyek védik a projekt különböző szintjeit, és szabályozzák, ki mit tehet

Sokkal több beépített funkció és extra ClickUp integráció ingyenes, beleértve az integrációkat más Atlassian eszközökkel, mint például a Trello , a Confluence és a Jira.

Élő csevegés, amely a projekteddel kapcsolatos összes beszélgetést egy helyen tartja

Szerezzen bejelentéseket mindenféle mutatószámról, a projekt előrehaladásától a kiadásokig és az időkövetésig 📊

A ClickUp számos más felhasználási esetet is lefed. Használja CRM- ként ügyfélszolgálati helpdeskjénél, alkalmazásfejlesztő eszközként IT-osztályánál vagy közösségi média menedzsment platformként tartalom-marketing csapatánál.

Röviden összefoglalva: a ClickUp egy egyszerűen használható projektmenedzsment és munkafolyamat-szoftver.

A számos projektmenedzsment-sablon és termelékenységi sablon pedig még könnyebbé teszi a munkát. Vessünk egy pillantást néhány sablonra, amelyek racionalizálják a projektjeit.

1. ClickUp Kanban útvonalterv sablon

Vizualizálja projektje ütemtervét és kövesse nyomon a feladatok előrehaladását a ClickUp Kanban ütemterv sablon segítségével.

Míg a Trello minden táblán megmutatja az összes feladatot, a ClickUp Kanban tábla teljes áttekintést nyújt az egész munkafolyamatról, pontosan úgy, ahogyan Ön szeretné látni. Egyszerre több projekt táblát is megtekinthet, vagy csak egyet, és minden táblát többféle módon rendezhet, például prioritás, határidő, állapot vagy felelős szerint.

A feladatkezelés szintjén a ClickUp egyszerű feladatkezelési sablonja összehasonlítható a Trello projektkezelési sablonjával. Ideális kezdőknek vagy vállalkozóknak, akik ellenőrzőlisták segítségével szeretnék kezelni napi feladataikat.

A ClickUp igazán akkor tűnik ki, amikor megmutatja, hogyan kapcsolódnak a részletek az összképhez. Mint például a ClickUp Kanban Roadmap Template, amely lehetővé teszi, hogy vizualizálja az útitervét, és drag-and-drop funkcióval kezelje azt, hogy feladatokat adjon hozzá vagy távolítson el. 🛣️

Az egyéni állapotok, mint például a Backlog, To Do, In Progress, Testing és Done nyomon követik az egyes feladatok előrehaladását. Válasszon több nézet közül, hogy minden szögből megtekintse az ütemtervét: idővonalként, prioritások szerint vagy a csapat munkaterhelése szerint.

Emellett nyomon követheti az időt, a függőségeket, a kapcsolódó kommunikációt és még sok minden mást.

2. ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablon

Tartsa a projektet és a csapatot a terv szerint a ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablonjával.

A ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablon egyértelmű struktúrát biztosít a projekt kezdetétől a befejezéséig. Határozzon meg célokat és határidőket, majd hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat, hogy elérje ezeket a célokat. Szervezze a feladatokat teendőlistákba, és kövesse nyomon azok előrehaladását egyéni státuszok segítségével.

A Trello projektmenedzsment sablonok is rendelkeznek néhány ilyen funkcióval, de a ClickUp még tovább megy. Az időkövetés és a függőségek segítenek a projekt ütemezett végrehajtásában. Ráadásul az egyedi nézetek, mint például a Gantt, a Projektfázis vagy a Kockázatok és problémák nézet, egyedülálló betekintést nyújtanak a projektbe.

A ClickUp emellett értesítéseket is küld a csapattagoknak a határidők közeledtével, optimalizálva ezzel a termelékenységet és a teljesítményt. 📫

Ez a Trello sablon alternatíva ideális azoknak a középhaladó felhasználóknak, akik már rendelkeznek némi tapasztalattal a ClickUp használatában.

3. ClickUp egyszerű Kanban sablon

Használja ki csapata erőforrásait a ClickUp egyszerű Kanban sablonjával!

Egy másik közepes szintű sablon, a ClickUp Simple Kanban Template nagy projektjeit kezelhető részekre bontja, hogy azok végigkövethetők és kezelhetők legyenek a befejezésig. Használja a munkafolyamatok kezelésére és a projektek időbeni és stílusos befejezésére. 😊

A feladatok állapotuk szerint oszlopokra vannak felosztva – Teendők, Folyamatban vagy Befejezettek –, hasonlóan a Trello projektmenedzsment sablonjaihoz. A munkafolyamat-szabályok automatizálják a feladatok egyik oszlopból a másikba való áthelyezését, ezzel időt és energiát takarítva meg Önnek.

A ClickUp egyik előnye a testreszabható irányítópult funkció, amely lehetővé teszi, hogy kiválassza, milyen szinten szeretné megtekinteni a jelentéseket – például magas szintű áttekintés vagy részletes információk.

A vizuális elrendezésnek köszönhetően könnyedén láthatja az egyes csapattagok napi feladatait és azt, hogy pontosan hol tartanak a folyamatban, így hatékonyabban kezelheti a csapat erőforrásait és idejét.

4. ClickUp Agile Sprint tervezési sablon

Teljesítse a szoros projekt határidőket a ClickUp Agile Sprint Planning Template sablonjával.

Az agilis projektmenedzsment keretrendszer rendkívül hatékony módszer a feladatok gyors elvégzésére – és míg a Trello sablonok a feladatok elvégzését segítik, a ClickUp az agilis módszertanokban jeleskedik. 🏆

A ClickUp Agile Sprint Planning Template ideális komplex, szoros határidővel rendelkező sprintek tervezéséhez és a lehetséges problémák vagy kockázatok előrejelzéséhez. Használja ezt a sablont, hogy tisztázza feladatait, ütemtervét és függőségeit, és közölje azokat csapatával.

Kezelje erőforrásait, munkaterhelését és sprint-backlog elemeit, miközben szemmel tartja a sprint befejezéséhez rendelkezésre álló időt. Ha vizuálisan követi nyomon az előrehaladást, könnyen és gyorsan tud alkalmazkodni, ha a dolgok nem a terv szerint alakulnak.

5. ClickUp projekt utólagos elemzési sablon

A ClickUp Project Post Mortem sablon segítségével azonosíthatja a problémákat és a fejlesztendő területeket.

A ClickUp Project Post Mortem sablon strukturált formátumot kínál, amelyben rögzítheti mindazt, amit egy projektből tanult, így mind a sikereiből, mind a kudarcaiból profitálhat.

A haladó ClickUp-felhasználók számára tervezett sablon rögzíti, mi működött és mi nem működött a projekttervében, és betekintést nyújt a trendekbe és mintákba. Innen könnyű azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket és az alapvető problémákat, így a következő terve okosabb és hatékonyabb lesz.

Bár létezik egy hasonló Trello projektmenedzsment sablon, a ClickUp utólagos elemzési sablonja lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a problémák előrehaladását egyedi állapotokkal, mint például Új bejegyzés, Vizsgálat, Megoldatlan és Megoldott.

Emellett a projektinformációkat különböző formátumokban tekintheti meg, például állapot vagy függőben lévő feladatok szerint, és a beépített Insight Input Form űrlapon rögzítheti a tanultakat. 📝

6. ClickUp 30-60-90 napos terv sablon

Induljon el a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával!

A ClickUp 30-60-90 napos terv sablon segít célokat kitűzni, mérföldköveket meghatározni és lépéseket tenni azok eléréséhez. Bár ez a sablon új munkatársak számára készült, hogy gyorsan megtalálják a helyüket új pozíciójukban, bárki számára hasznos lehet projektmenedzsment sablonként a következő három hónapra. 🗓️

Ha világos elképzelése van arról, hogy mit kell elvégezni az adott időkereten belül, bontsa azt heti tervekre és napi feladatokra, hogy szervezett maradjon és a terv szerint haladjon.

A hasonló Trello sablonoknál többet kínáló ClickUp verzió olyan egyedi állapotokat tartalmaz, mint „Teendő”, „Folyamatban”, „Ügyfélre vár” vagy „Befejezve”, hogy pontosan nyomon követhesse az egyes feladatok folyamatban lévő állapotát. Emellett naptárként is megtekintheti feladatait, nyomon követheti az időt és a függőségeket, vagy közvetlenül a ClickUp platformon cseveghet kollégáival.

7. ClickUp üzleti terv sablon

Tervezze meg üzleti céljait, stratégiáit és intézkedéseit a ClickUp üzleti terv sablonjával.

A ClickUp üzleti terv sablon elengedhetetlen vállalkozók és kisvállalkozások tulajdonosai számára. Segít tisztázni üzleti stratégiájának minden aspektusát, kezdve a küldetésével, jövőképével és csapatával.

Emellett alapos piacelemzést is végez, hogy azonosítsa versenyelőnyeit, és megtervezze értékesítési, marketing és működési stratégiáit. A mérföldkövek és mutatók mérik a projekt erőforrásait és előrehaladását, hogy segítsenek a kockázatok korai felismerésében, így azokra felkészülhessen. 🚩

Ez a sablon számos előnnyel rendelkezik a hasonló Trello projektmenedzsment sablonhoz képest, például Gantt-diagram funkciókkal, amelyekkel megtervezheti a teendőket és határidőket rendelhet hozzájuk. Az egyéni állapotok és mezők, mint például „Teendő”, „Folyamatban”, „Hivatkozás”, „Jóváhagyva”, „Felülvizsgálatra szorul” vagy „Befejezve”, pontosan megmutatják, mi történik az egyes lépésekkel.

Miután megszervezte a projekttervét, tekintse át az egészet az üzleti terv szemszögéből, vagy válassza ki a témák, az ütemtervek vagy az állapotok szerinti megtekintést.

8. ClickUp döntési és változási napló sablon

Kövesse nyomon üzleti döntéseinek indokait és előrehaladását a ClickUp döntési és változási napló sablonjával.

A mai világban a dolgok gyorsan változnak – és ha lépést akarsz tartani, akkor a vállalkozásodnak is fejlődnie kell. A ClickUp döntési és változási napló sablon egy középhaladó szintű sablon, amelynek célja, hogy rögzítse a döntéseidet, valamint az azokat alátámasztó biztonsági adatokat. Ez javítja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, és biztosítja, hogy minden érintett fél minden lépésről tájékoztatást kapjon. 💪

A Trello sablonokhoz képest egy lépéssel továbbmenve ezeket a döntéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatja idővonalakkal, dokumentálhatja azok hatását és a végleges döntést, valamint kioszthatja azokat a csapat tagjai között. Az egyéni mezők tisztázzák, hogy milyen kategóriájú döntésről van szó – például folyamat, költségvetés vagy munkaerő –, az egyéni állapotok pedig megmutatják, hogy a döntés felülvizsgálatra vár, felülvizsgálat alatt áll, jóváhagyásra került, elutasításra került vagy elvetésre került.

9. ClickUp magas szintű projektterv sablon

Tekintse át projektjét áttekintő vagy részletes feladat szintjén a ClickUp magas szintű projektterv sablonjával.

A sikeres projekttervezés összetett feladat, de a ClickUp magas szintű projektterv-sablonja leegyszerűsíti a folyamatot és gyorsan elindítja a munkát. Emellett tisztázza a céljait, azonosítja az érdekelt feleket és meghatározza az elvárásokat az összes csapattag számára, így mindenki ugyanazon az oldalon áll és a feladatokra koncentrálhat. 🎯

Kezdje a projekt összes fázisának átfogó áttekintésével. Ezután állítsa be a feladatok határidejét, és rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz. Kövesse nyomon ezeket a feladatokat minden lépésnél az egyéni mezők, például a Másolási szakasz vagy a Tervezési szakasz, valamint az egyéni állapotok, például Teendő, Folyamatban és Telepítve segítségével.

Mint mindig, a ClickUp számos előnnyel rendelkezik a Trello projektmenedzsment sablonokkal szemben, nem utolsósorban a többféle nézet opcióknak köszönhetően, amelyek között megtalálható a Teljesítési lista, az Idővonal, a Grafikus tervező tábla és a Szövegíró tábla.

10. ClickUp Eisenhower-mátrix sablon

Tisztázza prioritásait a ClickUp Eisenhower-mátrix sablon segítségével.

Ha sok dolgod van, nem könnyű eldönteni, mire koncentrálj. A ClickUp Eisenhower-mátrix sablon megoldja ezt a problémát, csökkentve a stressz szintjét és javítva a termelékenységet. 📈

Használja a beépített Whiteboardot ötleteléshez, rögzítse az összes feladatát, és sorolja őket kategóriákba sürgősség és fontosság szerint, így mindig pontosan tudja, melyek a legfontosabb prioritásai. Ezután hozzon létre határidővel ellátott feladatokat, amelyek összhangban vannak ezekkel a prioritásokkal, így a legfontosabb munkákat végezheti el először. Tekintse meg a mátrixot magas szinten, hogy azonnali vizuális áttekintést kapjon, vagy mélyüljön el bármelyik negyedben, hogy megtekintse a részleteket.

Míg a Trello sablon csak a prioritásokat jeleníti meg úszósávokban, a ClickUp-ban ezeket úszósávokban, állapotok szerint rendezve (például „Teendő” vagy „Kész”) láthatja, feladatlistaként, napirendként vagy táblamátrixként.

Kezelje projektjeit a ClickUp projektmenedzsment sablonokkal

A Trello egy jól ismert és elismert projektmenedzsment eszköz, és a Trello sablonok jó kiindulási pontot nyújthatnak a projektjéhez, de nem az egyetlen lehetőség – sőt, nem is a legjobb.

A ClickUp egy teljes értékű projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely a Trello összes funkcióját kínálja, és még sok minden mást is. A projektmenedzsment minden aspektusát lefedő sablonokkal, valamint a kategóriák és az előrehaladás nyomon követését segítő egyéni mezőkkel és állapotokkal mindig tisztában lesz a történésekkel. Ehhez még hozzátéve a projektterv többféle nézetének választási lehetőségét, a ClickUp verhetetlen. 🥇

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és emelje projektmenedzsmentjét – és üzleti sikerét – egy új szintre. 🙌