10 csapatépítő alkalmazás és szoftver távoli csapatok számára 2025-ben

A földrajzi határok elmosódásával és a munkaidő időzónákon átívelő kiterjedésével egyre nagyobb szükség van arra, hogy ezek a globális csapatok összehangoltan működjenek, és ami a legfontosabb, hogy összetartó távoli csapat tagjainak érezzék magukat.
Itt jönnek képbe a virtuális csapatépítő tevékenységekhez használt szoftverek. Ezek a platformok nem csak a feladatok kiosztásáról vagy videohívások beállításáról szólnak. Céljuk a valódi kapcsolatok ápolása, a zökkenőmentes együttműködés elősegítése és a közös célok tudatosítása minden csapattagban.
De ennyi alkalmazás közül hogyan válasszon? Összeállítottuk a 10 legjobb csapatépítő alkalmazást, amelyek 2024-ben javítják a kommunikációt és elősegítik a távoli csapatok páratlan együttműködését. Nézzük meg őket!
Mit kell keresnie egy virtuális csapatépítő alkalmazásban?
A megfelelő csapatépítő eszközök kiválasztása nem csupán a legnépszerűbb vagy a legújabb termékek kiválasztását jelenti. Arról van szó, hogy olyan csapatépítő szoftvert találjon, amely megfelel csapata egyedi igényeinek és munkakultúrájának. Íme egy részletesebb áttekintés arról, hogy mire érdemes elsősorban figyelnie:
- Együttműködési funkciók: Keressen olyan csapatépítő szoftvert, amely olyan funkciókat kínál, mint a valós idejű szerkesztés, brainstorming táblák és többfelhasználós feladatkezelés. Ezek a funkciók nem csak megkönnyítik a munkát, hanem olyan környezetet teremtenek, ahol az ötletek szabadon áramolnak és a közös célok megvalósulnak.
- Könnyű használat: A csapatépítő szoftverek rendelkezhetnek mindenféle extrával, de ha túl bonyolultak, akkor biztosan porosodni fognak. Az egyszerű, intuitív felület biztosítja, hogy a csapat tagjai, függetlenül technikai ismereteiktől, könnyedén használhassák a szoftvert.
- Skálázhatóság: Lehet, hogy csapata jelenleg kicsi, de mi lesz egy év múlva? Ha olyan csapatépítő szoftvert választ, amely a növekedésével együtt skálázható, akkor nem kell platformot váltania vagy gyakori migrációkat végrehajtania.
- Integrációs képességek: A számtalan csapatépítő szoftvermegoldás korában elengedhetetlen, hogy a csapatépítő szoftver zökkenőmentesen integrálódjon a technológiai eszközkészlet egyéb eszközeihez. Legyen szó CRM-ről, csapatkommunikációs eszközökről vagy fájltároló rendszerekről, a zökkenőmentes integráció a műveletek egyszerűsítéséhez vezet.
- A kommunikáció elősegítése: A feladatkezelésen túl az ideális csapatépítő szoftvernek támogatnia kell a formális és informális kommunikációs csatornákat. Az olyan funkciók, mint a csevegés, a videokonferencia és a visszacsatolási ciklusok biztosítják, hogy mindenki naprakész legyen és úgy érezze, hogy meghallgatják.
- A termelékenység növelése: Az időkövetés, a célok kitűzése és az előrehaladás nyomon követése elengedhetetlen elemek. Az egyes csapattagok felelősségre vonásával és a kitűzött célokhoz való igazodással ezek a funkciók növelik a hatékonyságot.
- Munkafolyamat-kompatibilitás: Minden csapatnak megvan a maga munkamódszere. A megfelelő csapatépítő szoftvernek alkalmazkodóképesnek kell lennie, lehetővé téve a csapatok számára a munkafolyamatok testreszabását, a jogosultságok beállítását és a beállítások módosítását, hogy azok illeszkedjenek az egyedi működési ritmusukhoz.
Összefoglalva: a tökéletes csapatépítő szoftver nem egy univerzális megoldás. Ez egy olyan eszköz, amely kiegészíti a csapat dinamikáját, növeli a termelékenységet és elősegíti a közös siker kultúráját.
A 10 legjobb csapatépítő alkalmazás távoli munkavállalók számára
Íme a 10 legjobb csapatépítő szoftver, amelyek 2024-ben új értelmet adnak a csapatmunkának és a termelékenységnek!
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű és iparágú csapat számára terveztek, hogy kapcsolatban maradjanak és növeljék termelékenységüket. Teljesen testreszabható és teljesen átlátható, funkciókban gazdag élményt kínál személyes és projektfeladatainak kezeléséhez, a projektfrissítések nyomon követéséhez és a csapattal való kapcsolattartáshoz!
A ClickUp Whiteboards és Docs virtuális együttműködési eszközökkel a távoli csapatépítés dinamikusabbá és hozzáférhetőbbé válik, mint valaha! Ráadásul a ClickUp több ezer más munkaalkalmazással, például a Microsoft Teams, a Slack és a Trello alkalmazásokkal is integrálható, így bármilyen munkafolyamatot egyszerűsíthet.
A ClickUp legjobb funkciói
- Az a csapat, amely együtt szerkeszt, együtt is marad. Ezért rendelkezik a ClickUp valós idejű dokumentumszerkesztési funkcióval, amely megkönnyíti az együttműködést.
- A ClickUp Whiteboards segítségével a brainstormingot tettekre váltja. Vizualizálja az ötleteket, és alakítsa őket együtt megvalósítható feladatokká!
- Kövesse nyomon a feladatok elvégzésének időtartamát, javítva ezzel a projektmenedzsmentet és a csapat tagjainak felelősségvállalását.
- A csapatmenedzsmenttől a többfunkciós csapatokig, a ClickUp Teams mindenre kiterjed.
- Könnyítse meg az együttműködést a munkahelyen azáltal, hogy minden eszközt egy helyen összegyűjt.
- Merüljön el az aszinkron kommunikációs eszközökben, amelyek új értelmet adnak a távmunkának!
- Válassza a fejlett funkciókat az Ön igényeinek megfelelően skálázható vállalati együttműködési eszközökkel!
- Bevezető sablonok új csapattagok számára és távmunkára vonatkozó eljárások
A ClickUp korlátai
- Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.
- A kezdők kezdeti tanulási görbéje
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Kahoot!
Képzelje el, hogy az olykor unalmas vállalati tréningeket izgalmas kvízműsorrá alakítja. Ez a virtuális csapatépítő játék, a Kahoot varázsa!
Ez a csapatépítő szoftver ösztönzi az elkötelezettséget, biztosítva, hogy a csapatok ne csak elsajátítsák a fontos információkat, hanem élvezzék is a folyamatot.
Ez friss levegőt jelent azoknak a vállalatoknak, amelyek a képzés mellett a csapatépítést is előtérbe helyezik.
És a legjobb rész? Virtuális csapataid energikus közösségként fognak működni, nem pedig csak egy csapat egyénként, akik újabb videohívással szembesülnek.
Kahoot! legjobb funkciók
- Tegye izgalmasabbá a csapatértekezleteket és a képzéseket interaktív, személyre szabott kvízekkel!
- Használjon testreszabható sablonokat, hogy a kérdéseket a vállalat kultúrájához és igényeihez igazítsa.
- Kövesse nyomon és elemezze a résztvevők elkötelezettségét
- Gyűjtse össze könnyedén a csapat visszajelzéseit szavazások és felmérések segítségével
- A játékalapú tanulás emlékezetessé teszi a képzéseket
- Integrálja a már használt csapatépítő szoftverrel
- Ösztönözze az egészséges versenyt a csapat tagjai között
Kahoot! korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek az ingyenes csomagokban
- Az optimális élményhez internetkapcsolat szükséges.
- Egyes felhasználók korlátozónak tartják az időkorlátokat.
Kahoot! árak
- Alapcsomag: 17 USD/hó felhasználónként
- Előadó: 39 USD/hó felhasználónként
- Pro: 59 USD/hó felhasználónként
- Pro Max: 69 USD/hó felhasználónként
Kahoot! értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)
3. Gatheround
A távoli munkavállalók közötti kapcsolattartás kihívást jelent. De a Gatheround? Ez a személytelen virtuális interakciók ellenszere.
A videóalapú személyes kapcsolatok platformjának középpontjába helyezésével biztosítja, hogy minden tag érezze, hogy látják és hallják. Nem csak a személyes találkozásokról van szó, hanem valódi kapcsolatok kialakításáról.
Azok számára, akik mélyebb távoli interakciókat szeretnének, a Gatheround a kulcs.
A Gatheround legjobb funkciói
- Összekapcsolja a csapat tagjait spontán beszélgetésekhez.
- Ösztönözze a különböző témákról szóló beszélgetéseket
- Gyűjts visszajelzéseket, hogy megértsd az alkalmazottak véleményét
- Zökkenőmentesen illeszkedik más csapatépítő szoftverekhez
- Hozzon létre testreszabható szobákat, amelyek tükrözik a vállalat értékeit és kultúráját.
- Mérje fel a csapat interakciós mutatóit
- Az aszinkron opciók lehetővé teszik, hogy különböző időzónákhoz alkalmazkodjon.
A Gatheround korlátai
- Introvertált csapat tagok számára túlterhelő lehet
- Kis tanulási görbe az első használatkor
- A stabil internetkapcsolatokra való támaszkodás
Gatheround árak
- Legfeljebb 25 résztvevő: 25 USD/hó
- Legfeljebb 50 résztvevő: 50 USD/hó
- Legfeljebb 100 résztvevő: 200 USD/hó
- Legfeljebb 200 résztvevő: 400 USD/hó
- Vállalati: 9600 USD+/év
Gatheround értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (3 értékelés)
- Capterra: N/A
4. Pingboard
Első pillantásra a Pingboard úgy tűnhet, mint egy újabb szervezeti ábraalkalmazás, de ha kicsit mélyebbre ás, felfedezheti valódi lényegét, mint csapatépítő szoftver.
Ez egy olyan eszköz, amely zökkenőmentesen elősegíti a részlegek közötti együttműködést és megértést.
A Pingboard nem csupán vizuálisan ábrázolja a vállalati struktúrákat, hanem átlátható munkakörnyezetet is teremt.
Az alkalmazottak jobban megértik egymás szerepét, és így összetartó, tájékozott csapatot alkotnak. Ha célja a vállalat struktúrájának holisztikus megértésének elősegítése, akkor a Pingboard a megoldás.
A Pingboard legjobb funkciói
- Dinamikusan ábrázolja a csapat struktúráját valós idejű szervezeti ábrákkal
- Nézze meg az alkalmazottak profilját, hogy megismerje kollégáit a munkakörükön túl is!
- Zökkenőmentes szinkronizálás a meglévő munkavállalói elkötelezettségi platformokkal
- Tervezze meg nyaralásait és szabadságait átlátható módon
- Ünnepelje a születésnapokat, évfordulókat és egyebeket
- Maradjon kapcsolatban útközben is
- A vállalat igényeinek megfelelően testreszabható adatnézetek
A Pingboard korlátai
- A testreszabás kezdetben túlnyomó lehet
- A nagyobb vállalatoknál előfordulhat, hogy a teljesítmény lelassul.
- Csak szervezeti ábrák készítésére alkalmas, feladatkezelési funkciókat nem kínál.
Pingboard árak
- Alap: 149 USD/hó
- Alapvető: 299 USD/hó
- Pro: 399 USD/hó
- Egyedi: Az árakról érdeklődjön a Pingboardnál.
Pingboard értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
5. Rising Team
A vezetés terén az intuíció nagyszerű dolog. De ha ezt kombinálja a felhasználható adatokkal? Akkor valami igazán különlegesre bukkanhat.
Lépjen be a Rising Teambe.
Ez a csapatépítő szoftver a tájékozott döntéshozatalon keresztül a vezetői képességek fejlesztésére összpontosít. Értelmes adatokkal látja el a vezetőket, biztosítva, hogy iránymutatásuk érezhető legyen és hatékonyan végrehajtható.
Ha csapata növekedése és fejlődése a legfontosabb prioritás, akkor a Rising Team lehet a titkos fegyvere.
A Rising Team legjobb funkciói
- Értékelje és fejlessze vezetői képességeit
- Szerezzen hasznos információkat a fontos változások megvalósításához
- Ápolja a visszajelzésekre épülő kultúrát
- Adatokon alapuló döntések a csapat növekedése érdekében
- Fejlessze csapata igényeire szabott készségeket egyedi workshopok segítségével
- Fejlessze technológiai eszközeit
- A folyamatos tanulási modulok segítenek abban, hogy naprakész és tájékozott maradjon.
A Rising Team korlátai
- Közepes és nagy méretű csapatok számára lehet a legalkalmasabb.
- Egyes visszajelzési mutatók túlzottan tolakodónak tűnhetnek
- A maximális előnyök elérése proaktív megközelítést igényel.
Rising Team árak
- Connect: 9 USD/hó felhasználónként
- Fejlesztés: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Rising Teamnél.
Rising Team értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Geekbot
Azok számára, akik a Slacket használják, a Geekbot olyan, mint az a hatékony kolléga, akire mindig is vágytak.
Zökkenőmentes élményt nyújt, rendszeres frissítéseket és felméréseket integrálva a csevegésbe. De nem csak az egyszerűségről van szó, hanem a csapatok összehangolásáról is.
Még akkor is, ha a tagok kontinensek választják el egymástól, és különböző időzónákban dolgoznak, a Geekbot biztosítja, hogy mindenki naprakész legyen. Ha szeretné optimalizálni a Slack-élményét, a Geekbot a legjobb választás.
A Geekbot legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen kezelje a stand-upokat a Slackben
- Könnyedén gondoskodjon a globális csapatokról aszinkron bejelentkezésekkel
- Testreszabhatja a kérdéseket, amelyek segítségével olyan információkat szerezhet, amelyek fontosak a csapatának.
- Mérje fel a csapat hangulatát, az akadályokat és még sok mást!
- Növelje a bizalmat a távoli csapatokon belül
- Kapjon visszajelzést manuális kérés nélkül az automatizált felmérések segítségével
- Különböző csapatméretekhez és igényekhez alkalmazkodik
A Geekbot korlátai
- Slack integrációra korlátozva
- Egyes csapatok számára a napi jelentkezés feleslegesnek tűnhet.
- A testreszabási lehetőségek megtanulása időt igényelhet.
Geekbot árak
- A pontos és naprakész részletekért látogasson el az árak oldalára.
Geekbot értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)
7. RallyBright
A csapat teljesítményének javítása érdekében a RallyBright saját rést alakított ki magának.
Ez a csapatépítő szoftver a csapatdinamika alapvető megértéséről szól.
Részletes elemzésekkel és betekintéssel a RallyBright olyan eszközökkel látja el a vállalkozásokat, amelyekkel finomhangolhatják együttműködésüket. A proaktív fejlesztésre való összpontosításával ez az eszköz minden csapat számára elengedhetetlen társ.
A RallyBright legjobb funkciói
- A csapatdinamikai betekintés segít megérteni az erősségeket és a fejlődési területeket.
- Hozzon létre személyre szabott cselekvési terveket, amelyek célja, hogy segítsék a munkavállalókat a személyre szabott visszajelzések alapján történő fejlődésben.
- Kövesse nyomon a növekedést az idő múlásával
- Ösztönözze a kohéziót és a megértést a kollaboratív munkaterületekkel
- Adat alapú visszajelzések
- Szélesebb technológiai ökoszisztémákba illeszkedik
- Fejlessze csapatvezetési képességeit
A RallyBright korlátai
- Lehet, hogy nagyobb csapatok számára alkalmasabb
- Egyes mutatók megértéséhez mélyebb elemzésre lehet szükség.
- A pontosság érdekében nagyban támaszkodik a felhasználói bevitelekre.
RallyBright árak
- Indulás: Ingyenes
- Skálázás: 2,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
RallyBright értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (15 értékelés)
- Capterra: N/A
8. Veertly
A virtuális események mára már megszokottá váltak, de a Veertly nem csak felkapta a trendet, hanem teljesen újragondolta azt.
A Veertly a passzív résztvevőket aktív közreműködőkké alakítja. A hálózatépítéstől a brainstorming üléseken át minden esemény magával ragadó és interaktív.
Az eredmény? A virtuális találkozók ugyanolyan hatékonyak, mint a személyes találkozók.
Ha virtuális eseményeinek színvonalát szeretné emelni, érdemes megismerkednie a Veertly innovatív megközelítésével.
A Veertly legjobb funkciói
- Növelje az online események során a résztvevők elkötelezettségét interaktív szobákkal
- Hatékonyan segítse elő a tudásátadást
- Támogassa a csapat tagjai közötti kapcsolatokat
- Tükrözze márkáját vagy rendezvényének témáját testreszabható rendezvénytérrel
- Tartsa fenn a résztvevők érdeklődését, és gyűjtsön visszajelzéseket szavazások és kvízek segítségével.
- Szélesebb közönségnek történő közvetítés
- Az esemény sikerét azonnal felmérheti
A Veertly korlátai
- Az első beállításhoz orientációra lehet szükség.
- Kis léptékű eseményekhez túl sok funkcióval rendelkezik
- Az optimális élményhez stabil internetkapcsolat szükséges.
Veertly árak
- Alap: 100 €/hó
- Prémium: 600 €/hó
- Professzionális: 1400 €/hó
- Vállalatok: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Veertly-vel.
Veertly értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (7 értékelés)
9. HeyTaco
Mindannyian értékeljük a dicséretet, és a HeyTaco ezt az érzést a legkellemesebb módon hozza el a Slack csatornákra.
Nem csak dicséretről van szó, hanem egy elismerés kultúrájának megteremtéséről.
A csapat tagjai könnyedén terjeszthetik a pozitív hozzáállást és elismerhetik egymás eredményeit a játékos, taco-témájú megközelítés segítségével.
A virtuális térben, ahol a nonverbális jelzések hiányoznak, a HeyTaco pótolja ezt a hiányt, elősegítve a hála és a motiváció kialakulását.
A HeyTaco legjobb funkciói
- Szórakoztató változat a csapat dicséretére
- Integrálja zökkenőmentesen az elismerést a napi Slack-csevegésekbe
- Ünnepelje a legaktívabb közreműködőket és a pozitív hangulat terjesztőit!
- Igazítsa az elismerést a csapat kultúrájához
- Ismerje meg a csapat hangulatát és tendenciáit
- Bármilyen méretű csapatokkal bővíthető
- Adjon hozzá egy szórakoztató elemet a csapat interakcióihoz
A HeyTaco korlátai
- Kizárólag Slack-felhasználók számára
- Lehet, hogy nem ideális a formálisabb vállalati környezetben
- Lehet, hogy a téma nem mindenkinek tetszik.
HeyTaco árak
- 3 USD/hó felhasználónként
HeyTaco értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 5/5 (2 értékelés)
10. Scavify
Ki mondta, hogy a csapatépítő tevékenységeknek feltétlenül workshopok és stratégiai megbeszélések formájában kell megvalósulniuk? A csapatépítő játékok közül a Scavify törik meg a hagyományokat. Digitális kincskereső játékai izgalmas kalanddá varázsolják a csapatépítést.
Amikor a csapatok együttműködnek a kihívások leküzdésében, a közös élmények természetesen összekötik őket. Ez egy újragondolt csapatépítés, ahol a távoli együttműködés a munkahelyen ötvöződik a szórakozással és a felfedezéssel.
Ha a virtuális csapatépítés szokásos módszerei kissé unalmasnak tűnnek, a Scavify frissítő változatosságot ígér.
A Scavify legjobb funkciói
- Vonja be a csapatokat digitális kincskereső játékokkal és egyéb kihívásokkal
- Ösztönözze a barátságos versenyt
- Használjon fotó- és videós kihívásokat, hogy fokozza a távoli csapat tagjainak kreativitását.
- Jutalmazza a részvételt és az eredményeket
- Hozzon létre egy egyedi csapatépítő gyakorlatot, amely rezonál a csapatával!
- Javítsa a felhasználói élményt a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel
- Ismerje meg a részvételt és az elkötelezettséget a részletes elemzések segítségével
A Scavify korlátai
- Az optimális részvételhez mobil eszköz szükséges.
- A szervezőknek jelentős beállítási időre lehet szükségük.
- Lehet, hogy nem alkalmas nagyobb, szétszórt csapatok számára.
Scavify árak
- Az árakról érdeklődjön a Scavify-nál.
Scavify értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét a ClickUp segítségével
Bár az összes felsorolt alkalmazás önmagában is a vállalati kultúra bajnoka, a ClickUp átfogó csapatépítési megközelítése, valamint a változatos csapatdinamikák megértése miatt kiemelkedik a többi közül. Ahogy haladunk előre, a csapatépítés jövője egyre fényesebbnek tűnik, olyan platformok vezetésével, mint a ClickUp.
Minden csapat, legyen az marketing, tervezés, fejlesztés vagy bármely más, egyedi igényeinek megfelelő, testreszabott területtel rendelkezik. Ez nem egy univerzális megoldás. Inkább egy dinamikus munkaterület, ahol a különböző csapatok konfigurálhatják munkafolyamataikat, projekt-dashboardjaikat és céljaikat.
A ClickUp tisztában van azzal, hogy egy szoftverfejlesztő csapat másképp működik, mint egy tartalomkészítő csapat, és ez a finom megközelítés aláhúzza elkötelezettségét, hogy a leginkább felhasználóközpontú platformot kínálja az egész csapatának.