Hogyan építsünk hatékony csapatot a munkahelyen?

Ha valaha is szerencséje lesz embereket felvenni, ügyeljen arra, hogy olyanokat vegyen fel, akiket nemcsak taníthat, hanem akik önnek is taníthatnak valamit.

Bezoshoz hasonlóan minden vezetőnek megvan a saját elképzelése arról, hogy milyennek kell lennie az álomcsapatának. Egyesek a technikai ismereteket keresik, mások szerint a soft skill-ek fontosabbak, egyesek a formális oktatást tartják elsődlegesnek, mások olyan jelölteket keresnek, akikkel könnyű együtt dolgozni, míg egyesek azokat preferálják, akik megkérdőjelezik a status quo-t – a paraméterek szubjektívek.

Miután megtalálta a szervezetének megfelelő személyeket, többlet erőfeszítéseket kell tennie, hogy segítsen nekik beilleszkedni a csapatba, és hosszú távon megtartani őket. Itt kezdődik a csapatépítési folyamat.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A csapatépítés erősíti az együttműködést, a kommunikációt és a morált a csoporton belül. A jól felépített csapat hosszú távú sikert, magasabb megtartási arányt és virágzó munkakultúrát eredményez.

A csapatépítés legfontosabb stratégiái közé tartozik a világos célkitűzés, a bizalomépítés és az inkluzivitás.

Az autokratikus, demokratikus és transzformációs vezetési stílusok hatással vannak a csapat dinamikájára.

Az erős csapatvezetéshez olyan készségek szükségesek, mint a kommunikáció, a feladatátadás és a problémamegoldás.

Az elismerés és a megbecsülés ösztönzése növeli a csapat motivációját és elkötelezettségét.

A jégtörő játékok, problémamegoldó feladatok és virtuális játékokhoz hasonló szórakoztató tevékenységek erősítik a csapat kötelékeit.

A rendszeres visszajelzés és a nyílt kommunikáció elősegíti a bizalom kialakulását és a folyamatos fejlődést.

A ClickUphoz hasonló digitális eszközök egyszerűsítik az együttműködést, a munkafolyamatok kezelését és a távoli csapatmunkát.

Mi az a csapatépítés?

A csapatépítés elengedhetetlen része a vállalat sikerének. Ez egy összetartó csoport létrehozását jelenti, amelyben az egyének közös célok elérése érdekében dolgoznak együtt.

Fő célja a csapat teljesítményének javítása, a morál növelése és a pozitív munkakörnyezet elősegítése. Ha a csapatépítő stratégiákra koncentrál, akkor:

Könnyítse meg a kommunikációt és az együttműködést a munkahelyen.

Fejlessze problémamegoldó és döntéshozatali készségeit!

Építsen bizalmat és kölcsönös tiszteletet a csapat tagjai között!

Tisztázza a szerepeket és a felelősségi köröket

Ápolja a tartozás érzését

A sikeres csapat létrehozása nagyban függ a felvételi rendszertől, a belső csapatkultúrától, a vezetéstől és a csapatmenedzsment folyamatától. De tudod, mi a legjobb? A stratégiának van egy szórakoztató oldala is: a csapatépítő gyakorlatok.

Az egyszerű jégtörőktől a bonyolultabb problémamegoldó feladatokig a csapatépítő tevékenységek különböző típusúak lehetnek: Jégtörők , amelyek segítenek a csapat tagjainak megismerkedni (és megbarátkozni) egymással. Például a Két igazság és egy hazugság vagy a Human Bingo játékok.

Bizalomépítő gyakorlatok a bizalom, a magabiztosság és a csapatszellem erősítésére a csapat tagjai között. Ilyen típusú tevékenységek például a „Human Knot” (emberi csomó) vagy a „Trust Fall” (bizalomugrás).

Problémamegoldó kihívások , amelyek megkövetelik a csapat tagjainak, hogy egységként működjenek. Például Escape Room kihívások vagy kincskeresés.

Kreatív tevékenységek a mindennapi rutin monotonitásának megtörésére és a kreativitás ösztönzésére. Például művészeti műhelyek vagy főzőtanfolyamok szervezése.

Kommunikációs gyakorlatok a verbális és nonverbális kommunikációs készségek fejlesztésére. Néhány népszerű példa lehet a Back-to-Back Drawing vagy a Blindfold challenge.

A munkakörülményektől (hibrid, távmunka vagy helyszíni munka) függően szervezhet beltéri, kültéri vagy virtuális csapatépítő tevékenységeket.

A csapatépítés előnyei

Menedzserként, csapatvezetőként vagy HR-szakemberként tartós hatást gyakorolhat a munkakultúrára csapatépítő tevékenységek szervezésével.

Íme néhány előnyük:

Erősítse a kapcsolatokat : A csapatépítő tevékenységek segítenek a csapat tagjainak személyes szinten kapcsolatot teremteni, így kényelmesebbé téve számukra az együttmûködést.

Jobb kommunikáció elősegítése : Az informális környezetben végzett gyakorlatok javítják a csapat tagjai közötti ötlet- és visszajelzéscserét a munkahelyen.

Fejlessze problémamegoldó képességeit : A kihívások közös megoldása csiszolja csapata készségeit a munkahelyi komplex problémák kezelésében.

Ösztönözze az empátiát : A csapatépítő rendezvények (például a szerepcsere) segítenek a résztvevőknek mások szemszögéből látni a dolgokat, ami jobb megértéshez vezet.

Növelje a csapat egységét: A közös élmények erős köteléket alakítanak ki a csapattagok között, megkönnyítve a projektekben való együttműködést és a konfliktusok tiszteletteljes megoldását.

Hogyan építsünk hatékony csapatot?

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató egy olyan csapat létrehozásához, amely jóban-rosszban összetart:

1. Összehangolja csapatát egy világos céllal

A McKinsey tanulmánya szerint a munkavállalók többsége (82%) úgy érzi, hogy fontos, hogy legyen célja, és 72% úgy véli, hogy a célnak nagyobb súlyt kell kapnia, mint a profitnak.

Íme egy útiterv, amely összeköti csapata teljesítményét a szélesebb körű szervezeti célokkal:

Határozza meg a jövőképét és céljait: Fogalmazza meg a csapat jövőképét és céljait, és rendszeresen kommunikálja azokat. Például havi csapatértekezletét kezdheti azzal, hogy emlékezteti a csapatot a szervezet küldetésére és arra, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak.

Állítson fel SMART célokat: Hozzon létre konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat, amelyek összhangban vannak a csapat küldetésével.

Kapcsolja össze a feladatokat a küldetéssel: Mutassa meg, hogy az egyes feladatok és projektek hogyan járulnak hozzá a tágabb küldetéshez vagy célhoz.

A ClickUp hoz hasonló projekt- és célkezelő eszközök kiváló segítséget nyújthatnak ebben. A feladatok szervezettségének megőrzése mellett egyértelmű kapcsolatot teremt az egyéni erőfeszítések és a projekt eredményei között. Az eszköz segít a munkavállalóknak vizualizálni, hogy munkájuk hogyan járul hozzá a nagy tervhez.

Nézzünk egy példát erre!

Tegyük fel, hogy egy SaaS-vállalatot vezet, és az Ön feladata a márka ismertségének növelése és az elkötelezettség fokozása magas színvonalú tartalmak segítségével. A SMART célja lehet, hogy a következő hat hónapban 20%-kal növelje a blog organikus forgalmát.

Mostantól a ClickUp Goals segítségével felbonthatja a célt kisebb részcélokra, például kulcsszó-kutatásra, versenytárs-elemzésre, tartalmi összefoglalók készítésére, blogok írására, szerkesztésre, közzétételre és a közösségi csatornákon való terjesztésre. Adjon hozzá felelősöket a célokhoz. Minden felelős vizuális jelzővel követheti nyomon az előrehaladást.

Állítson fel célokat, bontsa azokat részcélokra, és tegye lehetővé az alkalmazottak számára, hogy a ClickUp Goals segítségével nyomon kövessék az előrehaladásukat.

2. Válassza ki a megfelelő embereket

A csapatodhoz legmegfelelőbb emberek kiválasztásához vegye figyelembe a következő három tényezőt:

Készségek és szakértelem

Határozza meg egyértelműen azokat a technikai vagy szakmai készségeket, amelyek elengedhetetlenek egy potenciális csapattag számára. Ezután értékelje a jelölteket ezeknek a kritériumoknak az alapján. Például, ha grafikusra van szüksége, ideális esetben olyan személyt keres, aki erős portfólióval rendelkezik, jártas a tervezőszoftverekben, és jól érti a márkaépítést és az esztétikát.

Hozzáállás és temperamentum

A készségek elsajátíthatók, de a hozzáállás és a temperamentum gyakran velünk született tulajdonságok. Keressen olyan személyeket, akik együttműködőek, nyitottak a visszajelzésekre és alkalmazkodóképesek. Ezek a tulajdonságok biztosítják, hogy a csapat tagjai jól együttműködjenek, konstruktívan kezeljék a kritikát, és alkalmazkodjanak a változásokhoz vagy a váratlan kihívásokhoz.

A felvételi folyamat során viselkedéssel kapcsolatos kérdéseket tehet fel, hogy felmérje ezeket a tulajdonságokat. Például megkérdezheti a jelöltet, hogyan kezelte bizonyos helyzeteket, például: „Meséljen egy olyan esetről, amikor olyan csapattaggal dolgozott együtt, aki nem járult hozzá hatékonyan a munkához. Hogyan kezelte a helyzetet, és mi lett az eredménye?”

A kultúrához való illeszkedés

Elemezze, hogy a jelölt értékei, meggyőződései és viselkedése mennyire illeszkednek a csapat kultúrájához. Ez azért fontos, mert a kultúrához való illeszkedés hatalmas hatással lehet a munkával való elégedettségre, a teljesítményre és a csapat összetartására.

Például, ha vállalata az innovációt és a folyamatos fejlesztést tartja szem előtt, akkor olyan csapattagokra lesz szüksége, akik kíváncsiak, proaktívak és könnyen alkalmazkodnak a változásokhoz.

Sokszínűség

A készségek, háttér és szemléletmód sokszínűsége a kiegyensúlyozott csapat jellemzője. A sokszínű csapat különböző nézőpontokat és tapasztalatokat hoz magával, elősegíti a kreatív gondolkodást, és kritikus problémákra nem szokványos megoldásokat kínál.

Ahhoz, hogy igazi olvasztótégelyt hozzon létre, vegyen fel különböző demográfiai, kulturális, oktatási háttérrel és szakmai tapasztalatokkal rendelkező személyeket.

3. Biztosítson együttműködési teret

Egy erős csapat alapja az, hogy a csapattagok mennyire hatékonyan cserélnek ötleteket, oldják meg a konfliktusokat és egyesítik erőfeszítéseiket, hogy valami értelmeset alkossanak.

Menedzserként olyan együttműködési munkaterületet kell biztosítania, amely egyesíti a különböző funkciókat ellátó csapatokat. Ez különösen hasznos a hibrid és távoli csapatok esetében, ahol a fizikai távolság szakadékot okozhat.

A ClickUp beépített funkciói a valós idejű együttműködéshez, az aszinkron kommunikációhoz, a visszajelzések megosztásához és a fontos projektinformációk központosításához áthidalják a potenciális kommunikációs hiányosságokat és segítenek egy győztes csapat felépítésében.

Így használhatja csapata a ClickUp együttműködési funkcióit:

Dolgozzon valós időben a csapat tagjaival, ossza meg/kapjon visszajelzéseket aszinkron módon megjegyzések segítségével, rendeljen hozzá teendőket, alakítsa a szövegeket nyomon követhető feladatokká, és hozzon létre egy központi információs központot (a projekt ütemtervek, vállalati wikik és tudásbázisok tárolására) , ossza meg/kapjon visszajelzéseket aszinkron módon megjegyzések segítségével, rendeljen hozzá teendőket, alakítsa a szövegeket nyomon követhető feladatokká, és hozzon létre egy központi információs központot (a projekt ütemtervek, vállalati wikik és tudásbázisok tárolására) a ClickUp Docs segítségével.

Dolgozzon együtt csapattársaival szinkron vagy aszinkron módban a ClickUp Docs segítségével.

Hagyja ki a felesleges hívásokat és a hosszú kommentfolyamokat, amelyek csak még nagyobb zavart okoznak. Készítsen rövid képernyőfelvételt a ClickUp Clips segítségével, rögzítsen hangalámondást, és ossza meg a csapattagokkal. , amelyek csak még nagyobb zavart okoznak. Készítsenrögzítsen hangalámondást, és ossza meg a csapattagokkal.

Adjon/kérjen konkrét visszajelzéseket, szerezzen automatikus átiratokat a hangjegyzetekről, és tisztázza a kétségeket gyorsabban a ClickUp Clips segítségével.

Adjon egyértelmű és gyors visszajelzést a képekről a képekről a ClickUp Proofing funkciójával – hozzáadhat, hozzárendelhet és megoldhat megjegyzéseket bármely PNG, GIF, JPEG, WEBP, videó vagy PDF fájlhoz.

Adjon egyértelmű visszajelzést a képekről a ClickUp Proofing funkciójával.

Miután feltöltött egy fájlt feladat mellékletként, kattintson a fájlra a megnyitásához. A jobb felső sarokban válassza a „Hozzászólások hozzáadása” lehetőséget. Ezután a melléklet bármely pontjára kattintva hozzáadhat megjegyzést. Ez a funkció segít elkerülni a zavart, amikor a ClickUp-on belül visszajelzést ad a tervezésről.

Brainstorming, projektek tervezése, a projekt fázisainak felvázolása, diagramok rajzolása, és ötleteinek szabad áramlása egy interaktív vásznon a ClickUp Whiteboards segítségével.

Dolgozzon együtt ötleteken a ClickUp Whiteboards virtuális vásznán!

Rendezze ötleteit és feladatait nem lineáris formában, vizualizálja a koncepciók közötti kapcsolatokat, bontsa fel a projekteket egyedi feladatokra és alfeladatokra, és hozzon létre hierarchikus struktúrákat a ClickUp Mind Maps segítségével, amely tökéletesen alkalmas csapatépítő gyakorlatokhoz.

Fejlesszen komplex ötleteket/projekteket, és adjon nekik megfelelő struktúrát a ClickUp Mind Maps segítségével.

Ezen eszközök mellett hozzáférhet a ClickUp hatalmas ingyenes sablonkönyvtárához. A kész keretrendszereket testreszabhatja a kommunikáció és a csapatirányítás egyszerűsítése érdekében:

ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Szervezze meg találkozóinak ütemezését, céljait és kommunikációs csatornáit egy egységes platformon a ClickUp csapatkommunikációs és találkozó-mátrix sablonjával.

Tartsa szemmel, ki melyik feladatért felelős, hozzon létre kommunikációs csatornákat (például virtuális értekezletek, e-mailek vagy táblás együttműködés), ütemezzen értekezleteket, és vázolja fel az értekezletek céljait a ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablonjával.

Ez segít Önnek:

Optimalizálja a csapat tagjai közötti információcserét.

Állítson fel szabványos eljárásokat a rendszeres ellenőrzésekhez.

A kommunikációs célok meghatározásával helyezze előtérbe a létfontosságú feladatokat.

Ez hasznos közepes és nagy méretű csapatok számára, ahol kihívást jelent több kommunikációs csatorna, érdekelt fél és egymással versengő prioritások egyetlen kapcsolattartási pontról történő figyelemmel kísérése.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. A ClickUp kutatása szerint ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de a kommunikáció túlterheltségéhez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Assigned Comments, beszélgetései mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja az összes csapattag számára a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követések szükségességét.

ClickUp csapatmenedzsment terv sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp csapatmenedzsment-terv sablonjával részletes áttekintést kaphat a munkafolyamatában szereplő összes feladatról és műveletről.

A többfunkciós csapatok számára tervezett ClickUp csapatmenedzsment-sablon segít nyomon követni a különböző részlegek folyamatban lévő feladatait és ellenőrizni azok valós idejű előrehaladását.

Így hozhatja ki a legtöbbet ebből a keretrendszerből:

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak

Állítson be időbecsléseket minden feladathoz, rendeljen hozzá határidőket és jelölje meg a prioritásokat.

Vezessen nyilvántartást a csapat általános teljesítményéről, eredményeiről, aktuális problémáiról és a vállalt kötelezettségek teljesítésének előrehaladásáról.

Tisztázza a lehetséges akadályokat, és azonnal kezelje azokat!

4. Gyorsan reagáljon a kihívásokra

Minden csapatnak szembe kell néznie bizonyos kihívásokkal, de az, hogy hogyan kezeli azokat, döntő jelentőségű lehet. Hozzon létre olyan munkakörnyezetet, ahol a csapat tagjai nyugodtan tudják megbeszélni a problémákat és az akadályokat. Ösztönözze a nyílt kommunikációt, hogy a problémákat még azok eszkalálódása előtt megoldhassa.

Például, ha egy csapattag túlterhelt a feladatokkal, akkor további erőforrásokat rendelhet hozzá. Így tehermentesítheti őt bizonyos feladatoktól, és a határidők is betarthatók maradnak.

Ha konfliktusok vagy problémák merülnek fel, hozzon létre egy egyszerű folyamatot azok megoldására. Ez lehet olyan egyszerű, mint a problémák közvetlen visszajelzéssel történő felvetése a vezetőnek/csapatvezetőnek, vagy rendszeres megbeszélések (napi/heti állásfoglalások) az akadályok megvitatására.

5. Gondoskodjon alkalmazottai jólétéről

Olyan összetartó csapatot szeretne építeni, amely rugalmas és motivált, hogy bármilyen kihívást vállaljon.

Ahhoz, hogy ezt az erőt megadja nekik, prioritásként kell kezelnie minden csapattag jólétét:

Ösztönözze a rendszeres szüneteket , hogy megelőzze a kiégést és az egészségügyi problémákat.

Kínáljon megfelelő fizetett szabadságot , hogy ösztönözze a pihenést és az újratöltődést.

Biztosíts hozzáférést támogató programokhoz , például tanácsadási szolgáltatásokhoz, wellness programokhoz vagy tudatosság-tréningekhez, és segíts nekik gondoskodni mentális egészségükről.

Állítson fel reális elvárásokat, és tegye lehetővé a rugalmas munkarendet (amennyiben lehetséges), hogy elősegítse az egészséges munka-magánélet egyensúlyt.

A csapatépítés legjobb gyakorlata

Íme néhány módszer, amellyel hozzájárulhat a hatékony csapatépítéshez:

1. Ismerje el az erőfeszítéseket és az eredményeket

A SurveyMonkey szerint a munkavállalók 82%-a tartja a elismerést a munkahelyi boldogság fontos részének. A kemény munka elismerése növeli a morált, motiválja a csapat tagjait, javítja a megtartási arányt és erősíti a csapatot.

Így valósíthatja meg ezt a gyakorlatot a munkahelyén:

Ünnepelje a mérföldköveket: Ez lehet egyszerűen egy gratuláció a megbeszéléseken, pénzjutalom vagy egy nagy ünnepség a projekt mérföldkőjének eléréséért.

Elismerési programok: Hozzon létre olyan programokat, mint a „Hónap alkalmazottja” vagy a „Csapatjátékos díj”, hogy hivatalosan is elismerje a kiemelkedő teljesítményeket. Használjon alkalmazotti elismerési eszközöket a csapat tagjainak azonosításának és elismerésének folyamatának egyszerűsítésére.

Például az Amazon leányvállalata, a Zappos, amely kiváló ügyfélszolgálatáról ismert, mesteri szinten alkalmazza a peer-to-peer elismerést. A Zollar program részeként a Zappos csapattagjai önkéntes munkával játékpénzt kereshetnek, amelyet a Zollar Store-ban vásárolhatnak meg.

2. Teremtsen összetartozás érzést

A BetterUp kutatása szerint a munkahelyi összetartozás 56%-kal növeli a munkateljesítményt és 50%-kal csökkenti a fluktuáció kockázatát.

Így, amikor a csapat tagjai úgy érzik, hogy fontos részét képezik a szervezetnek, és hogy hozzájárulásuk számít, boldogabbak, elkötelezettebbek a feladataik iránt, és kevésbé hajlamosak elhagyni a céget.

Íme néhány tipp, hogyan hozhat létre szoros közösséget a munkahelyén:

Befogadó kultúra: Hozzon létre befogadó környezetet – szervezzen csapatépítő tevékenységeket, például csoportos workshopokat, csapat ebédeket vagy akár rövid kirándulásokat, és ösztönözze mindenki részvételét.

Beilleszkedési folyamat: Tervezzen meg egy beilleszkedési folyamatot, amely segít az új munkatársaknak a zökkenőmentes beilleszkedésben és abban, hogy otthon érezzék magukat. Például kijelölhet egy mentort vagy társat, aki segít nekik az első hetekben a munkahelyen és a munkakörben való beilleszkedésben.

Nyílt kommunikáció: Hozzon létre átlátható Hozzon létre átlátható kommunikációs stratégiákat , hogy a csapat tagjai habozás nélkül kifejezhessék ötleteiket és aggályaikat. Használjon távoli együttműködési eszközöket felmérések elvégzéséhez, rendszeres megbeszélések ütemezéséhez, vagy visszajelzések adásához/kérdések megvitatásához valós időben vagy aszinkron módon.

3. Határozza meg az egyes csapattagok erősségeit

A szerepek és felelősségek kiosztásakor vegye figyelembe alkalmazottai erősségeit. Ha kihasználja erősségeiket, az lehetővé teszi számukra, hogy fejlesszék meglévő készségeiket, magabiztosabbá váljanak, és javítsák a csapat teljesítményét.

Így valósíthatja meg ezt a gyakorlatot:

Erősségek felmérése: Használjon olyan eszközöket, mint Használjon olyan eszközöket, mint a Clifton StrengthsFinder (új neve: StrengthsFinder 2. 0) vagy a DISC értékelések, hogy azonosítsa a csapat tagjainak erősségeit és preferenciáit. Készségek jegyzéke: Készítsen készségek jegyzékét vagy mátrixát, hogy feltérképezze az egyes csapattagok erősségeit és azoknak a projekt igényeivel való összhangját. Használja ki az erősségeket: Az egyéni erősségek alapján ossza ki a feladatokat. Például a kommunikációban erős személy vezetheti az ügyfeleknek szóló prezentációkat, míg a részletekre figyelő személy a projekttervezést végezheti. Egyéni megbeszélések: Rendszeresen tartson egyéni megbeszéléseket, hogy megvitassák a karrier céljaikat, és hogy hogyan segíthet nekik erősségeik kihasználásában (pl. képzés, eszközök vagy útmutatás biztosításával).

4. Fektessen be csapata szakmai fejlődésébe

Érdeklődjön munkatársai tanulása és fejlődése iránt.

A LinkedIn Workplace Learning Report 2024 szerint az erős tanulási kultúrával rendelkező vállalatoknál magasabb a munkavállalói megtartási arány (57%), mint a mérsékelt tanulási kultúrával rendelkező vállalatoknál (27%).

Így hozhat létre erős L&D gyakorlatot:

Készítsen fejlesztési tervet: Segítsen a csapat tagjainak személyes fejlesztési célokat kitűzni, és meghatározza a célok eléréséhez szükséges készségeket/erőforrásokat.

Kínáljon képzéseket és oktatást: Szervezzen belső workshopokat releváns témákról, és ösztönözze a csapat tagjait külső tanfolyamok vagy tanúsítványok megszerzésére. Szánjon időt a szakmai fejlődésre a számlázható órákon belül, hogy ösztönözze a tanulást.

Példák népszerű csapatépítő tevékenységekre a munkahelyen

Vessünk egy pillantást néhány kreatív vállalati csapatépítő tevékenységre, amelyek segítenek a csapattagoknak megismerni egymást és élvezetessé tenni a munkát!

1. Virtuális szabadulószoba

Célok: Javítsa a csapat tagjai közötti együttműködést, problémamegoldást és kommunikációs készségeket.

Beállítás: Használjon olyan online platformot, amely virtuális szabadulószobákat kínál (pl. The Escape Game), vagy hozzon létre egy személyre szabott szobát interaktív médiaalkotó platformok (pl. ThingLink) segítségével.

Hogyan kell játszani:

1. Csoportosítsa a résztvevőket (ideális esetben 4-6 tagú csapatokba)

2. Mutassa be a virtuális szabadulószoba forgatókönyvét vagy témáját (pl. rejtély megoldása vagy kísértetházból való menekülés).

3. Biztosíts hozzáférést a virtuális szobához, vagy ossza meg a nyomokat, rejtvényeket és kihívásokat tartalmazó dokumentumokat.

4. A csapat tagjainak együtt kell dolgozniuk, hogy megoldják a rejtvényeket, megtalálják a rejtett nyomokat és teljesítsék a feladatokat egy meghatározott időkorláton belül (általában 30-60 perc).

5. Ösztönözze őket a hatékony kommunikációra, osszon ki szerepeket (például jegyzetelő és problémamegoldó), és működjenek együtt a kihívások leküzdésében.

6. Szervezzen megbeszéléseket és értékelő megbeszéléseket a játék után, hogy megvitassák a stratégiákat, a csoportdinamikát és az egyéni hozzájárulásokat.

2. Két igazság és egy hazugság

Célok: Kapcsolatépítés, a csapat tagjai közötti beszélgetések ösztönzése, a jég megtörése és a munkavállalók elkötelezettségének javítása.

Felkészülés: Gyűjtse össze az összes résztvevőt egy virtuális tárgyalóban vagy fizikai térben, és kérje meg őket, hogy gondoljanak ki magukról két igazságot és egy hazugságot.

Hogyan kell játszani:

1. Magyarázza el a szabályokat – minden résztvevő felváltva mondja el három mondatát (bármilyen sorrendben).

2. Miután minden tag megosztotta a három állítást, a csapat többi tagja megvitatja és kitalálja, melyik állítás a hazugság.

3. Miután mindenki kitalálta, a résztvevő felfedi a hazugságot, és megosztja az egyes állítások mögött rejlő igazságot.

4. Változtassa a sorrendet, amíg minden résztvevő megosztotta véleményét.

3. Kincskeresés

Cél: A csapatmunka, a problémamegoldás és a kreativitás előmozdítása.

Beállítás:

Készítsen listát azokról a tételekről vagy feladatokról, amelyeket a csapatoknak meg kell találniuk vagy el kell végezniük – legyen kreatív!

Határozza meg a kincskeresés helyszínét vagy területét!

Hogyan kell játszani:

1. Oszd a résztvevőket 3-5 fős csapatokra.

2. Ossza szét a kincskereső listát az egyes csapatoknak.

3. Határozzon meg egy időkorlátot a csapatok számára a vadászat befejezésére (általában 30-60 perc).

4. A csapattagoknak együtt kell dolgozniuk, hogy megtalálják a listán szereplő tárgyakat vagy elvégezzék a feladatokat.

5. A csapatok kommunikációs eszközöket (például walkie-talkie-kat vagy üzenetküldő alkalmazásokat) használhatnak a koordinációhoz és az előrehaladásról való beszámoláshoz.

6. A határidő lejárta után gyűjtsön össze minden csapatot, és vizsgálja meg az eredményeiket. A legtöbb elvégzett feladat vagy megtalált tárgy alapján adjon pontokat.

4. Minden összefügg

Cél: Fejlessze a csapatmunkát, a kommunikációt és a vezetői készségeket egy fizikai problémamegoldó kihíváson keresztül.

Beállítás:

Gyűjtse össze a csapat tagjait egy fizikai helyszínen

Ossza őket 2-4 fős kis csoportokra.

Hogyan kell játszani:

1. Kösse össze a csapat tagjainak kezeit egy zsinórral

2. Adjon nekik egy célt, amelyet fizikai kapcsolatuk fenntartása mellett kell elérniük. Ez lehet egy társasjáték vagy puzzle megoldása, vagy olyan feladatok elvégzése, mint szendvics készítése vagy cipőfűzés.

3. Az a csapat nyer, amelyik a legrövidebb idő alatt végzi el a feladatot.

5. Tehetségkutató verseny

Cél: Ösztönözze a kreativitást és az önkifejezést, és fedezze fel a rejtett tehetségeket.

Beállítás:

Döntse el a tehetségkutató show időpontját és helyszínét (virtuális vagy fizikai)

Kérje meg a résztvevőket, hogy készüljenek fel a bemutatóra.

Hogyan kell játszani:

1. Hívja meg minden csapattagot, hogy mutassa be tehetségét. Ez lehet bármi, például tánc, ének, festészet, versírás, történetírás, mesemondás, rappelés és még sok más.

2. Az eseményt barátságos versennyé is alakíthatja, és meghívhat bírálókat, akik értékelik a teljesítményeket.

3. Adjon díjakat vagy emléktárgyakat minden résztvevőnek

💡 Profi tipp: Legközelebb, amikor csapatépítő játékokat szervez (virtuálisan vagy személyesen), használja a ClickUp eseménykezelő szoftverét . Könnyítse meg a tervezéstől és az együttműködéstől a végrehajtásig minden folyamatot, és vegye le a válláról a felesleges terheket!

Kezdje el felépíteni A-csapatát a ClickUp segítségével!

A hálózata az Ön nettó vagyona, a csapata pedig az Ön erőssége. A hálózata vagy kapcsolatrendszere hozhat Önnek potenciális ügyfeleket, de a csapata ápolja és fenntartja ezeket a kapcsolatokat magas színvonalú eredményekkel. Ezért bölcs üzleti döntés időt, energiát és erőforrásokat fektetni a csapatépítésbe.

És tudja mit? Az erős csapatdinamika kialakítása könnyebb, ha rendelkezik a megfelelő technológiával.

Egy olyan átfogó projekt- és munkamenedzsment platformmal, mint a ClickUp, megerősítheti csapattagjait, hogy úgy működjenek együtt, ahogy szeretnének, megosszák ötleteiket, nyomon kövessék az előrehaladást, összpontosítsanak személyes fejlődésükre, és még sok minden másra.

