25 Mind-Blowing Mind Map Examples for 2025

Legyen szó projekttervezésről vagy egy ínycsiklandó menü összeállításáról, mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor fantasztikus ötletünk volt, de nem tudtuk, hogyan valósítsuk meg.

Szerencsére van egy egyszerű megoldás, amit itt használhat: elméleti térképek. 🧠✨

Ebben a cikkben 25 praktikus gondolattérkép-példát mutatunk be, amelyek inspirációként szolgálhatnak, és megmutatjuk, hogyan kell gondolattérképet készíteni. Ráadásul ingyenes sablonokat is kapsz!

Kezdjük el a térképezést!

Mi az a gondolattérkép?

A gondolattérkép egyfajta pókdiagram, egy vizuális eszköz, amely segít felfedezni az egyes fogalmak közötti kapcsolatokat és strukturálni az információkat.

A gondolattérkép diagram elkészítéséhez először válasszon ki egy központi ötletet vagy fő témát. A fő téma ágakkal kapcsolódik más al témákhoz, és ezt a folyamatot addig ismételje, amíg meg nem kapja a gondolatait ábrázoló térképet!

Profi tipp: Használhat olyan eszközöket, mint a ClickUp MindMaps, vagy akár gyorsan el is kezdheti egy sablonnal, például a ClickUp Simple Mind Map Template-jével.

Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja munkafolyamatát egy rugalmas diagrammal a ClickUp Simple Mind Map Template segítségével.

Sokan inkább egy üres gondolattérkép-sablonnal engedik szabadjára kreativitásukat.

Ha igen, akkor érdemes kipróbálnia a ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template nevű sablonját. Ez a whiteboard sablon kiválóan alkalmas kezdőknek.

Ingyenes sablon letöltése Állítson össze kapcsolatokat az ötletek között a ClickUp Blank Mind Map Whiteboard sablonjával, és testreszabhatja azt az igényeinek megfelelően.

25 hasznos gondolattérkép-példa (+ valós felhasználási esetek)

Íme több mint 20 kreatív gondolattérkép-példa, amelyet már ma felhasználhat:

1. Projektmenedzsment

A gondolattérkép-készítés segítségével könnyen lebontathatja a komplex ötleteket vagy projektterveket. Különösen azokat, amelyek több száz oldalas dokumentumokat tartalmaznak.

A projekttervezési gondolattérkép néhány jellegzetes ága a következő lehet:

Projektmenedzsment megközelítés

A projekt hatóköre

Kommunikáció

Költségkezelési terv

Ütemezéskezelés

Minőségirányítás

Kockázatkezelési terv

Erőforrás-kezelés

A gondolattérkép segít kidolgozni ezeket a terveket, hogy semmi ne maradjon ki.

Hol készíthetsz elméleti térképet?

Egy jegyzetfüzet? Nem.

Üdvözöljük a ClickUp-ot. 👋🏼 😄

Ez az egyik legjobban értékelt termelékenységi eszköz a világon, amelyet számos csapat szeret világszerte, és a legkönnyebben használható gondolattérkép-készítő eszköz.

Miért?

Mert csak egy kattintásba kerül, hogy átváltson a gondolattérkép nézetre, és elkezdje létrehozni a gondolattérképét!

Így néz ki az egyik projektmenedzsmenthez készült gondolattérkép-minta a ClickUp-on:

Ó, és említettük már, hogy a ClickUp Mind Maps kétféle móddal rendelkezik a nagyobb rugalmasság érdekében?

Íme, mit kap:

Feladat mód : gyorsan átrendezheti : gyorsan átrendezheti munkaterületét úgy, hogy ágakat rajzol és azokat logikus útvonalakba szervezi. A gondolattérképből közvetlenül létrehozhat, szerkeszthet és törölhet feladatokat (és alfeladatokat ).

Üres mód: hozzon létre szabad formájú gondolattérképeket, amelyek nem kapcsolódnak semmilyen feladatstruktúrához vagy munkafolyamathoz. Ezeket gyorsan feladatokká alakíthatja át a munkaterületén található bármely hozzon létre szabad formájú gondolattérképeket, amelyek nem kapcsolódnak semmilyen feladatstruktúrához vagy munkafolyamathoz. Ezeket gyorsan feladatokká alakíthatja át a munkaterületén található bármely listában

A ClickUp projekttervezési sablonja a tökéletes eszköz a projektek racionalizálásához. A projektterv gondolattérkép-nézet segít a feladatok és az előrehaladás szervezésében és nyomon követésében. Ingyenes sablon letöltése A projekttervezési sablon segítségével közösen ötleteljen és kezelje a projektötleteket, majd kezdje el vizualizálni és összekapcsolni az információkat a hatékonyabb tervezés érdekében.

További információra van szüksége arról, hogy a gondolattérképek hogyan lehetnek hasznosak a projektmenedzsmentben? Olvassa el a vizuális projektmenedzsmentről szóló végső útmutatónkat , hogy megértse ezt.

2. Üzleti stratégia tervezés

Az üzleti tervezés és a gondolattérképek olyan tökéletes párosítások, mint a forró kakaó és a mályvacukor. ☕️💕

Miért?

Az üzleti tervezés során ijesztő mennyiségű információval kell megbirkózni, amit csak egy egyszerű gondolattérkép tud kezelni, és könnyedén megjeleníteni.

Használja a stratégiai gondolattérképet új vállalkozásának elindításához és folyamatainak profi kezeléséhez. És amikor minden elképzelése megvalósult, kényeztesse magát forró kakaóval és mályvacukorral, hogy megünnepelje új vállalkozásának kezdetét.

Ez az üzleti menedzsment gondolattérkép-példa ötletet adhat, hogy hol kezdje:

3. Szoftver/termékfejlesztés

A gondolattérkép kiválóan helyettesíti a folyamatábrát a szoftvertermék tervezésekor.

Használja a szoftverarchitektúra, a funkciók, a fejlesztési fázisok és egyebek tervezéséhez. Akár a fejlesztés részleteibe is belemélyedhet, és elme térképeket készíthet a különböző szakaszokhoz.

Íme egy gondolattérkép-példa, amely bemutatja a szoftverfejlesztés tipikus szakaszait:

Profi tipp: A ClickUp segítségével a Proofing funkciókat használva könnyedén együttműködhet különböző szoftvertervek kidolgozásában.

4. Gyártás és logisztika

Ha a gyártóiparban dolgozik, biztosan hallott már a 8M elvekről.

Ha még nem tette meg, ez egy átfogó ellenőrzőlista azokról a lényeges tényezőkről, amelyeket figyelembe kell vennie, például:

M achine (technológia)

M ódszer (folyamat)

Anyag (nyersanyagok, fogyóeszközök és információk)

M anpower (fizikai munka) vagy M indpower (agyi munka)

M érése (ellenőrzése)

A nya természet (környezet)

M enedzsment/ M oney Power

Karbantartás

Használjon gondolattérképet, hogy ezeket a szempontokat továbbfejlessze, és további részletekkel egészítse ki tervezését.

Íme egy példa gondolattérkép-diagramra:

Segítségre van szüksége a csapata erőforrásainak kezelésében?

Nézze meg a forráskezelésről szóló végső útmutatónkat .

5. Pénzügy

Szeretne költségvetést készíteni autóvásárláshoz, nyaraláshoz vagy nyugdíjhoz?

A gondolattérkép egy egyszerű módszer, amellyel áttekintheti összes kiadását és befektetését.

Ha pénzügyi tervező céget vezet, akkor készíthet egy gondolattérképet, amely bemutatja az ügyfelei számára kidolgozott terveket. Búcsút inthet a táblázatoknak és a papír alapú fájloknak!

Azonnal el szeretne kezdeni?

Próbálja ki a ClickUp számviteli és pénzügyi projektmenedzsment sablonját .

A marketingprojekt cselekvési terve minden szervezet számára elengedhetetlen, mivel ez döntő jelentőségű lehet a siker szempontjából.

Végül is, népszerűsítenie kell kínálatát, hogy az emberek felfigyeljenek a márkájára, igaz?

A gondolattérkép segítségével létrehozhatja a tökéletes vizuális vázlatot, megtervezheti és megszervezheti az összes marketingtevékenységet és stratégiát, és még sok minden mást.

Íme egy példa egy gondolattérképre, amely tartalmat, közösségi médiát és egyéb marketingcsatornákat tartalmaz a hatékony marketingtervezéshez. Az egyes ágakhoz különböző színeket használtunk, hogy megkülönböztessük a különböző marketingcsatornákat. 🎨

Bónusz: Nézze meg marketing projektmenedzsmentről szóló útmutatónkat ! ⭐️

7. Weboldal-kezelés

A weboldal tervezése és kezelése nem könnyű feladat.

Gondoskodnia kell a weboldal kialakításáról és funkcionalitásáról, tartalmat kell létrehoznia és még sok minden mást is meg kell tennie annak érdekében, hogy a weboldal optimalizált legyen és a lehető legjobb fényben mutassa be vállalatát.

Ráadásul azok számára, akik nem ismerik a kódolást, ez idegen nyelvnek tűnhet, ami megnehezítheti, hogy pontosan átadja, mi jár a fejében.

Ilyenkor jön jól a gondolattérkép.

Készítsen vizuális vázlatot virtuális csapatának, és javítsa a láthatóságot minden olyan területen, ahol gondolkodásra és tervezésre van szükség, azáltal, hogy a gondolattérképet ellenőrzőlistaként használja webfejlesztő csapatának. Íme egy gondolattérkép-példa weboldal-kezeléshez:

Weboldal-fejlesztés Mind Map példa a ClickUp-ban

8. Összetett cikkek vázlatának elkészítése

Bár a tartalom munkafolyamatának kezelésére számos módszer létezik, a tartalom előállítása és tervezése néha kaotikus lehet. A gondolattérképek kiválóan alkalmasak az üzleti tartalom marketing tevékenységének megtervezésére.

Tamara Omerovic, a Databox tartalommarketing-menedzsere elárulja, hogyan használja a gondolattérképeket komplex, hosszú tartalmak megtervezéséhez.

„Ez a megközelítés kiváló eredményeket hozott a több kulcsszóra vonatkozó tartalom rangsorolásában. Gyakran használok gondolattérképeket három dolog megtervezéséhez: a pillér oldal tartalmának vázlatához, a kiegészítő tartalomhoz és a klaszter oldalak közötti belső linkekhez.

„Az elsődleges kulcsszóból indulok ki, majd azt elágaztatom, amíg az egész klasztert le nem fedem. Feljegyzem az összes hosszú farkú kulcsszót, amelyek külön oldalakra van szükségük a pillér oldal támogatásához, majd később a gondolattérképet használom referenciaként a belső linkeléshez (visszafelé haladva, a H3-tól a H1-ig). Ez segíthet az URL-struktúra feltérképezésében is.”

Nézze meg az üzleti jelentésekről szóló cikkhez készített gondolattérképét.

Forrás: Databox

Bónusz: Tudjon meg többet a tartalommarketing-projektek kezeléséről a ClickUp segítségével .

9. Brainstorming

Az okos emberek fejében ötletek születnek.

De tudja, mi okosabb az okos embereknél?

Brainstorming ülés a csapatával!

Egy okos csoport, amely gondolkodó sapkát visel, és egy gondolattérképen együttműködve különböző ötleteket generál.

El tudja képzelni a lehetőségeket? 🌈✨

Nem is beszélve arról, hogy maga a gondolattérkép elkészítése is új ötleteket szülhet. Ezért kiváló eszköz brainstorminghoz, akár személyes célokra is.

Akár egy új termékötlet értékeléséről, akár egy blogbejegyzés központi témájának kidolgozásáról van szó, a brainstorming gondolattérkép segíthet!

Íme egy gondolattérkép-példa egy új termékötlethez:

Nem tudja, hogyan működjön együtt csapatával a legjobb ötletek megtalálásában?

Íme hatékony brainstorming technikák , amelyeket alkalmazhat.

Bónusz: Nézze meg 10 AI eszköz gondolattérképekhez és ötleteléshez 2023-ban

10. SEO tesztelés

A komplex, adatközpontú folyamatok néha vizuális elemekkel könnyebben érthetővé válnak. A SEO split testing munkafolyamata egy példa erre.

Daria Sherr, a Semrush marketing menedzsere és scrum masterje megosztja gondolattérkép-példáját és azt, hogy csapata hogyan használja azt.

„Gyakran készítünk könnyen érthető gondolattérképeket, hogy bonyolultabb témákat, például SEO-teszteket magyarázzunk el alkalmazottainknak vagy potenciális ügyfeleinknek. Így bemutathatjuk a folyamatot anélkül, hogy túl részletes és bonyolult magyarázatokba bocsátkoznánk. Ez az első lépés ahhoz, hogy vizuális anyagainkat infografikákká alakítsuk, amelyeket aztán megosztunk a közösségi médiában. Javaslom mindenkinek, hogy használjon gondolattérképeket a munkájában, hogy összehangolja a folyamatokat vagy akár a saját gondolatait, mielőtt azokat másoknak bemutatná.”

Forrás: Semrush

Tudjon meg többet a SEO-projekt munkafolyamatának kezeléséről a ClickUp alkalmazásban.

11. Jegyzetek készítése

Előadáson vagy megbeszélésen jegyzetel a jegyzetfüzetébe?

Oké. És amikor később visszatérsz a jegyzetekhez, azoknak van értelme? 🤔

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítési rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Megpróbálja felidézni, amit tanult, de a memóriája nem engedi. Vessünk véget ezeknek a „nem bízhatok a memóriámban” történeteknek a gondolattérképek segítségével, mivel az összes jegyzet kapcsolódó ötletekből vagy témákból származik.

További memorizálási technikákért nézze meg ezt az útmutatót!

Tegyük fel például, hogy a sejtek témája gyakran felmerül a biológia órákon.

Íme egy gondolattérkép-sablon ötlet az előadási jegyzetekhez:

Segítségre van szüksége a találkozók jegyzetelésével?

Olvassa el útmutatónkat a hatékony jegyzetelésről.

Profi tipp: A legegyszerűbb módja annak, hogy több száz kapcsolódó téma esetén is rendezett maradjon, egy olyan gondolattérkép-szoftver használata, mint a ClickUp. Ez egy jegyzettömböt is tartalmaz, arra az esetre, ha hiányozni kezdene a szokásos jegyzetfüzete vagy kézzel rajzolt gondolattérképe. 😉

12. Esemény tervezése

Bármennyire is szép, az eseményprojekt-menedzsment tervezése olyan stresszes lehet, mintha papírzacskóba lélegezne.

Vegyünk például egy esküvőt.

Ott van a hatalmas vendéglista, a vendéglátás, a dekoráció, a menyasszony és a vőlegény változó hangulata stb.

Jobb, ha imádkozol, hogy a menyasszony és a vőlegény ne kapjanak hideg lábat, mert akkor az esküvői napod programja annyit ér, mint egy üres napirend. 🙄

Azonban egy gondolattérkép, különösen olyan szoftverekben, mint a ClickUp, könnyen szerkeszthető, így az egész folyamatot kevésbé stresszessé teszi.

Ha a vőlegény kék függönyöket szeretne, a menyasszony pedig fehér rózsákat, csak adja hozzá őket a gondolattérképhez.

Íme egy példa vagy sablonötlet, amelyet bármilyen eseményhez igazíthat és adaptálhat.

Szeretne többet megtudni az események kezeléséről? Olvassa el végső útmutatónkat az eseményprojekt-kezelésről.

13. A gondolattérképek tanítása

Tudta, hogy a gondolattérképek kiváló eszközök a tanításhoz?

A tanárok és az oktatásirányítási ágazat képviselői felhasználhatják ezt a technikát a témák jobb elmagyarázásához. És ez nem csak a tanárokra vonatkozik.

A diákok a gondolattérképeket tanuláshoz, tanulmányozáshoz, ötleteléshez, jegyzeteléshez stb. használják.

Később egész életükben felhasználhatják a gondolattérkép-ötleteket projekttervekhez, kreatív gondolkodáshoz, pénzügyekhez, találkozók szervezéséhez és még sok máshoz.

Végre tanulsz valamit az iskolában, ami hasznos a mindennapi életben, ellentétben a trigonometriával. 🙄

⭐️ Szórakoztató tipp: használjon gondolattérképet, hogy megtanítsa a gondolattérkép-készítési technikát a diákoknak!

14. Esszék és vizsgák szervezése

Ezenkívül Caitriona Mc Tiernan, a TPR Teaching magántanára gondolattérképeket használ szervezési eszközként a vizsgákhoz.

„Mivel a gondolattérképek kevésbé korlátozóak, mint más típusú tervezők, több teret adnak a szabad gondolkodásnak és a gondolataim kibővítésének. Néha a gondolattérképek elkészítése sok időt vehet igénybe, ezért hasznos lehet egy grafikus szervező, például egy halcsontdiagram használata” – mondta.

Megoszt egy példát arra, hogyan tanulhatnak a diákok vagy írhatnak esszét az ókori Egyiptom témájáról. Ez a gondolattérkép alaptémákból állna, például fáraók, kultúra, gazdaság és mindennapi élet.

Forrás: TPR Teaching

15. Találkozó napirendjének előkészítése

A megbeszélések előkészítést igényelnek, különben elmulasztja a fontos témák megvitatását, és sok „Ööö…” és „Mit kell még megbeszélnünk?” kérdést hallhat.

Ez teljes időpazarlás.

Mivel a gondolattérképek kiváló eszközök az információk tervezéséhez, strukturálásához és szervezéséhez, a találkozók napirendjének előkészítése is sokkal könnyebbé válik.

Mit kell felvenni a napirendre? 🤔

A célok, a résztvevők, a témák...

Mindezeket a szempontokat és még sok mást is bemutatunk ebben az egyszerű gondolattérkép-példában.

Használja, amikor sikeres megbeszélést kell terveznie, és részletes jegyzeteket kell készítenie.

Profi tipp: Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, előre közvetlenül megoszthatja az elme térképét az összes résztvevővel. Ugyanakkor a Notepad-ben feljegyezheti a megbeszélésen megvitatott teendőket , és azokat közvetlenül feladatokká alakíthatja.

Töltse le a találkozók jegyzőkönyv-sablonunkat, amelyet a találkozók lebonyolításához használhat.

16. Ingatlanfelújítás

A felújítási és építési projektek során számos részletet kell figyelembe venni.

Van tervezés, kivitelezés, költségvetés, munkások, beszállítók, felszerelés, anyagok, engedélyek... uff!

Öt perc szünet a lélegzetvételhez.

Szerencsére a gondolattérképek segítségével ezeket a szempontokat könnyedén kezelheti.

Hozzon létre ágakat a felkészüléshez, a konyhához, a külső terekhez, a fürdőszobához, a technikai részletekhez és minden egyéb szükséges részlethez.

Vessen egy pillantást erre a gondolattérképre, hogy képet kapjon róla:

További információk az építési projektmenedzsmentről itt találhatók.

17. Emberi erőforrások

Egy HR-osztály számára a legfontosabb feladat a tehetségek hatékony kiválasztása és toborzása.

A kutatás és a fejvadászat minőségének kiváló színvonalúnak kell lennie. De egy rendezetlen folyamat nem segít ebben.

Ne aggódjon! Csak állítson be egyértelmű HR KPI-ket, és vizualizálja az egész toborzási folyamatot, a piaci információk kutatásától kezdve az interjúk ütemezéséig és az új munkavállalók beillesztéséig, mindezt egy gondolattérképen.

Íme egy egyszerű bevezető gondolattérkép-példa HR-szakemberek számára:

⭐️ Profi tipp: tervezze meg HR-igényeit a ClickUp gondolattérképein. Ha elkészült, a ClickUp Gantt-diagramjával könnyedén nyomon követheti a jelöltek előrehaladását a toborzási vagy beilleszkedési folyamatban.

Ó, és a Zoom integrációnkat is használhatja, hogy közvetlenül a ClickUpból folytasson állásinterjúkat.

Szívesen. 😇

Nem tudja, hogyan lehet hatékonyan végrehajtani az onboardingot?

Olvassa el útmutatónkat arról, hogyan fogadjon új csapattagot .

18. Könyv- és médiaösszefoglalók

Tudta, hogy elmekép térképeket használhat könyvek, hangoskönyvek vagy bármilyen más multimédiás tanfolyam összefoglalásának elkészítéséhez?

Ezek az összefoglalók megkönnyítik a későbbi áttekintést.

Egyszerűbb néhány percet szánni egy oldalas gondolattérkép átlapozására, amely kiemeli a fő koncepciót, mint egy egész könyvet átfutni. Ismét!

A könyv főbb pontjainak és központi koncepciójának leírása szintén segít megerősíteni a megértést.

Íme egy példa, amelyet sablonként használhat könyvösszefoglalójához:

Emellett Randall Englund, a Northeastern University projektmenedzsment oktatója és az Englund Project Management Consultancy ügyvezető tanácsadója gyakran használja a gondolattérképeket társszerzőivel a könyvfejezetek tervezéséhez és előkészítéséhez.

„Mi döntjük el az egyes fejezetek tartalmát, áthelyezzük a témákat, és meghatározzuk a tulajdonosok által végrehajtandó lépéseket. Ezek a gondolattérképek a végleges, kiadott könyvekben is szerepelnek, hogy segítsék az olvasókat a tartalom megértésében” – mondta.

Így minden téma kiemelve és kibővítve jelenik meg, miközben a téma a nagyobb kontextusban is látható marad.

Bónusz: Gondolattérképek vs. koncepciótérképek 🤩

19. Célok tervezése és végrehajtása

Szeretne feljebb lépni a vállalati ranglétrán, vagy csak a lépcsőn felmenni anélkül, hogy lihegne?

Mindkét cél megvalósításához tervezés szükséges.

De hol kezdje?

Először SMART célokat tűz ki: specifikus, mérhető, aelérhető, releváns és távlatos.

Legyen szó személyes, karrier, fitnesz vagy családdal kapcsolatos célokról, minden célnak meg kell felelnie a SMART feltételeknek.

Bármely cél elérésének központi eleme azonban az, hogy kisebb lépésekre bontsa azt. És pontosan ebben rejlik a gondolattérképek előnye.

Használjon gondolattérképet, hogy átfogó célt tűzzön ki, majd azt kisebb, könnyebben kezelhető célokra bontsa. Ne felejtse el meghatározni az OKR-eket a részletekért.

Íme egy egyszerű gondolattérkép-sablon példa céljainak eléréséhez:

Profi tipp: A célok könnyebb megfogalmazásához és nyomon követéséhez használja a ClickUp Goals alkalmazást. Ez automatikusan frissíti a cél elérésének előrehaladását, ahogy a cél eléréséhez vezető kisebb célokat teljesíti.

Állítsa be első célját A ClickUp Goals segítségével könnyedén meghatározhatja és nyomon követheti munkacéljait.

20. Időgazdálkodási tervezés

Néhány ember úgy tűnik, hogy a lehető legjobban kihasználja a napját, és úgy tűnik, mintha 25 órája lenne. Uff.

Te is így reagáltál?

Ezután fontolóra kell vennie az időgazdálkodási technikákat.

A legegyszerűbb technika: tervezze meg feladatait és tevékenységeit egy gondolattérképen, amely lehetővé teszi, hogy hetente strukturálja a menetrendjét.

Ossza fel heti tervét napokra, majd a prioritásoknak megfelelően ágaztassa szét. Így jó áttekintést kap arról, hogy mit kell először megtennie, és mit tehet később.

Íme az egyik legegyszerűbb gondolattérkép-ötlet egy heti időgazdálkodási tervhez:

Profi tipp: A ClickUp natív időkövető funkciójával még jobb eredményeket érhet el. Ez pontosan megmutatja, mennyi időt töltött az egyes feladatokkal vagy tevékenységekkel—időgazdálkodás 101!

Próbálja ki! Nem kell többé azt kívánnia, hogy egy nap 25 órából álljon.

Bónusz: Raci-diagram példák!

21. Éttermi menü tervezése

Járt már olyan elegáns étteremben, ahol a menü nem tartalmazott képeket?

Vagy olyan nevekkel, amelyeket nem tud kiejteni, és amelyekről nincs leírás?

A legrosszabb az egészben, hogy a menü rövidebb, mint a türelme, amikor az ételre vár.

Ha étteremtulajdonos vagy, akkor a gondolattérkép segítségével egy jó menüt tervezve a végső hatalmat a kezedben tartod, hogy ügyfeleid boldoggá tedd! 😇

Gondoljon a legjobb ételekre és italokra, amelyek vonzóak lehetnek az ügyfelei számára, és adjon hozzá képeket, hogy tudják, mire számíthatnak. (A vizuális ábrázolás étvágyat kelti 🤫)

Íme egy példa egy éttermi menü gondolattérkép-sablonra:

22. Kockázatok kezelése

A „okok” és a „következmények” két dolog, amelyet szem előtt kell tartania és be kell építenie a gondolattérképébe. Mivel a gondolattérkép kiváló eszköz a brainstorminghoz, könnyedén vizualizálhatja az összes lehetséges kockázatot.

Használja a kockázatok azonosítására, értékelésére és kezelésére.

Ez az előrejelzés és felkészültség időt, pénzt és egyéb károkat takarít meg Önnek.

Itt található egy kockázatkezelési gondolattérkép, amelyet a szervezetéhez igazíthat, és sablonként elmenthet a jövőbeni felhasználáshoz.

Vedd kézbe az irányítást, és légy felkészülve mindenre, ami az utadba kerül! 💪

Bónusz: Ismerje meg a legjobb kockázatkezelő szoftvereket!

Ó, az izgalom, a stressz, a pillangók a gyomorban... hogyan lehet mindezt kordában tartani?

Bár az interjú izgalmas esemény, megnehezítheti a koncentrációt és a felkészülést.

Ha igazán jó első benyomást szeretne kelteni, próbálja ki a gondolattérkép-technikát.

Jegyezzen fel mindent, amire szüksége van, a trükkös „Hol látja magát 5 év múlva?” kérdésre adott választól kezdve a vállalatról tudni szükséges legapróbb részletekig.

Itt van egy sablon, amely már tartalmazza mindazokat a szempontokat, amelyeket figyelembe kell vennie, és azokat is, amelyek nem jutottak eszébe.

24. Egészségügyi nonprofit szervezetek

Jami Yazdani, a Yazdani Consulting & Facilitation tanúsított projektmenedzsment szakértője (PMP) és fegyelmezett agilis scrum mester (DASM), megoszt egy gondolattérkép-példát, amelyet egy egészségügyi nonprofit szervezet projektfolyamatainak és munkafolyamatainak megvalósításával kapcsolatos feltáró ülésről vett.

A gondolattérképet a jelenlegi és lehetséges munkafolyamatok átgondolására és ötletek kidolgozására használták, hogy megoldják a felismert befogadási kihívásokat.

Forrás: Yazdani Consulting & Facilitation

Bónusz: Hogyan készítsünk gondolattérképet a Google Docs-ban!

25. Tárgyalási szabályok

Ez a gondolattérkép, amelyet Randall Englund, az Englund Project Management Consultancy munkatársa készített, a tárgyalás tíz szabályát ábrázolja. Bemutatja a karrierhez elengedhetetlen gondolkodásmódot és viselkedésmódokat, majd részletesen elmagyarázza a tevékenységeket.

Fedezze fel az ő gondolattérképét és egyéb diagramjait itt.

Forrás: Englund Project Management Consultancy

Ideje áttérni a ClickUp-ra

Íme, több mint 20 gondolattérkép-példa, amelyek segíthetnek rendezni gondolatait, megtervezni projektjeit és elérni céljait.

Mi a következő lépés?

Sajnos, csak a gondolattérkép-példák megtekintése nem fog segíteni abban, hogy elérje az életben a céljait – függetlenül attól, hogy mennyire erősen elképzeli azokat.

Ahhoz, hogy a dolgok megvalósuljanak, egy szilárd cselekvési tervre van szükséged.

Ahhoz, hogy cselekvési tervet készítsen, létre kell hoznia a saját gondolattérképét, és minden egyes ágon dolgoznia kell. És bár gondolattérképet készíthet papíron, Wordben vagy Excelben, a papír alapú gondolattérképek néha nem bírják ki a brainstormingot. ☔

De egy olyan gondolattérkép-készítő eszközzel, mint a ClickUp, gondolatai és ötletei bármilyen agytrösztön is átvészelhetik.

Miért a ClickUp gondolattérképek? Bontsa le a komplex ötleteket, térképezze fel a munkafolyamatokat, és vizualizálja a feladatokat egy helyen!

A Re-Layout funkcióval gyorsan átszervezheti gondolattérképét, megőrizve a térkép hierarchiáját és javítva az olvashatóságot.

Adjon hozzá ötleteket a térképhez, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká a ClickUp segítségével.

Összekapcsolja a pontokat gyorsabban a kaszkád nézetekkel, a fejlett rendezési lehetőségekkel és az egyéni színekkel.

És ez még nem minden. A ClickUp egy AI-alapú platform, amely whiteboardokat, feladatkezelést, dokumentációt, csevegést és még sok más funkciót integrál, így egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. A ClickUp segítségével búcsút inthet a képernyők közötti fárasztó váltogatásnak és a több, egymástól független eszköz használatának.

Szerezze be ingyen a ClickUp szoftvert, és próbálja ki ezt a gondolattérkép-készítő szoftvert, amely segítségével bármilyen ötletét megvalósíthatja.