Asana kontra ClickUp: melyik csapatkezelő eszköz a jobb 2025-ben?

Az üzleti növekedés szempontjából a projektmenedzsment szoftverek döntő szerepet játszanak. Olyanok, mint a hiányzó puzzle-darab, amely összefogja az egészet. 🧩

De legyünk őszinték: a csapatok és az üzleti tevékenység számára megfelelő eszköz kiválasztása nem könnyű feladat. Számos tényezőt kell figyelembe venni, és rengeteg lehetőség közül lehet választani. Valószínűleg hosszú listája van a különböző csapatok és vezetők követelményeiről és kívánt funkcióiról.

Hogyan válassza ki magabiztosan azt a tökéletes eszközt, amely nemcsak a szervezet és a csapat igényeit elégíti ki, hanem az egész vállalkozásához is illeszkedik? Itt jövünk mi a képbe!

Ebben a blogban két, az utóbbi években jelentős népszerűségre szert tett projektmenedzsment rendszert fogunk bemutatni: a ClickUp-ot és az Asana-t.

Kiemeljük a legfontosabb különbségeket, és értékes információkat nyújtunk, hogy megalapozott döntést hozhasson. Ha megérti ezeknek az eszközöknek a finom különbségeit, magabiztosan kiválaszthatja azt, amelyik leginkább megfelel a növekvő csapatok és vállalkozás egyedi igényeinek és céljainak.

Akkor vágjunk is bele! 🤿

Mi az a ClickUp?

Szervezze meg feladatait a ClickUp Kanban tábláján, és áttekintheti azokat madártávlatból.

Kezdjük a ClickUp-pal, egy all-in-one projektmenedzsment rendszerrel, amely a szoftverfejlesztő csapatok és bármilyen méretű vállalkozások számára a legjobb csapatmunkát támogató eszköz a korlátlan feladatok kezeléséhez.

A 2017-ben alapított ClickUp már több ezer csapatnak (és ez a szám folyamatosan növekszik) segített átalakítani munkamódszereit és együttműködését.

Az egyik leghatékonyabb termelékenységi platformként a ClickUp egyszerűsíti és racionalizálja a munkafolyamatokat azáltal, hogy egyetlen projektmenedzsment eszközzel helyettesíti az összes többi, egymástól független alkalmazást, és átláthatóságot biztosít a projektekben, hogy mindenki mindig tisztában legyen az előrehaladással és a célokkal.

2023-ra a ClickUp mára az egyik legjobban értékelt munkamenedzsment eszköz lett, amelyet egyéni vállalkozók, kisvállalkozások és nagyvállalatok használnak világszerte. Számos jelentős díjat nyert, többek között a Fast Company magazin 2023-as listáján a munkahelyi kategória egyik leginnovatívabb vállalataként szerepel.

Ugyanebben az évben a ClickUp elnyerte a G2 által odaítélt legjobb projektmenedzsment szoftvertermékek és legjobb együttműködési és termelékenységi szoftvertermékek kategóriák első helyét, valamint számos más díjat, például a 2023-as legmagasabb elégedettségi termékek díját.

Lenyűgöző, igaz?

Röviden összefoglalva: a ClickUp túlmutat a projektmenedzsment szoftverek alapjain – ez egy komplett munkamenedzsment megoldás, amely projektmenedzsmentet, időkövetést, csapatmunkát, cél- és haladáskövetést és még sok más funkciót tartalmaz egy hatékony csomagban. 🎁

Használja a ClickUp célkövetési funkcióját, hogy világos ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatizált haladáskövetéssel tartsa a lépést céljai elérésével.

A ClickUp több száz fejlett funkciót kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyan működjenek és zökkenőmentesen együttműködjenek egy helyen, ahelyett, hogy több alkalmazás között kellene váltaniuk. A stratégiai tervezéstől a sprintek kezelésén át a haladás és a célok nyomon követéséig, valamint minden másig, a ClickUp bármilyen típusú projektet és munkájának bármely aspektusát támogatni tudja.

Ráadásul a platform teljesen testreszabható és bármely csapat egyedi igényeihez, bonyolult munkafolyamataikhoz és egyedi preferenciáikhoz igazítható – ez a rugalmasság önmagában is a ClickUp-ot teszi a legmegfelelőbb választássá bármely csapat és növekvő vállalkozás számára különböző iparágakban.

Számos oka van annak, hogy a ClickUp továbbra is elnyeri a csapatok és vállalkozások szívét világszerte. Röviden kitérünk erre, de először ismerkedjünk meg az Asanával.

Mi az Asana?

Projektek kezelése az Asana-ban

A ClickUp-hoz hasonlóan az Asana is egy együttműködésen alapuló munkamenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat munkájuk kezelésében és hatékony együttműködésükben.

Az Asana 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy megoldja a nem hatékony munkamenedzsment és kommunikáció problémáját. Ez a projektmenedzsment eszköz központi platformot biztosít a projektek tervezéséhez, a feladatok kiosztásához, a határidők meghatározásához és a hatékony kommunikációhoz.

Az Asana lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összetett projekteket kisebb feladatokra bontsanak, felelősségeket osszanak ki, nyomon kövessék az előrehaladást, és biztosítsák a csapat tagjai közötti átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

A funkciókat illetően az Asana többek között feladat- és együttműködési eszközöket, projekttervezést, ütemterv-megjelenítést, fájlmegosztást és más népszerű eszközökkel való integrációt kínál. Összességében az Asana átfogó és felhasználóbarát platformot biztosít a munka menedzseléséhez, a feladatok kiosztásához, a csapatmunka elősegítéséhez és a szervezetek céljainak hatékony eléréséhez.

Az Asana korai belépése a projektmenedzsment szoftverek piacára és ismertsége jelentős szerepet játszott tartós népszerűségében.

Intuitív kialakítása, együttműködési képességei, testreszabási lehetőségei, valós idejű frissítései és integrációi miatt ez a választás azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akik hagyományos projektmenedzsment megközelítést keresnek. Ez a megszokottság kétségtelenül hozzájárult a széles körű felhasználói bázis kialakulásához, mivel a csapatok és szervezetek számára kényelmes és könnyen kezelhető platformot biztosított.

Oké, tehát mind a ClickUp, mind az Asana projektmenedzsment megoldást és csapatmunkát kínál – most pedig a millió dolláros kérdés: melyik a jobb? 👀

ClickUp és Asana funkciók összehasonlítása

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid áttekintés a ClickUp és az Asana összehasonlításáról, hogy könnyebben eligazodjon! 👀

A ClickUp legismertebb tulajdonságai:

Testreszabás : Teljesen testreszabható projektmenedzsment platform és munkafolyamatok, amelyek bármilyen vállalkozás és csapat igényeinek megfelelnek.

Munka- és projektmenedzsment : fejlett, mégis rugalmas funkciók bármilyen projektmódszertan támogatásához, egyedi automatizálások a folyamatok felgyorsításához, valamint skálázható munkamegjelenítések a növekvő csapatok és vállalkozások igényeinek kielégítéséhez.

Projekt láthatóság és nyomon követés : Egyedi nézetek és hierarchia a vállalat egészére kiterjedő projekt láthatóságának és nyomon követésének javítása érdekében.

Csapatkezelés és együttműködés : Beépített együttműködési eszközök a távoli és aszinkron munkavégzés támogatásához. Több felelős hozzáadása a feladatokhoz, valamint a Workload nézet a hatékony erőforrás-elosztáshoz. Vendégek hozzáadása és jogosultságok megadása vagy korlátozása is lehetséges.

Valós idejű jelentések és elemzések: Egyedi irányítópultok, értesítések és még sok más, hogy könnyebben nyomon követhesse az előrehaladást.

Felhasználóbarát felület: Intuitív kialakítás drag-and-drop funkcióval, amely harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációt is lehetővé tesz.

Technológiai stack konszolidáció : Több száz funkcióhoz férhet hozzá, így kevesebb alkalmazásra van szükség a munkafolyamatok racionalizálásához.

Megfizethető árak : Funkciókban gazdag ingyenes csomagot és költségkímélő fizetős csomagokat kínál.

Mobilalkalmazás: Minden eszközön elérhető, így bárhol és bármikor hozzáférhet munkájához.

Vásárlói értékelések és vélemények:

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (több mint 3700 értékelés)

Az Asana legismertebb tulajdonságai:

Munka és feladatkezelés: Használja az olyan funkciókat, mint a feladatok, a határidők, a megbízottak és még sok más.

Kommunikáció : Kommentelési funkciók a csapatmunka megkönnyítésére

Nézetek : Válasszon a munkanézetek listájából, amely tartalmazza a Listát, a Naptárakat, a Munkaterhelést és egyebeket.

Projektkövetés : Tekintse meg a projekt és a feladatok határidejét Gantt-stílusú, lista vagy Kanban táblázat formátumban.

Jelentések : Legyen naprakész a valós idejű csevegésekkel, állapotfrissítésekkel, célokkal és portfóliókkal ellátott irányítópultok segítségével.

Csapatkezelés : Csapatok létrehozása, munkatársak hozzáadása a feladatokhoz, együttműködés külső csapatokkal, jogosultságok ellenőrzése és még sok más.

Integrációk : Csatlakozzon a csapata által mindennap használt eszközökhöz

Mobilalkalmazás : Mobilalkalmazásokat kínál iOS és Android rendszerekhez. A legtöbb funkció elérhető mobil eszközökön is, de ezek eltérhetnek az eszköz típusától és a teljes webalkalmazástól függően.

Árak: Az Asana ingyenes verziót is kínál, amelyben korlátlan számú feladatot kezelhet, beleértve a korlátlan tárhelyet, amelynek mérete fájlonként legfeljebb 100 MB lehet.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,3 az 5-ből (9400+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 12 000 értékelés)

Első pillantásra egyértelmű, hogy a ClickUp és az Asana közötti versenyben mindkét projektmenedzsment platform hasonló funkciókkal rendelkezik a feladatkezelés és a csapatmunka terén, ami nagyszerű. A modern eszközöknek kell modern megoldásokat kínálniuk, és ezek a funkciók mindkét eszköz számára szilárd alapot jelentenek.

Most pedig térjünk rá a lényegre, és nézzük meg részletesebben, mit kínálnak az egyes eszközök, valamint mi különbözteti meg őket egymástól.

1. Projekt- és feladatkezelés

Asana vs ClickUp első menet: Nézzük meg a ClickUp és az Asana legfontosabb projekt- és feladatkezelési funkcióit (bokszgong hangja). 🥊🔔

A ClickUp legfontosabb funkciói a projekt- és feladatkezeléshez

Több mint 15 egyedi projektnézet, beleértve egy átfogó táblázatkezelő funkciót

Munkafolyamat és Box nézet az erőforrások kezeléséhez

Az „Everything” nézet madártávlatból mutatja be az összes projektet.

Több száz testreszabható funkció, például az egyéni mezők, kielégítik az Ön igényeit.

Robusztus projekthierarchia a láthatóság és a szervezettség érdekében

Projektidő-nyomon követés, előrehaladás nyomon követése, feladatok függőségei és kapcsolataik

Feltételes logikai automatizálás és űrlapkészítők

A projekt láthatósága a ClickUp-ban

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy a munkáját a saját módján tekintse meg.

A ClickUp több mint 15 egyedi projektnézetével, beleértve a lista, tábla, idővonal, naptár, munkaterhelés és űrlap nézeteket, Ön és csapata végre a munkafolyamatot, személyes preferenciákat és projektigényeket legjobban támogató módon állíthatja be munkáját.

A ClickUp Everything nézetével pedig egy pillanat alatt áttekintheti az összes fontos feladatát az összes Spaces és Lists felületről egy nézetben – ami különösen a csapatvezetők és menedzserek számára nagyszerű.

A csapatok közötti erőforrások kezelése tekintetében a Workload és a Box nézetek azonnali áttekintést nyújtanak a csapatok prioritásairól, munkakapacitásáról és egyebekről.

Ez a szintű projektláthatóság önmagában is a ClickUp-ot az egyik legjobb projektmenedzsment szoftverré és Asana alternatívává teszi manapság.

A CLICKUP FŐBB KÜLÖNBSÉGEA ClickUp az Asana-t felülmúlja a projektmegtekintési lehetőségek tekintetében. A ClickUp több mint 15 projektnézetet kínál, meghaladva az Asana által biztosított hat korlátozott nézetet. Ráadásul az Asana-ból hiányoznak olyan alapvető projektmenedzsment nézetek, mint az Everything nézet, a Box, a Mind Maps és a Table nézet, amelyek mindegyike könnyen elérhető a ClickUp-ban.

Munkaterület és projekt szervezése a ClickUp-ban

A ClickUp minden szintje nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosít, hogy mindent megszervezzen, amire szüksége van.

Ami a projekt szervezését illeti, a ClickUp robusztus hierarchikus felépítésével könnyedén rendben tarthatja munkáját.

A teljes vállalatot képviselő munkaterület szintjétől a több részleget és csapatot szervező tér szintjén át a különböző projekteket, kampányokat stb. elválasztó mappákig a ClickUp biztosítja, hogy több csapata, projektje és feladata is megkapja a neki kijelölt helyet.

A ClickUp projekt hierarchiája nemcsak a szervezettséget segíti elő, hanem javítja a projekt átláthatóságát is, és megakadályozza, hogy a csapatok időt pazaroljanak konkrét feladatok keresésével.

Ezenkívül, ha külső csapatokkal és ügyfelekkel dolgozik, a ClickUp lehetővé teszi, hogy vendégeket hívjon meg a munkaterületére, teljes ellenőrzéssel az általuk elérhető, megtekinthető, szerkeszthető, kommentálható és megosztható tartalmak felett, így biztosítva a magánjellegű és érzékeny információk biztonságát.

Feladatkezelés a ClickUp-ban

A ClickUp hierarchiájában a feladatok szintjén a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a nagyobb feladatokat alfeladatokra bontsák, hogy minden lépés hatékonyabb, megvalósíthatóbb és szervezettebb legyen – egyszerűen csak hozzon létre egy feladatot, és adjon hozzá alfeladatokat a fő feladathez.

Bontsa fel projektjeit feladatokra, alfeladatokra és beágyazott alfeladatokra a ClickUp segítségével.

A ClickUp feladatok és alfeladatok funkciója nem csupán helyőrzőként szolgál a teendők számára. Ezek rendkívül testreszabhatóak és funkcionálisak, így hatékonyan működhetnek és megakadályozhatják, hogy bármi is elkerülje a figyelmüket.

A feladatok és alfeladatok kezelésének megkönnyítése érdekében a ClickUp számos olyan funkciót kínál, amelyek a feladatokon belül használhatók és megvalósíthatók. Ezek közé tartoznak a feladatleírások, több felelős, egyéni mezők, egyéni állapotok, hozzárendelt megjegyzések és @ említések, határidők, prioritási jelölések, egyéni feladatcímkék, beágyazott fájlok, feladatellenőrző listák és figyelők. Ezenkívül a ClickUp natív projektidő-nyomkövetési funkciót kínál az idő nyomon követéséhez, becslések beállításához, jegyzetek hozzáadásához és az időről szóló jelentések megtekintéséhez bárhonnan, valamint egy praktikus univerzális keresési funkciót, amely segít megtalálni a tűt a (technológiai) halomban. Egyszerűen használja az univerzális keresést, hogy gyorsan megtaláljon bármilyen fájlt, legyen az a ClickUp-ban, egy csatlakoztatott alkalmazásban vagy a helyi meghajtón, mindezt egy helyről.

Könnyedén kereshet az összes feladat, dokumentum és projekt között a ClickUp-ban, hogy azonnal belevethesse magát a munkába.

Ezek a funkciók végső soron hatékony feladatkezelést, jobb szervezést, fejlettebb kommunikációt és zökkenőmentes projektelőrehaladás-követést tesznek lehetővé.

A CLICKUP FŐ KÜLÖNBÖZŐSÉGEA ClickUp lehetővé teszi, hogy egy vagy több felelőst rendeljen egy feladathoz, míg az Asana csak egy felelős hozzáadását teszi lehetővé egy feladathoz. Az Asana nem kínál beépített időkövetési funkciót, amely segítené a csapatokat a projekt időgazdálkodásában, míg a ClickUp beépített globális időkövetővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az idő rögzítését asztali számítógépről, mobilról és akár webböngészőből is a ClickUp Chrome kiterjesztéssel.

Projekt- és előrehaladás-követés a ClickUp-ban

A ClickUp segít minden munkádat átláthatóvá és szervezetté tenni, ami lehetővé teszi a projektek és az előrehaladás hatékony nyomon követését. Gazdag funkciókészlete megkönnyíti a munkafolyamatok, projektek, célok, csapatok és egyebek bármely aspektusának nyomon követését. Az olyan funkciók, mint a figyelők és az értesítések, azonnali frissítéseket nyújtanak a változásokról vagy az előrehaladásról, az egyéni állapotok egyértelműen megmutatják, hogy az egyes feladatok vagy projektek jelenleg melyik szakaszban vannak, az egyéni irányítópultok pedig valós idejű jelentésekkel és elemzésekkel átfogó képet nyújtanak az összes projektről és feladatról egy könnyen követhető pillanatfelvételben.

A ClickUp másik fontos funkciója a projektkövetéshez a ClickUp Gantt View. Ez a nézet nemcsak Önnek, a projektcsapatoknak és az érdekelt feleknek ad egy világos, dinamikus ütemtervet, hanem lehetővé teszi a feladatok egyszerű ütemezését, a projekt előrehaladásának nyomon követését, a határidők kezelését, a szűk keresztmetszetek kezelését és még sok mást.

Tervezze meg projektjeit, kezelje a függőségeket és rangsorolja a feladatokat a ClickUp Gantt-nézetével.

Rugalmasság és skálázhatóság a ClickUp-ban

A ClickUp-ot a hagyományos projektmenedzsment eszközöktől, mint például az Asana, az teszi különlegessé, hogy teljesen testreszabható platformja bármilyen projekt, csapat és vállalkozás számára tökéletes megoldást kínál.

Több mint száz testreszabható funkcióval és ClickApps alkalmazásokkal a ClickUp számos módon konfigurálható, hogy egyszerűtől a bonyolult munkamenetekig mindenféle munkafolyamatot racionalizáljon, bármilyen projekt igényeihez alkalmazkodjon, és gyakorlatilag bármilyen felhasználási esetet, csapatot és vállalkozást támogasson.

A ClickUp ilyen szintű rugalmassága lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bármilyen típusú projektmenedzsment módszertant alkalmazzanak, például agilis, scrum, vízesés és más módszereket.

A CLICKUP FŐ KÜLÖNBSÉGEA rugalmasság és a skálázhatóság mellett a ClickApps és a ClickUp részletes beállításai lehetővé teszik a vezetők és a beszerzési csapatok számára, hogy teljes mértékben ellenőrizzék a jogosultságokat és a felhasználói licenceket, ellentétben az Asanával, amelynek e területen korlátozott a lefedettsége.

Az Asana legfontosabb funkciói a feladatok és projektek kezeléséhez

Projektnézetek (lista, tábla, naptár és idővonal)

Munkaterületek az együttműködéshez (feladatok és alfeladatok)

Feladatanként legfeljebb egy megbízottat adhat hozzá

Egyéni mezők az állapot nyomon követéséhez és az információk szűréséhez

Feladatok közötti függőségek

A projektek láthatósága az Asanában

Projektek kezelése az Asana-ban

Szervezze munkáját megosztott projektekbe, listákba vagy Kanban táblákba kezdeményezései, megbeszélései és programjai számára. A lista nézet egy egyszerű és strukturált nézet, amely a feladatokat és a teendőlistákat függőleges lista formátumban jeleníti meg, míg a tábla nézet hasonlóan van felépítve, mint egy Kanban tábla. Az idővonal nézet pedig a feladatokat Gantt-diagramhoz hasonló formátumban jeleníti meg.

Munkaterület és projekt szervezése az Asanában

Projekt hierarchia az Asanában

Az Asana munkaterületei lehetővé teszik a csoportok számára, hogy e-mail domainjüktől függetlenül együtt dolgozzanak projektekben és feladatokban. A munkaterületek segítségével több munkaterületet és szervezetet hozhat létre vagy csatlakozhat hozzájuk, így különböző Asana-felhasználói csoportokkal tud együttműködni.

A munkaterületeknek megvannak a saját munkatársaik, projektjeik és feladataik. Ez azt jelenti, hogy kollégái nem láthatják az Ön által használt többi munkaterületet vagy szervezetet, és fordítva. Az Ön magánélete és munkájának titkossága minden munkaterületen vagy szervezeten belül védett.

A munkaterületen kétféle ember található: a munkaterület tagjai és a korlátozott hozzáférésű tagok. A munkaterület tagjai teljes hozzáféréssel rendelkeznek a munkaterületen található összes elemhez. A korlátozott hozzáférésű tagok hozzáférése viszont bizonyos korlátozásokkal jár. A korlátozott hozzáférésű tagok csak azokhoz a projektekhez, feladatokhoz és üzenetekhez férhetnek hozzá, amelyeket kifejezetten megosztottak velük.

Feladatkezelés az Asanában

Az Asana számos feladat- és munkamenedzsment funkciót kínál, beleértve a feladatokat és alfeladatokat, amelyekkel a munka kezelhető részekre bontható, valamint a feladatok szervezésére szolgáló projektnézeteket, például listákat vagy Kanban táblákat.

Az Asana másik figyelemre méltó feladatkezelő funkciója a My Tasks, egy eszköz, amely segít nyomon követni a teendőid listáját. Megmutatja az összes hozzád rendelt feladatot és azok határidejét. Használhatod a munkád fontossági sorrendjének megállapításához és annak megtekintéséhez, hogy mi a következő teendő. Ez egy remek módszer arra, hogy szervezett maradjon és a napi feladatokra koncentráljon. A szervezettség további fokozása érdekében a feladatokat bármely projektben szakaszokba csoportosíthatja, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatokhoz, feloszthatja a munkatípusokat, és egyszerűen rendszerezheti a feladatokat.

A feladatok kiosztását illetően az Asana lehetővé teszi, hogy egy feladatot csak egy személynek osszon ki. Ugyanakkor több együttműködőt is hozzáadhat egy feladathoz.

Projekt- és előrehaladás-követés az Asana-ban

A feladatok és projektek nyomon követésének megkönnyítése érdekében az Asana egy áttekintő részt kínál, amely pillanatképet ad a projektekről és azok aktuális előrehaladásáról. Ez a rész lehetővé teszi a korábbi állapotfrissítések, mérföldkövek, akadályok és egyéb információk megtekintését is.

Ráadásul az Asana-feladatban együttműködő munkatársak értesítést kapnak, amikor a feladatok frissülnek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy naprakészek maradjanak és lássák a feladat előrehaladását.

Rugalmasság és skálázhatóság az Asana-ban

Egyéni mezők az Asanában (az Asana segítségével)

Az Asana projektekben található egyéni mezők lehetővé teszik, hogy további információkat adjon hozzá a feladatokhoz. Ezeket a mezőket felhasználhatja a munkafolyamat, a csapat és a vállalat számára releváns szakasz, prioritás, költség vagy egyéb részletek megadására. Az egyéni mezők használatával az egyének könnyen áttekinthetik a munka előrehaladását a szervezet egészében.

A ClickUp vagy az Asana kínál jobb testreszabási lehetőségeket a projektmenedzsmenthez?

A rövid válasz: igen – a ClickUp nagyobb rugalmasságot kínál, mint az Asana.

Rugalmasság: Az Asana bőséges projekt- és feladatkezelő eszközöket kínál, amelyek funkciói elég egyszerűek a feladatok elvégzéséhez, de nem elég rugalmasak ahhoz, hogy a csapatok és vállalkozások, különösen azok, amelyek bővülni szeretnének, hatékonyan működhessenek.

Ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedik.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a ClickUp teljes élményét testreszabják a ClickApps, az egyéni munkamegjelenítések és egyéb funkciók segítségével, a robusztus funkciók mellett.

Projekt láthatóság és nyomon követés: Ezenkívül a ClickUp nyer, ha a projekt láthatóságáról és nyomon követéséről van szó – magasabb szintű projekt láthatóságot biztosít, ami javítja a projekt nyomon követését és az átláthatóságot a csapatok között. 👀

Íme, miért:

Miután több projekt is létrejött az Asanában, szinte lehetetlen megtekinteni és összefoglalni az összes folyamatban lévő tevékenységet. A rendszer nagyon szigorúan fel van osztva, ami azt jelenti, hogy több projekt létrehozása természetesen több szilóhoz vezet. Ez nagy hiányosság azoknak a vezetőknek, akiknek átfogó képet kell kapniuk a nagyvállalati kezdeményezések előrehaladásáról.

A ClickUp segítségével a vezetők számára szükséges összefoglalók közvetlenül a platform hierarchiájába épülnek be – nincs szükség fejlett irányítópultra vagy testreszabásra. A ClickUp emellett egy Everything nézetet is kínál, amely a vállalat egészére kiterjedő projektláthatóságot biztosít.

2. Munkafolyamat-automatizálás és mesterséges intelligencia

Asana vs ClickUp második kör. ✌🏻

Most pedig hasonlítsuk össze a ClickUp és az Asana munkafolyamat-automatizálási és AI-képességeit. 🥊

A ClickUp legfontosabb funkciói a munkafolyamatok automatizálásához és a mesterséges intelligenciához

Előre elkészített és testreszabott automatizálás

Integrációs lehetőségek a munkafolyamat-automatizáló alkalmazásokkal

Űrlapnézet a kérések egyszerűsítéséhez

Testreszabható sablonok minden csapat és különböző felhasználási esetek számára

Mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens (ClickUp AI)

Munkafolyamat-automatizálás a ClickUp-ban

A munkafolyamatok racionalizálása a ClickUp egyik küldetése, és azáltal, hogy a felhasználók egyedi feladatállapotokat hozhatnak létre, lehetővé válik a folyamatok egyértelmű előrehaladásának megtervezése, a projektek előrehaladása a projekt életciklusa során, valamint a haladás nyomon követésének javítása, így csökken a projektállapot-frissítések küldésének vagy kérésének szükségessége.

Hozzon létre egyedi állapotokat, amelyek illeszkednek csapata speciális munkafolyamatához a ClickUp-ban.

Ráadásul minden állapotot színkóddal jelölhet, így még könnyebb lesz a szakaszokat színekkel társítani (és még élvezetesebb lesz ránézni, ha megengedi). 😉

A legjobb rész?

A ClickUpban előre elkészített vagy egyedi automatizálási funkciókat használhat a munkafolyamat automatizálásához – például beállíthat egy kiváltó eseményt és feltételt, hogy a feladat státusza „Folyamatban”ról „Felülvizsgálat”ra változzon, amikor a feladat felelőse megváltozik. Mondani sem kell, hogy az egyedi státuszok jelentősen megváltoztatják a helyzetet, és segítenek a projektek előrehaladásában.

További információk a ClickUp munkafolyamat-automatizálásáról – ez a rendkívül hasznos és értékes funkció lehetővé teszi, hogy néhány kattintással és lépéssel automatizálja a feladatokat vagy a teljes munkafolyamatot. Függetlenül attól, hogy melyik csapatban dolgozik vagy milyen vállalkozást vezet, a ClickUp automatizálása átalakíthatja és felgyorsíthatja a munkafolyamatot, valamint biztosíthatja a folyamatok állandó konzisztenciáját.

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A munkafolyamatok további felgyorsítása érdekében a ClickUp több mint 1000 testreszabható sablont kínál minden csapat és felhasználási eset számára, beleértve a különböző projektmenedzsment sablonokat is. Hozzáférhet a használatra kész agilis projektmenedzsmenthez, a projekt eredményeihez, a projekt megvalósítási tervéhez, a projekt összefoglaló sablonokhoz és még sok más hoz, hogy elindítsa munkáját és biztosítsa a folyamatok konzisztenciáját a csapatok között.

AI funkciók a ClickUp-ban

Emelje termelékenységét új magasságokba a ClickUp AI segítségével, és gyorsítsa fel projektjeit saját személyes írási asszisztensével. ⚡️🤖

A ClickUp AI használata, hogy gyorsabban írjon, vonzó szövegeket alkosson és kevesebb idő alatt többet végezzen el.

A ClickUp AI az egyetlen olyan mesterséges intelligencia megoldás, amely minden szerepkörhöz és felhasználási esethez egyedileg készült, hogy javítsa a termelékenységet, az együttműködést és a döntéshozatalt a mesterséges intelligencia és az automatizálás kihasználásával a következőkre:

Az Ön utasításai alapján azonnal készítsen vonzó, világos és tömör szöveget.

Hozzáférés szakértők által kidolgozott útmutatókhoz minden felhasználási esethez közvetlenül a ClickUp-on belül.

Könnyen szerkesztheti tartalmát a minőség javítása érdekében

Gyorsan összefoglalhatja a hosszú szövegeket, például a találkozók jegyzetét, a projekt álláspontját és egyebeket.

Helyezzen el cselekvési elemeket és betekintéseket a Dokumentumokból és feladatokból

Szövegfordítás 12 nyelven

És még sok más

Ez a fejlett funkció felgyorsíthatja projektterveinek kidolgozását és végrehajtását, valamint lehetővé teszi a vezetők, csapatok, érdekelt felek és egész szervezetek számára, hogy egyszerűsítsék projektmenedzsment folyamataikat és jobb eredményeket érjenek el. 📈

A CLICKUP FŐ KÜLÖNBÖZŐSÉGE Az Asana néhány AI funkciót kínál, de ezek a ClickUp által kínáltakhoz képest könnyűek és korlátozottak. Például az Asana AI-jával csak az írás hangnemét módosíthatja, míg a ClickUp AI lehetővé teszi különböző beviteli adatok módosítását, hogy olyan tartalmat generáljon, amely megfelel a szerepének, hangnemének, kreativitási szintjének és még sok másnak.

Az Asana legfontosabb funkciói a munkafolyamatok automatizálásához és a mesterséges intelligenciához

Automatizálás és egyéni szabályok

Egyedi sablonok

Munkamegbízási űrlapok

Asana Intelligence (AI)

Munkafolyamat-automatizálás az Asanában

A ClickUp-hoz hasonlóan az Asana is automatizálja a rutin feladatokat, így időt takaríthat meg a mindennapokban, mivel csökkenti a munkafolyamatot akadályozó elfoglalt munkákat. Testreszabhatja az automatizálási logikát az Asana Custom Rules Builder több mint 70 szabályával, hogy csökkentse a folyamatok hibalehetőségét és biztosítsa, hogy a projektek a tervek szerint alakuljanak.

Nem szereti a nulláról kezdeni? Lehetősége van böngészni az Asana előre beállított szabályok galériáját, vagy kiválaszthatja a különböző népszerű projektekhez vagy felhasználási esetekhez előre elkészített automatizálási sablonok közül. Így több időt fordíthat a stratégia kidolgozására és a valóban fontos munkára.

Az Asana mesterséges intelligencia funkciói

Jelenleg béta verzióban az Asana felhasználói az Asana Intelligence segítségével AI-alapú funkciókat építhetnek be folyamataikba. Ez az eszköz bármely folyamat szűk keresztmetszeteinek kiküszöbölésére és a munkafolyamatok automatizálásának egyszerűbbé és hatékonyabbá tételére szolgál, az alábbi funkciókkal:

Feladatok, szálak és tartalmak összefoglalása

Értékelje írásait, hogy különböző ajánlásokat kapjon

Egyedi mezők, szabályok és termelékenységi javaslatok automatikus generálása

Módosítsa tartalmának hangvételét

És még sok más.

A ClickUp vagy az Asana kínál jobb munkafolyamat-automatizálási lehetőségeket?

Bár az Asana Intelligence bizonyos funkciókat kínál a projekt- és standup-összefoglalók létrehozásához, hiányzik belőle a ClickUp egyedülálló, szerepkörökön alapuló AI-megoldása, amely tökéletesen igazítja a tartalmat a konkrét felhasználási esethez. Ráadásul a ClickUp AI folyamatosan fejlődik! Az AI-hez való mobil hozzáférés, a feladatok és alfeladatok létrehozása, valamint a projektek értékelése funkciókkal a ClickUp AI még csak most kezdődik.

3. Együttműködés és kommunikáció

Asana vs ClickUp harmadik kör: Miben különbözik a ClickUp és az Asana az együttműködés és a kommunikáció terén? Kezdjük! 🥊

A ClickUp legfontosabb funkciói a csapatok közötti együttműködés és kommunikáció terén

Táblák a stratégiai tervezéstől a projekt végrehajtásáig

ClickUp Docs dokumentumkezeléshez

Együttműködés észlelése és szerkesztése a zökkenőmentes együttműködés érdekében

Csevegő nézet azonnali üzenetküldéshez a ClickUp-on belül

Clip képernyőfelvevő videós utasítások, frissítések és egyéb tartalmak rögzítéséhez és megosztásához

A feladatokhoz és a dokumentumokhoz rendelt megjegyzések a kérdések gyorsabb megoldása érdekében

PDF-ek, képek és videók javításához és megjegyzésekkel ellátásához, a gyorsabb visszacsatolási ciklus érdekében

E-mail a ClickUp-ban, hogy a beszélgetések egy helyen, a munkád mellett maradjanak

Csapatmunka a ClickUp-ban

Használja a ClickUp Whiteboards-ot vizuális együttműködési eszközként bármilyen igényhez.

A ClickUp a csapatok együttműködésére lett kifejlesztve. Különböző felhasználóbarát, funkcionális és intuitív funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik az együttműködést, függetlenül attól, hogy a csapat tagjai mikor és hol dolgoznak.

Az olyan funkciók, mint a digitális táblák és a ClickUp Docs, könnyedén illeszkednek a feladatokhoz és projektekhez, lehetővé téve a csapat számára az együttműködést és a munkák gyorsabb elvégzését.

Mi teszi a ClickUp Whiteboards és Docs alkalmazásokat hasznossá a vezetők és a csapatok számára?

A ClickUp Whiteboards az egyetlen virtuális táblázat, amely egy helyen képes a csapat ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakítani. A táblák tökéletes felületet kínálnak a csapatoknak az ötletek kidolgozásához és a munkafolyamatok vizualizálásához.

A ClickUp Whiteboards és a Docs egyaránt rendelkezik együttműködés-érzékelő és szerkesztési funkcióval, amelynek segítségével a csapatok láthatják, ki nézi vagy dolgozik ugyanazon feladatokon, dokumentumokon és projektekben, valós időben együttműködhetnek, gyorsan átmehetnek a koncepciótól a cselekvésig, és linkeket hozhatnak létre feladatokhoz, fájlokhoz, dokumentumokhoz és egyebekhez.

Ez biztosítja a projekt átláthatóságát és átláthatóságát, valamint a zökkenőmentes együttműködést – a csapat tagjai a projektmenedzsment eszközön belül, egymással együttműködve, súrlódás és átfedések nélkül hozhatnak létre és szerkeszthetnek dokumentumokat.

A dokumentumokat valós időben szerkesztheti a csapata segítségével, hogy wikiket, tudásbázisokat, ütemterveket vagy brainstorming üléseket hozzon létre. Címkézzen másokat megjegyzésekkel, rendeljen hozzájuk teendőket, vagy alakítsa át a szöveget nyomon követhető feladatokká, hogy mindig kézben tartsa az ötleteket.

Ezenkívül a csapatok megjegyzéseket fűzhetnek a dokumentumokhoz és feladatokhoz, valamint a Proofing funkcióval megjegyzéseket fűzhetnek PDF-ekhez, képekhez és videókhoz. Ez az értékes együttműködési funkció lehetővé teszi, hogy a megjegyzések részben bárkivel kommunikáljon a ClickUp munkaterületén belül, és megjegyzéseket rendeljen hozzá, hogy egy adott személynek vagy csapatnak utasítást vagy üzenetet küldjön, így egyértelmű kommunikációs csatornát hozva létre és felgyorsítva a visszajelzési folyamatot.

Kommunikáció a ClickUp-ban

A csapatmunka és a kommunikáció kéz a kézben járnak. 🤝

Míg a ClickUp lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag bárhol a platformon együttműködjön csapatával, a ClickUp bizonyos kulcsfontosságú kommunikációs funkciói tovább támogatják a csapatmunkát.

Kezdjük a Chat nézettel, a ClickUp beépített azonnali üzenetküldő funkciójával.

A csevegő nézet segítségével a munkaterületen bárki könnyen és hatékonyan kommunikálhat egy vagy több személlyel, és azonnal üzeneteket küldhet és fogadhat a ClickUp-on belül, munkája mellett – nincs többé szükség több eszköz és szétszórt beszélgetések közötti váltogatásra.

A csapatokkal való kommunikáció szempontjából egy másik figyelemre méltó funkció a Clip, a ClickUp beépített képernyőfelvevője.

Válassza ki, hogy a teljes képernyőt, egy alkalmazás ablakot vagy egy böngésző lapot szeretne rögzíteni a ClickUp Clip funkciójával, és ossza meg a csapattal egy feladatból.

A Clip a feladat megjegyzés szakaszában érhető el, és egy további eszközként szolgál, amelyet a csapatok felhasználhatnak a hatékony kommunikáció elősegítésére és a tömör üzenetek továbbítására.

Rögzítsd a képernyődet, hogy oktatóvideókat készíts, komplex ötleteket vagy folyamatokat magyarázz el videón keresztül, prezentációkat készíts, hibákat javíts, és még sok mást, majd ezeket könnyedén megoszthatod bárkivel a munkaterületeden. Ez a funkció különösen hasznos a vizuális tanulók számára, vagy egyszerűen akkor, amikor könnyebb (és produktívabb) videón keresztül magyarázni, mint hosszú jegyzeteket gépelni.

Ha kíváncsi arra, hogy mi teszi a ClickUp kommunikációs funkcióit jobbá az Asanaénál, akkor itt a válasz. Az Asanával ellentétben a ClickUp egy „E-mail a ClickUpban” funkciót kínál, amely lehetővé teszi a csapatok, a projektmenedzserek és a munkaterületen bárki számára, hogy e-maileket küldjenek és fogadjanak a ClickUpban.

Kezelje e-mailjeit és munkáját egy helyen – küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban, hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálást, csatoljon e-maileket bármely feladathoz és még sok más.

Ez a fejlett funkció egyszerűsíti a belső és külső kommunikációt, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatokon belül hozzáférjenek e-mailes beszélgetéseikhez, így a beszélgetések és a teendők egy helyen maradnak, és nem kell másik alkalmazásba váltani.

A CLICKUP FŐBB KÜLÖNBSÉGEI Az Asana nem kínál beépített táblát és képernyőfelvevőt, és nem is teszi lehetővé e-mailek küldését és fogadását, mint a ClickUp. A ClickUp táblája zökkenőmentes csapatmunkát tesz lehetővé, és elősegíti a brainstormingot, a projekttervezést és az ötletek megvalósítását, míg kommunikációs funkciói, mint a Clip képernyőfelvevő, a csevegőablak, a hozzárendelt megjegyzések és a Proofing, hatékony kommunikációt és egyszerűsített felülvizsgálati folyamatokat tesznek lehetővé.

Az Asana legfontosabb funkciói a csapatok közötti együttműködés és kommunikáció terén

Feladatkommentek

Együttműködők

Követők

Megemlítések

Üzenetküldés

Csapatmunka az Asanában

Az Asana olyan funkciókat kínál, mint a feladatkommentek, a követők és az állapotok, amelyek támogatják a csapatok együttműködését.

A feladatkommentek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy közvetlenül a feladatra kommentáljanak, hogy pontosan tisztázzák, mit kell tenni, és @-jelöléssel megemlítsék csapattársaikat vagy más feladatokat, projekteket, így minden összekapcsolódik, míg a státuszfunkció az Asana adatait diagramokba és más kiemelt információkba sűríti, így könnyen vizuális képet adhat a haladásról.

Megjegyzések hozzáadása egy Asana-feladatban

Ezenkívül, hasonlóan a ClickUp feladatfigyelő funkciójához, az Asana rendelkezik egy követők nevű funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy csapattagokat kövess, így ők is naprakészek maradhatnak a feladattal kapcsolatban, és releváns értesítéseket kaphatnak a feladat frissítéseiről.

Kommunikáció az Asana-ban

A csapatok közötti kommunikáció javítása érdekében az Asana üzenetküldő funkciót biztosít, amely lehetővé teszi, hogy az Asana-n belül kommunikáljon kollégáival, és könnyedén kapcsolódjon a releváns munkákhoz. Üzeneteket küldhet bármilyen személyek, csapatok és projektek kombinációjának.

Üzenetek küldése közvetlenül más személyeknek az Asana-ban

A ClickUp vagy az Asana nyújt jobb együttműködési és kommunikációs funkciókat a csapatok számára?

A ClickUp és az Asana egyaránt számos funkcióval rendelkezik, amelyek elősegítik a csapatok közötti hatékonyabb kommunikációt. De beépített táblaszoftver, képernyőfelvétel-funkció és e-mail funkció nélkül az Asana nem tud versenyezni a ClickUp által biztosított együttműködési szinttel.

4. Jelentések és célok nyomon követése

Asana vs ClickUp negyedik forduló. 🥊

Hasonlítsuk össze az egyes eszközök jelentéskészítési és célkövetési képességeit.

A ClickUp legfontosabb funkciói a jelentések és a célok nyomon követéséhez

Egyedi irányítópultok valós idejű jelentésekkel

Portfóliókártyák a haladás nyomon követéséhez

Munkafolyamat-nézet az erőforrások kezeléséhez

Nyomon követhető célok automatikus előrehaladás-követéssel

Értesítések postafiókjai (fontos, egyéb és törölt)

Jelentések a ClickUp-ban

A ClickUp-ot az egyik legjobb projektmenedzsment eszközzé teszi a jelentéskészítési funkciók, valamint a valós idejű jelentésekkel és elemzésekkel ellátott, testreszabható irányítópultok, amelyek a csapatoknak, a projektmenedzsereknek és a vezetőknek áttekintést nyújtanak a legfontosabb projektállapotokról és egyebekről.

Több mint 50 kártyaváltozat segítségével testreszabhatja és létrehozhatja ideális irányítópultját a ClickUp-ban, amely lehetővé teszi, hogy átfogó képet kapjon az összes munkájáról és csapatáról a munkaterületén, és értékes betekintést nyerjen, amely segít jobb üzleti döntéseket hozni.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp-ban, hogy átfogó képet kapjon az összes munkájáról.

Célkövetés a ClickUp-ban

A haladás és a célok nyomon követése a munka fontos része, és a ClickUp megkönnyíti a nyomon követhető célok létrehozását és azok összekapcsolását a munkájával a ClickUp Goals funkcióval.

A ClickUp Goals kiválóan alkalmas projektmenedzsment KPI-k, sprint ciklusok, OKR-ek és egyebek nyomon követésére – maradjon a tervben, és érje el céljait egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel.

Ez a célkövetési funkció segíthet Önnek és csapatának abban, hogy felelősségteljesek maradjanak, összhangban legyenek a célokkal, és mindenkor célorientált gondolkodásmódot tartsanak fenn.

FŐBB KÜLÖNBÖZET: A ClickUp több mint 50 különböző irányítópult-kártyát kínál, amelyek azonnal adatokat nyújtanak a ClickUp munkaterületén végzett bármely tevékenységről, míg az Asana csak korlátozott számú diagramot kínál. A célok nyomon követése tekintetében a ClickUp Goals ingyenes örökös tervezetben legfeljebb 100 felhasználásra, az Unlimited tervezetben pedig korlátlanul elérhető, míg az Asana Goals funkciója csak a Business tervezetben és annál magasabb tervezetekben érhető el.

Az Asana legfontosabb funkciói a jelentések és a célok nyomon követése terén

Testreszabott diagramokkal ellátott irányítópult

Naptár nézet feladatok listájával

Portfóliók a projektállapot nyomon követéséhez

Célkövetés

Értesítések postafiókja

Jelentések az Asanában

Projektnézet az Asana irányítópultján (az Asana-n keresztül)

Az Asana-ban a projektállapot frissítései és jelentések a projektnézeteken keresztül lehetségesek, például az áttekintés és a műszerfal nézeten keresztül, az Universal Reporting segítségével. Az áttekintés segítségével megtekintheti a projekt állapotfrissítéseit és tevékenységeit, hogy naprakész legyen, a műszerfalak pedig vizuális ábrázolást nyújtanak a projekt adatairól, a feladat előrehaladásáról, a megbízott személyről, a határidőkről és egyebekről – még az ingyenes verzióban is.

Ezenkívül nyomon követheti a feladatokat a befejezési állapot, a befejezetlen feladatok a megbízott személyek szerint, a becslések és a tényleges adatok összehasonlítása stb. alapján.

Célkövetés az Asanában

A ClickUp-hoz hasonlóan az Asana is kínál célkövetési funkciót. Az Asana Goals segítségével a vállalati célokat és a munkát, például a mérföldköveket, projekteket és portfóliókat egy helyen tarthatja össze. Szűrőkkel testreszabhatja a nézetet, hogy könnyebben navigálhasson az Asana céljai között.

Fontos megjegyezni, hogy az Asana Goals csak a Business és Enterprise csomagokban érhető el, ami egyes alacsonyabb szintű csomaggal rendelkező csapatok és vállalkozások számára akadályt jelenthet.

A ClickUp vagy az Asana nyújt jobb jelentési és célkövetési lehetőségeket?

Szóval, ki teljesített jobban ebben a körben? 👀

Jelentések: Mind a ClickUp, mind az Asana különböző jelentéskészítési funkciókat kínál projektmenedzsment eszközében, például egy testreszabható irányítópultot, amelynek segítségével a projektmenedzserek, a csapatok és az érdekelt felek könnyedén, egy pillanat alatt áttekinthetik a projekt állását.

A két irányítópult funkció összehasonlításakor azonban a ClickUp irányítópultja több testreszabási lehetőséget kínál, mint az Asana univerzális jelentéskészítője.

Célkövetés: A célkövetés tekintetében mindkét eszköz rendelkezik egy célfunkcióval, amely megmutatja az elért eredményeket. A ClickUp azonban nem csak a haladás összefoglalását, a terv szerint haladó, kockázatos vagy tervtől eltérő feladatokat mutatja meg. A ClickUp lehetővé teszi a célok típusának kiválasztását, például szám, igaz/hamis, százalék, pénznem és automatikus, amely nyomon követi a feladatok elvégzését, így részletesen megadhatja céljait, és pontosan és könnyedén nyomon követheti azokat.

Érdemes megjegyezni, hogy az Asana Goals funkció csak a fizetős csomagokban (Business csomag és annál magasabb) érhető el, míg a ClickUp Goals funkció a Free Forever csomagban is elérhető.

5. Kontextusváltás és integrációk

Asana vs ClickUp ötödik forduló:

A ClickUp legfontosabb funkciói a kontextusváltáshoz és az integrációkhoz

Projektmenedzsment szoftverek, csapatmunka és termelékenységet növelő funkciók egy helyen

Feladat tálca a feladatok könyvjelzőzéséhez

Kedvencek oldalsáv a feladatok, nézetek és egyéb elemek közötti gyors váltáshoz

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 munkaeszközbe

Készítse el saját egyedi integrációit és ClickUp-ját a ClickUp API segítségével

Minimalizálja a feladatokat és a dokumentumokat, és tegye őket könyvjelzővel ellátva a Feladat tálcába, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a ClickUp-ban.

A ClickUp segítségével magabiztosan racionalizálhatja munkafolyamatát és optimalizálhatja termelékenységét, mint még soha.

Főbb jellemzői és funkciói, mint például a Task Tray és a Favorites oldalsáv, páratlanok, lehetővé téve a feladatok közötti zökkenőmentes átmenetet anélkül, hogy elterelné a figyelmet – ez teszi a ClickUp-ot fenomenális eszközzé a kontextusváltás minimalizálása és a munkára való teljes koncentráció fenntartása szempontjából.

A munkafolyamatok egyszerűsítése és a termelékenység további növelése érdekében a ClickUp több mint 1000 munkaeszközzel integrálható, többek között a Google Drive-val, a Slackkel, a Hubspot-tal, a Salesforce-szal, a GitHubbal és még sok mással. Ez a zökkenőmentes integráció lehetővé teszi, hogy több alkalmazásból származó összes munkáját egy központi helyre összegyűjtse, így nem kell folyamatosan váltogatnia a különböző alkalmazások vagy platformok között.

Ha pedig saját integrációkat és ClickUp alkalmazásokat szeretne létrehozni, akkor ezt a nyilvános alkalmazásprogramozási felület ( API ) segítségével megteheti.

Ennek eredményeként felgyorsíthatja technológiai eszközeit, és zavartalanul folytathatja munkáját, anélkül, hogy összefüggéstelen munkafolyamatok elvonják a figyelmét. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem segít fenntartani a munkakedvét és növeli a termelékenységet.

Turbózza fel technológiai eszközeit a legjobb ClickUp integrációkkal.

Az Asana legfontosabb funkciói a kontextusváltás és az integrációk terén

Csatlakoztassa az Asanát több mint 200 alkalmazáshoz

Asana API-k egyedi alkalmazások készítéséhez

Alkalmazáskönyvtár az Asanában (az Asana-n keresztül)

Az Asana több mint 200 más munkaeszközzel integrálható, így az alkalmazásait egy helyen tarthatja, és időt takaríthat meg, amelyet egyébként a kontextusváltás, a duplikálás vagy a több helyen történő keresés vesz igénybe.

Csatlakoztassa a GitHubot, a Slacket, a Microsoft Teamst, a Dropboxot, a Zapiert és még sok mást – ezeknek az Asana-integrációknak a többsége elsősorban a munkafolyamatok egyszerűsítésére és a termelékenység javítására összpontosít.

Az előre elkészített integrációk mellett az Asana API-ja és fejlesztői platformja révén egyedi integrációkat is kínál. Ez lehetővé teszi Önnek vagy fejlesztői csapatának, hogy személyre szabott integrációkat hozzon létre, amelyek megfelelnek a szervezet egyedi követelményeinek, vagy összekapcsolják az Asanát saját vagy iparág-specifikus szoftverrendszerekkel.

A ClickUp vagy az Asana biztosít jobb technológiai konszolidációt?

Ha olyan forradalmian új eszközt keres, amely csökkenti a kontextusváltást, összekapcsolja az összes munkaeszközét és optimalizálja a munkafolyamatot, akkor a ClickUp a teljes körű megoldás és a legjobb ajándék, amely folyamatosan hoz hasznot.

6. Ügyfélszolgálat

Asana vs ClickUp: Hatodik forduló! A végére érkeztünk – melyik eszköz nyeri el a legjobb ügyfélszolgálati erőforrások címét e két hatékony eszköz közül?

ClickUp ügyfélszolgálati források

A ClickUp teljesen ingyenes, 24 órás élő ügyfélszolgálatot kínál! Akár tapasztalt felhasználó vagy, akár most fedezted fel ezt a hatékony platformot, a ClickUp készen áll arra, hogy minden kérdésedre válaszoljon. Minden a ClickUp Súgó Központjában kezdődik – ez egy átfogó központ, amely minden kategóriában támogatást nyújt.

A ClickUp célja, hogy a felhasználók igényeinek megfeleljen, ezért többféle módot is létrehozott, hogy a felhasználók hozzáférhessenek a szükséges támogatáshoz, függetlenül attól, hogy hogyan és hol használják az alkalmazást! A Súgó központba a munkaterületről, bármely ClickUp weboldalról vagy közvetlenül a böngészőből is eljuthat. Ott lehetőség van a támogatás keresésének szűkítésére, hogy még gyorsabban megtalálja a válaszokat.

Legyen saját ClickUp szakértője több száz tanfolyam és webinárium segítségével, amelyekkel hatalmasat javíthat termelékenységén.

Írja be kérdését a keresősávba, lépjen kapcsolatba a támogatási csapattal csevegésen keresztül, vagy válassza ki a keresett forrás típusát a ClickUp négy lehetőségéből:

ClickUp API : Azonnali hozzáférés hasznos dokumentációhoz, hogy saját egyedi integrációkat és ClickUp integrációkat hozhasson létre, és még értékesebbé tegye tapasztalatait a nyilvános alkalmazásprogramozási interfésszel (API). : Azonnali hozzáférés hasznos dokumentációhoz, hogy saját egyedi integrációkat és ClickUp integrációkat hozhasson létre, és még értékesebbé tegye tapasztalatait a nyilvános alkalmazásprogramozási interfésszel (API).

ClickUp University : Függetlenül a funkciótól, az alkalmazási esettől vagy a kategóriától, a ClickUp oktatási anyagokat hozott létre, amelyek segítségével elsajátíthatja a Workspace használatát. A ClickUp University egy digitális központ, amely olyan kurzusokat kínál, amelyek segítségével fejlesztheti készségeit és növelheti termelékenységét. : Függetlenül a funkciótól, az alkalmazási esettől vagy a kategóriától, a ClickUp oktatási anyagokat hozott létre, amelyek segítségével elsajátíthatja a Workspace használatát. A ClickUp University egy digitális központ, amely olyan kurzusokat kínál, amelyek segítségével fejlesztheti készségeit és növelheti termelékenységét.

Webináriumok : A webináriumok tökéletesek azoknak a csapatoknak, akik először használják a ClickUp-ot, és igény szerinti megoldást kínálnak, hogy felfedezhesse a munkaterület erejét. Ezek az ingyenes források megtekinthetők és újra megtekinthetők, és vizuális bemutatókat kínálnak a még átfogóbb tanulási élmény érdekében. : A webináriumok tökéletesek azoknak a csapatoknak, akik először használják a ClickUp-ot, és igény szerinti megoldást kínálnak, hogy felfedezhesse a munkaterület erejét. Ezek az ingyenes források megtekinthetők és újra megtekinthetők, és vizuális bemutatókat kínálnak a még átfogóbb tanulási élmény érdekében.

ClickUp sablonok : Indítsa el bármelyik folyamatot a ClickUp-ban a teljesen testreszabható sablonok egyikével, bármilyen felhasználási esethez. : Indítsa el bármelyik folyamatot a ClickUp-ban a teljesen testreszabható sablonok egyikével, bármilyen felhasználási esethez.

Asana ügyfélszolgálati források

Az Asana minimalista ihletésű platformja áttevődik a támogatási erőforrásaira is. Az Asana támogatási oldala előre beállított kérdésekkel fogadja Önt, amelyek a kérdés vagy probléma típusától függően változnak. Innen egy másik kérdéssorozatot talál, amelynek segítségével folytathatja egyéni útját a megoldás felé. Szerencsére vannak más módszerek is az Asana ügyfélszolgálatának elérése érdekében, csak egy kicsit több keresést igényelnek, és előfizetést az egyik fizetős csomagra, hogy hozzáférhessenek. 🤓

Az Asana emellett 24 órás chat-támogatást is kínál a súgó központjában, valamint részletes felhasználói útmutatót, amely kézikönyvként szolgálhat a bevezetési folyamat során. Ezen önálló megoldásokon túlmenően a következőket is használhatja:

Asana Akadémia : Képzések, webináriumok és interaktív tanfolyamok, hogy jobban megtanulja az Asana használatát.

Asana fórum : Kérdéseket, válaszokat és szakértőket találhat az Asana aktív közösségi fórumán. A bökkenő? Ha még nincs Asana-fiókja, akkor több fontos termékkategóriához nem fér hozzá és nem vehet részt a beszélgetésekben.

Oktató által vezetett képzés: Hetente megrendezett élő képzések, amelyeket különböző : Hetente megrendezett élő képzések, amelyeket különböző ügyfélszolgálati képviselők tartanak.

Melyik eszköz kínál átfogóbb ügyfélszolgálati megoldásokat?

Bár mind az Asana, mind a ClickUp rendelkezik részletes súgókkal, és lehetővé teszi felhasználóinak, hogy csevegjenek a megfelelő ügyfélszolgálati csapatokkal, a ClickUp ügyfélszolgálata ennél sokkal többet nyújt.

Függetlenül a napszaktól, a kérdés típusától vagy az Ön előtt álló egyedi problémától, a ClickUp segítségével könnyen megtalálhatja a választ. Ahelyett, hogy időigényes kattintások és görgetések sorozatán keresztül vezetné Önt a megfelelő dokumentációhoz, a ClickUp Önhöz hozza a megoldást. Ráadásul a ClickUp támogatási megoldásait mindenki számára elérhetővé teszi – még a potenciális és új felhasználók számára is – alig vagy egyáltalán nem járó többletköltségek mellett.

7. Árak

Az utolsó fordulóban – mennyire befolyásolja az Asana vagy a ClickUp az Ön eredményét?

ClickUp árazási tervezetek

Örökre ingyenes csomag: Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Unlimited: 7 USD/tag/hónap (korlátlan tárhely)

Üzleti: 12 dollár tag/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal az egyedi árakért.

Asana árazási tervezetek

Alapszintű: Asana ingyenes csomagja

Prémium: 10,99 USD felhasználónként/hónap

Üzleti: 24,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Már Asana-felhasználó? Tudja meg, hogyan válthat át a ClickUp-ról az Asanára:

Ki volt jobb: a ClickUp vagy az Asana?

A szavazatok beérkeztek, és megvan a győztes! 🏆

Az Asana és a ClickUp közötti végső összecsapásban a ClickUp a jobb választás. *

Bár az Asana a projektmenedzsment szoftverek kategóriájának egyik korai megoldásaként megtalálta a helyét, nem tudott lépést tartani a modern munkaerő igényeivel. Egyszerű és intuitív, felhasználóbarát felülete csak addig vihet el, amíg számos újabb eszköz még nagyobb rugalmasságot, funkcionalitást és kulcsfontosságú jellemzőket kínál.

A munkafolyamatok automatizálása, a jelentések és betekintések, az együttműködési funkciók és az integrációs képességek terén az Asana nem tud lépést tartani.

De mi van a ClickUp-pal? 💜

Minden olyan területen kiemelkedő, amelyben az Asana hiányos – és még annál is több.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Más projektmenedzsment eszközöktől eltérően a ClickUp képes az Ön vállalkozásának növekedésével együtt bővülni, és kiterjedt funkciókészletével, integrációival, sablonjaival és egyéb jellemzőivel ideális megoldás csapatok és vállalkozások számára az iparágakban.

Készen áll, hogy saját szemével lássa? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és tesztelje a cikkben bemutatott hatékony funkciókat!