15 ingyenes projektkommunikációs terv sablon: Excel, Word és ClickUp

A kommunikációs terv sablonok hasznosak lehetnek, ha hatékony kapcsolatot szeretne kialakítani ügyfeleivel, kollégáival, partnereivel és más érdekelt felekkel.

Néhány jól felépített sablon segítségével könnyebb, mint valaha, átfogó kommunikációs stratégiát kidolgozni, amelyet mindenki követ.

Segítségképpen íme egy lista a legjobb kommunikációs terv sablonokról. 💡

Mi az a kommunikációs terv?

A kommunikációs terv egy dokumentum, amely felvázolja a szervezeten belüli és kívüli kommunikáció stratégiáit és céljait.

Meghatározza a célközönséget, az üzenetek típusait, azok közlési módját, valamint a kommunikáció gyakoriságát. Ez minden szervezet sikerének kulcsfontosságú eleme, amelyet rendszeresen frissíteni kell.

Egyes sablonok válságkommunikációs tervként, szervezeti kommunikációs stratégiaként vagy projektmenedzsment kommunikációs tervként is használhatók. Az Ön igényeitől függően a sablon elengedhetetlen az általános kommunikációs tevékenységek hatékonyságának növeléséhez, hogy mindenki pontosan ismerje a részleteket.

Mi jellemzi a jó stratégiai kommunikációs tervet?

Egy jó projektmenedzsment kommunikációs tervnek tartalmaznia kell a célokat, az üzenet felépítését, a legfontosabb kommunikációs csatornákat, a gyakoriságot és az ütemtervet a sablonon belül.

Egy jó kommunikációs tervnek tartalmaznia kell a csapat minden tagjának és a legfontosabb érdekelt feleknek a szerepeit és felelősségeit, valamint a siker mérési módszereit is. A hatékony kommunikációs terv biztosítja, hogy mindenki együtt dolgozzon a szervezet céljainak elérésén. 📄

15 projektkommunikációs terv sablon

ClickUp kommunikációs tervezési sablonok

1. Kommunikációs mátrix jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp táblázati funkciója lehetővé teszi, hogy a műszerfal elhagyása nélkül hozzon létre kommunikációs mátrixot.

Ha egyszerű módszert keres, hogy egy hullámhosszon maradjon a csapatával, a ClickUp kommunikációs mátrix jelentés sablonja kiváló kommunikációs terv, amellyel tájékoztathatja a legfontosabb érdekelt feleket.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Ez a részletes jelentés segít megtervezni, hogy ki felelős a kommunikációért az egyes felekkel, és biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a saját szerepével. A sablon tartalmazza a kommunikációs tevékenység, a cél és a kontextus feljegyzésére szolgáló szakaszokat, ami hasznos lehet a virtuális csapatok számára. 💻

A sablon egyik leghasznosabb része a kommunikációs tevékenységek táblázata. Ez nem csak felsorolja, hogy mi történt és mikor, hanem tartalmaz olyan szakaszokat is, amelyek segítségével pontos nyilvántartást vezethet a moderátorokról, a résztvevőkről, sőt a kommunikációs terv eredményeiről is.

2. Kommunikációs terv sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp számos formázási eszközét a tervek vizuális megjelenítéséhez és az információk gyors szervezéséhez.

Készítsen átfogó projektmenedzsment kommunikációs tervet ezzel a sablon dokumentummal, amelynek segítségével könnyedén megtervezheti üzleti üzenetküldési stratégiáját. Minél átfogóbb a kommunikációs terve, annál jobb. Ezért ez a részletes ClickUp sablon számos szakasszal rendelkezik, amelyekben konkrétumokat adhat meg:

A projekt részletei

Célok

Vezetői összefoglaló

Elemzés és kutatás

Versenyzőelemzés

A ClickUp kommunikációs terv sablonjával Ön és csapata biztosíthatják a projekt átláthatóságát, ami garantálja, hogy mindenki megfelelően kommunikáljon. Ráadásul így az összes fontos projektinformáció egy központi dokumentumban található.

3. Kommunikációs cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont Egy egyszerű cselekvési terv összeállítása nagy segítséget jelent, ha a ClickUp Whiteboard sablonjával kezdi.

A cselekvési terv kidolgozása megbízható módja annak, hogy korlátokat állítson fel a projekt útján. Ez a ClickUp cselekvési terv sablon – amelyet a ClickUp Whiteboard funkciójával hoztak létre – biztosítja, hogy a projekt előrehaladását illetően a terv szerint haladjon.

Gondoljon erre a cselekvési terv sablonra úgy, mint egy Kanban nézetre egy sablonon belül, amely megosztható és könnyen frissíthető.

Ahelyett, hogy csak egy listát írna a elvégzendő feladatokról, és ezzel befejezné a napot, ez a sablon világosabb áttekintést nyújt arról, hogy mit kell elvégezni, mi van folyamatban, és mi már elkészült a különböző projektkategóriákban.

A Whiteboard funkcióval könnyedén hozzáadhatunk jegyzeteket, megváltoztathatjuk a szakaszok címkéit, rajzolhatunk alakzatokat és vonalakat, valamint szinte bármilyen más típusú megjegyzést, amelyre szükségünk lehet egy stratégiai kommunikációs tervhez. Kezdőbarát, ezért kiválóan alkalmas kisebb csapatok számára, akik könnyedén szeretnék nyomon követni az előrehaladást, anélkül, hogy túl sok mezővel kellene bajlódniuk.

4. Piaci stratégia kommunikációs terv sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen hatékony piacra lépési stratégiát a ClickUp kommunikációs sablonjával!

Ha marketing területén dolgozik, akkor tudja, hogy a világos nyelven megfogalmazott piacra lépési stratégia kulcsfontosságú. Szerencsére van egy ClickUp sablon, amely segít elérni a pontos célközönségét.

Ki a célközönséged? Mi a versenyelőnyöd? A válaszokat ezekre a kérdésekre a ClickUp GTM sablonjának színkódolt szakaszaiban rendszerezheted a kommunikációs terveidhez. Két állapot és két nézet típus is rendelkezésre áll, így a csapatod rugalmasan használhatja a sablont.

Még a legegyszerűbb GTM kommunikációs stratégia is gyorsan bonyolulttá válik. A beépített tartalomjegyzék azonban megkönnyíti a navigációt, függetlenül attól, hogy a szakaszok milyen nagyok. A szakaszokról szólva, ez a GTM sablon helyet biztosít a küldetés és a jövőkép egyértelmű megfogalmazásához.

A legfontosabb üzenetek szakaszai, a stratégiában szereplő összes eszköz felsorolásának helye, sőt, a költségvetést egyértelműen leíró szakasz is megéri, hogy könyvjelzővel jelölje meg. ✏️

5. Belső kommunikációs terv sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp belső kommunikációs sablonját, hogy bejelentsen eseményeket vagy változásokat alkalmazottainak.

A belső kommunikáció elengedhetetlen a csapat sikeréhez. Ezzel biztosíthatja, hogy a csapat tagjai egy hullámhosszon legyenek, együttműködjenek és kezeljék a felmerülő kihívásokat. A megfelelő belső kommunikációs sablon elengedhetetlen a csapat összehangoltságának és termelékenységének fenntartásához.

A ClickUp belső kommunikációs sablonja a következőképpen segít ebben:

Beszélgetések, bejelentések és dokumentumok egy helyen történő szervezése

Könnyebbé teszi a kommunikációt az egész csapattal

Átláthatóság biztosítása a csapat egészét érintő folyamatokban és kezdeményezésekben

6. Eseménykommunikációs terv sablon

Legyen felkészülve a problémákra a ClickUp incidenskommunikációs terv sablonjával.

Fontos, hogy átfogó kommunikációs terv álljon rendelkezésre, ha incidensek merülnek fel. A ClickUp incidenskommunikációs terv sablonjával minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, hogy hatékony kommunikációs stratégiát hozzon létre csapatának.

Ez a sablon lehetővé teszi az alábbiakat:

Hozzon létre csatornákat a világos és hatékony incidenskommunikációhoz

Készítsen részletes cselekvési terveket konkrét szerepkörökkel és felelősségi körökkel!

Vázolja fel az érintetteknek az incidens megoldásának előrehaladásáról szóló tájékoztatásának eljárásait.

7. Munkavállalói kommunikációs sablon

Javítsa a csapat kommunikációját és biztosítson biztonságos környezetet sablonunkkal, így támogatni tudja a különböző kommunikációs módszereket és tisztázhatja a munkatételek típusait.

Egy megbízható alkalmazotti kommunikációs sablon segít abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, a napi jelentkezésektől az új csapattagok beillesztéséig. Az alkalmazotti kommunikáció kulcsfontosságú része a sikeres üzleti tevékenységnek.

A ClickUp alkalmazott-kommunikációs sablonja minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy mindig naprakész legyen:

Intuitív vizuális elrendezés az egyszerű navigáció érdekében

Beépített együttműködési és feladatkövetési eszközök, amelyek segítenek a csapat szervezettségének fenntartásában.

Központi hely az összes dokumentum és üzenet tárolására, hogy mindenki naprakész legyen a legfrissebb információkkal.

8. Csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablon

Szervezze meg a csapat tevékenységét a ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablonjával.

A ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablonjával könnyedén megszervezheti csapata tevékenységét! Ez a sablon egyszerű módszert kínál arra, hogy nyomon kövesse, ki felelős mely feladatokért, egyértelmű kommunikációs csatornákat hozzon létre a csapat tagjai között, és hatékony értekezlet-ütemtervet állítson össze.

A csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablon segít Önnek:

Határozza meg az egyes projektek vagy feladatok szerepeit és felelősségeit

Állítson fel irányelveket a rendszeres bejelentkezésekre vagy stand-upokról

Készítsen ütemtervet a közelgő projektekhez vagy feladatokhoz

9. Ügynökségi ügyfél-egészségügyi nyomkövető a Zenpilot-tól

Legyen egy lépéssel az ügyfelek igényei előtt, és növelje az ügyfél-elégedettséget a ZenPilot és a ClickUp testreszabható sablonjával.

A Zenpilot Template ClickUp Agency Client Health Tracker sablonja elengedhetetlen eszköz azoknak az ügynökségeknek, amelyek javítani szeretnék ügyfeleikkel való kommunikációs tervüket. Ez a testreszabható sablon lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egy központi helyen kövessék nyomon ügyfélkapcsolataik állapotát. Azáltal, hogy előre látja az ügyfelek igényeit és növeli az ügyfélelégedettséget, ez a sablon segíthet az ügynökségeknek a megfelelő kommunikációs terv kidolgozásában minden egyes ügyfél számára.

Ezzel a sablonnal az ügynökségek nyomon követhetik a fontos adatokat, mint például az ügyfelek elégedettségi szintjét, a kapcsolattartási pontokat és a visszajelzéseket. Ezek az információk elengedhetetlenek a megfelelő kommunikációs terv kidolgozásához minden ügyfél számára.

Az egyes ügyfelek egyedi igényeinek és preferenciáinak megértésével a vállalkozások testre szabhatják kommunikációs stratégiájukat, hogy maximalizálják az elkötelezettséget és növeljék az elégedettséget. A mai versenyképes üzleti környezetben a szoros ügyfélkapcsolatok ápolása fontosabb, mint valaha.

10. Termékbevezetési kommunikációs terv sablon

A feladatok, állapotok és a feladatok határideje könnyen áttekinthető a ClickUp listanézetében.

Terméket dob piacra. Gratulálunk! A jó hír, hogy nem kell a nulláról kezdenie, ha hozzáfér egy termékbevezetési ellenőrzőlistához, amely biztosítja, hogy minden időben elkészüljön. ⏰

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista-sablonja úgy lett kialakítva, hogy soha ne maradjon le semmiről a kommunikációs tervezés során. A termékbevezetési folyamat bonyolult és figyelemmel kell kísérni.

Különösen akkor, ha csapata aszinkron módon dolgozik, és nem mindig valós időben működik együtt, egy termékbevezetési ellenőrzőlista, amely minden fontos feladatot egy helyen összpontosít, segít eloszlatni a csapat tagjai közötti esetleges zavarokat. Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Lista nézet

Táblázatos nézet

Gantt-nézet

Idővonal nézet

A sablon tartalmazza a termékbevezetéssel kapcsolatos fontos információkat, valamint a ellenőrzőlista optimális használatának részleteit. Adjon hozzá csapattagokat a feladatokhoz, és automatizálja az emlékeztetőket, hogy biztosan betartsa a határidőket. Szüksége van egy egyéni mező hozzáadására? Az is lehetséges!

11. Jessica Stansberry csapatkommunikációs terv sablon a ClickUp-ban

Jessica Stansberry közreműködésével

Néha szükség van egy sablonra, amely segít a csapatot egy helyen irányítani. Ehhez próbálja ki a csapatkommunikációs központ sablont. Ez egy mappa szintű sablon, amely minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség lehet a csapat szervezéséhez és vezetéséhez.

Minden megtalálható benne a heti feladatlistáktól az e-mailkezelő rendszerig, így semmi sem maradhat ki. A listán szereplő többi sablonhoz hasonlóan ez is kiindulási pontként szolgálhat.

Ha azon gondolkodott, hogy saját használatra sablont tervezzen a semmiből – ezt teljesen ingyen megteheti a ClickUp-ban –, de ez az egyedi sablon segíthet megspórolni néhány lépést.

Fontos megjegyezni, hogy ez a sablon már nem ingyenes, ára 15 dollár. Ezt a sablont nem közvetlenül a ClickUp értékesíti. *

12. Excel projektkommunikációs terv sablon

A Microsofton keresztül

Ez a sablon egyszerű módja a kommunikációs terv szervezésének és nyomon követésének a projektben érdekelt felek között. Gondoskodjon arról, hogy mindenki tisztában legyen a projektben betöltött konkrét szerepével és felelősségével, valamint a kommunikáció különböző típusával és gyakoriságával.

Ez a sablon egyszerű módja annak, hogy elindítsa projektkommunikációs terveinek kidolgozását, és segít biztosítani a zökkenőmentes, hatékony együttműködést a projekt teljes időtartama alatt.

13. Google Táblázatok projektkommunikációs terv sablon

A Google-on keresztül

Ez a Google Sheets sablon egy egyszerű mátrixot vázol fel, amelyet a csapatok használhatnak annak meghatározására, hogy kivel kommunikálnak, hogyan történik ez, milyen módszereket alkalmaznak, és ki milyen feladatot lát el.

Egyszerű, igaz? Bónuszként a táblázat színekkel van jelölve, és könnyen megosztható a szervezeten belül és kívül is. A táblázatot kommunikációs terv sablonként használni azért nagyszerű, mert a sorok és oszlopok áttekintésével magas szintű áttekintést kaphat az adott szakasz összes részletéről. 📈

Például, ha ránéz az idővonal oszlopra, láthatja, hogyan fog haladni a projekt, és hogy a javasolt időpontok reálisak-e. A csapatok minden cellába megjegyzéseket is fűzhetnek, ami kiválóan alkalmas a projektről való kommunikációra egy helyen.

Ha legközelebb sok mozgó alkatrészből álló kommunikációs tervet kell kidolgoznia, jelölje meg ezt a sablont, és kezdje el a szervezést.

14. Google Docs belső kommunikációs terv sablon a Template.net webhelyről

Forrás: Template.net

Ez a sablon kiváló forrás minden olyan csapat számára, amely egyszerű módszert keres a hatékony belső kommunikáció legfontosabb céljainak és stratégiáinak dokumentálására. Válságkommunikációs tervéhez is felhasználhatja.

A projektmenedzserek könnyedén letölthetik a sablont, amelyet Word, Google Docs vagy Apple Pages programokban használhatnak. A sablon biztosítja, hogy kommunikációs terve egy világos keretben legyen dokumentálva.

A táblázatok és színkódolt cellák helyett úgy tervezték, hogy segítse a projektmenedzsereket a kommunikációs tervük minden fontos szakaszának összefoglalásában. Az előnye, hogy személyre szabhatja és tetszés szerint szakaszokat adhat hozzá.

15. Microsoft Word marketingkommunikációs terv sablon

Forrás: Template.net

Inkább a Microsoft Word programot használja? Ehhez is van kommunikációs sablon!

Ez a Microsoft Word sablon egy könnyen használható eszköz átfogó marketingkommunikációs terv kidolgozásához. A sablon tartalmaz szakaszokat a stratégia és a célok kidolgozásához, a kutatás elvégzéséhez, a taktikák és csatornák létrehozásához, a terv költségvetésének elkészítéséhez, valamint az eredmények figyelemmel kíséréséhez és nyomon követéséhez. 📊

Ez a sablon kiváló kommunikációs terv példa, mert alapvető eszközként szolgál mindazok számára, akik sikeres marketingkommunikációs tervet szeretnének kidolgozni a nulláról. A tartalomjegyzék segít a rendszerezésben és megkönnyíti a szakaszok megtalálását.

A sablonok néhány szakasza:

Stratégia és célok

Vállalati profil

A jelenlegi helyzet összefoglalása

Jelzések

Hatály és időkeretek

Üzenet és értékajánlat

Marketing

Gyakran ismételt kérdések a kommunikációs tervekről

1. Hogyan írjunk kommunikációs tervet?

A hatékony kommunikációs terv megírása egy sor pontos és átgondolt lépést igényel. Az eredménynek egy részletes, jól felépített dokumentumnak kell lennie, amely megteremti az alapot a stratégiai kommunikációhoz, és nyomon követi vállalkozása céljai felé tett előrehaladását. Végigmenjünk a folyamaton:

Határozza meg a kommunikációs célokat és célkitűzéseket: A célok és célkitűzések meghatározása az első fontos lépés. Ezek képezik a kommunikációs terv alapját és irányát. Fontos, hogy a célok konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek (SMART) legyenek. A célok és célkitűzések meghatározása az első fontos lépés. Ezek képezik a kommunikációs terv alapját és irányát. Fontos, hogy a célok konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek (SMART) legyenek. Határozza meg célközönségét: Tudja meg, kivel kommunikál. A célközönség megértése segít meghatározni a használt üzenetek típusát, a választott platformokat és a kommunikáció általános hangvételét. Ez magában foglalhatja az érdekelt feleket, a csapattagokat, az ügyfeleket vagy más vállalkozásokat. Vegye figyelembe a demográfiai, pszichográfiai és egyéb releváns jellemzőket a közönségével kapcsolatban. Fogalmazza meg kulcsüzeneteit: Készítsen világos, tömör üzeneteket, amelyek rezonálnak a célközönségével. Ezeknek az üzeneteknek összhangban kell állniuk vállalkozása értékeivel, küldetésével és céljaival. Ne feledje, hogy ezeket az üzeneteket a közönség szem előtt tartásával kell megfogalmazni, hogy azok vonzóak és azonosulhatóak legyenek. Határozza meg a kommunikációs csatornákat: Határozza meg, hol és hogyan fog kommunikálni. Ehhez ki kell választania azokat a csatornákat, amelyekkel a legjobban elérheti a célközönségét. A kommunikációs csatornák lehetnek e-mailek, hírlevelek, közösségi média platformok, találkozók, sajtóközlemények, webináriumok. A választás jelentősen függ a közönség viselkedésétől és preferenciáitól, valamint az üzenetek jellegétől. Készítsen kommunikációs ütemtervet: Ez lényegében a cselekvési terve. Megmutatja, hogy a kommunikációs stratégiájának egyes részei mikor és ki által kerülnek végrehajtásra. Ez az ütemterv segít a csapatnak a tervhez tartani magát, mivel vizuálisan ábrázolja a legfontosabb dátumokat és mérföldköveket. Erőforrások elosztása: Határozza meg, milyen erőforrásokra van szüksége a terv sikeres végrehajtásához. Ez magában foglalhatja a résztvevőket, a technológiát és eszközöket, valamint a költségvetés elosztását. A szükséges erőforrások azonosításával jobban megtervezheti és enyhítheti a lehetséges szűk keresztmetszeteket vagy problémákat. Mérési eszközök bevezetése: Végül, elengedhetetlen a kommunikációs terv eredményeinek nyomon követése. A siker mutatóinak meghatározásával értékelheti, hogy kommunikációs terve mennyire hatékony, és szükség szerint módosíthatja a stratégiát. A tényezők között szerepelhet az üzeneteinek elérése, az elkötelezettség szintje vagy a konverziós arány. Rendszeres felülvizsgálat és frissítés: A kommunikációs terv nem statikus dokumentum; folyamatosan felül kell vizsgálni és frissíteni kell. A rendszeres ellenőrzések lehetővé teszik a terv módosítását, hogy az megfeleljen az üzleti környezet, a közönség viselkedése vagy akár a projekt specifikációi változásainak. Így kommunikációs stratégiája releváns, hatékony és összhangban marad a szervezet fejlődő céljaival és célkitűzéseivel.

Jó ötlet rendszeresen, legalább negyedévente, vagy amikor jelentős változások történnek az üzleti tevékenységében vagy az iparágában, felülvizsgálni és frissíteni a kommunikációs tervét.

Ez segít biztosítani, hogy üzenetei relevánsak maradjanak és összhangban legyenek céljaival, valamint hogy a leghatékonyabb csatornákat és taktikákat használja a célközönség eléréséhez.

3. Hogyan mérhetem a kommunikációs tervem sikerét?

A kommunikációs terv sikerének mérése az Ön konkrét céljaitól és célkitűzéseitől függ. A gyakori mérőszámok közé tartozik a hatótávolság (az üzenetet látók száma), az elkötelezettség (hányan reagáltak az üzenetre) és a konverzió (hányan tettek lépéseket az üzenet alapján).

4. Mi a legjobb kommunikációs terv szoftver?

Próbálja ki a ClickUp Chat szolgáltatást! Valós időben említsd meg a csapat tagjait, hozzárendelj megjegyzéseket, és továbbíts azonnali visszajelzéseket a ClickUp Chat segítségével.

A legjobb kommunikációs terv szoftver kiválasztásakor a csapatommal a ClickUp együttműködési funkcióira támaszkodunk. A ClickUp Whiteboards-ot használjuk a tartalom és a kampányötletek brainstormingjához, a ClickUp Chat View-t a valós idejű üzenetküldéshez, a ClickUp Docs-ot pedig az SOP-k és szerződések, valamint a belső wikik létrehozásához. Ezenkívül a ClickUp Clips segít nekünk a képernyővideók rögzítésében és megosztásában. Természetesen minden kampány és projekt összes feladatát a ClickUp Tasks segítségével kezeljük. A gyors áttekintéshez nézd meg a legfontosabb funkciók részt.

Tervezze meg következő projektjét kommunikációs terv sablonokkal

Bár hasznosak, a kommunikációs sablonok csak egy eszközök egyike, amelyek egy sikeres kommunikációs stratégiát alkotnak. További elemek, mint például egy hatékony projektmenedzsment rendszer, egy jól átgondolt stratégia és a csapat tagjai közötti szoros együttműködés is elengedhetetlenek.

A sikeres kommunikációs stratégia érdekében vegye figyelembe a rendelkezésre álló eszközöket, erőforrásokat és stratégiákat – ezek közül sok ingyenes (például a ClickUp sablonkönyvtár ).

Ha időt szán egy hatékony kommunikációs terv kidolgozására, biztosíthatja, hogy sikeres stratégiája legyen, amely garantálja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és csapata képes legyen elérni céljait.