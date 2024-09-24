Hogyan készítsünk külső kommunikációs tervet?

Játszott már valaha „telefon” nevű játékot? Amikor egy üzenetet egyik személytől a másiknak, majd egy harmadiknak továbbítanak, az üzenet annyira eltorzulhat, hogy végül felismerhetetlenné válik.

Egy játék esetében ez szórakoztató. Egy vállalkozás esetében azonban nem annyira.

Bármilyen kiváló is legyen a terméke vagy szolgáltatása, a sikere attól függ, hogy mennyire jól kommunikálja azt a világ felé.

Ügyfelei elvárják, hogy az Ön vállalkozása minden platformon következetes hangot és márkaüzenetet közvetítsen, valamint hatékony és empatikus segítséget nyújtson kérdéseik és panaszuk kezelésében.

Tudta, hogy az ügyfelek 98%-a szerint elengedhetetlen, hogy egy vállalkozás hatékonyan kommunikáljon velük? Ha tehát még nincs külső kommunikációs stratégiája, itt az ideje elkezdeni.

Ebben a blogbejegyzésben a külső kommunikációt és annak hatékony stratégiájának megvalósítását vizsgáljuk meg vállalkozása számára.

Mi az a külső kommunikáció?

Ez bármilyen információcserét jelent egy vállalkozás és külső érdekelt felei, például ügyfelek, beszállítók, befektetők, kormányzati szervek és a média között.

A külső kommunikáció célja a márka hírnevének építése és olyan üzenetek megfogalmazása, amelyek a megfelelő időben rezonálnak a megfelelő közönséggel.

Belső kommunikáció kontra külső kommunikáció

A belső és a külső kommunikáció közötti fő különbség az, hogy az utóbbi a vállalkozáson kívüli személyeket vagy szervezeteket célozza meg. Ezzel szemben a belső kommunikáció a vállalaton belüli információcserére összpontosít.

Azonban a sikeres külső kommunikációhoz elengedhetetlen az alkalmazottak és a vezetőség közötti erős belső összhang kialakítása. Ehhez világos és strukturált belső kommunikációra van szükség, amely mindenkit tájékoztat és elősegíti a különböző nézőpontok kialakulását.

Például, ha célja a promóciós tartalom és az ügyfélszolgálat közötti összhang javítása, akkor belső brainstormingot kell tartania arról, hogy a marketing és az ügyfélszolgálati csapatok hogyan tudnak jobban együttműködni.

Ideális esetben rendszeresen kommunikálniuk kell, hogy összehangolják a márka hangvételét, az ügyfelek elvárásait és az üzenetküldési stratégiákat. Ez biztosítja, hogy mindkét csapat koherens élményt nyújtson, megerősítve ugyanazokat az értékeket és ígéreteket az ügyfélút során.

A külső kommunikációnak számos előnye van. Ezek közé tartoznak:

Termékeinek vagy szolgáltatásainak ismertségének és láthatóságának növelése

Erősebb hálózat kiépítése üzleti partnerekkel és befektetőkkel

A válságkezelés erősítése a nyílt és őszinte párbeszéd fenntartásával

A piaci elérhetőség bővítése stratégiai üzenetek és pozícionálás révén

Időszerű és releváns ügyfélkommunikációval nagyobb közösségi érzést teremthet.

A beszállítói kapcsolatok javítása a szükségletekről és elvárásokról szóló egyértelmű kommunikációval az érdekelt felek felé

A külső kommunikáció egyik példája, amikor vállalkozása sajtóközleményt ad ki egy új termék bevezetéséről. Ezzel tájékoztatja a médiát és a nagyközönséget legújabb ajánlatáról, és új értékesítési vagy előfizetési lehetőségeket, valamint potenciális márkapartnerségeket nyit meg.

A külső kommunikáció típusai

A külső kommunikáció sokféle formában és formában jelenik meg. A főbb kategóriák a következők:

1. Közösségi média

A Facebook, Instagram, X. com vagy LinkedIn platformok kihasználásával aktívan bevonhatja közönségét azáltal, hogy fontos információkat oszt meg termékeiről vagy szolgáltatásairól, marketingtevékenységeiről és a vállalat legfrissebb híreiről.

Ez egyben jó lehetőség a kétirányú kommunikációra is, mivel válaszolhat az ügyfelek közösségi média platformokon feltett kérdéseire vagy panaszaira, sőt akár könnyed online beszélgetésekbe is belekezdhet.

Kezelje okosan a közösségi médiában való kommunikációját a ClickUp közösségi média kampány sablonjával. Ez lehetővé teszi a közösségi médiában való posztok hatékony tervezését, szervezését és ütemezését, segítve ezzel vállalkozása online jelenlétének és befolyásának növelését.

Töltse le ezt a sablont Segítsen vállalkozásának jobban bevonni az ügyfeleket a ClickUp közösségi média kampány sablonjának segítségével.

Használja a sablont a következő feladatokhoz:

Kövesse nyomon a kampány előrehaladását olyan állapotokkal, mint Jóváhagyva, Törölve, Folyamatban, Jóváhagyásra vár, Bevitelre vár.

Hozzáférhet az egyéni nézetekhez, beleértve az Ütemezést, a Bejegyzéseket, a DACI-t és a Kampányokat, hogy minden rendezett és hozzáférhető legyen.

Javítsa kampányainak együttműködését képernyőfelvételekkel, közös szerkesztéssel, automatizálással, mesterséges intelligenciával és még sok mással.

2. Digitális marketing

Mivel a világ nagy része online működik, a SEO, a PPC-reklámozás, a tartalommarketing és a CRM-kampányokhoz hasonló digitális marketingtechnikák elengedhetetlenek ahhoz, hogy elérje a célzott fogyasztói csoportokat.

Például futtathat egy sor fizetett hirdetést a Facebookon, amelyekben környezetbarát konyhai eszközöket népszerűsít, hogy elérje azokat a vásárlókat, akik ilyen termékeket keresnek.

Használja a ClickUp Brain-t, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensét, hogy tartalomötleteket és célközönség-profilokat generáljon, tartalmakat fordítson helyi nyelvekre regionális kampányokhoz, és vonzó hirdetési szövegeket készítsen.

Íme egy példa arra, hogyan hozta létre a ClickUp Brain egy vásárlói profilját egy philadelphiai környezetbarát konyhai eszközök gyártójának:

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy vevői profilokat hozzon létre vállalkozása számára, és releváns marketingstratégiákat dolgozzon ki.

💡Profi tipp: Az e-mail marketing szintén hatékony módszer a potenciális ügyfelek ápolására, miközben tájékoztatja őket az új termékek bevezetéséről és a promóciókról. Az e-mail kampányokban az A/B tesztelés kihasználásával optimalizálhatja a tárgy sorokat, a tartalmat és a küldési időpontokat, hogy növelje a megnyitási arányt és a konverziókat.

3. Weboldal tartalom

Weboldala gyakran az első kapcsolatfelvételi pont vállalkozásával, ezért elengedhetetlen, hogy tartalmát naprakészen és vonzóan tartsa.

Foglalja bele a kínálatával kapcsolatos fontos részleteket és a látogatókat érdeklő tartalmakat, például interaktív termékbemutatókat vagy a fejlesztési folyamat kulisszái mögötti betekintést.

A ClickUp tartalomkezelési sablonja segít meghatározni a webhely frissítésének teljes munkafolyamatát. Ezzel a sablonnal különböző típusú webhely-írási feladatokat szervezhet, a tartalomkérések fogadásától a teljes webhelytérkép whiteboardokon történő megtervezésén át a szerkesztői naptár vezetéséig.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalomkezelési sablonjával egyetlen helyről szervezheti és kezelheti az összes tartalmát.

A sablon lehetőséget kínál a teljesítmény célokhoz viszonyított mérésére is, így külső üzleti kommunikációs stratégiáit ennek megfelelően módosíthatja.

Készítsen listát a tartalmi követelményekről, például blogbejegyzésekről, képekről, videókról, podcastokról stb., és a ClickUp Tasks segítségével ossza ki a feladatokat a megfelelő csapattagoknak. A testreszabható mezők és címkék, például prioritás, határidő, függőség stb. megkönnyítik a haladás nyomon követését. A ClickUp Gantt Chart View segítségével vizuális idővonalon követheti nyomon a haladást, és határidőket állíthat be a tartalom feltöltésére, frissítésére vagy a webhelyről való eltávolítására.

4. Public relations

A világos PR-célok kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a fontos bejelentéseket a megfelelő közönséghez juttassa el, és megőrizze márkája jó hírnevét.

A megfelelő időzítésű sajtóközlemény vagy konferencia biztosíthatja, hogy a média felkapja a vállalat legfrissebb híreit és terjessze azokat. A PR válságok idején is fontos, mivel segít irányítani a narratívát és növelni a hitelességét a stakeholderek és a nagyközönség körében.

Például egy termékvisszahívás során egy jól végrehajtott PR-stratégia segíthet gyorsan kezelni a problémát, megnyugtatni az ügyfeleket egyértelmű kommunikációval, és bemutatni a felelősségvállalást, végső soron megőrizve a bizalmat és minimalizálva a márka hírnevének károsodását.

A ClickUp PR-kampány sablonja minden szükséges eszközzel ellátja Önt a sikeres PR-stratégia megvalósításához. Az alábbi funkciók segítségével nyomon követheti a legapróbb részleteket is:

Egyedi állapotok a kampány előrehaladásának nyomon követéséhez

Egyéni mezők a média kapcsolattartók és a kapcsolattartási adatok kategorizálásához

Gantt-diagram nézetek az ütemtervek vizualizálásához

Töltse le ezt a sablont A ClickUp PR-kampány sablonjával biztosíthatja, hogy a márkakommunikáció összhangban legyen a vállalat víziójával és küldetésével.

Az átfogó, teljes mértékben testreszabható keretrendszer segít időt és erőforrásokat megtakarítani, miközben az Ön igényeinek és céljainak megfelelő üzleti stratégiát épít ki. A ClickUp Dashboards táblázatok és grafikonok segítségével vizuális áttekintést nyújt a kampány teljesítményéről, a marketing KPI-kről, a projekt állapotáról és a csapat munkaterheléséről, így megkapja azokat az információkat, amelyekre szüksége van a adatokon alapuló döntések meghozatalához.

💡Profi tipp: A marketingterv-sablonok segítségével kezelheti üzeneteit és biztosíthatja, hogy hírei a megfelelő közönséghez jussanak el, miközben vállalkozása jó hírnevét is megőrzi. Integrálja az ügyfél-visszacsatolási ciklusokat marketingtervébe, hogy valós idejű betekintés alapján finomítsa üzeneteit.

5. Nyilvános események

Az események remek alkalmat kínálnak az iparági kollégákkal, üzleti partnerekkel és potenciális ügyfelekkel való kapcsolatépítésre.

Amellett, hogy vállalkozását iparági vezetőként népszerűsítheti és kínálatát egy válogatott közönségnek bemutathatja, az eseményen részt vevőktől is tanulhat, és betekintést nyerhet a jelenlegi piaci trendekbe.

A ClickUp rendezvénykezelő szoftvere segít optimalizálni a rendezvények tervezését és lebonyolítását. Intuitív funkcióival átalakíthatja a szervezés, a promóció és az együttműködés módját.

Tervezzen eseményeket, ossza meg a felelősségeket, és működjön együtt csapatával a ClickUp eseménykezelő szoftverével.

A ClickUp naptárnézete lehetővé teszi, hogy világos eseményütemterveket készítsen, könnyedén kioszthassa a felelősségi köröket, és szorosan együttműködhessen a belső csapatokkal és beszállítókkal. A kétirányú Google Naptár szinkronizálás további előnye, hogy minden találkozóját könnyedén, egy helyen kezelheti.

Nagy rendezvényt tervez?

Bontsa le a feladatokat, sorolja fel az egyes teendőket, rendeljen hozzájuk kezdési és befejezési dátumokat, és használja ki az automatikus globális időkövetést a számlázható órák kiszámításához.

Határozzon meg egyértelmű szállítási elvárásokat időbecslésekkel, biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot a kezdetektől a végéig.

Hozzon létre strukturált műveleti sorrendet a feladatok függőségeivel, biztosítva, hogy minden csapattag tisztában legyen a saját szerepével.

Priorizálja a feladatokat és készítsen ellenőrző listákat, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül, különösen az esemény napján.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp eseménymarketing sablonjával egyszerűsítheti az eseménytervezést. Ez a hatékony eszköz strukturált, megismételhető keretrendszert kínál, amely segít a szervezettség fenntartásában, inspirálja az innovatív stratégiákat és biztosítja, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon ki.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp eseménymarketing-sablonjával könnyedén megtervezheti és népszerűsítheti online konferenciáját vagy helyi találkozóját.

Így használhatja a sablont:

Dolgozzon együtt csapatával a célok és feladatok meghatározásában!

Készítsen listát a potenciális közönség tagjairól és elérhetőségükről.

Kövesse nyomon a követendő feladatokat, és győződjön meg arról, hogy semmi sem marad ki a ClickUp Milestones funkciój ával.

A ClickUp Automations segítségével automatikus eseményemlékeztetőket küldhet, és a közösségi médiában bejegyzéseket ütemezhet a közelgő események helyszínével és időpontjával.

6. Partnerségek/együttműködések

Az influencerekkel vagy más vállalatokkal való együttműködés, például ajánlások vagy közös márkakampányok révén új közönségeket érhet el, és kölcsönös hitelességükből profitálhat.

A Red Bull extrém sporteseményekkel való partnersége kiváló példa erre, mivel tökéletesen illeszkedik az energia, a kaland és a határok feszegetése imázsához. Ezek a partnerségek segítik a Red Bull kalandos és energikus életmód üzenetének megerősítését.

Külső kommunikációs stratégia kidolgozása

A külső kommunikáció megfelelő megközelítése elengedhetetlen a sikeres marketingkommunikációs stratégia szempontjából. Íme, hogyan kezdje el.

1. Vizsgálja meg a közönségét

Kezdje azzal, hogy meghatározza az egyes külső célcsoportokat, amelyekkel kapcsolatba szeretne lépni, például befektetők, ügyfelek, médiaorgánumok vagy partnergyártók. Ezután kutassa fel az egyes célcsoportokról szóló információkat a következő szempontok alapján, hogy tovább tudja szegmentálni őket.

Például:

Firmográfiai adatok (iparág, vállalat mérete, növekedési szakasz)

Demográfiai adatok (életkor, beosztás, vállalat mérete)

Gyakori problémák (korlátozott költségvetés, széttagolt adatok, időhiány)

Vásárlási magatartás (kutatásalapú, költségtudatos, az árnál fontosabb az érték és a minőség)

Ha Ön egy B2B szoftvercég, akkor külső közönsége között szerepelhetnek a közepes méretű cégek IT-vezetői is.

A személyiségek létrehozása révén rájöhet, hogy a szoftvermegoldások kiválasztásakor a költséghatékonyságot és az integrációs képességeket tartják szem előtt – ez egy kritikus pont, amelyet figyelembe kell venni a külső kommunikációs tervében.

2. Határozzon meg SMART célokat minden célközönség számára

Fontos, hogy minden célközönség számára konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időszerű (SMART) célokat tűzzön ki, hogy olyan célzott tartalmat fejlesszen, amely megfelel az egyedi igényeiknek.

A médiumok számára egy SMART cél lehet például: „Célzott sajtóközlemények küldésével és a vállalat legfontosabb szóvivőivel való interjúk szervezésével biztosítani a következő negyedévben három iparágvezető kiadványban való megjelenést. ”

A ClickUp Goals segítségével világos, konkrét célokat határozhat meg, és számszerűsíthető, mérhető célokkal finomíthatja célkitűzési stratégiáját. Befektetők számára egy SMART cél lehet például: „A következő hat hónapban 15%-kal növelni a negyedéves befektetői hírlevél megnyitási arányát. ”

Használja a Célok funkciót, hogy pontos sikermutatókat állítson be, például számokat, százalékokat vagy pénznemeket. A platformon feladatokhoz vagy listákhoz kapcsolhat célokat, és a rendszer automatikusan nyomon követi az előrehaladást, ahogy azokat teljesíti.

Használjon különböző típusú célokat, például igaz/hamis, mérföldkő és másokat, hogy rendszeresen felülvizsgálja az előrehaladását a ClickUp Goals segítségével.

Például, ha egy sprintben minden feladatot egyetlen célhoz kapcsol, könnyen nyomon követheti az általános előrehaladást valós időben.

Tartson rendet a könnyen használható mappákkal, rendeljen határidőket a célokhoz és alfeladatokhoz, és kezelje a hozzáférést több tulajdonos kijelölésével és a jogosultságok ellenőrzésével.

A ClickUp marketing projektmenedzsment szoftvere segítségével magas szintű marketing terveket alakíthat át megvalósítható, napi szintű munkafolyamatokká.

A stratégiai dokumentumok, brainstorming ülések és prezentációs naptárak integrálása a csapat napi működésébe lehetővé teszi, hogy rugalmas maradjon és gyorsan reagáljon az egyes közönségek igényeire.

Kövesse nyomon és elemezze marketingcéljai elérésének előrehaladását a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftver segítségével.

A ClickUp Docs segítségével csapattagjai a kezdeti ötletelésről a kampány elindításáig folyamatosan tájékozottak és koncentráltak maradhatnak.

Akár a közönség típusai szerint szegmentálja a kapcsolattartási listákat, akár a média kapcsolattartási adatait kezeli, akár ötleteket szervez az üzleti prezentációihoz, a Docs mindent egy helyen tart rendezett állapotban.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást valós idejű ötleteléshez és együttműködéshez a csapatával.

A valós idejű együttműködés lehetővé teszi, hogy csapattagokat jelöljön meg, feladatokat osszon ki, és a szöveget nyomon követhető cselekvési tételekké alakítsa, így biztosítva, hogy egyetlen ötlet vagy feladat se maradjon figyelmen kívül.

3. Válassza ki a megfelelő csatornákat az egyes célközönségek számára

A különböző kommunikációs csatornák egyedi előnyöket kínálnak. Például míg a közösségi média ideális interaktív tartalmak megosztására és új termékek bevezetésének népszerűsítésére, a webináriumok személyre szabottabb módszert kínálnak az ügyfelekkel való valós idejű kapcsolattartásra.

A külső kommunikációhoz legmegfelelőbb csatorna kiválasztásakor vegye figyelembe olyan tényezőket, mint a rendelkezésre álló költségvetés, a közönség preferenciái és az üzenet sürgőssége.

Például egy e-mail hatékonyabb a közelgő akciók bejelentéséhez, míg az SMS az egyik legjobb alternatíva az e-mailhez, ha időérzékeny kommunikációról van szó.

Ha elsősorban e-mailt használ külső kommunikációra, a ClickUp e-mail projektmenedzsment szoftverével közvetlenül a platformon belül küldhet és fogadhat e-maileket, így nem kell a lapok vagy eszközök között váltogatnia.

Akár gyors válaszról, akár részletes frissítésről van szó, könnyedén csatolhat dokumentumokat, űrlapokat vagy klipeket az e-mailjeihez.

Küldjön külső üzeneteket és válaszokat közvetlenül a ClickUp e-mailes projektmenedzsment szoftveréből.

A szabályalapú triggerek segítségével automatizálhatja az e-maileket és a feladatokat az egyéni mezők, űrlapok beküldése és a feladatok frissítéseihez, így biztosítva a közönségével való időszerű kommunikációt.

A beérkező levelek mappája így egy projektközponttá válik, amelyben e-mail értesítésekből feladatokat hozhat létre és kommentálhat, kezdő és befejező dátumok hozzáadásával határidőket állíthat be, e-maileket kapcsolhat feladatokhoz a kontextus érdekében, valamint automatizálhatja hírlevelek, drip kampányok és e-mailek továbbítását.

Ez lehetővé teszi, hogy e-mailes kommunikációját más marketingcsatornákkal együtt kezelje, biztosítva ezzel a stratégia összehangoltságát.

4. Készítsen kommunikációs stratégiát

Ez az a dokumentum, amelyben megtalálja az összes részletet a céljairól, csatornáiról és hangneméről (ToV) minden egyes külső közönség számára, akivel együtt dolgozik.

Tartalmaznia kell szerkesztői irányelveket, tartalmi pilléreket, PR-tartalom ütemtervet és alapvető márkaüzeneteket, hogy csapata minden alkalommal a megfelelő módon tudjon kommunikálni.

Ha például fogyasztói technológiai vállalatot vezet, a stratégia tartalmazhat utasításokat a média megkereséseinek kezelésére, előre jóváhagyott kulcsüzenetekkel a termék jellemzőiről, a vállalati kultúráról és a fenntarthatósági kezdeményezésekről.

5. Készítsen útitervet a tájékoztatási tevékenységek végrehajtásához

Egy szilárd külső kommunikációs terv segít a helyes irányban haladni, biztosítva, hogy üzenetei egyértelműek legyenek, közönsége megértse azokat, és céljai összhangban legyenek.

A legjobb az egészben, hogy nem kell újrafeltalálnia a kereket. Ehelyett használhat olyan kommunikációs terv sablonokat, amelyek általában olyan elemeket tartalmaznak, mint a célok, az érdekelt felek, a fázisok, a feladatok, a határidők és a legfontosabb üzenetek.

Folyamatosan frissítse tervét, ahogy új információk és visszajelzések érkeznek, hogy releváns és célzott maradjon.

Például a ClickUp kommunikációs terv sablon segít létrehozni az érdekelt felek hierarchiáját és meghatározni, hogyan lehet hatékonyan megosztani az információkat. Kidolgozhatja projektkommunikációs stratégiáját az ügyfelekkel, egyedi szerepeket rendelhet hozzá, kezelheti a hozzáférést és a jogosultságokat, valamint eldöntheti, mi maradjon nyilvános és mi maradjon magánjellegű.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg hatékonyan kommunikációs stratégiáját a ClickUp kommunikációs terv sablonjával.

Ráadásul többféle nézet, például lista, Gantt-diagram, munkaterhelés és naptár segítségével testreszabhatja kommunikációs munkafolyamatát, és a feladatok határidejének, megjegyzéseknek, automatizálásnak és egyéb funkcióknak a segítségével egyszerűsítheti kommunikációs tervezését.

Hasonlóképpen, a ClickUp kommunikációs kampány sablonja segít hatékonyan kommunikálni az érdekelt felekkel, és felkészíti csapatát arra, hogy a kampány során a megfelelő üzeneteket közvetítse, legyen szó új termék bevezetéséről vagy belső kezdeményezésről.

Íme, mit kínál:

A kampány előrehaladásának nyomon követése testreszabható státuszokkal rendelkező feladatok hozzárendelésével

A kampány különböző szakaszainak egyszerű vizualizálása érdekében szervezze meg és adjon hozzá kulcsfontosságú attribútumokat.

Kampánykövetés javítása kommentreakciókkal, automatikus emlékeztetőkkal, több felelőssel és feladatprioritásokkal

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a stratégia tervezését és végrehajtását a ClickUp kommunikációs kampány sablonjával.

A sablon segít a kampányok teljes körű tervezésében és végrehajtásában, a kezdeti ötleteléstől és célkitűzéstől a kommunikációs csatornák kiválasztásáig, valamint annak biztosításáig, hogy a hangnem és a hangszín minden platformon konzisztens maradjon.

4 tipp a márkaépítés és a külső kommunikáció javításához

A külső kommunikáció kritikus fontosságú abban, hogy a közönség hogyan érzékeli vállalkozását. Legyen szó sajtóközleményről vagy Facebook-bejegyzésről, minden kommunikáció hozzájárul a közönség Önről alkotott képéhez, ezért is olyan fontos, hogy világos márkaismertségi KPI-kkel rendelkezzen.

Így csinálja helyesen:

Az elsődleges fontosságú dolgok között szerepel a következetesség, hogy az összes platformon történő külső kommunikációja segítse egy egységes márkaidentitás megerősítését, amely a célközönség számára mindig az első helyen áll.

Az online jelenlét fenntartása, beleértve a külső kommunikációs csatornákon megosztott információkat és az ügyfelekkel való interakciók során adott gyors válaszokat, elengedhetetlenül fontos.

Az Ön vállalkozásának megbízható támogatói, legyenek azok iparági vezetők, influencerek vagy akár elégedett vásárlók, ajánlásai a közvélemény szemében nagyobb súllyal bírnak, mint a fizetett hirdetések.

A neves influencerekkel való együttműködés szintén segít új közönségeket elérni a rajongóik révén, és közvetlenül kapcsolatot építeni velük.

Példák a külső kommunikációt jól végző vállalatokra

Külső kommunikációs tervének kidolgozásakor merítsen inspirációt azokból a vállalkozásokból, amelyek már jól csinálják. Íme néhány példa.

1. Patagonia

Ez egy outdoor márka, amely átláthatóságáról és környezetvédelmi elkötelezettségéről ismert. A Patagonia minden évben közzéteszi éves jelentését, amelyben részletesen bemutatja eredményeit, kezdeményezéseit, kihívásait és lehetőségeit, és blogján és közösségi média csatornáin keresztül várja a nyilvánosság visszajelzéseit.

2. Ben és Jerry’s

A népszerű jégkrémmárka, a Ben & Jerry’s mindig is a társadalmi igazságosság elkötelezett híve volt. Weboldalán világosan bemutatja a számos által támogatott ügyet, és minden termékoldalon található egy „értékalapú beszerzés” szakasz, amely részletesen bemutatja a növényi alapú csomagolást és a tisztességes kereskedelem iránti elkötelezettséget.

3. Netflix

Az OTT streamer folyamatosan testre szabja kínálatát a nézők igényei alapján. A Netflix emellett rendszeresen kommunikál az ügyfelekkel e-mailben, és könnyed hangvételű közösségi média jelenlétéről is ismert.

4. Starbucks

A kávézó-lánc többször is bebizonyította, hogyan kell reagálni a válságokra. A 2018-as faji profilalkotási incidens során a Starbucks azonnal bocsánatot kért, több ezer üzletét bezárta, hogy előítéletek elleni képzést tartson, és egyértelműen közölte az érintettekkel a megtett lépéseket és a tanulságokat.

