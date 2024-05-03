Márkaismertségi KPI-k: a marketing hatásának maximalizálása

Minden marketingkampány és kezdeményezés középpontjában az a törekvés áll, hogy a márkát, termékeit és szolgáltatásait jobban megismertessék a közönséggel. A felismerhetőség az első lépés a márka sikeréhez.

Görgetett már valaha a közösségi médiában, és tudat alatt felismert egy márkát egy hirdetésben, még akkor is, ha nem figyelt teljesen? Ez a márkaismertség működése!

Mi az a márkaismertség?

A márkaismertség arra utal, hogy egy adott márka mennyire ismerős és felismerhető a fogyasztók számára. Azt méri, hogy a fogyasztók milyen mértékben tudnak visszaemlékezni egy márkára, felismerni azt, és összekapcsolni a termékeivel vagy szolgáltatásaival. Minél ismertebb a márkád, annál nagyobb az esélye, hogy az emberek rád gondolnak, amikor szükségük van valamire, amit te kínálsz.

Hogyan építheti fel a márka ismertségét?

A márkaismertséget általában következetes marketingtevékenységek és a márka promóciója révén érik el különböző csatornákon, például reklámok, közösségi média platformok, szponzorálás, termékmegjelenítés és egyéb marketingkommunikáció segítségével. Ez segít megteremteni a márka identitását, építi a vásárlói hűséget, és megkülönbözteti a versenytársaktól a zsúfolt piacon.

A márka ismertségének építése nem egy egyszeri hirdetésről vagy egy fülbemászó dallamról szól (bár ezek is segíthetnek!). Arról szól, hogy a márkádat következetesen különböző csatornákon, például a közösségi médiában, hirdetésekben vagy akár rendezvények szponzorálásában is megjeleníted az emberek előtt.

A cél az, hogy ismerős arccá (vagy logóvá) váljon a tömegben. Végül is az erős márkaismertség megnövekedett értékesítéshez, piaci részesedéshez és hosszú távú márkaértékhez vezethet.

Szeretnéd mérni a márka ismertségét? A márka ismertségének nyomon követése nehéz feladat a szubjektivitás, a több érintkezési pont, a kihívást jelentő adatgyűjtés és a változó vásárlói magatartás miatt. Itt jönnek képbe a márka ismertségét mérő KPI-k.

Ez a blogbejegyzés olyan bevált KPI-ket vizsgál, amelyek segítenek nyomon követni a márka ismertségét és leküzdeni a kihívásokat.

A márkaismertségi KPI-k nyomon követésének előnyei

A márkaismertség KPI-jei határozzák meg, hogy a márka rezonál-e a közönséggel vagy sem.

A fontos márkaismertségi mutatók nyomon követésének legfontosabb előnyei a következők:

A kampány hatékonyságának elemzése : A megfelelő márkaismertségi mutatók betekintést nyújtanak a marketingkampány hatékonyságába az eredmények számszerűsítésével.

A hatókör és az elkötelezettség mérése : A KPI-k segítenek mérni a márka hatókörét és elkötelezettségét a marketingcsatornákon és platformokon, valamint összegyűjteni a fogyasztók véleményét egy márkaismertségi felmérés segítségével.

A versenytársak teljesítményének összehasonlítása : Értékelje a márka teljesítményét a versenytársakhoz képest, és dolgozzon ki releváns : Értékelje a márka teljesítményét a versenytársakhoz képest, és dolgozzon ki releváns növekedési marketingstratégiákat a márka ismertségének növelése érdekében.

Teljesítménymérő : A mérhető célok és teljesítménymérők segítenek összehasonlítani a kampányok teljesítményét és azonosítani a teljesítménybeli hiányosságokat.

A befektetés megtérülésének mérése: A marketingkampányok költségekkel járnak, és a KPI-k segítenek mérni a különböző márkaismertségi kampányok ROI-ját.

Folyamatos fejlesztés ösztönzése: A márkaismertség teljesítményének rendszeres nyomon követése elősegíti a folyamatos fejlesztés kultúráját, értékes betekintést és stratégiai finomítást biztosítva.

Márkaismertségi kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) példák

Számos projektmenedzsment KPI és márkaismertségi KPI létezik, amelyek különböző mutatókra irányulnak, de nem mindegyik felel meg az Ön céljainak. A különböző KPI-k közül kiválasztottuk a 8 legfontosabbat, amelyek bizonyítottan előnyösek a legtöbb marketingcsapat számára. Nézzük meg az egyes KPI-ket példákkal illusztrálva!

1. Márkaemlítések

Ahogy a neve is sugallja, a márkaemlítések a márkád platformokon való említésére utalnak, beleértve a közösségi médiát, a híroldalakat, az online fórumokat és a blogokat. Ez a márkaismertségi KPI jelzi a márkád körüli felhajtást, hogy mennyit beszélnek róla az emberek, és mit mondanak.

Ezt a mutatót többféleképpen is mérheted: a márka összes említésének száma, az általad kínált egy adott termék vagy szolgáltatás említéseinek száma, az egyes csatornák közösségi médiában való elérése, az adott időszakban az online közösségedhez csatlakozó emberek száma, az influencer marketing kampányok elérése és a hashtagek teljesítménye.

Minél többet emlegetik a márkát, minél nagyobb a hatóköre és minél nagyobb az elkötelezettség, annál nagyobb a márka ismertsége.

Ezt a mutatót kiterjesztheti, hogy betekintést nyerjen versenyelőnyébe. Használja a hangfedezet mutatót, hogy felmérje, hányszor említik versenytársait, és megbecsülje piaci pozícióját.

2. Közösségi média aktivitás

A lájkolások, kommentek, retweetek és megosztások azok a mutatók, amelyekkel mérhető a közösségi médiában való aktivitás.

Vegyünk például egy bejegyzést, amelyet az egyik közösségi média alkalmazásban tett közzé. Míg a láthatóság 1000 megtekintés volt, a lájkolások és kommentek száma csak 50 volt. Ez arra utal, hogy a tartalma vonzóbb lehetne.

Ezenkívül a kommentek kiválóan alkalmasak arra, hogy felmérjük, mit gondolnak az ügyfelek a márkáról.

Míg a legtöbb közösségi média alkalmazás elemzéseket nyújt az elkötelezettség megértéséhez, másokhoz külső KPI szoftvereszközöket kell használnia. Ezek az eszközök közvetlenül jelzik, mennyire sikerült bevonnia a közönséget, és hogy megállnak-e megnézni, amit mutatni/mondani szeretne.

3. Láthatóság a keresőmotorokban

A keresőmotorok láthatósága mutatja webhelye Google-rangsorolását.

Minél magasabb a webhelyed rangja a keresőmotorok találati oldalain (SERP), annál jobb lesz a márka ismertsége. Fontos tényezők közé tartozik a kulcsszavak láthatósága, a tekintély pontszám, a márkás keresések volumene és az organikus forgalom.

Ha nem szerepel a márkára jellemző kulcsszavak rangsorában, akkor összpontosítson SEO-stratégiájának finomítására és fejlesztésére. A keresőmotorok eszközeinek segítségével értékelheti a márkás keresések forgalmát is.

4. Vevői felmérések és vélemények

Az elkötelezettség és a tudatosság alapjainak megteremtése nem elég. Ugyanilyen fontos az ügyfelek elégedettségének fenntartása és a pozitív márkaimázs népszerűsítése. Végezzen márkaismertségi felméréseket az ügyfelek elégedettségének és tapasztalatainak értékelése érdekében.

Nyomon követheti értékelését olyan platformokon is, mint a Yelp és a Google, hogy megértse, mit mondanak Önről az ügyfelek, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Net Promoter Score (NPS) értéket, amely méri az ügyfelek lojalitását és azt, hogy mennyire valószínű, hogy másoknak is ajánlani fogják a márkáját. Hozzon létre egy Ezenkívül számítsa ki aértéket, amely méri az ügyfelek lojalitását és azt, hogy mennyire valószínű, hogy másoknak is ajánlani fogják a márkáját. Hozzon létre egy vezetői irányítópultot , és állítson be célokat a pozitív értékelések százalékos arányára vonatkozóan.

Végül, egy egyszerű felmérés arról, hogy mi jut eszébe az ügyfélnek, amikor egy adott termékkategóriára gondol, elegendő ahhoz, hogy képet kapjon a márka ismertségéről.

5. Az influencerek hatása

Az influencerek piaca az elmúlt években hatalmas növekedést ért el: a 2016-os 1,7 milliárd dollárról 2022-re óriási 16,4 milliárd dollárra nőtt. A várakozások szerint tovább fog bővülni, és 2024 végére a piac mérete várhatóan eléri a 24 milliárd dollárt.

Az influencerek ma az egyik legnépszerűbb katalizátorok a márkaismertség növelésében. Az influencer marketing hatásának mérése azonban segít megérteni szerepüket és finomítani marketingstratégiáját a legjobb eredmények elérése érdekében.

Használjon jelentéskészítő eszközöket olyan mutatók nyomon követéséhez, mint a követők számának növekedése és az influencerek posztjainak hatása. Hozzon létre referenciaértékeket, beleértve az influencerek posztjainak hatását, az influencerek posztjai alapján mért webhelyforgalmat és az influencer-kampány ROI-ját, hogy mérje és növelje a márka ismertségét.

6. Webes forgalom

A webes forgalom azt jelzi, hogy hányan látogatják és jelennek meg a webhelyén. Ez megegyezik a fizikai üzlet látogatóinak vagy forgalmának számával. Itt a nyomon követendő legfontosabb KPI-k a közvetlen forgalom, az oldalmegtekintések, a kilépési arány, a webhelyen töltött idő, valamint az új és régi látogatók száma.

Ezek a KPI-k együttesen segítenek megérteni, hogy webhelye milyen teljesítményt nyújt, és hogy képes-e kielégíteni azokat a vásárlókat, akik egyszerre a webhelyére kerülnek.

Miután ezekkel a mutatókkal felmérte jelenlegi teljesítményét, állítson fel célokat a növekedés nyomon követéséhez. Ha magas a kilépési arány, dolgozzon ki hatékony márkaismertség-növelő stratégiákat .

7. A célközönség észlelése

A célközönség percepciója lényegében az, amit a potenciális ügyfelei gondolnak a termékeiről és szolgáltatásairól. Az, hogy elégedettek-e vagy sem, meghatározza, hogy sikeresen vonzza-e az új ügyfeleket és tartja-e fenn a jó kapcsolatot a meglévőkkel.

Ez a márkaismertségi KPI azt is magában foglalja, hogy a célközönség mit gondol a versenytársakról, és hogy inkább azok termékeit részesíti-e előnyben a tiétekkel szemben. Ha jobban megérted az ügyfeleid érzéseit, alakíthatod a szolgáltatásokat és termékeket, és dolgozhatsz a negatív percepciókon.

Az érzelmi márka-kapcsolat, az ügyfél-felmérések, a közösségi média interakciók és a vélemények segítenek megérteni a célközönség percepcióját. Ez a KPI feltárja, hogy jó-e a márka ismertsége.

8. Márka pozícionálás és üzenetküldés

A márka pozicionálása arra a megkülönböztető tényezőre utal, amely megkülönbözteti Önt másoktól, a márka üzenete pedig arra, hogyan kommunikálja ezt a különbséget. Az erős márka pozicionálás és üzenet középpontjában a márka értékei és víziója állnak, amelyek versenyelőnyt biztosítanak a versenytársakkal szemben.

A felmérések, interjúk és az online márkaelkötelezettség segítenek értékelni a márka egyedi pozicionálását. Ha ezekből a forrásokból nem kap jó visszajelzéseket, akkor talán itt az ideje frissíteni a márkaüzenetét és pozicionálását, többet tesztelni és fejlődni, amíg el nem éri a vevőt.

A magánélet védelmével kapcsolatos aggályok enyhítése a márkaismertség mérésével

A márka ismertségének legfontosabb mutatóinak mérése során fontos egyensúlyt teremteni az értékes információk gyűjtése és a vásárlók adatainak védelme között.

Az ügyfelek vonakodhatnak a márkával való kapcsolattartástól vagy a kérdőívek és visszajelzések kitöltésétől, ha attól tartanak, hogy a márka nem megfelelő módon fogja felhasználni az adataikat.

Íme néhány egyszerű módszer, amellyel enyhítheti az adatvédelmi aggályokat, miközben méri a márka ismertségét:

Átlátható adatgyűjtés : Az adatgyűjtés legfontosabb és legjobb módja az átlátható adatgyűjtés. Tájékoztassa az ügyfeleket adataik felhasználásáról, és adjon nekik lehetőséget az opt-in választásra.

Névtelen adatgyűjtés : A vállalkozások névtelen adatgyűjtést alkalmazhatnak és összesített adatokat használhatnak, hogy megóvják az ügyféladatokat a nyilvánosságra kerüléstől.

Titkosítás : Az ügyféladatok biztonságának garantálásának másik módja azok titkosítása és hozzáférés-ellenőrzés beépítése.

Megfelelési követelmények: Végül, tartsa be a GDPR és a CCPA megfelelési követelményeket, hogy bizalmat és hitelességet építsen ki az ügyfeleknél.

Ezeknek a gyakorlatoknak a beépítésével hatékonyan mérheted és növelheted a márka ismertségét, miközben a bizalmat is ápolod.

A márkaismertség KPI-jének nyomon követése

Most, hogy már mindent tud a márkaismertség alapvető mutatóiról, íme egy lépésről lépésre szóló útmutató azok jobb nyomon követéséhez:

1. Konzultálj a csapat tagjaival

A márkaismertség egy közös erőfeszítés, amely nyomon követi a csapat különböző törekvéseit egy közös cél elérése érdekében. Ennek eredményeként az első lépés egy alapos konzultáció a csapat tagjaival, hogy azonosítsák a csapat összes marketingtevékenységét, közös célokat tűzzenek ki és referenciaértékeket hozzanak létre. A csapattól kapott visszajelzések segítenek növelni a morált és az elkötelezettséget.

Brainstormingot tarthat, hogy azonosítsa az összes marketingtevékenységet, amelyet a csapata már végrehajtott, és azokat, amelyeket még ki kell próbálni. Például a fejlesztők javasolhatják blogbejegyzések készítését, amelyek bemutatják a termék technikai képességeit, míg az ügyfélszolgálati csapat felhasználói ajánlásokat javasolhat a közösségi médiában. Ez a kollaboratív megközelítés biztosítja a kiegyensúlyozott stratégiát.

2. Határozza meg a KPI-ket és egyéb mutatókat

A konzultációt követően a következő lépés a KPI-k meghatározása. Válassza ki a marketingcéljaival leginkább összhangban lévő KPI-ket, és határozza meg, milyen szempontok alapján fogja azokat mérni. Ezenkívül tegye ezeket a KPI-ket láthatóvá a csapat számára a projektállapot-jelentésekben. A KPI-k meghatározása segít a csapatnak összpontosítani és összehangoltan dolgozni a közös cél elérése érdekében.

Tegyük fel, hogy a célja a webhely forgalmának 20%-os növelése. A teljesítményalapú marketingcsapat javasolhatja célzott közösségi média hirdetések létrehozását, hogy elérjék az 5%-os kattintási arányt (CTR). Ezzel szemben a tartalom- és SEO-csapat a meglévő blogbejegyzések optimalizálásán dolgozhat, hogy azok a keresőmotorok eredményei között az első három helyre kerüljenek. Ezen KPI-k meghatározásával mindenki hozzájárul a közös cél eléréséhez.

3. Határozza meg és kapcsolja össze az adatforrásokat

A kirakós utolsó darabja a KPI-k méréséhez megfelelő források meghatározása.

Például válassza ki, hogy felmérést végez, megvizsgálja az online platformok aktivitását, vagy visszajelzési ülést tart a KPI-k mérésére. Ez a lépés segít Önnek számszerűsíthető mérőeszközök létrehozásában, amelyekkel szoftverek és ügyféljelentési eszközök segítségével nyomon követheti az előrehaladást.

Használjon olyan jelentéskészítő szoftvert, mint a ClickUp, hogy egyszerűbbé tegye a KPI-k nyomon követését.

Hozzon létre egy ClickUp Dashboardot, amely tartalmazza az összes nyomon követni kívánt KPI-t, gyűjtsön és elemezzen adatokat, és kommunikáljon a csapattal – mindezt egy helyen.

Figyelje nyomon az összes KPI-jét a ClickUp Dashboards segítségével

Így lehet hasznos a műszerfal:

Egyéni állapotok és mezők: KPI-ket hozhat létre egyéni állapotokkal, például Befejezett, Nem a terv szerint, A terv szerint, Nem kezdődött el és Kockázatos. Ez áttekinthető betekintést nyújt az egyes KPI-k előrehaladásába és a figyelmet igénylő területekbe.

Projektmenedzsment eszközök: A címkézés, A címkézés, az időkövetés a ClickUp-ban a ClickUp e-mail integrációja és az automatizálás hozzájárulnak a KPI-követés egyszerűsítéséhez a meglévő munkafolyamaton belül.

Valós idejű adatok: A műszerfalak valós időben központi hozzáférést biztosítanak az adatforrásokhoz, segítve a trendek és a szűk keresztmetszetek felismerését, valamint a vállalat tevékenységének magas szintű vizualizálását. Ez lehetővé teszi az adatokon alapuló döntéshozatalt a szükséges irányváltáshoz.

Áttekinthetőség: Úgy tervezték őket, hogy gyorsan áttekinthetők legyenek, és megérthetők legyenek a főbb megállapítások, biztosítva ezzel a világos kommunikációt és a csapat összehangoltságát a márkaismertségi célok tekintetében.

A ClickUp Goals segítségével konkrét feladatokat oszthat ki az egyes csapattagoknak, és azokat vizuálisan nyomon követheti. Ez elősegíti az együttműködést, és biztosítja, hogy mindenki hozzájáruljon a márkaismertségi célok eléréséhez.

Kövesse nyomon a KPI-ket és működjön együtt csapatával a ClickUp Goals segítségével

Így segíthet ez:

Határozz meg egyértelmű célokat: Kezdd azzal, hogy egyértelmű, mérhető és elérhető célokat tűzöl ki a ClickUp-ban. Ez biztosítja, hogy mindenki megértse, mire törekszik.

Mérőszámok meghatározása: Határozza meg azokat a mérőszámokat, amelyekkel mérni lehet a célok elérésének előrehaladását. A gyakori mérőszámok közé tartozik az ügyfél-elégedettség, a weboldal forgalma, az akvizíciós költség és a konverziós arány.

Haladás nyomon követése: A Haladás (automatikus) egyéni mező egy haladási sáv, amely automatikusan nyomon követi az alfeladatok, ellenőrzőlisták és hozzárendelt megjegyzések teljesítését, így vizuálisan ábrázolja a haladást.

Feladatok szervezése: Szervezze meg az egyes célokhoz vagy OKR-ekhez tartozó feladatokat, ossza ki azokat az egyéneknek vagy csapatoknak, állítsa be a határidőket, és testreszabja a további részleteket.

Egyéni állapotok: Hozzon létre egyéni állapotokat, hogy nyomon követhesse az egyes KPI-k és OKR-ek előrehaladását, például Befejezett, Nem a terv szerint halad, A terv szerint halad, Nem kezdődött el és Kockázatos.

Műszerfal nézetek: A műszerfal segítségével egyszerre több KPI-t is nyomon követhet, így könnyen áttekinthető vizuális elemekkel biztosíthatja, hogy jó úton halad a céljai elérése felé.

Kapcsolatok: Kösse össze a munkaterületén belül a különböző OKR-eket a feladatkapcsolatok segítségével, amelyek összekapcsolhatják a csapat szintű feladatokat a nagyobb vállalati vagy részlegszintű OKR-ekkel.

Ezenkívül a ClickUp KPI sablon minden KPI-követési igényét kielégíti.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a sikermutatókat és érje el az OKR-eket a ClickUp KPI-sablonjával

Főbb jellemzői lehetővé teszik, hogy:

Kövesse nyomon a KPI-k teljesítményét könnyen olvasható vizuális elemekkel

Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket

Folyamatosan értékelje az üzleti célok és célkitűzések terén elért előrehaladást

Használjon egyedi állapotokat, például „Befejezett”, „Nem halad a terv szerint”, „A terv szerint halad”, „Még nem kezdődött el” és „Kockázatos”, hogy minden érdekelt fél naprakész információkkal rendelkezzen.

Fokozza a KPI-követést olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint a címkézés, az időkövetési funkciók, a ClickUp Automation és még sok más.

A ClickUp Marketing Project Management eszközzel a márka ismertségét mérő KPI-k nyomon követése gyerekjáték, köszönhetően a szisztematizált működésnek és a többféle eszközhöz való hozzáférésnek.

Tervezze meg, működjön együtt és hajtsa végre marketing terveit a ClickUp Marketing Projektmenedzsment platformján keresztül.

Íme, hogyan:

Használja a ClickUp különböző nézetét , beleértve az Összefoglalót, a Részlegek OKR-jét, az Előrehaladást és az Idővonalat, hogy összehangolja a részlegek céljait és nyomon kövesse az előrehaladást. Ezek a nézetek vizuálisan ábrázolják a KPI mérföldköveit, és megkönnyítik a márka ismertségének nyomon követését az idő múlásával.

Használja ki a jelentési és elemzési funkciókat, hogy betekintést nyerjen márkájának ismertségének növekedésébe, azonosítsa a trendeket, és adat alapú döntéseket hozzon a teljesítmény javítása érdekében.

Gyorsítsd fel marketing kezdeményezéseidet és tartalomfejlesztésedet a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának írási képességeivel. Brainstormingolj innovatív kampánykoncepciókról, készíts részletes tartalomterveket, írd meg teljes blogbejegyzéseket, vázolj esettanulmányokat és írd meg e-mailjeidet perceken belül, ha nem másodperceken belül.

Biztosítsa a koherens csapatmunkát az ötlet megszületésétől a megvalósításig. Tegye lehetővé a hibátlan együttműködést a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segítségével, amelyek lehetővé teszik több csapattag számára a projektek közös létrehozását és szerkesztését, fenntartva a tökéletes összhangot és kommunikációt a csapat között a projekt teljes életciklusa alatt.

Kövesse nyomon és javítsa a márka ismertségét a megfelelő KPI-k segítségével

A márkaismertség az első lépés a hatékony márkamenedzsment felé. Csak akkor hoztál létre valami igazán jelentőségteljeset, ha az emberek rólad beszélnek. KPI-követés nélkül pedig nem tudod pontosan megmondani, mi a probléma.

A fejlett Google Analytics, a valós idejű monitorozás, a személyre szabott mutatók és az adatvédelemre összpontosító megközelítések révén a márkaismertség teljesítményének nyomon követése várhatóan idővel egyre zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

A ClickUp Dashboards valós idejű adatokat, kristálytiszta vizualizációkat és egyedi nyomon követést kínál – ezek a tökéletes eszközök a lehetőségek felismeréséhez és a szükséges korrekciók elvégzéséhez. Ráadásul projektmenedzsment funkciói biztosítják, hogy márkaismertséget növelő erőfeszítései zökkenőmentesen működjenek.

A márka valódi hatása abból fakad, hogy beszélnek róla, emlékeznek rá és választják. Szóval, vedd kézbe a márkád narratíváját a ClickUp segítségével, és nézd, ahogy a márka ismertsége az egekbe szökik.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi a márkaismertség KPI-je?

A márkaismertségre vonatkozó KPI-k a márka láthatóságát és megítélését mérik a keresőmotorokban és a közösségi média platformokon. Ezek a KPI-k betekintést nyújtanak abba, hogy a célközönség felismeri-e és azonosul-e a márkával.

2. Hogyan mérjük a márka ismertségét?

A márka ismertségét több KPI segítségével lehet mérni, például a közösségi média aktivitás, a keresőmotorok láthatósága, a webes forgalom, a márka pozicionálása, a vásárlói felmérések stb. segítségével.

3. Mely KPI-ket követné nyomon egy ismertségnövelő kampány esetében?

A figyelemfelkeltő kampányok nyomon követéséhez legfontosabb KPI-k a megjelenítések/láthatóság, a kattintások, a webes forgalom, a hangerejűség, a márkaemlítések és a közösségi média aktivitás.