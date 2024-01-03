Mi az a CRM-kampány? Meghatározás, előnyök és példák

A CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) eszköz ma már a legtöbb vállalkozás számára elengedhetetlen. Nem csupán egy élettelen adatbázis a potenciális és meglévő ügyfelekről, hanem egy kulcsfontosságú üzleti eszköz, amely az idegeneket elégedett ügyfelekké és hűséges támogatókká teszi.

Természetesen egy eszköz csak eszköz. 🛠️ Ha maximalizálni szeretné marketing ROI-ját, ennél többre van szüksége. Szüksége van egy tervre.

Itt jönnek képbe a CRM-kampányok. Az ügyfélkutatásokra és egy szilárd marketingstratégiára épülő, hatékony CRM-kampányok segítenek több üzletet kötni és tartós ügyfélkapcsolatokat ápolni.

Beszéljünk arról, mi teszi értékessé a CRM-kampányokat, nézzünk meg néhány példát, és fedezzük fel, hogyan lehet olyan nyertes CRM-stratégiákat kidolgozni, amelyek a hideg leadeket visszatérő vásárlókká alakítják.

De először is, íme az alapok.

Mi az a CRM-kampány?

A CRM-kampány egy összehangolt marketingtevékenység-sorozat, amely CRM-szoftvert használ a meglévő és potenciális ügyfelekkel való interakciók kezelésére. Ezek a kampányok elemzik az ügyféladatokat, személyre szabják a kommunikációt, és elősegítik a hosszú távú kapcsolatok kiépítését az ügyfélkörrel, hogy javítsák az ügyfélmegtartást és ösztönözzék az értékesítés növekedését.

Lényegében a CRM-kampány egy hiper-személyre szabott marketingkampány, amely a CRM-adatbázisában szereplő potenciális ügyfelekre és meglévő ügyfelekre irányul. Például a potenciális ügyfeleknek és meglévő ügyfeleknek küldött bevezető és próba e-mailek CRM-kampányok példái.

A CRM-kampányok néhány közös jellemzője:

Célközönség : Ezeket a kampányokat olyan potenciális ügyfelek és meglévő ügyfelek megcélzására használják, akik már ismerik a vállalatát és szolgáltatásait.

Cél : A CRM-kampányok célja a felhasználók megtartása és a bevételek növelése a kapcsolódó szolgáltatások és termékek felárral történő értékesítésével és keresztértékesítésével.

Csatornák: A használt csatornák a CRM szoftvertől függnek, és magukban foglalják a közvetlen e-maileket, a közösségi médiát és a hirdetéseket.

KPI-k: A CRM-kampány sikerét olyan mutatók segítségével elemzik, mint az elkötelezettség, a konverzió és a megtartás.

A CRM-kampányok lebonyolításának előnyei

A CRM-rendszer áthidalja a szakadékot az ügyfelek, a marketing és az értékesítési csapatok között, és közös célok felé egyesíti őket: az ügyfelek elkötelezettségének, konverziójának és megtartásának elérése. Ezért a CRM-kampányok – ha jól végzik őket – rendkívül hatékonyak.

Íme a CRM szoftver használatának legfontosabb előnyei marketing kampányai lebonyolításában:

Központosítás: Mivel a CRM szoftver kezeli és tárolja az ügyféladatokat, a célzott kampányok lebonyolítása ezeken keresztül könnyebb, mint más eszközök használatával. Így nem kell többféle nyilvántartást vezetnie az ügyfélprofilokról és interakciókról. Együttműködés: Gyakran előfordul, hogy az értékesítési, marketing és akár a termékfejlesztési csapatoknak is együtt kell dolgozniuk egy kampányon. Mivel Gyakran előfordul, hogy az értékesítési, marketing és akár a termékfejlesztési csapatoknak is együtt kell dolgozniuk egy kampányon. Mivel a legtöbb jó CRM-eszköz alapvető projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, könnyű több felhasználóval együttműködni és biztosítani a folyamat hatékonyságát Személyre szabás: A CRM-rendszer lehetővé teszi, hogy előre meghatározott kritériumok alapján szegmentálja ügyfeleit, és hozzáadja őket egyéni munkafolyamatokhoz, így minden kommunikációs érintkezési pont releváns lesz számukra. Ügyfél-elemzések: A CRM szoftverek fejlett jelentéskészítő funkciókkal rendelkeznek, amelyek betekintést nyújtanak a kampányok interakcióiba és teljesítményébe, segítve Önt a célzás és az üzenetek finomításában. Célzott megközelítés: A CRM-kampányokból származó adatok nemcsak abban segítenek, hogy jobban megértsd jelenlegi ügyfeleidet, hanem abban is, hogy pontszámot adj a potenciális ügyfeleknek, és megjósold, mely ügyfélprofilok esetében nagyobb az esély a fizető ügyfelekké válásra.

A jól végrehajtott CRM-kampányok nagyban hozzájárulhatnak az ügyfelek elkötelezéséhez, a vásárlói hűség kiépítéséhez és az ügyfelek életre szóló értékének növeléséhez.

Példák sikeres CRM-kampányokra

Miután megismerkedtünk a CRM-kampányok előnyeivel, nézzünk meg néhány példát a jól végrehajtott CRM-kampányokra. A CRM-kampányok a vásárlói út minden szakaszában felhasználhatók. Íme néhány ötlet, hogyan építheti be a CRM-kampányokat a különböző értékesítési csatorna szakaszokba:

A csatorna teteje : E-mailes hírlevelek, gondolatvezető tartalommal rendelkező közösségi média hirdetések és iparági szakértőkkel tartott webináriumokra szóló meghívók.

A csatorna közepe : Ingyenes próbaverziókkal kapcsolatos e-mailek, interaktív tartalmak, például ingyenes kalkulátorok és eszközök, valamint retargeting hirdetések.

A vásárlási folyamat végső szakasza: Csepegtető kampányok a szolgáltatásával, termékbemutatókkal és időkorlátozott ajánlatokkal kapcsolatban

Nem csak ez, hanem az üzletkötés után is felhasználhatja a CRM-kampányokat – az ügyfelek bevonására, ajánlások kérésére és a termékfrissítések megosztására.

Íme néhány módszer, amellyel a CRM szoftver funkcióit felhasználva mélyítheti ügyfélkapcsolatait.

Triggered e-mailek

A CRM-kampányok leggyakoribb típusa a triggerelt e-mailek, amelyeket a potenciális és meglévő ügyfeleknek küldenek el a vásárlási folyamat különböző szakaszaiban. ✉️Ezeket gyakran használják a B2B CRM-stratégiákban, és a vállalkozások általában havonta egy-öt e-mailt küldenek.

A jó CRM szoftverek beépített e-mail automatizálási funkcióval rendelkeznek, amely segít szegmentálni az ügyféladatbázist, hogy az ügyfelek kontextushoz igazodó, személyre szabott e-maileket kapjanak.

Néhány példa a CRM-kampányokban használt automatikus e-mailekre:

Bevezető e-mailek segéddokumentumokkal és egyéb tippekkel a zökkenőmentes ügyfélélmény biztosítása érdekében. Például a Twist, egy aszinkron munkakommunikációs eszköz, az első héten minden nap hasznos e-mailek segéddokumentumokkal és egyéb tippekkel a zökkenőmentes ügyfélélmény biztosítása érdekében. Például a Twist, egy aszinkron munkakommunikációs eszköz, az első héten minden nap hasznos termelékenységi tippeket küld a felhasználóknak.

via Twist

Lead nurturing munkafolyamatok, amelyekkel gondolatvezetői tartalmakat, termékbemutatókat és egyéb anyagokat oszthat meg, hogy a potenciális ügyfeleket bevonja az értékesítési csatornába. Íme egy példa az Anroktól, egy SaaS-vállalatok számára készült forgalmi adó automatizálási megoldástól.

via Anrok

Reaktivációs kampányok, amelyek ösztönzik az ügyfeleket arra, hogy újra csatlakozzanak a platformjához vagy szolgáltatásához. Azok a vállalatok, amelyek igazán elsajátították ezeket a kampányokat, többek között a Spotify, a Duolingo és a Grammarly.

Spotify-on keresztül

Keresztértékesítés és felértékesítés e-mailek a vásárló vásárlási előzményei és viselkedése alapján, amelyek célja, hogy a vásárlókat egy magasabb szintű csomagra vagy egy másik szolgáltatásra ösztönözzék. Például ez az e-mail a Zapier-től nemcsak a munkafolyamatok automatizálásának előnyeit írja le, hanem finoman arra is ösztönzi a felhasználókat, hogy váltsanak magasabb szintű csomagra, hogy kihasználhassák az automatizálás előnyeit.

via Zapier

Mérföldkő kampányok, amelyek során az ügyfelek különleges ajándékokat vagy kedvezményeket kapnak születésnapjukon vagy más, a szolgáltatásával kapcsolatos mérföldkő alkalmával. Íme egy példa a HelloTalk-tól, amely egy felhasználó 100 napos alkalmazáshasználatát ünnepli.

via HelloTalk

Hűségprogramok , amelyekkel kifejezheti háláját a legfontosabb ügyfeleinek és ösztönözheti az ügyfélhűséget. Példák: Starbucks Rewards, Emirates Skywards és mások.

via Starbucks

Az üzleti típusától és a használt platformtól függően számtalan CRM-kampány sablon található online, amelyek segítségével releváns kampányokat tervezhet.

Webes űrlapok

Ingyenes sablon letöltése Ellenőrizze az alkalmazottak teljesítményét egy egyszerű, felhasználóbarát webes űrlap sablon segítségével.

A legtöbb marketing CRM platform másik hasznos funkciója a webes űrlapok. Bármikor, amikor zárt tartalmat hoz létre – e-könyveket, fehér papírokat, ingyenes eszközöket – vagy egy céloldalt, ezeket a webes űrlapokat használhatja a potenciális ügyfelek adatainak megszerzésére.

A potenciális ügyfelek adatai automatikusan szinkronizálódnak a CRM eszközével, így ezeket a potenciális ügyfeleket különböző munkafolyamatokhoz hozzáadhatja, és megfelelő módon léphet velük kapcsolatba.

Számos SaaS-vállalat – köztük a HubSpot, a Salesforce és a Cvent – webes űrlapok segítségével gyűjti a látogatói adatokat, mielőtt hozzáférést biztosítana hosszú formátumú tartalmaihoz és ingyenes eszközeihez.

Közösségi média retargeting kampányok

A CRM szoftverek a közösségi média hirdetésekben és a retargeting kampányokban is kiválóan teljesítenek. A legtöbb CRM eszköz rendelkezik közösségi CRM funkcióval, amely lehetővé teszi a CRM és a közösségi média fiókok integrálását az ügyfélkapcsolatok ápolása érdekében.

Íme néhány módszer, ahogyan ezek az eszközök segíthetnek:

Szerezzen be ügyféladatokat követői kedvenceiről és érdeklődési köréről, és személyre szabja kommunikációját.

Hozzon létre egyedi közönségeket a közösségi média hirdetéseihez a CRM adatbázisában található ügyféladatok felhasználásával.

Dinamikus közösségi hirdetésekkel célozza meg újra a webhely látogatóit, hogy vásárlásra ösztönözze őket.

Bár mind a LinkedIn, mind a Facebook számos lehetőséget kínál a vállalatoknak a webhely látogatóinak újracélzására, egy közösségi CRM hozzáadása a keverékhez javítja az esélyeit.

Hogyan építsünk fel egy robusztus CRM-kampányt?

A CRM-kampány lebonyolítása sok munkával jár – a kampány céljainak meghatározásától a közönség szegmentálásán át a munkafolyamatok beállításáig. De mi lenne, ha mindezt és még többet is egy helyen végezhetne?

A világ legjobban teljesítő marketingcsapatai közül néhány a ClickUp for marketinget használja CRM-kampányainak teljes lebonyolításához. Mielőtt azonban belevágna, el kell végeznie néhány alapvető feladatot:

Szinkronizálja webes űrlapjainak adatait CRM-eszközével, vagy használja a CRM által biztosított webes űrlapokat az automatikus szinkronizáláshoz.

Ellenőrizze CRM-adatbázisát, hogy az a legfrissebb és legpontosabb adatokkal legyen frissítve.

Integrálja CRM szoftverét a szükséges harmadik féltől származó szoftverekkel, hogy minden fontos ügyféladatot rögzítsen CRM adatbázisában. Ez magában kell foglalja a webhelyelemzéseket, a naptári találkozókat és az ügyfélszolgálati adatokat, hogy 360 fokos képet kapjon az összes ügyfélkapcsolatról.

Készítse el CRM kampánystratégiáját

Ezután átfogó stratégiai dokumentumot kell készítenie CRM-kampányához. Stratégiájában a következőket kell meghatározni:

Kampányának átfogó célja: potenciális ügyfelek ápolása, új ügyfelek megnyerése, lojalitás építése vagy valami más?

Összhang a szélesebb üzleti és bevételi célokkal

A kampányért közvetlenül felelős személy (DRI)

A kampányban részt vevő belső csapatok és várható hozzájárulásuk

A kampány időzítése és ütemezése

A célközönség és minden további szükséges ügyfélinformáció

A tartalmi terv és a munkafolyamat ritmusa

Hogyan segít a ClickUp?

Szervezze meg CRM-kampányait a ClickUp marketingprojekt-kezelési funkcióival

A ClickUp Docs egy sokoldalú eszköz, amely olyan brainstorming funkciókkal rendelkezik, mint a Whiteboards és a Mindmaps, amelyek jól jöhetnek a kampánystratégiai terv kidolgozásakor. Helyezze el a stratégiai dokumentumot egy csapatmappába, és ossza meg az összes érdekelt féllel, hogy mindenki közösen dolgozhasson a CRM-kampány stratégiájának kidolgozásán.

Bónusz tipp: Készítsen egy egyedi sablont a stratégiai dokumentumához, és másolja le azt az összes jövőbeli CRM-kampányhoz.

Készítsen egy sablon dokumentumot a CRM kampány stratégiájáról, amelyet újra felhasználhat a kampányokhoz

Projektek és feladatok létrehozása

A következő lépés a stratégiai dokumentum felosztása megvalósítható feladatokra és alfeladatokra, például:

Költségvetés és egyéb erőforrások elosztása

E-mailek megírása a kampányhoz

Kampánykreatívok tervezése

Támogató tartalmak, például blogok és e-könyvek létrehozása

Triggerek és munkafolyamatok beállítása

Az ügyfelek visszajelzéseinek figyelemmel kísérése és a potenciális ügyfelek értékelése

Dashboardok beállítása a kampány KPI-jének nyomon követéséhez

Minden feladatnak meg kell adni a felelős személyt és a határidőt. Emellett felvehet olyan információkat is, mint a függőségek, a prioritási szintek és a feladat részletei.

Hogyan segít a ClickUp?

Tartsa csapattársait mindig naprakészen a ClickUp feladatnézet-tervezőjével

A ClickUp projektmenedzsment alkalmazás minden olyan eszközzel rendelkezik, amelyre szüksége lehet a kampányfeladatok valós idejű nyomon követéséhez. Ezek a funkciók gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a feladatok nyomon követését:

Heti sprintek a kampány KPI-jainak nyomon követéséhez, például az e-mailek megnyitási arányához, a generált bevételhez és egyebekhez.

Igaz vagy hamis célok, amelyekkel ellenőrizhető, hogy az értékesítési képviselő visszajelzett-e egy potenciális ügyfélnek

Feladatok csoportosítása a halmozott előrehaladás vizualizálása érdekében

Egyedi feladatmezők és állapotok hozzáadása és nyomon követése a niche információkhoz

Automatizálás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez, például a heti összefoglalók elkészítéséhez

Kattintson a ClickUp AI-ra, hogy feladatösszefoglalókat készítsen , és tájékoztassa a marketing- és értékesítési csapat tagjait a kampány előrehaladásáról.

Bónusz tipp: Adjon hozzá videókat vagy képernyőfelvételeket a feladatleírásokhoz, hogy csapattársainak több kontextust nyújtson.

Szegmentálja kampányának célközönségét

Miután befejezte a CRM-kampány tervezési fázisát, itt az ideje megkezdeni a végrehajtást.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy célközönség listát.

Ehhez előre meghatározott attribútumok segítségével szegmentálhatja ügyféladatbázisát. Ezek az attribútumok azok a „kiváltó tényezők”, amelyekkel ügyfeleket adhat hozzá kampányának munkafolyamatához.

Hogyan segít a ClickUp?

Testreszabhatja munkafolyamatát a ClickUp egyedi feladatállapotokkal

A ClickUp CRM-ben szűrheti ügyféladatbázisát mezőinformációk, címkék és állapotok alapján. Tegyük fel, hogy upselling kampányt folytat. Ebben az esetben létrehozhat egy szegmentált listát azokról az ügyfelekről, akik egy meghatározott bevételi mutatót túllépték, vagy azokról, akik egy bizonyos ideig aktív felhasználók voltak, és célzottan megcélozhatja őket.

Az ügyféladatbázis szegmentálásához használható néhány általános kritérium:

Demográfiai adatok, mint például életkor, születésnap, nem vagy egyéb személyes adatok

Viselkedési információk, például hogy újraaktiválták-e előfizetésüket, lemondták-e azt, vagy vásároltak-e szolgáltatást.

Üzleti információk, mint például az alkalmazottak száma, a vállalat mérete vagy az iparág

Bónusz tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a közönség dinamikus szegmentálásához, és küldjön nekik személyre szabott e-maileket és marketingüzeneteket a valós idejű interakciók alapján. Például, ha valaki az első e-mail után magasabb szintű csomagot vásárol, küldjön neki egy köszönő e-mailt; ha nem, küldjön neki egy második emlékeztetőt.

E-mailek és egyéb tartalmak létrehozása

A következő lépés a tartalomtár felépítése, legyen szó e-mailekről, kiegészítő forrásokról, például e-könyvekről és fehér könyvekről, vagy termékbemutató videókról. Ha ezt a tartalmat különböző eszközökkel hozza létre, hozzáadhatja a megfelelő linkeket a projektmenedzsment eszközéhez, hogy csapattársai is hozzáférhessenek.

Hogyan segít a ClickUp?

Használja ki a ClickUp mesterséges intelligencia funkcióit az íráskészségének fejlesztése érdekében

Nem szeretne tartalmat létrehozni a semmiből? Hagyja, hogy a ClickUp AI legyen az ötletelési partnere. Használja tartalom létrehozására és szerkesztésére, nyelvtani hibák kijavítására, hangnem módosítására és még sok másra.

Bónusz tipp: Lokalizálja e-mailjeit a ClickUp AI fordító funkciójával, hogy regionális kampányai nagyobb hatást és visszhangot érjenek el.

Munkafolyamatok felépítése és automatizálása

Most, hogy megteremtette az alapokat, itt az ideje, hogy mindent összeállítson. Hozzon létre e-mail kampányokat a CRM-ben, állítsa be a munkafolyamatokat, és automatizálja a követő lépéseket az ügyfelek válaszai alapján.

Hogyan segít a ClickUp?

Feladatok kiosztása és e-mailek küldése a csapat tagjainak a ClickUp Feladatnézetéből

A ClickUp alkalmazás E-mail funkciója egy sokoldalú kampánykészítő, amely lehetővé teszi e-mail munkafolyamatok létrehozását a ClickUp alkalmazáson belül. Összekapcsolhatja e-mail szolgáltatójával, e-maileket írhat és ütemezhet, valamint e-mail automatizálási munkafolyamatokat futtathat.

Bónusz tipp: Hozzon létre egy „táblát”, amelyen az összes ügyfele látható a munkafolyamat állapotai alapján, hogy lássa, a CRM-kampány melyik szakaszában tartanak az ügyfelei.

Dashboardok beállítása a KPI-k nyomon követéséhez

Most pedig áttérünk az utolsó lépésre: a kampány előrehaladásának nyomon követésére és vizualizálására szolgáló irányítópultok és jelentések létrehozására. Mivel a legtöbb CRM-kampány hosszú időtartamra szól, ezeket az elemzéseket felhasználhatja kampányának finomítására és hatékonyságának javítására.

A kampány sikeréről szóló részletes jelentések szintén sokat segítenek abban, hogy a jövőben a részvényesek támogatást nyújtsanak a fejlett kampányokhoz vagy több erőforráshoz.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Dashboards egyedi felületén áttekintheti projektje előrehaladását

A ClickUp valós idejű jelentéskészítési és fejlett adatmegjelenítési funkciókat kínál, amelyekkel nyomon követheti kampányának előrehaladását. Ez magában foglalja az olyan részleteket, mint a folyamatban lévő potenciális ügyfelek, a generált bevételek és egyebek. Emellett egyedi diagramokat is létrehozhat, hogy a jelentéseket pontosan úgy tekintse meg, ahogyan szeretné.

Bónusz tipp: Hozzon létre egy ClickUp irányítópultot egyedi táblázatokkal és diagramokkal, hogy kampányának projektkövetőjét és a kampány heti előrehaladását egy helyen tekintse meg.

Okosabb CRM-kampányok a ClickUp segítségével

Bár a CRM-kampányok segíthetnek az ügyfelek megszerzésében, ápolásában és megtartásában, sok minden függ a választott CRM-platformtól. Például személyes CRM-eszközt vagy SaaS CRM-eszközt keres? Ezenkívül a CRM-eszköze csak az ügyfél-adatbázis megtekintésére szolgál, vagy a csapata azt fogja használni a potenciális ügyfelek ápolására és a projektek nyomon követésére?

Ha vállalkozása még a növekedés korai szakaszában van, mindig tanácsos olyan CRM szoftvert választani, amely vállalkozásával együtt bővíthető – így a vállalat növekedésével együtt használhatja a szoftver fejlett funkcióit is.

Sok marketinges számára a keresés a ClickUp CRM-mel ér véget. Ez egy all-in-one eszköz, amely CRM-kampányait futtatja, és olyan funkciókat tartalmaz, mint a projekt- és dokumentumkezelés egyetlen irányítópulton. A ClickUp CRM-mel csapatának soha többé nem kell több eszköz között váltogatnia.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!