A 8 legjobb CRM-alternatíva az üzleti tevékenységének fejlesztéséhez 2025-ben

Van egy gyakori feladata a teendőlistáján: Találjon jobb módszert az ügyfelek kezelésére.

Miután már számtalan alkalommal kipróbálta az ingyenes és fizetős próbaverziókat, még mindig nem talált olyan CRM ( ügyfélkapcsolat-kezelő ) szoftvert, amelyik megfelelne az igényeinek. Sok dedikált CRM szoftver, mint például a Zoho CRM, remek eszköz, de karbantartása költséges és drága. 💸

Gondolkodott már CRM alternatíván? Ez egy kifejezetten a kapcsolattartók kezelésére és az adminisztratív projektek szervezésére tervezett platform, amelynek segítségével több időt fordíthat az ügyfélkapcsolatok ápolására.

A CRM alternatívák zökkenőmentessé teszik a kapcsolattartók kezelését, így nem kell folyamatosan módosítania üzleti folyamatait egy technológiai eszközhöz való alkalmazkodás érdekében. Ehelyett szabadon testreszabhatja a munkamódszeréhez, további költségek nélkül.

Összeállítottunk egy könnyen elérhető forrásokat tartalmazó listát a legjobb (és néhány ismerős) CRM alternatívákról, hogy segítsünk Önnek prioritásként kezelni az értékesítési tevékenységeket és a bevételi célokat. Emellett ClickUp sablonokat is mellékeltünk, hogy versenyelőnyt szerezzen és még ma elindulhasson! ⚡️

1. Kanban táblák

Értékesítési vezetők: Ha a legjobb megoldást keresik a CRM-munkafolyamatok és a kapcsolattartói adatbázisok felügyeletének egyszerűsítésére, akkor a Kanban-tábla a legjobb agilis CRM-alternatíva. A Kanban-tábla egy kódolás nélküli munkafolyamat-vizualizációs eszköz az információk konszolidálására.

A nagy mennyiségű adatot tartalmazó táblázatokkal ellentétben a Kanban tábla szűkíti a fókuszt, hogy egy pillanat alatt csak a legfontosabb információk legyenek láthatók. Számos belső és külső Kanban tábla használati eset létezik az értékesítési csapatok számára, többek között:

Értékesítési stratégiai táblázat

Napi/heti/havi prioritások táblája

Fiókok és lehetőségek táblája

Főbb találkozók táblája

Ötletbank táblázat

Értékesítési folyamat táblázat

Kövesse nyomon az ügyfelek legújabb tevékenységeit, kapcsolatait, fiókmegújításait és kockázatait a ClickUp segítségével.

2. E-mail

A Google Workspace-t vagy a Microsoft Outlookot használó szervezeteknél a névjegyek kezelése általában a beérkező levelek mappájában történik. A Google Workspace Marketplace önmagában is rengeteg integrációt kínál a Gmail beérkező levelek mappájának optimalizálásához.

A Gmail olyan funkcióival kombinálva, mint a címkék, kategóriák és szűrők, az értékesítők félig testreszabhatják a beérkező leveleiket.

Az üzleti kommunikációban azonban az e-mailnek van egy sötét oldala is: Túl sok értesítés. Válaszadási stressz. Hosszabb munkaidő. Ezek a termelékenységet gátló tényezők, különösen a távoli munkavégzésre specializálódott értékesítési szervezetek esetében.

Összefoglalva: ha úgy dönt, hogy az e-mailt CRM-alternatívaként használja, akkor gondoskodjon arról, hogy az Önnek dolgozzon, és ne fordítva! Alkalmazzon bevált gyakorlatokat az e-mailek válaszidej ére, automatizálás ára, emlékeztetőkre és sablonokra vonatkozóan , hogy ne fulladjon bele a munkába.

Tehát azoknak a termelékenység-rajongóknak, akik nem bírják elviselni, hogy több mint 40 e-mail szálat nyissanak meg és zárjanak be, van egy megoldásunk: E-mail a ClickUp-ban! Készítsen e-mail aláírásokat, kezelje e-mail fiókjait, és kapcsolja össze az e-maileket a kapcsolódó munkatételekkel – anélkül, hogy új lapokat kellene megnyitnia. 🤩

Gyorsan elküldhető, előre mentett válaszok a ClickUp-ban

3. Dokumentumok

Valahol egy értékesítő beérkező levelei között található egy kopott „v12_Final_FINAL” nevű ajánlatfájl – ez neked szól!

Ha ismétlődő ajánlatai, szerződései vagy útmutatói vannak, helyezze őket egy online megosztott dokumentumszerkesztőbe. Készítsen annyi verziót, amennyi szükséges az egyes értékesítők vagy ügyféltípusok számára.

A legfontosabb, hogy minden adatod egy helyen lesz. Például a ClickUp Docs-ban márkázott és előre beállított formázású dokumentumsablonokat hozhatsz létre, így minden dokumentum egységes megjelenésű lesz.

Itt megtalálja mindazt, amit tudnia kell a dokumentumok létrehozásához, testreszabásához és a feladatokhoz való kapcsolásához, valamint a hatékony tervezéshez! ⬇️

4. Digitális táblák

Ha új módon szeretne foglalkozni a kapcsolattartói adatbázisával, akkor a digitális táblák biztosan tetszeni fognak!

A végtelen vásznon az értékesítők vizuális áttekintést kapnak a potenciális ügyfelek vagy a meglévő ügyfelek helyzetéről, a hagyományos táblák korlátai nélkül.

A munkahelyi együttműködési eszközök fejlődése lehetővé tette, hogy a digitális táblák felhasználóbarátok és mobilok legyenek. Így a csapat minden tagja bármikor hozzáférhet a legfrissebb információkhoz!

A digitális táblák értékének maximalizálásának kulcsa a névjegyek kezelésében a hatékony navigáció. Ha az objektumok, képek, ötletek és feladatok stratégiailag vannak elhelyezve, az produktív áramlási állapotot eredményez, így folyamatosan építheti vállalkozását, miközben növekszik. 🌱

Készítsen ClickUp feladatokat közvetlenül a táblájáról

Ha még nem ismeri a ClickUp Whiteboards alkalmazást, vagy ha az üres vászon megfélemlítőnek tűnik, próbálja ki a ClickUp ingyenes Customer Journey Map sablonját!

5. Listák

A címjegyzékhez hasonlóan a listák „élő” adatbázisok, amelyekkel kezelheti a névjegyeket és nyomon követheti az interakciókat. Az ügyfélmenedzserek a listákat arra használják, hogy különböző forrásokból származó információkat központosítsanak, így azok egyetlen megbízható információforrássá válnak.

Valószínűleg jelenleg listákat használ, de ha frissítést szeretne (ingyenesen), próbálja ki a ClickUp listáit! Töltse le a ClickUp ingyenes ügyfélsiker-követési sablonját, amelyben mintaszolgáltatások és információk találhatók, hogy felfedezze, hogyan kezelheti a listákat a saját módján.

Hozzon létre több adatbázist a hibamentes fiókkezeléshez a ClickUp-ban.

6. Táblázatok

Ha ugyanazt az információtípust szervezi egyik ügyféltől a másikig, hasznos lehet egy egyszerű, jól szervezett táblázat. A digitális tábláktól eltérően a táblázatoknak van egy struktúrájuk, amely zökkenőmentes adatbevitelt tesz lehetővé. A csoportosítási, szűrési és rendezési lehetőségekkel együtt a kapcsolattartói táblázat a legfontosabb munkaeszközzé válik.

A listán szereplő egyéb CRM-alternatívákhoz képest ez az eszköz akkor is megfelelő lesz Önnek, ha bővíti tevékenységét? A rövid válasz: önmagában nem.

A régi alkalmazások táblázatait nem arra tervezték, hogy beszélgetéseket, fájlokat vagy személyes jegyzeteket tároljanak, vagyis olyan dolgokat, amelyekre rendszeresen szüksége van az értékesítési termelékenységhez. De ne hagyja, hogy ez elriassza! Ha jobban szereti a táblázatokat, akkor élvezni fogja a ClickUp táblázatos nézetét, mert ez egy szuperhatékony táblázat, amelyet bármilyen típusú munka szervezésére terveztek.

Íme egy betekintés abba, hogyan hozhat létre tökéletes adatbázist a ClickUp-ban! ⬇️

7. Könyvtár

Már tárgyaltuk, hogy az önálló táblázatok nem alkalmasak a kommunikációra és az együttműködésre, ezért a megoldás egy címjegyzék. A címjegyzék hasonló egy oszlopokkal és sorokkal rendelkező táblázathoz, de a megfelelő projektmenedzsment szoftverrel együtt sokkal hatékonyabb, mint egy egyszerű táblázat.

A címjegyzékek sokféleképpen hasznosak: az értékesítők jobban fel vannak szerelve nagy mennyiségű kapcsolattartási adat tárolására, a vezetők világosan láthatják a munka előrehaladását, vagy a csapatok belső stratégiai partnerségeket építenek ki az üzletek gyorsabb lezárása érdekében. Mivel a címjegyzékek bármilyen felhasználási esetre alkalmasak, íme néhány, amivel kezdhet:

Visszajelzések és ügyfélút példák könyvtár

Heti/havi/negyedéves értékesítési értekezletek könyvtár

Alkalmazottak és belső közreműködők könyvtára

Értékesítés-támogatás Tartalomjegyzék

Szállítói kapcsolattartók könyvtár

Termékbemutatók könyvtár

Értékesítési kézikönyv könyvtár

Vállalati SOP-könyvtár

Csapatesemények könyvtár

Fiókok könyvtára

És a lista még folytatódik!

Ha szeretne kipróbálni egy hatékony címjegyzéket, töltse le a ClickUp ingyenes alkalmazotti címjegyzék sablonját! Ez a sablon mintadatokkal szolgál inspirációként az egyéni címjegyzékéhez.

Tartsa kapcsolatait rendezett és könnyen elérhető állapotban a ClickUp segítségével.

8. Ügyfél térképek

Talán a legizgalmasabb CRM-alternatíva ezen a listán a térkép használata a névjegyek kezeléséhez! A névjegyek címük alapján történő ábrázolása új szintre emeli a szervezést , ha helyalapú munkát végez. A ClickUpban pedig nem kell feláldoznia a projektadatokat, mert a Hely egyéni mezőhöz hozzáadott címek a névjegy feladathoz vannak kapcsolva.

Nézze meg a ClickUp térképnézetét!

Még nem áll készen a CRM alternatívákra? Ismerje meg, hogyan építhet fel egy CRM-et a ClickUp-ban.

Mi a következő lépés?

Ha valaha is kíváncsi volt a ClickUp-ra, itt megtudhatja, hogyan kezdheti el ingyenesen használni:

Fejleszd készségeidet, hogy növeld termelékenységedet és időt takaríts meg a ClickUp Egyetemen.

Nézze meg élőben és on-demand módon a ClickUp webináriumokat, hogy gyorsabban megismerkedjen a platformmal.

Töltse le a használatra kész értékesítési sablonokat és CRM-sablonokat az ingyenes ClickUp Sablonközpontból.

Importálja adatait CSV/Excel fájlból vagy más szoftverből

Fedezze fel a ClickUp API által kínált lehetőségeket

A ClickUp segítségével győzelmeket fogsz halmozni, és a napodat megingathatatlan bizalommal kezdheted és fejezheted be a kapcsolattartó rendszeredben! 🏆