A 10 legjobb CRM szoftverrendszer Mac-hez (ingyenes és fizetős)

A hatékony CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) szoftver elengedhetetlen minden olyan vállalkozás számára, amely kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek elégedettségét.

Régebben az Apple-eszközök számára korlátozott lehetőségek álltak rendelkezésre a CRM-szoftver piacon, de szerencsére ez már nem így van! Bemutatjuk Önnek a Mac-felhasználók számára legjobb 10 CRM-szoftver átfogó listáját. Akár ingyenes, akár fizetős megoldást keres, mi segítünk!

Mit kell keresnie egy Mac-re készült CRM-rendszerben?

Bármely CRM szoftver, függetlenül attól, hogy milyen operációs rendszeren fut, segít kihasználni a technológiát és az elemzéseket a meglévő ügyfelek megtartása és új ügyfelek megszerzése érdekében. A manapság elérhető CRM eszközök sokkal többet tesznek, mint csak az ügyféladatok kezelése, és gyakran all-in-one menedzsment megoldásokként kerülnek forgalomba.

A legjobb CRM szoftver Mac-hez a következőket kell kínálnia:

Osztályok közötti együttműködés: A szoftvernek lehetővé kell tennie a releváns osztályok, például az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat számára, hogy A szoftvernek lehetővé kell tennie a releváns osztályok, például az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat számára, hogy valós időben együttműködjenek a CRM-munkában. Feladatok automatizálása: A CRM eszköznek marketing automatizálást kell biztosítania az olyan egyszerű és ismétlődő feladatokhoz, mint az adatbevitel, a csepegtető e-mail marketing és a potenciális ügyfelek nyomon követése. Mac-kompatibilis felület: A választott CRM szoftvernek Windows-emulációs szoftver vagy más kiegészítő termékek telepítése nélkül is működnie kell Mac számítógépen. A felületnek áttekinthetőnek és könnyen használhatónak kell lennie. Integrációk: Az eszköznek jól kell integrálódnia az egyéb szoftverekkel és alkalmazásokkal, amelyeket a Mac-en végzett napi munkájához használ, hogy az könnyedén menjen. Jelentéskészítő eszközök: A szoftvernek rendelkeznie kell olyan funkciókkal, amelyekkel nyomon követheti a teljesítményt, azonosíthatja a trendeket, és adat alapú döntéseket hozhat, amelyek elősegítik az üzleti növekedést. Testreszabhatóság és skálázhatóság: A CRM-megoldásnak alkalmazkodnia kell az Ön vállalkozásához, és azzal együtt bővíthetőnek kell lennie.

A 10 legjobb CRM szoftver és rendszer Mac-hez

Valószínűleg nem fog sok Mac-specifikus ügyfélkapcsolat-kezelő eszközt találni, mert a legtöbb gyártó szereti, ha termékei minden operációs rendszeren sokoldalúan használhatók. Amire szüksége van, az egy olyan CRM szoftver szolgáltató, amely dedikált Mac klienssel vagy SaaS felhőalapú platformmal rendelkezik, amely bármely böngészőn elérhető.

Kiválasztottuk a 10 legjobb CRM szoftvert, amelyek kiváló támogatást nyújtanak a Mac felhasználóknak. Tekintse át a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat és árakat, hogy eldöntse, melyik a legmegfelelőbb az Ön vállalkozásának.

Próbálja ki a ClickUp CRM-et Kövesse nyomon a készleteket, a megrendelések állapotát, a beszállítókat és egyebeket a ClickUp CRM rendszerével.

A ClickUp egy átfogó munkamenedzsment-megoldás, amely az ügyfélkapcsolatok minden aspektusát lefedi. Az értékesítési folyamatok és az ügyfélszámlák nyomon követésétől a részlegek közötti koordináció javításáig – a ClickUp CRM-je mindent elintéz!

Akár most kezded, akár már rendelkezésedre áll egy komplex ügyfél-, megrendelés- és potenciális ügyfél-adatbázis, használd a ClickUp Simple CRM sablont, és add hozzá az új potenciális ügyfeleket, ajánlatokat és ügyfélkapcsolatokat a rendszeredhez!

A ClickUp több mint 15 rugalmas nézetet kínál az ügyféladatok figyelemmel kíséréséhez és elemzéséhez. Például válassza a Lista vagy Táblázat nézetet az érdeklődőkkel való interakciók vagy az ügyfelek útjának nyomon követéséhez. Ha bonyolultabb adatvizualizációt preferál, próbálja ki a Gantt, Idővonal és Tábla nézeteket, hogy olyan ügyfél-információkat szerezzen, amelyekből megvalósítható tervek születhetnek.

Ha javítani szeretné kapcsolattartási rendszerét, integrálja e-mailjeit a ClickUp-pal, és egyetlen platformon szervezze meg új üzleteit, ügyfélkommunikációját és ügyfelei bevonását. A márkás űrlapokkal tovább egyszerűsítheti ügyfélfelvételi folyamatát!

A ClickUp CRM-sablonjának használata a CRM -munkafolyamat automatizálásának megtervezéséhez a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

A ClickUp kiváló megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek szilárd csapatokkal rendelkeznek, de nehezen tudnak formális együttműködést megvalósítani. A platform a káoszban a nyugalom szigete, amely lehetővé teszi az értékesítési, marketing és fejlesztési csapatok összefogását és egy átfedések és redundanciák nélküli CRM-munkafolyamat kialakítását.

A ClickUp segítségével átlátható kommunikációval összehangolhatja a CRM-et és a projektmenedzsmentet. Feladatokat rendelhet több csapattaghoz, nyomon követheti az előrehaladást és könnyedén nyomon követheti a folyamatokat. Állítson be automatizálást az ismétlődő feladatokhoz, hogy időt takarítson meg és növelje munkatársai kognitív teljesítményét. Vonja be csapatát a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps használatába, hogy új ötleteket gyűjtsenek az ügyfélélmény javítására!

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 15 nézet az ügyfelek, megrendelések és csapatmunka adatainak megjelenítéséhez

Központosított ügyfélkapcsolatok

Marketing automatizálási eszközök mindennapi feladatokhoz, mint például állapotváltozások és nyomon követések

Adat alapú ügyfél-elemzések több mint 50 műszerfal-widget segítségével

Több mint 1000 eszközzel integrálható

Valós idejű együttműködési és időkövetési eszközök

Több mint 1000 testreszabható sablon, beleértve a készletkezelést is.

Webes űrlapok az ügyféladatok rögzítéséhez

Költségvetés-kezelés az erőforrások optimális elosztása érdekében

Mobil CRM az ügyfelek kezeléséhez útközben

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt kezdetben meg kell tanulni a használatát.

A mobilalkalmazások nem teljes funkcionalitásúak

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan: 7 dollár havonta felhasználónként

Üzleti: 12 dollár havonta felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal egy személyre szabott árajánlatért.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 csillag (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (több mint 3600 értékelés)

2. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive egy CRM-platform, amely lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket, felismerjék a lehetőségeket, mérjék a legfontosabb tevékenységeket és racionalizálják a marketing munkafolyamatokat.

A Pipedrive használatának megkezdése egyszerű: állítsa be értékesítési folyamatát, importálja ügyleteit, és máris indulhat! Automatikus értesítéseket, emlékeztetőket és értékesítési előrejelzéseket kap, amelyekkel mindig a csúcson maradhat.

A Pipedrive mesterséges intelligenciája mindig készen áll, hogy segítséget nyújtson. Használja azt a rutin feladatok automatizálásának lehetőségeinek azonosítására, hogy az értékesítők az üzletkötésre koncentrálhassanak. Szerezhet be olyan kiegészítőket is, mint a Leadbooster, amely a Pipedrive chatbotját integrálja a webhelyébe. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ápolja és potenciális ügyfélként rögzítse a minősített látogatókat.

A Pipedrive madártávlatból nyújt áttekintést a potenciális ügyfeleiről, segítve azok szűrését, kategorizálását és szegmentálását, hogy célzott listákat hozhasson létre a személyre szabott kommunikációhoz. A platform számos testreszabási lehetőséget kínál e-mail kampányok beállításához, dokumentumok kezeléséhez, valamint részletes jelentések készítéséhez az értékesítésről és más fontos tevékenysége kről.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizuális és testreszabható értékesítési folyamat

Együttműködési funkciók egy CRM rendszerhez

Tevékenységi emlékeztetők

Lehetséges ügyfelek szegmentálása

Webes űrlapok és chatbotok potenciális ügyfelek generálásához

Értékesítési előrejelzés

A Pipedrive korlátai

Pipedrive árak

Alapvető: 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39,90 USD/hó felhasználónként

Ár: 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 csillag (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (több mint 2000 értékelés)

3. GoCRM

via GoCRM

A GoCRM egy felhőalapú platform, amely teljes értékesítési folyamatot támogató CRM-t kínál. Használja potenciális ügyfelek vonzására és nyomon követésére, majd működjön együtt marketing- és értékesítési csapataival a konverziók elősegítése érdekében.

A szoftver egy all-in-one eszközkészlettel látja el, amely tartalmazza a híváskövetés, a weboldal-követés és a CSV-import funkciókat, hogy nyomon követhesse az érdeklődőkkel kapcsolatos előrehaladását. A potenciális ügyfelek elosztása során manuálisan vagy véletlenszerűen kiválaszthatja a potenciális ügyfeleket, mielőtt azokat a csapatához rendelné.

A kijelölés után a csapat tagjai teljes betekintést kapnak a potenciális ügyfelek útjába, és ütemezhetik vagy nyomon követhetik a feladatokat és a találkozókat. A színkóddal jelölt értékesítési folyamat segítségével további lehetőségeket találhatnak az ügyfélkör bővítésére.

A GoCRM olyan funkciókat támogat, mint a beépített hívás és GPS-bejelentkezés a csapat számára, ami megkönnyíti az együttműködést. Használja SMS-funkcióját az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolatok fenntartásához, de ne feledkezzen meg a havi használati korlátról.

A GoCRM legjobb funkciói

Intelligens potenciális ügyfelek nyomon követési funkciók

Drag-and-drop e-mail szerkesztő

Kézi és véletlenszerű potenciális ügyfelek elosztása

Színkóddal jelölt értékesítési folyamat

Marketing automatizálás (csak a Professional csomagban)

Beépített hívásfunkció csapatok számára

A GoCRM korlátai

GoCRM árak

Alapcsomag: 99 USD/hó három felhasználó számára

Professional: 149 USD/hó három felhasználó számára

GoCRM értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (2 értékelés)

Capterra: 5/5 csillag (2 értékelés)

4. Zoho CRM

via Zoho CRM

A Zoho CRM átfogó elemzési és robusztus automatizálási funkcióival támogatja az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatokat.

Használja a szoftver fejlett elemző eszközeit, hogy hasznos információkat szerezzen! Hozzon létre személyre szabott ügyfélutakat, és biztosítson gazdag élményt az ügyfeleknek az összes csatornán!

Használja a Zoho AI asszisztensét, Zia-t, hogy előrejelző értékesítési információkat kapjon, például arról, hogy egy ügyfél mikor fog valószínűleg újra vásárolni. Az eszköz még a belső munkafolyamatokat, kampányokat és makrókat is azonosítani tudja, amelyek automatizálhatók az időmegtakarítás érdekében, így Ön a stabil ügyfélkapcsolatok építésére koncentrálhat.

A Zoho CRM több mint 800 integrációt kínál – csatlakozzon más Zoho alkalmazásokhoz, vagy szinkronizálja erőforrásait a Microsoft vagy Google munkaterületéről! Ha szeret programozni, a Zoho Developer segítségével létrehozhatja és telepítheti saját CRM-vertikális rendszerét.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Erőteljes elemző eszközök

Intelligenciát kínáló AI asszisztens

Több mint 800 integráció

Együttműködésbarát automatizálás

Testreszabható felület

A Zoho CRM korlátai

Zoho CRM árak

Ingyenes csomag

Alapcsomag: 15 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 43,10 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 56 dollár/hó/felhasználó

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 csillag (2400+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 csillag (több mint 6200 értékelés)

5. Bitrix24

via Bitrix24

Több mint 12 millió felhasználóval világszerte a Bitrix24 az egyik legnépszerűbb CRM szoftver a listánkon. A 2000-es évek végén kizárólag CRM-eszközként alapított platform ma már négy további területen is kínál menedzsment megoldásokat:

Együttműködés Feladatok és projektek Webhelyek és áruházak HR és automatizálás

A Bitrix24 CRM szoftver lehetővé teszi személyre szabott e-mail kampányok létrehozását és potenciális ügyfelek gyűjtését. Miután beírta a kapcsolattartókat vagy importálta a meglévőket, a platform minden alkalommal tárolja az adatokat, amikor telefonon, találkozón vagy e-mailben felveszi velük a kapcsolatot. Így átfogó képet kap arról, hogy hol tart az egyes ügyfelekkel.

A CRM-megoldás remek irányítópulttal rendelkezik, amely segít áttekinteni az értékesítési csatornát és azonosítani azokat a területeket, amelyekre különös figyelmet kell fordítani.

Ha aggódik a csapatmunka miatt, a Bitrix24 HR és automatizálási funkciói megoldják a problémát. Lehetőség van az ismétlődő feladatok automatizálására és az egyéni munkaidő nyomon követésére.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Kapcsolatkezelő szoftver az egyszerű potenciális ügyfelek generálásához

Omni-csatornás marketing támogatás

Élő csevegések és webes űrlapok az ügyfelekkel való interakcióhoz

Központosított munkaterület

Távoli együttműködésre alkalmas funkciók

A Bitrix24 korlátai

Bitrix24 árak

Ingyenes csomag

Alap: 49 USD/hó öt felhasználó számára

Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára

Professzionális: 199 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználó számára

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 csillag (450+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 csillag (700+ értékelés)

6. Insightly

via Insightly

Az Insightly egy intuitív ügyfélkapcsolat-kezelő platform, amely tele van értékesítési és marketing automatizálási funkciókkal. A listánkon szereplő többi CRM eszközhöz hasonlóan az Insightly is központi információforrás az ügyfelekről és az értékesítési folyamatokról. De amikor folyamatosan nyomon követi és továbbítja a potenciális ügyfeleket, a munka gyakran mechanikussá válik.

Szerencsére az Insightly segít eldönteni, mit tegyen a potenciális ügyfeleivel, és hogyan tarthatja meg meglévő ügyfeleit a részletes elemzések és jelentések segítségével. Előnyös lesz az egyéni mutatók és az egész vállalkozás lenyűgöző vizuális áttekintése. A platform A/B és többváltozós tesztelést kínál, hogy megtudja, hogyan reagálnak ügyfelei vagy potenciális ügyfelei egy adott e-mail sablonra vagy dizájnra.

Az Insightly különösen kiemelkedő teljesítményt nyújt az ügyfélszolgálat területén! Ügyfélszolgálati portáljával, tudásmenedzsmentjével, jegyrendszerével és betekintési lehetőségeivel csapata gyorsabban megoldhatja az ügyfelek problémáit és mélyebb kapcsolatokat építhet ki velük.

Az Insightly CRM legjobb funkciói

A marketing- és értékesítési csapatok ismétlődő manuális feladatainak automatizálása

Testreszabható adatellenőrzés a hasznos információk rögzítéséhez

Lehetőség részletes árlisták és árajánlatok készítésére

Az értékesítés utáni átmenetek zökkenőmentes kezelése

A/B tesztelés

Teljesítmény-műszerfalak

Az Insightly CRM korlátai

A munkafolyamat-automatizálás csak a magasabb szinteken érhető el.

Egyes funkciók már jó ideje nem frissültek

Insightly CRM árak

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly CRM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 csillag (850+ értékelés)

Capterra: 4/5 csillag (600+ értékelés)

7. Freshsales

A Freshsales – amelynek neve Freshworks-re változott – egy mesterséges intelligenciával működő CRM-rendszer, amely segít gyorsan azonosítani a nagy érdeklődésű potenciális ügyfeleket és felgyorsítani a nyomon követést. A Freddy, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense lesz a segéded, aki segít új potenciális ügyfeleket szerezni, viselkedésüket vizsgálni és vonzó, személyre szabott e-mailekkel meggyőzni őket.

A Freshworks előrejelző üzleti betekintést kínál a bevételek növelése érdekében! Használja a platform intelligens ajánlásait és előrejelzéseit, hogy megtalálja a legjobb üzleteket, amelyekre érdemes reagálni, és felpörgetni értékesítési stratégiáját. Csökkentse a manuális munkától való függőséget olyan feladatok automatizálásával, mint a potenciális ügyfelek hozzárendelése, e-mailek küldése és mezők frissítése.

A platform emellett a Freshsales Suite-ot is kínálja, amely egy egységes CRM-platform az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok számára. A Suite az egész ügyfélút során közös tudásbázisként szolgál.

A Freshsales legjobb funkciói

AI-alapú potenciális ügyfelek pontozása

Prediktív üzleti betekintés

Intelligens munkafolyamat automatizált vezérléssel

Egységes CRM az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok számára

A Freshsales korlátai

Freshsales árak

Növekedés: 15 USD/hó felhasználónként (három felhasználó számára ingyenes)

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (500 értékelés)

8. Daylite

via Daylite

A Daylite CRM az egyetlen olyan eszköz a listánkon, amelyet kizárólag Mac-felhasználók és más Apple-eszközök számára terveztek. Ez egy all-in-one megoldás, amely segítségével az üzleti alapadatok – beleértve a potenciális ügyfeleket, projekteket, folyamatokat és naptárba bejegyzett eseményeket – tárolása és kezelése kéznél van.

A Daylite az üzleteket a kezdetektől a végéig nyomon követi, segítve Önt abban, hogy a megfelelő lehetőségeket megragadja, amikor azok felmerülnek. Használja a rendelkezésre álló szűrőket a potenciális ügyfelek szegmentálásához és a konverziós stratégiák testreszabásához.

Használja a szoftvert a projektek eksekciójához a csapatával – delegálja a feladatokat és automatizálja a lépéseket, hogy növelje a hatékonyságot az ügyfelekkel kapcsolatos és a belső feladatokban.

A skálázható platform legfeljebb 100 tagú csapatok számára működik jól. Integrálja a Daylite-ot kedvenc Apple alkalmazásaival, például:

Apple Mail

Siri

Emlékeztetők

Apple Névjegyek

Apple Naptár

Harmadik féltől származó kiegészítőket is hozzáadhat, például a HubSpotot és a Zapiert, hogy egyszerűsítse feladatait. A Mac asztali kliens felhasználói akár offline is használhatják a platformot!

A Daylite legjobb funkciói

Az Apple ökoszisztémájához igazítva

Zökkenőmentes kommunikáció és értékesítési nyomon követés

Offline működik Mac-en

Számos praktikus harmadik féltől származó integráció

Támogatja a belső együttműködést

A Daylite korlátai

Daylite árak

42 USD/hó vagy 420 USD/év felhasználónként

Daylite értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (több mint 350 értékelés)

9. Copper

via Copper

Ismerje meg a Copper-t, a Google Workspace-szel zökkenőmentesen együttműködő, végső CRM eszközt! ?

A korábban ProsperWorks néven ismert Copper natívan integrálódik a Gmailhez, a Naptárhoz és a Google által kínált egyéb felhőalkalmazásokhoz. Új potenciális ügyfeleket hozhat létre közvetlenül az e-mailjeiben vagy naptárában található információk alapján. ?

De ez még nem minden: a Copper felhasználja az Ön tevékenységi előzményeit egy adott kapcsolattartóval, hogy kontextusba ágyazott kommunikációt hozzon létre a jövőbeli interakciókhoz! ?

Csapatának teljes értékesítési folyamatának vizualizálása gyerekjáték! Egy pillantással aktív lehetőségeket adhat hozzá a folyamatokhoz, és nyomon követheti a következő lépéseket. ⏭️

A Copper segítségével a CRM-munkát könnyedén elvégezheti olyan funkcióknak köszönhetően, mint a könnyen létrehozható folyamatnézetek, az automatizált munkafolyamatok, a praktikus emlékeztetők és a kedvenc alkalmazásaihoz és eszközeihez való csatlakozási lehetőség.

A Copper legjobb funkciói

CRM a Google Workspace számára

Potenciális ügyfelek automatikus importálása a Gmailből és a Naptárból

Testreszabható folyamatnézetek

Mobilalkalmazás

Egyszerű felület

A Copper korlátai

Copper árak

Alap: 23 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

Copper értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 csillag (több mint 500 értékelés)

10. Hubspot CRM

via Hubspot

A HubSpot CRM segítségével könnyedén nyomon követheti üzleti kapcsolatait. Automatikus adatbevitel, potenciális ügyfelek kezelése, dokumentumok nyomon követése, folyamatok kezelése és jegyrendszer – mindez egy praktikus csomagban!

A HubSpot egy hatékony szoftver, amely akár egymillió névjegy tárolására is alkalmas. Gyorsan létrehozhat személyre szabott tömeges e-maileket, és egyetlen sor kód írása nélkül hozzáadhat céloldalakat és űrlapokat a webhelyéhez. Ezenkívül nyomon követheti:

Webes interakciók az új potenciális ügyfelek azonosításához

E-mailes kapcsolattartás a potenciális ügyfelekkel

A meglévő célok elérésének célkitűzése

Ügyfélkapcsolat-kezelési tevékenységek beépített jelentéskészítési funkciókkal

A HubSpot CRM nagyon jól skálázható, és egyéni vállalkozók és nagy csapatok számára egyaránt alkalmas! A platformot az integrációk hozzáadásával lehet a legjobban kihasználni. A HubSpot App Marketplace több mint 1000 integrációt kínál, köztük egyet a ClickUp számára is!

A Hubspot CRM legjobb funkciói

Személyre szabott tömeges e-mailek az ügyfelek elérése érdekében

Egyszerű potenciális ügyfelek rögzítése

Nyomon követhető webes és e-mailes interakciók

Skálázható platform

Több mint 1000 integráció

A Hubspot CRM korlátai

Hubspot CRM árak

Ingyenes csomag

Starter: 30 USD/hó két felhasználó számára

Professzionális: 1600 USD/hó öt felhasználó számára

Vállalati: 5000 USD/hó 10 felhasználó számára

*Az árak attól függően változnak, hogy havonta vagy évente fizet, és hogy előre fizet-e vagy sem.

Hubspot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (több mint 3700 értékelés)

Ügyfelei kezelése a legjobb CRM rendszerrel Mac-hez

A megfelelő CRM szoftver kiválasztása Mac-hez csodákat tehet az ügyfélkapcsolatok javítása, a munkafolyamatok racionalizálása és a csapatok közötti együttműködés fokozása terén. Ezek a digitális eszközök a technológia és az analitika erejét használják fel, hogy segítsenek növelni az ügyfélelégedettséget és teljesen új szintre emeljék vállalkozását.

Válassza ki listánkból azt a CRM szoftvert, amely leginkább megfelel az Ön és ügyfelei igényeinek. Kellemes CRM-ezést kívánunk Mac számítógépén!