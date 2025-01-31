A 10 legjobb feladatkezelő alkalmazás Mac-felhasználók számára 2025-ben

A napi teendőlistája inkább egy jegyzetfüzetbe firkált őrült firkáknak vagy egy Google Doc-ban rögzített tudatfolyam-jegyzeteknek tűnik?

Nem vagy egyedül.

A projektkezelő alkalmazások segítenek az olyan elfoglalt szakembereknek, mint Ön, hogy átlássák a feladataik, projektjeik és nyomon követendő ügyeik halmazát.

A hátránya?

Nem minden projektkezelő szoftver működik jól Apple eszközökkel vagy MacOS-szal. Nincs annál lehangolóbb, mint megtalálni a tökéletes feladatkezelő alkalmazást, csak hogy aztán rájöjjünk, hogy nem működik a számítógépünkön vagy telefonunkon. 👀

De ne aggódjon, mi már elvégeztük a kutatómunkát, hogy megtaláljuk a legjobb teendőlista-alkalmazásokat Mac-felhasználók számára. Megmutatjuk, hogyan ismerheti fel a minőségi feladatkezelő alkalmazásokat, és elindíthatja a keresést a legjobb feladatkezelő alkalmazások listájával Mac-felhasználók számára.

Mit kell keresni a Mac-hez készült feladatkezelő alkalmazásokban?

A feladatkezelő alkalmazások nem oldják meg minden termelékenységi problémáját, de mindenképpen egyszerűsítik a munkanapját azzal, hogy kiemelik a legfontosabb feladatokat vagy projekteket.

A kiváló minőségű feladatkezelési funkciók között szerepelnek:

Több platformon való kompatibilitás: Elsősorban az alkalmazásnak kompatibilisnek kell lennie iPhone, iPad, Mac és más Apple eszközökkel. A webalapú alkalmazások általában biztonságos választásnak számítanak, mivel a felhőben működnek, nem pedig a helyi eszközön. Érdemes figyelembe venni az Android-eszközökkel vagy Windows-számítógépekkel való kompatibilitást is. Végül is másokkal együtt dolgozik a feladatok kezelésén, és nem valószínű, hogy mindenki Mac-et használ.

Integrációk: A feladat- és projektkezelő szoftverek önmagukban is remekek, de még hatékonyabbak, ha integrálhatók a technológiai eszközkészleted többi eszközével. Keress olyan eszközöket, amelyek beépített integrációt kínálnak a Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook vagy Google Naptár alkalmazásokkal. Minél kevesebbet kell váltanod a platformok között, annál több időd marad a tényleges munkára koncentrálni.

Szilárd felhasználói felület: Valószínűleg nincs órákon át tartó szabad ideje. Valószínűleg nincs órákon át tartó szabad ideje. Időt és fáradságot takaríthat meg , ha olyan felhasználóbarát feladatkezelő alkalmazást választ, amelynek használatához nincs szükség képzésre. Az alkalmazásnak több nézetet kell tartalmaznia, például Kanban-nézetet vagy Gantt-diagramot, hogy gyorsan láthassa, mi szerepel a napi ütemtervében.

Gyorsan és egyszerűen rendezze feladatait, és egyetlen kattintással hozzon létre kaszkád nézeteket, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon, és a fontos dolgokat helyezze előtérbe.

A 10 legjobb feladatkezelő alkalmazás Mac-felhasználók számára

A feladatokat mindig kezelheti post-it cetlikkel vagy jegyzetelő alkalmazásokkal, de ezek a lehetőségek nem tartják Önt felelősségre, és természetesen nem teszik lehetővé a csapatmunkát.

A jó hír, hogy a piacon rengeteg kiváló minőségű, kifejezetten Mac-felhasználóknak készült feladatkezelő eszköz található. Íme 10 kedvencünk. 🌻

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeihez igazítsa.

A ClickUp a világ legjobban értékelt feladatkezelő eszköze, és nem nehéz megérteni, miért.

A ClickUp Tasks integrálja a projekteket, a találkozók jegyzetét és az állapotjelentéseket a munkafolyamatába. Hozza össze az összes munkáját egy intuitív platformon, amely az Ön munkamódszeréhez igazodik.

Állítson be ismétlődő feladatokat, osszon ki feladatokat munkatársainak (vagy akár alvállalkozóinak), hozzon létre egyéni mezőket vagy kommentárszálakat minden feladathoz – a ClickUp mindezt megteszi. A platform tartalmazza a feladatok függőségeit, időgazdálkodási eszközöket és alfeladatokat, hogy még a legbonyolultabb munkaterveket is megvalósítható feladatokká szervezze. 🤩

Ez a feladatkezelő alkalmazás Mac-hez még jegyzettömböt is tartalmaz, hogy megtervezhesse a következő lépéseket. Egyetlen érintéssel könnyedén átalakíthatja jegyzetét feladattá, így soha többé nem kell kétszer beírnia ugyanazt.

A ClickUp legjobb funkciói

Emlékeztetők: Soha ne hagyjon ki egy feladatot sem. Testreszabhatja a ClickUp értesítések gyakoriságát és kézbesítési opcióit. Értesítéseket kaphat e-mailben, asztali számítógépen vagy mobilon – és igen, mindez MacOS és iOS rendszereken is működik.

Sablonok: Nincs szükség arra, hogy értékes időt pazaroljon feladatok vagy listák létrehozására, amikor új projektet indít. Használjon kész Nincs szükség arra, hogy értékes időt pazaroljon feladatok vagy listák létrehozására, amikor új projektet indít. Használjon kész ClickUp feladatkezelő sablont , vagy hozzon létre sajátot.

Prioritások: A napi feladatok folyamatos listája nem túl hasznos, igaz? Tudjuk, hogy egyes feladatok sürgetőbbek, mint mások, ezért a ClickUp feladatok színekkel való jelölésének funkcióval rendelkezik.

Nézetek: Ahelyett, hogy rákényszerítené a ClickUp munkamódszerét, a platform alkalmazkodik az Ön munkamódszeréhez. A ClickUp összesen 15 nézettel rendelkezik, beleértve a táblázati nézetet, a listás nézetet, a dobozos nézetet, a naptári nézetet, a táblázatos nézetet, az idővonal nézetet és a fehér tábla nézetet – mindezek segítenek Önnek több projekt kezelésében.

Automatizálás : Komplex automatizálási funkciók segítségével szüntesse meg a munkafolyamatból az ismétlődő feladatokat, amikor frissít vagy új feladatokat hoz létre.

Testreszabás: Készítsen személyes teendőlistát, vagy használja a feladatkezelési funkciókat a részlegek és csapatok feladatait hatékonyabban kezelni.

A ClickUp korlátai

Az olyan funkciók, mint a ClickUp AI, csak fizető előfizetők számára elérhetők.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön nálunk

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Things 3

Via Things 3

A Things 3 egy egyszerű, de hatékony feladatkezelő alkalmazás, amely egy helyen egyesíti a személyes és a munkával kapcsolatos teendőket. Ha olyan eszközt keres, amellyel nyomon követheti munkájának KPI-jeit és maratoni edzésidejét, akkor a Things 3 az Ön számára ideális.

A Things 3 mobil verzióval is rendelkezik. A Mac asztali alkalmazás azonban olyan kiegészítésekkel rendelkezik, mint a Shortcuts integráció, amely automatizálja a munkafolyamatokat. Van még egy sötét mód és widgetek is, amelyek kiemelik ezt az alkalmazást a többi közül.

A Things 3 alkalmazást azért szeretjük, mert a teendőlistádat és a naptári eseményeidet egy egyszerű „Ma” nézetben jeleníti meg. Ha segítségre van szükséged az esti rutinod kezeléséhez, hozzáadhatod a „Ma este” nézetet is, ami elengedhetetlen mind a társasági emberek, mind a dolgozó szülők számára. 🦋

A Things 3 legjobb funkciói

A megosztási kiterjesztés funkció lehetővé teszi, hogy más alkalmazások és webhelyek tartalmából teendőlistákat hozzon létre.

A Things 3 ötvözi a teendőket a naptár nézettel, így gyorsan áttekintheti, mi vár rá aznap.

A Things 3 asztali és mobil eszközökön egyaránt elérhető, így az összes Apple-eszközödön szinkronizálhatod.

A Things 3 korlátai

Egyes felhasználók frusztráltak amiatt, hogy más feladatkezelő alkalmazásokhoz képest kevésbé testreszabható a formázás.

A Things 3 már nem támogatja a nem Apple eszközökkel való szinkronizálást, ami korábban a Things 2-ben még lehetséges volt.

A projektkezelési funkciók és a legfontosabb jellemzők nem olyan erőteljesek, mint a listán szereplő többi szoftver esetében.

Things 3 árak

49,99 $

Things 3 értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (130+ értékelés)

3. Todoist

A Todoist segítségével

A Todoist egyaránt feladatkezelő és teendőlista-alkalmazás. A „Ma” és a „Közelgő” nézetekben megtekintheti a teendőlistáját, vagy saját szűrőnézeteket állíthat be, hogy másképp tekintse meg feladatait.

A Todoist rengeteg funkcióval rendelkezik, többek között ismétlődő feladatok, alfeladatok, prioritási feladatok, emlékeztetők (csak Pro csomagban) és együttműködés. Ha nem kedveli a Feladatnézetet, a Todoist lehetővé teszi a Kanban táblanézeget használatát.

A Todoist legjobb funkciói

A természetes nyelvfelismerés megkönnyíti a részletek kitöltését.

Az egyéni szűrők segítségével a feladatokat projekt vagy prioritás szerint rendezheti.

Hozzászólásokat fűzhet vagy fájlokat tölthet fel, hogy minden feladathoz több kontextust adjon.

A Todoist korlátai

Ha feladat-emlékeztetőket szeretne, akkor Pro csomagot kell vásárolnia.

A Todoist más feladat- és projektkezelő szoftverekhez képest korlátozott megjelenítési lehetőségeket kínál.

Todoist árak

Ingyenes

Pro: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

4. Airtable

Az Airtable segítségével

Az Airtable egy vállalati szintű termelékenységi alkalmazás. Ez a kódolás nélküli platform elsősorban programozó csapatok számára készült, de bárki használhatja hatékony funkcióit.

Az Airtable előnye, hogy testreszabott feladatkezelő alkalmazást hozhat létre csapattagjai számára, és azt akár működő termékgé is alakíthatja, amelyet másokkal is megoszthat. 🙌

Az Airtable natív AI-vel is rendelkezik. Például adhat AI-utasításokat, mint például: „Tegyen úgy, mintha marketingmenedzser lenne, és írjon egy termékleírást”. Természetesen át kell nézni, amit az AI generál, de az AI integrálása egy feladatkezelő alkalmazásba nagyon praktikus.

Az Airtable legjobb funkciói

Az Airtable relációs adatbázissal rendelkezik, amely szinkronizálja az adatait más rendszerekkel, így az összes információja egyetlen rendszerben található.

Az Airtable Automations lehetővé teszi a munkafolyamatok testreszabását trigger és akció logikával.

Az Airtable korlátai

Az Airtable rengeteg extrával rendelkezik, ezért lehet, hogy nem alkalmas kisvállalkozások vagy induló cégek számára.

Egyes felhasználók szerint a jelentések és diagramok nem túl testreszabhatók.

Airtable árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Pro: 20 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön nálunk

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Microsoft To Do

A Microsofton keresztül

Kicsit furcsának tűnhet, hogy Microsoft feladatkezelő alkalmazást használsz Mac eszközökön. De ha egy Microsoft-rajongó cégnél dolgozol, és nem akarsz lemondani a Mac-ről, a Microsoft To Do remek kompromisszum.

Így van: a Microsoft To Do Mac-eszközökön is működik. 💻

A Microsoft To Do egy platformok közötti feladatkezelő alkalmazás, ami azt jelenti, hogy szabadon tervezheti meg munkáját akár Mac asztali számítógépén, akár a mobilalkalmazáson keresztül. Nincs benne olyan kifinomult automatizálás vagy fejlett funkciók, mint más Mac-felhasználóknak szánt feladat- és projektkezelő szoftverekben.

Ha azonban egyszerű, könnyen megtanulható feladatkezelő alkalmazást keres, akkor a Microsoft To Do lehet a megfelelő választás.

A Microsoft To Do legjobb funkciói

A Microsoft To Do integrálódik az Outlook Feladatokkal, így minden feladatod egy helyen található.

Az alkalmazás iPhone, Android, Windows és a weben is elérhető.

A Microsoft To Do korlátai

A Microsoft To Do eléréséhez Microsoft 365 előfizetésre van szükség.

A Microsoft To Do árai

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft To Do értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

6. OmniPlan

Az OmniGroupon keresztül

Az OmniPlan egy Apple-exkluzív feladatkezelő alkalmazás, amelyet mobil és asztali eszközökön egyaránt használhat. Ha munkája határidőhöz kötött vagy időérzékeny, az OmniPlan segít Önnek és csapatának a tervben maradni. 📈

Az OmniPlan több csapat naptárát is bevonja a konfliktusmentes ütemezés érdekében. A beépített Earned Value Analysis (megszerzett érték elemzés) funkcióval pedig hasznos információkat kaphat projektje költségvetéséről, előrehaladásáról és értékéről.

Az OmniPlan egyediségét az adja, hogy egyszer megvásárolja, és az Öné lesz – ami a SaaS-korszakban szinte elképzelhetetlen. Drága, de egyszer megvásárolja, és univerzális hozzáférést kap Mac, iPhone és iPad eszközökhöz. Az összes v4 frissítést megkapja, de a jövőbeli verziók frissítéseihez újra meg kell vásárolnia.

Az OmniPlan legjobb funkciói

Az OmniPlan három feladatkezelési sablont tartalmaz a projektek gyors beállításához.

Beállíthatja az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát.

Az OmniPlan többprojektes irányítópulttal rendelkezik, így minden projektjét áttekintheti magas szinten.

Az OmniPlan korlátai

Egyes felhasználók hibákat és késleltetéseket tapasztalnak, amikor nagy mennyiségű adattal vagy feladattal dolgoznak.

Más felhasználók szerint a platformnak hiányoznak azok a szemet gyönyörködtető elemek, amelyek más feladatkezelő szoftvereket élvezetessé tesznek.

OmniPlan árak

Előfizetés: 19,99 USD/hó felhasználónként

v4 Standard licenc: 199,99 dollár egyszeri díj

v4 Pro licenc: 399,99 $ egyszeri díj

OmniPlan értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (15 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (19 értékelés)

7. Trello

Via Trello

A Trello az eredeti digitális Kanban táblás alkalmazás, de manapság már sokkal többet kínál, mint a táblás nézetek. A Trello használatához állítson be egy táblát minden projekthez, készítsen egy listát a projekt lépéseiről, és hozzon létre kártyákat, amelyek az egyes feladatokat képviselik. A projekt előrehaladtával húzza át a kártyákat a lista egyes szakaszaiba.

Mivel a Trello nagyon lépésközpontú, ideális több fázisból álló vagy átadásokkal járó projektekhez. Kiválóan alkalmas programozáshoz, tartalomkészítéshez, bevezetéshez és még sok máshoz. ⚒️

Ha nem kedveli a Kanban táblákat, a Trello más nézeteket is kínál, például idővonal nézetet és naptár nézetet.

A Trello legjobb funkciói

A Trello több tucat integrációval rendelkezik olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack és a Jira.

A Butler Automation egy kódolás nélküli funkció, amely minden Trello táblán elérhető, és felgyorsítja a munkafolyamatot.

A Trello korlátai

Egyes felhasználók fejlettebb automatizálási funkciókat szeretnének

Az ingyenes verzió korlátozza a fájlméretet és az integrációkat.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön nálunk

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 600 értékelés)

8. GoodTask

A GoodTask segítségével

A GoodTask egy feladatkezelő alkalmazás Mac-hez, amely az Apple Reminders és Calendars alkalmazásokon alapul. Ha már használja a Reminders és Calendars alkalmazásokat a Mac-jén, a GoodTask simán beilleszthető a munkafolyamatába.

A GoodTask természetesen egyszerű feladatlistákat is kínál, de komplex projektek teljes munkaterületét is kezeli. Az összes naptári eseményt integrálja a feladatokkal, így könnyedén kezelheti az összes teendőjét. 💪

A GoodTask legjobb funkciói

A GoodTask iPhone és Apple Watch widgetekkel is rendelkezik, így útközben is kezelheti feladatait.

Az intelligens listák automatikusan generált kategóriákkal szűrik a feladatokat.

Gyorsan hozzáadhat feladatokat a Gyors műveletek és szövegrészletek segítségével.

A GoodTask korlátai

A GoodTask csak Apple eszközökön érhető el.

Hiányoznak belőle a fejlettebb automatizálási és sablonfunkciók, amelyeket más projektkezelő szoftverek kínálnak Mac-hez.

GoodTask árak

39,99 $

GoodTask értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. TickTick

A TickTick segítségével

A TickTick egy munkahelyi és magánéleti feladatkezelő alkalmazásnak hirdeti magát – segít betartani az újévi fogadalmakat és a munkahelyi határidőket.

Ez a feladatkezelő szoftver öt különböző naptárnézettel rendelkezik. Ha segítségre van szüksége a naptárának kezeléséhez, ez az alkalmazás megadja Önnek a szükséges eszközöket. Lehetővé teszi a csapatmunkát is más felhasználókkal. Ha tehát segítségre van szüksége a projekt végrehajtásában, a TickTick ezt is elintézi.

A TickTick legjobb funkciói

A TickTick 10 különböző platformon szinkronizálható.

A TickTick integrálódik a Siri-vel és a hangbevitellel, hogy csökkentsd a gépelés mennyiségét.

Az „Annoying Alert” egy vicces, de hasznos funkció, amely addig nem hagyja abba a rendkívül fontos feladatokra való figyelmeztetést, amíg azok el nem készülnek.

A TickTick korlátai

Egyes felhasználók hibákat és késéseket jelentenek a TickTick mobilalkalmazásban.

Más felhasználók szerint a feladatokra vonatkozó emlékeztetők az eszközökön megjelenő értesítések formájában érkeznek, de ők inkább e-mailes emlékeztetőket preferálnának.

TickTick árak

Ingyenes

Prémium: 27,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100 értékelés)

10. Sunsama

A Sunsama egy Mac-re készült feladatkezelő alkalmazás, amely a tudatos feladat tervezés révén segít megőrizni a nyugalmát és a termelékenységét. Ideális feladatkezelő megoldás mindenkinek, aki egy kis munka-magánélet egyensúlyt szeretne elérni. 🧘

Ha szeretne hazajutni Johnny 7 órakor kezdődő mérkőzésére, állítsa be a Sunsama alkalmazásban a befejezési időt 5 órára. Az alkalmazás kezeli az idejét és a teendőit, így pontosan időben távozhat a munkából.

A Sunsama legjobb funkciói

A Sunsama más feladatkezelő alkalmazásokból, például a Trello-ból és az Asana-ból, valamint a Gmail és az Outlook e-mailjeiből is beolvassa az adatokat.

A Timeboxing segítségével ütemezheti a feladatokat a naptárába, így senki sem zavarhatja meg fontos munkáját.

A Sunsama korlátai

A Sunsama két hetes ingyenes próbaidőt kínál, de ingyenes verziója nincs.

Sunsama árak

Ingyenes próba

Éves előfizetés: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Havi előfizetés: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Sunsama értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (20 értékelés)

Válassza a Mac feladatkezelő alkalmazást, amely mindent megcsinál

Számos feladat- és projektkezelő szoftver létezik Mac-hez. De ha a dolgok elvégzésével (és gyors elvégzésével) foglalkozik, akkor válassza a ClickUp-ot.

A ClickUp egy helyen egyesíti az időkövetést, az együttműködési eszközöket, a feladatlistákat, a sablonokat és még sok minden mást. Ahelyett, hogy mindenért különböző platformokat kellene átlapoznia, összegyűjtse az összes munkáját egy helyen, és spóroljon időt, mint még soha. 🏆

Győződjön meg saját maga az előnyökről, és hozzon létre egy ingyenes ClickUp munkaterületet.