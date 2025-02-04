A 10 legjobb időkövető szoftver Mac-felhasználók számára 2025-ben

Aznap este, amikor végre kijelentkezik, azon töpreng, hova tűnt a nap? Akár csak megpróbálja megszelídíteni az időt, akár termelékenységi gépezetgé válni szeretne, az időkövető szoftver segít átvenni az irányítást a napja felett, és minden számlázható percet kiosztani.
Az időkövetésnek nem kell feltétlenül invazív vagy nehézkes folyamatnak lennie. A mai Mac-kompatibilis időkövető szoftverek segítségével könnyen láthatja, hova ment el az ideje, és arra koncentrálhat, amire a legnagyobb szükség van.
Fedezze fel a legjobb időkövető alkalmazásokat, és találja meg azt, amelyik a legalkalmasabb az időkövetéshez anélkül, hogy megzavarná a napját. Néhány ezek közül az alkalmazások közül még az időkövetést is szórakoztatóvá teszi!
Mit kell keresnie egy időkövető szoftverben Mac-hez?
A legjobb időkövető alkalmazás keresésekor néhány alapvető dolgot érdemes szem előtt tartani. Ezek a tényezők megkönnyítik az időkövető szoftver használatát, és a munkavégzés szerves részévé teszik azt.
- Egyszerűség: Keressen intuitív és könnyen kezelhető felhasználói felületeket, amelyekkel a számlázható órák nyomon követése egyszerűvé válik. Ha ez egyszerűen beilleszthető a napi rutinjába, akkor nagyobb valószínűséggel fogja használni (és következetesen fogja használni).
- Rugalmasság: Válasszon olyan szoftvert, amely több eszköz között is átválthat. Például előfordulhat, hogy egy projektet a MacBookján szeretne nyomon követni, de az időzítőt az iPadjén vagy iPhone-ján kell leállítania. Ez egy elengedhetetlen funkció a távoli munkavállalók számára, hogy bárhonnan nyomon követhessék az órákat!
- Integrációk: Keressen olyan szoftvert, amely integrálható a többi technológiai eszközével. Vegye figyelembe a mindennap használt alkalmazásokat, például a csapatkezelő és/vagy alkalmazotti monitoring eszközöket, és keressen egy időkövető alkalmazást, amely ezekhez csatlakoztatható.
- Észrevételek: A betekintő jelentések még hasznosabbá teszik az időkövetési adatait. Keressen olyan szoftvert, amely elemzi az időadatait, és betekintést nyújt a termelékenység növelésébe.
- Testreszabás: Az időkövető szoftvernek Önnek kell megfelelnie, és alkalmazkodnia kell a munkamódszeréhez. Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel testreszabhatja az időzítőket, emlékeztetőket és beállításokat, hogy azok zökkenőmentesen illeszkedjenek a munkamenetébe.
A 10 legjobb időkövető alkalmazás Mac-hez
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely zökkenőmentesen integrálódik a Mac ökoszisztémájába. Beépített ingyenes időkövetőjével pedig könnyedén válthat a számítógépe és más eszközei között, hogy elindítsa és leállítsa a globális időzítőt!
A ClickUp Project Time Tracking intuitív felületével egyszerűen nyomon követheti projektjeit, azonosíthatja és megelőzheti a nap folyamán felmerülő potenciális akadályokat, vagy megnézheti, hol van szükség további segítségre egy feladat elvégzéséhez. A szoftver rendkívül rugalmas, egyéni vállalkozók és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas.
Használja ki a platform Workload nézetét, hogy áttekintést kapjon arról, hogy az egyes csapattagok mit terveztek a következő hétre vagy hónapra. Szükség szerint átcsoportosíthatja az erőforrásokat, és segíthet mindenkinek a terv betartásában, elkerülve a rettegett kiégést.
A ClickUp jelentéskészítő funkciói különösen hasznosak. Testreszabhatja az időnyilvántartásokat, visszajelzést kaphat az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időről, vagy elemezheti a nem számlázható tételeket.
Használja a ClickUp időallokációs sablont, hogy azonnal belevághasson az időkövetésbe. Az időkövetési sablon segítségével könnyen láthatja, hol tölti a munkaidejét, időt allokálhat a prioritási feladatokra, és racionalizálhatja az adminisztrációs idejét.
A ClickUp legjobb funkciói
- Minden eszközön működik, a desktopoktól a mobil eszközökig.
- Integrálható a többi technológiai eszközével
- Segít meglátni, ki áll rendelkezésre és kinek van szüksége további segítségre.
- Időgazdálkodási sablonok, amelyekkel gyorsabban végezheti munkáját
- Számos jelentéskészítési funkcióval rendelkezik, amelyek elemzések segítségével optimalizálják a csapat időfelhasználását.
A ClickUp korlátai
- Egyes nézetek még nem érhetők el mobil eszközökön.
- Ha mélyebben meg akarja ismerni a platform funkcióit, akkor ez meredek tanulási görbét jelenthet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. RescueTime
A RescueTime hatékony termelékenységnövelő eszköz, mivel figyelmeztetésekkel jelzi, ha valami elvonja a figyelmét, és arra ösztönzi, hogy újra összpontosítson a feladatra.
A RescueTime blokkolja a figyelmet elterelő webhelyeket (például a közösségi médiát), hogy segítse Önt a koncentrált órákon való hatékonyabb munkavégzésben. Az alkalmazás diszkréten fut a készülék háttérében, hogy rögzítse a különböző alkalmazásokban és webhelyeken eltöltött időt, majd részletes összefoglalót ad a napjáról.
Ezzel a tudással jobban megtervezheti a napját, és kiküszöbölheti a zavaró tényezőket, hogy időgazdálkodási képességeit maximalizálja.
A RescueTime legjobb funkciói
- A Focus munkamenetek segítenek a feladatokra koncentrálni azáltal, hogy blokkolják az értesítéseket és a figyelmet elterelő weboldalakat.
- A riasztások jelzik, ha eltér a feladattól, és segítenek visszatérni a feladathoz.
- A könnyen olvasható irányítópult megmutatja, hol tölti az idejét, és tippeket ad a koncentráció javításához.
- Tétlen idő detektor
A RescueTime korlátai
- Nincs projektidő-követés, így ha erre van szüksége, akkor egy másik alkalmazással kell kiegészítenie.
RescueTime árak
- Klasszikus verzió havi díja: 12 dollár
- Klasszikus verzió éves díj: 78 dollár
- A Rescue Time frissített verziója: Az árakról érdeklődjön a Contactnál.
RescueTime értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (85+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)
3. Tyme
A Mac ökoszisztémához kifejezetten kifejlesztett időkövető szoftverek közül a Tyme egy fantasztikus választás. Még az Apple Watch-szal is együttműködik, így útközben is nyomon követheti az időt.
Az alkalmazás nagyon felhasználóbarát, elegáns felhasználói felülettel, amely segít több projekt nyomon követésében.
Ráadásul a platform az Ön igényeinek megfelelően skálázható, így nyomon követheti vállalkozói vagy tanácsadói óráit, vagy betekintést nyerhet csapatának tevékenységébe.
A kiváló adatmegjelenítés áttekintést ad a munkaterhelésről, a lefoglalt órákról és a bevételekről, így könnyen láthatja, hova megy az ideje, és hogyan optimalizálhatja azt.
A Tyme legjobb funkciói
- Kifejezetten a Mac ökoszisztémához készült, beleértve az Apple Watch-ot is.
- Lehetőség az időkövetés elindítására és leállítására az alkalmazás megnyitása nélkül
- Szép adatmegjelenítések, amelyek betekintést nyújtanak a termelékenységbe és a munkaterhelésbe.
Tyme korlátozások
- Minden nyomon követni kívánt tevékenységhez feladatokat kell létrehoznia, ami egyes felhasználók számára időigényes lehet.
A Tyme árai
- 14 napos ingyenes próba
- 2,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- 3,99 USD/felhasználó/hónap, havi számlázással
Tyme értékelések és vélemények
- App Store: 4,8/5 (37 értékelés)
4. Clockify
A Clockify egy népszerű időkövető szoftver Mac-hez, amelyet olyan nagy márkák használnak, mint az Amazon, a Hewlett Packard és a Google. A platform kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkezik, összeköti az eszközöket és szinkronizálja az adatokat egy webes irányítópulton.
Használja ki a Clockify több időkövetési funkcióját, például a naptárat, a munkaidő-nyilvántartást és az automatikus nyomkövetőt, amely rögzíti a különböző webhelyeken és alkalmazásokban eltöltött időt. A vezetők imádni fogják a jelentéskészítési funkciókat, amelyekkel láthatja, ki min dolgozik, és akár a projekt költségvetését is megbecsülheti. Ez egy sokoldalú platform, amely minden időkövető számára megbízható funkciókat kínál.
A Clockify legjobb funkciói
- Az időkövető segítségével manuálisan indíthatja el és állíthatja le az időzítőt, illetve rögzítheti az órákat.
- A sablonok lehetővé teszik az ismétlődő tevékenységek betöltését, így csökkentve az adminisztrációs munkát.
- A kioszk mód lehetővé teszi, hogy több ember is bejelentkezzen ugyanazon az eszközön PIN-kód használatával.
- Ingyenes időkövető alkalmazás
A Clockify korlátai
- A fejlett funkciók nem elérhetők az ingyenes csomagban, ami egyes felhasználókat arra kényszeríthet, hogy frissítsenek vagy máshol keressenek.
Clockify árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 3,99 USD/felhasználónként, havonta, éves számlázással
- Standard: 5,49 USD/felhasználónként, havonta, éves számlázással
- Pro: 7,99 USD/felhasználónként, havonta, éves számlázással
- Vállalati: 11,99 USD/felhasználónként, havonta, éves számlázással
Clockify értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)
5. Timemator
A Timemator platform a háttérben működik, és automatikusan rögzíti a Mac-en eltöltött időt.
A nap végén néhány kattintással áttekintheti a naplófájlt, és hozzárendelheti az időt a projektekhez. A platform lehetővé teszi szabályok létrehozását is az időzítők elindításához, például bizonyos fájlok megnyitásához vagy bizonyos alkalmazások elindításához, így nem kell emlékeznie az időzítő elindítására.
A Timemator legjobb funkciói
- Hagyományos időkövetési lehetőségek, automatikus követéssel együtt
- Csoportosítsa az időkövetést feladat, projekt, ügyfél vagy ezek kombinációja szerint.
- Állítson be óradíjakat bizonyos feladatokhoz, és automatikusan számítsa ki a várható bevételt.
A Timemator korlátai
- Ez a natív Mac-alkalmazás nem működik Windows rendszeren, így ha csapata vegyes platformokat használ, akkor más megoldást kell választania.
Timemator árak
- 7,99 dollár egyszeri fizetés iOS-ra
- 39 dolláros egyszeri fizetés Mac-hez (legfeljebb két eszközre érvényes)
Timemator értékelések és vélemények
- App Store: 4,6/5 (15+ értékelés)
6. Hubstaff
A következő időkövető alkalmazásunk Mac-re a Hubstaff. Ez automatikusan hozzáadja az alkalmazottak munkaidejét a számlához, így nekik nem kell később emlékezniük erre. Kövesd nyomon az időt feladat, projekt, munkarend, ügyfél vagy akár helyszín szerint, majd készíts időjelentéseket az eltöltött idő áttekintéséhez.
A Hubstaff adatai segítenek a jövőbeli projektdöntések meghozatalában és a munkafolyamatok racionalizálásában. A legjobb az egészben, hogy a platform minden eszközön működik, és néhány kattintással integrálható más kedvenc alkalmazásaival.
A Hubstaff legjobb funkciói
- Egy kattintással elindítható és leállítható időzítők az egyszerű időkövetéshez
- Automatizált munkaidő-nyilvántartások, amelyek részletes bontást adnak arról, hogyan töltötte az idejét.
- A GPS-es időmérő óra, amelyet geofence-hez köthetsz az automatikus be- és kijelentkezéshez.
A Hubstaff korlátai
- A listán szereplő többi időkövető alkalmazáshoz képest nem sok testreszabási lehetőséget kínál.
Hubstaff árak
- Desk Free: Egy felhasználó számára ingyenes
- Desk Starter: 5,83 USD/felhasználó/hónap, minimum 2 felhasználó
- Desk Pro: 8,83 USD/felhasználó/hónap, minimum 2 felhasználó
- Vállalati: Kérjen személyre szabott árajánlatot
Hubstaff értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (420+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)
7. Time Doctor
A Time Doctor automatikus időkövetést kínál, amely a Mac rendszer háttérében fut, így nincs szükség manuális időkövetésre. Az alkalmazás rendszeresen készít képernyőképeket az asztali számítógépről, miközben figyelemmel kíséri a termelékenységet és az időpazarlást.
Az alkalmazás adatainak áttekintése feltárja azokat az akadályokat és zavaró tényezőket, amelyek megakadályozhatják Önt vagy csapatát a termelékenységi célok elérésében. Emellett robusztus jelentéskészítési funkciókat, csevegésfigyelést és offline időkövetési lehetőségeket is kap, hogy ne maradjon le semmiről.
A Time Doctor legjobb funkciói
- Az automatikus időkövetés figyelemmel kíséri a termelékenységet és a szüneteket, és napi jelentéseket készít a vezetőség számára.
- Integrálható a bérszámfejtéssel, hogy megkönnyítse az időjelentést és a kifizetéseket.
- Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy ellenőrizzék időhasználati statisztikáikat, és kezeljék azokat a zavaró tényezőket, amelyek elvonják figyelmüket a munkáról.
A Time Doctor korlátai
- Az alkalmazás a háttérben helyett a képernyőn működik, ami egyes felhasználók számára zavaró lehet.
A Time Doctor árai
- Alap: 5,90 USD felhasználónként havonta
- Standard: 8,40 USD felhasználónként havonta
- Prémium: 16,70 USD felhasználónként havonta
Time Doctor értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
8. Time Sink
A Time Sink egy másik Mac-re fejlesztett alkalmazás, amely a háttérben fut, miközben Ön a munkáját végzi. A nap végén áttekintheti a Time Sink adatait, hogy lássa, mire fordította az idejét és min dolgozott.
Az alkalmazás rögzíti, hogy mely alkalmazásokat használta, mikor és mennyi ideig, így nem kell minden feladat megkezdésekor és befejezésekor elindítania és leállítania az időmérőt. A kézi időmérők az offline tevékenységekre fordított időt mérik, például telefonálásra vagy személyes megbeszélésekre. A Time Sink minden alapvető funkciót lefed.
A Time Sink legjobb funkciói
- Automatikus időkövetés, így nem kell minden feladatnál emlékeznie az időzítő elindítására és leállítására.
- Készítsen csoportokat, hogy gyorsan kategorizálhassa tevékenységeit, és láthassa, hogyan töltötte a nap minden percét.
- Jelentések exportálása a munkavégzés mintáinak meghatározásához hetek vagy hónapok alatt.
A Time Sink korlátai
- Meglehetősen korlátozott funkciók a projektmenedzsmenthez
Time Sink árak
- 5 dollár egy örökre érvényes licencért, plusz legalább egy év ingyenes frissítésért.
Time Sink értékelések és vélemények
- App Store: 4,3/5 (10+ értékelés)
9. Screen Time
Ha egyszerű időkövetőre van szüksége, akkor a Screen Time nevű Mac asztali alkalmazás a megfelelő választás. A Screen Time használatához jelentkezzen be Mac felhasználói fiókjába, lépjen a rendszerbeállításokhoz, majd kattintson a Screen Time elemre az oldalsávon.
Az alkalmazás különböző eszközöket követ nyomon, és statisztikákat nyújt különböző alkalmazásokról és kategóriákról. Állítson be korlátokat, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket, és ön (vagy gyermekei) a terv szerint haladjanak.
A Screen Time legjobb funkciói
- Hasznos az alkalmazásokban töltött idő nyomon követéséhez
- Hasznos a figyelemelterelő tényezők, például a felesleges értesítések kiküszöböléséhez.
- Kiválóan alkalmas az összes Mac-eszközön töltött képernyőidő nyomon követésére.
Képernyőidő-korlátozások
- Nagyon korlátozott funkciók, így nincs projekt- vagy feladatkövetés, és nincs integráció más termelékenységi alkalmazásokkal.
- Az adatok pontatlanok lehetnek, mivel némi zavar van abban, hogy hogyan méri az időt.
A Screen Time árai
- Ingyenes iOS-szel
Screen Time értékelések és vélemények
- N/A
10. Timely
A Timely egy másik automatizált feladatkövető, amely a háttérben működik az eszközén. Nyomon követi, hogy mennyi időt tölt az alkalmazásokkal vagy webhelyekkel, majd pontos napi naplót készít a tevékenységéről. Ezután eloszthatja az idejét a különböző projektek között, és megnézheti, hol és hogyan töltötte a napját.
A szoftver nagyon felhasználóbarát, drag-and-drop felülettel rendelkezik, így használata csak néhány másodpercet vesz igénybe naponta. Cserébe értékes termelékenységi és használati visszajelzéseket kap magának vagy egész csapatának.
A Timely legjobb funkciói
- Könnyen integrálható más alkalmazásokkal a technológiai eszközkészletében
- Munkaidő-nyilvántartások és ütemtervek automatikus létrehozása
- Pontos adatokat nyújt a költségvetésről és a projekt árakról.
Időbeli korlátozások
- Korlátozott ügyfélszolgálati lehetőségek
Időszerű árazás
- Build: 20 dollártól havonta
- Elevate: 30 dollártól havonta
- Innovate: 35 dollártól havonta
Időszerű értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (650+ értékelés)
Maradjon mindig naprakész a ClickUp segítségével
