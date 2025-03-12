10 ingyenes értékesítési jelentés sablon (napi, heti, havi)

Ha nagyszerű értékesítést hajt végre, de senki sem tud róla, akkor egyáltalán megtörtént-e? 👀

Természetesen! De az értékesítési képviselők és minden érintett számára még mindig jobb, ha rendelkezésre áll egy megfelelő mechanizmus az értékesítés rendszeres nyomon követésére. Nem csak azért, mert ez segít nyomon követni az értékesítési célokat, hanem azért is, mert segít felismerni és feltárni az értékesítés és a vásárlói magatartás tendenciáit, amelyeket felhasználhat az értékesítési növekedési stratégiák optimalizálására.

Más szavakkal, nem csak az értékesítési KPI-k jelentésére van szüksége, hanem arra is, hogy ezeket a jelentéseket felhasználva mélyebb betekintést nyerjen az értékesítési folyamat mutatóiba. Ehhez pedig olyan módszerre van szüksége, amely a lehető leginkább megismételhető és egyszerűsített.

Mindez a megfelelő értékesítési jelentés sablonnal kezdődik. Mielőtt megosztanánk néhány kedvenc sablonunkat, amelyek ingyenesen használhatók, nézzük meg közelebbről a koncepciót és azt, hogy hogyan illeszkedik az értékesítési projektmenedzsment folyamatába.

Mi az az értékesítési jelentés sablon?

Az értékesítési jelentés sablon egy előre elkészített jelentés, amely segít a csapatoknak és a vezetőknek az értékesítési adatok tárolásában és áttekintésében elemzés, betekintés és értékesítési jelentéskészítés céljából. Mivel a kiváló minőségű értékesítési jelentés sablon formátuma testreszabható, rugalmas és gyors számításokhoz szükséges képleteket tartalmaz, a legfontosabb mutatókat és értékesítési KPI-ket könnyedén nyomon követheti, illetve megoszthatja az érdekelt felekkel.

A ClickUp táblázatos nézetével egyszerűen áthelyezheti a feladatokat, így könnyen szervezheti őket táblázatszerű struktúrában.

A legjobb értékesítési jelentés sablonok elemei

Az értékesítési jelentés sablonok kiváló értékesítési eszközök, mert egyszerűsítik az egyébként időigényes adatgyűjtési és -elemzési munkát. De ez csak akkor igaz, ha megtalálja a megfelelő sablont, ami azt jelenti, hogy a sablonnak képesnek kell lennie a következőkre:

Kövesse nyomon az értékesítési célokat azáltal, hogy integrálja más munkaeszközeit és azáltal, hogy integrálja más munkaeszközeit és célkitűzési sablonjait , hogy összekapcsolja a stratégiát a végrehajtással.

Dolgozzon a vállalkozásának megfelelő ütemben . Az . Az éves jelentés sablonja remek, de nem biztos, hogy segít, ha napi értékesítési jelentéseket szeretne készíteni.

Hozzon létre munkafolyamat-automatizálásokat . Akár nyers számokat alakít át betekintéssé, akár automatizált nyomonkövetési feladatokat rendel hozzá, a jelentése csak annyira jó, amennyit időt takarít meg Önnek a kézi munkához képest. . Akár nyers számokat alakít át betekintéssé, akár automatizált nyomonkövetési feladatokat rendel hozzá, a jelentése csak annyira jó, amennyit időt takarít meg Önnek a kézi munkához képest.

Legyen elérhető az érdekelt felek számára. A diagramok jobbak, mint a nyers számok, és a színek segítenek a trendek és koncepciók egy pillanat alatt történő megértésében.

Sok értékesítési jelentés Excel táblázat vagy munkafüzet formájában készül, de a megfelelő ingyenes projektmenedzsment szoftver hasonló projektnézetet – és ideális esetben további munkanézeteket – kínál, hogy jobb eredményeket érhessen el. Hasonlóan a táblázatos projektmenedzsmenten túllépéshez, meglepődhet, mennyi időt takaríthat meg, ha kihasználja egy olyan eszköz, mint a ClickUp, fokozott interaktivitását és automatizálási lehetőségeit.

Tegye láthatóvá feladatait a ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat.

10 ingyenes értékesítési jelentés sablon (napi, heti és havi)

Sajnos túl sok értékesítési jelentés sablon létezik ahhoz, hogy egy tipikus próba-hiba folyamat során mindet kipróbálhassa. Ehelyett szűkítse le a listát úgy, hogy a ClickUp és az Excel legjobb sablonjaival kezdi.

Fontos szem előtt tartani, hogy az alábbiak közül egyik sem jobb a listán szereplő többinél. Inkább arról van szó, hogy megtalálja az Ön igényeinek és helyzetének leginkább megfelelő sablont. Ráadásul mindegyik ingyenes! Ne féljen többet is kipróbálni, mielőtt kiválasztja a legmegfelelőbb sablont.

1. Értékesítési jelentés sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Értékesítési jelentés sablon a ClickUp-tól

A ClickUp értékesítési jelentés sablonja részletes útmutatót alkalmaz a munkaterületén dinamikus lista formájában. Kiváló forrás az értékesítési tevékenységek áttekintéséhez, mivel összefoglalja az éves, negyedéves és havi értékesítési adatokat, és lehetővé teszi a különböző évek összehasonlítását is.

Kövesse nyomon a tényleges értékesítést a prognózisokhoz képest, vagy bontsa le az értékesítést szolgáltatástípusok szerint. Kövesse nyomon a szezonalitást az értékesítési hónap változóval, vagy hasonlítsa össze a különböző régiók teljesítményét egymással.

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon két egyéni státusszal és öt nézet típusával is rendelkezik, amelyekkel magas szintről láthatja az egyes értékesítési feladatok és az előrehaladás állapotát, de a sablon igazi erőssége a testreszabható mezőkben rejlik. A 10 testreszabható mező segítségével azonosíthatja az értékesítés okát, az elért eredményeket, az évet, a prognózist és egyebeket, így gyorsan rendezheti, szűrheti és elérheti az információkat közvetlenül a feladatlistájából.

2. Heti értékesítési jelentés sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Heti értékesítési jelentés sablon a ClickUp-tól

Készen áll a további részletek elemzésére? Különösen egy sok kisebb értékesítéssel foglalkozó vállalkozás esetében az éves áttekintés valószínűleg nem elegendő, de a ClickUp heti értékesítési jelentés sablonja segítségével Ön és csapata gyorsan és egyszerűen áttekintheti a legutóbbi heti értékesítési jelentéseket és adatokat.

Ellenőrizze az olyan mutatókat, mint a heti hideghívások száma, a megbeszélt találkozók száma, a személyes látogatások száma, a visszahívások száma és a ténylegesen eladott termékek száma. Elemezze más teljesítményváltozókat is, például a konvertált hívásokat.

Ez egy hasznos forrás, amely segít nyomon követni a bevételi céljához vezető előrehaladást, a tényleges bevételét, valamint a kettő közötti eltéréseket.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy személyre szabott értékesítési e-maileket készítsen a kívánt hangnemben és szerkezetben.

3. Napi értékesítési jelentés sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Napi értékesítési jelentés sablon a ClickUp-tól

Igen, még a heti áttekintésnél is részletesebb információkat kaphat! A ClickUp napi értékesítési jelentés sablonjában a hét minden napján megtekintheti értékesítési csapatának teljesítményét.

Ez a sablon könnyebben kitölthető és integrálható a meglévő értékesítési folyamatokba, mivel naponta frissítendő. Ahelyett, hogy számos nézetet, egyéni mezőt és feladatot kellene nyomon követni, ez a sablon egy formázott ClickUp Doc-ot alkalmaz, amelyen alapul. Bontsa le napi értékesítését a csapat általános teljesítményének általános leírásával és a nap legjobb teljesítményt nyújtó termékek tételes listájával.

Ennek a sablonnak a legnagyobb előnye, hogy dokumentálja az egyes munkanapok legfontosabb tanulságait, hogy meg lehessen határozni a lehetséges trendeket. Egyszerűsége miatt ez a tökéletes jelentéssablon kezdőknek. Nem kap automatikusan generált mélyreható betekintést, de ha gyors áttekintést szeretne a napi értékesítésről, akkor ne keressen tovább.

4. Havi értékesítési jelentés sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Havi értékesítési jelentés sablon a ClickUp-tól

Különösen azokban az értékesítési tevékenységekben, amelyek nagymértékben támaszkodnak a hideghívásokra és a visszahívásokra, a havi hívásjelentések elengedhetetlenek. Segítségükkel a vállalat érintett szereplői gyorsan megérthetik a hívási tevékenységet és annak hatását az értékesítési kvótára. A ClickUp havi értékesítési jelentés sablonja egyszerűsíti ezt a folyamatot minden érintett számára.

Ez a jelentés, amely egy másik, kifejezetten a ClickUp Docs számára készült sablon, segít a szervezeteknek nyilvántartani a hónap során történt összes hívást és azok eredményeit. Következetes használat esetén ez a sablon a értékesítési csapat egyes tagjai által az adott hónapban kezdeményezett összes hívás hivatalos nyilvántartásaként szolgál.

Ezzel még tovább is mehet. A Legjobb értékesítők szakasz egyszerű útmutatást nyújt ahhoz, hogy felsorolja azokat az értékesítési ügynököket, akik szerint Ön elismerést érdemelnek egy adott hónapban, ezzel is növelve az elkötelezettséget és a morált. 🙂

📮ClickUp Insights: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz . De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak egy szűk körben jut el a címzettekhez, az információk töredezettek maradnak, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. Az értékesítési tevékenységek átláthatóságának javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!

5. Értékesítési jutalék táblázat sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Értékesítési jutalék táblázat sablon a ClickUp-tól

Az értékesítési csapat által szerzett jutalékok nyomon követése fontos mind a vállalati bevételek, mind a csapat jutalmak kiszámításakor. A ClickUp értékesítési jutalék-lap sablonja úgy van kialakítva, hogy automatikusan kiszámolja a jutalékot, függetlenül attól, hogy a szervezet milyen struktúrát állított be.

A sablon nagyjából kész, miután alkalmazta a platformjára – csak néhány konkrét értékesítési adatot kell megadnia, például a teljes értékesítést, a megszerzett jutalékokat és a bónuszokat. Ezeket az információkat felhasználva kiszámítja a teljes jutalékot, valamint egyéb mutatókat és KPI-ket, például a ROI-t és az egyes értékesítések költségeit.

Többféle módon is rendezheti az árlista jelentésében szereplő feladatokat. Ellenőrizheti az értékesítési csapat jutalékait, állapot szerint vagy funkcionális terület szerint. Így mindig áttekintheti a szükséges információkat, a tervezéstől a kifizetésekig. Egyszerűnek tűnik, de ez a sablon rendkívül részletes és rengeteg olyan erőforrással rendelkezik, amelyek segítenek a sikeres használatában, többek között:

Két egyéni állapot

Kilenc egyéni mező

Három projektnézet

Ezen felül több súgó dokumentum és tipp is rendelkezésre áll, hogy a sablont a leghatékonyabban tudja használni.

6. Értékesítési jutalék nyomon követési sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont ClickUp jutaléknyilvántartási sablon

A közvetlenebb felhasználók és értékesítési vezetők számára a jutalékok nyomon követése több változót igényelhet. A jó hír az, hogy a ClickUp értékesítési jutalékok nyomon követési sablonja pontosan az, amire szükség van ahhoz, hogy nyomon követhesse és optimalizálhassa a folyamatban szereplő összes változót.

Az előző sablonhoz hasonlóan, néhány változót be kell illesztenie a meglévő sablonkeretbe, például a tényleges értéket, a zárási dátumot és az értékesítés utáni jutalék százalékát. Innen egy rendezett mappában figyelemmel kísérheti mindent, a megszerzett jutalékoktól a fizetési státuszon, a számla státuszon és a fizetési típuson át egészen másig.

Ráadásul minden bemeneti és kimeneti változó rendezhető és beilleszthető egy jelentésbe. Tekintse meg jutalékait listában vagy idővonalon, vagy hozzon létre egy színkódolt táblázatot a jobb áttekinthetőség érdekében.

7. Értékesítési CRM sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési CRM sablon

Ügyfeleinek tudniuk kell, hogy Ön ott van nekik – nem csak azért, hogy tisztában legyenek az értékesítés állásával és azzal, hogy mit csinálnak, hanem azért is, hogy teljesítse és túlteljesítse elvárásaikat. A vevőkapcsolat-kezelési (CRM) stratégia éppen ezért vált olyan népszerűvé az értékesítési ágazatban.

Lényegében a CRM egy olyan eszköz, amellyel nyomon követheti a potenciális és meglévő ügyfelekkel való kapcsolatait. Az alapvető felhasználói demográfiai adatoktól kezdve az értékesítési érintkezési pontokig és az adatbázisban szereplő egyes tagok jelenlegi helyéig a értékesítési folyamatban minden megtalálható benne.

De ez a fajta adatbázis nem épül fel magától. Inkább támaszkodjon egy kijelölt CRM-sablonra, amely segít nyomon követni a változókat, és összekapcsolódik más tervezési eszközeivel, hogy előre mozdítsa őket az ügyfélút során. A ClickUp Sales CRM Template egy felhasználóbarát, mégis átfogó forrás az ideális CRM létrehozásához.

A CRM egyedi eset, mert sokkal összetettebb, mint egy értékesítési jelentés. Ugyanakkor az értékesítési jelentés sablonokról szóló bármilyen beszélgetés hiányos lenne nélküle. Ebben a sablonban egy szervezett teret kap a platformján, 20 kész, testreszabott státusszal, hat ClickApp-pal, öt testreszabott nézettel és munkafolyamat-automatizálással, amelyek irányítják a CRM fejlesztési folyamatát.

8. Értékesítési KPI sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési KPI sablon

Egyetlen értékesítési tevékenység sem lehet sikeres egy olyan erős KPI-készlet nélkül, amelyet mindenki elérhet és nyomon követhet. A ClickUp értékesítési KPI-sablonjával bármilyen számú értékesítési KPI-t könnyen áttekinthető formában nyomon követhet.

A sablon 15 egyéni mezővel rendelkezik, amelyek a leggyakoribb értékesítési KPI-ket fedik le, többek között:

Upsell-kísérletek

Termékár

Ismételt értékesítési bevétel

Nettó nyereség

Új potenciális ügyfelek száma

Teljes értékesítési bevétel

Upsell sikerarány

Új értékesítési bevétel

És még több! Innen nyomon követheti az egyes KPI-ket, amelyekre összpontosítani szeretne, heti vagy havi jelentésekben. De ez a sablon ennél többet is tud: a Táblázat nézet segítségével egy dinamikus Kanban táblán egy pillanat alatt láthatja a havi bevételeit.

9. Értékesítési nyomkövető sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Beszéljünk egy átfogó áttekintésről. A ClickUp Sales Tracker sablonjával könnyedén nyomon követheti és elemezheti az értékesítési folyamat minden mozgó elemét. Az így nyert betekintés felbecsülhetetlen értékű lesz az értékesítési stratégiájának idővel történő optimalizálásához és egyszerűsítéséhez.

Az egyéni mezők jól mutatják, milyen átfogó ez az értékesítési nyomkövető sablon. Bármilyen adatot bevihet, a szállítási és egységköltségektől kezdve a díjakon és a visszaküldések számán át egészen más adatokig. Adja meg a célnyereségét és az egységköltségeket, valamint az eladandó egységek számát, majd számítsa ki a haszonkulcsától a tényleges bevételig minden adatot.

A státusz mezőből megtudhatja, hogy elérte-e céljait, míg a havi kategóriák segítenek megérteni az időbeli trendeket. Az értékesítési nyomon követőből navigáljon a Havi értékesítési volumen és a Havi értékesítési státusz lista nézetekhez, hogy még mélyebb elemzéseket és betekintést nyerjen.

10. Értékesítési adatreport-sablon Excelhez

Értékesítési jelentés sablon Excelhez a Microsoft365-en keresztül

Ebben a Microsoft értékesítési jelentés Excel sablonban különféle termékeket és negyedéves értékesítési adatokat adhat meg. A sablon az értékesítési adatokat modern oszlopdiagrammá alakítja, amely könnyebben áttekinthető és elemezhető.

A jelentés sablonja testreszabható oszlopokat tartalmaz, amelyek az egyes értékesítési képviselők adatait egy végleges összegbe összesítik. Emellett segít kiválasztani az egyes termékekre vonatkozó értékesítési jelentéseket.

Ez egy egyszerű, de potenciálisan hatékony eszköz. Ráadásul könnyedén integrálhatja az Excel összes animációját és átmenetét, valamint grafikáit, hogy a jelentés áttekintése még érdekesebb legyen. A jelentést bármikor Excel- vagy PDF-fájlként exportálva megoszthatja az érdekelt felekkel, a felsőbb vezetéssel és más tagokkal.

Egyszerűsítse értékesítési jelentéseit a ClickUp sablonjával

Lássuk be: az értékesítési csapat irányítása és az értékesítési teljesítmény nyomon követése olyan lehet, mint egy zsonglőrködés. Mégis, ez egy elengedhetetlen lépés, ha valóban optimalizálni szeretné működését a maximális bevétel elérése érdekében.

Ez azt jelenti, hogy hatékony értékesítési jelentéseket kell készíteni, amelyek pontosan megmutatják, hogy az értékesítési csapat hol teljesített kiemelkedően, hol nőttek a költségek, és mely területeken van szükség fejlesztésre. Ez az első logikus lépés az egész értékesítési folyamat hatékonyabb, adatközpontú irányításához.

És itt jön be a ClickUp. A ClickUp az egyetlen olyan hatékony termelékenységi platform, amely az összes munkáját az alkalmazásokból egy együttműködési platformba egyesíti. Hatalmas sablonkönyvtárával, több mint 1000 integrációjával és több száz projektmenedzsment funkciójával a ClickUp az értékesítési csapatok számára a legjobb eszköz az egész értékesítési folyamat kezeléséhez.

Kezdje el automatizálni értékesítési folyamatait, és építsen ki szorosabb ügyfélkapcsolatokat, ha még ma választja a ClickUp-ot.