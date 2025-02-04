A 10 legjobb kapcsolattartó szoftver professzionális szolgáltatásokhoz 2025-ben

A tökéletes eszközt keresi, amellyel professzionális kapcsolattartási adatait rendezett formában tárolhatja?

A kapcsolattartó szoftverek segítenek az ügynökségeknek és a professzionális szolgáltató vállalkozásoknak a kapcsolattartási adatok kezelésében, a kapcsolattartási rekordok tárolásában, a kapcsolattartások nyomon követésében és a kapcsolódó feladatok automatizálásában.

Ebben a cikkben pontosan elmagyarázzuk, mi is az a kapcsolattartó szoftver, és bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb kapcsolattartó szoftvermegoldását professzionális szolgáltató vállalkozások számára.

Ezek a kapcsolattartó megoldások számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek segítenek javítani az ügyfélkapcsolatokat, racionalizálni a működést és növelni az értékesítést. ?

A kapcsolattartó szoftver egy olyan eszköz, amely segít a vállalkozásoknak tárolni, rendszerezni és nyomon követni az ügyfelek, potenciális ügyfelek és más fontos személyek kapcsolattartási adatait vagy információit.

A legjobb kapcsolattartó szoftverekkel alapvető kapcsolattartási információkat, például neveket, címeket, telefonszámokat és e-mail címeket tárolhat. Emellett részletesebb ügyféladatokat és vállalati információkat is tárolhat velük, például beosztásokat, vállalati kapcsolatokat és vásárlási előzményeket.

Ezenkívül a kapcsolattartó eszközök ugyanúgy működnek, mint a CRM szoftverek. A kapcsolattartási adatok mellett a csapatok felhasználhatják ezeket az információkat az értékesítési folyamatban, és naplózhatják a kommunikációs előzményeket, interakciókat és frissítéseket.

A kapcsolattartó szoftverek és a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek egyaránt kiválóan alkalmasak ügyfelei és kliensei nyomon követésére. De mi a különbség e két ügyfélkezelő eszköz között?

A kapcsolattartó szoftverek alapvető feladata az alapvető kapcsolattartási adatok, azaz a kapcsolattartási adatok és információk, például nevek, címek, telefonszámok és e-mail címek tárolása és rendszerezése. Ez egy remek módszer arra, hogy kapcsolattartóit egy helyen tárolja, és könnyen megtalálja a szükséges információkat.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

Az értékesítési CRM-rendszer egy lépéssel tovább megy, mivel nyomon követi és elemzi az ügyféladatokat. Segítségével nyomon követheti a lehetőségeket, az ügyfélszolgálati interakciókat és minden mást az értékesítési csatornában.

A CRM-rendszerek automatizálják az olyan feladatokat is, mint a nyomonkövető e-mailek küldése és a találkozók ütemezése. Ezáltal értékesítési csapata több időt fordíthat fontosabb dolgokra, például az értékesítési folyamatban lévő ügyletek lezárására és a kiváló ügyfélszolgálatra.

Íme néhány olyan kulcsfontosságú funkció, amelyet a professzionális szolgáltató vállalkozásoknak érdemes keresniük a legjobb üzleti szoftverekben, kapcsolattartó szoftverekben és ügyfélkezelő szoftverekben:

Robusztus kapcsolattartó adatbázis , amely egy helyen tárolja az összes kapcsolattartóját, és rendszerezi a potenciális és meglévő ügyfelek adatait az értékesítési csatornában, valamint egyéb fontos kapcsolattartási információkat.

Interakciókövetés az összes kapcsolattartóval való interakció nyomon követéséhez, beleértve az e-maileket, telefonhívásokat és találkozókat.

Feladatok automatizálása az alapvető feladatok automatizálása, például időpontok ütemezése és nyomonkövető e-mailek küldése – ideális esetben projektmenedzsment eszközök segítségével.

Átfogó jelentések, amelyek betekintést nyújtanak kapcsolattartási adataiba és interakcióiba, hogy nyomon követhesse előrehaladását és azonosíthassa az értékesítési folyamatában javítandó területeket.

A legjobb kapcsolattartó szoftver az, amely segít ügynökségének vagy vállalkozásának jobb ügyfélkapcsolatokat ápolni, növelni az eladásokat és javítani az üzleti adatok általános hatékonyságát.

A legjobb kapcsolattartó és potenciális ügyfélkezelő szoftvert keresi, hogy egyszerűsítse digitális ügynöksége jelentési folyamatát? Íme válogatásunk a legjobb CRM-ek és kapcsolattartó szoftverek közül ügynökségek, vállalkozások és értékesítési csapatok számára.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp CRM egy hatékony eszköz, amely segít kezelni a kapcsolattartói listát, nyomon követni az értékesítési folyamatot és több üzletet kötni.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy biztosan nyomon kövesse csapata az értékesítési hívásokat. A ClickUp AI írási asszisztens segíthet olyan e-mailek írásában, amelyekkel erősítheti az ügyfélkapcsolatokat.

Az összes információ nyomon követésének egyszerűsítése érdekében használhatja a ClickUp egyik sablonját, például a ClickUp kapcsolattartási sablonját, a ClickUp fiókkezelési sablonját vagy a ClickUp CRM sablonját.

Üzletkötés kezelése

Feladatok és jegyzetek

Egyéni mezők

AI asszisztens

A ClickUp CRM integrálható a ClickUp Docs-szal is, így könnyedén létrehozhat és tárolhat dokumentumokat kapcsolataival és ügyleteivel kapcsolatban. Mindezeket az információkat a ClickUp Project Dashboards segítségével követheti nyomon.

Ha hatékony és könnyen használható CRM-megoldást keres, a ClickUp CRM és a CRM-sablonok kiváló választási lehetőségek.

A ClickUp legjobb funkciói

Skálázható, hogy alkalmazkodjon a növekedéshez

Különböző költségvetésekhez igazodó, változatos árazási tervezeteket kínál.

Több mint 1000 integráció áll rendelkezésre

Válasszon több mint 1000 sablon közül

Kezelje kapcsolatait és értékesítési folyamatát

Integrálható a ClickUp Docs-szal, így könnyedén létrehozhat és tárolhat dokumentumokat kapcsolataival és üzleteivel kapcsolatban.

A ClickUp korlátai

Összetett program, amelynek elsajátításához képzés és türelem szükséges.

A mobilalkalmazás nem nyújt annyi funkciót, mint a számítógépes verzió (de hamarosan fog!).

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: 5 dolláros kiegészítő bármely fizetős csomaghoz

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8566+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3796+ értékelés)

2. Vcita

via Vcita

A Vcita egy felhőalapú kapcsolattartó szoftver és CRM kisvállalkozások számára. Segít kezelni az ügyfélkapcsolatokat, a találkozókat és a számlázást. Emellett lehetővé teszi a feladatok automatizálását, így több időt fordíthat ügyfelei kiszolgálására.

A Vcita automatizálja az olyan feladatokat, mint a találkozók ütemezése, a számlák küldése és a fizetések nyomon követése.

A CRM megkönnyíti az ügyfelek bevonását is, így azok egy önkiszolgáló portálon keresztül foglalhatnak időpontot, megtekinthetik fiókadataikat és fizethetik számláikat.

A Vcita legjobb funkciói

Nagyon barátságos és segítőkész ügyfélszolgálati csapat

Kisvállalkozások számára kedvező, megfizethető árak

A fő kapcsolattartási platform tiszta, barátságos kialakítást kínál.

A Vcita korlátai

Gyakori technikai problémák és hibák, amelyek befolyásolják a funkcionalitást és az elérhetőséget

A korlátozott e-mail integrációk egyesek számára korlátozóak lehetnek.

Vcita árak

Essentials : 24 USD/hó egy felhasználó számára

Üzleti : 49 USD/hó egy felhasználó számára

Platinum: 83 USD/hó egy felhasználó számára

Vcita értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (63+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (249+ értékelés)

3. Outreach

via Outreach

Az Outreach segít a vállalkozásoknak automatizálni és személyre szabni értékesítési tevékenységüket.

Ez az értékesítési platform és kapcsolattartó eszköz számos kiváló B2B CRM megoldással integrálható, például a Salesforce, a HubSpot CRM és a Zoho CRM szoftverekkel. Az Outreach felhasználói importálhatják kapcsolattartó szoftverükből az Outreachba a kapcsolattartási adataikat.

Miután importálta az adatokat a kapcsolattartó menedzsment megoldásból, az Outreach segítségével automatizálhatja és személyre szabhatja a kapcsolattartást ezekkel a személyekkel.

Bár az Outreach jó választás lehet értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára, nem egy ügynökségeknek vagy szolgáltató vállalkozásoknak szánt kapcsolattartó rendszer.

Az Outreach legjobb funkciói

Automatikus e-maileket küld a potenciális ügyfeleknek

Szervezi és racionalizálja az értékesítési folyamatot

A szekvenciák, sablonok és kivonatok nagyon felhasználóbarátak.

Elérhetőségi korlátozások

Néhány értékelő szerint bonyolult beállítás és kihívást jelent a csapatok képzése számára.

A véleményezők szerint egyes funkciók, például a személyre szabás, nem működtek zökkenőmentesen.

Egyedi folyamatok esetén nehézségeket okozhat más kapcsolattartó rendszerekhez képest.

Outreach árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Outreach értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (3233+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (289+ értékelés)

4. Nextiva

via Nextiva

A Nextiva olyan, mint egy egyablakos üzlet, amely minden üzleti kommunikációs igényét kielégíti.

A kapcsolattartási megoldás VoIP-telefonálási szolgáltatást, videokonferenciát, üzenetküldést, SMS-t, csevegést, felméréseket és együttműködési eszközöket kínál, hogy mélyebb kapcsolatokat építhessen ki ügyfeleivel.

A Nextiva számos egyéb kapcsolattartási eszközt és funkciót kínál, amelyek segítségével tárolhatja és kezelheti a kapcsolattartási információkat, nyomon követheti az interakciókat és egyedi jelentéseket készíthet.

Ha azonban dedikált kapcsolattartó szoftvert vagy CRM-et keres, számos más lehetőség is rendelkezésre áll, amelyek szélesebb körű kapcsolattartási funkciókat kínálnak.

A Nextiva legjobb funkciói

Kiváló kiegészítő opciók, amelyek javítják a szolgáltatást

Könnyen használható, hasznos ügyfélszolgálattal

Kiváló hangminőség a telefonhívásokhoz

A Nextiva korlátai

A szolgáltatás időnként akadozhat, hívások megszakadhatnak és a kapcsolat megszakadhat.

A szolgáltatás hajlamos technikai problémákra a kapcsolattartó szoftverében.

Nehéz megoldani a technikai problémákat, még a támogatás segítségével is

Nextiva árak

Business Communication Essential: 26 USD/hó felhasználónként

Business Communication Professional: 31 USD/hó felhasználónként

Business Communication Enterprise: 41 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nextiva értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (2496+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (229+ értékelés)

5. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign CRM & Sales Automation növeli az értékesítést azáltal, hogy javítja a potenciális ügyfelek megszerzésének, ellenőrzésének és megszólításának módját.

A kapcsolattartó szoftver segítségével nyomon követheti az összes ügyfélkapcsolatát és információját, valamint automatizálhatja az ismétlődő feladatokat. Automatikusan küldhet személyes e-maileket minden új potenciális ügyfélnek, létrehozhat találkozókat, vagy létrehozhat egy Salesforce-kapcsolatot egy oldal látogatásakor.

Az ActiveCampaign kiváló választás lehet B2C vállalkozások számára, amelyek az optimális hatékonyság érdekében szeretnék összekapcsolni az ügyféladatokat a folyamatokkal és az automatizálással.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Számos testreszabási lehetőség a kapcsolattartó szoftverben

Bőséges funkcionalitás az üzleti fejlődéshez

Robusztus automatizálási lehetőségek, többféle forgatókönyv beállítása

Az ActiveCampaign korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület nem felhasználóbarát.

Megtanulása nehéz, és sok mindent kell megjegyezni.

Több e-mail címmel integrálható azok számára, akik több vállalatnál is dolgoznak.

Nincs ingyenes verzió

ActiveCampaign árak

Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2254+ értékelés)

6. Zendesk Sell

a Zendesk Sell segítségével

A Zendesk Sell egy értékesítőknek szóló CRM-megoldás, amely segít az ügyféladatok kezelésében, az interakciók nyomon követésében és a feladatok automatizálásában.

Az ügyfélkapcsolat-kezelő platform számos kapcsolattartási és ügyfélút-kezelési funkciót kínál, például kapcsolattartási adatbázist, interakciókövetést és feladatok automatizálását.

Ha ügyféladatbázis-szoftverrel vagy CRM-mel szeretné javítani kapcsolattartási rendszerét, a Zendesk Sell kiváló választás lehet!

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Az ár megfizethető ahhoz képest, amit kínál, összehasonlítva a listán szereplő többi kapcsolattartó szoftverrel.

Kiválóan alkalmas értékesítési csapatok vagy ügyfélkommunikáció számára, ahol tömör kapcsolattartási adatokra van szükség.

Intuitív, könnyen használható rendszer

A Zendesk Sell korlátai

Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek az e-mail és a telefonalkalmazás integrálásával kapcsolatban.

Korlátozott testreszabási lehetőségek és nehezen szűrhető nézetek

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek az adminisztrátorok számára

Zendesk Sell árak

Sell Team: 19 USD/hó 5 ügynök számára

Sell Growth: 55 USD/hó 5 ügynök számára

Sell Professional: 115 USD/hó ügynökönként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (477+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

7. HubSpot

a HubSpot segítségével

A HubSpot egy hatékony CRM, amely minden méretű vállalkozásnak segít az ügyfelek kezelésében és megszólításában.

Emellett ingyenes kapcsolattartó szoftvert is kínál, amely lehetővé teszi a kapcsolattartási adatok tárolását. Könnyedén létrehozhat kapcsolatokat és kapcsolattartási rekordokat, naplózhatja a kapcsolódó értékesítési tevékenységeket, és megtekintheti az ügyfelekkel folytatott kommunikáció történetét.

A HubSpot CRM segítségével az összes ügyfélkapcsolati adatot egy helyen tárolhatja, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, automatizálhatja a feladatokat és jelentéseket készíthet.

A HubSpot legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálja az ügyfélkapcsolat-kezelést és az értékesítés automatizálását

Felhasználóbarát platform hatalmas képzési könyvtárral, bloggal és hasznos forrásokkal

Kiváló automatizálási lehetőségek könnyen létrehozható munkafolyamatokkal

A HubSpot korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak az integrációs képességekre és a menedzsment szoftverek funkcionalitására.

Ha több funkcióra és frissítésre van szüksége, az drágábbá válhat.

Egyes eszközök testreszabási lehetőségei korlátozottak.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter : 20 USD/hó

Professzionális : 1600 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (10 624+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3788+ értékelés)

8. Pipedrive

a Pipedrive segítségével

A PipeDrive vizuális értékesítési folyamatot kínál, amelynek segítségével könnyen látható, hogy az egyes ügyletek jelenleg hol tartanak az értékesítési folyamatban. Emellett tartalmaz funkciókat a feladatok kezeléséhez, emlékeztető beállításához és jelentések készítéséhez is.

A PipeDrive vizuális folyamatábrája segítségével könnyen láthatja, hogy az egyes ügyletek hol tartanak a folyamatban, így kezelheti a feladatokat, emlékeztetőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.

A PipeDrive jelentéseket is generál, amelyek segítenek nyomon követni az értékesítési teljesítményt és azonosítani a trendeket.

Összességében a PipeDrive egy hatékony értékesítési CRM szoftver, amely minden méretű vállalkozásnak segíthet több üzletet kötni.

A Pipedrive legjobb funkciói

Kiváló ár-érték arány

A platform gyors és könnyen használható

Kiváló vizuális megközelítés a folyamatok kezeléséhez

A Pipedrive korlátai

Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek

A mobilalkalmazás felülete és teljesítménye fejlesztésre szorul.

Több értékelő is panaszkodik, hogy a megjelenése frissítésre szorul.

Pipedrive árak

Haladó : 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 28 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 50 USD/hó felhasználónként

Power : 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1662+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2866+ értékelés)

9. Freshworks

via Freshworks

A felhőalapú és AI-vezérelt Freshworks CRM szoftver segít a vállalkozásoknak hatékonyabban kezelni az ügyfelekkel való interakciókat.

A Freshworks emellett egy sor olyan terméket is kínál, amelyek célja, hogy minden méretű vállalkozásnak segítsenek javítani ügyfélszolgálatukon, IT-támogatásukon és HR-folyamataikon.

A CRM számos funkciót kínál a kapcsolattartási rendszer létrehozásához, beleértve a kapcsolattartási adatbázist, az interakciók nyomon követését és a feladatok automatizálását.

A Freshworks népszerű választás minden méretű vállalkozás számára, mert széles körű funkciókat kínál, könnyen használható és megfizethető. Számos szervezet, köztük a Gartner, a Forrester és a Capterra is elismerte.

A Freshworks legjobb funkciói

Az automatizálási funkciók segítik a hatékonyság javítását és biztosítják az ügyfelek időben történő válaszadását.

Integrálható más népszerű eszközökkel és platformokkal

Az intuitív és könnyen kezelhető felhasználói felület zökkenőmentes bevezetést biztosít.

A Freshworks korlátai

Az ügyfélszolgálati csapat alkalmanként lassú reagálása

A mobil verzió funkcionalitása javításra szorulhat.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a Freshworks alkalmazások kombinált használata esetén

Freshworks árak

Növekedés : 29 USD/hó ügynökönként

Pro : 69 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 109 USD/hó ügynökönként

Freshworks értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (7310+ értékelés)

Capterra: N/A

10. Copper

via Copper

A Copper egy könnyen használható CRM-platform, amelyet a Google Workspace-t használó vállalkozások számára fejlesztettek ki.

A kapcsolattartó eszköz úgy lett kialakítva, hogy könnyen használható legyen, még akkor is, ha nem ismeri a CRM szoftvereket.

A Copper integrálható a Gmail, a Google Naptár, a Google Névjegyek és a Google Drive szolgáltatással, így könnyedén nyomon követheti kapcsolatait, ügyleteit és tevékenységeit.

A Copper legjobb funkciói

Könnyen használható és integrálható az összes Google Workspace eszközzel

Automatizálhatja az olyan feladatokat, mint a nyomon követő e-mailek küldése és a találkozók ütemezése.

Jól segít az ügyfelekkel való szoros kapcsolatok kiépítésében.

A Copper korlátai

A sok funkció miatt kezdetben kissé bonyolult lehet a használata.

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek

Nem mindig ismeri fel az ismétlődő üzleti kapcsolatokat

Copper árak

Alap : 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copper értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1111+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (574+ értékelés)

Az Ön vállalkozásának legmegfelelőbb kapcsolattartó szoftver az Ön egyedi igényeitől és követelményeitől függ.

A fenti 10 legjobb kapcsolattartó szoftvert áttekintettük, bemutatva azok széles körű funkcióit és szolgáltatásait, amelyek segítenek Önnek javítani ügyfélkapcsolatait. Most Önön a sor. Próbálja ki őket ingyenes próbaidőszakra regisztrálva, hogy megtudja, melyik a legalkalmasabb az Ön vállalatának.

Az alapvető kapcsolattartási igények tekintetében az értékesítési és marketing csapatoknak gyakran több kell, mint egy kapcsolattartási rendszer. Az értékesítési lehetőségek nyomon követéséhez, a kapcsolattartás és az e-mailes marketing automatizálásához, az értékesítési csatorna támogatásához, a munkafolyamatok automatizálásához, valamint az adatkezelés és a kapcsolattartás egyszerű kezeléséhez a CRM a leghasznosabb.

Szeretné még tovább javítani kapcsolatait? Fontolja meg más üzleti eszközök, például ügyfélmegtartó szoftverek, értékesítési jelentés sablonok, OKR szoftverek és haladási jelentés sablonok használatát CRM szoftvere vagy kapcsolattartó eszközei kiegészítéseként!

A ClickUp a legjobb kapcsolattartó szoftver professzionális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és ügynökségek számára, amelyek növekedésükkel együtt bővülni szeretnének. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és nézze meg, hogyan segíthet Önnek is javítani kapcsolattartását és projektmenedzsmentjét!