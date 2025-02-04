ClickUp blog
A 10 legjobb kapcsolattartó szoftver professzionális szolgáltatásokhoz 2025-ben

A 10 legjobb kapcsolattartó szoftver professzionális szolgáltatásokhoz 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2025. február 4.

A tökéletes eszközt keresi, amellyel professzionális kapcsolattartási adatait rendezett formában tárolhatja?

A kapcsolattartó szoftverek segítenek az ügynökségeknek és a professzionális szolgáltató vállalkozásoknak a kapcsolattartási adatok kezelésében, a kapcsolattartási rekordok tárolásában, a kapcsolattartások nyomon követésében és a kapcsolódó feladatok automatizálásában.

Ebben a cikkben pontosan elmagyarázzuk, mi is az a kapcsolattartó szoftver, és bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb kapcsolattartó szoftvermegoldását professzionális szolgáltató vállalkozások számára.

Ezek a kapcsolattartó megoldások számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek segítenek javítani az ügyfélkapcsolatokat, racionalizálni a működést és növelni az értékesítést. ?

Mi az a kapcsolattartó szoftver?

A kapcsolattartó szoftver egy olyan eszköz, amely segít a vállalkozásoknak tárolni, rendszerezni és nyomon követni az ügyfelek, potenciális ügyfelek és más fontos személyek kapcsolattartási adatait vagy információit.

A legjobb kapcsolattartó szoftverekkel alapvető kapcsolattartási információkat, például neveket, címeket, telefonszámokat és e-mail címeket tárolhat. Emellett részletesebb ügyféladatokat és vállalati információkat is tárolhat velük, például beosztásokat, vállalati kapcsolatokat és vásárlási előzményeket.

Ezenkívül a kapcsolattartó eszközök ugyanúgy működnek, mint a CRM szoftverek. A kapcsolattartási adatok mellett a csapatok felhasználhatják ezeket az információkat az értékesítési folyamatban, és naplózhatják a kommunikációs előzményeket, interakciókat és frissítéseket.

Mi a különbség a kapcsolattartó szoftver és a CRM között?

A kapcsolattartó szoftverek és a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek egyaránt kiválóan alkalmasak ügyfelei és kliensei nyomon követésére. De mi a különbség e két ügyfélkezelő eszköz között?

A kapcsolattartó szoftverek alapvető feladata az alapvető kapcsolattartási adatok, azaz a kapcsolattartási adatok és információk, például nevek, címek, telefonszámok és e-mail címek tárolása és rendszerezése. Ez egy remek módszer arra, hogy kapcsolattartóit egy helyen tárolja, és könnyen megtalálja a szükséges információkat.

A ClickUp használata CRM-ként és az ügyféladatok kezelése a ClickUp List view-ban
Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

Az értékesítési CRM-rendszer egy lépéssel tovább megy, mivel nyomon követi és elemzi az ügyféladatokat. Segítségével nyomon követheti a lehetőségeket, az ügyfélszolgálati interakciókat és minden mást az értékesítési csatornában.

A CRM-rendszerek automatizálják az olyan feladatokat is, mint a nyomonkövető e-mailek küldése és a találkozók ütemezése. Ezáltal értékesítési csapata több időt fordíthat fontosabb dolgokra, például az értékesítési folyamatban lévő ügyletek lezárására és a kiváló ügyfélszolgálatra.

Mit kell figyelni a kapcsolattartó szoftvereknél?

Íme néhány olyan kulcsfontosságú funkció, amelyet a professzionális szolgáltató vállalkozásoknak érdemes keresniük a legjobb üzleti szoftverekben, kapcsolattartó szoftverekben és ügyfélkezelő szoftverekben:

  • Robusztus kapcsolattartó adatbázis , amely egy helyen tárolja az összes kapcsolattartóját, és rendszerezi a potenciális és meglévő ügyfelek adatait az értékesítési csatornában, valamint egyéb fontos kapcsolattartási információkat.
  • Interakciókövetés az összes kapcsolattartóval való interakció nyomon követéséhez, beleértve az e-maileket, telefonhívásokat és találkozókat.
  • Feladatok automatizálása az alapvető feladatok automatizálása, például időpontok ütemezése és nyomonkövető e-mailek küldése – ideális esetben projektmenedzsment eszközök segítségével.
  • Átfogó jelentések, amelyek betekintést nyújtanak kapcsolattartási adataiba és interakcióiba, hogy nyomon követhesse előrehaladását és azonosíthassa az értékesítési folyamatában javítandó területeket.

A legjobb kapcsolattartó szoftver az, amely segít ügynökségének vagy vállalkozásának jobb ügyfélkapcsolatokat ápolni, növelni az eladásokat és javítani az üzleti adatok általános hatékonyságát.

A 10 legjobb ügyféljelentési eszköz digitális ügynökségek számára

A legjobb kapcsolattartó és potenciális ügyfélkezelő szoftvert keresi, hogy egyszerűsítse digitális ügynöksége jelentési folyamatát? Íme válogatásunk a legjobb CRM-ek és kapcsolattartó szoftverek közül ügynökségek, vállalkozások és értékesítési csapatok számára.

1. ClickUp

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.
Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp CRM egy hatékony eszköz, amely segít kezelni a kapcsolattartói listát, nyomon követni az értékesítési folyamatot és több üzletet kötni.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy biztosan nyomon kövesse csapata az értékesítési hívásokat. A ClickUp AI írási asszisztens segíthet olyan e-mailek írásában, amelyekkel erősítheti az ügyfélkapcsolatokat.

Az összes információ nyomon követésének egyszerűsítése érdekében használhatja a ClickUp egyik sablonját, például a ClickUp kapcsolattartási sablonját, a ClickUp fiókkezelési sablonját vagy a ClickUp CRM sablonját.

  • Üzletkötés kezelése
  • Feladatok és jegyzetek
  • Egyéni mezők
  • AI asszisztens

A ClickUp CRM integrálható a ClickUp Docs-szal is, így könnyedén létrehozhat és tárolhat dokumentumokat kapcsolataival és ügyleteivel kapcsolatban. Mindezeket az információkat a ClickUp Project Dashboards segítségével követheti nyomon.

Ha hatékony és könnyen használható CRM-megoldást keres, a ClickUp CRM és a CRM-sablonok kiváló választási lehetőségek.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Skálázható, hogy alkalmazkodjon a növekedéshez
  • Különböző költségvetésekhez igazodó, változatos árazási tervezeteket kínál.
  • Több mint 1000 integráció áll rendelkezésre
  • Válasszon több mint 1000 sablon közül
  • Kezelje kapcsolatait és értékesítési folyamatát
  • Integrálható a ClickUp Docs-szal, így könnyedén létrehozhat és tárolhat dokumentumokat kapcsolataival és üzleteivel kapcsolatban.

A ClickUp korlátai

  • Összetett program, amelynek elsajátításához képzés és türelem szükséges.
  • A mobilalkalmazás nem nyújt annyi funkciót, mint a számítógépes verzió (de hamarosan fog!).

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp AI: 5 dolláros kiegészítő bármely fizetős csomaghoz

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (8566+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3796+ értékelés)

2. Vcita

Vcita Dashboard
via Vcita

A Vcita egy felhőalapú kapcsolattartó szoftver és CRM kisvállalkozások számára. Segít kezelni az ügyfélkapcsolatokat, a találkozókat és a számlázást. Emellett lehetővé teszi a feladatok automatizálását, így több időt fordíthat ügyfelei kiszolgálására.

A Vcita automatizálja az olyan feladatokat, mint a találkozók ütemezése, a számlák küldése és a fizetések nyomon követése.

A CRM megkönnyíti az ügyfelek bevonását is, így azok egy önkiszolgáló portálon keresztül foglalhatnak időpontot, megtekinthetik fiókadataikat és fizethetik számláikat.

A Vcita legjobb funkciói

  • Nagyon barátságos és segítőkész ügyfélszolgálati csapat
  • Kisvállalkozások számára kedvező, megfizethető árak
  • A fő kapcsolattartási platform tiszta, barátságos kialakítást kínál.

A Vcita korlátai

  • Gyakori technikai problémák és hibák, amelyek befolyásolják a funkcionalitást és az elérhetőséget
  • A korlátozott e-mail integrációk egyesek számára korlátozóak lehetnek.

Vcita árak

  • Essentials: 24 USD/hó egy felhasználó számára
  • Üzleti: 49 USD/hó egy felhasználó számára
  • Platinum: 83 USD/hó egy felhasználó számára

Vcita értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (63+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (249+ értékelés)

3. Outreach

Outreach Dashboard
via Outreach

Az Outreach segít a vállalkozásoknak automatizálni és személyre szabni értékesítési tevékenységüket.

Ez az értékesítési platform és kapcsolattartó eszköz számos kiváló B2B CRM megoldással integrálható, például a Salesforce, a HubSpot CRM és a Zoho CRM szoftverekkel. Az Outreach felhasználói importálhatják kapcsolattartó szoftverükből az Outreachba a kapcsolattartási adataikat.

Miután importálta az adatokat a kapcsolattartó menedzsment megoldásból, az Outreach segítségével automatizálhatja és személyre szabhatja a kapcsolattartást ezekkel a személyekkel.

Bár az Outreach jó választás lehet értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára, nem egy ügynökségeknek vagy szolgáltató vállalkozásoknak szánt kapcsolattartó rendszer.

Az Outreach legjobb funkciói

  • Automatikus e-maileket küld a potenciális ügyfeleknek
  • Szervezi és racionalizálja az értékesítési folyamatot
  • A szekvenciák, sablonok és kivonatok nagyon felhasználóbarátak.

Elérhetőségi korlátozások

  • Néhány értékelő szerint bonyolult beállítás és kihívást jelent a csapatok képzése számára.
  • A véleményezők szerint egyes funkciók, például a személyre szabás, nem működtek zökkenőmentesen.
  • Egyedi folyamatok esetén nehézségeket okozhat más kapcsolattartó rendszerekhez képest.

Outreach árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Outreach értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (3233+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (289+ értékelés)

4. Nextiva

Nextiva Dashboard
via Nextiva

A Nextiva olyan, mint egy egyablakos üzlet, amely minden üzleti kommunikációs igényét kielégíti.

A kapcsolattartási megoldás VoIP-telefonálási szolgáltatást, videokonferenciát, üzenetküldést, SMS-t, csevegést, felméréseket és együttműködési eszközöket kínál, hogy mélyebb kapcsolatokat építhessen ki ügyfeleivel.

A Nextiva számos egyéb kapcsolattartási eszközt és funkciót kínál, amelyek segítségével tárolhatja és kezelheti a kapcsolattartási információkat, nyomon követheti az interakciókat és egyedi jelentéseket készíthet.

Ha azonban dedikált kapcsolattartó szoftvert vagy CRM-et keres, számos más lehetőség is rendelkezésre áll, amelyek szélesebb körű kapcsolattartási funkciókat kínálnak.

A Nextiva legjobb funkciói

  • Kiváló kiegészítő opciók, amelyek javítják a szolgáltatást
  • Könnyen használható, hasznos ügyfélszolgálattal
  • Kiváló hangminőség a telefonhívásokhoz

A Nextiva korlátai

  • A szolgáltatás időnként akadozhat, hívások megszakadhatnak és a kapcsolat megszakadhat.
  • A szolgáltatás hajlamos technikai problémákra a kapcsolattartó szoftverében.
  • Nehéz megoldani a technikai problémákat, még a támogatás segítségével is

Nextiva árak

  • Business Communication Essential: 26 USD/hó felhasználónként
  • Business Communication Professional: 31 USD/hó felhasználónként
  • Business Communication Enterprise: 41 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nextiva értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (2496+ értékelés)
  • Capterra: 4,0/5 (229+ értékelés)

5. ActiveCampaign

ActiveCampaign irányítópult
az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign CRM & Sales Automation növeli az értékesítést azáltal, hogy javítja a potenciális ügyfelek megszerzésének, ellenőrzésének és megszólításának módját.

A kapcsolattartó szoftver segítségével nyomon követheti az összes ügyfélkapcsolatát és információját, valamint automatizálhatja az ismétlődő feladatokat. Automatikusan küldhet személyes e-maileket minden új potenciális ügyfélnek, létrehozhat találkozókat, vagy létrehozhat egy Salesforce-kapcsolatot egy oldal látogatásakor.

Az ActiveCampaign kiváló választás lehet B2C vállalkozások számára, amelyek az optimális hatékonyság érdekében szeretnék összekapcsolni az ügyféladatokat a folyamatokkal és az automatizálással.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

  • Számos testreszabási lehetőség a kapcsolattartó szoftverben
  • Bőséges funkcionalitás az üzleti fejlődéshez
  • Robusztus automatizálási lehetőségek, többféle forgatókönyv beállítása

Az ActiveCampaign korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a felület nem felhasználóbarát.
  • Megtanulása nehéz, és sok mindent kell megjegyezni.
  • Több e-mail címmel integrálható azok számára, akik több vállalatnál is dolgoznak.
  • Nincs ingyenes verzió

ActiveCampaign árak

  • Plus: 19 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActiveCampaign értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (2254+ értékelés)

6. Zendesk Sell

Zendesk Sell irányítópult
a Zendesk Sell segítségével

A Zendesk Sell egy értékesítőknek szóló CRM-megoldás, amely segít az ügyféladatok kezelésében, az interakciók nyomon követésében és a feladatok automatizálásában.

Az ügyfélkapcsolat-kezelő platform számos kapcsolattartási és ügyfélút-kezelési funkciót kínál, például kapcsolattartási adatbázist, interakciókövetést és feladatok automatizálását.

Ha ügyféladatbázis-szoftverrel vagy CRM-mel szeretné javítani kapcsolattartási rendszerét, a Zendesk Sell kiváló választás lehet!

A Zendesk Sell legjobb funkciói

  • Az ár megfizethető ahhoz képest, amit kínál, összehasonlítva a listán szereplő többi kapcsolattartó szoftverrel.
  • Kiválóan alkalmas értékesítési csapatok vagy ügyfélkommunikáció számára, ahol tömör kapcsolattartási adatokra van szükség.
  • Intuitív, könnyen használható rendszer

A Zendesk Sell korlátai

  • Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek az e-mail és a telefonalkalmazás integrálásával kapcsolatban.
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek és nehezen szűrhető nézetek
  • Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek az adminisztrátorok számára

Zendesk Sell árak

  • Sell Team: 19 USD/hó 5 ügynök számára
  • Sell Growth: 55 USD/hó 5 ügynök számára
  • Sell Professional: 115 USD/hó ügynökönként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (477+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

7. HubSpot

HubSpot Dashboard
a HubSpot segítségével

A HubSpot egy hatékony CRM, amely minden méretű vállalkozásnak segít az ügyfelek kezelésében és megszólításában.

Emellett ingyenes kapcsolattartó szoftvert is kínál, amely lehetővé teszi a kapcsolattartási adatok tárolását. Könnyedén létrehozhat kapcsolatokat és kapcsolattartási rekordokat, naplózhatja a kapcsolódó értékesítési tevékenységeket, és megtekintheti az ügyfelekkel folytatott kommunikáció történetét.

A HubSpot CRM segítségével az összes ügyfélkapcsolati adatot egy helyen tárolhatja, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, automatizálhatja a feladatokat és jelentéseket készíthet.

A HubSpot legjobb funkciói

  • Zökkenőmentesen integrálja az ügyfélkapcsolat-kezelést és az értékesítés automatizálását
  • Felhasználóbarát platform hatalmas képzési könyvtárral, bloggal és hasznos forrásokkal
  • Kiváló automatizálási lehetőségek könnyen létrehozható munkafolyamatokkal

A HubSpot korlátai

  • Egyes felhasználók panaszkodnak az integrációs képességekre és a menedzsment szoftverek funkcionalitására.
  • Ha több funkcióra és frissítésre van szüksége, az drágábbá válhat.
  • Egyes eszközök testreszabási lehetőségei korlátozottak.

HubSpot árak

  • Ingyenes
  • Starter: 20 USD/hó
  • Professzionális: 1600 USD/hó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HubSpot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (10 624+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (3788+ értékelés)

8. Pipedrive

Pipedrive Kanban Dashboard példa
a Pipedrive segítségével

A PipeDrive vizuális értékesítési folyamatot kínál, amelynek segítségével könnyen látható, hogy az egyes ügyletek jelenleg hol tartanak az értékesítési folyamatban. Emellett tartalmaz funkciókat a feladatok kezeléséhez, emlékeztető beállításához és jelentések készítéséhez is.

A PipeDrive vizuális folyamatábrája segítségével könnyen láthatja, hogy az egyes ügyletek hol tartanak a folyamatban, így kezelheti a feladatokat, emlékeztetőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.

A PipeDrive jelentéseket is generál, amelyek segítenek nyomon követni az értékesítési teljesítményt és azonosítani a trendeket.

Összességében a PipeDrive egy hatékony értékesítési CRM szoftver, amely minden méretű vállalkozásnak segíthet több üzletet kötni.

A Pipedrive legjobb funkciói

  • Kiváló ár-érték arány
  • A platform gyors és könnyen használható
  • Kiváló vizuális megközelítés a folyamatok kezeléséhez

A Pipedrive korlátai

  • Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek
  • A mobilalkalmazás felülete és teljesítménye fejlesztésre szorul.
  • Több értékelő is panaszkodik, hogy a megjelenése frissítésre szorul.

Pipedrive árak

  • Haladó: 15 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 28 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 50 USD/hó felhasználónként
  • Power: 65 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (1662+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (2866+ értékelés)

9. Freshworks

Freshworks Dashboard
via Freshworks

A felhőalapú és AI-vezérelt Freshworks CRM szoftver segít a vállalkozásoknak hatékonyabban kezelni az ügyfelekkel való interakciókat.

A Freshworks emellett egy sor olyan terméket is kínál, amelyek célja, hogy minden méretű vállalkozásnak segítsenek javítani ügyfélszolgálatukon, IT-támogatásukon és HR-folyamataikon.

A CRM számos funkciót kínál a kapcsolattartási rendszer létrehozásához, beleértve a kapcsolattartási adatbázist, az interakciók nyomon követését és a feladatok automatizálását.

A Freshworks népszerű választás minden méretű vállalkozás számára, mert széles körű funkciókat kínál, könnyen használható és megfizethető. Számos szervezet, köztük a Gartner, a Forrester és a Capterra is elismerte.

A Freshworks legjobb funkciói

  • Az automatizálási funkciók segítik a hatékonyság javítását és biztosítják az ügyfelek időben történő válaszadását.
  • Integrálható más népszerű eszközökkel és platformokkal
  • Az intuitív és könnyen kezelhető felhasználói felület zökkenőmentes bevezetést biztosít.

A Freshworks korlátai

  • Az ügyfélszolgálati csapat alkalmanként lassú reagálása
  • A mobil verzió funkcionalitása javításra szorulhat.
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek a Freshworks alkalmazások kombinált használata esetén

Freshworks árak

  • Növekedés: 29 USD/hó ügynökönként
  • Pro: 69 USD/hó ügynökönként
  • Vállalati: 109 USD/hó ügynökönként

Freshworks értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (7310+ értékelés)
  • Capterra: N/A

10. Copper

Copper Dashboard
via Copper

A Copper egy könnyen használható CRM-platform, amelyet a Google Workspace-t használó vállalkozások számára fejlesztettek ki.

A kapcsolattartó eszköz úgy lett kialakítva, hogy könnyen használható legyen, még akkor is, ha nem ismeri a CRM szoftvereket.

A Copper integrálható a Gmail, a Google Naptár, a Google Névjegyek és a Google Drive szolgáltatással, így könnyedén nyomon követheti kapcsolatait, ügyleteit és tevékenységeit.

A Copper legjobb funkciói

  • Könnyen használható és integrálható az összes Google Workspace eszközzel
  • Automatizálhatja az olyan feladatokat, mint a nyomon követő e-mailek küldése és a találkozók ütemezése.
  • Jól segít az ügyfelekkel való szoros kapcsolatok kiépítésében.

A Copper korlátai

  • A sok funkció miatt kezdetben kissé bonyolult lehet a használata.
  • Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek
  • Nem mindig ismeri fel az ismétlődő üzleti kapcsolatokat

Copper árak

  • Alap: 29 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 59 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copper értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1111+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (574+ értékelés)

A legjobb kapcsolattartó szoftver kiválasztása vállalkozásához

Az Ön vállalkozásának legmegfelelőbb kapcsolattartó szoftver az Ön egyedi igényeitől és követelményeitől függ.

A fenti 10 legjobb kapcsolattartó szoftvert áttekintettük, bemutatva azok széles körű funkcióit és szolgáltatásait, amelyek segítenek Önnek javítani ügyfélkapcsolatait. Most Önön a sor. Próbálja ki őket ingyenes próbaidőszakra regisztrálva, hogy megtudja, melyik a legalkalmasabb az Ön vállalatának.

Az alapvető kapcsolattartási igények tekintetében az értékesítési és marketing csapatoknak gyakran több kell, mint egy kapcsolattartási rendszer. Az értékesítési lehetőségek nyomon követéséhez, a kapcsolattartás és az e-mailes marketing automatizálásához, az értékesítési csatorna támogatásához, a munkafolyamatok automatizálásához, valamint az adatkezelés és a kapcsolattartás egyszerű kezeléséhez a CRM a leghasznosabb.

Szeretné még tovább javítani kapcsolatait? Fontolja meg más üzleti eszközök, például ügyfélmegtartó szoftverek, értékesítési jelentés sablonok, OKR szoftverek és haladási jelentés sablonok használatát CRM szoftvere vagy kapcsolattartó eszközei kiegészítéseként!

A ClickUp a legjobb kapcsolattartó szoftver professzionális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és ügynökségek számára, amelyek növekedésükkel együtt bővülni szeretnének. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és nézze meg, hogyan segíthet Önnek is javítani kapcsolattartását és projektmenedzsmentjét!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp