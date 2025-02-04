A 10 legjobb kapcsolattartó szoftver professzionális szolgáltatásokhoz 2025-ben

A tökéletes eszközt keresi, amellyel professzionális kapcsolattartási adatait rendezett formában tárolhatja?
A kapcsolattartó szoftverek segítenek az ügynökségeknek és a professzionális szolgáltató vállalkozásoknak a kapcsolattartási adatok kezelésében, a kapcsolattartási rekordok tárolásában, a kapcsolattartások nyomon követésében és a kapcsolódó feladatok automatizálásában.
Ebben a cikkben pontosan elmagyarázzuk, mi is az a kapcsolattartó szoftver, és bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb kapcsolattartó szoftvermegoldását professzionális szolgáltató vállalkozások számára.
Ezek a kapcsolattartó megoldások számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek segítenek javítani az ügyfélkapcsolatokat, racionalizálni a működést és növelni az értékesítést. ?
Mi az a kapcsolattartó szoftver?
A kapcsolattartó szoftver egy olyan eszköz, amely segít a vállalkozásoknak tárolni, rendszerezni és nyomon követni az ügyfelek, potenciális ügyfelek és más fontos személyek kapcsolattartási adatait vagy információit.
A legjobb kapcsolattartó szoftverekkel alapvető kapcsolattartási információkat, például neveket, címeket, telefonszámokat és e-mail címeket tárolhat. Emellett részletesebb ügyféladatokat és vállalati információkat is tárolhat velük, például beosztásokat, vállalati kapcsolatokat és vásárlási előzményeket.
Ezenkívül a kapcsolattartó eszközök ugyanúgy működnek, mint a CRM szoftverek. A kapcsolattartási adatok mellett a csapatok felhasználhatják ezeket az információkat az értékesítési folyamatban, és naplózhatják a kommunikációs előzményeket, interakciókat és frissítéseket.
Mi a különbség a kapcsolattartó szoftver és a CRM között?
A kapcsolattartó szoftverek és a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek egyaránt kiválóan alkalmasak ügyfelei és kliensei nyomon követésére. De mi a különbség e két ügyfélkezelő eszköz között?
A kapcsolattartó szoftverek alapvető feladata az alapvető kapcsolattartási adatok, azaz a kapcsolattartási adatok és információk, például nevek, címek, telefonszámok és e-mail címek tárolása és rendszerezése. Ez egy remek módszer arra, hogy kapcsolattartóit egy helyen tárolja, és könnyen megtalálja a szükséges információkat.
Az értékesítési CRM-rendszer egy lépéssel tovább megy, mivel nyomon követi és elemzi az ügyféladatokat. Segítségével nyomon követheti a lehetőségeket, az ügyfélszolgálati interakciókat és minden mást az értékesítési csatornában.
A CRM-rendszerek automatizálják az olyan feladatokat is, mint a nyomonkövető e-mailek küldése és a találkozók ütemezése. Ezáltal értékesítési csapata több időt fordíthat fontosabb dolgokra, például az értékesítési folyamatban lévő ügyletek lezárására és a kiváló ügyfélszolgálatra.
Mit kell figyelni a kapcsolattartó szoftvereknél?
Íme néhány olyan kulcsfontosságú funkció, amelyet a professzionális szolgáltató vállalkozásoknak érdemes keresniük a legjobb üzleti szoftverekben, kapcsolattartó szoftverekben és ügyfélkezelő szoftverekben:
- Robusztus kapcsolattartó adatbázis , amely egy helyen tárolja az összes kapcsolattartóját, és rendszerezi a potenciális és meglévő ügyfelek adatait az értékesítési csatornában, valamint egyéb fontos kapcsolattartási információkat.
- Interakciókövetés az összes kapcsolattartóval való interakció nyomon követéséhez, beleértve az e-maileket, telefonhívásokat és találkozókat.
- Feladatok automatizálása az alapvető feladatok automatizálása, például időpontok ütemezése és nyomonkövető e-mailek küldése – ideális esetben projektmenedzsment eszközök segítségével.
- Átfogó jelentések, amelyek betekintést nyújtanak kapcsolattartási adataiba és interakcióiba, hogy nyomon követhesse előrehaladását és azonosíthassa az értékesítési folyamatában javítandó területeket.
A legjobb kapcsolattartó szoftver az, amely segít ügynökségének vagy vállalkozásának jobb ügyfélkapcsolatokat ápolni, növelni az eladásokat és javítani az üzleti adatok általános hatékonyságát.
A 10 legjobb ügyféljelentési eszköz digitális ügynökségek számára
A legjobb kapcsolattartó és potenciális ügyfélkezelő szoftvert keresi, hogy egyszerűsítse digitális ügynöksége jelentési folyamatát? Íme válogatásunk a legjobb CRM-ek és kapcsolattartó szoftverek közül ügynökségek, vállalkozások és értékesítési csapatok számára.
1. ClickUp
A ClickUp CRM egy hatékony eszköz, amely segít kezelni a kapcsolattartói listát, nyomon követni az értékesítési folyamatot és több üzletet kötni.
Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy biztosan nyomon kövesse csapata az értékesítési hívásokat. A ClickUp AI írási asszisztens segíthet olyan e-mailek írásában, amelyekkel erősítheti az ügyfélkapcsolatokat.
Az összes információ nyomon követésének egyszerűsítése érdekében használhatja a ClickUp egyik sablonját, például a ClickUp kapcsolattartási sablonját, a ClickUp fiókkezelési sablonját vagy a ClickUp CRM sablonját.
- Üzletkötés kezelése
- Feladatok és jegyzetek
- Egyéni mezők
- AI asszisztens
A ClickUp CRM integrálható a ClickUp Docs-szal is, így könnyedén létrehozhat és tárolhat dokumentumokat kapcsolataival és ügyleteivel kapcsolatban. Mindezeket az információkat a ClickUp Project Dashboards segítségével követheti nyomon.
Ha hatékony és könnyen használható CRM-megoldást keres, a ClickUp CRM és a CRM-sablonok kiváló választási lehetőségek.
A ClickUp legjobb funkciói
- Skálázható, hogy alkalmazkodjon a növekedéshez
- Különböző költségvetésekhez igazodó, változatos árazási tervezeteket kínál.
- Több mint 1000 integráció áll rendelkezésre
- Válasszon több mint 1000 sablon közül
- Kezelje kapcsolatait és értékesítési folyamatát
- Integrálható a ClickUp Docs-szal, így könnyedén létrehozhat és tárolhat dokumentumokat kapcsolataival és üzleteivel kapcsolatban.
A ClickUp korlátai
- Összetett program, amelynek elsajátításához képzés és türelem szükséges.
- A mobilalkalmazás nem nyújt annyi funkciót, mint a számítógépes verzió (de hamarosan fog!).
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: 5 dolláros kiegészítő bármely fizetős csomaghoz
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8566+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3796+ értékelés)
2. Vcita
A Vcita egy felhőalapú kapcsolattartó szoftver és CRM kisvállalkozások számára. Segít kezelni az ügyfélkapcsolatokat, a találkozókat és a számlázást. Emellett lehetővé teszi a feladatok automatizálását, így több időt fordíthat ügyfelei kiszolgálására.
A Vcita automatizálja az olyan feladatokat, mint a találkozók ütemezése, a számlák küldése és a fizetések nyomon követése.
A CRM megkönnyíti az ügyfelek bevonását is, így azok egy önkiszolgáló portálon keresztül foglalhatnak időpontot, megtekinthetik fiókadataikat és fizethetik számláikat.
A Vcita legjobb funkciói
- Nagyon barátságos és segítőkész ügyfélszolgálati csapat
- Kisvállalkozások számára kedvező, megfizethető árak
- A fő kapcsolattartási platform tiszta, barátságos kialakítást kínál.
A Vcita korlátai
- Gyakori technikai problémák és hibák, amelyek befolyásolják a funkcionalitást és az elérhetőséget
- A korlátozott e-mail integrációk egyesek számára korlátozóak lehetnek.
Vcita árak
- Essentials: 24 USD/hó egy felhasználó számára
- Üzleti: 49 USD/hó egy felhasználó számára
- Platinum: 83 USD/hó egy felhasználó számára
Vcita értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (63+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (249+ értékelés)
3. Outreach
Az Outreach segít a vállalkozásoknak automatizálni és személyre szabni értékesítési tevékenységüket.
Ez az értékesítési platform és kapcsolattartó eszköz számos kiváló B2B CRM megoldással integrálható, például a Salesforce, a HubSpot CRM és a Zoho CRM szoftverekkel. Az Outreach felhasználói importálhatják kapcsolattartó szoftverükből az Outreachba a kapcsolattartási adataikat.
Miután importálta az adatokat a kapcsolattartó menedzsment megoldásból, az Outreach segítségével automatizálhatja és személyre szabhatja a kapcsolattartást ezekkel a személyekkel.
Bár az Outreach jó választás lehet értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára, nem egy ügynökségeknek vagy szolgáltató vállalkozásoknak szánt kapcsolattartó rendszer.
Az Outreach legjobb funkciói
- Automatikus e-maileket küld a potenciális ügyfeleknek
- Szervezi és racionalizálja az értékesítési folyamatot
- A szekvenciák, sablonok és kivonatok nagyon felhasználóbarátak.
Elérhetőségi korlátozások
- Néhány értékelő szerint bonyolult beállítás és kihívást jelent a csapatok képzése számára.
- A véleményezők szerint egyes funkciók, például a személyre szabás, nem működtek zökkenőmentesen.
- Egyedi folyamatok esetén nehézségeket okozhat más kapcsolattartó rendszerekhez képest.
Outreach árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Outreach értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (3233+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (289+ értékelés)
4. Nextiva
A Nextiva olyan, mint egy egyablakos üzlet, amely minden üzleti kommunikációs igényét kielégíti.
A kapcsolattartási megoldás VoIP-telefonálási szolgáltatást, videokonferenciát, üzenetküldést, SMS-t, csevegést, felméréseket és együttműködési eszközöket kínál, hogy mélyebb kapcsolatokat építhessen ki ügyfeleivel.
A Nextiva számos egyéb kapcsolattartási eszközt és funkciót kínál, amelyek segítségével tárolhatja és kezelheti a kapcsolattartási információkat, nyomon követheti az interakciókat és egyedi jelentéseket készíthet.
Ha azonban dedikált kapcsolattartó szoftvert vagy CRM-et keres, számos más lehetőség is rendelkezésre áll, amelyek szélesebb körű kapcsolattartási funkciókat kínálnak.
A Nextiva legjobb funkciói
- Kiváló kiegészítő opciók, amelyek javítják a szolgáltatást
- Könnyen használható, hasznos ügyfélszolgálattal
- Kiváló hangminőség a telefonhívásokhoz
A Nextiva korlátai
- A szolgáltatás időnként akadozhat, hívások megszakadhatnak és a kapcsolat megszakadhat.
- A szolgáltatás hajlamos technikai problémákra a kapcsolattartó szoftverében.
- Nehéz megoldani a technikai problémákat, még a támogatás segítségével is
Nextiva árak
- Business Communication Essential: 26 USD/hó felhasználónként
- Business Communication Professional: 31 USD/hó felhasználónként
- Business Communication Enterprise: 41 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Nextiva értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2496+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (229+ értékelés)
5. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign CRM & Sales Automation növeli az értékesítést azáltal, hogy javítja a potenciális ügyfelek megszerzésének, ellenőrzésének és megszólításának módját.
A kapcsolattartó szoftver segítségével nyomon követheti az összes ügyfélkapcsolatát és információját, valamint automatizálhatja az ismétlődő feladatokat. Automatikusan küldhet személyes e-maileket minden új potenciális ügyfélnek, létrehozhat találkozókat, vagy létrehozhat egy Salesforce-kapcsolatot egy oldal látogatásakor.
Az ActiveCampaign kiváló választás lehet B2C vállalkozások számára, amelyek az optimális hatékonyság érdekében szeretnék összekapcsolni az ügyféladatokat a folyamatokkal és az automatizálással.
Az ActiveCampaign legjobb funkciói
- Számos testreszabási lehetőség a kapcsolattartó szoftverben
- Bőséges funkcionalitás az üzleti fejlődéshez
- Robusztus automatizálási lehetőségek, többféle forgatókönyv beállítása
Az ActiveCampaign korlátai
- Egyes felhasználók szerint a felület nem felhasználóbarát.
- Megtanulása nehéz, és sok mindent kell megjegyezni.
- Több e-mail címmel integrálható azok számára, akik több vállalatnál is dolgoznak.
- Nincs ingyenes verzió
ActiveCampaign árak
- Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ActiveCampaign értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2254+ értékelés)
6. Zendesk Sell
A Zendesk Sell egy értékesítőknek szóló CRM-megoldás, amely segít az ügyféladatok kezelésében, az interakciók nyomon követésében és a feladatok automatizálásában.
Az ügyfélkapcsolat-kezelő platform számos kapcsolattartási és ügyfélút-kezelési funkciót kínál, például kapcsolattartási adatbázist, interakciókövetést és feladatok automatizálását.
Ha ügyféladatbázis-szoftverrel vagy CRM-mel szeretné javítani kapcsolattartási rendszerét, a Zendesk Sell kiváló választás lehet!
A Zendesk Sell legjobb funkciói
- Az ár megfizethető ahhoz képest, amit kínál, összehasonlítva a listán szereplő többi kapcsolattartó szoftverrel.
- Kiválóan alkalmas értékesítési csapatok vagy ügyfélkommunikáció számára, ahol tömör kapcsolattartási adatokra van szükség.
- Intuitív, könnyen használható rendszer
A Zendesk Sell korlátai
- Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek az e-mail és a telefonalkalmazás integrálásával kapcsolatban.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek és nehezen szűrhető nézetek
- Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek az adminisztrátorok számára
Zendesk Sell árak
- Sell Team: 19 USD/hó 5 ügynök számára
- Sell Growth: 55 USD/hó 5 ügynök számára
- Sell Professional: 115 USD/hó ügynökönként
Zendesk Sell értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (477+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)
7. HubSpot
A HubSpot egy hatékony CRM, amely minden méretű vállalkozásnak segít az ügyfelek kezelésében és megszólításában.
Emellett ingyenes kapcsolattartó szoftvert is kínál, amely lehetővé teszi a kapcsolattartási adatok tárolását. Könnyedén létrehozhat kapcsolatokat és kapcsolattartási rekordokat, naplózhatja a kapcsolódó értékesítési tevékenységeket, és megtekintheti az ügyfelekkel folytatott kommunikáció történetét.
A HubSpot CRM segítségével az összes ügyfélkapcsolati adatot egy helyen tárolhatja, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, automatizálhatja a feladatokat és jelentéseket készíthet.
A HubSpot legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen integrálja az ügyfélkapcsolat-kezelést és az értékesítés automatizálását
- Felhasználóbarát platform hatalmas képzési könyvtárral, bloggal és hasznos forrásokkal
- Kiváló automatizálási lehetőségek könnyen létrehozható munkafolyamatokkal
A HubSpot korlátai
- Egyes felhasználók panaszkodnak az integrációs képességekre és a menedzsment szoftverek funkcionalitására.
- Ha több funkcióra és frissítésre van szüksége, az drágábbá válhat.
- Egyes eszközök testreszabási lehetőségei korlátozottak.
HubSpot árak
- Ingyenes
- Starter: 20 USD/hó
- Professzionális: 1600 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (10 624+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3788+ értékelés)
8. Pipedrive
A PipeDrive vizuális értékesítési folyamatot kínál, amelynek segítségével könnyen látható, hogy az egyes ügyletek jelenleg hol tartanak az értékesítési folyamatban. Emellett tartalmaz funkciókat a feladatok kezeléséhez, emlékeztető beállításához és jelentések készítéséhez is.
A PipeDrive vizuális folyamatábrája segítségével könnyen láthatja, hogy az egyes ügyletek hol tartanak a folyamatban, így kezelheti a feladatokat, emlékeztetőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást.
A PipeDrive jelentéseket is generál, amelyek segítenek nyomon követni az értékesítési teljesítményt és azonosítani a trendeket.
Összességében a PipeDrive egy hatékony értékesítési CRM szoftver, amely minden méretű vállalkozásnak segíthet több üzletet kötni.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Kiváló ár-érték arány
- A platform gyors és könnyen használható
- Kiváló vizuális megközelítés a folyamatok kezeléséhez
A Pipedrive korlátai
- Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek
- A mobilalkalmazás felülete és teljesítménye fejlesztésre szorul.
- Több értékelő is panaszkodik, hogy a megjelenése frissítésre szorul.
Pipedrive árak
- Haladó: 15 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 28 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 50 USD/hó felhasználónként
- Power: 65 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1662+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2866+ értékelés)
9. Freshworks
A felhőalapú és AI-vezérelt Freshworks CRM szoftver segít a vállalkozásoknak hatékonyabban kezelni az ügyfelekkel való interakciókat.
A Freshworks emellett egy sor olyan terméket is kínál, amelyek célja, hogy minden méretű vállalkozásnak segítsenek javítani ügyfélszolgálatukon, IT-támogatásukon és HR-folyamataikon.
A CRM számos funkciót kínál a kapcsolattartási rendszer létrehozásához, beleértve a kapcsolattartási adatbázist, az interakciók nyomon követését és a feladatok automatizálását.
A Freshworks népszerű választás minden méretű vállalkozás számára, mert széles körű funkciókat kínál, könnyen használható és megfizethető. Számos szervezet, köztük a Gartner, a Forrester és a Capterra is elismerte.
A Freshworks legjobb funkciói
- Az automatizálási funkciók segítik a hatékonyság javítását és biztosítják az ügyfelek időben történő válaszadását.
- Integrálható más népszerű eszközökkel és platformokkal
- Az intuitív és könnyen kezelhető felhasználói felület zökkenőmentes bevezetést biztosít.
A Freshworks korlátai
- Az ügyfélszolgálati csapat alkalmanként lassú reagálása
- A mobil verzió funkcionalitása javításra szorulhat.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a Freshworks alkalmazások kombinált használata esetén
Freshworks árak
- Növekedés: 29 USD/hó ügynökönként
- Pro: 69 USD/hó ügynökönként
- Vállalati: 109 USD/hó ügynökönként
Freshworks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (7310+ értékelés)
- Capterra: N/A
10. Copper
A Copper egy könnyen használható CRM-platform, amelyet a Google Workspace-t használó vállalkozások számára fejlesztettek ki.
A kapcsolattartó eszköz úgy lett kialakítva, hogy könnyen használható legyen, még akkor is, ha nem ismeri a CRM szoftvereket.
A Copper integrálható a Gmail, a Google Naptár, a Google Névjegyek és a Google Drive szolgáltatással, így könnyedén nyomon követheti kapcsolatait, ügyleteit és tevékenységeit.
A Copper legjobb funkciói
- Könnyen használható és integrálható az összes Google Workspace eszközzel
- Automatizálhatja az olyan feladatokat, mint a nyomon követő e-mailek küldése és a találkozók ütemezése.
- Jól segít az ügyfelekkel való szoros kapcsolatok kiépítésében.
A Copper korlátai
- A sok funkció miatt kezdetben kissé bonyolult lehet a használata.
- Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek
- Nem mindig ismeri fel az ismétlődő üzleti kapcsolatokat
Copper árak
- Alap: 29 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 59 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Copper értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1111+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (574+ értékelés)
A legjobb kapcsolattartó szoftver kiválasztása vállalkozásához
Az Ön vállalkozásának legmegfelelőbb kapcsolattartó szoftver az Ön egyedi igényeitől és követelményeitől függ.
A fenti 10 legjobb kapcsolattartó szoftvert áttekintettük, bemutatva azok széles körű funkcióit és szolgáltatásait, amelyek segítenek Önnek javítani ügyfélkapcsolatait. Most Önön a sor. Próbálja ki őket ingyenes próbaidőszakra regisztrálva, hogy megtudja, melyik a legalkalmasabb az Ön vállalatának.
Az alapvető kapcsolattartási igények tekintetében az értékesítési és marketing csapatoknak gyakran több kell, mint egy kapcsolattartási rendszer. Az értékesítési lehetőségek nyomon követéséhez, a kapcsolattartás és az e-mailes marketing automatizálásához, az értékesítési csatorna támogatásához, a munkafolyamatok automatizálásához, valamint az adatkezelés és a kapcsolattartás egyszerű kezeléséhez a CRM a leghasznosabb.
Szeretné még tovább javítani kapcsolatait? Fontolja meg más üzleti eszközök, például ügyfélmegtartó szoftverek, értékesítési jelentés sablonok, OKR szoftverek és haladási jelentés sablonok használatát CRM szoftvere vagy kapcsolattartó eszközei kiegészítéseként!
A ClickUp a legjobb kapcsolattartó szoftver professzionális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és ügynökségek számára, amelyek növekedésükkel együtt bővülni szeretnének. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és nézze meg, hogyan segíthet Önnek is javítani kapcsolattartását és projektmenedzsmentjét!