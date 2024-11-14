A 10 legjobb AI-alapú CRM szoftvereszköz 2025-ben

Valószínűleg soha nem gondolta volna, hogy robotok fogják kezelni az ügyfélkapcsolatait. ?

Az AI hozzáadása az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) folyamathoz azonban felgyorsíthatja a válaszadási időket és javíthatja az ügyfél-elégedettséget – mert, mint mindannyian tudjuk, az időzítés minden.

Ez olyan, mintha a partnere megkérdezné, hogy jól néz-e ki, és Ön „igen” válaszolna, de előbb egy pillanatig habozna. Ez sokba fog kerülni. ?

Hasonlóképpen, ha túl sokáig várakozik, mielőtt visszahívná a potenciális ügyfelet, az szintén költségekkel járhat. Az ügyfélkapcsolat-kezeléshez használt AI-eszközökkel azonban ügyfélszolgálati és értékesítési csapata minden ügyfélkapcsolatot nyomon követhet, és soha nem marad le egyetlen fontos kapcsolattartási pontról sem. És ez még nem minden, amit az AI tehet Önért.

A valós idejű betekintéstől és a naprakész ügyféladatoktól a megfelelő időben érkező emlékeztetőig és a munkafolyamatok automatizálásáig a mesterséges intelligencia az egyik legokosabb döntés, amelyet CRM-folyamatához hozhat. Megosztjuk Önnel a legjobb AI CRM-eszközöket, hogy csapata okosabban, nem pedig keményebben dolgozhasson.

Ha azt szeretné, hogy csapata kihasználja az AI előnyeit, válasszon olyan eszközöket, amelyek integrálva vannak a CRM-rendszerébe, és amelyek tervezése során figyelembe vették az értékesítést és az ügyfélszolgálatot. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre figyelnie kell, hogy az AI-eszköz hatékonyan működjön a csapatában.

Természetes nyelvfeldolgozás: Értékesítői egyszerű angol nyelven kérdezhetnek az AI-eszköztől, vagy adhatnak neki feladatot. Az AI-nek pedig egyszerű angol nyelven kell válaszolnia, hogy minden világos, könnyen használható és érthető legyen – technikai szakértelem nélkül.

Generatív AI: Ha Ha gépi tanulási eszköze képes eredeti tartalmakat írni, akkor segíthet csapattagjainak az ügyfelek kérdéseire válaszolni, nyomonkövetési e-maileket írni és saját tartalmaikat átírni, hogy azok világosak és professzionális hangvételűek legyenek.

Valós idejű kutatás és adatok: Az AI perceken belül átvizsgálja az internetet, és összeállítja az ügyfélkutatásokat vagy a komplex értékesítési előrejelzéseket és jelentéseket, ami embernek órákba telne. Mivel az értékesítés számokkal teli terület, győződjön meg arról, hogy AI-eszköze rendelkezik jelentéskészítési funkciókkal.

Íme a 10 legjobb AI CRM szoftverünk. Ezek a programok mindegyike elvégezheti az ügyfélkapcsolat-kezeléshez kapcsolódó feladatokat. Megkönnyítik az ügyfelek viselkedésének megértését, a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt, valamint javítják az értékesítési és megtartási arányokat.

1. ClickUp – Jó a CRM-feladatok automatizálásához

Próbálja ki a ClickUp-ot CRM-csapatok számára Használja a ClickUp CRM-csomagját az adatok, feladatok és kommunikáció kezeléséhez, hogy racionalizálja logisztikai munkafolyamatát.

Ha szeretné, hogy értékesítési csapata szuperhatékonysággal dolgozzon, akkor adjon nekik ClickUp-ot.

Ez az all-in-one termelékenységi platform minden olyan kulcsfontosságú funkcióval rendelkezik, amelyre az értékesítési és marketing csapatoknak szükségük van az ügyfélkapcsolat-kezelési folyamatok racionalizálásához, a CRM-feladatok automatizálásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

A ClickUp egyedi nézetek segítségével több mint 15 különböző módon vizualizálhatja értékesítési folyamatát, beleértve a Naptár, Lista, Táblázat vagy Kanban-szerű Tábla nézetet. A ClickUp Dashboards segítségével pedig valós időben hozzáférhet a legfontosabb és legfrissebb értékesítési adatokhoz.

Ráadásul CRM-megoldása még hatékonyabbá válik, ha a ClickUp Brain-nel párosítja – ez az egyetlen szerepköralapú gépi tanulási eszköz, amely pontosan az értékesítési csapatok igényeihez igazodik. Mint egy személyes értékesítési asszisztens, a ClickUp Brain segíthet e-mailek, szkriptek és válaszok létrehozásában, hogy értelmes kapcsolatokat ápoljon és tartós ügyfélhűséget építsen ki.

A ClickUp legjobb funkciói

A testreszabható CRM-sablon segítségével perceken belül beállíthatja CRM-jét.

A szerepkörökön alapuló AI a csapat tagjainak különböző feladatköréhez igazodó feladatokat lát el, legyen szó ügyfélszolgálati, értékesítési vagy marketing csapatról.

Több száz sablonos AI-utasítás segít a csapat tagjainak abban, hogy azonnal elkezdjék használni az AI-t, és új felhasználási lehetőségeket fedezzenek fel, amelyek növelhetik termelékenységüket.

Az értékesítéshez kapcsolódó AI-funkciók segítenek területi tervet készíteni, potenciális ügyfeleknek szóló e-maileket írni vagy rövid bemutatkozó szöveget összeállítani.

A munkafolyamatot racionalizáló AI funkciók összefoglalják az ügyfelekkel való interakciókat, azonosítják a teendőket, hozzárendelik azokat egy képviselőhöz, és felgyorsítják a döntéshozatalt az összes feladat esetében.

Az ügyfélszolgálati AI funkciók képesek ügyfélválaszokat írni, illetve azokat nyelvtani, pontossági vagy hangnembeli szempontból szerkeszteni.

Töltse le ezt a sablont Építsen szorosabb ügyfélkapcsolatokat a ClickUp CRM-sablonjával az elkötelezettségi szint és a lojalitási pontszámok nyomon követésével.

A ClickUp korlátai

Mivel a ClickUp olyan sok funkciót kínál, az új CRM-felhasználóknak lehet, hogy tanulási görbe lesz.

A ClickUp webalkalmazás összes funkciója nem érhető el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Regisztráljon a ClickUp Brain ingyenes próbaverziójára. Ha tetszik, bármelyik fizetős ClickUp csomaghoz hozzáadhat AI funkciókat havi 5 dollár felár ellenében.

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8810+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3810+ értékelés)

2. HubSpot CRM – Jó kombinált értékesítési és marketing funkciókhoz

via HubSpot

A HubSpot egy népszerű SaaS CRM program. Összekapcsolja marketing-, tartalom-, ügyfélszolgálati és értékesítési csapatait egy fedél alatt, így senki sem marad ki a jóból. ☔️

A szokásos CRM-funkciók – például az ügyfelekkel való interakciók, a kapcsolattartási adatok, a következő lépések és az értékesítési folyamat előrehaladásának nyomon követése – mellett a HubSpot AI funkcióval is rendelkezik.

Ezek az AI-eszközök segítenek automatizálni az ismétlődő üzleti folyamatokat, így a csapatodnak több ideje marad a jelentősebb ügyfélkapcsolatok építésére. Emellett segíthetnek a csapat tagjainak tartalom, például tájékoztató e-mailek megírásában, valamint az ügyféladatok valós idejű elemzésében.

A HubSpot legjobb funkciói

A generatív AI segít csapatának e-mailek, közösségi média bejegyzések és egyéb tartalmak írásában, hogy jobb ügyfélkapcsolatokat építhessenek ki.

A ChatSpot, a HubSpot csevegőrobotja, válaszolhat a csapattagok kérdéseire, kutathat potenciális ügyfelek után, és valós idejű betekintést nyújthat.

A prediktív értékesítési előrejelzés megmutatja, hogy mekkora bevételre számíthat, és hogy jó úton halad-e az értékesítési célok eléréséhez.

A beszélgetések összefoglalói segítségével gyorsan frissítheti az ügyfélprofilokat a legutóbbi interakciókkal.

A HubSpot korlátai

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a webalkalmazás.

Egyes felhasználók szerint a sablonok szerkesztése és a CRM testreszabása a márkájához nehéz lehet.

HubSpot árak

Ingyenes eszközök

Starter: 18 dollár havonta

Professzionális: 450 USD havonta

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 750 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (430+ értékelés)

3. Tartós – Jó az AI-alapú számlázáshoz

via Durable

A Durable egy kisvállalkozások számára készült, AI-alapú platform, amely weboldal-készítőt, CRM-et, számlázási eszközt és virtuális asszisztenst kínál. Segít Önnek a vállalkozás elindításában és működtetésében.

Helyezzen el egy lead scoring űrlapot a Durable weboldalán, és a beépített AI funkciók automatikusan rendszerezik a CRM-ben található kapcsolatokat, reagálnak a leadekre, személyre szabott kommunikációt generálnak és értékelési kéréseket küldenek ki.

Ezzel az AI-vel olyan, mintha egy egész csapat segítene Önnek, még akkor is, ha egyedül dolgozik. ?‍✈️

Tartós legjobb funkciók

Az AI-asszisztens segít az írásban, a kutatásban vagy az adminisztratív feladatok elvégzésében.

A potenciális ügyfelek generálására szolgáló űrlap automatikusan hozzáadja az érdeklődő ügyfeleket a CRM-hez.

Az e-mail szinkronizálás lehetővé teszi, hogy AI által generált e-mailes nyomon követéseket küldjön potenciális ügyfeleknek.

Az automatizált értékeléskérések arra kérik az ügyfeleket, hogy hagyjanak Google-értékeléseket, hogy segítsenek népszerűsíteni vállalkozását.

Tartós korlátozások

Ez az eszköz korlátozott tervezési funkciókat kínál, ezért nem jó választás, ha fejlett weboldalt vagy egyedi oldalakat szeretne létrehozni.

A kódot nem exportálhatja a webhelyére, így ha valaha is platformot szeretne váltani, akkor a webhelyét a nulláról kell újraépítenie.

Tartós árazás

Starter: 12 dollár havonta

Üzleti: 20 dollár havonta

Tartós értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

4. Zoho Zia – Jó a potenciális ügyfelek kezeléséhez

via Zoho Zia

A Zia egy AI eszköz, amely beépítve van a Zoho CRM-be. A CRM funkciói – például a kapcsolattartás, az üzletkötés és a potenciális ügyfelek kezelése – mellett a Zia segít csapatának a munkaterhelés kezelésében.

A Zia-ra való regisztráció olyan, mintha minden csapattagjának felvenne egy asszisztenst. Ez a chatbot segítségével ügyféladatokat gyűjthet, e-maileket és dokumentumokat írhat, vagy eladási adatokat futtathat.

Ez egy remek lehetőség az e-kereskedelmi vállalatok számára, mert beágyazhatja a botot a weboldalába, hogy válaszoljon az ügyfelek kérdéseire. Emellett a bot a vásárlói viselkedés alapján termékajánlásokat is tesz, így az ügyfelek hosszabb ideig maradnak a weboldalon és többet vásárolnak. ?️

A Zoho Zia legjobb funkciói

Használja a Zia-t a csapata tevékenységének mintáinak azonosítására és automatizálási javaslatok készítésére.

Automatikus kutatás segítségével kitöltheti az ügyfelek beosztását, elérhetőségi adatait és egyebeket.

Javítsa az ügyfélélményt automatizált keresztértékesítéssel és olyan termékek vagy szolgáltatások ajánlásával, amelyek érdekelhetik őket.

Lehetővé teszi az értékesítőknek, hogy kevesebb időt töltsenek adatbevitelre, mivel Zia-val beszélgethetnek az ügyfelekkel való interakcióikról.

A Zoho Zia korlátai

A testreszabás magasabb szintű technikai szakértelmet és programozási ismereteket igényel, mint sok más platform.

Több felhasználó is arról számolt be, hogy a Zoho más platformokkal való integrációja korlátozott funkcionalitást biztosított.

Zoho Zia árak

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Profi: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap

Zoho Zia értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2480+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6385+ értékelés)

5. C3. ai

A listán szereplő lehetőségek többsége elsősorban CRM-szoftver, másodsorban AI-eszköz. A C3. ai azonban teljes CRM-platformját mesterséges intelligencia köré építette.

A C3 egy AI-központú vállalat, amely lenyűgöző befektetési megtérülést ígér. Állításuk szerint AI-alapú CRM-jük 30%-kal növeli az értékesítők termelékenységét és 60%-kal csökkenti az ügyfélvesztés arányát.

Természetesen mindig a legjobb, ha saját maga követi nyomon a befektetés megtérülését, de a C3. ai lenyűgöző betekintést nyújt, amely megerősíti csapatát. Ide tartoznak az értékesítési előrejelzések, a külső adatok kutatása, a folyamatok elemzése és a kapcsolatokról szóló betekintés.

A C3. ai legjobb funkciói

Előre jelezheti az egész vállalatra vonatkozó vagy területek, termékek, számlák stb. szerint lebontott értékesítési bevételeket.

Értesítéseket kaphat a felmerülő kockázatokról és azokról a tényezőkről, amelyek hatással vannak az értékesítési lehetőségeire.

Az automatikus elemzéssel láthatóvá teheti értékesítési folyamatának legfontosabb területeit.

Figyelje a kapcsolatok állapotát, hogy a legfontosabb pillanatokban felvehesse a kapcsolatot az ügyfelekkel és javítsa az ügyfél-elkötelezettséget.

C3. ai korlátai

A felhasználók időnként késleltetést tapasztaltak a program válaszidejében.

Az exportált jelentések néha hibákat tartalmaznak.

C3. ai árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

C3. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

6. Zendesk Sell – Jó ügyfélszolgálati célokra

via Zendesk Sell

A Zendesk CRM szoftvert fejleszt szolgáltató cégek és értékesítési csapatok számára. Ez a platform megérti a szolgáltatások értékesítésének folyamatát. Ha tehát olyan eszközt keres, amely az Ön iparágához igazodik, ez lehet a tökéletes választás. ?

Ezek az eszközök megkönnyítik az ügyfelek számára a kapcsolatfelvételt Önnel, és a csapatának pedig több ügyféllel való kapcsolatfelvételt. A Zendesk AI-nak köszönhetően automatizálással megszabadíthatja képviselőit a fárasztó munkától. Amikor pedig a képviselők az ügyfelekkel dolgoznak, az AI javaslatokat adhat az ügyfelek problémáinak megoldására.

A Zendesk AI az OpenAI GPT természetes nyelvfeldolgozó modelljén alapul, így könnyen használható – csak tegyen fel neki kérdéseket, ahogyan bármelyik másik munkatársának tenné. A Zapier vagy a ChatGPT integrációival tovább bővítheti CRM-je AI funkcióit.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Kövesse nyomon az összes ügyfélkapcsolatot, hogy személyre szabott élményt nyújthasson.

Elemezze folyamatát, és kövesse nyomon az értékesítési célok felé tett előrelépést a beépített jelentéskészítő funkciók segítségével.

Támogassa ügyfélszolgálati csapatát a Zendesk AI segítségével, amely válaszokat javasol és elemzi az ügyfelek viselkedését, hogy szándékadatokkal szolgáljon.

Integrálja CRM-jét a Zapierrel az ismétlődő feladatok automatizálása érdekében, valamint a ChatGPT-vel egy AI chatbot asszisztens hozzáadásához.

A Zendesk Sell korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felület elavultnak tűnik és kevésbé intuitív, mint más CRM-rendszerek.

Több felhasználó is arról számolt be, hogy a Zendesk ügyfélszolgálati csapata lassan reagál.

Zendesk Sell árak

Értékesítési csapat: 19 USD/felhasználó/hónap

Sell Growth/Suite Team: 55 USD/felhasználó/hónap

Suite Growth: 89 USD/felhasználó/hónap

Sell Professional/Suite Professional: 115 USD/felhasználó/hónap

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (475+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

7. Pipedrive – Jó választás értékesítési csapatok és kezdők számára

via Pipedrive

A Pipedrive-ot értékesítők hozták létre értékesítők számára. Felhasználóbarát elrendezéssel rendelkezik, és minden emlékeztetővel ellátott, amire szükség van az üzletek nyomon követéséhez és a visszajelzések elmulasztásának elkerüléséhez. Így minden potenciális ügyfél megkapja a neki járó figyelmet.

Beállíthatja értékesítési folyamatát úgy, hogy az megfeleljen az ügyfelek útjának, így láthatja, hol tartanak a potenciális ügyfelek, az első kapcsolatfelvételtől a végső értékesítésig. A Pipedrive kiváló vizuális elrendezéssel rendelkezik, így egy pillantással könnyen meg lehet állapítani, mi a következő teendő. Nagyon tetszik nekünk. ?

Ez egy jó CRM Mac- vagy Microsoft-felhasználók számára, iOS és Android mobilalkalmazásokkal egyaránt.

A Pipedrive legjobb funkciói

A könnyű beállításhoz csak be kell írnia az értékesítési csatorna szakaszait, és máris kezdheti a munkát.

A Kanban táblázat elrendezése lehetővé teszi, hogy vizualizálja értékesítési folyamatát, és lássa, hogy az egyes ügyletek hol tartanak a folyamatban.

Az AI technológia azonosítja az értékesítési lehetőségeket a folyamatában, és lehetővé teszi az ismétlődő üzleti folyamatok automatizálását.

Az ügyfélszegmentációs funkciók segítségével személyre szabottabb kommunikációt biztosíthat az ügyfelek demográfiai adatai, érdeklődési köre vagy igényei alapján.

A jelentések és a bevétel-előrejelzések nyomon követik az értékesítési célok elérésének folyamatát.

A Pipedrive korlátai

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás felülete kevésbé intuitív, mint a webalkalmazásé, és néha teljesítményproblémák lépnek fel a mobil eszközökön.

Bár a Pipedrive számos alapvető testreszabási lehetőséget kínál, a fejlett testreszabási lehetőségek korlátozottak, ami megnehezítheti a CRM egyedi értékesítési folyamatokhoz való igazítását.

Pipedrive árak

Alapvető: 14,90 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 27,90 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 49,90 USD felhasználónként havonta

Teljesítmény: 64,90 USD felhasználónként havonta

Vállalati: 99,00 USD felhasználónként havonta

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1660 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2870+ értékelés)

8. Freshworks – Jó választás többcsatornás marketinghez

via Freshworks

A Freshworks egy ügyfélszolgálati eszközökből álló csomag. Akárcsak egy luxusszálloda csomagja, ez a program is számos extrát tartalmaz. A pezsgőfürdő és az ingyenes pezsgő helyett azonban a Freshworks csomag IT, marketing, ügyfélszolgálat és értékesítés területén használható funkciókat tartalmaz. ?

Vannak eszközök többcsatornás marketingkampányok létrehozásához és nyomon követéséhez, egy jegyrendszer a személyre szabott ügyfélszolgálat gyors biztosításához, valamint egy CRM az értékesítési folyamat nyomon követéséhez. Ezenkívül ott van még Freddy, egy AI-alapú bot, amely cseveghet az ügyfelekkel, hogy ügyfélszolgálatot nyújtson, vagy a weboldaláról közvetlenül továbbítsa a potenciális ügyfeleket az értékesítési csapatnak.

A Freshworks legjobb funkciói

Az all-in-one szoftver biztosítja, hogy az értékesítési csapatok mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

A Freddy AI Self Service, a beépített ügyfélszolgálati chatbot, válaszol az ügyfelek kérdéseire és támogatást nyújt a webhelyén.

A Freddy AI Copilot természetes nyelvfeldolgozás segítségével válaszol a csapattagok kérdéseire, és segít nekik automatizálni az ismétlődő feladatokat; ehhez nincs szükség programozási ismeretekre.

A Freddy AI Insights valós idejű ügyféladat-vizualizációt biztosít.

A Freshworks korlátai

A felhasználók úgy érzik, hogy a beállítás és a testreszabás nehéz lehet a csapat fejlesztőjének segítsége nélkül.

Több felhasználó is gyakori hibákról és hibaüzenetekről számolt be.

Freshworks árak

Ingyenes

Növekedés: 19 dollár felhasználónként havonta

Előny: 49 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: 79 USD/felhasználó/hónap

Freshworks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (7325+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (595+ értékelés)

9. Salesforce Sales Cloud – Vállalati csapatok számára ideális

via Salesforce Sales Cloud

A Salesforce CRM, vagy Sales Cloud, az automatizálás céljára készült. Az automatikus frissítéseket és a potenciális ügyfelek értékesítési csatornában elfoglalt helyzete alapján történő megkeresést indíthat el.

Míg az automatizálási eszközök a ismétlődő feladatok racionalizálásában segítenek, a Salesforce AI-képességeinek nagy része az Einstein nevű, imádnivaló virtuális asszisztensnek köszönhető. A Salesforce Einsteinje még a névadó tudósához hasonlóan őrült frizurával is rendelkezik.

Az Einstein képes potenciális ügyfeleket kutatni, értékesítési hívásokat elemezni, hogy értékes betekintést nyújtson, és prediktív elemzéseket használni, hogy adat alapú értékesítési előrejelzéseket adjon.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

A generatív AI technológia segít az értékesítési csapatoknak e-mailek írásában és az értékesítési hívások leírásában.

A beszélgetésekből nyert betekintés segítségével azonosíthatók az ügyfelek ellenvetései, és javaslatokat lehet adni az értékesítőknek a következő lépésekre vonatkozóan.

Az AI-alapú kutatási asszisztens közvetlenül a webhelyéről nyújt információkat a potenciális ügyfelekről és a minősített leadekről.

Az AI előrejelzései segítenek az értékesítőknek a legfontosabb ügyletek prioritásainak meghatározásában és az értékesítés előrejelzésében.

A Salesforce Sales Cloud korlátai

A program elsajátítása első használatkor nehéz lehet, és csapatának képzésre lehet szüksége a bevezetési folyamat során.

A Salesforce CRM Cloudban nagy mennyiségű adat tárolása további költségekkel járhat.

Salesforce Sales Cloud árak

Starter: 25 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 80 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 165 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 330 USD/felhasználó/hónap

Unlimited+: 500 USD/felhasználó/hónap

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 18 240 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (17 825+ értékelés)

10. itransition – Jó a Salesforce CRM-ek konfigurálásához

via itransition

Ha személyre szabott élményt keres, az itransition segít finomítani CRM-stratégiáját és megtalálni a szervezetének legmegfelelőbb funkciókombinációt. Egyedi munkafolyamatokat állítanak be Önnek, áttelepítik adatait, tesztelik platformját, kiképzik csapatát és karbantartják a szoftvert, így Önnek nem kell semmit sem tennie. ?

10 éves tapasztalattal a CRM-megoldások terén, az itransition egyedi megoldást tud készíteni Önnek, vagy optimalizálni tudja a jelenlegi CRM-platformját, hogy az illeszkedjen az Ön iparágához és folyamataikhoz – mert egy gyártó cég CRM-je eltér egy marketing ügynökség CRM-jétől. Szakterületük a Salesforce CRM-ek konfigurálása, és ha ezt a megoldást választja, hozzáférhet a Salesforce AI-eszközeihez.

Az itransition legjobb funkciói

Az egyedi konfigurációval pontosan azokat a CRM funkciókat kapja, amelyekre szüksége van.

A beépített beállításoknak köszönhetően nem kell aggódnia az adatok importálása vagy a rendszer tesztelése miatt.

A képzés biztosítja, hogy csapata tudja, hogyan kell használni a CRM-et és annak AI-eszközeit.

A folyamatos támogatás naprakészen tartja a CRM-et, és segít a felhasználóknak a felmerülő problémák megoldásában.

Az átállás korlátai

A kész programok testreszabási lehetőségei korlátozottak, és a folyamatos licencdíjak miatt idővel drágábbak lehetnek.

Az egyedi fejlesztésű megoldás magas előzetes költségekkel jár, és fejlesztői csapatot igényel.

itransition árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

itransition értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Ügyfélkapcsolatok kezelése AI segítségével

A CRM-hez használt AI-eszközökkel kapott valós idejű betekintésnek semmi mesterséges nincs. Ezek a platformok segítenek az értékesítőknek eldönteni, mikor és hogyan vegyék fel a kapcsolatot az ügyfelekkel. Ezáltal a csapat tagjai több időt tudnak fordítani arra, ami igazán fontos: az ügyfelekkel való érdemi interakciók kialakítására.

A ClickUp CRM és AI funkcióival automatizálások, betekintések, emlékeztetők és nyomon követési feladatok segítségével egyszerűsítheti ügyfélszolgálati és értékesítési folyamatait. És tudja, milyen szerepet játszik az értékesítési képzésben? A ClickUp AI remekül teljesít a szerepjátékokban. ?

Ez az első szerepköralapú AI, amelyet úgy programoztak, hogy a csapattagok azonnal felhasználhassák a munkájukhoz kapcsolódó feladatokhoz. Próbálja ki ingyen, és tapasztalja meg, mennyivel produktívabbá válhat.