A 10 legjobb AI-alapú CRM szoftvereszköz 2025-ben

Valószínűleg soha nem gondolta volna, hogy robotok fogják kezelni az ügyfélkapcsolatait. ?
Az AI hozzáadása az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) folyamathoz azonban felgyorsíthatja a válaszadási időket és javíthatja az ügyfél-elégedettséget – mert, mint mindannyian tudjuk, az időzítés minden.
Ez olyan, mintha a partnere megkérdezné, hogy jól néz-e ki, és Ön „igen” válaszolna, de előbb egy pillanatig habozna. Ez sokba fog kerülni. ?
Hasonlóképpen, ha túl sokáig várakozik, mielőtt visszahívná a potenciális ügyfelet, az szintén költségekkel járhat. Az ügyfélkapcsolat-kezeléshez használt AI-eszközökkel azonban ügyfélszolgálati és értékesítési csapata minden ügyfélkapcsolatot nyomon követhet, és soha nem marad le egyetlen fontos kapcsolattartási pontról sem. És ez még nem minden, amit az AI tehet Önért.
A valós idejű betekintéstől és a naprakész ügyféladatoktól a megfelelő időben érkező emlékeztetőig és a munkafolyamatok automatizálásáig a mesterséges intelligencia az egyik legokosabb döntés, amelyet CRM-folyamatához hozhat. Megosztjuk Önnel a legjobb AI CRM-eszközöket, hogy csapata okosabban, nem pedig keményebben dolgozhasson.
Mit kell keresnie az AI CRM eszközökben?
Ha azt szeretné, hogy csapata kihasználja az AI előnyeit, válasszon olyan eszközöket, amelyek integrálva vannak a CRM-rendszerébe, és amelyek tervezése során figyelembe vették az értékesítést és az ügyfélszolgálatot. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre figyelnie kell, hogy az AI-eszköz hatékonyan működjön a csapatában.
- Természetes nyelvfeldolgozás: Értékesítői egyszerű angol nyelven kérdezhetnek az AI-eszköztől, vagy adhatnak neki feladatot. Az AI-nek pedig egyszerű angol nyelven kell válaszolnia, hogy minden világos, könnyen használható és érthető legyen – technikai szakértelem nélkül.
- Generatív AI: Ha gépi tanulási eszköze képes eredeti tartalmakat írni, akkor segíthet csapattagjainak az ügyfelek kérdéseire válaszolni, nyomonkövetési e-maileket írni és saját tartalmaikat átírni, hogy azok világosak és professzionális hangvételűek legyenek.
- Valós idejű kutatás és adatok: Az AI perceken belül átvizsgálja az internetet, és összeállítja az ügyfélkutatásokat vagy a komplex értékesítési előrejelzéseket és jelentéseket, ami embernek órákba telne. Mivel az értékesítés számokkal teli terület, győződjön meg arról, hogy AI-eszköze rendelkezik jelentéskészítési funkciókkal.
A 10 legjobb AI eszköz a CRM-hez
Íme a 10 legjobb AI CRM szoftverünk. Ezek a programok mindegyike elvégezheti az ügyfélkapcsolat-kezeléshez kapcsolódó feladatokat. Megkönnyítik az ügyfelek viselkedésének megértését, a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt, valamint javítják az értékesítési és megtartási arányokat.
1. ClickUp – Jó a CRM-feladatok automatizálásához
Ha szeretné, hogy értékesítési csapata szuperhatékonysággal dolgozzon, akkor adjon nekik ClickUp-ot.
Ez az all-in-one termelékenységi platform minden olyan kulcsfontosságú funkcióval rendelkezik, amelyre az értékesítési és marketing csapatoknak szükségük van az ügyfélkapcsolat-kezelési folyamatok racionalizálásához, a CRM-feladatok automatizálásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.
A ClickUp egyedi nézetek segítségével több mint 15 különböző módon vizualizálhatja értékesítési folyamatát, beleértve a Naptár, Lista, Táblázat vagy Kanban-szerű Tábla nézetet. A ClickUp Dashboards segítségével pedig valós időben hozzáférhet a legfontosabb és legfrissebb értékesítési adatokhoz.
Ráadásul CRM-megoldása még hatékonyabbá válik, ha a ClickUp Brain-nel párosítja – ez az egyetlen szerepköralapú gépi tanulási eszköz, amely pontosan az értékesítési csapatok igényeihez igazodik. Mint egy személyes értékesítési asszisztens, a ClickUp Brain segíthet e-mailek, szkriptek és válaszok létrehozásában, hogy értelmes kapcsolatokat ápoljon és tartós ügyfélhűséget építsen ki.
A ClickUp legjobb funkciói
- A testreszabható CRM-sablon segítségével perceken belül beállíthatja CRM-jét.
- A szerepkörökön alapuló AI a csapat tagjainak különböző feladatköréhez igazodó feladatokat lát el, legyen szó ügyfélszolgálati, értékesítési vagy marketing csapatról.
- Több száz sablonos AI-utasítás segít a csapat tagjainak abban, hogy azonnal elkezdjék használni az AI-t, és új felhasználási lehetőségeket fedezzenek fel, amelyek növelhetik termelékenységüket.
- Az értékesítéshez kapcsolódó AI-funkciók segítenek területi tervet készíteni, potenciális ügyfeleknek szóló e-maileket írni vagy rövid bemutatkozó szöveget összeállítani.
- A munkafolyamatot racionalizáló AI funkciók összefoglalják az ügyfelekkel való interakciókat, azonosítják a teendőket, hozzárendelik azokat egy képviselőhöz, és felgyorsítják a döntéshozatalt az összes feladat esetében.
- Az ügyfélszolgálati AI funkciók képesek ügyfélválaszokat írni, illetve azokat nyelvtani, pontossági vagy hangnembeli szempontból szerkeszteni.
A ClickUp korlátai
- Mivel a ClickUp olyan sok funkciót kínál, az új CRM-felhasználóknak lehet, hogy tanulási görbe lesz.
- A ClickUp webalkalmazás összes funkciója nem érhető el a mobilalkalmazásban.
ClickUp árak
Regisztráljon a ClickUp Brain ingyenes próbaverziójára. Ha tetszik, bármelyik fizetős ClickUp csomaghoz hozzáadhat AI funkciókat havi 5 dollár felár ellenében.
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8810+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3810+ értékelés)
2. HubSpot CRM – Jó kombinált értékesítési és marketing funkciókhoz
A HubSpot egy népszerű SaaS CRM program. Összekapcsolja marketing-, tartalom-, ügyfélszolgálati és értékesítési csapatait egy fedél alatt, így senki sem marad ki a jóból. ☔️
A szokásos CRM-funkciók – például az ügyfelekkel való interakciók, a kapcsolattartási adatok, a következő lépések és az értékesítési folyamat előrehaladásának nyomon követése – mellett a HubSpot AI funkcióval is rendelkezik.
Ezek az AI-eszközök segítenek automatizálni az ismétlődő üzleti folyamatokat, így a csapatodnak több ideje marad a jelentősebb ügyfélkapcsolatok építésére. Emellett segíthetnek a csapat tagjainak tartalom, például tájékoztató e-mailek megírásában, valamint az ügyféladatok valós idejű elemzésében.
A HubSpot legjobb funkciói
- A generatív AI segít csapatának e-mailek, közösségi média bejegyzések és egyéb tartalmak írásában, hogy jobb ügyfélkapcsolatokat építhessenek ki.
- A ChatSpot, a HubSpot csevegőrobotja, válaszolhat a csapattagok kérdéseire, kutathat potenciális ügyfelek után, és valós idejű betekintést nyújthat.
- A prediktív értékesítési előrejelzés megmutatja, hogy mekkora bevételre számíthat, és hogy jó úton halad-e az értékesítési célok eléréséhez.
- A beszélgetések összefoglalói segítségével gyorsan frissítheti az ügyfélprofilokat a legutóbbi interakciókkal.
A HubSpot korlátai
- A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a webalkalmazás.
- Egyes felhasználók szerint a sablonok szerkesztése és a CRM testreszabása a márkájához nehéz lehet.
HubSpot árak
- Ingyenes eszközök
- Starter: 18 dollár havonta
- Professzionális: 450 USD havonta
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 750 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (430+ értékelés)
3. Tartós – Jó az AI-alapú számlázáshoz
A Durable egy kisvállalkozások számára készült, AI-alapú platform, amely weboldal-készítőt, CRM-et, számlázási eszközt és virtuális asszisztenst kínál. Segít Önnek a vállalkozás elindításában és működtetésében.
Helyezzen el egy lead scoring űrlapot a Durable weboldalán, és a beépített AI funkciók automatikusan rendszerezik a CRM-ben található kapcsolatokat, reagálnak a leadekre, személyre szabott kommunikációt generálnak és értékelési kéréseket küldenek ki.
Ezzel az AI-vel olyan, mintha egy egész csapat segítene Önnek, még akkor is, ha egyedül dolgozik. ?✈️
Tartós legjobb funkciók
- Az AI-asszisztens segít az írásban, a kutatásban vagy az adminisztratív feladatok elvégzésében.
- A potenciális ügyfelek generálására szolgáló űrlap automatikusan hozzáadja az érdeklődő ügyfeleket a CRM-hez.
- Az e-mail szinkronizálás lehetővé teszi, hogy AI által generált e-mailes nyomon követéseket küldjön potenciális ügyfeleknek.
- Az automatizált értékeléskérések arra kérik az ügyfeleket, hogy hagyjanak Google-értékeléseket, hogy segítsenek népszerűsíteni vállalkozását.
Tartós korlátozások
- Ez az eszköz korlátozott tervezési funkciókat kínál, ezért nem jó választás, ha fejlett weboldalt vagy egyedi oldalakat szeretne létrehozni.
- A kódot nem exportálhatja a webhelyére, így ha valaha is platformot szeretne váltani, akkor a webhelyét a nulláról kell újraépítenie.
Tartós árazás
- Starter: 12 dollár havonta
- Üzleti: 20 dollár havonta
Tartós értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
4. Zoho Zia – Jó a potenciális ügyfelek kezeléséhez
A Zia egy AI eszköz, amely beépítve van a Zoho CRM-be. A CRM funkciói – például a kapcsolattartás, az üzletkötés és a potenciális ügyfelek kezelése – mellett a Zia segít csapatának a munkaterhelés kezelésében.
A Zia-ra való regisztráció olyan, mintha minden csapattagjának felvenne egy asszisztenst. Ez a chatbot segítségével ügyféladatokat gyűjthet, e-maileket és dokumentumokat írhat, vagy eladási adatokat futtathat.
Ez egy remek lehetőség az e-kereskedelmi vállalatok számára, mert beágyazhatja a botot a weboldalába, hogy válaszoljon az ügyfelek kérdéseire. Emellett a bot a vásárlói viselkedés alapján termékajánlásokat is tesz, így az ügyfelek hosszabb ideig maradnak a weboldalon és többet vásárolnak. ?️
A Zoho Zia legjobb funkciói
- Használja a Zia-t a csapata tevékenységének mintáinak azonosítására és automatizálási javaslatok készítésére.
- Automatikus kutatás segítségével kitöltheti az ügyfelek beosztását, elérhetőségi adatait és egyebeket.
- Javítsa az ügyfélélményt automatizált keresztértékesítéssel és olyan termékek vagy szolgáltatások ajánlásával, amelyek érdekelhetik őket.
- Lehetővé teszi az értékesítőknek, hogy kevesebb időt töltsenek adatbevitelre, mivel Zia-val beszélgethetnek az ügyfelekkel való interakcióikról.
A Zoho Zia korlátai
- A testreszabás magasabb szintű technikai szakértelmet és programozási ismereteket igényel, mint sok más platform.
- Több felhasználó is arról számolt be, hogy a Zoho más platformokkal való integrációja korlátozott funkcionalitást biztosított.
Zoho Zia árak
- Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap
- Profi: 23 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap
- Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap
Zoho Zia értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (2480+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (6385+ értékelés)
5. C3. ai
A listán szereplő lehetőségek többsége elsősorban CRM-szoftver, másodsorban AI-eszköz. A C3. ai azonban teljes CRM-platformját mesterséges intelligencia köré építette.
A C3 egy AI-központú vállalat, amely lenyűgöző befektetési megtérülést ígér. Állításuk szerint AI-alapú CRM-jük 30%-kal növeli az értékesítők termelékenységét és 60%-kal csökkenti az ügyfélvesztés arányát.
Természetesen mindig a legjobb, ha saját maga követi nyomon a befektetés megtérülését, de a C3. ai lenyűgöző betekintést nyújt, amely megerősíti csapatát. Ide tartoznak az értékesítési előrejelzések, a külső adatok kutatása, a folyamatok elemzése és a kapcsolatokról szóló betekintés.
A C3. ai legjobb funkciói
- Előre jelezheti az egész vállalatra vonatkozó vagy területek, termékek, számlák stb. szerint lebontott értékesítési bevételeket.
- Értesítéseket kaphat a felmerülő kockázatokról és azokról a tényezőkről, amelyek hatással vannak az értékesítési lehetőségeire.
- Az automatikus elemzéssel láthatóvá teheti értékesítési folyamatának legfontosabb területeit.
- Figyelje a kapcsolatok állapotát, hogy a legfontosabb pillanatokban felvehesse a kapcsolatot az ügyfelekkel és javítsa az ügyfél-elkötelezettséget.
C3. ai korlátai
- A felhasználók időnként késleltetést tapasztaltak a program válaszidejében.
- Az exportált jelentések néha hibákat tartalmaznak.
C3. ai árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
C3. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1+ értékelés)
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
6. Zendesk Sell – Jó ügyfélszolgálati célokra
A Zendesk CRM szoftvert fejleszt szolgáltató cégek és értékesítési csapatok számára. Ez a platform megérti a szolgáltatások értékesítésének folyamatát. Ha tehát olyan eszközt keres, amely az Ön iparágához igazodik, ez lehet a tökéletes választás. ?
Ezek az eszközök megkönnyítik az ügyfelek számára a kapcsolatfelvételt Önnel, és a csapatának pedig több ügyféllel való kapcsolatfelvételt. A Zendesk AI-nak köszönhetően automatizálással megszabadíthatja képviselőit a fárasztó munkától. Amikor pedig a képviselők az ügyfelekkel dolgoznak, az AI javaslatokat adhat az ügyfelek problémáinak megoldására.
A Zendesk AI az OpenAI GPT természetes nyelvfeldolgozó modelljén alapul, így könnyen használható – csak tegyen fel neki kérdéseket, ahogyan bármelyik másik munkatársának tenné. A Zapier vagy a ChatGPT integrációival tovább bővítheti CRM-je AI funkcióit.
A Zendesk Sell legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az összes ügyfélkapcsolatot, hogy személyre szabott élményt nyújthasson.
- Elemezze folyamatát, és kövesse nyomon az értékesítési célok felé tett előrelépést a beépített jelentéskészítő funkciók segítségével.
- Támogassa ügyfélszolgálati csapatát a Zendesk AI segítségével, amely válaszokat javasol és elemzi az ügyfelek viselkedését, hogy szándékadatokkal szolgáljon.
- Integrálja CRM-jét a Zapierrel az ismétlődő feladatok automatizálása érdekében, valamint a ChatGPT-vel egy AI chatbot asszisztens hozzáadásához.
A Zendesk Sell korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felület elavultnak tűnik és kevésbé intuitív, mint más CRM-rendszerek.
- Több felhasználó is arról számolt be, hogy a Zendesk ügyfélszolgálati csapata lassan reagál.
Zendesk Sell árak
- Értékesítési csapat: 19 USD/felhasználó/hónap
- Sell Growth/Suite Team: 55 USD/felhasználó/hónap
- Suite Growth: 89 USD/felhasználó/hónap
- Sell Professional/Suite Professional: 115 USD/felhasználó/hónap
Zendesk Sell értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (475+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)
7. Pipedrive – Jó választás értékesítési csapatok és kezdők számára
A Pipedrive-ot értékesítők hozták létre értékesítők számára. Felhasználóbarát elrendezéssel rendelkezik, és minden emlékeztetővel ellátott, amire szükség van az üzletek nyomon követéséhez és a visszajelzések elmulasztásának elkerüléséhez. Így minden potenciális ügyfél megkapja a neki járó figyelmet.
Beállíthatja értékesítési folyamatát úgy, hogy az megfeleljen az ügyfelek útjának, így láthatja, hol tartanak a potenciális ügyfelek, az első kapcsolatfelvételtől a végső értékesítésig. A Pipedrive kiváló vizuális elrendezéssel rendelkezik, így egy pillantással könnyen meg lehet állapítani, mi a következő teendő. Nagyon tetszik nekünk. ?
Ez egy jó CRM Mac- vagy Microsoft-felhasználók számára, iOS és Android mobilalkalmazásokkal egyaránt.
A Pipedrive legjobb funkciói
- A könnyű beállításhoz csak be kell írnia az értékesítési csatorna szakaszait, és máris kezdheti a munkát.
- A Kanban táblázat elrendezése lehetővé teszi, hogy vizualizálja értékesítési folyamatát, és lássa, hogy az egyes ügyletek hol tartanak a folyamatban.
- Az AI technológia azonosítja az értékesítési lehetőségeket a folyamatában, és lehetővé teszi az ismétlődő üzleti folyamatok automatizálását.
- Az ügyfélszegmentációs funkciók segítségével személyre szabottabb kommunikációt biztosíthat az ügyfelek demográfiai adatai, érdeklődési köre vagy igényei alapján.
- A jelentések és a bevétel-előrejelzések nyomon követik az értékesítési célok elérésének folyamatát.
A Pipedrive korlátai
- Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás felülete kevésbé intuitív, mint a webalkalmazásé, és néha teljesítményproblémák lépnek fel a mobil eszközökön.
- Bár a Pipedrive számos alapvető testreszabási lehetőséget kínál, a fejlett testreszabási lehetőségek korlátozottak, ami megnehezítheti a CRM egyedi értékesítési folyamatokhoz való igazítását.
Pipedrive árak
- Alapvető: 14,90 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: 27,90 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 49,90 USD felhasználónként havonta
- Teljesítmény: 64,90 USD felhasználónként havonta
- Vállalati: 99,00 USD felhasználónként havonta
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1660 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2870+ értékelés)
8. Freshworks – Jó választás többcsatornás marketinghez
A Freshworks egy ügyfélszolgálati eszközökből álló csomag. Akárcsak egy luxusszálloda csomagja, ez a program is számos extrát tartalmaz. A pezsgőfürdő és az ingyenes pezsgő helyett azonban a Freshworks csomag IT, marketing, ügyfélszolgálat és értékesítés területén használható funkciókat tartalmaz. ?
Vannak eszközök többcsatornás marketingkampányok létrehozásához és nyomon követéséhez, egy jegyrendszer a személyre szabott ügyfélszolgálat gyors biztosításához, valamint egy CRM az értékesítési folyamat nyomon követéséhez. Ezenkívül ott van még Freddy, egy AI-alapú bot, amely cseveghet az ügyfelekkel, hogy ügyfélszolgálatot nyújtson, vagy a weboldaláról közvetlenül továbbítsa a potenciális ügyfeleket az értékesítési csapatnak.
A Freshworks legjobb funkciói
- Az all-in-one szoftver biztosítja, hogy az értékesítési csapatok mindig ugyanazon az oldalon álljanak.
- A Freddy AI Self Service, a beépített ügyfélszolgálati chatbot, válaszol az ügyfelek kérdéseire és támogatást nyújt a webhelyén.
- A Freddy AI Copilot természetes nyelvfeldolgozás segítségével válaszol a csapattagok kérdéseire, és segít nekik automatizálni az ismétlődő feladatokat; ehhez nincs szükség programozási ismeretekre.
- A Freddy AI Insights valós idejű ügyféladat-vizualizációt biztosít.
A Freshworks korlátai
- A felhasználók úgy érzik, hogy a beállítás és a testreszabás nehéz lehet a csapat fejlesztőjének segítsége nélkül.
- Több felhasználó is gyakori hibákról és hibaüzenetekről számolt be.
Freshworks árak
- Ingyenes
- Növekedés: 19 dollár felhasználónként havonta
- Előny: 49 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati: 79 USD/felhasználó/hónap
Freshworks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (7325+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (595+ értékelés)
9. Salesforce Sales Cloud – Vállalati csapatok számára ideális
A Salesforce CRM, vagy Sales Cloud, az automatizálás céljára készült. Az automatikus frissítéseket és a potenciális ügyfelek értékesítési csatornában elfoglalt helyzete alapján történő megkeresést indíthat el.
Míg az automatizálási eszközök a ismétlődő feladatok racionalizálásában segítenek, a Salesforce AI-képességeinek nagy része az Einstein nevű, imádnivaló virtuális asszisztensnek köszönhető. A Salesforce Einsteinje még a névadó tudósához hasonlóan őrült frizurával is rendelkezik.
Az Einstein képes potenciális ügyfeleket kutatni, értékesítési hívásokat elemezni, hogy értékes betekintést nyújtson, és prediktív elemzéseket használni, hogy adat alapú értékesítési előrejelzéseket adjon.
A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói
- A generatív AI technológia segít az értékesítési csapatoknak e-mailek írásában és az értékesítési hívások leírásában.
- A beszélgetésekből nyert betekintés segítségével azonosíthatók az ügyfelek ellenvetései, és javaslatokat lehet adni az értékesítőknek a következő lépésekre vonatkozóan.
- Az AI-alapú kutatási asszisztens közvetlenül a webhelyéről nyújt információkat a potenciális ügyfelekről és a minősített leadekről.
- Az AI előrejelzései segítenek az értékesítőknek a legfontosabb ügyletek prioritásainak meghatározásában és az értékesítés előrejelzésében.
A Salesforce Sales Cloud korlátai
- A program elsajátítása első használatkor nehéz lehet, és csapatának képzésre lehet szüksége a bevezetési folyamat során.
- A Salesforce CRM Cloudban nagy mennyiségű adat tárolása további költségekkel járhat.
Salesforce Sales Cloud árak
- Starter: 25 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 80 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 165 USD/felhasználó/hónap
- Korlátlan: 330 USD/felhasználó/hónap
- Unlimited+: 500 USD/felhasználó/hónap
Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 18 240 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (17 825+ értékelés)
10. itransition – Jó a Salesforce CRM-ek konfigurálásához
Ha személyre szabott élményt keres, az itransition segít finomítani CRM-stratégiáját és megtalálni a szervezetének legmegfelelőbb funkciókombinációt. Egyedi munkafolyamatokat állítanak be Önnek, áttelepítik adatait, tesztelik platformját, kiképzik csapatát és karbantartják a szoftvert, így Önnek nem kell semmit sem tennie. ?
10 éves tapasztalattal a CRM-megoldások terén, az itransition egyedi megoldást tud készíteni Önnek, vagy optimalizálni tudja a jelenlegi CRM-platformját, hogy az illeszkedjen az Ön iparágához és folyamataikhoz – mert egy gyártó cég CRM-je eltér egy marketing ügynökség CRM-jétől. Szakterületük a Salesforce CRM-ek konfigurálása, és ha ezt a megoldást választja, hozzáférhet a Salesforce AI-eszközeihez.
Az itransition legjobb funkciói
- Az egyedi konfigurációval pontosan azokat a CRM funkciókat kapja, amelyekre szüksége van.
- A beépített beállításoknak köszönhetően nem kell aggódnia az adatok importálása vagy a rendszer tesztelése miatt.
- A képzés biztosítja, hogy csapata tudja, hogyan kell használni a CRM-et és annak AI-eszközeit.
- A folyamatos támogatás naprakészen tartja a CRM-et, és segít a felhasználóknak a felmerülő problémák megoldásában.
Az átállás korlátai
- A kész programok testreszabási lehetőségei korlátozottak, és a folyamatos licencdíjak miatt idővel drágábbak lehetnek.
- Az egyedi fejlesztésű megoldás magas előzetes költségekkel jár, és fejlesztői csapatot igényel.
itransition árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
itransition értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
Ügyfélkapcsolatok kezelése AI segítségével
A CRM-hez használt AI-eszközökkel kapott valós idejű betekintésnek semmi mesterséges nincs. Ezek a platformok segítenek az értékesítőknek eldönteni, mikor és hogyan vegyék fel a kapcsolatot az ügyfelekkel. Ezáltal a csapat tagjai több időt tudnak fordítani arra, ami igazán fontos: az ügyfelekkel való érdemi interakciók kialakítására.
A ClickUp CRM és AI funkcióival automatizálások, betekintések, emlékeztetők és nyomon követési feladatok segítségével egyszerűsítheti ügyfélszolgálati és értékesítési folyamatait. És tudja, milyen szerepet játszik az értékesítési képzésben? A ClickUp AI remekül teljesít a szerepjátékokban. ?
Ez az első szerepköralapú AI, amelyet úgy programoztak, hogy a csapattagok azonnal felhasználhassák a munkájukhoz kapcsolódó feladatokhoz. Próbálja ki ingyen, és tapasztalja meg, mennyivel produktívabbá válhat.