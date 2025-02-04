A 10 legjobb B2B CRM szoftver értékesítési csapatok számára 2025-ben

A B2C értékesítésben minden az érzelmek által vezérelt tranzakciókról szól, de ha B2B értékesítéssel foglalkozik, akkor racionálisabb, kiszámítottabb megközelítésre van szüksége – és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerének ezt tükröznie kell.

A CRM szoftverek felhasználóinak körülbelül 55%-a B2B értékesítő. A probléma az, hogy a szokásos CRM eszközök gyakran B2C-orientáltak, és nem feltétlenül felelnek meg a B2B igényeinek, amelyek több érdekelt fél kezelését, komplex írásbeli kommunikációt és stratégiai tárgyalásokat jelentenek minden lépésnél. ?‍?

Ha tehát szeretnéd javítani B2B üzleti eredményeidet, akkor jó helyen jársz. Összeállítottuk ezt az átfogó útmutatót a 10 legjobb B2B CRM szoftver megoldásról.

Olvassa el véleményeinket és értékeléseinket az egyes termékekről, és válassza ki a megfelelő eszközt, hogy növelje értékesítői teljesítményét és bővítse ügyfélkörét!

Mi az a B2B CRM?

A business-to-business ügyfélkapcsolat-kezelő (B2B CRM) rendszer egy speciális szoftvereszköz, amely a B2B kereskedelemben gyakran előforduló komplex ügyfélkapcsolatok (vállalatok) és hosszabb értékesítési ciklusok kezelésére és optimalizálására szolgál.

A B2C (business-to-consumer) CRM-ekkel ellentétben, amelyek gyakran a gyors lebonyolítású, alacsonyabb értékű tranzakciók kezelésére összpontosítanak, a B2B CRM szoftverek személyre szabott ügyfélkapcsolatok és kommunikáció támogatására vannak kialakítva – végső soron a CRM rendszerében szereplő magasabb értékű ügyletek támogatására. ?

A következő funkciók várhatók:

Vezető adatok rögzítése olyan forrásokból, mint weboldalak, csevegések, hívások és e-mailek

Tervezett (nem érzelmi alapú) vásárlások ösztönzése

Értékesítési folyamatok kezelése

Teljesítménykövetés az értékesítési folyamatok során

Személyes kommunikáció ismételt vásárlások esetén (ideális értékesítési képviselők számára)

A CRM használatának előnyei a B2B területén

A B2B CRM-rendszer egyik legfőbb előnye, hogy központosítja az ügyféladatokat és az interakciókat, így nem kell többé szétszórt rendszerekben vagy mappákban tárolt információkat keresni. Ez hatékonyságnövelést és jobb ügyfélélményt jelent.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A B2B CRM szoftverek további előnyei:

Tájékozott döntéshozatal : Az elemzésekhez és mutatókhoz, például Az elemzésekhez és mutatókhoz, például az értékesítési KPI-khoz való hozzáférés alapot biztosít az adatközpontú stratégiákhoz.

Precíziós elérhetőség : A B2B CRM-en belüli ügyfélszegmentálás célzott marketing- és értékesítési tevékenységeket tesz lehetővé. A B2B CRM-en belüli ügyfélszegmentálás célzott marketing- és értékesítési tevékenységeket tesz lehetővé.

Ügyfélmegtartás : Az ügyfélelégedettség figyelemmel kísérése segít csapatának azonosítani az értékesítési ciklus során felmerülő további értékesítési vagy megújítási lehetőségeket. Az ügyfélelégedettség figyelemmel kísérése segít csapatának azonosítani az értékesítési ciklus során felmerülő további értékesítési vagy megújítási lehetőségeket.

Mit kell keresnie a B2B CRM szoftverben?

Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, hogy biztosan a legjobb eszközt válassza az értékesítés növeléséhez:

Lead menedzsment : A leadek egyszerű nyomon követése és ápolása, az első kapcsolatfelvételtől a konverzióig. A leadek egyszerű nyomon követése és ápolása, az első kapcsolatfelvételtől a konverzióig. Adatkezelés: Könnyű adatimport/export funkciók Testreszabás: Lehetőségek a lead kategóriák vagy a vizuális értékesítési folyamat testreszabására Harmadik féltől származó integrációk: Zökkenőmentes integráció a meglévő rendszerekkel, például Zökkenőmentes integráció a meglévő rendszerekkel, például e-mail marketing platformokkal. Távoli hozzáférés: Felhőalapú hozzáférés adatbiztonsági előírásokkal Csapatmunka : Funkciók, amelyek megkönnyítik a belső kommunikációt és a dokumentumok megosztását a részlegek között. Funkciók, amelyek megkönnyítik a belső kommunikációt és a dokumentumok megosztását a részlegek között.

A 10 legjobb B2B CRM szoftver

Az alábbi szakaszokban bemutatjuk a legjobb B2B CRM szoftverek néhány példáját. Vizsgálja meg kiemelkedő funkcióikat, előnyeiket, hátrányaikat és áraikat, hogy megalapozott döntést hozhasson.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeihez igazítsa.

Ha egyszerre szeretné racionalizálni B2B CRM-jét és értékesítési projektmenedzsmentjét, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. A platform gazdag funkciókkal rendelkezik, amelyekkel megjelenítheti és kezelheti értékesítési folyamatát, valamint növelheti ügyfelei elkötelezettségét egy átfogó CRM-csomag segítségével.

Tartsa központosítva potenciális ügyfelei és ügyfelei adatait a ClickUp Dashboards segítségével. A Dashboards robusztus jelentéskészítési funkciók mellett több mint 50 testreszabható widgetet tartalmaz az értékesítés, az üzletek mérete és egyéb adatok nyomon követéséhez.

Több mint 15 magas szintű nézet segítségével figyelemmel kísérheti az olyan szempontokat, mint a legígéretesebb potenciális ügyfelek és az ügyfelek életre szóló értéke. Különböző feladatnézetek, például Gantt-, idővonal-, Kanban-tábla- és lista nézetek állnak rendelkezésre a csapat feladatait csoportosítani, rendezni és szűrni. Ez lehetővé teszi, hogy vizuális értékesítési folyamatot építsen ki az egész csapat számára, hogy kezelni tudják a potenciális ügyfeleket és minden lépést láthassanak.

Próbálja ki a ClickUp Forms alkalmazást, hogy összegyűjtse a potenciális ügyfelek adatait, a felhasználói panaszokat és az ügyfelek visszajelzéseit, és alakítsa azokat végrehajtható feladatokká a backlogjában. Nem szereti a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtését? A ClickUp Automations segítségével a rendszer automatikusan hozzárendelheti a feladatokat az ügyfél státusza alapján, új tevékenység esetén állapotfrissítéseket indíthat el, és frissítheti a prioritásokat, hogy jelezze a csapatának, mire kell legközelebb összpontosítaniuk.

A ClickUp ingyenes CRM-sablonok széles választékát kínálja, amelyek segítségével létrehozhatja a tökéletes ügyféladatbázist. Adjon hozzá új dokumentumokat és wikiket a ClickUp Docs-hoz, amely ideális az értékesítési és marketingcsapatok számára kiterjedt tudásbázis létrehozásához és kezeléséhez. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 1000 sablon RM-, marketing- és értékesítési csapatok számára

Űrlapkészítő a potenciális ügyfelek/ügyfelek adatainak rögzítéséhez

ClickUp Docs az ötletek zökkenőmentes dokumentálásához és kivitelezéséhez

Több mint 15 platformnézet a feladatok és az értékesítési folyamatok átláthatóságához

Emlékeztetők találkozókra és határidőkre

Több mint 1000 harmadik féltől származó integráció

Natív ClickUp AI a potenciális ügyfelek e-mailjeinek generálásához, prezentációk és ajánlatok készítéséhez stb.

A felhőalapú hozzáférés biztosítja, hogy bárhonnan kezelhesse munkafolyamatát.

Erős adatvédelmi és biztonsági irányelvek

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a webes verzió.

A sok egyedi funkció miatt az új felhasználóknak hosszabb tanulási folyamatra lehet szükségük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. HubSpot CRM

A HubSpot CRM méretezhető megoldásokat kínál minden méretű vállalkozás számára. Ingyenes verziója támogatja azokat a startupokat és kisvállalkozásokat, amelyek alapvető, de hatékony CRM eszközökre szorulnak. Az intuitív felület mellett a platform az adatbevitel automatizálása, értékesítési csatornák létrehozása és a potenciális ügyfelek nyomon követése terén nyújtott képességeivel is lenyűgöző.

Az egyik leghatékonyabb szolgáltatás az e-mail marketing. A kezdeti e-mailektől és telefonhívásoktól a találkozókig minden interakciót rögzítenek és vizuális irányítópultokon jelenítik meg, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. ?

A HubSpot CRM értékesítési tevékenységi naplót tartalmaz, amelyben összeállíthatja az üzleti lehetőségeket, jegyeket és akár fájlmellékleteket is – mindent, amit tudni szeretne egy ügyfélről. Beépített ütemezési eszközökkel is rendelkezik, amelyekkel kapcsolatba léphet az ügyfelekkel.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

E-mail, közösségi média, potenciális ügyfelek és értékesítési folyamatok kezelésére szolgáló eszközök

Egyoldalas áttekintés minden kapcsolattartóról, amely összefoglalja az üzleti lehetőségeket és a jegyeket

Automatizált e-mail marketing és CRM szoftver az egész értékesítési ciklus kezeléséhez

Kiterjedt harmadik féltől származó szoftverintegrációk

A HubSpot CRM korlátai

A kezdeti beállítás kihívást jelenthet, különösen több értékesítési folyamat beállítása esetén.

A jelentéskészítő eszközök testreszabás után nehezen használhatók lehetnek.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó (csak új HubSpot-ügyfelek számára)

Professzionális: 1600 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3500+ értékelés)

3. Freshsales

A Freshsales túllép az egy méretű megoldásokon, lehetővé téve a rendszer B2B CRM igényeinek megfelelő testreszabását. Testreszabhatja a pénznemeket, a nyelveket, sőt még az üzleti modulokat is, amelyeken belül működik. Kifinomult beépített telefonhívó funkciója ideálisvá teszi a szolgáltatói üzleti igényekhez. ?

A Freshsales egyik kiemelkedő funkciója a Freddy AI, egy mesterséges intelligenciával működő marketing asszisztens , amely intelligens előrejelzéseket kínál az értékesítési folyamatra vonatkozóan. Megjósolja az üzletkötések lezárását, automatizálja a jegyekre adott válaszokat, és még abban is segít, hogy prioritásokat állítson fel, melyik kapcsolattartókra kell a legnagyobb figyelmet fordítani.

A B2B CRM szoftver értékesítési e-mail sablonokat és webes űrlapokat is kínál, amelyekkel gyorsíthatja az ismétlődő feladatokat, és több időt szánhat az értékesítési folyamatokra.

A Freshsales legjobb funkciói

Rendkívül testreszabható beállítások

Beépített felhőalapú telefon az alkalmazáson belüli közvetlen hívásokhoz, az ügyfélkapcsolatok jobb kezelése érdekében.

AI asszisztens intelligens javaslatokhoz és értékesítési előrejelzésekhez

Értékesítési folyamatkezelés és ügyletkezelés funkciók

Automatizálási lehetőségek

A Freshsales korlátai

A jelentések és az elemzések lehetnének jobbak

Korlátozott ügyfélszolgálat az értékesítési központban

Freshsales árak

Ingyenes

Növekedés: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Freshsales értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

4. ActiveCampaign

Az ActiveCampaign lehetővé teszi, hogy e-mailekkel, közösségi médiával, céloldalakkal és űrlapokkal végigkísérje az ügyfeleket az értékesítési ciklus során. Emellett a gépi tanulás erejét is bevonja marketingtevékenységeibe.

A Predictive Sending és a Predictive Content funkciók segítségével személyre szabott üzeneteket küldhet akkor, amikor a legvalószínűbb, hogy az ügyfelek reagálnak rájuk. ?

A platform marketingautomatizálási funkciója javítja a potenciális ügyfelek kezelését és hatékonyabbá teszi az üzletkötést. Automatizálja az értékesítési folyamatokat, például a potenciális ügyfelek pontozását, hogy azonnal minősíthesse vagy kizárhassa őket.

Az ActiveCampaign nyerési valószínűségi arányokat kínál minden potenciális ügyfél esetében. Az esélyek ismeretében könnyű dönteni a potenciális értékesítéshez szükséges erőfeszítések mértékéről és az erőforrások elosztásáról.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Ügyfélkapcsolatok több csatornán keresztül

Automatizált értékesítési és marketing eszközök

Személyre szabott üzenetek a Predictive Sending és a Predictive Content segítségével

Egyedi jelentések és betekintés az ügyfelek viselkedésének elemzéséhez

Az ActiveCampaign korlátai

A kampánykészítő felületének navigálása nem intuitív.

Alkalmi teljesítményproblémák a B2B CRM szoftverekben

ActiveCampaign árak

Plusz: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal egy személyre szabott tervért.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Nutshell CRM

A Nutshell egy rugalmas B2B CRM szoftver és nyomonkövetési platform, amely különféle nézeteket kínál, például táblázatot, listát, térképet és diagramot a potenciális ügyfelek, üzletek és értékesítési teljesítmény nyomon követéséhez. Beágyazható űrlapjai lehetővé teszik a beküldött adatok üzleti kapcsolatokká alakítását. ?

Használja ki az összegyűjtött CRM-kapcsolatokat célzott kampányok kidolgozásához. A Nutshell előre elkészített sablonjai a hírlevelekhez és hírcsatornákhoz segítenek személyre szabott üzenetekkel megszólítani a közönségét.

Használja a Nutshell automatizálási funkcióit olyan feladatok megkönnyítésére, mint a nyomon követések ütemezése, a potenciális ügyfelek státuszának beállítása és a csapat tagjainak értesítése az új ügyletekről. Skálázhatóságot keres? Használja ki a platform korlátlanul testreszabható folyamatai és a Google és Microsoft 365 naptárintegrációi előnyeit a komplex ütemezés kezeléséhez.

A Nutshell CRM legjobb funkciói

Testreszabható sablonok és folyamatok

Többféle nézet

A nyomon követések és a feladatkiosztások automatizált ütemezése

Központosított csapatkommunikáció

Azonnali értesítések az új üzletekről

A Nutshell CRM korlátai

Alkalmi hibák a B2B CRM szoftverben

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

Nutshell CRM árak

Alapcsomag: 16 USD/hó felhasználónként

Pro: 42 USD/hó felhasználónként

Power AI: 52 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 67 USD/hó felhasználónként

Kampánykiegészítő: 5 USD/hó 100 névjegy esetén

VisitorIQ kiegészítő: 50 feloldásért havi 19 dollártól

Revenue Booster kiegészítő: 37 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Nutshell CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

6. Monday.com

A Monday.com egy all-in-one platform kapcsolattartáshoz, potenciális ügyfelek kezeléséhez és projektmenedzsmenthez. Akár független B2B értékesítő, akár kisvállalkozás tagja, a Monday.com intelligens potenciális ügyfelek pontozási funkciójával a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározása már nem találgatás.

A platform linkekre kattintások, e-mail válaszok és termékbemutatókon való részvétel alapján számszerűsíti a potenciális ügyfelek minőségét. Így értékesítési csapata azokra a potenciális ügyfelekre összpontosíthatja erőfeszítéseit, akiknél nagyobb az esély a konverzióra. ?

A Monday.com több mint 200 előre elkészített sablont kínál, amelyek segítségével csapata jobban koordinálhatja a feladatokat, szervezheti a munkát és könnyedén kezelheti a projekteket. Az ajánlatot még vonzóbbá teszi, hogy mobilalkalmazása minden csomagban elérhető!

Monday.com legjobb funkciói

Intelligens potenciális ügyfelek értékelése

Több mint 200 sablon egyszerűsíti a munkafolyamatok beállítását.

iOS és Android mobilalkalmazások

Könnyű lead-gyűjtés webes űrlapokkal

Átfogó jelentéskészítő eszközök értékesítési és marketingkampányokhoz

Monday.com korlátai

Egyes felhasználók hibákat és teljesítményproblémákat jelentettek.

A tömeges adatimport a B2B CRM szoftverekben zökkenőmentesebb lehet.

Monday.com árak

Alapvető CRM: 10 USD/hó felhasználónként

Standard CRM: 14 USD/hó felhasználónként

Pro CRM: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati CRM: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

7. Pipedrive

A Pipedrive kiemelkedik a B2B szakemberek számára tervezett CRM-ek közül. Vizuálisan vonzó és intuitív felülete az értékesítési folyamatok kezeléséhez egy pillanat alatt áttekintést ad az egyes lehetőségek állásáról. Ha egy ügylet egy ideje nem halad előre, a Pipedrive figyelmeztetést küld, így egyetlen potenciális ügyfél sem marad ki.

A platform beépített hívásfunkciójával közvetlenül a CRM-ben kezdeményezhet és rögzíthet hívásokat. Ezenkívül nyomon követheti az e-maileket és a hívásokat, sőt integrálhatja a Google Maps szolgáltatást, hogy megtalálja a közeli kapcsolatokat.

Az AI-alapú értékesítési asszisztens gépi tanulási algoritmusokat használ, hogy átvizsgálja a nagy mennyiségű értékesítési adatot, és személyre szabott tippeket adjon a potenciális ügyfelek fontossági sorrendjének megállapításához és az üzletek lezárásához. ?

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizuális értékesítési folyamatok az értékesítési lehetőségek nyomon követéséhez

AI-alapú értékesítési asszisztens személyre szabott tanácsokkal

Beépített hívásfunkció a jobb üzleti kapcsolatokért

Smart Docs a hatékony dokumentumkezeléshez

Átfogó mobilalkalmazások Android és iOS rendszerekhez

A Pipedrive korlátai

Korlátozott értékesítés utáni képességek

Az automatizálások jobban testreszabhatók lehetnének

Pipedrive árak

Alapvető: 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként

Professional: 39,90 USD/hó felhasználónként

Ár: 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

8. QuoteWerks

A QuoteWerks nem egy teljes értékű CRM-rendszer, hanem inkább egy speciális árajánlat-készítő és értékesítési automatizáló eszköz, amely integrálható a meglévő CRM- és könyvelési rendszerekkel.

A szoftver leegyszerűsíti az értékesítési árajánlatok gyakran bonyolult és időigényes feladatát. A felár és kedvezmény alkalmazási lehetőségei teljes ellenőrzést biztosítanak az árazási stratégiája felett. ?️

Egy másik kiemelkedő funkció a termékek testreszabása. A QuoteWerks segítségével beállíthatja a termékeket, hogy azok mennyiségi kedvezményeket biztosítsanak, és nyomon követheti az olyan konkrét információkat, mint a szín, a súly vagy a méret.

Az árajánlatokhoz szükséges tételek kiválasztása egyszerű, köszönhetően a rendezett, kereshető listának és a vizuális termékcsoportosításnak. A platformot úgy konfigurálhatja, hogy a költségeket és árakat az adatbázisban található aktuális árajánlatok alapján frissítse.

A QuoteWerks legjobb funkciói

Integrálható CRM- és könyvelési rendszerekkel

Automatizált árajánlat-készítés

Testreszabható termékjellemzők

Címkézés csomagolt és helyettesítő termékekhez

Árfrissítési funkció régóta fennálló árajánlatokhoz

A QuoteWerks korlátai

Mivel ez egy helyszíni eszköz, a felhőalapú verziója korlátozott funkcionalitással rendelkezik.

Egyes felhasználók a felhasználói felületet elavultnak tartják.

QuoteWerks árak

Standard Edition: 15 USD/hó felhasználónként

Professional Edition: 21 USD/hó felhasználónként

Vállalati kiadás: 30 USD/hó felhasználónként

1 felhasználós Standard Edition licenc: 199 USD előre fizetendő*

1 felhasználós Professional Edition licenc: 279 dollár előre fizetendő

1 felhasználós vállalati licenc: 419 USD előre fizetendő

*A nem nyilvános karbantartási díjat továbbra is évente kell fizetni az egyszeri előzetes vásárlások esetén.

QuoteWerks értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

9. Salesflare CRM

A Salesflare egyszerűsíti a legfontosabb CRM-feladatokat, mint például a lead- és kapcsolattartás, és olyan funkciókkal egészíti ki őket, mint a drag-and-drop pipeline-ok és a munkafolyamat-automatizálás. Intuitív e-mail-kereső funkciójával közvetlenül kereshet lead-eket a LinkedIn-en, ami különösen kényelmes eszköz a kapcsolattartói lista bővítéséhez. ?

A Salesflare felhasználóbarát kapcsolatadatok kiegészítő funkciójával a platform minden alkalommal kitölti a CRM-rekordok hiányzó adatait, amikor e-mailben vagy közösségi profilokon keresztül lép kapcsolatba potenciális ügyfelekkel. Csatolt e-mailt kapott? A Salesflare automatikusan feltölti a fájlt a megfelelő fiókba, így biztosítva, hogy a fontos dokumentumok soha ne vesszenek el.

A Salesflare CRM legjobb funkciói

A fejlett lead scoring támogatja a proaktív értékesítést

Drag-and-drop értékesítési folyamatok

Megosztott e-mail sablonok a Salesflare és a Gmail számára

Intuitív felhasználói felület

E-mail, találkozó és hívás szinkronizálás

A Salesflare CRM korlátai

A felhasználói felület frissítésre szorulna.

A betöltési folyamat általában lassú.

Salesflare CRM árak

Növekedés: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként (egyedi árazás öt vagy több felhasználó esetén)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Salesflare CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

10. Zoho CRM

A potenciális ügyfelek és üzletek kezelésétől az értékesítési előrejelzésekig és az e-mailes marketingig a Zoho CRM átfogó megoldást kínál a különböző B2B igényeire. Egyetlen, felhasználóbarát felületen egyesíti a legfontosabb kommunikációs csatornákat, mint például az e-mail, a közösségi média és a telefonhívások.

Kiemelkedő funkciója a mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy útközben is kapcsolatba lépjenek a potenciális ügyfelekkel, hozzáférjenek az ügyféladatokhoz, és akár a KPI-ket is figyelemmel kísérjék.

A potenciális ügyfelek és kapcsolattartók kezelése terén a Zoho CRM segít a vállalkozásoknak a minőségi potenciális ügyfelek azonosításában és prioritásba sorolásában. Pontszámítási szabályai és több érintkezési pontja ideálisak a potenciális ügyfelek hatékonyabb továbbításához az értékesítési csatornában, ami elengedhetetlen a gyorsabb konverziókhoz. ?

A Zoho CRM legjobb funkciói

Központi platform az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat számára

Robusztus mobilalkalmazás KPI-követéssel

Zia, a beszélgető AI asszisztens

Vezető menedzsment pontszámmal, prioritásokkal és előrejelző értékesítési prognózissal

Közösségi média kezelő eszközök márkafigyeléshez és potenciális ügyfelek generálásához

A Zoho CRM korlátai

A mobilalkalmazások hívásnaplói javíthatók

Korlátozott ügyfélszolgálat

Zoho CRM árak

Ingyenes verzió

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Végső gondolatok a tökéletes B2B CRM megtalálásáról

Bár az általunk áttekintett B2B CRM platformok lenyűgöző képességekkel és számos erősséggel rendelkeznek, az egyik közülük kiemelkedik rendkívüli rugalmasságával: a ClickUp!

A rendkívül sokoldalú ClickUp eszköz mindenki számára kínál valamit, függetlenül attól, hogy Ön B2B-területen tapasztalt szakember vagy újonc, aki most kezd belekóstolni az ügyfélkapcsolatok világába. ?

Regisztráljon ingyenes fiókot, és fedezze fel még ma a ClickUp-ot!