10 értékesítési automatizálási eszköz kisvállalkozások számára

Értékesítési csapata keményen dolgozik a műveletek bővítésén, új üzletek generálásán és az értékesítési folyamat potenciális ügyfelekkel való megtöltésén. Annyi teendőjük van, hogy mindennapjaik tele vannak kilométer hosszú teendőlistákkal.

A helyzetet tovább rontja, hogy az értékesítési képviselők sikereivel párhuzamosan munkaterhelésük is drámaian megnő. Sok esetben ez azt jelenti, hogy lehetőségeket szalasztanak el, mert a csapat nem tud elég gyorsan dolgozni ahhoz, hogy kielégítse a keresletet.

Ez egy jó probléma, amelyet az értékesítési automatizálási szoftverek segítségével lehet megoldani. Itt bemutatjuk, hogy melyek ezek, és áttekintjük az automatizálás előnyeit az értékesítési részleg számára.

Ezután bemutatjuk a 10 legjobb értékesítési automatizálási eszközt. A marketing automatizálási szoftverektől a projektmenedzsment eszközökig mindent megtalál, amire szüksége van az értékesítési csapatok bővítéséhez. ?

Az értékesítési automatizálási eszközök célja a munkafolyamatok racionalizálása az időigényes és ismétlődő feladatok elvégzésével. Ahelyett, hogy az alkalmazottak időt töltenének a feladatok és dokumentumok kézi létrehozásával, ezek az eszközök elvégzik a munkát az értékesítési csapatok helyett, így azok fontosabb ügyekre koncentrálhatnak. ?

A legtöbb esetben ezek az eszközök szoftverekkel vagy mesterséges intelligenciával működnek, és automatikusan végzik el a munkát. A legtöbb értékesítési csapat az alábbi feladatok automatizálását tűzi ki célul:

Találkozók ütemezése

Számlák és árajánlatok előkészítése

Követés potenciális ügyfeleknél

Vezető generáló e-mailek küldése

Ismétlődő feladatok kezelése, például jelentések készítése

Minősített potenciális ügyfelek pontozása az értékesítési folyamatban

A legjobb értékesítési automatizálási szoftverek a nagy munkaterhelés kezelésére lettek kifejlesztve. Az ilyen típusú ismétlődő feladatok nem igényelnek nagy szellemi erőfeszítést, de még a legjobb értékesítési képviselőket is elvonják a fontosabb munkáktól.

Az értékesítési automatizálási eszközök használata kézenfekvő megoldás. Időt szabadítanak fel és megszabadítják az értékesítési csapatokat a unalmas, nem kívánt feladatoktól. ?

Az értékesítési automatizálási eszközök használatának további előnyei:

Továbbfejlesztett adatkezelés: Ezek az eszközök az információkat egy helyen tárolják, így könnyebb nyomon követni az adatokat és Ezek az eszközök az információkat egy helyen tárolják, így könnyebb nyomon követni az adatokat és az értékesítési KPI-ket anélkül, hogy az eszközök között kellene váltogatni.

Pontos jelentések: Mivel ezek az eszközök gépi vezérlésűek, az emberi hiba valószínűsége kizárt. Ez jobb és pontosabb jelentéseket jelent Mivel ezek az eszközök gépi vezérlésűek, az emberi hiba valószínűsége kizárt. Ez jobb és pontosabb jelentéseket jelent az értékesítési folyamat mutatói tekintetében.

Valós idejű együttműködés: Sok ilyen értékesítési automatizálási szoftver lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy együtt dolgozzanak, így hatékonyabbá téve őket az értékesítési folyamat során.

Jobb ügyfélélmény: Az értékesítési alkalmazások segítenek jobban megérteni a potenciális ügyfeleket, és a megfelelő értékesítési ügynököt rendelni az ügyfélhez. Emellett megkönnyítik az értékesítési képviselők gyors reagálását, így megelőzheti a versenytársakat a potenciális ügyfelek postaládájában.

Ismerje meg, hogyan automatizálhatja értékesítési folyamatait a 10 legjobb eszköz segítségével. A legjobb értékesítési automatizálási szoftverek listája tartalmaz projektmenedzsment szoftvereket, CRM programokat és egyéb eszközöket, amelyek segítenek a feladat elvégzésében. ✨

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp az értékesítési csapatok álma, automatizálási funkciókkal, irányítópultokkal és CRM eszközökkel, amelyekkel kezelheti az értékesítési lehetőségeket és racionalizálhatja a munkafolyamatokat. Az eszköz több tucat integrációval rendelkezik, így könnyen használható más alapvető szoftverekkel együtt.

A ClickUp Automations segítségével az értékesítési csapatok számára a fárasztó munkát automatikusan elvégzik. Több mint 100 automatizálási lehetőség áll rendelkezésre, így a munkafolyamatok hatékonyságának növelésére végtelen lehetőségek kínálkoznak. Például létrehozhat feladatokat, amikor egy potenciális ügyfél bemutatót foglal a HubSpot-on, vagy amikor egy ügyfél regisztrál egy próbaidőszakra.

Vagy küldjön ünnepi e-maileket az egész értékesítési csapatnak, amikor valaki üzletet köt, és vegye fel a kapcsolatot azokkal az ügyfelekkel, akik már egy ideje nem használták termékeit. Az automatizálást felhasználhatja e-mail marketinghez, potenciális ügyfelek pontozásához és értékesítési célokhoz.

Az automatizálás bevezetése után használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az összes értékesítési projekt előrehaladásának nyomon követéséhez. A teljes mértékben testreszabható irányítópult megkönnyíti az erőforrások elosztását és az értékesítési folyamat szűk keresztmetszeteinek kiemelését.

A ClickUp Sales segítségével egyetlen helyen követheti nyomon az egész értékesítési folyamatot. Az egyszerű beállításnak köszönhetően az egész értékesítési folyamatot egy pillanat alatt áttekintheti. Nyomon követheti a fiókok tevékenységét és együttműködhet a csapat tagjaival az üzletek lezárásában.

Emellett használja a ClickUp beépített CRM-jét az adatok gyűjtéséhez és az ügyfélkapcsolatok megtekintéséhez. A központosított ügyfélkapcsolati portáloknak köszönhetően a kommunikáció gyorsabbá válik. Könnyedén építheti fel ügyféladatbázisát, és hozzárendelhet prioritásokat és egyéni mezőket, hogy az értékesítési csapatok könnyebben tudjanak jobb kapcsolatokat építeni. ?️

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 1000 sablon áll rendelkezésre, köztük a ClickUp napi értékesítési jelentés sablonja , amely megkönnyíti az értékesítési tevékenységek és trendek áttekintését.

A feladatok automatizálása racionalizálja a bejövő potenciális ügyfeleket, és a legfontosabb döntéshozóknak osztja ki a releváns feladatokat.

Az egyéni mezők és állapotok egy helyen nyomon követik az e-mail automatizálást, a drip kampányokat és az e-kereskedelmi értékesítési tevékenységeket.

Dolgozzon egy helyen, több tucat integrációval

A ClickUp korlátai

Jelenleg a ClickUp AI csak asztali verzióban érhető el, de a mobil verzió bevezetése már folyamatban van.

A funkciók nagy száma miatt egy kis időbe telik, mire megismeri az összes funkciót.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként (ingyenes próba).

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Salesforce Sales Cloud

via Salesforce

A Salesforce Sales Cloudja az AI, az adatok és a CRM kombinálásával megkönnyíti az értékesítési képviselők munkáját. Ez az értékesítési automatizálási szoftver lehetővé teszi, hogy elmélyüljön az ügyfelek útjában, hogy betekintést nyerjen és növelje az elkötelezettséget, javítva ezzel az értékesítési folyamatot.

Az eszköz javítja az ügyfélkapcsolatokat is, mivel azonnal értesítést küld, amikor új termékek jelennek meg, és automatizálja az e-mail kampányokat a felhasználói szándékok alapján. Egyéb automatizálási funkciók közé tartozik az ismétlődő számlázás, a teljesítménymenedzsment nyomon követése és a bevételoptimalizáláshoz szükséges betekintés.

A Sales Cloud legjobb funkciói

A beépített generatív és prediktív mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt könnyedén létrehozhat személyre szabott értékesítési e-maileket és hívásösszefoglalókat.

Az Einstein GPT funkció védi az érzékeny vállalati adatait, amikor mesterséges intelligencia modelleket használ e-mail sorozatok, céloldalak és egyéb marketing kampányok készítéséhez.

Az all-in-one CRM egyszerűsíti a folyamatok kezelését, és eszközöket kínál a meglévő ügyfelek alapján történő bevétel növeléséhez.

Ingyenes próbaverziót kínál értékesítési automatizálási szoftveréhez, hogy elindulhasson.

A Sales Cloud korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy túl sok a testreszabási lehetőség, ami miatt értékesítési csapatuknak több időbe telt a folyamatok beállítása, mint amennyire szükség lett volna.

A felhasználói felület megtanulása egyes értékesítési csapatok számára időigényes, és nem mindig intuitív.

Sales Cloud árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 700 értékelés)

3. Sales Hub a HubSpot-tól

via HubSpot

A HubSpot az egyik legjobb marketingeszköz a piacon, de értékesítési kínálata is hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek szeretnék racionalizálni a munkafolyamatokat. A CRM-platform segítségével automatikusan létrehozhat e-maileket, amelyeket elküldhet az ügyfélszegmenseknek, és a feladatállapot alapján szervezheti a folyamatot. ✅

Használja a HubSpot Sales-t a potenciális ügyfelek ápolásának javításához, az értékesítési előrejelzésekhez szükséges információk megszerzéséhez és automatizált munkafolyamatok létrehozásához. Akár adminisztratív feladatokat szeretne racionalizálni, mint például a jelentések készítése, akár értékesítési feladatokat, mint például kimenő e-mailek létrehozása és elküldése, ez az eszköz elvégzi a munkát.

A HubSpot legjobb funkciói

A mobil CRM alkalmazás segítségével bárhol könnyedén elvégezheti a munkáját – még akkor is, ha éppen potenciális ügyfelekkel való találkozókra rohan.

Automatizálja a feladatokat , hogy időt szabadítson fel, így az értékesítési csapat feleannyi idő alatt aktívan kereshet jobb potenciális ügyfeleket.

A híváskövetés automatikusan naplózza az értékesítési hívásokat a hatékonyság növelése érdekében.

A HubSpot korlátai

Az árak gyorsan emelkednek, de az értékesítési csapatok számára ingyenes próbaopciók is rendelkezésre állnak.

Nincs sok integrációs lehetőség, ezért egyes felhasználók kénytelenek voltak all-in-one eszközként használni, pedig inkább több eszköz kombinációját részesítették volna előnyben.

HubSpot árak

Ingyenes: 0 USD

Starter: 45 USD/hó

Profi: 450 USD/hó

Vállalati: 1200 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

4. Overloop

via Overloop

Az Overloop egy értékesítési automatizálási platform és termelékenységi megoldás, amelynek célja, hogy az értékesítési képviselők életét könnyebbé tegye, mint valaha. Az értékesítési automatizálási eszköz fő célja az értékesítési kampányok racionalizálása és a vevői elkötelezettség növelése.

Kezdje azzal, hogy listákat készít a potenciális ügyfelekről, és automatikusan küldjön ki kampányokat a különböző csatornákon. Kezelje a folyamatot az eléréstől a bevezetésig, és használja a generált betekintéseket a folyamatok javításához.

Az Overloop legjobb funkciói

A Gmail és az Office 365 e-mail eszközökkel való integráció megkönnyíti a hideg e-mailek küldését, valamint a megnyitási arányok és válaszok nyomon követését.

Az Email Finder eszköz segít megtalálni a potenciális kapcsolatok e-mail címeit.

A CSV-import funkcióval e-maileket és kapcsolattartási adatokat hozhat át olyan eszközökből, mint a HubSpot és a Pipedrive.

Az Overloop korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy az eszköz nem skálázható, ami kihívást jelent a gyorsan növekvő vállalatok számára.

A versenytársakhoz képest a felhasználók úgy érezték, hogy több e-mail funkcióra lenne szükség.

Overloop árak

Alap: 99 USD/felhasználó/hónap

Ügynökség Árak: Egyedi árak

Overloop értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4/5 (1+ értékelés)

5. Growbots

via Growbots

A Growbots egy kimenő értékesítési automatizálási eszköz, amelynek célja, hogy megkönnyítse a következő ügyfelek megtalálását. Ha regisztrál egy fiókot, több mint 180 millió ellenőrzött potenciális ügyfélhez fér hozzá. Szűkítse le a listát 15 kritérium közül választva, beleértve az iparágat és a bevételt.

A megadott adatok alapján kap egy listát a potenciális ügyfelekről, azok elérhetőségeivel, beleértve az e-mail címeket, a közösségi média fiókokat és a telefonszámokat. Csak azokért a potenciális ügyfelekért fizet, akiket szeretne. Ezután a beépített irányítópultok segítségével futtathat A/B tesztet, automatizálhatja a kimenő e-maileket és figyelemmel kísérheti a válaszokat.

A Growbots legjobb funkciói

A potenciális ügyfelek adatbázisa folyamatosan frissül az élő e-mail-ellenőrzés segítségével, így biztosítva a legfrissebb információkat.

A fejlett szűrők segítségével szűkítheti a célközönséget, amikor elérési e-maileket küld.

Testreszabhatja kampányait korlátlan számú e-mail sablon létrehozásával, feladatok (pl. telefonhívások) hozzáadásával a folyamatokhoz, valamint a potenciális ügyfelek időzónájához igazodó üzenetküldés ütemezésével.

A Growbots korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform felülete zavaros volt.

Mások úgy vélték, hogy több testreszabási lehetőségre lenne szükség az új potenciális ügyfelek megkeresésekor.

Growbots árak

Outreach: 49 USD/hó

All-in-One: 199 USD/hó

Pro: Egyedi árazás/hónap

Growbots értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

6. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítési CRM, amely vizuális értékesítési folyamatot kínál a haladás nyomon követéséhez és a növekedés felgyorsításához. A csapatmunkát segítő funkciók megkönnyítik az együttműködést más értékesítési képviselőkkel és az eredmények megünneplését. Használja a Pipedrive-ot az adatbevitel egyszerűsítéséhez, a találkozók ütemezésének automatizálásához és új megközelítések felfedezéséhez értékesítési kampányaihoz. ??‍?

Az egyéni szűrők segítségével szegmentálhatja a célpiacokat a jobb elérhetőség érdekében. A jelentési műszerfalak és a bevételi előrejelzések biztosítják a csapat felelősségvállalását. A Pipedrive ClickUp integrációja lehetővé teszi a feladatok automatikus szinkronizálását és a CRM összekapcsolását a nagyobb projektmenedzsment eszközzel.

A Pipedrive legjobb funkciói

Az AI technológia betekintést nyújt a kampányokba és automatizálja a munkafolyamatokat a hatékonyabb értékesítési tevékenység érdekében.

Létrehozhat tevékenységi emlékeztetőket, hogy figyelemmel kísérje értékesítési csatornáját, és időszerű kampányokkal növelje az értékesítési elkötelezettséget.

A felhasználóbarát felület könnyen kezelhető a kezdők számára is, így kiváló választás az új értékesítési képviselőkkel rendelkező csapatok számára.

A Pipedrive korlátai

Az alacsonyabb árú csomagban nem minden funkció elérhető.

Egyes felhasználók nehezen tudtak segítséget kapni az ügyfélszolgálattól.

Pipedrive árak

Essential: 21,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 37,90 USD/hó felhasználónként

Profi: 59,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 74,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

7. UpLead

via UpLead

Az UpLead egy értékesítési automatizálási eszköz, amelynek célja, hogy a B2B vállalkozások számára gyorsabbá tegye a potenciális ügyfelek listájának összeállítását. Míg más eszközök automatikusan több millió e-mailt és adatot gyűjtenek össze, ez az eszköz csak a legalkalmasabb potenciális ügyfeleket jeleníti meg, 95% vagy annál magasabb pontossággal.

Az UpLead legjobb funkciói

A mobil és közvetlen tárcsázó funkció pontos telefonos információkat nyújt minden potenciális ügyfélről.

A szándékra fókuszáló adatok azt jelentik, hogy hozzáférhet azokhoz a potenciális ügyfelekhez, akik már keresik az Ön termékeit és szolgáltatásait.

A valós idejű e-mail-ellenőrzés biztosítja, hogy érvényes, aktív potenciális ügyfeleket érjen el.

Az UpLead korlátai

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület elavult volt.

Az előfizetések automatikusan megújulnak, ezért ne felejtse el lemondani őket.

UpLead árak

Ingyenes próba: 0 dollár a hétnapos próbaidőszakért

Alapvető funkciók: 74 USD/hó

Plusz: 149 USD/hó

Professzionális: Egyedi árazás

UpLead értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

8. Freshsales by Freshworks

via Freshworks

A Freshsales egy intelligens CRM, amelynek célja, hogy segítse az értékesítési képviselőket a potenciális ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb megszerzésében. Az értékesítési eszköz mesterséges intelligenciát használ a potenciális ügyfelek értékeléséhez, így segítve Önt a legfontosabb célok gyorsabb azonosításában.

Automatizálja a potenciális ügyfelek kezelését és az értékesítési folyamatokat, hogy több időt szánhasson más projektekre. Használjon sablonokat emlékeztetőket és hideg megkereső e-maileket készíteni. ?

A Freshsales legjobb funkciói

A viselkedésalapú értékesítési folyamatok segítségével könnyebben megtalálhatja azokat a potenciális ügyfeleket, akik készek használni termékeit és szolgáltatásait.

Használja a szilókat, hogy mélyebben belelásson az ügyfelek gondolkodásmódjába, és ott találkozzon velük, ahol éppen tartanak az útjukon.

Az automatikus pontozási tényezők segítségével könnyen felismerhetőek a minősített potenciális ügyfelek, így a legfontosabb potenciális ügyfeleket lehet előtérbe helyezni.

A Freshsales korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület nem volt olyan intuitív, mint szerették volna.

Az eszköz nem mindig határozza meg pontosan a potenciális ügyfeleket.

Freshsales árak

Ingyenes: 0 dollár legfeljebb három felhasználó számára

Növekedés: 18 USD/hó felhasználónként

Pro: 47 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 83 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

9. Zendesk Sell

via Zendesk

A Zendesk Sell egy értékesítési automatizálási platform, amely jobb betekintést nyújt az értékesítési folyamatába, és automatizálja az értékesítési folyamatot. A kiváló minőségű CRM szoftver segítségével automatizálhatja a manuális feladatokat, így növelheti a termelékenységet és egyszerűsítheti az értékesítéskezelési eljárásokat.

Használja a Zendesk szolgáltatást, hogy megismerje ügyfelei igényeit az értékesítési folyamat különböző szakaszaiban. Szerezzen be elemzéseket, hogy hatékonyabb kampányokat készíthessen. Ezután tegyen egy lépést tovább, és az API segítségével kapcsolja össze technológiai eszközeit, és integrálja azokat a mindennap használt alkalmazásokkal.

A Zendesk legjobb funkciói

A beépített kapcsolattartási eszközökkel könnyen nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, és SMS-ben, közvetlen telefonhívásokkal és e-mailekben léphet velük kapcsolatba.

Saját sablonokat hozhat létre és tömeges e-maileket küldhet a felére csökkentett idő alatt.

Az egyedi kiváltók és automatizált feladatok segítik az értékesítési csapatot, különösen az értékesítési képviselőket, hogy betartsák az ütemtervet.

A Zendesk korlátai

A fejlettebb funkciók általában drágábbak.

Van egy tanulási görbe, ami megnehezíti az új felhasználók számára

Zendesk árak

Sell Team: 25 USD/hó ügynökönként

Sell Growth: 69 USD/hó ügynökönként

Sell Professional: 149 USD/hó ügynökönként

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

10. Keap

via Keap

A Keap egy olyan eszköz, amelyet kisvállalkozások számára terveztek, amelyek bővíteni szeretnék értékesítési folyamataikat. Használja az intuitív felületet potenciális ügyfelek gyűjtésére, személyre szabott automatizálások létrehozására a munka terhelésének csökkentése érdekében, valamint vonzó üzenetek küldésére a közönségének.

A Keap legjobb funkciói

Az automatizálás órákat takarít meg, így csapata több időt fordíthat a minősített potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartásra.

A világos kapcsolattartási rendszernek köszönhetően célzott termékekkel érheti el a megfelelő szegmenseket.

A kezdőlap valós idejű jelentései segítségével nyomon követheti az értékesítési célok elérésének előrehaladását.

A Keap korlátai

Egyes műveletek több lépést igényelnek a szükségesnél, ami lassítja az értékesítési folyamatot.

A nagy mennyiségű adat miatt egyes mutatók betöltése hosszú időt vesz igénybe.

Keap árak

Pro: 199 USD/hó

Max: 289 USD/hó

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1200 értékelés)

A legjobb értékesítési automatizálási szoftverrel biztosan megtalálja a módját, hogy hatékonyabban szolgálja ki ügyfeleit. A feladat-automatizálási eszközöktől a potenciális ügyfelek generálásáig, ezen a listán minden értékesítési célhoz megtalálja a megfelelő eszközt. ?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy elindítsa a munkafolyamatok automatizálását, jobb lead-csatornákat építsen ki, és kapcsolatba lépjen ügyfeleivel. Időt takaríthat meg az automatikus feladatkezeléssel, és a CRM funkciók segítségével rendszerezheti leadjeit.