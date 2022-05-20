Hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp-ban?

Csak kíváncsiságból: miért hoz létre saját CRM-et?

Az asztalod sarkában lévő hatalmas fájlt szeretnéd lecserélni? Vagy túl sok drága digitális eszközzel kell bajlódnod?

Jó, hogy egymásra találtunk, mert a ClickUp nem tolerálja a félkész folyamatokat és a pénzszellemeket. 👹 💰

Képzeljen el egy olyan platformot, amely úgy működik, ahogy az agya, függetlenül attól, hogy melyik részlegen vagy melyik irányítószám alatt dolgozik. Minden, amit tudnia kell a saját CRM-rendszerének felépítéséről, itt megtalálható a ClickUp-ban, így már ma megkezdheti az üzleti tevékenységét.

Az, hogy egyszerűen rendelkezik egy CRM platformmal, még nem jelenti automatikusan a sikert. Honnan tudja, hogy a ClickUp CRM megfelelő Önnek? A lényeg az, hogy rugalmasan integrálhatja az embereket és a szoftvereket egy virtuális tető alá. Ez az, amire szüksége van.

Mi az a CRM?

A CRM, vagyis a vevőkapcsolat-kezelés egy olyan rendszer, amely a potenciális ügyfelekkel, kapcsolattartókkal és meglévő ügyfelekkel való napi kommunikációt és az adatok kezelését végzi. A modern CRM egy élő ügyféladatbázis, amely sablonokat, automatikus nyomon követést és jelentéseket tartalmaz, és felváltja az unalmas táblázatokat és e-maileket. Lényegében a CRM átalakítja a vállalkozásokat, hogy kevésbé tranzakciós és inkább ügyfélközpontúvá váljanak.

A helyzet az, hogy a kapcsolatok számtalan forrásból származnak, például a Linkedinről és spontán telefonhívásokból. Ha egy jó potenciális ügyfél vagy értékes ügyfél üzenete megválaszolatlanul marad a beérkező levelek között, az komoly problémákhoz vezethet. A vállalkozásoknak nehéz növekedniük és bővülniük, ha energiájukat adminisztrációra, emlékezésre és találgatásokra pazarolják.

A CRM segíthet több bevételt generálni, támogató kapcsolatokat építeni, valamint javítani a potenciális ügyfelek és kampányok minőségét – ha rendelkezik a megfelelő folyamatokkal és eszközökkel. Itt jön be a ClickUp! ⚡️🌐

Hogyan hozhat létre CRM-et a ClickUp-ban?

Ha már rendelkezik ingyenes ClickUp-fiókkal, kövesse velem ezt a lépésről lépésre bemutatott útmutatót! Pillanatok alatt működőképes CRM-mel rendelkezik majd. ⏳

1. lépés: Töltse le a ClickUp CRM-sablonját

Kezdjük azzal, hogy letöltjük a ClickUp CRM-sablont!

Időt takaríthat meg az egyedi CRM felépítésével a ClickUp sablon segítségével.

Megjelenik egy ablak, ahol kiválaszthatja, hogy új teret hoz létre, vagy a fiókjában már meglévő teret használja a CRM-mappa tárolásához. A játékos dönt! ♠️

Együttműködés más csapatokkal a ClickUp egyetlen felületéről

Látja az előre betöltött ügyfélpélda feladatokat? Mielőtt hozzáadná a valódi adatait, ezeket a feladatokat fogjuk használni, hogy teszteljük a különböző nézeteket, amelyeket a CRM felépítéséhez preferál. Így nem fogunk érzékeny adatokkal játszani, és szabadon kísérletezhetünk, mint a gyerekek a homokozóban, akik menő dolgokat építenek. 🏖

Tekintse meg a feladatokkal kapcsolatos információkat és tevékenységeket egy képernyőn

Az Ön által látott nézet a Lista nézet – a CRM-sablon alapértelmezett nézete. Tegyük fel, hogy Ön a feladatok kezeléséhez inkább a vizuális megközelítést részesíti előnyben. Ebben az esetben könnyedén válthat a különböző nézetek között, többek között:

ClickUp táblázatos nézet. A feladatok alapértelmezés szerint oszlopokba vannak csoportosítva állapotuk szerint, a bal oldalon a korai fázisban lévő potenciális ügyfelek, a jobb oldalon pedig a lezárt, megnyert ügyfelek jelennek meg.

ClickUp naptár nézet. Az Ön első számú helye minden ütemezéshez, miközben nyomon követi az ügyfélmegbeszéléseket, hogy mindig felkészült legyen a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételre.

ClickUp táblázatos nézet. Az Ön fiókjaival kapcsolatos összes releváns információ egy áttekinthető, könnyen navigálható táblázatban található.

Ha még csak most kezded el használni a ClickUp-ot, nézd meg ezt a rövid bemutató videót a ClickUp feladatairól és nézetéről! ⬇️

3. lépés: Hozzon létre egyedi állapotokat, hogy minden munkafolyamatot testre szabhasson

A beállítás felénél járunk! Térjünk át arra a területre, ahol a valódi testreszabás teljes mértékben érvényesül: a ClickUp egyedi státuszaira!

Használja a sablonban már meglévő CRM munkafolyamat-állapotokat, vagy szerkessze/hozza létre a sajátját. Ne habozzon ezzel a lépéssel.

Fontos, hogy ezek az állapotok gyors és egyértelmű képet adjanak a feladat aktuális szakaszáról. Emellett fontos szerepet játszanak a jelentésekben is, mivel betekintést nyújtanak a folyamatok szűk keresztmetszeteibe, az erőforrások elosztásába és a folyamat egyes szakaszainak időtartamába.

Hogyan lehet hozzáadni és szerkeszteni az egyéni állapotokat?

1. Vigye az egérmutatót az állapot neve fölé, és kattintson a három pont gombra > Állapotok kezelése

Vezesse át az ügyleteket a folyamaton egy testreszabott munkafolyamat segítségével.

2. Írja be az új állapot nevét, vagy szerkessze az állapotot (ne felejtse el hozzáadni az emojikat, mert miért ne tenné?). A színválasztóval megváltoztathatja az alapértelmezett színt, vagy a csepp ikonra kattintva további színopciókat érhet el! Ha elégedett a CRM állapotával, kattintson a Mentés gombra.

Adjon hozzá egyedi állapotokat a különböző szakaszokhoz, hogy láthassa az összes feladat előrehaladását.

Tovább a következőhöz: Egyéni mezők!

4. lépés: Hívja be a legfontosabb információkat a nézetekbe az egyéni mezők segítségével

A ClickUp egyéni mezőivel tízszeresére növelheti termelékenységét. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bármilyen feladatinformációt hozzáadjon a nézetekhez! Nem kell megnyitnia és bezárnia az egyes feladatokat, hogy megtalálja azt az egy darab információt – a következő lépés dátumát, e-mailt, fiók méretét stb.

Helyezze el a kapcsolattartási információkat és a belső megjegyzéseket egy feladatban, hogy mindenki hozzáférhessen azokhoz.

A CRM-sablonban előre betöltött egyéni mezők mellett próbálja ki a CRM-hez népszerű egyéb mezőket is:

Legördülő menü a potenciális ügyfelek (aktív, passzív, hideg) használatához Legördülő menü mező

Vállalat/potenciális ügyfél helye használata Hely mező

LTV (életre szóló érték) használata Számmező

A vállalat mérete Szám mező

Telefonszám használata Telefon mező

Költségvetés felhasználása Pénznem mező

E-mail használata E-mail mező

Név használata Szövegmező

Mivel a CRM-sablon már tartalmazza a CRM-hez szükséges alapvető egyéni mezőket, mutassuk meg őket a Lista nézetben!

Hogyan lehet megjeleníteni/elrejteni az egyéni mezőket a lista nézetben

1. Kattintson a + ikonra.

Szerezze be előre a fontos információkat azáltal, hogy egy nézethez egyéni mezőket ad hozzá.

2. Válassza a Megjelenítés/Elrejtés lehetőséget.

Tekintse meg és fedezze fel a feladatokból és a nézetekből elérhető adatokat az egyéni mezőkben.

3. Görgessen le a menüben, és válassza ki a Mappa mezői szakaszból a Saját mezők közül a kívánt mezőket. A kiválasztott Saját mezők a Mezők megjelenítése kategóriába kerülnek a tetején! Ha viszont nem szeretne egy adott Saját mezőt látni, kattintson a nevére a Mezők megjelenítése kategóriában, és az eltűnik a nézetből.

A tiszta felület érdekében mutassa meg vagy rejtse el a feladatokkal kapcsolatos bármelyik bejegyzést.

Ezen a ponton már megvan a CRM alapja: nézetek és egyéni mezők! 🙌

5. lépés: Feladatok létrehozása az adatokkal

A végső szakaszban vagyunk! Adjuk hozzá a valós adatait a CRM-hez feladatok létrehozásával. Háromféleképpen hozhat létre új feladatot:

Kattintson a + Új feladat gombra egy állapotcsoport alatt.

Kattintson a jobb alsó sarokban található + Feladat gombra.

Nyomja meg a billentyűzeten a t betűt.

Másodpercek alatt hozhat létre új feladatot, vagy elmentheti a befejezetlen feladat vázlatát későbbre.

Ha adatokat szeretne importálni egy fájlból vagy más projektmenedzsment alkalmazásból, olvassa el a ClickUpba való importálásról szóló útmutatónkat!

Készítse elő és importálja adatfájlját, hogy munkáját a ClickUpba viheti át.

Szánjon elegendő időt a feladatok elvégzésére. Ha rengeteg adatot kell átnéznie, akkor feltétlenül álljon fel az asztalától, és tartson egy 10 perces táncszünetet. 🕺

6. lépés: Csatlakozzon egy csapatként a CRM relációs adatbázisaihoz

Természetesen itt is megállhat, és a ClickUp rendszerében frissen létrehozott CRM-mel folytathatja a munkát. Vagy tovább léphet, és kihasználhatja a ClickUp Relationships funkciót.

Túl jó ahhoz, hogy kihagyja. Itt egyszerű kapcsolatokat hozhat létre a munkaterületén található kapcsolódó feladatok között, vagy fejlett adatbázist hozhat létre a különböző listák (fiókok, névjegyek, lehetőségek stb.) közötti kapcsolatok segítségével. Ez biztosan tetszeni fog.

Íme a ClickUp relációs adatbázisainak előnyei, és miért verik minden alkalommal a táblázatkezelő programokat: A Kapcsolatok funkcióval könnyedén ugorhat a kapcsolódó feladatok és dokumentumok között anélkül, hogy új lapot kellene megnyitnia a böngészőjében.

Vállalat (feladat) ⇔ Kapcsolat A (feladat) ⇔ Kapcsolat B (feladat) ⇔ Árajánlatok Dokumentáció (Dokumentum)

Hogyan adhat hozzá kapcsolatot a feladatnézetből?

1. Görgessen le a Kapcsolatok szakaszhoz.

2. Kattintson a +Kapcsolat hozzáadása gombra.

3. Válasszon ki egy feladatot a legördülő menüből, vagy használja a keresősávot a feladat megkereséséhez.

Adjon hozzá kapcsolatokat a feladatok, dokumentumok és egyéb elemek között, hogy gyorsabban tudjon reagálni az információkra.

Nézze meg ezeket a CRM alternatívákat!

5 tipp, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a ClickUp CRM-jéből

Az eddig tanultak alapján már tudja, milyen lépéseket kell tennie a ClickUp-ban egy CRM létrehozásához. De ha jól ismerem Önt, akkor biztosan kíváncsi arra, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak a ClickUp használatára – és ezt tiszteletben tartom. Ezek a tippek segítségével a ClickUp-ban létrehozott CRM-je a „jóból” „kiválóvá” válik.

1. tipp: Integrálja a ClickUp-ot kedvenc alkalmazásaival, hogy kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni.

Jelenleg több csatorna között váltogat, ami zsúfolttá teszi az asztalát. Ez nem a legproduktívabb módja a legértékesebb óráinak és szellemi kapacitásának kihasználására. A ClickUp integrációk felduplázzák a feladatkezelő és kommunikációs eszközök értékét, így hozzáadott értéket jelentenek a személyes és csapatmunka folyamataihoz! Íme a ClickUp integrációi néhány kedvenc alkalmazásával:

Loom: Illessze be a Loom képernyőfelvétel linkjét egy feladat leírásába vagy egy új megjegyzésbe, hogy a videót közvetlenül a ClickUp-ba ágyazza.

Google Naptár: Szinkronizálja a ClickUp-ot a Google Naptárral, hogy a változások automatikusan, valós időben megjelenjenek mindkét felületen.

Front: gyorsan összekapcsolhatja, létrehozhatja és átugorhatja a ClickUp feladatait és a Front jegyeit a beérkező levelek egyszerű kezelése érdekében.

Slack: automatikusan bontsa ki minden ClickUp linket, amelyet közzétesz, gazdag információkkal és műveletekkel.

Calendly: automatikusan hozzon létre egy feladatot a ClickUp-ban az összes találkozó információval.

Zoom: rendezzen találkozókat bárhol a világon, közvetlenül a ClickUp feladatokból.

via Front

2. tipp: Hozzáférhet munkájához bárhonnan

Egy öt kilós laptop cipelése valahol az első tíz helyen szerepel a „Dolgok, amelyek nélkül meg tudok lenni” listámon. Van még valaki, aki így érzi?

A távoli világban a mobilra optimalizált megoldások fontosabbak és elvártabbak, mint valaha, nemcsak a tehetségek vonzása és megtartása érdekében, hanem azért is, hogy a csapat tagjai bárhonnan elvégezhessék munkájukat és tájékozottak maradjanak. A ClickUp mobilalkalmazáson keresztül hozzáférhet feladataidhoz, naptáraidhoz, dokumentumaidhoz, irányítópultjaidhoz (erről bővebben az 5. tippben!) és egy sor egyéb funkcióhoz, így útközben is mindig kapcsolatban maradhatsz. 🌎

Állítson be emlékeztetőket, jegyezzen fel teendőket egy ügyfélhívás után, vagy mozgassa a feladatokat a folyamatban az ujjhegyeivel. A ClickUp végpontok közötti biztonságával pedig nyugodt lehet, tudva, hogy adatai védve vannak!

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

3. tipp: Automatizálja az adminisztratív munkát, hogy több időt tudjon fordítani az ügyfelekkel való kapcsolattartásra

Nem azért alapított vagy csatlakozott egy szervezethez, hogy egész nap a számítógép képernyőjéhez láncolva adatokat vigyen be! A CRM automatizálás elengedhetetlen a munkafolyamatokhoz, és a ClickUp minden eszközt megad ahhoz, hogy Ön a stratégiai feladatokra koncentrálhasson. Nézzük meg három ClickUp automatizálást, amelyet hozzáadhat az újonnan létrehozott CRM-hez, hogy máris időt takarítson meg:

Automatizálási kiváltó és műveleti szkript CRM használati példa Ha feladat létrehozva, akkor küldj e-mailt A munkahét egyik legnagyobb időrablója a nyomon követés. Másrészt a nyomon követés elengedhetetlen feladat, hogy új potenciális ügyfelei ne feledkezzenek meg Önről. A ClickUp elvégzi a nyomon követést Ön helyett, és személyre szabott üdvözlő e-mailt küld minden alkalommal, amikor egy kapcsolatfelvételi űrlapot küldenek be, vagy Ön maga ad hozzá egy feladatot! Ha a státusz megváltozik, akkor változtassa meg a felelősöket. Más részlegek – értékesítés, marketing, IT – is kapcsolatba kerülhetnek az ügyfelekkel; nekik hozzáféréssel kell rendelkezniük az ügyféladatokhoz, például ahhoz, hogy kivel kommunikáltak már, hogy azokra az tapasztalatokra építhessenek. Amikor egy feladat állapota a következő szakaszba lép az ügyfél útján, a ClickUp automatikusan új feladatot rendel hozzá. Ez egy kis, ismétlődő lépés, amely felgyorsítja a felelősségvállalás átadását! Ha a Saját mező megváltozik, akkor Hozzászólás hozzáadása Ha naponta kell megbirkóznia a zavaros e-mail szálakkal, akkor ez az automatizálás Önnek szól! Ha az Ön S. O. P.-jében szerepel, hogy azonnal értesítse könyvelő partnerét az ügyfél fizetéséről, a ClickUp @mention megjegyzést küld, hogy értesítse őket a frissítésről. Ők megnyithatják a feladatot, és egy emoji-val jelezhetik, hogy tudomásul vették, vagy válaszolhatnak rá. A legjobb rész? Nincs több szálas e-mail!

A ClickUp elvégzi az utánkövetést, és személyre szabott üdvözlő e-mailt küld minden alkalommal, amikor egy kapcsolatfelvételi űrlapot küldenek be, vagy Ön maga ad hozzá egy feladatot!

Amikor egy feladat állapota a vevő útjának következő szakaszába lép, a ClickUp automatikusan új feladatfelelőst rendel hozzá. Ez egy apró, ismétlődő művelet, amely felgyorsítja a felelősségvállalás átadását!

Ha az Ön S. O. P.-jében szerepel, hogy azonnal értesítse számviteli partnerét az ügyfél fizetésének beérkezéséről, a ClickUp @mention megjegyzést küld, hogy értesítse őket a frissítésről. Ők megnyithatják a feladatot, és egy emoji-val jelezhetik, hogy tudomásul vették, vagy válaszolhatnak rá. A legjobb rész? Nincs több szálas e-mail!

Van egy „Sales_Process_v28” nevű Word-dokumentum valahol a csapat közös meghajtóján? Önálló dokumentumként ez egy extra lépés (és böngésző fül) a csapat tagjai számára. Ez az egyetlen megbízható forrás egy élő dokumentumnak kell lennie, amely a CRM-en belül elérhető.

Lépjen be a ClickUp Docs-ba. Íme egy kis ízelítő abból, hogy mit tehet ezzel a natív funkcióval:

Állítsa be a jogosultságokat, és ossza meg tartalmát a szervezetével (vagy az egész világgal!).

Importáljon tartalmakat olyan alkalmazásokból, mint a Loom, a YouTube, a Google Slides és mások.

Címkékkel szűrhet és még gyorsabban megtalálhatja a keresett dokumentumokat.

Kérdezzen és válaszoljon kérdésekre, adjon visszajelzést és jóváhagyást, vagy javasoljon tartalmat gazdag szövegformázással, beágyazásokkal és mellékletekkel.

Még egy dolog... Emlékszik a korábban bemutatott Kapcsolatok funkcióra? Megemlítheti és összekapcsolhatja a feladatokat és a dokumentumokat, hogy hivatkozhasson információkra és teendőkre. Ez biztosan jól fog jönni. 💜

5. tipp: Elemezze az adatokat és a folyamatokat intuitív jelentésekkel

A ClickUp CRM-vezérlőpultja tökéletes áttekintést nyújt a csapat tagjai vagy az érdekelt felek számára bármely adott pillanatban legfontosabb mutatókról.

Szüksége van arra, hogy ellenőrizze az egyes csapattagok előrehaladását az értékesítési célok elérése felé? A programmenedzsernek heti jelentésre van szüksége a folyamatok javulásának felméréséhez? Különböző, egy adott közönségre szabott irányítópultokat hozhat létre, hogy hívásra elmesélje a történetet.

A ClickUp Dashboards kommunikációs és információs grafikonokat jelenít meg, hogy valós időben mutassa be a történéseket. A testreszabás és a adatvédelem szintje teljes mértékben Önön múlik!

Olvassa el a ClickUp kezdőknek szóló útmutatóját a műszerfalakról, hogy beállítsa a műszerfalat. (Tippeket is megosztunk a widgetek szervezéséhez, hogy vizuális hierarchiát és egyensúlyt teremtsen. Ehhez nem kell tervezőnek lennie!)

Widgetek hozzáadásával magas szintű információkat szerezhet egy adott időszakról, folyamatokról, értékesítési célokról és egyebekről.

Kapcsolódó: CRM-jelentések: Hogyan készítsen CRM-jelentéseket értékesítési csapatának

Nyerje meg a napot a ClickUp segítségével!

Barátom, élveztem a CRM-rendszerünk felépítésének kalandját, és remélem, hogy te is izgatott vagy és extra támogatást érzel céljaid eléréséhez!

A következő hetekben és hónapokban folytassa a CRM hozzáadását és finomítását a ClickUp-ban, hogy az tükrözze vállalkozása növekedését és igényeit. A ClickUp nem a CRM első verziójához lett tervezve, hanem a másodikhoz, harmadikhoz és az összes következő verzióhoz!

Ha szeretné megtudni, hogyan lehet a ClickUp-ot az Ön egyedi igényeihez igazítani, ne habozzon, forduljon szakértői csapatunkhoz további információkért!