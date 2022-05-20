Hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp-ban?

Csak kíváncsiságból: miért hoz létre saját CRM-et?
Az asztalod sarkában lévő hatalmas fájlt szeretnéd lecserélni? Vagy túl sok drága digitális eszközzel kell bajlódnod?
Jó, hogy egymásra találtunk, mert a ClickUp nem tolerálja a félkész folyamatokat és a pénzszellemeket. 👹 💰
Képzeljen el egy olyan platformot, amely úgy működik, ahogy az agya, függetlenül attól, hogy melyik részlegen vagy melyik irányítószám alatt dolgozik. Minden, amit tudnia kell a saját CRM-rendszerének felépítéséről, itt megtalálható a ClickUp-ban, így már ma megkezdheti az üzleti tevékenységét.
Az, hogy egyszerűen rendelkezik egy CRM platformmal, még nem jelenti automatikusan a sikert. Honnan tudja, hogy a ClickUp CRM megfelelő Önnek? A lényeg az, hogy rugalmasan integrálhatja az embereket és a szoftvereket egy virtuális tető alá. Ez az, amire szüksége van.
Mi az a CRM?
A CRM, vagyis a vevőkapcsolat-kezelés egy olyan rendszer, amely a potenciális ügyfelekkel, kapcsolattartókkal és meglévő ügyfelekkel való napi kommunikációt és az adatok kezelését végzi. A modern CRM egy élő ügyféladatbázis, amely sablonokat, automatikus nyomon követést és jelentéseket tartalmaz, és felváltja az unalmas táblázatokat és e-maileket. Lényegében a CRM átalakítja a vállalkozásokat, hogy kevésbé tranzakciós és inkább ügyfélközpontúvá váljanak.
A helyzet az, hogy a kapcsolatok számtalan forrásból származnak, például a Linkedinről és spontán telefonhívásokból. Ha egy jó potenciális ügyfél vagy értékes ügyfél üzenete megválaszolatlanul marad a beérkező levelek között, az komoly problémákhoz vezethet. A vállalkozásoknak nehéz növekedniük és bővülniük, ha energiájukat adminisztrációra, emlékezésre és találgatásokra pazarolják.
A CRM segíthet több bevételt generálni, támogató kapcsolatokat építeni, valamint javítani a potenciális ügyfelek és kampányok minőségét – ha rendelkezik a megfelelő folyamatokkal és eszközökkel. Itt jön be a ClickUp! ⚡️🌐
Hogyan hozhat létre CRM-et a ClickUp-ban?
Ha már rendelkezik ingyenes ClickUp-fiókkal, kövesse velem ezt a lépésről lépésre bemutatott útmutatót! Pillanatok alatt működőképes CRM-mel rendelkezik majd. ⏳
1. lépés: Töltse le a ClickUp CRM-sablonját
Kezdjük azzal, hogy letöltjük a ClickUp CRM-sablont!
Megjelenik egy ablak, ahol kiválaszthatja, hogy új teret hoz létre, vagy a fiókjában már meglévő teret használja a CRM-mappa tárolásához. A játékos dönt! ♠️
2. lépés: Nézetek hozzáadása a kapcsolatok kezeléséhez és prioritásainak meghatározásához
Látja az előre betöltött ügyfélpélda feladatokat? Mielőtt hozzáadná a valódi adatait, ezeket a feladatokat fogjuk használni, hogy teszteljük a különböző nézeteket, amelyeket a CRM felépítéséhez preferál. Így nem fogunk érzékeny adatokkal játszani, és szabadon kísérletezhetünk, mint a gyerekek a homokozóban, akik menő dolgokat építenek. 🏖
Az Ön által látott nézet a Lista nézet – a CRM-sablon alapértelmezett nézete. Tegyük fel, hogy Ön a feladatok kezeléséhez inkább a vizuális megközelítést részesíti előnyben. Ebben az esetben könnyedén válthat a különböző nézetek között, többek között:
ClickUp táblázatos nézet. A feladatok alapértelmezés szerint oszlopokba vannak csoportosítva állapotuk szerint, a bal oldalon a korai fázisban lévő potenciális ügyfelek, a jobb oldalon pedig a lezárt, megnyert ügyfelek jelennek meg.
ClickUp naptár nézet. Az Ön első számú helye minden ütemezéshez, miközben nyomon követi az ügyfélmegbeszéléseket, hogy mindig felkészült legyen a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételre.
ClickUp táblázatos nézet. Az Ön fiókjaival kapcsolatos összes releváns információ egy áttekinthető, könnyen navigálható táblázatban található.
Ha még csak most kezded el használni a ClickUp-ot, nézd meg ezt a rövid bemutató videót a ClickUp feladatairól és nézetéről! ⬇️
3. lépés: Hozzon létre egyedi állapotokat, hogy minden munkafolyamatot testre szabhasson
A beállítás felénél járunk! Térjünk át arra a területre, ahol a valódi testreszabás teljes mértékben érvényesül: a ClickUp egyedi státuszaira!
Használja a sablonban már meglévő CRM munkafolyamat-állapotokat, vagy szerkessze/hozza létre a sajátját. Ne habozzon ezzel a lépéssel.
Fontos, hogy ezek az állapotok gyors és egyértelmű képet adjanak a feladat aktuális szakaszáról. Emellett fontos szerepet játszanak a jelentésekben is, mivel betekintést nyújtanak a folyamatok szűk keresztmetszeteibe, az erőforrások elosztásába és a folyamat egyes szakaszainak időtartamába.
Hogyan lehet hozzáadni és szerkeszteni az egyéni állapotokat?
1. Vigye az egérmutatót az állapot neve fölé, és kattintson a három pont gombra > Állapotok kezelése
2. Írja be az új állapot nevét, vagy szerkessze az állapotot (ne felejtse el hozzáadni az emojikat, mert miért ne tenné?). A színválasztóval megváltoztathatja az alapértelmezett színt, vagy a csepp ikonra kattintva további színopciókat érhet el! Ha elégedett a CRM állapotával, kattintson a Mentés gombra.
Tovább a következőhöz: Egyéni mezők!
4. lépés: Hívja be a legfontosabb információkat a nézetekbe az egyéni mezők segítségével
A ClickUp egyéni mezőivel tízszeresére növelheti termelékenységét. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bármilyen feladatinformációt hozzáadjon a nézetekhez! Nem kell megnyitnia és bezárnia az egyes feladatokat, hogy megtalálja azt az egy darab információt – a következő lépés dátumát, e-mailt, fiók méretét stb.
A CRM-sablonban előre betöltött egyéni mezők mellett próbálja ki a CRM-hez népszerű egyéb mezőket is:
- Legördülő menü a potenciális ügyfelek (aktív, passzív, hideg) használatához Legördülő menü mező
- Vállalat/potenciális ügyfél helye használata Hely mező
- LTV (életre szóló érték) használata Számmező
- A vállalat mérete Szám mező
- Telefonszám használata Telefon mező
- Költségvetés felhasználása Pénznem mező
- E-mail használata E-mail mező
- Név használata Szövegmező
Mivel a CRM-sablon már tartalmazza a CRM-hez szükséges alapvető egyéni mezőket, mutassuk meg őket a Lista nézetben!
Hogyan lehet megjeleníteni/elrejteni az egyéni mezőket a lista nézetben
1. Kattintson a + ikonra.
2. Válassza a Megjelenítés/Elrejtés lehetőséget.
3. Görgessen le a menüben, és válassza ki a Mappa mezői szakaszból a Saját mezők közül a kívánt mezőket. A kiválasztott Saját mezők a Mezők megjelenítése kategóriába kerülnek a tetején! Ha viszont nem szeretne egy adott Saját mezőt látni, kattintson a nevére a Mezők megjelenítése kategóriában, és az eltűnik a nézetből.
Ezen a ponton már megvan a CRM alapja: nézetek és egyéni mezők! 🙌
5. lépés: Feladatok létrehozása az adatokkal
A végső szakaszban vagyunk! Adjuk hozzá a valós adatait a CRM-hez feladatok létrehozásával. Háromféleképpen hozhat létre új feladatot:
- Kattintson a + Új feladat gombra egy állapotcsoport alatt.
- Kattintson a jobb alsó sarokban található + Feladat gombra.
- Nyomja meg a billentyűzeten a t betűt.
Ha adatokat szeretne importálni egy fájlból vagy más projektmenedzsment alkalmazásból, olvassa el a ClickUpba való importálásról szóló útmutatónkat!
Szánjon elegendő időt a feladatok elvégzésére. Ha rengeteg adatot kell átnéznie, akkor feltétlenül álljon fel az asztalától, és tartson egy 10 perces táncszünetet. 🕺
6. lépés: Csatlakozzon egy csapatként a CRM relációs adatbázisaihoz
Természetesen itt is megállhat, és a ClickUp rendszerében frissen létrehozott CRM-mel folytathatja a munkát. Vagy tovább léphet, és kihasználhatja a ClickUp Relationships funkciót.
Túl jó ahhoz, hogy kihagyja. Itt egyszerű kapcsolatokat hozhat létre a munkaterületén található kapcsolódó feladatok között, vagy fejlett adatbázist hozhat létre a különböző listák (fiókok, névjegyek, lehetőségek stb.) közötti kapcsolatok segítségével. Ez biztosan tetszeni fog.
Íme a ClickUp relációs adatbázisainak előnyei, és miért verik minden alkalommal a táblázatkezelő programokat: A Kapcsolatok funkcióval könnyedén ugorhat a kapcsolódó feladatok és dokumentumok között anélkül, hogy új lapot kellene megnyitnia a böngészőjében.
Vállalat (feladat) ⇔ Kapcsolat A (feladat) ⇔ Kapcsolat B (feladat) ⇔ Árajánlatok Dokumentáció (Dokumentum)
Hogyan adhat hozzá kapcsolatot a feladatnézetből?
1. Görgessen le a Kapcsolatok szakaszhoz.
2. Kattintson a +Kapcsolat hozzáadása gombra.
3. Válasszon ki egy feladatot a legördülő menüből, vagy használja a keresősávot a feladat megkereséséhez.
Nézze meg ezeket a CRM alternatívákat!
5 tipp, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a ClickUp CRM-jéből
Az eddig tanultak alapján már tudja, milyen lépéseket kell tennie a ClickUp-ban egy CRM létrehozásához. De ha jól ismerem Önt, akkor biztosan kíváncsi arra, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak a ClickUp használatára – és ezt tiszteletben tartom. Ezek a tippek segítségével a ClickUp-ban létrehozott CRM-je a „jóból” „kiválóvá” válik.
1. tipp: Integrálja a ClickUp-ot kedvenc alkalmazásaival, hogy kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni.
Jelenleg több csatorna között váltogat, ami zsúfolttá teszi az asztalát. Ez nem a legproduktívabb módja a legértékesebb óráinak és szellemi kapacitásának kihasználására. A ClickUp integrációk felduplázzák a feladatkezelő és kommunikációs eszközök értékét, így hozzáadott értéket jelentenek a személyes és csapatmunka folyamataihoz! Íme a ClickUp integrációi néhány kedvenc alkalmazásával:
Loom: Illessze be a Loom képernyőfelvétel linkjét egy feladat leírásába vagy egy új megjegyzésbe, hogy a videót közvetlenül a ClickUp-ba ágyazza.
Google Naptár: Szinkronizálja a ClickUp-ot a Google Naptárral, hogy a változások automatikusan, valós időben megjelenjenek mindkét felületen.
Front: gyorsan összekapcsolhatja, létrehozhatja és átugorhatja a ClickUp feladatait és a Front jegyeit a beérkező levelek egyszerű kezelése érdekében.
Slack: automatikusan bontsa ki minden ClickUp linket, amelyet közzétesz, gazdag információkkal és műveletekkel.
Calendly: automatikusan hozzon létre egy feladatot a ClickUp-ban az összes találkozó információval.
Zoom: rendezzen találkozókat bárhol a világon, közvetlenül a ClickUp feladatokból.
2. tipp: Hozzáférhet munkájához bárhonnan
Egy öt kilós laptop cipelése valahol az első tíz helyen szerepel a „Dolgok, amelyek nélkül meg tudok lenni” listámon. Van még valaki, aki így érzi?
A távoli világban a mobilra optimalizált megoldások fontosabbak és elvártabbak, mint valaha, nemcsak a tehetségek vonzása és megtartása érdekében, hanem azért is, hogy a csapat tagjai bárhonnan elvégezhessék munkájukat és tájékozottak maradjanak. A ClickUp mobilalkalmazáson keresztül hozzáférhet feladataidhoz, naptáraidhoz, dokumentumaidhoz, irányítópultjaidhoz (erről bővebben az 5. tippben!) és egy sor egyéb funkcióhoz, így útközben is mindig kapcsolatban maradhatsz. 🌎
Állítson be emlékeztetőket, jegyezzen fel teendőket egy ügyfélhívás után, vagy mozgassa a feladatokat a folyamatban az ujjhegyeivel. A ClickUp végpontok közötti biztonságával pedig nyugodt lehet, tudva, hogy adatai védve vannak!
3. tipp: Automatizálja az adminisztratív munkát, hogy több időt tudjon fordítani az ügyfelekkel való kapcsolattartásra
Nem azért alapított vagy csatlakozott egy szervezethez, hogy egész nap a számítógép képernyőjéhez láncolva adatokat vigyen be! A CRM automatizálás elengedhetetlen a munkafolyamatokhoz, és a ClickUp minden eszközt megad ahhoz, hogy Ön a stratégiai feladatokra koncentrálhasson. Nézzük meg három ClickUp automatizálást, amelyet hozzáadhat az újonnan létrehozott CRM-hez, hogy máris időt takarítson meg:
|Automatizálási kiváltó és műveleti szkript
|CRM használati példa
|Ha feladat létrehozva, akkor küldj e-mailt
|A munkahét egyik legnagyobb időrablója a nyomon követés. Másrészt a nyomon követés elengedhetetlen feladat, hogy új potenciális ügyfelei ne feledkezzenek meg Önről. A ClickUp elvégzi a nyomon követést Ön helyett, és személyre szabott üdvözlő e-mailt küld minden alkalommal, amikor egy kapcsolatfelvételi űrlapot küldenek be, vagy Ön maga ad hozzá egy feladatot!
|Ha a státusz megváltozik, akkor változtassa meg a felelősöket.
|Más részlegek – értékesítés, marketing, IT – is kapcsolatba kerülhetnek az ügyfelekkel; nekik hozzáféréssel kell rendelkezniük az ügyféladatokhoz, például ahhoz, hogy kivel kommunikáltak már, hogy azokra az tapasztalatokra építhessenek. Amikor egy feladat állapota a következő szakaszba lép az ügyfél útján, a ClickUp automatikusan új feladatot rendel hozzá. Ez egy kis, ismétlődő lépés, amely felgyorsítja a felelősségvállalás átadását!
|Ha a Saját mező megváltozik, akkor Hozzászólás hozzáadása
|Ha naponta kell megbirkóznia a zavaros e-mail szálakkal, akkor ez az automatizálás Önnek szól! Ha az Ön S. O. P.-jében szerepel, hogy azonnal értesítse könyvelő partnerét az ügyfél fizetéséről, a ClickUp @mention megjegyzést küld, hogy értesítse őket a frissítésről. Ők megnyithatják a feladatot, és egy emoji-val jelezhetik, hogy tudomásul vették, vagy válaszolhatnak rá. A legjobb rész? Nincs több szálas e-mail!
A ClickUp elvégzi az utánkövetést, és személyre szabott üdvözlő e-mailt küld minden alkalommal, amikor egy kapcsolatfelvételi űrlapot küldenek be, vagy Ön maga ad hozzá egy feladatot!
Amikor egy feladat állapota a vevő útjának következő szakaszába lép, a ClickUp automatikusan új feladatfelelőst rendel hozzá. Ez egy apró, ismétlődő művelet, amely felgyorsítja a felelősségvállalás átadását!
Ha az Ön S. O. P.-jében szerepel, hogy azonnal értesítse számviteli partnerét az ügyfél fizetésének beérkezéséről, a ClickUp @mention megjegyzést küld, hogy értesítse őket a frissítésről. Ők megnyithatják a feladatot, és egy emoji-val jelezhetik, hogy tudomásul vették, vagy válaszolhatnak rá. A legjobb rész? Nincs több szálas e-mail!
4. tipp: Biztosítson belső wikit a következetes és folyamatos alkalmazotti képzéshez
Van egy „Sales_Process_v28” nevű Word-dokumentum valahol a csapat közös meghajtóján? Önálló dokumentumként ez egy extra lépés (és böngésző fül) a csapat tagjai számára. Ez az egyetlen megbízható forrás egy élő dokumentumnak kell lennie, amely a CRM-en belül elérhető.
Lépjen be a ClickUp Docs-ba. Íme egy kis ízelítő abból, hogy mit tehet ezzel a natív funkcióval:
- Állítsa be a jogosultságokat, és ossza meg tartalmát a szervezetével (vagy az egész világgal!).
- Importáljon tartalmakat olyan alkalmazásokból, mint a Loom, a YouTube, a Google Slides és mások.
- Címkékkel szűrhet és még gyorsabban megtalálhatja a keresett dokumentumokat.
- Kérdezzen és válaszoljon kérdésekre, adjon visszajelzést és jóváhagyást, vagy javasoljon tartalmat gazdag szövegformázással, beágyazásokkal és mellékletekkel.
Még egy dolog... Emlékszik a korábban bemutatott Kapcsolatok funkcióra? Megemlítheti és összekapcsolhatja a feladatokat és a dokumentumokat, hogy hivatkozhasson információkra és teendőkre. Ez biztosan jól fog jönni. 💜
5. tipp: Elemezze az adatokat és a folyamatokat intuitív jelentésekkel
A ClickUp CRM-vezérlőpultja tökéletes áttekintést nyújt a csapat tagjai vagy az érdekelt felek számára bármely adott pillanatban legfontosabb mutatókról.
Szüksége van arra, hogy ellenőrizze az egyes csapattagok előrehaladását az értékesítési célok elérése felé? A programmenedzsernek heti jelentésre van szüksége a folyamatok javulásának felméréséhez? Különböző, egy adott közönségre szabott irányítópultokat hozhat létre, hogy hívásra elmesélje a történetet.
A ClickUp Dashboards kommunikációs és információs grafikonokat jelenít meg, hogy valós időben mutassa be a történéseket. A testreszabás és a adatvédelem szintje teljes mértékben Önön múlik!
Olvassa el a ClickUp kezdőknek szóló útmutatóját a műszerfalakról, hogy beállítsa a műszerfalat. (Tippeket is megosztunk a widgetek szervezéséhez, hogy vizuális hierarchiát és egyensúlyt teremtsen. Ehhez nem kell tervezőnek lennie!)
Kapcsolódó: CRM-jelentések: Hogyan készítsen CRM-jelentéseket értékesítési csapatának
Nyerje meg a napot a ClickUp segítségével!
Barátom, élveztem a CRM-rendszerünk felépítésének kalandját, és remélem, hogy te is izgatott vagy és extra támogatást érzel céljaid eléréséhez!
A következő hetekben és hónapokban folytassa a CRM hozzáadását és finomítását a ClickUp-ban, hogy az tükrözze vállalkozása növekedését és igényeit. A ClickUp nem a CRM első verziójához lett tervezve, hanem a másodikhoz, harmadikhoz és az összes következő verzióhoz!
Ha szeretné megtudni, hogyan lehet a ClickUp-ot az Ön egyedi igényeihez igazítani, ne habozzon, forduljon szakértői csapatunkhoz további információkért!