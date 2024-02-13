10 ingyenes hívásnapló-sablon Excelben és ClickUpban

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a hívásnapló-sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A hívásnapló sablon egy testreszabható dokumentum, amely lehetővé teszi különböző kommunikációs formák, például telefonhívások, személyes beszélgetések és e-mailek rögzítését és nyomon követését. " } } ] }

Képzelje el, hogy éppen telefonon beszélt egy potenciális ügyféllel, aki érdeklődést mutatott a szolgáltatásai iránt. Később pedig elolvasta egy másik ügyfél e-mailjét, aki kérdéseket tett fel és további információkat kért.

Egy hét telik el, és nehezen emlékszik vissza a beszélgetés részleteire. Végtelenül görgeti a beérkező levelek mappáját, keresve azt az egy e-mailt. Micsoda frusztráció! ?

Mi lenne, ha lenne egy egyszerű, szervezett módszere minden külső kommunikációs érintkezési pont dokumentálására? Itt jönnek jól a hívásnapló sablonok. Segítenek egy világos és átfogó napló vezetésében a telefonhívásokról, e-mailekről és egyéb interakciókról.

Ebben a cikkben 10 ingyenes és kinyomtatható hívásnapló-sablont mutatunk be Excelben és ClickUpban, amelyekkel egyszerűsítheti kommunikációját, növelheti termelékenységét, és biztosíthatja, hogy egyetlen fontos információ sem vesszen el. Kezdjük is! ?

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb hívásnapló-sablon a kommunikáció strukturált nyomon követéséhez: ClickUp értékesítési hívásnapló sablon ClickUp értékesítési folyamat sablon ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon ClickUp ügyfél-felfedező sablon ClickUp beszélgetési napló sablon Excel ügyfélhívás-napló sablon a Template Lab-tól Docs Media telefonnapló sablon a Template. Net-től Word napi hívásnapló sablon a Template. Net webhelyről

Mi az a hívásnapló-sablon?

A hívásnapló sablon egy testreszabható dokumentum, amely lehetővé teszi különböző kommunikációs formák, például telefonhívások, személyes beszélgetések és e-mailek rögzítését és nyomon követését. Bár bárki használhatja, általában telemarketingesek, értékesítők és ügyfélszolgálati csapatok használják, hogy strukturált és szervezett módon kövessék nyomon kommunikációjukat.

A hívásnapló sablonok olyan információkat rögzítenek, mint a kapcsolatfelvétel dátuma és időpontja, a hívó vagy küldő neve, elérhetőségei, a kapcsolatfelvétel célja, valamint minden releváns jegyzet vagy követendő intézkedés. Ez a alapos nyilvántartás megkönnyíti a korábbi megbeszélésekre való hivatkozást, az ügyfelekkel való szorosabb kapcsolatok kiépítését, valamint a fontos feladatok és kötelezettségek nyomon követését. ?

Mi jellemzi egy jó hívásnapló-sablont?

A külső interakciók rögzítése és kezelése terén egy jó hívásnapló-sablon segít a projektek végrehajtásában és a kommunikációs folyamatok javításában. De mi is teszi egy hívásnapló-sablont „jóvá”? Nézzük meg a legfontosabb tulajdonságokat, amelyekre figyelni kell:

Jól strukturált elrendezés: A sablonnak egyszerű és rendezett elrendezéssel kell rendelkeznie, egyértelműen megjelölt szakaszokkal, amelyek lehetővé teszik a szükséges információk egyszerű bevitelét és megkeresését.

Kiterjedt adatgyűjtés: A sablonnak tartalmaznia kell a releváns részleteket, mint például a kapcsolattartási információkat, a hívás időtartamát, a jegyzeteket és az esetleges szükséges követő intézkedéseket.

Felhasználóbarát kialakítás: Keressen olyan sablonokat, amelyek az egyszerűséget, az áttekinthetőséget és a zökkenőmentes navigációt helyezik előtérbe. Így az interakciók nyomon követésére koncentrálhat, miközben megkíméli magát a frusztrációtól és az időpazarlástól.

Rugalmasság és testreszabhatóság: Akár extra mezők hozzáadásáról, akár a márkájához igazodó módosításokról van szó, egy jó sablonnak szabadságot és rugalmasságot kell biztosítania, hogy az Ön egyedi igényeinek megfelelően testreszabhassa.

Kényelmes hozzáférés: Egy jó hívásnapló-sablonnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, amikor csak szüksége van rá. Akár a számítógépén, táblagépén vagy telefonján van, csak egy kattintásra kell lennie.

10 használható hívásnapló-sablon

Akár a bejövő és kimenő hívásokat, az ügyfelek kérdéseit szeretné nyomon követni, vagy egyszerűen csak nyilvántartást vezetni a beszélgetésekről, a megfelelő hívásnapló-sablon nagy segítséget jelenthet.

Szerencsére nem kell nulláról létrehoznia egyet, vagy számtalan órát töltenie a megfelelő sablon keresésével. Mi elvégeztük a munkát, így Önnek nem kell! Íme a 10 legjobb hívásnapló-sablon listája, amelyet idén és a jövőben is használhat! ✨

1. ClickUp értékesítési hívásnapló sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési hívásnapló sablon

Fejfájást okoz az a gondolat, hogy egy csomó táblázatot, szétszórt jegyzeteket és eltévesztett szkripteket kell kezelnie az értékesítési hívásokkal kapcsolatban? Ha igen, akkor ez az értékesítési hívásnapló sablon az Ön számára készült.

A ClickUp értékesítési hívások sablonja egy mappában található, amelyben minden megtalálható, amire szüksége van az értékesítési hívások racionalizálásához. A mappában két lista található: az értékesítési hívások nyomon követője és a hívási szkriptek. Az értékesítési hívások nyomon követőjével rögzítheti a legfontosabb ügyféladatokat, mint például a név, cím, e-mail, weboldal és az értékesítési hívás típusa.

Emellett a Naptár nézet segítségével semmiről sem marad le. Zökkenőmentesen ütemezheti a közelgő értékesítési hívásokat, ajánlatokat és utánkövetéseket, és időben értesítést kap, amikor a határidők közelednek. ⏰

Ó, és említettük már a Térkép nézetet? Ez madártávlatból mutatja meg, hogy az értékesítési hívások hogyan oszlanak el a különböző helyszíneken. Ez a tökéletes eszköz, ha optimalizálni szeretné a területi tervezést, hatékonyan elosztani az erőforrásokat, vagy azonosítani a piac bővítésének potenciális területeit.

Most pedig beszéljünk az automatizálásról, rendben? Minden új bejegyzés vagy állapotváltozás a hívási szkriptek listájából a megfelelő szkript alkalmazását indítja el, így nem kell manuálisan keresni a szkripteket.

Mint minden ClickUp-sablon, ez a sablon is felhasználói útmutatóval rendelkezik és teljes mértékben testreszabható, így az Ön igényeinek megfelelően funkciókat adhat hozzá, szerkeszthet vagy eltávolíthat. ?️

2. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési folyamat sablon

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja az előző sablon átfogóbb változata. Az értékesítési folyamatot és a számlákat egy helyen kezelheti!

A folyamatkezelési szakaszban a ClickUp Forms segítségével új potenciális ügyfeleket rögzíthet, és a válaszokat közvetlenül az értékesítési folyamat tetején gyűjtheti össze. Innen az új potenciális ügyfeleket a folyamat különböző szakaszaiba mozgathatja. Ha pedig optimalizálni szeretné ezt a folyamatot, átválthat a Csapat nézetre, hogy láthatóvá tegye csapata munkaképességét, és stratégiailag újraeloszthassa a munkaterhelést.

Miután megnyerte az ügyfelet, az automatikusan átkerül a fiókkezelési szakaszba, ahol párosítják a fiókkezelő csapat tagjaival.

Az ügyfélszolgálati csapat csoportosíthatja és vizualizálhatja a jelenlegi ügyfeleit prioritás (Alacsony, Közepes és Magas), státusz (Bevezetés, Ápolás, Figyelemre szorul és Megújítva) és elkötelezettség (Aktív, Inaktív és Kockázatos) szerint. Ez lehetővé teszi számukra, hogy stratégiailag rangsorolják erőfeszítéseiket, és minden ügyfélnek kivételes szolgáltatást nyújtsanak, az egyéni igényeiknek megfelelően. ?

Ha az ügyfelek nem újítják meg szolgáltatásaikat, automatikusan visszakerülnek a korábbi ügyfelek közé.

De ez még nem minden! A Doc nézet segítségével valós időben hozhat létre, oszthat meg és dolgozhat együtt csapatával a szabványos működési eljárásokon (SOP). Ez biztosítja a központosított dokumentációt és a zökkenőmentes tudásmegosztást a vállalkozásán belül.

Találja meg a csapatának megfelelő értekezlet-ritmust!

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon

A weboldaláról, e-mailjeiből és a közösségi média platformokról érkező ügyfélkérdések kezelése olyan lehet, mintha macskákat próbálna terelgetni. A folyamatos oda-vissza levelezés, a szétszórt üzenetek és a folyamatos erőfeszítés, hogy lépést tartson, túlterheltséget és kimerültséget okozhat.

Szerencsére a ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonja arra lett tervezve, hogy rendet teremtsen ebben a káoszban. Kap egy ügyfélkapcsolati űrlapot, amelyet beágyazhat a weboldalába, megoszthat e-mailben, vagy akár a közösségi médiában is népszerűsíthet.

Amikor egy ügyfél kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, adatait a Kapcsolatok összefoglaló listájában tároljuk, és Új kérelem státuszt rendelünk hozzá. Innen a kérdést egy csapattaghoz rendelheti, és megadhatja a határidőt és a prioritási szintet. Ezenkívül a Tábla nézet segítségével kezelheti és nyomon követheti az egyes kérdések státuszát (Új kérelem, Felülvizsgálat alatt, Blokkolva és Befejezve).

Használja ezt a sablont, hogy visszanyerje az irányítást az ügyfélérdeklődések felett. Központosítsa az összes fontos adatot a felhasználókról, dolgozzon a problémák megoldásán, javítsa a szolgáltatás minőségét, és fokozza az ügyfélkapcsolat-kezelést (CRM). ?

4. ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon

Ha vállalkozása nagy mennyiségű ügyfélkérdést kap, amelyek gyakran különböző szintű támogatást igényelnek, akkor egy egyszerű kapcsolatfelvételi űrlap sablon nem feltétlenül elegendő.

Itt jön jól a ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon. Lényege egy teljesen testreszabható napló űrlap, amely lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy felvetessék problémáikat és aggályaikat.

Válaszaik automatikusan jegyekként kerülnek rögzítésre az 1. szintű kategóriában. A problémákat ezen a szinten megoldhatja, vagy továbbíthatja a 2. szintre, hogy egy dedikált ügyfélszolgálati csapat foglalkozzon velük. Bonyolultabb problémák esetén a 3. szint lehetővé teszi a termék-, fejlesztő- vagy mérnöki csapatok bevonását, biztosítva, hogy a jövőbeli frissítések megoldják ezeket a problémákat.

A problémák megoldása után azok archiválhatók a Zárt jegyek listájában, hogy később is hivatkozhasson rájuk. Az automatizálás engedélyezésével egyszerűsítheti a különböző szintű eskalációk közötti megkeresések mozgását, biztosítva ezzel a zökkenőmentes és hatékony munkafolyamatot.

A csapat munkaterhelésének hatékony kezelése érdekében a sablon tartalmaz egy Csapatkapacitás nézetet. Egy pillantással azonosíthatja, melyik csapattagoknak lehet szükségük segítségre, és ki tudja kezelni az ügyféljegyeket, így hatékonyan kiegyensúlyozhatja a munkaterhelést.

Az ügyfelek válaszainak megfogalmazása időigényes lehet, de a Canned Responses funkcióval megkímélheti magát a stressztől. A sablon 11 előre megírt e-mail sablont tartalmaz, amelyek különböző helyzetekre vonatkoznak, például egy elégedetlen ügyfél kezelésére vagy egy megoldott jegyzetről való értesítésre. Ezek a sablonok értékes időt takarítanak meg Önnek, és biztosítják az ügyfelekkel való következetes és professzionális kommunikációt.

Nincs olyan ügyfélkérdés, amely túl kicsi vagy túl nagy lenne, és a mennyiségtől függetlenül ez a sablon segít Önnek a felszínen maradni, és kivételes, személyre szabott szolgáltatást nyújtani minden ügyfelének.

5. ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon

A ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonjával a legjobbakat kapja mindkét világból: a kapcsolatfelvételi űrlap sablonjának egyszerűségét és a szolgáltatás-eskalációs sablon néhány fejlett funkcióját.

Az előző sablonokhoz hasonlóan ez a sablon is tartalmaz egy testreszabható űrlapot, amelyen rögzítheti az ügyfelek kérdéseit, és központi helyen tárolhatja azokat. Ami megkülönbözteti a többitől, az a hatékony kezeléshez kínált különböző nézetek sokasága. A Kategóriák nézetre váltva gyorsan navigálhat a kapcsolódó kérdések között.

Ez a sablon a Tábla nézet egyedi változatát mutatja be, amely egy speciális „Nekem rendelt” szűrővel rendelkezik. Amikor a csapat tagjai erre a nézetre váltanak, csak a munkafolyamatban nekik rendelt feladatokat látják, így elkerülhetik a figyelemelterelő tényezőket és koncentráltan dolgozhatnak.

Ezenkívül az automatizálási beállítások nyomon követik az egyes jegyekhez rendelt határidőket, és felszólítják a kijelölt csapattagot, hogy tegye meg a jegy megoldásához szükséges lépéseket. Ez biztosítja az ügyfélkérdések időben történő nyomon követését és proaktív kezelését.

Használja ezt a sablont a szervezettség javításához, a nyomonkövetési képességek fejlesztéséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

6. ClickUp ügyfél-felfedező sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfél-felfedező sablon

A sales pipeline sablonok használatakor egy fontos lépés az űrlapot kitöltő vagy érdeklődést mutató új potenciális ügyfelek minősítése. Ez a minősítési folyamat gyakran magában foglalja az ügyféllel való telefonos kapcsolatfelvételt.

De mit is kell pontosan mondania? Hogyan biztosíthatja, hogy semmit sem hagy ki? És hogyan emlékszik majd később mindenre? Nos, nem kell aggódnia. A ClickUp ügyfél-felfedező sablon megoldja ezeket a gondokat és egyszerűsíti a minősítési folyamatot.

Búcsút inthet a kínos csendeknek, mert ez a sablon tartalmaz egy hívás forgatókönyvet, amely pontosan megmondja, mit kell mondania, szó szerint. Ezt kiegészíti egy kérdésbank, amely segít jobban megismerni potenciális ügyfeleit: mire van szükségük, mi motiválja őket, mi tartja vissza őket, és hogyan hoznak döntéseket. Ráadásul minden potenciális ügyfél esetében lemásolhatja a felfedező hívás részt, és jegyzeteket készíthet a hívások során.

Használja ezt a sablont kiindulási pontként, hogy lenyűgözze potenciális ügyfeleit, és soha ne felejtsen el semmit. Mivel a ClickUp Docs-ba van beépítve, folyamatosan frissítheti azt aszerint, hogy mi működik és mi nem, és testreszabhatja a szerkezetét az Ön preferenciái vagy a vállalati irányelvek alapján.

7. ClickUp beszélgetési napló sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp beszélgetési napló sablon

A ClickUp beszélgetési napló sablon kiegészíti az ügyfél-felfedező sablont, mivel minden hívásodat rögzíti.

Amikor az ügyfél-felfedező sablon segítségével minősítő beszélgetéseket folytat, a beszélgetési napló sablon segítségével rögzítheti az egyes hívások legfontosabb adatait. Ezek az adatok tartalmazzák a hívás időpontját, a beszélgetőpartner nevét, telefonszámát, a hívás időtartamát, a végrehajtandó feladatokat és a beszélgetés legfontosabb megjegyzéseit.

A ClickUp mindkét sablonjának kihasználásával zökkenőmentesen átállhat a hívás közbeni ügyfél-felfedezési sablon használatáról a beszélgetési napló sablon utólagos kitöltésére.

Így biztos lehet benne, hogy részletes és pontos feljegyzések állnak rendelkezésére a jövőbeni hivatkozás és a követő intézkedésekhez.

8. Excel ügyfélhívás-napló sablon a Template Lab-tól

via Template Lab

Ez az Excel ügyfélhívás-napló sablon egy egyszerű hívásnapló-nyomkövető, amelynek célja az ügyfelekkel kapcsolatos hívásinformációk tárolása.

Ezzel az Excel-sablonnal könnyedén nyomon követheti és rendszerezheti az ügyfélhívások legfontosabb adatait: dátum, kezdési és befejezési idő, teljes időtartam, ügyfél neve, elérhetőségi szám, teendők és jegyzetek.

Ezenkívül ez a munkalap lehetővé teszi az Excel funkcióinak és jellemzőinek kihasználását további elemzések és értékesítési jelentések készítéséhez. Adatokat számolhat és diagramokat készíthet a hívásnapló adataiból, ami lehetővé teszi a megalapozott döntések meghozatalát és a kommunikációs stratégiák optimalizálását.

9. Docs Media telefonnapló sablon a Template. Net-től

via Template. Net

Míg a hívásnapló sablonok az ügyfelekkel való interakciók nyomon követésére szolgálnak, a Template. Net Docs Media Call Log Template sablonja kifejezetten a médiával kapcsolatos kommunikáció nyomon követésére és szervezésére lett kialakítva.

Ezt a dokumentumot különböző formátumokban töltheti le és szerkesztheti, például Google Docs, Google Sheets, Microsoft Word, Microsoft Excel és PDF formátumban. Segít kezelni az újságírókkal és médiumokkal való kapcsolattartást. A sablon tartalmazza az olyan információk rögzítésére szolgáló mezőket, mint a riporter, a médium, a telefonszám, az e-mail cím, a hívás dátuma és időpontja, a hívás jellege és a megjegyzések.

Ez a napló lap biztosítja, hogy minden médiával való interakciója dokumentálva és rendszerezve legyen. Emellett hozzájárul a médiával való kapcsolattartási taktikájának finomításához, a médiakapcsolatok javításához és a médiakampányok optimalizálásához.

10. Word napi hívásnapló sablon a Template. Net-től

via Template. Net

Ez a napi hívásnapló sablon egy általános célú táblázat sablon, amely bármilyen típusú bejövő és kimenő hívás nyomon követésére és rögzítésére használható.

A hívásnaplók tartalmaznak mezőket a dátum és az idő, a telefonszám, a kapcsolattartó személy, a cél, a hívás időtartama, valamint az, hogy a hívás célja megvalósult-e vagy sem. Használja ezt a kapcsolattartási napló sablont, hogy szervezett maradjon, nyomon kövesse a hívások számát és elemezze a hívási mutatókat.

Egyszerűsítse beszélgetéseit ingyenes hívásnapló-sablonokkal

Ezzel a 10 ingyenes és kinyomtatható hívásnapló-sablonnal az Excelben és a ClickUpban egyszerűsítheti kommunikációját és szervezettebbé válhat, mint valaha. Képzelje el, milyen megnyugtató tudni, hogy van egy központi hely, ahol minden hívásnaplóját tárolhatja és visszakeresheti. ?

Akár ügyfélszolgálati vagy értékesítési csapat tagja, telemarketinges, call center vagy kisvállalkozás tulajdonosa, vagy csak szeretne rendezett maradni, ezek a telefonhívás-napló sablonok forradalmasíthatják a munkáját. Töltse le az ingyenes ClickUp sablont, testreszabja kedvére, és kezdje el könnyedén dokumentálni beszélgetéseit és interakcióit!