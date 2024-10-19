A 10 legjobb személyes CRM-eszköz 2025-ben (vélemények és árak)

Hosszú utat tettünk meg azóta, hogy az embereket ábécé sorrendben rendeztük a címjegyzékekben, és a telefonos számok tárcsázásával egyeztettük a találkozókat. Ma hálózatunk kiterjed az e-mailekre, az ütemezési alkalmazásokra és a közösségi médiára.

A modern vállalkozások CRM eszközöket használnak, hogy egyetlen platformon szervezzék potenciális ügyfeleiket, meglévő ügyfeleiket, partnereiket és beszállítóikat. A személyes CRM szoftverek ugyanezt segítik az egyéneknek is: szervezni és megkülönböztetni a szakmai kapcsolatokat a személyes vagy magánjellegű kapcsolatoktól.

Kiknek lehet hasznos egy személyes ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer?

Azok számára, akik digitális névjegyzéket szeretnének létrehozni a kapcsolataik jobb szervezése és kezelése érdekében. Például frissítheti a kapcsolattartók adatait a legújabb információkkal, hozzáadhat születésnapi emlékeztetőket a naptárához stb.

Az egyéni vállalkozók, az egyéni üzlettulajdonosok rengeteg kapcsolattal rendelkeznek a személyes és a szakmai életükben, amelyeket szeretnének megfelelően rendezni vagy címkézni.

Kisvállalkozások vagy üzlet tulajdonosok, akiknek nincs szükségük a professzionális CRM összes extrájára.

Részletesen megvizsgáltuk a különböző személyes CRM szoftverek és azok funkcióit, de először is, íme, mire kell figyelnie egy személyes CRM-ben.

Mit kell keresnie egy személyes CRM szoftverben?

A személyes CRM tárolja a kapcsolatait, osztályozza a hálózatát, és egyszerűsíti a kommunikációt az e-mail és üzenetküldő alkalmazásokkal, valamint esetenként a közösségi média fiókjaival szinkronban.

Ezzel megszűnik a tájékozódás és a szervezés okozta stressz, így Ön az autentikus és magas színvonalú kapcsolatok építésére és ápolására koncentrálhat. De ez még nem minden:

1. Névjegyek szervezése

A személyes CRM-ek alapvető funkciója – a névjegyek tárolása és frissítése. Egy jó CRM-nek szinkronizálnia kell a telefonjával, e-mailjeivel és üzenetküldő klienseivel, hogy hálózatát egy helyen szervezhesse.

2. Címkézés és csoportosítás

A személyes CRM szoftver, amely lehetővé teszi a névjegyek különböző szinteken történő osztályozását – szakmai vagy személyes, ügyfél vagy beszállító, potenciális ügyfél vagy partner – segít a névjegyek csoportosításában. Bármikor előhívhat egy adott listát.

3. Testreszabható nézetek

A CRM-rendszernek elég egyszerűnek kell lennie ahhoz, hogy testreszabhassa és konfigurálhassa. Képesnek kell lennie többféle nézet, például listák, táblázatok vagy táblák megjelenítésére.

4. Távoli vagy offline hozzáférés

A CRM-nek internetkapcsolat nélkül is képesnek kell lennie az információk megjelenítésére az eszközökön, és a kapcsolat létrejöttével szinkronizálnia kell azokat.

5. Ütemezés, nyomon követés és találkozóemlékeztetők

Egy egyszerű konzol, amely segít a találkozók, a nyomon követések ütemezésében és az emlékeztető beállításában, így napjai és hetei mindig a terv szerint alakulnak.

6. Munkafolyamatok és feladatkezelés

Néhány személyes CRM-alkalmazáshoz hozzáadott funkciók, egyedi munkafolyamatok és feladatlisták, amelyek segítenek a feladatok nyomon követésében.

Számos személyes CRM szoftver rendelkezik olyan kiegészítő funkciókkal, mint az automatizálás, az integráció, az elemzés és a kommunikáció nyomon követése.

A 10 legjobb személyes CRM szoftver 2024-ben

A sokféle személyes CRM-eszköz közül nehéz kiválasztani a legjobbat. Összeállítottunk egy listát a piacon legnépszerűbb eszközökről és mindenről, amit tudni kell róluk.

Próbálja ki a ClickUp CRM-jét! Több adatbázis létrehozása és kezelése a ClickUp CRM segítségével

A ClickUp személyes CRM funkciói nemcsak projektmenedzsment és együttműködési platformként szolgálnak, hanem lehetővé teszik az összes ügyfélkapcsolat egy helyen történő megtekintését is. A személyes CRM eszköz a névjegyeket egy skálázható mappa- és listarendszerben szervezi, segítve a névjegyek preferenciák szerinti csoportosítását.

Ezen felül a ClickUp több mint 50 műszerfal-widgetje segít valós idejű betekintést nyerni az ügyfél-adatbázisába. Továbbá a ClickUp segít azonosítani a prioritásokat és azokat szisztematikusan megvalósítani.

A ClickUp segítségével a prioritást élvező tételeket feladatokként, alfeladatok ként és ellenőrző listákként is strukturálhatja, és így elérheti napi termelékenységi céljait. Tegyük fel például, hogy üzleti céljai elérése érdekében naponta legalább tíz kapcsolattartóval szeretne kapcsolatba lépni. A ClickUp segítségével ezt könnyedén megvalósíthatja.

Miután rendezte kapcsolatait, a ClickUp segít Önnek a legfontosabb területeken maradni egy kapcsolati teendőlistával.

Töltse le ezt a sablont Javítsa a csapat együttműködését és kommunikációját a ClickUp kommunikációs terv sablonjával

Ez akkor a leghasznosabb, ha kommunikációs tervet készít egy kapcsolattartói csoport számára. Például ez az ingyenes ClickUp kommunikációs terv sablon segít Önnek a kommunikációs terv szisztematikus és gyors összeállításában.

A ClickUp CRM sablonnal azonnal elindulhat. Használja ezt az ingyenes CRM sablont, hogy minden kapcsolatát egy központi helyen tárolja, frissítse kapcsolattartási adatait, és bárhonnan hozzáférjen azokhoz.

Töltse le ezt a sablont Fejlessze CRM-stratégiáit a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával

A ClickUp legjobb funkciói

Névjegyek szervezése : Névjegyeit mappákba és listákba rendezheti. Megoszthatja projekteket ügyfeleivel, és egyéni jogosultságokat állíthat be a hozzáférés kezeléséhez.

Rendelések nyomon követése : Adjon hozzá testreszabott mezőket a rendelések és potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, értékeléséhez és jelentések készítéséhez az intelligens elemzés érdekében.

Jegyzetek készítése: Írja le ötleteit azonnal asztali számítógépről, mobilról vagy webböngészőből

Címkézés és szűrés: Címkézzen meg névjegyeket, hogy könnyen megtalálja és rendezze a feladatokat vagy fiókokat

Földrajzi adatok hozzáadása : Használja a hely mezőt, hogy gyorsan megtekintse ügyfelei és kapcsolattartói tartózkodási helyét.

E-mailek kezelése: E-mailek közvetlen küldése és fogadása anélkül, hogy alkalmazást kellene váltani

Offline munkavégzés: Dolgozzon különböző eszközökön, és ha szükséges, offline módban is.

Mobilalkalmazás : Feladatok hozzáadása, emlékeztetők és jegyzetek létrehozása útközben Feladatok hozzáadása, emlékeztetők és jegyzetek létrehozása útközben

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, a szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

ClickUp AI : Használja az AI-t feladatlisták létrehozásához, jegyzetek összefoglalásához és emlékeztető létrehozásához.

Tech stack integráció : Könnyen integrálhatja azokat az eszközöket, amelyeket már használ a kommunikációhoz vagy az együttműködéshez.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak eltarthat egy ideig, mire megtanulják a szerszám használatát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

A ClickUp AI bármely munkaterülethez hozzáadható, tagonként 5 dollárért.

Vállalat: Kapcsolat : Kapcsolat Értékesítés

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

A névjegyek automatikus szinkronizálása nagy kényelmet jelent, és a Contacts+ személyes CRM segít egy egységes digitális címjegyzék létrehozásában az összes eszközön. A Contacts+ kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes beolvasni és menteni a névjegykártyákat.

A hátránya? A Contacts+ viszonylag új és online jelenléte alapján még ismeretlen. Ez abból is látszik, hogy viszonylag kevés felhasználó értékelte olyan oldalakon, mint a G2 és a Capterra.

Jegyzetek és címkék : Jegyzetekkel és címkékkel szervezze meg fiókjait a könnyebb rendezés érdekében.

Részletes keresés : Gyorsan megtalálhatja a névjegyeket a fejlett keresési opciók segítségével.

Névjegykártya-beolvasás : Gyorsan mentse el kapcsolattartói adatait a névjegykártyáik beolvasásával

Duplikációk eltávolítása: A duplikált fiókok felismerése és eltávolítása

Korlátozott személyre szabhatóság a témák és betűtípusok tekintetében

Használhatna egy intuitívabb felhasználói felületet.

Az ingyenes verzió maximum 1000 névjegyet tud tárolni.

Ingyenes

Prémium : 9,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 12,99 USD/hó felhasználónként

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 2,8/5 (8+ értékelés)

3. FollowUp

Az emlékeztetők és a nyomonkövetési funkciók két olyan szolgáltatás, amelyet érdemes keresni a személyes CRM-alkalmazásokban. A FollowUp segítségével ütemezheti válaszát és emlékeztetőket állíthat be a legfontosabb feladatokhoz. Például beállíthat emlékeztetőket magának, hogy e-mailben kövesse nyomon fontos beszélgetéseit.

Ez a személyes CRM eszköz megkönnyíti az e-mailek kezelését – kezelje kapcsolatait közvetlenül a beérkező levelek mappájából!

Az egyetlen hátrány, hogy a FollowUp ára magasabb, mint a listán szereplő néhány másik eszközé. Emellett hiányzik belőle a feladatlista és a névjegyek csoportosítása. De a FollowUp egyik funkciója, amely értesíti Önt, amikor az e-mail címzettjei megnyitják az e-mailjeiket, nagyon hasznos.

FollowUp legjobb funkciói

Emlékeztetők : egyetlen kattintással állítson be figyelmeztetéseket fontos feladatokhoz

Automatikus nyomon követés : ütemezzen nyomon követést fontos beszélgetésekhez

E-mail megnyitásának nyomon követése : Valós időben értesítést kap, amikor kapcsolattartói először megnyitják az e-mailjét.

Beérkező levelek frissítése: Tegye okosabbá Gmail beérkező leveleit azzal, hogy a FollowUp közvetlenül a beérkező levelek mappájából működik.

FollowUp korlátai

Korlátozott ingyenes verzió – a próbaidőszak lejárta után fizetős verzióra vált.

Csak a Gmail szervezésére korlátozódik, a kapcsolattartók adatbázisok közötti szinkronizálására nem alkalmas.

FollowUp árak

Kezdő csomag: 18 USD/hó

Professzionális : 29 USD/hó

Salesforce Edition: 40 USD/hó

FollowUp értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2+ értékelés)

Capterra: NA

4. Monica

Monica segítségével

A Monica egy nyílt forráskódú személyes CRM, amely segít megszervezni kapcsolatait.

A Monica kódját nyilvánosan elérhetővé tette a GitHubon, mivel úgy döntött, hogy nyílt forráskódú lesz. A kód közös munkával módosítható és fejleszthető. A Monica-t bármely szerverre ingyenesen telepítheti.

Bár ez remek módszer a képességek folyamatos fejlesztésére, aggályokat vet fel az adatvédelem és a magánélet tekintetében.

Monica Legjobb funkciók

Magas fokú testreszabhatóság: A funkciók az Ön igényeinek megfelelően bővíthetők vagy szűkíthetők.

Személyes kapcsolatokhoz készült: Ez a személyes CRM alkalmazás személyes és magán hálózatokhoz lett tervezve.

Tiszta felhasználói felület : rendezett és intuitív felület, egyszerű kezelés

Teljesen ingyenes: A felhasználók teljesen ingyenesen tárolhatják személyes Monica felületüket a saját szervereiken.

Monica Korlátozások

Nem olyan szakemberek számára készült, akik ügyfélkapcsolatokat próbálnak fenntartani.

Az adatvédelem és a biztonság aggályokat vet fel, mivel az eszköz nyílt forráskódú.

Monica Árak

Ingyenes: ha a saját szerverén tárolja

Fizetős: 9 USD/hó

Monica Értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

5. Streak

A Streak egy CRM és termelékenységi szoftver, amely a Gmail-fiókjából kezeli a munkafolyamatokat és a névjegyeket.

Személyre szabott CRM-megoldásokat kínál az Ön konkrét felhasználási esetéhez. Például a Streak CRM-funkciókat kínál értékesítési, HR, termék- és ügyfélszolgálati szakemberek számára.

A Streak számos hasznos funkciót kínál: nézetkövetés, levelek egyesítése, küldés ütemezése és e-mail szálak felosztása – ezek mind segítenek abban, hogy hatékonyabban kezelje a kapcsolataival folytatott beszélgetéseket.

Személyes kapcsolattartási funkciója számos olyan funkciót is tartalmaz, amelyek segítségével hatékonyabban szervezheti és kommunikálhatja kapcsolatait: testreszabható nézetek, idővonal vagy kommunikációk és események naplója, részletes információk kapcsolatairól és még sok más.

Ezenkívül a Streak egyszerű importálási és exportálási lehetőségeket, teljesen testreszabható munkafolyamatokat és az ismétlődő feladatok automatizálását kínálja. Ez elérhető az Apple App Store és a Google Play mobilalkalmazásokban.

A Streak legjobb funkciói

E-mailes segédeszközök: Kezelje hatékonyan az e-mailes levelezéseket az e-mail megnyitási riasztások, az e-mail ütemezés és a levelezés egyesítési funkciók segítségével.

Mobil elérhetőség: Kezelje kapcsolatait útközben is

Eszközintegráció: Szinkronizálja a G Suite-tal és a Zapierrel, hogy minden Szinkronizálja a G Suite-tal és a Zapierrel, hogy minden munkamenetét és kapcsolatát egy helyen kezelhesse.

A Streak korlátai

Néha lassú

Jelszófrissítéskor nem szinkronizál automatikusan a Gmail-lel.

Az árak kissé magasabbak lehetnek a kisvállalkozások számára.

Streak árak

Ingyenes

Solo: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Pro+: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 129 USD/hó felhasználónként

Streak értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (450+ értékelés)

6. Gethippo

A Gethippo egy személyes CRM szoftver, amelynek célja, hogy segítse Önt a személyes kapcsolataival kapcsolatos fontos részletek és események nyomon követésében. A Hippo egy egyszerű eszköz, amely megszabadítja Önt a kapcsolataival kapcsolatos apró részletek (és teendők) megjegyzésének terhétől.

Három funkció emelkedik ki: jegyzetek, teendőlisták és eseményemlékeztetők. Egy pillantás a névjegy profiljára ebben a személyes CRM alkalmazásban segít emlékezni az apró részletekre, amelyek jól jöhetnek, amikor találkozol velük – egy évforduló, egy munkahelyi mérföldkő, ezek a kis dolgok sokat számítanak.

Ezenkívül az árak versenyképesek, és az adatok nem szerveren, hanem helyileg, az eszközön kerülnek mentésre.

Gethippo legjobb funkciói

Megjegyzések: Adjon hozzá minden névjegyhez új információkat, amikor új dolgokat tud meg róluk.

Események: Hozzon létre eseményeket magában az alkalmazásban a személyes találkozókhoz.

Teendőlisták: Készítsen ellenőrzőlistákat minden kapcsolathoz

Magánjellegű és biztonságos: Legyen biztos a kapcsolattartói adatbázis biztonságában

Gethippo korlátozások

Nem alkalmas szakmai vagy üzleti felhasználásra.

Nincs integráció más eszközökkel

Gethippo árak

Ingyenes 1 hónapos próba

Fizetős: 1,99 USD havonta

Gethippo értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

7. Cloze

A Cloze egy AI-alapú CRM és intelligens személyi asszisztens, amely könnyen elérhetővé teszi a legfontosabb kapcsolataival kapcsolatos információkat. Más szavakkal, megszünteti a kézi adatbevitel szükségességét azáltal, hogy szinkronizálja az összes e-mailjét, telefonhívását, szöveges üzenetét és dokumentumát.

A Cloze a névjegyeket az Ön fejében kialakított csoportok alapján címkézi (nem csak egyszerű ábécé sorrendben). Ez segít a személyes kapcsolatok szorosabbá tételében. A névjegyek szervezése mellett a Cloze e-mail szálak és jegyzetelési funkciókat is kínál. Az ütemezés, a nyomon követés és az eseményemlékeztető funkciók alapértelmezés szerint elérhetők.

Cloze legjobb funkciói

Találkozó naplózása: Könnyedén rögzítheti a találkozó részleteit, hogy később áttekintse azokat.

Emlékeztető üzenetek: Állítson be értesítéseket, hogy emlékeztesse magát a fontos interakciókra és a követendő lépésekre.

Gmail integráció olvasási értesítésekkel: Tudja meg, mikor olvassa el címzettje az e-mailjét, és ennek megfelelően időzítheti következő üzenetét.

Felhővel szinkronizálva: Konszolidálja kapcsolatait útközben és különböző eszközökön

Cloze korlátai

Az ár a csapat bővülésével emelkedik.

A felhasználói felület kissé elavultnak tűnhet.

Személyes használatra drága

Cloze árak

Cloze Pro: 17 USD/hó magánszemélyek számára

Business Silver: 21 USD/hó felhasználónként

Business Gold: 29 USD/hó felhasználónként

Business Platinum: 49 USD/hó felhasználónként

Cloze értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

8. Airtable

Az Airtable arról ismert, hogy táblázatalapú alkalmazásával intelligens munkafolyamatokat és alkalmazásokat lehet létrehozni. Ugyanakkor ez egy rendkívül bővíthető, alacsony kódszükségletű eszköz, és néhány szakember az Airtable-t pszeudo-személyes CRM-ként használja.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat az Airtable-ben a kapcsolatok felkutatásához és karbantartásához, a számlák kezeléséhez és az ügyfelekkel való kommunikációhoz.

Airtable legjobb funkciói

Rendkívül rugalmas és testreszabható: Készítse el saját CRM-munkafolyamatait és funkcióit a kapcsolattartói adatbázisához

Kanban nézetek: Áttekinthetővé teszi az üzletek előrehaladását

Űrlapok: Űrlapok létrehozása, módosítása, közzététele és megosztása a kapcsolattartói adatbázis gyors felépítéséhez

Airtable korlátai

Nem személyre szabott a személyes CRM felhasználási esethez

Kezdők számára túl bonyolultnak bizonyulhat.

Airtable árak

Ingyenes magánszemélyek és kis csapatok számára

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati szint: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)

9. Nection

A Nection egy személyes CRM alkalmazás, amely segít bővíteni és ápolni hálózatát, valamint mély személyes kapcsolatokat építeni. A felhasználók egy helyen konszolidálhatják kapcsolataikat, és személyre szabott üzeneteket, sőt ajándékokat is küldhetnek a Nection partnereinek segítségével.

Az ajándékozás és a személyre szabott üzenetek (az AI segítségével) teszik a Nectiont kiemelkedővé a listán szereplő többi eszköz közül.

A Nection legjobb funkciói

AI által generált személyre szabott üzenetek: Generáljon kontextusfüggő üzeneteket a névjegyek adatainak felhasználásával, hogy kommunikációja személyesebbé váljon.

Ajándékkártyák: Küldjön ajándékokat vagy ajándékkártyákat kapcsolattartóinak

Eseményemlékeztetők: Állítson be automatikus emlékeztetőket születésnapokra, évfordulókra és egyéb eseményekre a kapcsolattartói számára.

Duplikátumok törlése: Csökkentse a duplikátumok és az ellentmondásos információk előfordulásának esélyét.

Nection korlátai

Korlátozott használat személyes CRM-csomagként

Csak alkalmazásként érhető el – asztali verzió még nem áll rendelkezésre

Nection árak

Ingyenes

Nection értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

10. Getdex

A Dex személyes CRM egy digitális formátumú Rolodex, amely szinkronizálja a LinkedIn, e-mail és egyéb közösségi média fiókokból származó kapcsolatait, így egy helyen láthatja és kezelheti az összes ismerősét.

A termék egyedülálló tulajdonsága, hogy kapcsolatban marad a LinkedIn-nel. A szakmai kapcsolataid új munkaköri megnevezései automatikusan frissülnek, mivel az eszköz a kapcsolataid LinkedIn-profiljából tölti be az adatokat.

A Dex nem olyan bonyolult, mint egy teljes értékű CRM-megoldás, például a Salesforce, és mégsem olyan egyszerű, mint egy táblázatkezelő program. Pontosan annyi funkcióval rendelkezik, amennyi a személyes és szakmai kapcsolataid fenntartásához szükséges.

A Dex legjobb funkciói

Kommunikációs emlékeztetők: Állítsa be, milyen gyakorisággal szeretne kapcsolatba lépni kapcsolataival – a Dex előre figyelmezteti Önt.

LinkedIn szinkronizálás: A LinkedIn profilokban végzett módosítások automatikusan megjelennek a névjegykártyáján.

Beépített gyorsbillentyűk: A billentyűparancsok megkönnyítik az eszköz használatát.

Eszközfüggetlen: a Dex böngészőbővítményként, valamint Android és Apple alkalmazásként is elérhető.

Dex korlátai

A felhasználói vélemények szerint a Dex időnként lassú és hibás lehet.

Getdex árak

Ingyenes: 7 napos próbaidőszak

Fizetős: 12 USD/hó

Getdex értékelések és vélemények

ProductHunt: 4,1 (10+ szavazat)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

Építsd ki személyes kapcsolataidat személyes CRM alkalmazásokkal

Akár személyes, akár szakmai kapcsolatait kezeli, fontos dátumokat és mélyen személyes részleteket jegyez meg, és a megfelelő időben lép kapcsolatba másokkal – mindez segít abban, hogy meleg kapcsolatokat építsen ki és tartson fenn az Ön számára fontos emberekkel. A személyes CRM-rendszerek átalakíthatják szakmai és személyes életét.

Több ezer felhasználó által kipróbált, tesztelt és értékelt ClickUp CRM funkciói magánszemélyek számára ugyanúgy működnek, mint a vállalkozások számára.

