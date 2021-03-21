Új funkció: E-mail a ClickUp-ban

Akár tetszik, akár nem, az e-mail továbbra is az online kommunikáció alapja; hidat képez Ön, ügyfelei, partnerei és mindenki más között, akiket nem érhet el a Slack Workspace-en belül.

Bár az e-mail valószínűleg továbbra is megmarad, tagadhatatlan, hogy az e-mailek olvasása és megválaszolása rengeteg időt (és termelékenységet) vesz igénybe! Ezért hoztunk létre egy új, hatékonyabb módszert az e-mailes kommunikáció szervezésére és racionalizálására, hogy visszanyerje termelékenységét.

Az új Email ClickApp segítségével zökkenőmentesen integrálhatja e-mailes kommunikációját a ClickUpba, így a beszélgetéseit a releváns munkák mellett kezelheti, anélkül, hogy újra tabot kellene megnyitnia!

Bemutatjuk az új ClickApp e-mail alkalmazást a ClickUp számára

Az új Email ClickApp integrálja az e-mailjeidet a ClickUp-pal, így ugyanazon a helyen kezelheted a munkádat és az e-mailjeidet.

Mostantól közvetlenül a ClickUp feladatokon belül küldhetsz és fogadhatod az e-maileket, ugyanolyan egyszerűen, mint ahogy kommentet írnál!

Néhány felhasználási példa az Email ClickApp alkalmazásra:

E-mailek küldése és fogadása közvetlenül a ClickUp feladatokon belül

Rendezze és illessze be az e-mail szálakat a megjegyzésekbe vagy a szálakba rendezett megjegyzésekbe

Csatolmányok, űrlapok, sablonos válaszok, aláírások hozzáadása és automatizálások beállítása

Az e-mailek ClickUpba való átvitelének előnyei

Az e-mailek és a munka egy helyen történő összevonása időt takarít meg Önnek (és csapatának), a beszélgetéseket a kapcsolódó munkák mellett tartja, és segít csapatának az e-mailes kommunikáció szervezésében és koordinálásában!

Néhány példa arra, hogyan használhatja Ön és csapata az Email ClickApp alkalmazást:

E-mailek hozzárendelése a csapat tagjaihoz

Tartsa rendezett állapotban a fájlokat, megrendeléseket és alkalmazásokat az e-mailek mellett a kapcsolattartók mellett.

Együttműködés az e-mailek küldésében és megválaszolásában

Állítson be e-mail automatizálási munkafolyamatokat egyéni mezők és események (például webhelyéről érkező tranzakciók, hibajelentések stb.) alapján.

A lehetőségek szinte végtelenek.

Hogyan működik az Email ClickApp?

A ClickApp engedélyezésével közvetlenül a feladatból küldhetsz és fogadhatod az e-maileket. A válaszok ugyanabba a feladat-szálba kerülnek. Könnyedén válthatsz a belső csapattagoknak küldött megjegyzések és a ClickUp-on kívüli személyeknek küldött e-mailek között.

Ez egy remek funkció mindenkinek, akinek külső kommunikációra van szüksége ügyfelekkel, pályázókkal, felhasználókkal stb., miközben a kommunikációt egy helyen tartja.

E-mailek küldése a feladatból

Mostantól közvetlenül a ClickUp feladatokból küldhetsz e-maileket bárkinek. Ez tökéletes megoldás a munkáddal kapcsolatos beszélgetések folytatásához!

Lehetőségek:

Mellékletek hozzáadása

E-mailek összekapcsolása a ClickUp feladataival

Címkézd meg csapattársaidat és koordináld az e-maileket a kommentek között!

Az üzenetek és válaszok közvetlenül a ClickUp-on belüli elküldése segít abban, hogy küldeményei rendezettek, együttműködésen alapulók és a releváns munkák mellett helyezkedjenek el.

E-mailek fogadása egy feladat keretében

Miután elküldted az e-mailt a ClickUp feladatból, a válasz automatikusan bekerül a feladat tevékenységi szálába.

A ClickApp e-mail beállításaiban megadhatod, hogy az e-mailek hogyan jelenjenek meg a feladatod tevékenységében.

Ezzel lehetőséged van arra, hogy az e-mailes beszélgetéseket saját szálakban rendezd, vagy hogy az e-mailes válaszok új megjegyzések formájában jelenjenek meg a feladatodban.

E-mail sablonok

Ha üzleti csomagot használ, a sablonok kiválóan alkalmasak gyors, előre mentett válaszok küldésére, például ügyfélszolgálati és pályázók nyomon követése esetén!

Sablon létrehozása

Kattints a sablon ikonra az oldal alján! Írja be a nevet Írja be a tárgyat (opcionális) Írja be e-mailjének tartalmát Válassza ki az engedélyt

Sablon használata

Kattints a sablon gombra! A legutóbbi elemek megjelennek Opcionálisan kereshet a sablonok között. Válaszd ki az alkalmazást

Aláírások

A Business Plan minden tagja több aláírással rendelkezhet a ClickUp-ban, hogy személyre szabhassa e-mailjeinek megjelenését!

Aláírás létrehozása:

A feladat megjegyzés részében navigálj a bal alsó sarokban található aláírásokhoz. Nyisd meg az aláírások opciót Válassza a +Aláírás hozzáadása lehetőséget Adj nevet az aláírásodnak – ezt fogjuk használni belső hivatkozásként. Írd le az aláírásodat! Ha inkább HTML-ben szeretnéd megírni az aláírásodat, kattints a jobb felső sarokban található ikonra, és válts át a HTML-szerkesztőre! Opcionálisan beállíthatja az aláírást alapértelmezettként. Mentés

E-mail a ClickUp-ban + E-mail egyéni mezők

Ha a feladatodhoz kitöltött e-mail mező tartozik, ez az e-mail javasolt e-mailként jelenik meg a szövegszerkesztőben! Ezután rákattinthatok erre az e-mailre, hogy kitöltsd a „Címzett” mezőt!

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk eredményei szerint a válaszadók 18%-a az e-mailekből álló szálakra támaszkodik az aszinkron kommunikációhoz. Az e-mailek lehetővé teszik a részletes megbeszéléseket valós idejű találkozók nélkül, de a túl sok szál nyomasztóvá és nehezen követhetővé válik. A ClickUp e-mail projektmenedzsmentjével rendezetté teheti az e-mailek káoszát. Azonnal alakítsa át a fontos e-maileket nyomon követhető feladatokká, állítsa be a prioritásokat, ossza ki a felelősségeket és határozza meg a határidőket – mindezt anélkül, hogy platformok között kellene váltania. A ClickUp segítségével kezelhetővé teheti a beérkező levelek mappáját, és előrehaladhat a projektekkel!

Az Automations segítségével a ClickUp-on kívüli személyeket is tájékoztathat a projekt részleteiről, anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania. Hozzon létre automatizált műveleteket az ügyfelek e-mailjeiből, jegyeiből, hibáiból és egyebekből!

Adjon hozzá organikus és/vagy dinamikus tartalmat az automatizált e-mailjeinek szövegéhez. Ez magában foglalja a változó mezők, aláírások, sablonos válaszok, hangulatjelek és egyéb lehetőségeket.

ClickUp terv és e-mail szolgáltató jogosultság

Az Email ClickApp jelenleg a következő e-mail szolgáltatókat támogatja:

Hogyan működik az Email ClickApp a különböző ClickUp csomagokban?

Örökre ingyenes munkaterületek 1 ingyenes e-mail fiók 100 felhasználással

Korlátlan munkaterületek 1 ingyenes e-mail fiók korlátlan használattal

Business Workspaces és annál magasabb szintű csomagok 2 ingyenes e-mail fiók + aláírások + sablonok

Az e-mail fiókokat korlátlan számú ember használhatja – például úgy dönthet, hogy csak 1 e-mail fiókot ad hozzá, miközben a munkaterületén mindenki számára ingyenes hozzáférést biztosít.

Több e-mail fiókra van szüksége? Az Admins+ felár ellenében további fiókokat adhat hozzá a munkaterülethez!

Éves számlázás: E-mail fiókjánként évi 24 dollár kerül felszámításra.

Havi számlázás: E-mail fiókjánként havonta 2 dollár számlázunk.

Megjegyzés: Ha egy számlázási ciklus közepén ad hozzá egy e-mail fiókot, akkor a megújítási dátumig hátralévő időre arányos összeget számolunk fel.

E-mail ClickApp GYIK

K: Mi történik, ha törlöm az e-mailt a beérkező levelek mappájából?

A: A ClickUp-hoz hozzáadott e-mailek a szálban megmaradnak, még akkor is, ha törli az e-mailt a beérkező levelek mappájából.

K: Miért nem látom az e-mail opciót a megjegyzések részben?

A: Az e-mail a ClickUp-ban egy ClickApp! Győződj meg róla, hogy a tulajdonos vagy az adminisztrátor bekapcsolta.

K: A vendégek is küldhetnek e-maileket?

A: Az e-mailek küldésének funkciója az adminisztrátorok, a tulajdonosok és a tagok számára elérhető. A vendégek jelenleg nem férhetnek hozzá ehhez a funkcióhoz.

További kérdéseid vannak a ClickUp munkában használt e-mailekkel kapcsolatban? Nézd meg ezt a súgó dokumentumot !