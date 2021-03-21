Új funkció: E-mail a ClickUp-ban

Akár tetszik, akár nem, az e-mail továbbra is az online kommunikáció alapja; hidat képez Ön, ügyfelei, partnerei és mindenki más között, akiket nem érhet el a Slack Workspace-en belül.
Bár az e-mail valószínűleg továbbra is megmarad, tagadhatatlan, hogy az e-mailek olvasása és megválaszolása rengeteg időt (és termelékenységet) vesz igénybe! Ezért hoztunk létre egy új, hatékonyabb módszert az e-mailes kommunikáció szervezésére és racionalizálására, hogy visszanyerje termelékenységét.
Az új Email ClickApp segítségével zökkenőmentesen integrálhatja e-mailes kommunikációját a ClickUpba, így a beszélgetéseit a releváns munkák mellett kezelheti, anélkül, hogy újra tabot kellene megnyitnia!
Bemutatjuk az új ClickApp e-mail alkalmazást a ClickUp számára
Az új Email ClickApp integrálja az e-mailjeidet a ClickUp-pal, így ugyanazon a helyen kezelheted a munkádat és az e-mailjeidet.
Mostantól közvetlenül a ClickUp feladatokon belül küldhetsz és fogadhatod az e-maileket, ugyanolyan egyszerűen, mint ahogy kommentet írnál!
Néhány felhasználási példa az Email ClickApp alkalmazásra:
- E-mailek küldése és fogadása közvetlenül a ClickUp feladatokon belül
- Rendezze és illessze be az e-mail szálakat a megjegyzésekbe vagy a szálakba rendezett megjegyzésekbe
- Csatolmányok, űrlapok, sablonos válaszok, aláírások hozzáadása és automatizálások beállítása
Az e-mailek ClickUpba való átvitelének előnyei
Az e-mailek és a munka egy helyen történő összevonása időt takarít meg Önnek (és csapatának), a beszélgetéseket a kapcsolódó munkák mellett tartja, és segít csapatának az e-mailes kommunikáció szervezésében és koordinálásában!
Néhány példa arra, hogyan használhatja Ön és csapata az Email ClickApp alkalmazást:
- E-mailek hozzárendelése a csapat tagjaihoz
- Tartsa rendezett állapotban a fájlokat, megrendeléseket és alkalmazásokat az e-mailek mellett a kapcsolattartók mellett.
- Együttműködés az e-mailek küldésében és megválaszolásában
- Állítson be e-mail automatizálási munkafolyamatokat egyéni mezők és események (például webhelyéről érkező tranzakciók, hibajelentések stb.) alapján.
A lehetőségek szinte végtelenek.
Hogyan működik az Email ClickApp?
A ClickApp engedélyezésével közvetlenül a feladatból küldhetsz és fogadhatod az e-maileket. A válaszok ugyanabba a feladat-szálba kerülnek. Könnyedén válthatsz a belső csapattagoknak küldött megjegyzések és a ClickUp-on kívüli személyeknek küldött e-mailek között.
Ez egy remek funkció mindenkinek, akinek külső kommunikációra van szüksége ügyfelekkel, pályázókkal, felhasználókkal stb., miközben a kommunikációt egy helyen tartja.
E-mailek küldése a feladatból
Mostantól közvetlenül a ClickUp feladatokból küldhetsz e-maileket bárkinek. Ez tökéletes megoldás a munkáddal kapcsolatos beszélgetések folytatásához!
Lehetőségek:
- Mellékletek hozzáadása
- E-mailek összekapcsolása a ClickUp feladataival
- Címkézd meg csapattársaidat és koordináld az e-maileket a kommentek között!
Az üzenetek és válaszok közvetlenül a ClickUp-on belüli elküldése segít abban, hogy küldeményei rendezettek, együttműködésen alapulók és a releváns munkák mellett helyezkedjenek el.
E-mailek fogadása egy feladat keretében
Miután elküldted az e-mailt a ClickUp feladatból, a válasz automatikusan bekerül a feladat tevékenységi szálába.
Választhat a szálba rendezett e-mailek és az új megjegyzések között
A ClickApp e-mail beállításaiban megadhatod, hogy az e-mailek hogyan jelenjenek meg a feladatod tevékenységében.
Ezzel lehetőséged van arra, hogy az e-mailes beszélgetéseket saját szálakban rendezd, vagy hogy az e-mailes válaszok új megjegyzések formájában jelenjenek meg a feladatodban.
E-mail sablonok
Ha üzleti csomagot használ, a sablonok kiválóan alkalmasak gyors, előre mentett válaszok küldésére, például ügyfélszolgálati és pályázók nyomon követése esetén!
Sablon létrehozása
- Kattints a sablon ikonra az oldal alján!
- Írja be a nevet
- Írja be a tárgyat (opcionális)
- Írja be e-mailjének tartalmát
- Válassza ki az engedélyt
Sablon használata
- Kattints a sablon gombra!
- A legutóbbi elemek megjelennek
- Opcionálisan kereshet a sablonok között.
- Válaszd ki az alkalmazást
Aláírások
A Business Plan minden tagja több aláírással rendelkezhet a ClickUp-ban, hogy személyre szabhassa e-mailjeinek megjelenését!
Aláírás létrehozása:
- A feladat megjegyzés részében navigálj a bal alsó sarokban található aláírásokhoz.
- Nyisd meg az aláírások opciót
- Válassza a +Aláírás hozzáadása lehetőséget
- Adj nevet az aláírásodnak – ezt fogjuk használni belső hivatkozásként.
- Írd le az aláírásodat! Ha inkább HTML-ben szeretnéd megírni az aláírásodat, kattints a jobb felső sarokban található ikonra, és válts át a HTML-szerkesztőre!
- Opcionálisan beállíthatja az aláírást alapértelmezettként.
- Mentés
E-mail a ClickUp-ban + E-mail egyéni mezők
Ha a feladatodhoz kitöltött e-mail mező tartozik, ez az e-mail javasolt e-mailként jelenik meg a szövegszerkesztőben! Ezután rákattinthatok erre az e-mailre, hogy kitöltsd a „Címzett” mezőt!
📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk eredményei szerint a válaszadók 18%-a az e-mailekből álló szálakra támaszkodik az aszinkron kommunikációhoz. Az e-mailek lehetővé teszik a részletes megbeszéléseket valós idejű találkozók nélkül, de a túl sok szál nyomasztóvá és nehezen követhetővé válik.
A ClickUp e-mail projektmenedzsmentjével rendezetté teheti az e-mailek káoszát. Azonnal alakítsa át a fontos e-maileket nyomon követhető feladatokká, állítsa be a prioritásokat, ossza ki a felelősségeket és határozza meg a határidőket – mindezt anélkül, hogy platformok között kellene váltania. A ClickUp segítségével kezelhetővé teheti a beérkező levelek mappáját, és előrehaladhat a projektekkel!
E-mail automatizálás
Az Automations segítségével a ClickUp-on kívüli személyeket is tájékoztathat a projekt részleteiről, anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania. Hozzon létre automatizált műveleteket az ügyfelek e-mailjeiből, jegyeiből, hibáiból és egyebekből!
Adjon hozzá organikus és/vagy dinamikus tartalmat az automatizált e-mailjeinek szövegéhez. Ez magában foglalja a változó mezők, aláírások, sablonos válaszok, hangulatjelek és egyéb lehetőségeket.
ClickUp terv és e-mail szolgáltató jogosultság
Az Email ClickApp jelenleg a következő e-mail szolgáltatókat támogatja:
Hogyan működik az Email ClickApp a különböző ClickUp csomagokban?
- Örökre ingyenes munkaterületek 1 ingyenes e-mail fiók 100 felhasználással
- Korlátlan munkaterületek 1 ingyenes e-mail fiók korlátlan használattal
- Business Workspaces és annál magasabb szintű csomagok 2 ingyenes e-mail fiók + aláírások + sablonok
Az e-mail fiókokat korlátlan számú ember használhatja – például úgy dönthet, hogy csak 1 e-mail fiókot ad hozzá, miközben a munkaterületén mindenki számára ingyenes hozzáférést biztosít.
Több e-mail fiókra van szüksége? Az Admins+ felár ellenében további fiókokat adhat hozzá a munkaterülethez!
- Éves számlázás: E-mail fiókjánként évi 24 dollár kerül felszámításra.
- Havi számlázás: E-mail fiókjánként havonta 2 dollár számlázunk.
Megjegyzés: Ha egy számlázási ciklus közepén ad hozzá egy e-mail fiókot, akkor a megújítási dátumig hátralévő időre arányos összeget számolunk fel.
E-mail ClickApp GYIK
K: Mi történik, ha törlöm az e-mailt a beérkező levelek mappájából?
A: A ClickUp-hoz hozzáadott e-mailek a szálban megmaradnak, még akkor is, ha törli az e-mailt a beérkező levelek mappájából.
K: Miért nem látom az e-mail opciót a megjegyzések részben?
A: Az e-mail a ClickUp-ban egy ClickApp! Győződj meg róla, hogy a tulajdonos vagy az adminisztrátor bekapcsolta.
K: A vendégek is küldhetnek e-maileket?
A: Az e-mailek küldésének funkciója az adminisztrátorok, a tulajdonosok és a tagok számára elérhető. A vendégek jelenleg nem férhetnek hozzá ehhez a funkcióhoz.
További kérdéseid vannak a ClickUp munkában használt e-mailekkel kapcsolatban? Nézd meg ezt a súgó dokumentumot !