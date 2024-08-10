Hogyan állítsunk fel projektcélokat és milyen hibákat kerüljünk el (+ sablonok)

A tervezés a projekt előkészítésének elengedhetetlen része. Azonban még a legjobban kidolgozott tervek is gyorsan tévútra kerülhetnek, ha nincs világos céljuk.

Itt kerülnek előtérbe a projektcélok.

A projektcélok olyan iránytűként szolgálnak, amelyek segítik a projektcsapatot a koncentrációban és az összehangolt munkában. Segítenek mindenki erőfeszítéseit egy közös célra összpontosítani, és biztosítják, hogy a csapatok ugyanabba az irányba haladjanak. Itt található egy részletes áttekintés a projektcélokról és arról, hogyan lehet hatékony célokat kitűzni!

Mi az a projektcél?

A projektcél egy olyan kijelentés, amely segít meghatározni és dokumentálni a projekt kívánt eredményét vagy kimenetelét. Ez az a fő gondolat vagy ötlet, amely a projektet elindította.

Mint minden más cél, a projektcéloknak is meg kell felelniük a SMART keretrendszernek, hogy hatékonyabbak legyenek. A SMART egy célkitűzési technika, amely megköveteli, hogy a projektcélok:

Konkrét : Jól meghatározott és egyértelmű, hogy a csapatok összehangolódhassanak és elkerülhetőek legyenek a félreértések.

Mérhető : Egyértelmű : Egyértelmű projektmutatók segítségével számszerűsíthető, hogy nyomon lehessen követni az előrehaladást, mérni lehessen a sikert és el lehessen végezni a szükséges beavatkozásokat.

Elérhető : Reális és megvalósítható a projekt keretein és erőforrás-korlátai között, hogy elkerülhető legyen a kiégés vagy a frusztráció.

Releváns : Kapcsolódik az átfogó üzleti célokhoz, így minden projekt hozzájárul a szervezet általános sikeréhez.

Időhöz kötött: Világos időkeret vagy határidő megadása, hogy sürgősségérzetet keltsen és a feladatok fontossági sorrendjét meghatározza, miközben a figyelem összpontosított marad.

Tegyük fel, hogy piaci rést észlel a növényi alapú húshelyettesítők terén. Három különböző növényi alapú húshelyettesítő termék kifejlesztése és azok bevezetése a célközönség számára a következő hat hónapban egy projektcél lenne.

Hasonlóképpen, talán észreveszi, hogy az ügyfélszolgálati osztályon hosszú várakozási idők vannak. A projekt célja lehet a várakozási idők 25%-kal történő csökkentése.

Ez csak néhány példa a kezdéshez. A későbbi szakaszokban részletesen megvizsgáljuk a projektcélok példáit.

Projektcélok és projektfeladatok

A projektcélok ambiciózus, magas szintű kijelentések, amelyek kiemelik a projekt terveit. Ez hasonlóan hangzik a projektfeladatokhoz. Végül is a projektfeladatok is konkrét, mérhető tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a projektcél eléréséhez. Ez a szoros kapcsolat oda vezethet, hogy a projektmenedzserek a két kifejezést felcserélhető módon használják.

A projektcél és a projektfeladat között azonban van egy különbség. Az előbbi a végső állapot, míg az utóbbi az oda vezető út. Természetesen ezáltal a projektfeladatok konkrétabbá és megvalósíthatóbbá válnak, ugyanakkor mennyiségileg és minőségileg is mérhetőek, szemben a projektcélokkal, amelyek megengedhetik maguknak, hogy homályosak legyenek.

Íme egy rövid példa:

Projektcél : Az ügyfelek várakozási idejének 25%-kal történő csökkentése

Projekt célkitűzés: Új híváskezelő rendszer bevezetése a híváskezelés hatékonyságának javítása érdekében, a személyzet létszámának 15%-kal történő növelése a megnövekedett hívásforgalom kezelése érdekében, valamint a személyzet beosztásának optimalizálása a csúcsforgalmi időszakokban.

A projektcélok fontossága

A projektmenedzsment célok egyértelmű irányt, célt és fókuszt adnak. Összehangolják a projektcsapatot, stratégiát alakítanak ki az erőforrások elosztására, és segítenek a határidők kezelésében. Egyszerűen fogalmazva: a projektcélok a szervezeti siker alapját képezik. Íme egy részletesebb áttekintés arról, mit kínál egy projektcél:

A projektek alapjai : Irányt és fókuszt biztosítanak, garantálva, hogy mindenki a közös cél és a kívánt eredmény elérése érdekében dolgozzon.

Élesíti a döntéshozatalt : Keretet biztosít a projekt célkitűzéseihez, ami segít a projekt során megalapozott döntések meghozatalában.

Javítja az erőforrások elosztását : A világos cél, a jól meghatározott eredmények és a rögzített ütemterv segít a projektmenedzsernek a prioritások meghatározásában és az erőforrások elosztásában.

Javítja a kommunikációt : közös nyelvként szolgál az érdekelt felek számára, függetlenül szerepüktől, hátterüktől vagy képességeiktől, javítva ezzel a csapatmunkát és az együttműködést.

Gazdagítja a munkakultúrát: A közös célok elérése összekovácsolja a csapatokat, és egységérzetet és összetartozás érzését kelti a transzparens környezetben.

A projektcélok szervezet-szintű összehangolást eredményeznek

Ösztönzi a csapat morálját : Célkitűzést és motivációt teremt, míg a projekt célja a kívánt eredmények elérése érdekében cselekvésre ösztönöz, ami motiválja a csapat tagjait.

A siker számszerűsítése : Referenciaértékekkel és mérföldkövekkel rendelkezik, amelyek segítenek : Referenciaértékekkel és mérföldkövekkel rendelkezik, amelyek segítenek a projekt előrehaladásának és teljesítményének értékelésében a siker mérése érdekében.

Javítja az ügyfélélményt: A pozitív élmények erősítik az ügyfelek lojalitását, miközben javítják az ajánlások esélyét.

Olvassa el még: Projekt hatókör sablonok és hatókör dokumentum példák

A projektcélok és célkitűzések megértése példákon keresztül

Megosztunk néhány példát a projektcélokra és a projektfeladatokra, amelyeket referenciaként hozzáadhat a célkitűzési sablonjaihoz. Igyekeztünk a lehető legátfogóbbak lenni, és lefedni a célkitűzés szempontjából fontos különböző eseteket.

Ezeket igényeinek megfelelően szabadon módosíthatja. Reméljük, hogy ez a projektcélok példáinak listája inspirálja Önt reális projektcélok kitűzésére.

Akkor kezdjük is:

A munkavállalók projektcéljai

A magasan elkötelezett és elégedett alkalmazottak a sikeres üzleti tevékenység gerincét képezik. Tehát egy alkalmazottakra összpontosító projektcél körülbelül így nézne ki:

1. példa: A munkavállalók elkötelezettségének növelése

Projektcélok:

Végezzen negyedéves munkavállalói elégedettségi felméréseket a fejlesztendő területek azonosítása és a munkavállalói elégedettségi pontszámok 5%-kal történő javítása érdekében.

Kínáljon rugalmas munkarendet, például távmunkát vagy rugalmas munkaidőt, hogy javítsa a munka és a magánélet egyensúlyát.

Támogassa a pozitív és befogadó munkakörnyezetet, amely segít a munkavállalóknak személyes céljaik elérésében.

2. példa: A csapat moráljának és motivációjának javítása

Projektcélok:

Szervezzen negyedéves csapatépítő tevékenységeket a kommunikáció és a problémamegoldás alapján, hogy javítsa a csapat együttműködését és morálját.

Vezessen be éves elismerési és jutalmazási programot, hogy méltányolja a csapat erőfeszítéseit és fenntartsa a csapat motivációját.

Heti egyéni megbeszéléseket tartson a csapat tagjaival, hogy konstruktív visszajelzéseket és fejlődési lehetőségeket nyújtson nekik.

3. példa: A munkavállalói fluktuáció csökkentése

Projektcélok:

Készítsen átfogó 90 napos beilleszkedési és képzési programot az új munkavállalók számára.

Bővítse szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket

Vezessen be mentorprogramot a tudásmegosztás és a készségfejlesztés ösztönzése érdekében.

Projektcélok az ügyfelek számára

Az ügyfelek számára a projektcélok gyakran az ügyfélélmény javítására, a lojalitás megszerzésére és az ügyfélelégedettség biztosítására összpontosítanak. Íme néhány példa ilyen célokra:

4. példa: Az ügyfélkör bővítése

Projektcélok:

Elemezze az ügyféladatokat, hogy új, kiaknázatlan piaci szegmenseket fedezzen fel, és a következő negyedévben 10%-kal növelje a piaci penetrációt.

Készítsen stratégiai és célzott marketingkampányt, hogy a következő három hónapban 1000 új ügyfelet szerezzen.

Indítson el egy vonzó ajánlóprogramot, hogy ösztönözze a szájreklámot, és az ajánlások révén 15%-kal növelje az ügyfélszerzést.

5. példa: Az ügyfelek életre szóló értékének növelése

Projektcélok:

Figyelje az ügyfelek vásárlási viselkedését és tendenciáit, hogy előre jelezze az értékesítés valószínűségét, készítsen egy listát a kiváltó tényezőkről, és számszerűsítse a szándékot.

Azonosítsa és használja ki a keresztértékesítési és felértékesítési lehetőségeket, hogy 20%-kal növelje az átlagos rendelési értéket.

Vezessen be ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformot az ügyfélkapcsolatok személyre szabásához.

6. példa: Az ügyfél-elégedettség növelése

Projektcélok:

Személyre szabhatja az ügyfélélményt az adatelemzés segítségével, hogy 20 ponttal növelje az ügyfél-elégedettségi pontszámot.

Javítsa az ügyfélszolgálat válaszidejét 20%-kal egy AI-alapú chatbot segítségével.

Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit, és dolgozzon ki nagy hatással bíró, kiemelt fontosságú betekintéseket.

A műveletek projektcéljai

Szeretné racionalizálni a munkafolyamatokat és a műveleteket a hatékonyság és a költséghatékonyság növelése érdekében? Íme néhány SMART cél, amelyet meghatározzon az ilyen üzleti célok eléréséhez:

7. példa: A működési hatékonyság és a skálázhatóság növelése

Projektcélkitűzések:

Automatizálja a rutin és ismétlődő feladatok 40%-át, hogy a következő hat hónapban 20%-kal csökkenthesse a manuális munkát.

Elemezzen három alapvető üzleti folyamatot, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és végezzen optimalizálásokat a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

Vegyen fel új technológiákat, hogy fokozza az alkalmazottak erőfeszítéseit és egy éven belül 15%-kal növelje a termelékenységet.

8. példa: A működési költségek csökkentése

Projektcélok:

A következő három hónapban azonosítsa és szüntesse meg a pazarló vagy felesleges kiadások legalább 10%-át.

Végezzen digitális átalakítást legalább négy költséges, rugalmatlan és hatékonytalan folyamat esetében.

Csökkentse a közüzemi költségeket 10%-kal az erőforrás-fogyasztás vagy a felhasználási minták nyomon követésével.

9. példa: A készletgazdálkodás optimalizálása

Projektcélok:

Használja ki a készletkezelő szoftvert, hogy áttekintést nyerjen a készletszintekről és nyomon követhesse azokat.

Javítsa a beszállítói kapcsolatokat, hogy biztosítsa a nyersanyagok vagy termékek időben történő szállítását.

Finomítsa az árazási stratégiákat, hogy a felesleges készleteket 10%-kal csökkentse, ezzel csökkentve a szállítási és tárolási költségeket, és 5%-kal növelve a bevételeket.

Pénzügyi projektcélok

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy könnyedén meghatározza pénzügyi céljait

Ha célja a bevételek növelése, a működési költségek csökkentése, a jövedelmezőség javítása és a cash flow optimalizálása a projekt költségvetése keretein belül, fontolja meg a következő példák hozzáadását a célkitűzési folyamathoz:

10. példa: További finanszírozás/tőke biztosítása

Projektcélok:

Készítsen átfogó projekttervet a következő három hónapban, és terjessze a dokumentumot az érdekelt felek között.

Azonosítson legalább 25 potenciális befektetőt, kockázati tőke befektetőt vagy angyal befektetőt, és kezdeményezzen kapcsolatfelvételt és kapcsolatépítést a következő két hónapban.

Készítsen pénzügyi előrejelzéseket és prognózisokat az utolsó negyedévre vonatkozóan.

11. példa: A cash flow javítása

Projektcélok:

Tárgyaljon jobb fizetési feltételeket a beszállítókkal és a kereskedőkkel, hogy a következő három hónapban 10%-kal csökkenthesse a szállítói tartozásokat.

Csökkentse a szállítási vagy tárolási költségeket 10%-kal a következő negyedévben hatékony készletgazdálkodás révén.

Csökkentse az átlagos fizetési határidőt (DSO) 12%-kal hatékony számlázás és négyhavonta történő behajtás révén.

12. példa: Nyereségesség növelése

Projektcélok:

Legalább két új termék vagy szolgáltatás bevezetése, hogy a következő hat hónapban körülbelül 250 000 dollár bevételt generáljon.

Csökkentse a nem alapvető működési költségeket 10%-kal a következő három hónapban.

Vezessen be dinamikus árazást és termékcsomagokat, hogy 15%-kal növelje a haszonkulcsot.

Technológiai projektcélok

Szeretné kihasználni a technológiát az innováció előmozdítására, az üzleti tevékenységek javítására, a biztonság növelésére és a gyorsított növekedés kiaknázására? Íme néhány projektmenedzsment cél ezekhez az üzleti célkitűzésekhez:

13. példa: Az IT-infrastruktúra fejlesztése

Projektcélok:

Az IT-infrastruktúra legalább 70%-át a következő egy éven belül migrálja a felhőbe.

Frissítse a központi szerver hardverét és szoftverét, valamint a hálózati berendezéseket, hogy a rendszer sebességét 25%-kal növelje.

Vezessen be fejlett tűzfal-védelmet és behatolás-érzékelő rendszereket, hogy 30%-kal csökkenthesse a biztonsági incidenseket.

14. példa: Szoftveralkalmazások optimalizálása és központosítása

Projektcélok:

Fejlesszen egyedi szoftvermegoldásokat az üzleti célok eléréséhez

Integrálja a digitális ökoszisztémát azáltal, hogy a különböző eszközöket, platformokat és rendszereket egy központi projektmenedzsment platformra cseréli.

Folyamatos technikai támogatást és szoftveres képzést biztosítunk a munkavállalók 80%-ának.

15. példa: Az adatbiztonság és az adatvédelem megerősítése

Projektcélok:

Két hetente végezzen biztonsági ellenőrzéseket és sebezhetőségi teszteket.

Vezessen be kötelező kiberbiztonsági képzési programokat a munkavállalók számára, és havonta tervezzen értékeléseket.

Készítsen átfogó adatvédelmi incidensre való reagálási tervet, amely az incidens bekövetkezésétől számított 24 órán belül aktiválódik.

A projektcélok és célkitűzések meghatározásának bevált gyakorlata

A hatékony célkitűzés a kulcsa a kívánt eredmény elérésének. Hogy a siker esélyét növelje, íme néhány bevált módszer, amelyeket követve olyan célokat tűzhet ki, amelyekkel nagyobb eséllyel éri el a kívánt eredményt:

Együttműködés a legfontosabb érdekelt felekkel a célok kitűzése során, hogy gyakorlati és többdimenziós perspektívákat szerezzen, és biztosítsa az összes érdekelt fél támogatását.

Kommunikálja egyértelműen a célokat, hogy a csapat tagjai összhangban legyenek és tájékozottak maradjanak.

Készítsen egy rendszert a célok fontossági sorrendjének megállapítására, hogy a projekt sikeréhez legfontosabb célokra koncentrálhasson, és az erőforrásokat ennek megfelelően oszthassa el.

Állítson össze egy rövid és hosszú távú célok és célkitűzések keverékét, hogy fenntartsa a lendületet.

Kövesse nyomon a projektmenedzsment KPI-ket , hogy mérje az előrehaladást és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket. , hogy mérje az előrehaladást és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp segítségével számszerűen és minőségileg is láthatja a célok elérésének előrehaladását

Folyamatosan értékelje a célokat, és a változó körülmények vagy a projekt teljesítménye alapján rendszeresen végezzen szükséges kiigazításokat.

Használjon olyan eszközöket, mint a Gantt-diagramok vagy a Kanban-táblák, hogy vizualizálja a célokat és a függőségeket.

Elemezze a korábbi projekteket, hogy átgondolja, hogyan állította fel a célokat, és fokozatosan javítson rajtuk.

Használja a szabványosított projektmenedzsment sablonokat , ahol csak lehet, hogy fenntartsa a hatékonyságot és a következetességet a célok kitűzésében.

A projektcélok és célkitűzések meghatározása során elkerülendő hibák

Miután áttekintettük a célok legjobb gyakorlatait, ugyanolyan fontos áttekinteni néhány, velük kapcsolatos gyakori buktatót is. Íme néhány elkerülendő hiba:

A SMART célok meghatározásának elmulasztása zavart és összehangolatlanságot okozhat a csapat tagjai között. Még ha nem is tud minden SMART paramétert lefedni, próbálja meg a célt konkrét, mérhető és időhöz kötött formában megfogalmazni, hogy mindenki egyértelműen megértse.

Elérhetetlen célok kitűzése . Nincs semmi baj az ambiciózus célokkal, de a nem reális célok demotiválhatják a csapatokat és akadályozhatják a haladást.

A határidők meg nem adása és az ütemtervek figyelmen kívül hagyása halogatáshoz és a mérföldkövek elmulasztásához vezethet.

Túl sok projektcél és -feladat megfogalmazása , mivel ezek könnyen túlterhelhetik a csapat tagjait és több erőforrást igényelhetnek, mint amennyire szükség van.

A célok összehangolásának elmulasztása az átfogó az átfogó vállalati projektmenedzsment stratégiákkal és a vállalati célokkal

Több cél összevonása, függetlenül a függőségektől vagy az erőforrásigényektől, ami patthelyzetet eredményez.

