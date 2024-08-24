Hogyan valósítsuk meg a vállalati projektmenedzsmentet?

Képzelje el a következő helyzetet: már csak két nap van hátra a bevezetésig, és rájön, hogy a szállítandó szoftver még mindig nem kész, és további időre és erőfeszítésre van szükség. Úgy tűnik, hogy a frontend és a backend csapatok nem voltak összhangban, és nem tudták pontosan megbecsülni a projekt időtartamát.

Most egy befejezetlen termékkel, túlterhelt csapattal és potenciálisan elégedetlen ügyféllel kell szembenéznie. Csak a gondolatra is hideg veríték tör ki Önre?

A vállalati projektmenedzsment (EPM) szisztematikus megközelítést kínál a projektek stratégiai célokkal való összehangolásához, az erőforrások elosztásának optimalizálásához és a projektek következetes megvalósításának biztosításához a vállalat egészében. Segít biztosítani, hogy a fenti hipotetikus forgatókönyv soha ne valósuljon meg!

De mi is pontosan az EPM, és hogyan segíthet a projekt sikerében?

Mi az a vállalati projektmenedzsment?

A vállalati projektmenedzsment (EPM) egy olyan megközelítés, amely több projekt és program kezelésére irányul egy vállalaton belül. Túlmutat az egyes projektek elkülönített kezelésén, és arra összpontosít, hogy az összes projekttevékenységet összehangolja a szervezet általános üzleti céljaival és stratégiai célkitűzéseivel.

Gyakori módszerek a vállalati projektmenedzsmentben

A csapatok általában különböző módszereket alkalmaznak a vállalati projektmenedzsment megvalósításához. Néhány népszerű EPM-módszer:

Agilis Vízesés Six Sigma Lean Kanban Scrum

Most talán kíváncsi arra, hogy miben különbözik a vállalati projektmenedzsment a hagyományos projektmenedzsmenttől.

Míg a hagyományos projektmenedzsment az egyes projektekre összpontosít, az EPM holisztikus szemléletet alkalmaz az egész vállalati szervezeten belüli összes projektre. Egy olyan módszertanra összpontosít, amely a szervezet egészében minden projektre alkalmazható, és meghatározza a problémamegoldás irányát.

Lehetnek kivételek, amikor az EPM és az egyéni projektmenedzsment stílusok eltérnek egymástól, de összességében minden projektnek ugyanazt a módszertant kell követnie.

Főbb különbségek: hagyományos projektmenedzsment vs. vállalati projektmenedzsment Hatály : Az EPM egyszerre több projektet kezel, míg a hagyományos PM általában egyszerre csak egy projektet kezel.

Cél : Az EPM biztosítja, hogy minden projekt összhangban legyen a szervezeti célokkal, míg a hagyományos PM-ben minden projekt egy új probléma, amelyet más módon kell megoldani.

Szabványosítás: Az EPM szabványosított folyamatokat valósít meg a szervezet egészében, míg a hagyományos PM célja a projekt befejezése, bármi áron.

A vállalati projektmenedzser szerepének megértése

A vállalati projektmenedzserek a vállalati projektmenedzsment iroda részét képezik, és alapvető szerepet játszanak a szervezeten belüli komplex projektek összehangolásában.

Bár a vállalati projektmenedzser feladatkörét a szervezet mérete és igényei határozzák meg, vannak olyan konkrét feladatok, amelyeket mindenképpen el kell látnia.

A vállalati projektmenedzser feladatkörébe tartozik:

Portfóliókezelés : több projekt és program felügyelete és felelőssége a csapatok között

Erőforrás-optimalizálás : Az erőforrások hatékony elosztása a különböző projektek között, hogy mindenki munkája a lehető legjobban optimalizálható legyen.

Szabványosítás : Egységes és szabványos : Egységes és szabványos projektmenedzsment munkafolyamatok és gyakorlatok bevezetése a szervezet egészében.

Teljesítményfigyelés : a projektmutatók nyomon követése, a nehézségek kezelése, valamint a haladásról, a költségvetésről és az ütemtervről szóló jelentések készítése.

Érdekelt felek kezelése : Kapcsolatfelvétel vezetőkkel, csapat tagokkal, felsővezetőkkel és külső partnerekkel

Folyamatos fejlesztés : A folyamatok fejlesztésére alkalmas területek azonosítása és annak biztosítása, hogy a csapatok betartsák azokat.

Mentorálás : A projektmenedzserek, a személyzet és a vezetőség irányítása és oktatása az EPM módszereiről.

Technológiai implementáció : Megfelelő : Megfelelő vállalati projektmenedzsment szoftver kiválasztása és bevezetése

Irányítás : A szervezeti irányelvek betartásának biztosítása

Stratégiai tervezés: Hozzájárulás a hosszú távú projekttervezéshez az EPM-nek megfelelően

Olvassa el még: A 10 legjobb vállalati marketing automatizálási szoftver 2024-ben

A vállalati projektmenedzsment összetevői

A vállalati projektmenedzsment rendszer hét, a Projektmenedzsment Intézet (PMI) által meghatározott összetevőből áll. Próbáljuk megérteni az egyes összetevőket úgy, hogy a vállalati projektmenedzsmentet egy precíziós gépként képzeljük el.

Ebben a következőket találja:

Kockázatelemzés: A figyelmes szkenner, amely A figyelmes szkenner, amely a projekt végrehajtása előtt felismeri a lehetséges buktatókat és lehetőségeket. Ez segít a projektmenedzsereknek megalapozott lépéseket tenni és felkészülni az esetleges visszaesésekre.

Projektbecslés: Az előrejelző a kockázati adatokat és a korábbi tapasztalatokat felhasználva reális ütemtervet és erőforrásigényt állapít meg. Ez segít a projektmenedzsereknek eldönteni, hogy elegendőek-e a projekt befejezéséhez szükséges erőforrások és idő.

Projektfelülvizsgálatok: A minőség-ellenőrzési tényező, amely összehasonlítja a teljesítményt a becslésekkel és kiindulási pontként szolgál a kiigazításokhoz. A projekt során felmerülő hatókör-bővülés vagy egyéb visszaesések esetén ez a lépés segít a projektmenedzsereknek beavatkozni, felülvizsgálni a helyzetet és mindenkit visszaterelni a helyes útra.

Projektmenedzsment coaching: A fejlődő agy, a tapasztalatokból tanulva a jövőbeli teljesítmény javítása érdekében. A vállalati projektmenedzsment iroda által nyújtott projektmenedzsment coaching segít a csapat minden tagjának abban, hogy ugyanazon az oldalon maradjanak.

Eskalált problémakezelés: A problémamegoldó komplex kihívásokkal szembesül, és minden egyes problémát vagy akadályt megoldó folyamatokat hoz létre. Az ilyen kihívások során a vállalati projektmenedzsment iroda válik a döntéshozóvá vagy a közvetítővé.

Időkövetés: A kronometer méri a feladatok és projektek elvégzéséhez szükséges időt a jelenlegi és jövőbeli becslések és felülvizsgálatokhoz. A vállalati projektmenedzsment iroda általában felelős a munkaidő-nyilvántartások elemzéséért.

Vállalati projektmenedzsment szoftver: A központi idegrendszer, amely összeköti az összes elemet és biztosítja a zökkenőmentes információáramlást a projekt sikerének érdekében. A vállalati projektmenedzsment szoftver az egyetlen megbízható forrás, amely tartalmazza az összes dokumentumot, projektet, feladatot, folyamatot és a projektek egyéb elemeit.

Ezek az elemek harmonikusan működnek együtt, egymást kölcsönösen kiegészítve. A kockázatelemzés alapul szolgál a becslésekhez, és alapvonalakat határoz meg a felülvizsgálatokhoz. A felülvizsgálatok alapul szolgálnak a coachinghoz, növelve az általános hatékonyságot. Az eskalált problémákból minden összetevőből nyerhetők betekintések, míg az időkövetés biztosítja a szinkronizálást.

Alapvetően a vállalati projektmenedzsment szoftverek zökkenőmentes kommunikációt tesznek lehetővé, és helyet biztosítanak az összes projektinformációnak, dokumentumnak és feljegyzésnek.

A vállalati projektmenedzsment előnyei

Ahogy egy szervezet növekszik és különböző csapatokat hoz létre, ezek a csapatok gyakran elszigetelten dolgoznak. Növekvő szervezetként meg kell őriznie a lendületet azáltal, hogy előre látja az esetleges visszaeséseket és megoldja a problémákat.

Pontosan ezért olyan fontos a vállalati projektmenedzsment. Segít minden folyamatot létrehozni, nyomon követni a munka elvégzését és a kihívások kezelését, és rendelkezik egy dedikált vállalati projektmenedzsment irodával, amely biztosítja, hogy mindez megvalósuljon.

Vessünk egy pillantást az EPM néhány további előnyére:

Biztosítja, hogy minden projekt összehangolt legyen és hozzájáruljon a szervezet sikeréhez, ne csak az egyéni vagy a csapat sikereihez.

Optimalizálja az erőforrások elosztását a szervezeten belül, így kevesebb lehetőség van a pazarló folyamatokra.

Jelentős költségmegtakarítás a jobb erőforrás-kezelés révén

Adat alapú betekintést nyújt a jobb projektdöntéshozatalhoz.

Szabványosítja a folyamatokat és csökkenti a párhuzamos munkavégzést, így mindenki tudja, mit kell tennie.

Javítja a projekt átláthatóságát és a kommunikációt az érdekelt felek és a csapatok között.

Felkészíti a szervezeteket, hogy jobban reagáljanak a piaci változásokra és a versenyre

Elősegíti a tudásmegosztás kultúráját a szervezet egészében

Az EPM bevezetésének kihívásai

Mivel a vállalati projektmenedzsmentet szervezeti szinten valósítják meg, bizonyos kihívásokkal kell számolni.

Ezek a kihívások többek között a következők:

Szervezeti ellenállás: A munkavállalók ellenállhatnak a bevált munkamódszerek megváltoztatásának.

Összetettség : A vállalati projektmenedzsment rendszerek összetettek lehetnek, vagy nehéz lehet őket megvalósítani.

Integrációs problémák: Az EPM integrálása a meglévő rendszerekkel és eszközökkel kihívást jelenthet.

Kulturális változás: Az EPM gyakran megköveteli a nagyobb átláthatóság és együttműködés irányába történő elmozdulást.

Költség : Az EPM bevezetése jelentős kezdeti beruházást igényelhet, ami a kisvállalkozások számára nem feltétlenül elérhető.

Adatminőség: Az összes projektben az egységes, magas minőségű adatok biztosítása kihívást jelenthet.

Készséghiány: A szervezeteknél hiányozhat a hatékony EPM-bevezetéshez szükséges szakértelem, ezért többet kell befektetniük a képzésbe vagy az új munkatársak felvételébe.

A ROI mérése: A befektetés megtérülésének bizonyítása rövid távon kihívást jelenthet.

Olvassa el még: 15 ingyenes márkaépítési sablon marketinges és kreatív csapatok számára

Hogyan valósítsuk meg a vállalati projektmenedzsmentet?

A projektmenedzsment szoftver az egész vállalati projektmenedzsment folyamatot támogató és fejlesztő digitális gerinchálózatként működik. Ez a kifinomult eszközkészlet túlmutat az egyszerű feladatkövetésen, és komplex, több projektből álló környezetek egyszerűsítését szolgáló átfogó funkciókészletet kínál.

Az EPM szoftver alapvetően egy központi platformot biztosít a projektadatok tárolásához és kezeléséhez, biztosítva, hogy minden érdekelt fél hozzáférjen a legfrissebb információkhoz.

Ez egy valós idejű vállalati együttműködési eszköz, amely lebontja a szilárd határokat a funkciók közötti csapatok és osztályok között, ami nagyvállalati környezetben elengedhetetlen.

Az EPM szoftver fejlett erőforrás-kezelési képességei lehetővé teszik a személyzet és az eszközök optimális elosztását több projekt között, megelőzve ezzel a szűk keresztmetszeteket és a túlzott allokációt.

Robusztus jelentéskészítési és elemzési funkciói segítségével a nyers adatokat hasznos információkká alakíthatja, lehetővé téve az adatokon alapuló döntéshozatalt projekt- és portfóliószinten. Ha tehát projektmenedzsment eszköz használatát fontolgatja, hogyan válassza ki a megfelelőt?

Vegye figyelembe az alábbi tényezőket:

Skálázhatóság és rugalmasság

Felhasználóbarát

Integrációs képességek

Jelentéskészítési és elemzési funkciók

Mobil hozzáférhetőség

Szállítói támogatás és hírnév

Az egyik ilyen ingyenes projektmenedzsment szoftver , amely mindezt és még többet kínál, a ClickUp .

Kezelje és valósítsa meg több projektet időben a ClickUp projektmenedzsment szoftverrel

A ClickUp projektmenedzsment eszköze túlmutat a hagyományos feladatkezelésen. Rugalmas platformot kínál bármilyen méretű és összetettségű projekt szervezéséhez, együttműködéséhez és nyomon követéséhez.

A vállalati projektmenedzsment megvalósításához a következő funkciókat kínálja:

1. ClickUp műszerfalak

Testreszabhatja projektjei irányítópultjait a ClickUp Dashboards segítségével, hogy sikerrel járjon

A ClickUp Dashboards segítségével a csapat tagjai feladatok hozzáadására, célok megtekintésére, a csapat tagokkal való kommunikációra és a haladás nyomon követésére is lehetőségük van. Ez rendkívül hatékonnyá és egyszerűvé teszi az EPM-tisztviselők számára az egyes folyamatban lévő projektek nyomon követését.

2. ClickUp dokumentumok

Rögzítsen minden fontos információt minden projekttel kapcsolatban egy helyen a ClickUp Docs-ban

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az összes hivatalos folyamat, szerződés, SOP és egyéb fontos dokumentum rögzítésére, így azok egy helyen, kéznél lesznek.

A dokumentumok nagy segítséget nyújthatnak a projektmenedzsment coachingban – az EPM stratégia elengedhetetlen eleme –, mivel lehetővé teszik az EPM folyamatok korábbi adatainak tárolását és azokhoz való visszatérést, ha akadályok merülnek fel.

3. A ClickUp projektidő-nyomon követése

A ClickUp Project Time Tracking segítségével pontosan becsülje meg projektje időtartamát

A ClickUp projektidő-nyomon követése segítségével könnyen megtudhatja, mennyi időbe telik egy projekt befejezése. Kövesse nyomon a feladat vagy projekt befejezéséhez szükséges időt, így könnyebben becsülheti meg a hasonló projektek jövőbeli időtartamát.

4. A ClickUp projektmenedzsment sablonja

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg projektjeit könnyedén a ClickUp projektmenedzsment sablonjával!

A ClickUp előre elkészített sablonokat is kínál a projektjeihez. Használja például a ClickUp projektmenedzsment sablonját a munkafolyamat optimalizálásához az ötlet megszületésétől a végrehajtásig és a végső átadásig.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Tervezze meg és vizualizálja minden szakaszt, a brainstormingtól a projekt életciklusáig.

Összehangolja a csapatot és az erőforrásokat a zökkenőmentes együttműködés és a hatékony projektbefejezés érdekében.

Kövesse nyomon az előrehaladást és a célokat, hogy biztosítsa a határidőre történő és költséghatékony teljesítést.

5. A ClickUp vállalati megoldása

Használja ki a ClickUp Enterprise skálázhatóságát, biztonságát és megbízhatóságát

A ClickUp Enterprise megoldás minden vállalati projektmenedzsment igényére!

Ezzel a funkcióval a következőket teheti:

A ClickUp Enterprise 99,9%-os rendelkezésre állási garanciájával biztosíthatja, hogy működése soha ne akadozzon, és munkafolyamata zökkenőmentes és megszakításmentes maradjon.

Használja ki az exkluzív RapidViews DB™ technológiát a végső skálázhatóság és teljesítmény érdekében, amelyhez más megoldások nem tudnak felérni.

Védje adatait, kezelje a hozzáférést, konfigurálja a jogosultságokat, és vezessen átfogó tevékenységi naplót beépített eszközeinkkel.

Támogassa bármely csapatot , méretétől és összetettségétől függetlenül, páratlan rugalmassággal, szabványokkal és méretekkel.

Szerezzen áttekinthető képet a stratégiai tervektől a napi végrehajtásig, egyetlen forrásból nyomon követve a frissítéseket, kockázatokat és az előrehaladást.

Titkosítsa, védje és tartsa be a HIPAA, GDPR, Privacy Shield és egyéb előírásokat az adatok biztonságának garantálása érdekében.

Tippek az EPM stratégiájának fejlesztéséhez

Kezdje az EPM kis léptékű bevezetésével: Határozza meg a legfontosabb problémát, és próbálja meg kis léptékű EPM-mel megoldani. Dokumentálja a kísérletből szerzett tapasztalatokat, ismételje meg a folyamatot, és határozza meg a csapatok között alkalmazható legjobb gyakorlatokat. Határozza meg a legfontosabb problémát, és próbálja meg kis léptékű EPM-mel megoldani. Dokumentálja a kísérletből szerzett tapasztalatokat, ismételje meg a folyamatot, és határozza meg a csapatok között alkalmazható legjobb gyakorlatokat. A ClickUp Goals segítségével meghatározhatja és nyomon követheti az adott időszakban elért eredményeket.

Fektessen be minden csapattag átfogó képzésébe: Az EPM szótártól a konkrét értekezletek típusáig és a kommunikációs ritmusig, gondoskodjon arról, hogy csapata minden szakaszban tisztában legyen a tőle elvárt feladatokkal. Használja a ClickUp Docs-ot központi adattárként ezen információk tárolására.

Határozza meg a szerepeket és a döntéshozatali folyamatokat, és alakítson ki egyértelmű irányítási rendszert: Az EPM keretrendszer tesztelésekor kerülje el a félreértések lehetőségét. Dokumentálja egyértelműen a szerepeket, a felelősségi köröket és az eskalációs útvonalakat egy megosztott dokumentumban. Ehhez használhatja Az EPM keretrendszer tesztelésekor kerülje el a félreértések lehetőségét. Dokumentálja egyértelműen a szerepeket, a felelősségi köröket és az eskalációs útvonalakat egy megosztott dokumentumban. Ehhez használhatja a ClickUp RACI mátrix sablonját a szerepek és felelősségi körök meghatározásához.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp RACI mátrix sablonjával a megfelelő személyeknek rendelheti hozzá a felelősségi köröket.

Készítsen tervet a változással szembeni ellenállás kezelésére: Készítsen kommunikációs tervet, amelyben elmagyarázza, miért vezeti be az EPM-et, és hogyan fog ez segíteni a csapatnak a nagyobb célok elérésében. Szánjon időt kérdésekre és válaszokra, és adjon minél több tájékoztatást. Egy ilyen együttműködésen alapuló megközelítés segít leküzdeni az ellenállást.

Használja a jelentéskészítési funkciókat és az adatelemzést, hogy betekintést nyerjen: Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Dashboard, hogy nyomon követhesse a legfontosabb mutatókat a projektekben. Kösse össze az egyes projektcélokat egy adott mutatóval, hogy pontosan tudja, milyen hatást gyakorol.

Támogassa a funkciók közötti csapatmunkát és együttműködést: Szervezzen osztályok közötti megbeszéléseket vagy hackathonokat, hogy ötleteket gyűjtsön vagy problémákat oldjon meg a szervezet más csapataival. Ez elősegíti az együttműködést és megkönnyíti az EPM stratégiák vállalati szintű kiterjesztését.

Tartsa fenn a rugalmasságot, hogy alkalmazkodni tudjon a változó üzleti igényekhez: Végül, de nem utolsósorban, gondoskodjon arról, hogy EPM-stratégiája összhangban legyen az üzleti célokkal. Bármilyen változás ebben az irányban azonnal tükröződjön a projekttervében, hogy olyan eredményeket érhessen el, amelyek valóban változást hoznak.

Olvassa el még: A 10 legjobb B2B SaaS vállalati szoftvermegoldás 2024-re

Vállalati projektmenedzsment bevezetése a ClickUp segítségével

A vállalati projektmenedzsment bevezetése egy átalakító üzleti folyamat, amely jelentősen javíthatja a szervezet képességét a projektek sikeres végrehajtására és a célok elérésére. Bár a folyamat kihívásokkal járhat, a hatékonyság javulása, a jobb erőforrás-kihasználás és a stratégiai összehangolás miatt érdemes befektetésnek tekinthető.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, jelentősen megkönnyítették az EPM bevezetését minden szervezetben. A ClickUp testreszabható funkcióinak kihasználásával a szervezetek testreszabott munkafolyamatokat hozhatnak létre, kulcsfontosságú teljesítménymutatókat állíthatnak be és átfogó jelentéseket készíthetnek a hatékony döntéshozatal és a stratégiai összehangolás támogatása érdekében.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa át projektmenedzsment folyamatát!