15 ingyenes márkaépítési sablon marketinges és kreatív csapatok számára

Egyedi identitás kialakítása vállalatának, termékének vagy szolgáltatásának az egyik legnehezebb és legkielégítőbb feladat az ügyfelek szívének és elméjének megnyerése és a siker elérése felé vezető úton. ♥️

Ahhoz, hogy tartós benyomást hagyjon és valami újat mutasson be a piacnak, emlékezetes vizuális és narratív elemeket kell létrehoznia. De a varázslatos logók vagy a márkájáról szóló lenyűgöző történetek megtervezése csak a munka fele.

A másik, kevésbé kreatív feladata az, hogy különböző csatornákon keresztül különböző közönségekkel kommunikálva is megőrizze a következetes megjelenést. ?

Ha nehezen boldogul a márkaépítési elemek és azok felhasználási lehetőségeinek létrehozásával vagy nyomon követésével, próbálja ki 15 legjobb ingyenes márkaépítési sablonunk egyikét. Használja őket márkaidentitásának támogatására, és emelje ki magát a versenytársak közül! ?

Mi az a márkaépítési sablon?

A márkaépítési sablon egy keretrendszer, amelynek célja, hogy segítsen megkülönböztető márkaelemeket létrehozni, és azokat következetesen használni marketing- és egyéb kampányaiban. Ez lehetővé teszi a márka következetességét olyan területeken, mint a logótervezés, a grafikai elemek, a márkaépítési vizuális kommunikációs képek és a tipográfia.

Ez a kiindulási pont a vonzó logótervezéshez, a figyelemfelkeltő narratívákhoz vagy a közösségi média bejegyzéseihez, és ezeket bármilyen alkalomra könnyen elérhetővé teszi. Ezek a sablonok értékes források az egyedi márkaidentitás kialakításához és az ügyfelekkel való érzelmi kötődés kialakításához.

A ClickUp márkairányelvei biztosítják, hogy mindenki a megfelelő logót, színt és tipográfiát használja.

Az ügyfelek felé irányuló célok mellett a márkaépítési sablon biztosítja, hogy alkalmazottai ne térjenek el a márkától, és ne hozzanak létre vagy használjanak márkától eltérő vizuális elemeket vagy kampányokat (pl. rossz minőségű névjegykártyák, helytelen betűtípusok és betűméretek). Ha ezek a szabályok a vállalat tervezőit zavarhatják, akkor azokat be kell építeni a márkaépítési sablonba.

Ha mindenki ugyanazon az oldalon áll, az egységességet eredményez, ami egy minőségi márkastratégia elengedhetetlen jellemzője. ?

Mi teszi jóvá egy branding sablont?

A jó márkaépítési sablon:

Intuitív: Mindenki számára könnyen érthető és navigálható szakaszokkal rendelkezik, függetlenül a készségeiktől és a csapatban betöltött pozíciójuktól. Következetesség: Biztosítania kell, hogy az ezzel létrehozott és kezelt összes anyag összhangban legyen a márka általános identitásával, és koherens élményt nyújtson. Testreszabható: A jó sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy logójuk vagy megfelelő tartalom hozzáadásával saját egyedi igényeikhez igazítsák. Együttműködés: Olyan funkciókat kell kínálnia, amelyek ösztönzik a csapatmunkát és az együttműködést a vállalaton belül. Alkalmazkodó: Különböző csatornákon, például digitális, nyomtatott és közösségi médiában is alkalmazható különböző marketing- és kommunikációs kezdeményezésekhez.

15 használható márkaépítési sablon

A globális falu, amelyet otthonunknak nevezünk, egyszerre kicsi és hatalmas, és rengeteg lehetőséget kínál azoknak, akik tudják, hogyan kell kiemelkedni a tömegből. Használja a ClickUp ingyenes branding sablonjait, hogy egyedi képet alakítson ki vállalkozásáról ügyfelei szemében! ?

1. ClickUp márkairányelvek sablon

Használja a ClickUp márkairányelvek sablonját, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a márkastratégiát illetően.

Keményen dolgozik a vállalati márka építésén, de nem jár sikerrel? A probléma az inkonzisztencia lehet. Ha nem dolgoznak egységesen, és nem ugyanazokat az anyagokat használják a marketingkampányokhoz vagy a közösségi média bejegyzéseihez, akkor a vállalata ellentmondásosnak tűnhet. ⚔️

A ClickUp márkairányelvek sablonja olyan, mint egy ellenszer az ilyen helyzetekre, biztosítva, hogy csapata ugyanazon az oldalon álljon, mint a vállalat márkastratégiáját bemutató könyv. ?

Ez a sablon alapot nyújt egy sikeres, következetes és hatékony márkaépítési kampány kialakításához. Gondoljon rá úgy, mint vállalatának önéletrajzára – tele van részletekkel, és segít az olvasóknak megérteni, mi is a vállalata, vagy mi szeretne lenni.

A sablon több szakaszra oszlik, az alapoktól, mint például a vállalat küldetésének és értékeinek bemutatása, a részletekig, mint például a preferált színpaletta, tipográfia és szlogenek.

Minden elem testreszabható, hogy márkairányelvei egyediek és relevánsak legyenek vállalatának víziójához.

Az együttműködés a siker kritikus eleme, ezért nyugodtan hívjon meg marketingeseket, értékesítőket, weboldal-projektmenedzsereket, tervezőket és más csapatok tagjait a sablonhoz, hozzon létre feladatokat és kérje ki a véleményüket.

2. ClickUp márkairányelvek táblasablon

Készítsen vizuálisan vonzó, színes márkakönyvet a ClickUp márkairányelvek sablonjával!

A márkairányelvek kidolgozása sokkal könnyebb lehet, ha bevonja az alkalmazottait, de ez felboríthatja a munkafolyamatokat is. A ClickUp márkairányelvek táblás sablonjával nincs mitől tartania.

Gondoljon a sablonra úgy, mint egy játszótérre, ahol alkalmazottai ötleteket gyűjthetnek és összerakhatják a márka identitását alkotó darabkákat. ?

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy ClickUp Whiteboardot, amely a jövőben az összes márkairányelvét tartalmazni fogja. Ezután gyűjtsön össze minden szükséges elemet, azaz a márkaeszközöket vagy grafikai elemeket, amelyek e kézikönyv alapját képezik.

Most itt az ideje, hogy megszervezze a különböző csapatokat úgy, hogy minden eszközhöz létrehoz egy részt, és megnézi, hogyan illeszkednek azok a nagyobb képbe, azaz a márka víziójába.

Finomítsa a szakaszokat, adjon hozzá egy kis varázslatot egyedi színekkel, betűtípusokkal és stílusokkal, és praktikus, következetes márkairányelveket kap, amelyek tükrözik vállalatának küldetését és márkaidentitását.

A sablon egyedi állapotai és nézetek segítségével nyomon követheti az egyes irányelvek előrehaladását, és a vállalat iparágához igazodó munkafolyamatokat dolgozhat ki.

3. ClickUp márkakönyv-sablon

A ClickUp márkakönyv-sablonja felvázolja vállalatának értékeit és céljait, és meghatározza a márkaépítés szabványait.

A márkakönyv a vállalat használati utasítása. Tartalmazza a vállalat alapértékeit, küldetését, céljait, vizuális identitásának elemeit és minden mást, ami a márkát alkotja. A könyv meghatározza a márkaépítés szabványait és fontos referencia pont a munkatársai számára, ezért különösen gondosan kell elkészítenie.

A ClickUp márkakönyv-sablon segítségével pillanatok alatt első osztályú márkakönyvet tervezhet. Értékes útmutatóként szolgál a márkájáról kialakított egyedi kép megteremtéséhez, a vevőkkel való minőségi kapcsolatok kiépítéséhez, valamint a marketinganyagainak és kampányainak következetességének és célzottságának megőrzéséhez.

Ez a sablon egy feladatnézetet (Doc View) tartalmaz, ami több mint elegendő ahhoz, hogy a csapat tagjai naprakészek legyenek és nyomon követhessék a márkakönyv előrehaladását.

Több részből áll, amelyek minden, a vállalat márkájával kapcsolatos témát lefednek, beleértve a vállalat küldetését, jövőképét, értékeit, logóját, színeit, tipográfiáját, ikonjait, eszközeit és még sok mást. Minden rész részletes, így könnyedén testre szabhatja a sablont vállalatának igényeihez, még akkor is, ha nem marketingguru. ?

A többi ClickUp márkaépítési sablonhoz hasonlóan ez is lehetővé teszi, hogy kreativitását kibontakoztassa. Fedezze fel a színeket, stílusokat, formákat és egyedi logóterveket, amelyek kiegészítik márkáját és vonzóbbá teszik azt.

4. ClickUp márkamenedzsment sablon

Ez a márkamenedzsment sablon lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse ügyfelei összes tevékenységét, valamint dokumentálja a stílusútmutatókat és a belső folyamatokat.

Marketingügynökséget vezet, és több ügyfél számára dolgozik márkázási stratégiákon? A ClickUp márkamenedzsment sablonja enyhítheti a stresszt, és segít a feladatok és a csapat tagjai szervezettségének és elszámoltathatóságának fenntartásában.

A sablon lehetővé teszi, hogy munkáját szakaszokra ossza – egyet minden ügyfél számára. Ezen szakaszokon belül alkategóriákat hozhat létre, hogy minden részletet nyomon követhessen anélkül, hogy szem elől tévesztené a nagy képet.

Rendeljen hozzá feladatokat és állítsa be azok fontossági sorrendjét, adjon hozzá fájlokat a sablonhoz, állítsa be a határidőket, végezzen gyors változtatásokat az ügyfelek visszajelzései alapján, és tegye zökkenőmentessé a marketingkampányok kezelését. ?

A két alapértelmezett feladatnézet a Lista és a Tábla, és attól függően válthat közöttük, hogy mire szeretne összpontosítani.

A sablont összekapcsolhatja más feladatokkal és dokumentumokkal, megjegyzéseket fűzhet hozzá, testreszabhatja a betűtípust, hozzájárulókat adhat hozzá, és az egész teret saját igényei szerint alakíthatja át.

5. ClickUp Márka stílusú útmutató sablon létrehozása

Használja a sablont a márkázással kapcsolatos feladatok beállításához és nyomon követéséhez, valamint azok előrehaladásának ellenőrzéséhez.

Célja felé halad: minőségi márkairányelvek kidolgozása. A célvonal előtt számos akadály áll: félreértések, hiányos információk és következetlenség. A ClickUp Create Brand Style Guide Template sablon eltávolítja az akadályokat és előnyt biztosít Önnek! ?

Ne aggódjon amiatt, hogy fontos információkat hagy ki vagy homályos lesz a mondanivalója – a sablon végigvezeti Önt a márka megjelenését befolyásoló minden elemen, a színpaletta kiválasztásától kezdve a közönségét megérintő hangnem megtalálásáig.

Priorizálhatja a feladatokat, hozzáadhat megbízottakat, határidőket és lektorokat, megjegyzéseket fűzhet hozzá, ellenőrizheti az előrehaladást, és testreszabhatja az egyes feladatok komplexitását.

A különböző vállalatok különböző munkafolyamatokkal rendelkeznek, ezért a ClickUp lehetővé teszi a sablon testreszabását új feladatok és kategóriák hozzáadásával, a színsémák megváltoztatásával és a nézetek közötti váltással.

6. ClickUp logó stílusú sablon

Használja a sablont logó stílusú útmutató létrehozásához, és gondoskodjon arról, hogy vállalatának minden csapata betartsa azt.

A felismerhető, elsődleges logó a márkaépítés fontos eleme. Ennek ellenére sok márka különböző változatokat használ különböző célokra, például marketinganyagokhoz, közösségi médiakampányokhoz, mobilalkalmazásokhoz és papír alapú dokumentumokhoz. Ez lehetővé teszi számukra, hogy különböző környezetekhez és közönségekhez igazodjanak, miközben megőrzik egyedi identitásukat. ?

A ClickUp logó stílusú sablon segít meghatározni, hogyan használjon egy adott logót egy adott környezetben.

A sablon megnyitásakor hozzáadhatja vállalatának nevét és az azt megalapozó elképzelést (a vállalat „személyiségét”). Ezután kezdődik a munka. Helyezze be márkájának logóját (fehér és sötét háttérrel), alkalmazásikonjait, színpalettáját, tipográfiai rendszerét, valamint a logóval kapcsolatos szabályokat és tilosokat.

A dokumentum végén logóval kapcsolatos tippeket vagy útmutatásokat adhat hozzá, hogy megakadályozza a visszaéléseket vagy a kontextusból kiragadott elhelyezést.

7. ClickUp márkastílus-útmutató dokumentumsablon

Használja a ClickUp márkastílus-útmutató dokumentumsablonját az általános márkairányelvek kidolgozásához és a csapatának a nagyobb kép megismertetéséhez.

A márkastílus-útmutató elkészítése könnyebb mondani, mint megcsinálni. Szerencsére nem kell a nulláról kezdenie – a ClickUp márkastílus-útmutató dokumentumsablon tökéletes kiindulópont! Alapvető megjelenése van, nincs felesleges díszítés, de ez több mint elég az általános márkaépítési ötletek vázlatos leírásához.

A sablon négy részre oszlik:

Küldetésünk Kultúra + Értékek Márka vizuális elemei Márka hangja

Minden szakasz tartalmaz egy példát, hogy megkönnyítse a munkáját. Nézze meg a Kultúra + Értékek részt – az egyszerű szlogenektől, mint például a „A részletek számítanak”, a provokatívabbakig, mint például a „A normális szar”, különböző javaslatokat fedezhet fel és inspirációt meríthet.

A sablon lehetővé teszi, hogy irányelveket írjon, vagy képeket és videókat használjon, hogy azok még vonzóbbá váljanak. Noha nincs alapértelmezett szakasza a logóknak, tipográfiának vagy színpalettának, átfogó utasításokat állíthat be a márka ábrázolásához.

Ez hasznos lehet más üzleti területeken is, például amikor blogbejegyzéseket kezd el írni, sablonokat készít, képeket testreszab és egyéb üzleti márkaépítési elemeket hoz létre.

Mivel a ClickUp stílusú sablonjai testreszabhatók, további szakaszokat adhat hozzá, és részletesebben foglalkozhat a konkrétumokkal. Ne feledje, hogy Ön ül a rendezői székben, és a sablon az Ön forgatókönyvéhez igazodik. ?

Bónusz: Nézze meg a 7 ingyenes tartalomírási sablont a gyorsabb tartalomkészítéshez

8. ClickUp márkaépítési sablon

A ClickUp átfogó márkaépítési sablonjával áttekinthető képet kaphat minden márkaépítési tevékenységéről.

Összetett márkázási kampányt irányít a vállalatának vagy egy ügyfélnek? A folyamatok és feladatok száma gyorsan megugorhat, és az egész kampány lavinaszerűen növekedhet, így lehetetlenné válik nyomon követni. ?️

A ClickUp márkaépítési sablon segít Önnek a vezetőülésben maradni és éberen figyelni minden márkaépítéssel kapcsolatos tevékenységet. ?

Ne feledje, hogy ez a sablon nem vizuális – nem a márka színpalettájának, logójának vagy jóváhagyott betűtípusainak bemutatására szolgál, mint a listánk korábbi kiegészítései. A branding feladatok kezelése terén mutatja meg igazi erejét! ?

Kezdésként használja a sablon List View (Lista nézet) funkcióját branding tevékenységek (feladatok) létrehozásához, például egy közösségi média kampány megtervezéséhez vagy a vállalat logójának kidolgozásához. A sablon Board View (Tábla nézet) funkciójával láthatja, mely tevékenységek tartoznak egy adott projekt szakaszához. Vagy használhatja a Timeline View (Idővonal nézet) funkciót, hogy átfogóbb képet kapjon és tisztább áttekintést nyerjen minden tevékenység életciklusáról.

Minden mezőt színkóddal láthat el, és egyedi rendszert hozhat létre a könnyebb kezelés és ellenőrzés érdekében. Mivel a ClickUp a rugalmasságot és a testreszabhatóságot tartja szem előtt, minden oszlopot és sort szerkeszthet és módosíthat, hogy a sablon megfeleljen vállalatának igényeinek.

9. ClickUp márkaidentitás-sablon

Ismerje meg, hogyan határozhatja meg márkáját ezzel az all-in-one sablonnal.

A ClickUp márkaidentitás-sablonja segítségével hatékony márkaidentitást hozhat létre, amely sikerre vezeti Önt, függetlenül attól, hogy új terméket dob piacra, vagy vállalkozását új márkanévvel látja el.

Ez a sablon tartalmazza a Feladat létrehozásához szükséges Ügyfélállapotokat, a márka identitásának kezeléséhez szükséges kategóriák létrehozásához és attribútumok hozzáadásához szükséges Egyéni mezőket, például logót, színeket és tipográfiát, a márka munkafolyamatának kialakításához szükséges Egyéni nézeteket, valamint a márka identitásának nyomon követését javító projektkezelési funkciókat, például megjegyzéseket, rich media elemeket, feladatfüggőségeket, emlékeztetőket és még sok mást.

10. ClickUp márkaátalakítási projekt sablon

Végezzen márkaátalakítást a ClickUp márkaátalakítási projekt sablonjával!

A márkaépítés kihívást jelenthet, de ez semmi ahhoz képest, amit a márkaátalakítás jelent. ?️

A sikeres márkaátalakítás időt, erőfeszítést és elkötelezettséget igényel minden résztvevőtől. Az első feladat a célok meghatározása és azok kommunikálása a csapat tagjai számára. Ezután elemezni kell a meglévő márkát, és szét kell bontani a logót, a színvilágot, a tipográfiát, a márka vizuális elemeit és a vállalat által közvetített általános üzenetet.

Szerencsére ezt nem kell (és nem is szabad) egyedül megtennie. A ClickUp márkaátalakítási projekt sablon értékes társ lehet a márkaátalakításnak nevezett igényes úton. ?️

Használja a sablont a teljes projekt szervezéséhez, feladatok létrehozásához az alkalmazottai számára, a haladás ellenőrzéséhez, az ütemtervek nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy mindenki a cél elérése érdekében dolgozzon. A sablon egyedi állapotai, mezői és nézetek megkönnyítik a munkáját.

Most jön a legizgalmasabb rész: egy új identitás megszületése. Hozzon létre feladatokat új logó, alkalmazásikonok, márka vizuális elemei és minden más, a márkájához kapcsolódó elem kidolgozásához. Használja a sablont a folyamat minden lépésének nyomon követéséhez és a váratlan körülményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges módosítások elvégzéséhez.

A sablon a tervezési folyamatban és új anyagok létrehozásában is hasznos lehet termékei és szolgáltatásai számára. Keretet biztosíthat az ügyfelek igényeinek és kívánságainak azonosításához, valamint az azoknak megfelelő megoldások testreszabásához.

11. ClickUp stílusú sablon

Használja a sablont projektspecifikus stílusirányelvek létrehozásához, és így elkerülheti a zavart és a hibákat.

Tegyük fel, hogy e-mail kampányt indít, és pozitív, kötetlen és humoros megközelítést szeretne alkalmazni. A kampány írásstílusa és a hivatalos vállalati dokumentumok írásstílusa teljesen eltérő. ?

A ClickUp stílusú útmutató sablon segít minden projekthez és dokumentumhoz stílusú útmutatót készíteni, és biztosítja, hogy a különböző csapatok és részlegek megfelelő vizuális elemeket és nyelvet használjanak.

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon összefoglalja vállalatának márkairányelveit, és biztosítja a stílus egységességét minden csapatban, a marketingtől az értékesítésig és a tervezési projektmenedzsmentig. Emellett még egy lépéssel tovább megy, és az egyes projektek stílusára összpontosít. Minden projekthez kiválaszthatja az esztétikai és funkcionális elemeket, és csatolhatja a projekt képernyőképeit és azok részleteit.

A sablon különösen értékes azoknak a vállalatoknak, amelyek egyszerre több projekten dolgoznak, és még a terméktervezéshez és a tervezési briefek elkészítéséhez is hasznos lehet. Biztosítja a következetességet és az átláthatóságot, megakadályozza az általános zavart, és gyorsabbá teszi a projekt végrehajtását.

12. Microsoft PowerPoint fekete-fehér márkás poszter sablon

a Microsofton keresztül

A Microsoft PowerPoint fekete-fehér márkás poszter sablonja egy elegáns, sokoldalú lehetőség azok számára, akik klasszikus esztétikájú, hatásos posztereket szeretnének készíteni. Ez a sablon leegyszerűsíti a tervezési folyamatot, így a felhasználók a professzionális megjelenés megőrzése mellett a üzenetük hatékony közvetítésére koncentrálhatnak.

A testreszabható funkcióknak köszönhetően a felhasználók könnyedén beépíthetik márkájuk logóit, betűtípusait és képeit, így minden poszter egyedülállóvá válik. Akár digitális megjelenítésre, akár nyomtatásra szánják, ez a sablon úgy lett kialakítva, hogy felkeltse a figyelmet és egyértelműen kommunikáljon, így elengedhetetlen eszközzé válik a hatékony vizuális kommunikációhoz.

13. Microsoft Word Modern Capsules fejléces márkaépítési sablon

a Microsofton keresztül

A Microsoft Word Modern Capsules Letterhead Branding Template sablon modern dizájnnal rendelkezik, amely professzionális megjelenést kölcsönöz hivatalos levelezésének. Minimalista elrendezése és élénk színekkel díszített kapszulái biztosítják, hogy dokumentumai kiemelkedjenek a tömegből, miközben megőrzik márkájának jellegzetességét.

Ez a sablon ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek modern hangulatot szeretnének vinni márkaidentitásukba, és lehetővé teszi a logók, színsémák és betűtípusok egyszerű testreszabását, hogy azok illeszkedjenek márkájának esztétikájához. Akár ügyfeleknek küldött levelek, vállalati bejelentések vagy belső kommunikáció esetén, ez a sablon biztosítja, hogy márkájának következetessége és professzionalizmusa minden levelezésben megmaradjon.

14. Microsoft Modern Flyer márkás sablon

a Microsofton keresztül

Ez a Microsoft Word Modern Flyer Branded Template friss és kortárs keretet biztosít kiemelkedő szórólapok készítéséhez bármilyen vállalkozás vagy esemény számára. A modern designtrendekből merítve, ez a sablon merész tipográfiát kombinál tiszta elrendezéssel, hogy üzenete ne csak látható legyen, hanem emlékezetes is.

Ez a sablon termékbemutatókhoz, rendezvények promóciójához vagy információs brosúrákhoz használható. Teljesen testreszabható – a színvilágtól a betűtípusokig –, így biztosítva, hogy a szórólap tökéletesen illeszkedjen márkaidentitásához.

Bónusz: Google Docs szórólap sablonok!

15. Microsoft Word akciószórólap-sablon

a Microsofton keresztül

A Microsoft Word Sale Flyer Template egy sokoldalú és felhasználóbarát eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat és a marketingeseket a figyelemfelkeltő szórólapok gyors elkészítésében, amelyek kiemelik az akciókat, különleges ajánlatokat vagy promóciókat. Felépítése a könnyű használatra van szabva, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy szöveget, színeket és képeket testreszabjanak az adott akcióhoz, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekkel kellene rendelkezniük.

Ez a sablon időt takarít meg és biztosítja, hogy a promóciós anyagok kiemelkedjenek, függetlenül attól, hogy boltokban vannak-e kiállítva, szórólapként osztják-e szét őket, vagy online osztják meg őket. Rugalmassága és egyszerűsége ideálisvá teszi számos iparág számára, amelyek minimális erőfeszítéssel szeretnék fokozni marketingtevékenységeiket.

A megfelelő stratégia lehetővé teszi, hogy pozitív asszociációt alakítson ki ügyfelei és márkája között, hitelességet építsen és kiemelkedjen a versenytársak tömegéből. Ha rossz megközelítést alkalmaz, az ügyfelek akkor is asszociációt fognak kialakítani, de nem azt, amit Ön szeretne! A nem megfelelő, félrevezető vagy következetlen stratégiák helyrehozhatatlanul károsíthatják márkáját, függetlenül attól, hogy az milyen értékes.

Ezekkel a ClickUp ingyenes sablonokkal felülhet a hatékony márkaépítés vonatára, és késedelem és akadályok nélkül elérheti célját. ?