10 stílusú útmutató sablon, amely erősíti márkáját

A márkaépítés világában a következetesség fenntartása kulcsfontosságú. Enélkül márkájának vizuális identitása olyan szeszélyesen változhat, mint Aurora hercegnő ruhája a „Csipkerózsikában”, amely varázspálca intésére varázslatosan rózsaszínről kékre vált. Bár a mesékben ez elbűvölő, a hirtelen átalakulások minden márkamenedzser számára komoly gondot jelentenek.

A színek, a tipográfia, a képek és a hangnem meghatározásával a márka stílusú útmutató garantálja, hogy márkád megjelenése egységes maradjon, függetlenül attól, hogy ki forgatja a varázslatos marketing pálcát. ?

A márkastílus-útmutató teljes körű kidolgozása azonban jelentős erőforrásokat igényel. Itt jönnek jól a stílusútmutató-sablonok, amelyek költséghatékony megoldást kínálnak, különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a kezdő startupok számára.

Ebben a cikkben bemutatunk 10 ingyenes márkairányelv-sablont, amelyek mindegyike gondosan kidolgozott, hogy tartalma minden alkalommal kiemelkedjen. Ismerje meg jobban ezeket a forradalmian új eszközöket, amelyek fel fogják turbózni márkázási eszköztárát!

Mi az a stílusúti sablon?

A stílusúti mutató egy márka stratégiai útmutatója, amely vizuális és szöveges irányelveket vázol fel az összes platformon való következetesség biztosítása érdekében. Ez az összes márkakommunikáció központi referenciapontja, amely elengedhetetlen a következetes márkaidentitás fenntartásához.

Számos márkairányelv-sablon tökéletes kiindulópontként szolgál egy átfogó márkázási kézikönyv létrehozásához. Ez egy előre megtervezett keretrendszer, amely biztosítja az alapvető struktúrát, beleértve a logók, tipográfia, színsémák és hangnemirányelvekhez hasonló fontos elemek helyőrzőit. A márkamenedzserek a márkastílus-útmutató sablon segítségével ellenőrizhetik, hogy minden alapvető elem szerepel-e, elősegítve ezzel az egységességet a különböző platformokon és médiumokban.

Mi jellemzi a jó márkaútmutató-sablont?

A stílusúti mutató sablonok gyakran tartalmazzák az iparág legjobb gyakorlatait, lehetővé téve a márkamenedzserek számára, hogy összhangba hozzák a jelenlegi trendekkel és szabványokkal olyan területeken, mint a tervezés és az akadálymentesség. A legjobb stílusúti mutató sablonok közös jellemzői a következők:

Könnyű használat: A jó sablon felhasználóbarát, így a különböző szintű tervezési ismeretekkel rendelkező emberek is megérthetik és hatékonyan használhatják.

Testreszabás: A sablonnak rugalmasságot kell biztosítania, miközben előre elkészített struktúrát is kínál. A márkamenedzserek a sablont a márkájuk egyedi igényeihez és sajátosságaihoz igazíthatják, így meghatározott keretek között teret engedve a kreativitásnak.

Vizuális irányelvek: A példák és vizuális elemek beépítése megkönnyíti az útmutató használatát. A táblázatok, diagramok és képek segítenek szemléltetni az elemek használatát.

Integrációk: Egyes sablonok olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az integrációt más Egyes sablonok olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az integrációt más márkaeszköz-kezelő eszközökkel , így biztosítva, hogy a változások zökkenőmentesen megjelenjenek minden platformon.

Verziókezelés: Ha a márkairányelvek frissítésére van szükség, egy átlátható verziókezelő rendszer biztosítja mindenki számára a legfrissebb márkaútmutatót.

10 professzionális márkairányelv-sablon, amelyet érdemes használni

Láttuk, hogy a stílusúti sablonok rövidítve vezethetnek a márkaépítés sikeréhez, de hogyan találja meg a megfelelőt? ?

Akár vállalkozásának márkanevét szeretné megújítani, új márkát indít, vagy csapata tervezési munkáit szeretné egységesíteni, gondosan összeállítottuk ezt a 10 kiváló stílusú útmutató sablonból álló listát, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Merüljön el benne, és találja meg a számára legmegfelelőbbet!

1. ClickUp stílusú útmutató sablon

Ossza meg több stílusú útmutatót egyetlen ClickUp Doc-ban az aloldalak segítségével.

A ClickUp stílusú útmutató sablon úgy lett kialakítva, hogy egy helyen szervezze, kövesse nyomon és kezelje az összes lényeges márkaelemet, mint például a hang, a logók és a színek. ?

Ez a tökéletes eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek felismerhető és harmonikus márka megjelenést szeretnének létrehozni. Főbb jellemzői:

Kövesse nyomon az egyes márkaépítési eszközök előrehaladását a Saját állapotok segítségével.

A Custom Fields segítségével könnyedén vizualizálhatja és kezelheti a márka tulajdonságait.

projektmenedzsment eszközökkel , például beágyazott alfeladatokkal és prioritási címkékkel. A márkaeszközök nyomon követésének megkönnyítése, például beágyazott alfeladatokkal és prioritási címkékkel.

Egyéni nézetek, például lista, Gantt-diagram, munkaterhelés, naptár és még sok más

A sablon egyszerűsíti a saját stílusú útmutató elkészítésének folyamatát, és néhány egyszerű lépésre tömöríti azt. Miután világos képet alkotott márkájának üzenetéről, gyűjtsön össze a márka karakterét képviselő alapvető elemeket, például logókat, betűtípusokat és egyéb eszközöket.

Az utolsó lépés az, hogy megosztja ezt az útmutatót a csapatával, hogy minden csapattag megértse, hogyan kell helyesen használni.

2. ClickUp Stílusú útmutató sablon létrehozása

Kövesse nyomon a márkaépítéssel kapcsolatos feladatokat és kéréseket a ClickUp Listában.

A márkaidentitás kialakítása összetett és sokrétű folyamat, de éppen ebben a területen jeleskedik a ClickUp Create a Style Guide Template (Stílusútmutató-sablon létrehozása) sablon. A stratégiai 4-állapotú útvonal köré épített sablon végigvezeti Önt a stílusútmutató létrehozásának minden lényeges szakaszán.

Az út a „Teendők” állapotával kezdődik – a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásával és az alapok lefektetésével. Hozzáadhat megbízottakat, megadhatja a feladatok nehézségi szintjét és meghatározhatja a határidőket, hogy mindenki tisztában legyen a saját szerepével és az egyes feladatok összetettségével.

Amint átlép a „Folyamatban” állapotba, a sablon egyéni mezői, például a komplexitási szint és a befejezési arány, életbe lépnek. Hozzászólásokkal pontosíthatja az utasításokat, nyomon követheti az előrehaladást, és biztosíthatja, hogy minden összhangban legyen a márka karakterével. A Feladatok listája nézet nagy segítséget nyújt ebben a szakaszban, mivel áttekinthető képet ad a folyamatban lévő feladatokról.

Amikor az állapot „Jóváhagyás”-ra változik, az egyéni mezők lehetővé teszik a ellenőrzések és egyensúlyok egyszerűsített folyamatát. Itt elengedhetetlen a Létrehozási folyamat nézet, amely lépésről lépésre irányítja az egyes márkaépítési elemek finomítását.

Végül, amikor eléri a „Befejezett” státuszt, a Gantt-nézet segítségével visszatekinthet az eddigi útra, megtekintheti az idővonalat és azt, hogyan illeszkedtek össze zökkenőmentesen az egyes elemek.

3. ClickUp logó stílusú útmutató sablon

Adja hozzá márkájának logóját, márka színeit, egyedi ikonjait és egyebeket egy megosztható ClickUp Doc dokumentumban.

A vizuális márka integritása szempontjából elengedhetetlen egy következetes és felismerhető logó megtervezése. A rugalmas munkafolyamatra épülő ClickUp logó stílusú útmutató sablon segít megteremteni az egységes és hatékony márkaimázs alapjait.

Kezdje azzal, hogy összegyűjti az összes logóelemet, és győződjön meg arról, hogy minden vektoros és alternatív változat kéznél van. A logó minden aspektusát kategorizálhatja és kezelheti, a színértékektől a méretekig és a terekig.

Ezután határozza meg az egyes logóváltozatok használatának módját és idejét, és állapítsa meg a színekre, a maximális méretre és egyéb konkrét korlátozásokra vonatkozó szabályokat. A sablonban feladatok létrehozásával fogalmazhatja meg ezeket a szabályokat, így azok minden érintett számára könnyen hozzáférhetők lesznek.

A logó különböző kontextusokban való használatának példáinak bemutatása segít fenntartani a márka egységességét. Használja a Naptár nézetet a makettek megjelenítéséhez és a logó különböző platformokon való alkalmazásának megtervezéséhez. ?

Részletes leírás és dokumentáció a logójáról következik. Itt a Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével rögzítheti a logó minden apró részletét, a betűtípustól a színpalettáig.

De ez még nem minden, barátaim! Folyamatosan figyelemmel kísérheti és elemezheti az útmutatót, rendszeres megbeszéléseket tarthat a haladás megvitatására, és beállíthat értesítéseket, hogy naprakész maradjon, mindezt a ClickUp-on belül!

4. ClickUp projekt stílusú útmutató sablon

A projekt dokumentummal minden csapattag és külső partner ugyanazon az oldalon állhat.

A ClickUp projekt stílusú útmutató sablon segít összegyűjteni az összes meghatározó márkaelemet egy projekthez a ClickUp Docs funkció segítségével. Így létrehozhat egy központi referenciapontot, amely könnyen elérhető a csapat számára.

Az elemek gyűjteménye kiindulópontként szolgál egy interaktív folyamat számára. A Tábla nézet segítségével összegyűjtheti a színkódok, betűméretek, betűtípusok és logó specifikációk alkalmazásának példáit. Ezután alakítsa át az elvont fogalmakat kézzelfogható, megvalósítható irányelvekké.

A ClickUp projektmenedzsment funkcióival konkrét feladatokat rendelhet hozzá és irányelveket dolgozhat ki, hogy biztosítsa projektje márkaépítési elemeinek következetes használatát. Ez megerősíti identitását minden platformon.

A stílusútmutató megosztása ugyanolyan zökkenőmentes, mint annak létrehozása. A ClickUp intuitív megosztási opciói révén minden csapattag naprakész információkkal rendelkezik, és összhangban van a projekt vizuális lényegével.

A ClickUp projekt stílusú útmutató sablonja nem csupán a márkaépítési elemek szervezésén túlmutat, hanem koherens és következetes képet is megteremt. Akár weboldalak készítéséről, logók tervezéséről, közösségi média fiókok frissítéséről vagy marketinganyagok előállításáról van szó, ez a sablon az egységes és professzionális márkaidentitás alapja.

5. ClickUp márkakönyv-sablon

Vázolja fel szervezetének értékeit, céljait, márka hangját és egyebeket a ClickUp márkakönyv-sablonjával.

Képzelje el, hogy a márkája egy személy. Gondoljon rá úgy, mint valakire, akit felismerne a tömegben, aki saját stílussal és beszédmóddal rendelkezik. Egyedi személyiséggel, jellegzetes hanggal, felismerhető arccal és olyan történettel rendelkezik, amelyre az emberek megértően bólintanak. De hogyan garantálhatja, hogy a csapatának minden tagja helyesen és következetesen használja a márka nyelvét?

Ismerje meg a ClickUp Brand Book Template-et, digitális társszerzőjét, amely segít elmesélni márkájának történetét, és útmutatást ad csapatának annak koherens bemutatásához. ?

Először vázolja fel márkájának karakterét, határozza meg megjelenését, és teremtsen alapot a kibontakozó narratívához. A ClickUp Docs segítségével összeállíthat logókat, betűtípusokat, színeket és egyéb vizuális elemeket.

Most, hogy megvannak az alapok, itt az ideje meghatároznia a szabályokat. Készítsen egyértelmű irányelveket, például arról, hogyan kell a logót különböző eszközökön használni.

6. ClickUp márkastílus-útmutató táblasablon

Ossza meg a ClickUp Whiteboardon a márkaeszközök használatához kapcsolódó tervezési elemeket és valós példákat.

A ClickUp márkairányelvek táblasablonjával a kreativitás találkozik a szervezettséggel, és az ötletek konkrét márkairányelvekké alakulnak.

Kezdje azzal, hogy kitölti a táblát a vállalat adataival és küldetésével. Helyezzen el logókat, betűtípusokat, színeket és egyéb grafikákat az egyes márkaeszközöknek szentelt szakaszokban. Ezután alakítsa ki a márka világának szabályait egy „Tennivalók és tiltások” listában. Az időkövetési funkciók, a címkék és a függőségi figyelmeztetések segítenek a márkairányelvek betartásának ellenőrzésében. ⏱️

Feladatok segítségével felülvizsgálhatja és finomíthatja az egyes elemeket. A módosítások között szerepelhet a színek finomhangolása bizonyos érzelmek kiváltása érdekében, a betűtípusok módosítása az olvashatóság javítása érdekében, vagy az irányelvek átfogalmazása a szándékok egyértelműbbé tétele érdekében.

Ami ezt a vizuálisan vonzó sablont igazán varázslatossá teszi, az a befogadó jellege. Az új munkatársak gyorsan megtalálják a helyüket ebben a kreatív környezetben, és könnyen megértik a márka megjelenését és értékeit. A stílusúti mutató egy galériává válik, ahol az érdekelt felek áttekinthetik, ötleteket gyűjthetnek, megvitathatják és jobban összehangolhatják az eszközöket a márkával.

7. ClickUp márkaidentitás-sablon

Használja a ClickUp márkairányelvek sablonját, hogy megossza márkakészletét és márkaszabályait.

Az együttműködés kulcsfontosságú a piacon visszhangot kiváltó márkaidentitás kialakításához. A csapatán kívül ez az együttműködés magában foglalja a vásárlók fontos hozzájárulását is, biztosítva, hogy márkája összhangban legyen az ő észleléseikkel és elvárásaikkal. ?

A ClickUp márkaidentitás-sablon egy hatékony platform ehhez a közös vállalkozáshoz. Ez nem csupán egy tervezési keretrendszer, hanem egy teljes projekt sablon, amely a következőképpen segít formálni márkáját:

A vizuális elemek meghatározása Hatékony üzenetek kidolgozása Világos célok és célkitűzések meghatározása

Csapata a Docs funkcióval ötleteket gyűjthet a márka személyiségéről, meghatározza az átadni kívánt egyedi szellemiséget. A Tábla nézet segítségével megtervezheti márkája alapértékeit úgy, hogy feladatokat rendel a csapattagokhoz, így biztosítva, hogy ezek az értékek tükröződjenek a tervezésben.

A tervezés ugyanolyan fontos, mint a kreativitás és az együttműködés. A ClickUp Gantt-diagramja lehetővé teszi, hogy gondosan megtervezze a tervezési folyamatot, mérföldköveket állítson be, és meghatározza, mikor kell befejezni a márka identitásának egyes részeit.

8. ClickUp márkaépítési sablon

Használja ezt a sablont a márkaépítési kezdeményezéseinek szervezéséhez és egy egyszerű folyamat kidolgozásához, amelynek segítségével a belső és külső erőforrások is naprakészek maradhatnak.

A márkaépítés az a különleges hang, történet és vizuális ujjlenyomat, amelyet egy vállalat közvetít a világ felé. Az emberek figyelmét felkelteni és kiemelkedni a tömegből csak konzisztens márkaépítéssel lehet.

A ClickUp márkaépítési sablon leegyszerűsíti ezt a bonyolult folyamatot, lehetővé téve a márkaépítési projektek hatékony és kreatív kezelését. Segítségével a vállalkozások meghatározhatják a stílust, egységes üzeneteket dolgozhatnak ki és létrehozhatnak egy eszközkönyvtárat a márka konzisztenciájának fenntartása érdekében. ?️

Hogyan kezdje el használni ezt a sokoldalú sablont? Először is, meg kell határoznia márkája identitását és hangját. Ezután létrehozhat feladatokat a vizuális elemekhez, például a logótervezéshez és a színválasztáshoz. Ismétlődő feladatok segítségével biztosíthatja, hogy márkázása az üzleti tevékenységével és a trendekkel együtt fejlődjön.

A sablon egyedi funkciói teszik olyan hatékonnyá. Az egyéni állapotok segítenek nyomon követni az egyes márkaépítési elemek előrehaladását, az egyéni mezők lehetővé teszik a márkaépítési projektekkel kapcsolatos fontos információk mentését, az egyéni nézetek pedig többféle megjelenítési konfigurációt kínálnak az információk rendezett tárolásához.

Ezenkívül a továbbfejlesztett projektmenedzsment funkciók, mint például az időkövetés, a függőségi figyelmeztetések és az e-mailek, ezt a sablont egy márka létrehozásához szükséges all-in-one megoldássá teszik.

9. ClickUp márkaindítási terv sablon

A ClickUp márkaindítási terv sablonjával biztosíthatja, hogy minden feladat időben elkészüljön, és így márkaindítása sikeres legyen.

A ClickUp márkaindítási terv sablonja a társ-pilótája az új márka indításának izgalmas kalandjában. Segít rendezni a tervezés apró részleteit, összehangolni a dolgokat és ténylegesen elindítani a márkát. ✈️

Ez a sablon minden szükséges elemet tartalmaz a sikeres bemutatóhoz, beleértve:

Pontos idővonal létrehozása A fontos feladatok szervezése és nyomon követése Az összes érdekelt fél összehangolása a szükséges erőforrásokkal és határidőkkel

A sablon használatához először határozza meg céljait, kutassa fel a piacot, majd hozzon létre egy részletes ütemtervet a Gantt-diagram nézetben. Ez a sablon a tervezés és a nyomon követés javítását szolgáló funkciókkal rendelkezik. Az egyéni állapotok és mezők lehetővé teszik minden folyamatlépés pontos nyomon követését, míg az egyéni nézetek segítségével különböző szögekből közelítheti meg projektjét a jobb nyomon követés érdekében.

A Tábla nézet segítségével rendszerezheti tartalmi ötleteit és feladatokat oszthat ki a csapat tagjainak. A ClickUp Automations opcióval automatizált e-mail kampányokat és közösségi média bejegyzéseket hozhat létre, biztosítva ezzel a zökkenőmentes és hatékony promóciókat.

Ezenkívül a műszerfalak segítségével könnyedén nyomon követheti az előrehaladást, és áttekintést kaphat az eredményekről, hogy a bevezetés sikeres legyen.

10. ClickUp márkaátalakítási terv sablon

Ideje egy átalakításnak? Rázza fel a dolgokat a ClickUp márkaátalakítási terv sablonjával!

A márkaátalakítás egy komplex és kihívásokkal teli vállalkozás, amely részletes tervezést és koordinációt igényel. Szerencsére a ClickUp márkaátalakítási projekt sablonja pontosan ezt a folyamatot hivatott egyszerűsíteni. ♻️

A kezdeti célok kitűzésétől és a jelenlegi márka elemzésétől az új identitás kidolgozásáig, a bevezetésig és az eredmények nyomon követéséig ez a sablon segít kezelni a átalakulás minden aspektusát. Pontos kialakítása segít a csapatnak a fókuszban maradni, és minden projekt szakaszát a célokhoz igazítani.

A sablon tartalmazza azokat a kulcsfontosságú elemeket, amelyek zökkenőmentessé teszik az utat. Az olyan egyéni állapotok, mint a „Folyamatban” és a „Belső felülvizsgálat” lehetővé teszik az egyes fázisok részletes nyomon követését, míg az egyéni mezők hatékony módszert kínálnak a feladatok kezelésére és a projekt vizualizálására. Ezenkívül a projektmenedzsment funkciók, mint például a függőségi figyelmeztetések, az időkövetés és a megjegyzések, javítják az általános nyomon követési képességet.

Létrehozhat Gantt-diagramot is a haladás nyomon követéséhez, használhat mérföldköveket a marketingkampány figyelemmel kíséréséhez, és figyelemmel kísérheti az eredményeket a műszerfalak segítségével.

A zökkenőmentes együttműködés, a folyamatos frissítések, a rendszeres megbeszélések és a maximális termelékenység elemzése révén ez a sablon sikeres márkaátalakításhoz vezet, összehangolva az összes érdekelt felet, és egyszerűsítve és hatékonnyá téve a folyamatot.

Kezdje meg márkaépítési útját a ClickUp stílusú útmutató sablonjaival!

A 10 innovatív ClickUp sablon segítségével a márkamenedzsment bonyolult feladatait soha nem volt ilyen egyszerű elvégezni. A logóktól a teljes márkakönyvekig – itt megtalálja a márkaépítéshez szükséges, az Ön egyedi igényeire szabott útitervet.

Akár már profi vagy a márkaépítésben, akár csak most kezded, válassz egy ingyenes stílusú útmutató sablont a listánkból, és vezesd vállalkozásodat a jól felépített siker útjára! ?️