A 10 legjobb márkamenedzsment szoftver 2025-re

A márkamenedzsment egy művészet és egy tudomány. ?‍?

Akár új kampányokhoz kell ötleteket kitalálni, akár projekteket kell irányítani, nyugodtan mondhatjuk, hogy a márkamenedzsereknek sok a dolguk. Ehhez nagy figyelemre van szükség a részletek iránt, a piac megértésére és kreatív gondolkodásra.

Ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználja erőfeszítéseit és pozitív hatást gyakoroljon a vállalat eredményére, márkamenedzsment eszközök segítségével figyelemmel kísérheti, kezelheti és mérheti márkája állapotát és teljesítményét.

Ezek az eszközök a hagyományos piackutatási formáktól a kifinomultabb elemzési megoldásokig terjednek – kiváló betekintést nyújtanak márkájának helyzetébe, segítik a megfelelő ügyfelek megcélzását és marketingstratégiáinak optimalizálását, hogy márkája kiemelkedjen a versenytársak közül.

Ha tehát új márkamenedzsment megoldást keres, amelyet technológiai eszköztárához hozzáadhat, vagy egyszerűen csak egy olyan megoldást keres, amely mindent meg tud oldani, akkor mi segítünk Önnek. A jelenleg elérhető legjobb márkamenedzsment szoftverek közül kiválasztottunk tíz legjobbat. Tekintse meg mindegyiket, hogy megismerje azok legjobb tulajdonságait, korlátait, árait és az ügyfelek véleményét.

De mielőtt belevetné magát a listába, derítse ki, mi teszi jóvá egy márkamenedzsment szoftvert, hogy Ön és marketingcsapata kiválaszthassa a márkájához legmegfelelőbb eszközt! ?

Mire kell figyelni egy márkamenedzsment szoftver kiválasztásakor?

A márkamenedzsment egy marketingstratégia és folyamat, amelynek célja a márka identitásának és hírnevének megteremtése, ápolása és védelme. Ez magában foglalja a vállalat és ügyfelei közötti kommunikáció minden aspektusát, beleértve a marketingkezdeményezéseket, az ügyfélszolgálatot, az iparági trendek nyomon követését és még sok minden mást.

Ezek a marketingeszközök a következő területeken segítik a márkamenedzsereket és a marketingcsapatokat:

Márkastratégia : hatékonyan kezelje és hajtsa végre márkastratégiáját

Márkaegységesség : Tartsa egységesnek : Tartsa egységesnek a márka általános irányelveit a különböző csatornákon.

Eszközök szervezése : Központi adatbázis a digitális márkaeszközök számára

Márkaismertség és elérhetőség : vonzza a potenciális ügyfeleket, és növelje a márkaismertséget és a márkahűséget.

Fokozott ügyfélélmény : befolyásolja a közönség vásárlási döntéseit és növelje az eladásokat : befolyásolja a közönség vásárlási döntéseit és növelje az eladásokat

Automatizált munkafolyamatok : A munkafolyamatok kezelése és egyszerűsítése

Betekintés és adatok : Kövesse nyomon és mérje a márka egészségét és a kampányok teljesítményét.

Erőforrás-kezelés: Határozza meg és hatékonyan : Határozza meg és hatékonyan ossza el a költségvetést , a munkaterhelést, az időt és az egyéb rendelkezésre álló erőforrásokat.

De ne feledje: nem minden márkamenedzsment szoftver egyforma. ☝️

A megfelelő márkamenedzsment eszköz keresésekor érdemes figyelni az alábbi kulcsfontosságú funkciókra:

Szervezett és központosított központ a márkaeszközei számára

Robusztus hierarchia és digitális eszközkezelő rendszerek

Testreszabhatóság, skálázhatóság és felhasználóbarát felület

Valós idejű adatok és jelentési irányítópultok

Munkafolyamat-automatizálás

Fejlett keresési és szűrési rendszer

Integrációs képességek

Csapatmunka -eszközök

…hogy csak néhányat említsünk.

Most pedig ideje bemutatni a piac tíz legjobb márkamenedzsment eszközét. Minden eszköz egyedi funkciókkal rendelkezik, ezért érdemes mindegyiket megnézni, hogy melyik felel meg leginkább jelenlegi és jövőbeli igényeinek!

A legjobb projektmenedzsmenthez és csapatmunkához

A ClickUp központosítja a csapatok közötti együttműködést, így mindenki ugyanazon cél felé dolgozik, és elkerülhetőek a szilárd struktúrák.

Készen áll arra, hogy márkáját új szintre emelje és csapata termelékenységét növelje? Kezelje márkáját, projektjeit és csapatait hatékonyan – mindezt egy helyen a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely teljesen testreszabható platformot kínál, hogy segítse a különböző részlegek és iparágak csapatait bármilyen típusú munka kezelésében, a csapatok közötti együttműködés javításában és a munkafolyamatok egyszerűsítésében.

Akár egyetlen, akár több márkát felügyelő márkamenedzser, a teljes platform teljes mértékben testreszabható, a ClickUp-ot bármilyen módon beállíthatja, hogy bármilyen típusú üzleti tevékenységet támogasson, és egyedi és összetett munkafolyamat-preferenciáknak is megfeleljen.

Robusztus hierarchikus felépítése rugalmasságot és ellenőrzést biztosít a projektek és csapatok szervezéséhez az üzleti tevékenységének megfelelő módon, míg a ClickUp legfontosabb projektmenedzsment funkciói lehetővé teszik a projektek, marketingkampányok, munkaterhelés, vállalati és csapatcélok tervezését, kezelését és nyomon követését, és még sok minden mást.

Márkamenedzserként sok feladata van, ezért hagyja, hogy a ClickUp segítse Önt minden szükséges feladat kezelésében – mindezt egy helyen!

Tervezze meg márkájának marketingstratégiáit és kampányait olyan együttműködési eszközökkel, mint a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Docs, válasszon több mint 15 egyedi nézet közül a csapat munkaterhelésének kezeléséhez, kommunikáljon a csapattal a beépített csevegőablak és megjegyzések segítségével, és kövesse nyomon KPI-jeit és céljait a ClickUp Goals alkalmazásban.

A marketing szakemberek a ClickUp Whiteboards-ot vizuális együttműködési eszközként használhatják brainstorminghoz, ütemtervekhez, stratégiai tervezéshez és bármilyen más célra, és könnyedén összekapcsolhatják őket a ClickUp-ban végzett munkájukkal.

Emellett hozzáférést biztosít egy egyedi Dashboard funkcióhoz, amely lehetővé teszi, hogy valós idejű jelentésekkel átfogó képet alkosson munkájáról, és nyomon kövesse mindenféle fontos adatot, például a projekt előrehaladását, a prioritásokat, a teljesítményeket és gyakorlatilag bármit, amit egy pillanat alatt szeretne látni.

A ClickUp egyedi automatizálási funkcióival végre hatékony munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek kevesebb figyelmet és energiát igényelnek. Egyszerűsítse csapata folyamatait a ClickUp előre elkészített automatizálási funkcióival, vagy hozza létre saját automatizálási funkcióit, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat és automatizálja a manuális feladatokat, így több időt fordíthat a legfontosabb feladatra: a márka építésére és kezelésére!

A munkafolyamatok racionalizálásáról szólva: a ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, beleértve a leggyakrabban használt alkalmazásokat, mint például a Slack, a Gmail, a Dropbox, a Hubspot, a Jotform és még sok más. Csatlakoztassa őket egymáshoz, hogy minden munkáját egy központi helyen összpontosítsa. ??

Szeretne többet megtudni arról, hogyan segíthet a ClickUp a márkamenedzsmentben? Nézze meg az alábbi funkciókat, és megtudja!

Legjobb funkciók

15 + egyéni nézet: válassza ki, hogyan szeretné látni a munkáját (idővonal, tábla, csevegés, válassza ki, hogyan szeretné látni a munkáját (idővonal, tábla, csevegés, munkaterhelés nézet és még sok más)

Egyéni mezők és Egyéni állapotok : Adjon hozzá annyi egyéni mezőt, amennyi szükséges ahhoz, hogy csapata és az érdekelt felek megkapják a szükséges kontextust, és hozzon létre egyéni állapotokat, amelyek segítenek a haladás nyomon követésében. Adjon hozzá annyi egyéni mezőt, amennyi szükséges ahhoz, hogy csapata és az érdekelt felek megkapják a szükséges kontextust, és hozzon létre egyéni állapotokat, amelyek segítenek a haladás nyomon követésében.

ClickUp űrlapnézet : Testreszabhatja az űrlapokat témákkal és avatárképekkel, hogy azok tükrözzék márkáját, és felhasználhatja őket az ügyfelektől érkező visszajelzések gyűjtésére.

ClickUp Naptár nézet: Könnyedén hozhat létre kampánynaptárat, és összekapcsolhatja a fontos feladatokat egy áttekinthető nézetben.

Korrektúra (kép, videó és PDF megjegyzések): Központosítsa a márkaeszközökkel kapcsolatos visszajelzéseket, és gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatot. (kép, videó és PDF megjegyzések): Központosítsa a márkaeszközökkel kapcsolatos visszajelzéseket, és gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatot.

Kollaboratív táblák : Ötleteljen egyedül vagy csapatával, és készítsen vizuális útitervet kampányaihoz, projektjeihez és egyebekhez.

ClickUp Docs : Készítsen átfogó : Készítsen átfogó projektkommunikációs tervet a Docs segítségével, amely megkönnyíti üzleti üzenetküldési stratégiájának megtervezését.

Engedélyek és adatvédelem : Hívjon meg vendégeket, például ügyfeleket és szabadúszókat a munkaterületére, és ellenőrizze a megosztási, adatvédelmi és engedélyezési beállításokat.

Mobilalkalmazás : Minden eszközön elérhető, így bármikor és bárhonnan hozzáférhet munkájához.

Egyedi irányítópultok: Válasszon több mint 50 irányítópult-widget közül, és hozza létre ideális irányítóközpontját, ahol nyomon követheti marketingtevékenységeit, projektjeit, munkaterhelését és még sok minden mást.

A ClickUp Dashboards segítségével összes munkáját egy magas szintű áttekintésben gyűjtheti össze.

Korlátozások

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3519+ értékelés)

Ingyenes CRM, amely segít ápolni és fejleszteni vállalkozását

Az élő csevegés lehetővé teszi, hogy valós időben kapcsolatba lépjen a látogatókkal, támogatást nyújtson és üzleteket kössön.

A weboldal-készítő segítségével drag-and-drop felületen testreszabhatja weboldalát.

Beépített elemzések, jelentések és irányítópult, amelyek segítenek mérni marketingkampányai teljesítményét.

Személyre szabhatja marketingtevékenységét viselkedésalapú célzással.

Marketing Hub Starter : 45 USD/hó Professional : 800 USD/hó Enterprise : 3600 USD/hó

Starter : 45 USD/hó áron

Professzionális : 800 USD/hó áron

Vállalati : 3600 USD/hó áron

G2: 4,4 az 5-ből (9191+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 5360 értékelés)

Bepillantást és elemzéseket nyújt a közösségi növekedés javítása érdekében.

Könnyen használható és előre beütemezhető bejegyzések

Beépített együttműködési eszközök

Intelligens beérkező levelek mappa, amely az összes kapcsolódó hálózatot és profilt egybe egyesíti a könnyebb nyomon követés érdekében.

Kezelje a több platformon megjelenő értékeléseket, hogy megőrizze és erősítse online hírnevét.

Kiváló minőségű marketing sablonok remek dizájnnal

Az árak más közösségi média ütemező platformokhoz képest drágábbak lehetnek.

30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál.

Standard : 249 USD/hó (további felhasználó +199 USD/hó)

Professional : 399 USD/hó (további felhasználó +299 USD/hó)

Advanced : 499 USD/hó (további felhasználó +349 USD/hó)

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

G2: 4,3 az 5-ből (2093+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (531+ értékelés)

Töltsön fel, tároljon, rendszerezzen és osszon meg korlátlan számú fájlt egy biztonságos helyről.

Az egyedi márkajelzés lehetővé teszi a megjelenés, a domain és a keresés testreszabását, hogy valóban márkaközpontú élményt nyújtson.

Rendezze az eszközöket gyűjtemények, szakaszok és címkék szerint

Az AI-alapú automatikus címkézés importáláskor automatikusan logikai címkéket ad az eszközökhöz.

Az Advanced Video Editor segítségével videofájlokat szerkeszthet az alkalmazáson belül.

A beállítási időszak alatti tanulási görbe

Az alapok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

G2: 4,5 az 5-ből (1035+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (433+ értékelés)

A csatornák segítenek a csapatoknak nyomon követni a beszélgetéseket

A Huddles és a Clips segítségével a csapatok hatékonyabban tudnak kapcsolatba lépni egymással és kommunikálni.

Kezdjen csevegést egy vagy több személlyel egyszerre

Csatlakoztassa a Slacket más munkaeszközökhöz , például a ClickUp, a Google Drive, a Zoom és másokhoz.

A csatornák túlterhelőek és zavaróak lehetnek, ha nem kezelik őket megfelelően.

Ingyenes

Pro : 7,25 USD/hó

Business+ : 12,50 USD/hó

Enterprise Grid : Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

G2: 4,5 az 5-ből (30 841+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (22 811+ értékelés)

Könnyen beállíthat ismétlődő fizetéseket és automatikus fizetési emlékeztetőket.

Több mint 14 000 különböző bankhoz és hitelkártya-társasághoz kapcsolódik

Több mint 100 alkalmazással integrálható, hogy egyszerűsítse üzleti tevékenységét és összekapcsolja csapatait és ügyfeleit.

A számlák elküldése előtt megtekintheti azokat, és azonnali értesítést kap, ha a számlát megtekintették és kifizették.

Automatikusan kiszámítja az adókat és nyomon követi a számlákon szereplő készleteket.

Az eszköz túl bonyolult lehet azok számára, akik nem ismerik a könyvelést.

Lite : 4,50 USD/hó három hónapig (5 számlázható ügyfél)

Plusz : 9 USD/hó három hónapig (50 számlázható ügyfél)

Prémium : 16,50 USD/hó három hónapig (korlátlan számú fizető ügyfél)

Select : Egyedi árazás; demo kérés

G2: 4,5 az 5-ből (657+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (4037+ értékelés)

Egyszerűsítse munkafolyamatát és rendezze eszközeit a dedikált eszközkönyvtárak segítségével.

Előre elkészített tartalomblokk vagy SDK a márkád igényeinek megfelelő egyedi elemek létrehozásához

Integrálja kedvenc alkalmazásaival a tervezés, a kommunikáció, a termelékenység, a marketing és a projektmenedzsment területén, és még sok másban.

Hozzáférés az eszközökhöz és irányelvekhez közvetlenül az asztali alkalmazásból

Betekintési és elemzési funkciók a használat nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy márkamenedzsment-befektetése minden csatornán megtérüljön.

A platformon belüli keresési funkció javításra szorul.

Essentials Ingyenes Starter : 79 USD/hó Team : 279 USD/hó

Ingyenes

Starter : 79 USD/hó

Csapat : 279 USD/hó

Vállalati : Foglaljon bemutatót az árakért

G2 : 4,6 az 5-ből (104+ értékelés)

Capterra : 4,8 az 5-ből (63+ értékelés)

Valós idejű figyelemmel kísérés és automatizált közzététel a legfontosabb webhelyeken

Minden jelzést optimalizál, hogy márkáját ajánlják, legyen az a Google vagy a Google Home, az Apple Maps vagy a Siri.

Az árak magasak lehetnek, és az új felhasználóknak meredek a tanulási görbe.

Get Found : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Be Chosen: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Thrive : Árakért vegye fel a kapcsolatot

G2 : 4,4 az 5-ből (81+ értékelés)

Capterra : 4,6 az 5-ből (29+ értékelés)

Kezelje a panaszokat, kérdéseket és egyebeket, és válaszoljon az ügyfeleknek egy egységes felületről.

Csatlakoztassa a Zendesk-et több mint 1000 előre elkészített integrációhoz , beleértve a népszerű alkalmazásokat, mint például a ClickUp, a Slack, a Dropbox, a Salesforce és még sok más.

Használja a Side Conversations funkciót, hogy a Zendesk Agent Workspace-en belül a belső és külső csapatok együtt tudjanak dolgozni a jegyekkel.

A Zoom integrációval közvetlenül a támogatási jegyből ütemezheti és indíthatja el a Zoom-találkozókat ügyfeleivel; a találkozó felvétele automatikusan privát megjegyzésként kerül közzétételre a jegyen, így minden fontos beszélgetés egy helyen marad.

Az AI-képességek és a Flow Builder segítségével automatizálhatja az interakciókat.

A beállítási folyamat más felhasználók számára túl bonyolult lehet.

Zendesk szolgáltatások Suite Team: 49 USD/ügynök/hónap, éves számlázással Suite Growth: 79 USD/ügynök/hónap, éves számlázással Suite Professional: 99 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Suite Team: 49 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Suite Growth: 79 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Suite Professional: 99 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Zendesk értékesítéshez Team : 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással Growth : 49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással Professional : 99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Csapat : 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Growth : 49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Professional : 99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

G2 : 4,3 az 5-ből (467+ értékelés)

Capterra : 4,4 az 5-ből (3382+ értékelés)

Projektcsevegés a valós idejű kommunikációhoz

Portfólió nézet, amelyben könnyen áttekintheti az összes terméket és szolgáltatást

Burndown jelentések, kihasználtsági jelentések és számlázás

A projekt sablonok nem elérhetők az ingyenes csomagban.

Az integrált csapatcsevegés fizetős funkció.

A listán szereplő egyéb marketingprojekt-menedzsment szoftverekhez képest drága fizetős csomagok

A Teamwork Projects ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 10 dollártól kezdődik felhasználónként.

G2: 4,4/5 (990+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

Szeretne elkezdeni, de egy kis segítségre van szüksége? Használja ezt az ingyenes ClickUp márkamenedzsment sablont, amely szervezett és strukturált módszert kínál projektjei, csapata és egyebek kezeléséhez. *

Ez a márkamenedzsment-sablon lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse ügyfelei összes tevékenységét, valamint dokumentálja a stílusútiasításokat és a belső folyamatokat.

2. Hubspot

A legjobb ügyfélkapcsolat-kezeléshez

via Hubspot

A HubSpot egy all-in-one márkamenedzsment platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ügyfélkapcsolatokat építsenek és ápoljanak. Átfogó eszközkészletet kínál az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat, a weboldal-tervezés és az elemzés területén.

Ezzel az eszközzel Ön és csapata személyre szabott ügyfélélményt teremthetnek, és erősebb ügyfélkapcsolatokat építhetnek ki, hogy növeljék a lojalitást és több potenciális ügyfelet szerezzenek. A HubSpot segítségével kezelheti márkája hírnevét is, nyomon követve a közösségi média csatornákon róla folyó beszélgetéseket, és gyorsan reagálva az esetleges negatív visszajelzésekre.

Legjobb funkciók

Ingyenes CRM, amely segít ápolni és fejleszteni vállalkozását

Az élő csevegés lehetővé teszi, hogy valós időben kapcsolatba lépjen a látogatókkal, támogatást nyújtson és üzleteket kössön.

A weboldal-készítő segítségével drag-and-drop felületen testreszabhatja weboldalát.

Beépített elemzések, jelentések és irányítópult, amelyek segítenek mérni marketingkampányai teljesítményét.

Személyre szabhatja marketingtevékenységét viselkedésalapú célzással.

Korlátozások

3. Sprout Social

via Sprout Social

Azok számára, akik előrelépni szeretnének a közösségi média világában és online jelenlétet szeretnének kiépíteni, a Sprout Social kiváló választás.

A Sprout Social egy vonzó márkamenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat online jelenlétük kezelésében és maximalizálásában. Átfogó eszközkészletet kínál, beleértve a monitorozást, az ütemezést, az elemzéseket és egyebeket, hogy a márkák mindig naprakészek legyenek digitális ügyfélkapcsolataikban.

A Sprout Social felhasználóbarát felületével a vállalkozások könnyedén kezelhetnek több fiókot, miközben szervezettek és tájékozottak maradnak. Ezenkívül a Sprout Social részletes betekintést nyújt az ügyfelek viselkedésébe, értékes adatokat szolgáltatva, amelyek segítségével a vállalkozások jobban megérthetik célközönségüket, és hatékonyabb marketingstratégiákat dolgozhatnak ki.

Legjobb funkciók

Bepillantást és elemzéseket nyújt a közösségi növekedés javítása érdekében.

Könnyen használható és előre beütemezhető bejegyzések

Beépített együttműködési eszközök

Intelligens beérkező levelek mappa, amely az összes kapcsolódó hálózatot és profilt egybe egyesíti a könnyebb nyomon követés érdekében.

Kezelje a több platformon megjelenő értékeléseket, hogy megőrizze és erősítse online hírnevét.

Kiváló minőségű marketing sablonok remek dizájnnal

Korlátozások

Az árak más közösségi média ütemező platformokhoz képest drágábbak lehetnek.

„A fizetős csomagok ára kissé magas lehet, különösen kisvállalkozások számára. Emellett úgy találom, hogy néhány fejlettebb funkció használata kissé zavaros lehet.” — Capterra értékelés

Árak

30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál.

Standard : 249 USD/hó (további felhasználó +199 USD/hó)

Professional : 399 USD/hó (további felhasználó +299 USD/hó)

Advanced : 499 USD/hó (további felhasználó +349 USD/hó)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,3 az 5-ből (2093+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (531+ értékelés)

4. Brandfolder

A legjobb digitális eszközkezeléshez

via Brandfolder

A Brandfolder segítségével a márkamenedzserek egy biztonságos, központi adatbázisban tárolhatják, kezelhetik digitális eszközeiket és megoszthatják fájljaikat. Robusztus eszközkönyvtárakkal, egyszerűsített fájlmegosztási folyamatokkal és testreszabható hozzáférés-vezérléssel rendelkezik, hogy Ön irányíthassa digitális eszközeit és egységes márkaidentitást tudjon fenntartani a különböző platformokon, weboldalakon, közösségi média csatornákon és másutt.

A Brandfolder az alapvető márkamenedzsment funkciók mellett lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mérjék márkájuk teljesítményét. Az analitikai irányítópult segítségével hozzáférhet a felhasználói betekintésekhez, az eszközelemzésekhez, valamint a Brandfolder és a Collection elemzésekhez, amelyek segítségével javíthatja a ROI-t és biztosíthatja, hogy márkaeszközei több terjesztési csatornán is jól teljesítsenek.

Legjobb funkciók

Töltsön fel, tároljon, rendszerezzen és osszon meg korlátlan számú fájlt egy biztonságos helyről.

Az egyedi márkajelzés lehetővé teszi a megjelenés, a domain és a keresés testreszabását, hogy valóban márkaközpontú élményt nyújtson.

Rendezze az eszközöket gyűjtemények, szakaszok és címkék szerint

Az AI-alapú automatikus címkézés importáláskor automatikusan logikai címkéket ad az eszközökhöz.

Az Advanced Video Editor segítségével videofájlokat szerkeszthet az alkalmazáson belül.

Korlátozások

A beállítási időszak alatti tanulási görbe

„Először zavarosnak tűnik a szakaszok, címkék, gyűjtemények és rögzítések megértése.” — Capterra értékelés

Árak

Az alapok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (1035+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (433+ értékelés)

5. Slack

A legjobb egységes kommunikációs szoftver

via Slack

A Slack egy üzenetküldő platform, amely központi csomópontként szolgál a csapatok számára a hatékonyabb kommunikáció, az ötletek megosztása és a visszajelzési folyamat felgyorsítása érdekében.

A márkamenedzserek és a csapatok egyedi csatornákat hozhatnak létre a beszélgetési szálak elkülönítésére, üzeneteket küldhetnek egy vagy több személynek, és fájlokat küldhetnek a megjegyzésekben. A csapatkommunikáció további javítása érdekében a Slack lehetővé teszi, hogy csatlakozzon egy huddle-híváshoz vagy videokonferenciához, ami hasznos lehet távoli munkavégzés vagy összetett témák magyarázata során.

Ezenkívül a Slack Connect lehetővé teszi, hogy ügyfeleket és külső csapatokat hívjon meg munkaterületére, és velük együttműködjön. Mindezek a funkciók és még sok más megkönnyítik a frissítések közlését, a visszajelzések gyűjtését, a feladatok delegálását és a visszajelzési folyamat felgyorsítását, különösen az e-mailes kommunikációhoz képest.

A Slack integrálható más üzleti eszközökkel is, például olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp, és olyan CRM alkalmazásokkal, mint a Hubspot, hogy segítsen a csapatoknak racionalizálni munkájukat, kezelni a projekteket és nyomon követni a marketingkampányokat.

Legjobb funkciók

A csatornák segítenek a csapatoknak nyomon követni a beszélgetéseket

A Huddles és a Clips segítségével a csapatok hatékonyabban tudnak kapcsolatba lépni egymással és kommunikálni.

Kezdjen csevegést egy vagy több személlyel egyszerre

Csatlakoztassa a Slacket más munkaeszközökhöz , például a ClickUp, a Google Drive, a Zoom és másokhoz.

Korlátozások

A csatornák túlterhelőek és zavaróak lehetnek, ha nem kezelik őket megfelelően.

„Elveszhet néhány csatornán, különösen, ha sok csatorna van, és azok különböző csapatokhoz tartoznak.” — Capterra értékelés

Árak

Ingyenes

Pro : 7,25 USD/hó

Business+ : 12,50 USD/hó

Enterprise Grid: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (30 841+ értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (22 811+ értékelés)

6. FreshBooks

A legjobb online könyveléshez és számlázáshoz

Via FreshBooks

A FreshBooks egy számlázási és könyvelési megoldás, amely különböző iparágakban működő márkák, könyvelők, szabadúszók és vállalkozók számára segít egyszerűsíteni a könyvelést.

Egyszerűsítse munkafolyamatát és kordában tartsa a feladatokat a könnyen használható számviteli és könyvelési funkciók, például a professzionális számlázás segítségével, amelyek lehetővé teszik professzionális jelentések készítését, márkás számlák testreszabását és a pénzügyi adatok nyomon követését. Az alkalmazás segítségével a megbízási időszak alatt bármikor létrehozhat és elküldhet megbízási jelentéseket, valamint automatizálhatja fizetéseit az automatikus számlázás, az ismétlődő fizetések és az automatikus emlékeztetők segítségével.

Legjobb funkciók

Könnyen beállíthat ismétlődő fizetéseket és automatikus fizetési emlékeztetőket.

Több mint 14 000 különböző bankhoz és hitelkártya-társasághoz kapcsolódik

Több mint 100 alkalmazással integrálható, hogy egyszerűsítse üzleti tevékenységét és összekapcsolja csapatait és ügyfeleit.

A számlák elküldése előtt megtekintheti azokat, és azonnali értesítést kap, ha a számlát megtekintették és kifizették.

Automatikusan kiszámítja az adókat és nyomon követi a számlákon szereplő készleteket.

Korlátozások

Az eszköz túl bonyolult lehet azok számára, akik nem ismerik a könyvelést.

„Egyes felhasználók a szoftvert bonyolultnak és túlterhelőnek találhatják, különösen, ha nem ismerik a számlázási és könyvelési gyakorlatokat.” — Capterra értékelés

Árak

Lite : 4,50 USD/hó három hónapig (5 számlázható ügyfél)

Plusz : 9 USD/hó három hónapig (50 számlázható ügyfél)

Prémium : 16,50 USD/hó három hónapig (korlátlan számú fizető ügyfél)

Select: Egyedi árazás; demo kérés

Értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (657+ értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (4037+ értékelés)

7. Frontify

A legjobb márkaeszköz-kezelő szoftver

via Frontify

A Frontify egy márka- és digitális eszközkezelő szoftver, amely tervezők, márkák, fejlesztők és marketingcsapatok számára olyan digitális márka-ökoszisztémát biztosít, amely az üzleti tevékenységükkel együtt bővíthető.

Központi helyet biztosít minden márkaeszköz számára, valamint eszközöket kínál a márkairányelvek testreszabásához, a kreatív csapatok együttműködésének javításához és újrafelhasználható digitális és nyomtatott sablonok létrehozásához. Könnyedén hozzáférhet, szerkesztheti és frissítheti a digitális irányelveket, valamint több mint 40 különböző tartalmi elemhez férhet hozzá, amelyek segítenek az irányelvek testreszabásában.

A kreatív együttműködés terén ez az eszköz javítja a visszajelzési folyamatot, mivel lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen linkkel megosszák a részletes információkat és a módosításokat. Ezenkívül a márkamenedzsereknek egyszerűsített megoldást kínál a tervezési sablonok megosztására. Egyszerűen hozzon létre könyvtárakat a márkázási sablonjaiból, és engedélyezze a csapat tagjainak, hogy előre jóváhagyott terveket készítsenek saját maguk, ezzel ösztönözve az önállóságot, megelőzve a szűk keresztmetszeteket és felgyorsítva a tartalomkészítési folyamatot.

Legjobb funkciók

Egyszerűsítse munkafolyamatát és rendezze eszközeit a dedikált eszközkönyvtárak segítségével.

Előre elkészített tartalomblokk vagy SDK a márkád igényeinek megfelelő egyedi elemek létrehozásához

Integrálja kedvenc alkalmazásaival a tervezés, a kommunikáció, a termelékenység, a marketing és a projektmenedzsment területén, és még sok másban.

Hozzáférés az eszközökhöz és irányelvekhez közvetlenül az asztali alkalmazásból

Betekintési és elemzési funkciók a használat nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy márkamenedzsment-befektetése minden csatornán megtérüljön.

Korlátozások

A platformon belüli keresési funkció javításra szorul.

„A keresési funkció kissé nehézkes, mivel a keresési kifejezés körüli összes szöveget visszaadja.” — Capterra értékelés

Árak

Essentials Ingyenes Starter : 79 USD/hó Team : 279 USD/hó

Ingyenes

Starter : 79 USD/hó

Csapat : 279 USD/hó

Vállalati: Foglaljon bemutatót az árakért

Ingyenes

Starter : 79 USD/hó

Csapat: 279 USD/hó

Értékelések és vélemények

G2 : 4,6 az 5-ből (104+ értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (63+ értékelés)

8. Uberall

A legjobb helyszíni marketing menedzsmenthez

via Uberall

Az Uberall egy helyalapú marketingkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy zökkenőmentes, hibrid ügyfélélményt nyújtsanak. Egy sor eszközt kínál, amelyek segítségével a márkák kezelhetik online jelenlétüket a népszerű keresőmotorokban, közösségi média csatornákon, véleményező weboldalakon és más felületeken.

Helyinformációs szoftverként úgy lett kialakítva, hogy javítsa márkájának helyi keresési láthatóságát, növelje a márka iránti elkötelezettséget és növelje a bevételeket azáltal, hogy optimalizálja minden olyan digitális csatornát, amely befolyásolja a felfedezést és a vásárlási döntéseket, különösen helyi szinten.

Ezen felül az Uberall hatékony elemzési eszközöket, automatizált megoldásokat és integrációkat kínál a legnépszerűbb értékelő oldalakkal, így a vállalkozások növelhetik láthatóságukat a potenciális ügyfelek számára, és adat alapú döntéseket hozhatnak.

Legjobb funkciók

Valós idejű figyelemmel kísérés és automatizált közzététel a legfontosabb webhelyeken

Minden jelzést optimalizál, hogy márkáját ajánlják, legyen az a Google vagy a Google Home, az Apple Maps vagy a Siri.

Korlátozások

Az árak magasak lehetnek, és az új felhasználóknak meredek a tanulási görbe.

„A tapasztalatlan és közepesen tapasztalt marketingesek számára meglehetősen drága, és ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki belőle, egy kis tanulási folyamaton kell átesnie, amelynek során alkalmazkodnia kell az alkalmazáshoz és annak funkcióihoz.” — Capterra értékelés

Árak

Get Found : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Be Chosen: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Thrive: Árakért vegye fel a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2 : 4,4 az 5-ből (81+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (29+ értékelés)

9. Zendesk

A legjobb panaszkezeléshez, ügyfélszolgálati megoldásokhoz és értékesítési CRM-hez

A Zendesk segítségével

A Zendesk egy online hírnévkezelő szoftver, amely lehetővé teszi a márkák számára, hogy gyorsabban megoldják a jegyeket, nyomon kövessék az ügyfelek panaszát a különböző csatornákon, és a legjobb ügyfélélményt nyújtsák.

A Zendesk testreszabható jegyrendszerei, ügyfélprofiljai és automatizált támogatási megoldásai segítenek abban, hogy minden ügyfél számára egységes, személyre szabott élményt teremtsen, miközben hatékony elemző eszköze lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok, panaszok stb. nyomon követését.

Ezenkívül a Zendesk együttműködési eszközei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot hozzanak létre, amelynek köszönhetően gyorsan reagálhatnak az ügyfelek problémáira és kérdéseire, valamint könnyedén megoszthatják egymással az információkat, megjegyzéseket és visszajelzéseket. Ez segít biztosítani, hogy a márkamenedzsment folyamatban részt vevő csapat tagjai és vezetők javítsák munkafolyamatukat, és együttesen okosabb üzleti döntéseket hozzanak.

Funkciók

Kezelje a panaszokat, kérdéseket és egyebeket, és válaszoljon az ügyfeleknek egy egységes felületről.

Csatlakoztassa a Zendesk-et több mint 1000 előre elkészített integrációhoz , beleértve a népszerű alkalmazásokat, mint például a ClickUp, a Slack, a Dropbox, a Salesforce és még sok más.

Használja a Side Conversations funkciót, hogy a Zendesk Agent Workspace-en belül a belső és külső csapatok együtt tudjanak dolgozni a jegyekkel.

A Zoom integrációval közvetlenül a támogatási jegyből ütemezheti és indíthatja el a Zoom-találkozókat ügyfeleivel; a találkozó felvétele automatikusan privát megjegyzésként kerül közzétételre a jegyen, így minden fontos beszélgetés egy helyen marad.

Az AI-képességek és a Flow Builder segítségével automatizálhatja az interakciókat.

Korlátozások

A beállítási folyamat más felhasználók számára túl bonyolult lehet.

„Sok beállítást igényel, ezért a szoftver, különösen a súgó központ bevezetése több időt vesz igénybe.” — Capterra értékelés

Árak

Zendesk szolgáltatások Suite Team: 49 USD/ügynök/hónap, éves számlázással Suite Growth: 79 USD/ügynök/hónap, éves számlázással Suite Professional: 99 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Suite Team: 49 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Suite Growth: 79 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Suite Professional: 99 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Zendesk értékesítéshez Team : 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással Growth : 49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással Professional : 99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Csapat : 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Growth : 49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Professional: 99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Suite Team: 49 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Suite Growth: 79 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Suite Professional: 99 USD/ügynök/hónap, éves számlázással

Csapat : 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Growth : 49 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Professional: 99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Értékelések és vélemények

G2 : 4,3 az 5-ből (467+ értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (3382+ értékelés)

via Teamwork Projects

A Teamwork egy projekt-együttműködési szoftver, amely ideális azoknak a marketingcsapatoknak, akik javítani szeretnék márkamenedzsmentjüket. A Teamwork lehetővé teszi a csapatok számára, hogy javítsák szervezeti felépítésüket egy központi munkaterület létrehozásával, ahol az összes projekteszköz tárolható és a csapat tagjai hozzáférhetnek.

Funkciók

Projektcsevegés a valós idejű kommunikációhoz

Portfólió nézet, amelyben könnyen áttekintheti az összes terméket és szolgáltatást

Burndown jelentések, kihasználtsági jelentések és számlázás

Korlátozások

A projekt sablonok nem elérhetők az ingyenes csomagban.

Az integrált csapatcsevegés fizetős funkció.

A listán szereplő egyéb marketingprojekt-menedzsment szoftverekhez képest drága fizetős csomagok

Teamwork Projects árak

A Teamwork Projects ingyenes és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára havi 10 dollártól kezdődik felhasználónként.

Teamwork Projects ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (990+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

A márkamenedzsment szoftverek elengedhetetlenek ahhoz, hogy márkáját a következő szintre emelje.

A marketingcélok nyomon követésétől és a márkaeszközök kezelésétől az ügyfélszolgálatig, az elemzésekig és az erőforrások elosztásáig számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek vállalkozásának növekedésében és egy erős márka építésében. A legfontosabb az, hogy megtalálja a megfelelő eszközöket, amelyek segítenek fenntartani a márka konzisztenciáját és lehetővé teszik a projektek gyorsabb előrehaladását.

Ha pedig olyan alkalmazást keres, amely munkája minden aspektusát kezeli, akkor a ClickUp segítségével egyszerűsítheti a projektmenedzsmentet, és egy fedél alá hozhatja marketingcsapatait és más részlegeit. Ez a platform nemcsak Önnek és csapatának egy teljesen testreszabható felületet biztosít több száz robusztus funkcióval, amelyek támogatják márkájának növekedését, hanem több mint 1000 más munkaeszközzel is integrálható, így könnyebb, mint valaha, hogy minden munkáját egy helyre összpontosítsa és hatékonyan működjön. ?⚡️

Ha mindez jól hangzik Önnek, akkor próbálja ki – az indulás ingyenes!