A 10 legjobb korrektúrazási eszköz a felülvizsgálatok egyszerűsítéséhez 2025-ben

Próbált már öt különböző embertől visszajelzést kérni egy tervezési fájlról? Káosz. Ellentmondó megjegyzések, elveszett szálak és végtelen oda-vissza viták megzavarhatják kreatív munkáját.

A kutatások szerint a tudásmunkások 83%-a még mindig az e-mailre és a csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban, és napjuk közel 60%-a eltűnik az eszközök közötti váltogatásban vagy az információk keresésében. Nem csoda, hogy a visszajelzések kezelése teljes munkaidős feladatnak tűnik.

Az eredmény? Hiányzó megjegyzések, verziók összekeverése, késedelmes vagy felhígult benyújtások.

Szüksége van egy korrektúrazási eszközre, amely összegyűjti a visszajelzéseket, rendszerezi a javítási kéréseket, és mindent egy helyen tárol. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a 10 legjobb korrektúrazási eszközt, amelyek segítségével csökkentheti a zavaró tényezőket és gyorsabban zárhatja le a projekteket.

Íme az egyes korrektúraszoftverek felhasználási esetei, funkciói és árai:

Eszközök A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Minden méretű csapat (egyéni vállalkozók, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok) Közös dokumentumok visszajelzési mechanizmusokkal és megjegyzésekkel, beépített csevegővel, feladatkezeléssel és AI-alapú korrektúrajavaslatokkal. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Marker. io Nagyméretű szoftvercégek Vizuális jelölések és képernyőfelvételek, közvetlen hibajelentések élő webhelyekről, szálszerű visszajelzések Nincs ingyenes csomag; három fizetős csomag áll rendelkezésre, amelyek testreszabhatók a vállalkozások számára. GoVisually Közepes és nagy kreatív ügynökségek Valós idejű jóváhagyás-nyomon követés, kiterjedt verziókezelés és előtte/utána összehasonlító eszközök Nincs ingyenes csomag; három fizetős csomag áll rendelkezésre, amelyek testreszabhatók a vállalkozások számára. PageProof Kis- és közepes méretű kreatív ügynökségek és szabadúszó tervezők Döntési küszöbértékek, összehasonlító csúszka, színek szétválasztó lemezek Nincs ingyenes csomag; három fizetős csomag áll rendelkezésre, amelyek testreszabhatók a vállalkozások számára. Filestage Több nagy horderejű projektet kezelő marketingügynökségek A felülvizsgálati folyamat automatizálása, a korrektúrával kapcsolatos feladatok élőben követhető ábrázolása, fejlett szűrők és parancsok, valamint a teljesítmény és a használat nyomon követése. Ingyenes csomag elérhető; prémium csomagok további funkciókkal; testreszabás elérhető vállalatok számára. ProofHub Távoli és hibrid tervezőcsapatok Több verzió létrehozása, szálba rendezett megjegyzések, kommentárok és kiemelések Két csomag fix áron; testreszabás nem lehetséges Ziflow Nagy marketingcégek és vállalkozások Útvonaltervezés és automatizálás, többfaktoros hitelesítés és AI-alapú felülvizsgálati javaslatok Ingyenes csomag elérhető; Csapatcsomagok további funkciókkal; Testreszabás elérhető vállalatok számára Wrike Kis méretű marketing ügynökségek és szabadúszók Előre definiált irányítópultok az erőforrások elosztásához, az e-mailes frissítések automatizálásához és a korrektúrasablonokhoz. Ingyenes csomag elérhető; Pro csomagok további funkciókkal; Testreszabás elérhető vállalatok számára Ashore Kis- és közepes méretű kreatív ügynökségek Verziókezelés, kontextuskapcsolatok, többnyelvű támogatás (angol és spanyol) és Adobe bővítmények Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok további funkciókkal ReviewStudio Vállalatok és tudományos körök Öntapadós jegyzetek, kiemelő, szabadkézi toll, élő weboldal és e-mail kampányok ellenőrzése, valamint PDF-felülvizsgálat Ingyenes csomag elérhető; prémium csomagok további funkciókkal; testreszabás elérhető vállalatok számára.

Mit kell keresni egy korrektúrakészítő eszközben?

Az online korrektúrazási eszközök felgyorsíthatják a felülvizsgálatokat, erősíthetik az együttműködést és elősegíthetik a projektek előrehaladását. Ahhoz azonban, hogy ezeket az eredményeket elérje, a választott eszköznek rendelkeznie kell néhány alapvető funkcióval, például:

Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi a felülvizsgálók számára, hogy élőben tegyenek megjegyzéseket, címkézzenek és szerkesztési javaslatokat tegyenek – nincs többé oda-vissza e-mailek küldözgetése.

Verziókezelés: automatikusan nyomon követi a fájlverziókat, így soha nem veszíti szem elől a haladást vagy a szerkesztéseket.

Jelölőeszközök: szövegkiemelést és szabadkézi rajzolást kínál, lehetővé teszi a megjegyzések közvetlen rögzítését a tervezési fájlokban, PDF-ekben és videókban, valamint kiemeli a nyelvtani és helyesírási hibákat.

Jóváhagyási munkafolyamatok: Lehetővé teszi az érdekelt felek kijelölését, a felülvizsgálati határidők beállítását és a Lehetővé teszi az érdekelt felek kijelölését, a felülvizsgálati határidők beállítását és a tartalomkészítési munkafolyamat jóváhagyási állapotának nyomon követését.

Értesítések és emlékeztetők: automatikus frissítéseket küld, ha valakit megjelölnek, új megjegyzés kerül hozzáadásra vagy közeledik a határidő.

Több formátum támogatása: Több fájltípust támogat, például dokumentumokat, képeket, videókat és akár webes tartalmakat is.

Integrációk: Csatlakozik a Microsoft Word, a Microsoft Office, az Adobe Creative Cloud, a Canva, valamint a kommunikációs és projektmenedzsment eszközökhöz.

Audit nyomvonalak: Minden megjegyzést, műveletet és jóváhagyást naplóz a megfelelőség és a nyilvántartás céljából.

Mobil hozzáférés: Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy telefonjukról vagy táblagépükről ellenőrizzék és jóváhagyják a fájlokat.

Biztonság és jogosultságok: Lehetővé teszi, hogy Ön szabályozza, ki tekintheti meg, kommentálhatja és hagyhatja jóvá az egyes fájlokat.

Most, hogy már tudja, milyennek kell lennie egy ideális korrektúrakészítő eszköznek, íme egy lista az ilyen eszközökről. Beszélünk azok jellemzőiről, hátrányairól, árairól és termékértékeléseiről, hogy segítsünk kiválasztani a megfelelőt kreatív projektjeinek értékeléséhez és optimalizálásához.

1. ClickUp (A legjobb feladatok és felülvizsgálatok kezelésére egy platformon)

A szétszórt visszajelzések hatalmas problémát jelentenek a korrektúrában. Az egyik személy megjegyzéseket fűz a Google Docs-hoz, a másik e-mailben küldi el javaslatait, míg néhányan a Slacken keresztül szólnak hozzá.

Mielőtt észbe kapna, már több lapot is kezel, megjegyzéseket másol-beilleszt, és kitalálja, mit kell megváltoztatni és ki fogja ezt elvégezni.

Ismerje meg a ClickUp-ot, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást. Ez egyszerűsíti a teljes projektmenedzsmentet, beleértve a korrektúrákat is. Használja ki a fájlmegjegyzések, integrált feladatkezelés, verziókövetés, zökkenőmentes csapatmunka, több formátum támogatása (képek, PDF-ek, videók és élő dokumentumok) és egyéb funkciókat. A beépített korrektúra közvetlenül a feladatokon és a dokumentumokon belül működik, így nincs szükség külső felülvizsgálati eszközökre.

Próbálja ki ingyen a ClickUp Docs szolgáltatást! Tekintse át a projekteket, adjon hozzá megjegyzéseket, és tartsa össze és rendszerezve az összes visszajelzést a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével a visszajelzések egyértelműek maradnak, a projektek pedig haladnak. Ahelyett, hogy a fájlok és csevegések között szétszórt bejegyzéseket keresné, minden megjegyzés, módosítás és feladat egy helyen található – így könnyen áttekinthető, feldolgozható és nyomon követhető.

Valós időben együttműködhet, beágyazott megjegyzéseket rendelhet hozzá, és közvetlenül megjelölheti a csapattagokat, ahol változtatásokra van szükség. A dokumentumok egyben lektorálási útmutatóként is szolgálnak: mappákba rendezve közös tudásbázist hozhat létre, egységesítheti a felülvizsgálati lépéseket és biztosíthatja a projektek közötti konzisztenciát. A verziótörténet, a tevékenységek nyomon követése és a hozzáférés-vezérlés segítségével csapata összehangoltan és felelősségteljesen dolgozhat.

Maradjon kapcsolatban tervezőcsapatával, és beszélje meg a visszajelzéseket és a teendőket a ClickUp Chat segítségével.

Tegye a visszajelzéseket hasznosíthatóvá, ahelyett, hogy eltűnnének a csevegési szálakban. A ClickUp Chat segítségével csapata valós időben marad kapcsolatban a felülvizsgálatok során. Említse meg csapattársait, tegyen fel kérdéseket és adjon visszajelzéseket pontosan ott, ahol a munka folyik. A beépített AI-ügynökök azonnal kontextust és összefoglalásokat nyújtanak – nincs szükség eszközök közötti váltásra.

Amikor eljön az ideje, hogy a visszajelzéseket megvalósítsa, a ClickUp Tasks bezárja a kört. Bármely megjegyzést nyomon követhető feladattá alakíthat anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot, vagy közvetlenül összekapcsolhatja az üzeneteket a feladatokkal, így a kontextus, a felelősség és a határidők összhangban maradnak.

A ClickUp Tasks segítségével közvetlenül a dokumentumokból teendőlistákat készíthet a visszajelzésekből.

Szüksége van egy tervezőre egy kép frissítéséhez vagy egy szövegíróra egy szakasz átírásához? Jelölje ki a szöveget, hozzon létre egy feladatot, és azonnal rendelje hozzá. Kijelölheti a megfelelő csapattagokat, hozzáadhat prioritási címkéket és egyéni attribútumokat, valamint beágyazhat ellenőrzőlistákat és alfeladatokat a korrektúra pontosságának fenntartása érdekében.

Használhatja a ClickUp Clips alkalmazást, és beágyazhatja a rögzített visszajelzéseket, hogy csapata több kontextust kapjon. A ClickUp Clips alkalmazás támogatja a képernyőfelvételeket is megjegyzésekkel, így könnyebb részletes korrektúrával kapcsolatos utasításokat adni.

Ráadásul a ClickUp Brain a korrektúrát nem csak a megjegyzésekre korlátozza. Összegyűjti a szétszórt visszajelzéseket egy rendezett javítási listába, megmutatja, mely megjegyzésekre kell még figyelni, kiszűri a helyesírási hibákat, és a megjegyzéseket feladatokká alakítja, hogy a munka valóban el legyen végezve.

Nézze meg, hogyan fogja fel a ClickUp Brain azonnal a helyesírási hibákat, gyűjti össze a visszajelzéseket és hoz létre megvalósítható felülvizsgálati feladatokat – mindezt egy helyen!

A ClickUp Brain MAX segítségével a korrektúra még zökkenőmentesebbé válik. A Talk to Text segítségével élőben diktálhatja a változtatásokat , így az AI tisztítja és automatikusan szerkeszti a szöveget, miközben Ön beszél. Nem kell szünetet tartania a gépeléshez – gondolatai közvetlenül megvalósítható frissítések formájában jelennek meg. Tökéletes kreatív felülvizsgálatokhoz, ahol a finom árnyalatok fontosak és az idő szűkös.

A ClickUp legjobb funkciói

Integrálja a Microsoft Teams, az Adobe Creative Cloud (natív kiterjesztésen keresztül), a Figma és más eszközökkel egy központosított projekt-korrekciós rendszer létrehozásához.

Kövesse nyomon a projekt verzióit a tevékenységkövetőben, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot.

Tervezze meg a projekt ütemtervét Gantt-diagramokkal , hogy betarthassa a határidőket.

Figyelje a feladatok függőségét a ClickUp Whiteboards segítségével

ClickUp naptárban a megfelelő kontextusban ütemezheti a korrektúrákat.

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a beszélgetések leírásához és a visszajelzések pontos hangfelismeréssel történő automatikus megjegyzéséhez.

Korrektúra közvetlenül a feladatokon belül, képek, PDF-ek és videók jelölőeszközeivel

AI-támogatott korrektúrai összefoglalók a megoldatlan visszajelzések gyors azonosításához

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók eleinte kissé túlterhelőnek találhatják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Chelsea Bennett, a Lulu Press márkaelkötelezettség-menedzsere így nyilatkozik:

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon szeretjük, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon szeretjük, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy összegyűjtse az alkalmazottak véleményét arról, hogyan segít nekik a visszajelzés a fejlődésben, és mit tehetne jobban. Ez növeli a termelékenységet és az alkalmazottak elégedettségét, és tovább javítja a felülvizsgálati rendszert.

2. Marker. io (A legjobb gyors, fejlesztőbarát hibabejelentéshez közvetlenül az élő webhelyekről. )

A fejlesztők 36%-a jelenti, hogy túl sok időbe telik, mire megtalálják a hibák és tévedések kijavításához szükséges összes részletet. Ez akkor fordul elő, ha a visszajelzések különböző platformokra vannak szórva. A Marker. io megoldja ezt a problémát azzal, hogy lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bármely webhelyről közvetlenül jelentsék a hibákat, képernyőképekkel, metaadatokkal, megjegyzésekkel és konzolnaplókkal kiegészítve.

A konzol automatikusan rögzíti az ügyfél oldali hibákat, így csapata gyorsan kijavíthatja azokat. Különösen értékes a weboldal UI/UX elemeinek ellenőrzése a bevezetés előtt, biztosítva, hogy minden vizuális és funkcionális hiba kontextusba kerüljön.

A JavaScript SDK segítségével akár a jelentési widgetet is vezérelheti, és a felhasználói és technikai környezetéhez igazodó egyéni metaadatokat is továbbíthat.

A Marker.io legjobb funkciói

Használjon vizuális jelöléseket és nagy felbontású képernyőfelvételeket a pontosabb visszajelzések kezeléséhez

Tekintse vissza az ügyfelek tevékenységét, és küldje el a megfelelő visszajelzéseket!

Automatikusan értékelje a böngészővel, operációs rendszerrel, weboldallal és képernyőmérettel kapcsolatos problémákat.

Tartsa a ügyfelekkel való kommunikációt kontextusban és szervezetten a szálak formájában történő kommunikációval minden egyes kérdés esetében.

Mutassa meg ügyfeleinek és külső fejlesztőinek a vendégportálon korábban jelentett problémákat.

Rögzítsen rövid, kommentekkel ellátott képernyőfelvételeket a pontosabb korrektúrához

Közvetlenül integrálható olyan eszközökkel, mint a Jira, Trello, Asana, ClickUp és GitHub, így a korrektúrával kapcsolatos visszajelzések azonnal nyomon követhető feladattá válnak.

A Marker.io korlátai

Más eszközökkel való integráció során komoly problémákba ütközhet.

A platform használatának elsajátítása meglehetősen bonyolult, különösen a widget és a metaadatok beállításainak konfigurálása során.

Marker.io árak

Starter: 59 USD/hó

Csapat: 199 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Marker. io értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (50+ értékelés)

👀 Tudta? A munkavállalók 86%-a a munkahelyi kudarcok elsődleges okának az együttműködés hiányát tartja. A Marker. io a korrektúrával kapcsolatos visszajelzéseket közvetlenül a feladatkezelő rendszerébe küldi, így segít megelőzni ezt a szakadékot.

3. GoVisually (A legjobb kreatív ügynökségek számára, amelyeknek egyszerűsített vizuális visszajelzésekre és videó-korrekcióra van szükségük)

via GoVisually

Ha kreatív ügynökséget vezet, akkor biztosan tudja, milyen nehéz egyértelmű és időszerű visszajelzést kapni az ügyfelektől. A többszöri visszajelzések és a homályos „nem tetszik” megjegyzések miatt a projektek késnek, és az egész ütemterv felborul.

A GoVisually pontosan azt teszi, amit a neve sugall: teljes értékű vizuális korrektúrával kapcsolatos eszközt kínál. Összehasonlíthatja kreatív eszközeit egymás mellett, megjelölheti a pontos javítandó területeket, és a megjegyzésekkel összehangolhatja az érdekelt feleket. Emellett korlátlan számú felülvizsgálót támogat extra költségek nélkül, valamint valós idejű verziókövetést, ami segít az ügynökségeknek több érdekelt felet kezelni anélkül, hogy növelnék a általános költségeket.

Akár AI-alapú megfelelőségi őrrel is elvégezheti az ellenőrzéseket, és közvetlenül a videoprojektekben jelölheti meg a változtatásokat.

A GoVisually legjobb funkciói

Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatot egyértelmű döntéshozatali eszközökkel és automatizált értesítésekkel.

Vonja be a megfelelő érdekelt feleket a @mentions segítségével

A valós idejű nyomon követés segítségével azonnal láthatja, mely fájlok kerültek jóváhagyásra, melyek véglegesítve lettek, és melyeken szükséges változtatásokat végrehajtani.

Közvetlenül kommentálja a tervezés, videó vagy dokumentum bármely részét vizuális visszajelzéssel , hogy felhívja a figyelmet a sürgős korrektúrára.

Használja a kiterjedt dokumentumverzió-kezelést többféle felülvizsgálat futtatásához, a változások összehasonlításához és a korábbi verziók visszaállításához.

Az intuitív előtte/utána összehasonlító eszközzel vizualizálhatja a változásokat és az előrehaladást.

Időbélyegzővel ellátott jelölők a videotartalmakra vonatkozó pontos visszajelzésekhez

A GoVisually korlátai

Az árazási terv szigorú projektkorlátai akadályt jelentenek a több nagy projektet kezelő csapatok számára.

A PDF-fájlok feltöltési sebessége lassú.

GoVisually árak

Lite: 20 USD/felhasználó havonta

Pro: 40 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

GoVisually értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (115+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A NASA kódjában található elírás miatt robbant fel a Mariner 1 űrhajó, ami 18,5 millió dollárba került! Ezt gyakran „a történelem legdrágább kötőjelének” nevezik.

4. PageProof (A legjobb megoldás olyan vállalati csapatok számára, amelyek fejlett korrektúrazási munkafolyamatokra és többszintű jóváhagyásokra szorulnak)

via PageProof

Bár sok korrektúrakészítő eszköz kínál dokumentum- és képkorrektúrát, kevés olyan van, amely lehetővé teszi élő weboldalak felülvizsgálatát és valós idejű jelölések hozzáadását. A PageProof egy ilyen eszköz.

A képektől, brosúráktól és csomagolásoktól a közösségi médiáig, élő weboldalakig és e-mail másolatokig – egyetlen platformon lektorálhatja összes kreatív anyagát, pontos visszajelzéseket adhat és nyomon követheti a verzióváltozásokat.

Az intelligens összehasonlító funkció automatikusan kiszámítja a verziók közötti különbségeket. A konzisztencia fenntartása érdekében ellenőrzőlistákat és szabványokat adhat hozzá a korrektúrához. Vállalati fókuszának köszönhetően többfaktoros hitelesítést, titkosítást és biztonságos ellenőrzési nyomvonalakat tartalmaz, így ideális a szigorú szabályozási követelményekkel rendelkező iparágak számára.

A PageProof legjobb funkciói

Állítson be egy döntési küszöbértéket, hogy meghatározza a következő szakaszba lépéshez szükséges döntések számát, minimalizálva ezzel a késedelmeket.

Ellenőrizze a verziótörténetet, hogy hozzáférjen a döntések és intézkedések átfogó ellenőrzési nyomvonalához.

Használjon színelválasztó lemezeket a festékfedés és a színeloszlás értékeléséhez.

Használja az intelligens összehasonlító és csúszka funkciót a különbségek automatikus kiszámításához és a vizuális változások egymás melletti megtekintéséhez.

Állítson be automatikus emlékeztetőket, hogy a projektek a terv szerint haladjanak és a határidők betartásra kerüljenek.

Támogatja a weboldalak élő korrektúráját, vizuális és funkcionális felülvizsgálatokhoz egyaránt használható megjegyzésekkel

A PageProof korlátai

Az automatizálási funkciók nem elég erőteljesek több projekt kezelése esetén.

A különböző méretű fájlok esetében nem használhatja az intelligens összehasonlító funkciót.

PageProof árak

Csapat: 249 USD/felhasználó/hónap/csapat

Team Plus: 399 USD/felhasználó/hónap/csapat

Vállalati: Egyedi árazás

PageProof értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (320+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (40+ értékelés)

Mit mondanak a PageProof-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom, hogy a csapatom könnyedén jelölheti meg a korrektúrákat a szerkesztő/tervező számára, és egymás mellett tekintheti át a korábbi korrektúrákat. Imádom, hogy több útvonalat is nyomon követhetek, és láthatom, hogy hol tartanak a folyamatban.

Imádom, hogy a csapatom könnyedén jelölheti meg a korrektúrákat a szerkesztő/tervező számára, és egymás mellett tekintheti át a korábbi korrektúrákat. Imádom, hogy több útvonalat is nyomon követhetek, és láthatom, hogy hol tartanak a folyamatban.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de a kommunikáció túlterheltségéhez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Assigned Comments, beszélgetései mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követések szükségességét.

5. Filestage (A legjobb marketingügynökségek számára, amelyek több nagy horderejű projektet kezelnek)

via Filestage

Csapata talán úgy gondolja, hogy a jóváhagyás előtt alaposan áttekintette a projektet, de egyes megfelelőségi részletek észrevétlenek maradhatnak. Például, ha valaki elmulasztja kicserélni egy elavult nyilatkozatot, az tönkreteheti az egész projektet, megfelelőségi problémákat okozhat az ügyfélnek, és ronthatja a hírnevét.

A Filestage beépített AI-asszisztensekkel tűnik ki, amelyek a márkairányelvek és az iparági előírások alapján azonnal jelzik a nem megfelelő tartalmakat, csökkentve ezzel a felülvizsgálati időt és a költséges hibákat. Minden főbb fájltípust támogat, és a visszajelzéseket központosítva és nyomon követhetővé teszi.

Intelligens megjegyzésekkel, automatizált munkafolyamatokkal és mély integrációval ez a dokumentumverzió-kezelő szoftver még a legbonyolultabb jóváhagyási láncokat is egyszerűsíti.

A Filestage legjobb funkciói

Használja az automatizálást a felülvizsgálati állapotok megváltoztatásához és a fájlok egyik csoportból a másikba történő áthelyezéséhez.

Adjon automatizálásokat a projektsablonjaihoz, hogy csökkentse a kézi munkát új projektek létrehozásakor.

Kövesse élőben az összes projektjében zajló eseményeket.

A fejlett szűrők és parancsok segítségével könnyedén megtalálhatja a korábbi projekteket.

Kövesse nyomon a változásokat, a használatot és a teljesítményt a felülvizsgálati folyamat optimalizálása érdekében.

AI-alapú megfelelőségi ellenőrzés a márka és a jogi irányelvek tekintetében

A Filestage korlátai

A felhasználói felület nem kezdőbarát, és új korrektúrazási felhasználók számára bevezetésre lehet szükség.

Ez az online korrektúraszoftver szigorú adatkorlátozásokkal rendelkezik, ami megnehezíti a videók felülvizsgálatát.

A Filestage árai

Örökre ingyenes

Alap: 129 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 369 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (100+ értékelés)

6. ProofHub (Legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek beépített korrektúrát szeretnének egy robusztus projektmenedzsment eszközön belül)

via ProofHub

A hatástalan kommunikáció a sikertelen projektek 56%-ában szerepet játszik. Bár egy megbízható munkafolyamat-szoftver megoldhatja ezt a problémát a projektek korrektúrája során, a legtöbb ilyen szoftver kis költségvetésű tervezőirodák számára meghaladhatja a költségvetést.

A ProofHub átfogó, hasznos ellenőrző szoftverfunkciókat kínál megfizethető, átalánydíjas árazási modellel. Megbeszélheti a projekteket a csapattársaival, visszajelzéseket adhat szálakba rendezett csevegésekben, és megtekintheti az ütemterveket Gantt-diagramokkal.

Emellett meglehetősen részletes jelentéseket kínál, és integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Workspace és a Dropbox. Ráadásul a lektorálási funkciója dokumentumokra, képekre és PDF-fájlokra is kiterjed, jelölőeszközökkel és szálakba rendezett megjegyzésekkel a kontextusban gazdag felülvizsgálatokhoz.

A ProofHub legjobb funkciói

Hozzon létre több verziót ugyanabból a dokumentumból, hogy megoszthassa azokat bizonyos csapatokkal, és nyomon követhesse a verzióelőzményeket.

Ossza meg a kontextushoz szorosan kapcsolódó visszajelzéseket szálakba rendezett megjegyzések formájában.

Külső együttműködőket hívhat meg a projekt korrektúrájához.

Jegyzeteljen, emelje ki és adjon hozzá megjegyzéseket közvetlenül a fájlokhoz, és valósítsa meg az egy kattintással történő jóváhagyást, hogy időt takarítson meg.

A ProofHub korlátai

Az e-mailes értesítések nem mindig érkeznek meg időben

Az ismétlődő feladatok funkciói nem elég fejlettek a komplex projektek korrektúrájához.

ProofHub árak

Alapvető: 50 USD/hó

Teljes ellenőrzés: 99 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 csillag (130+ értékelés)

Mit mondanak a ProofHub-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Függetlenül a feladat méretétől vagy a projekt összetettségétől, a ProofHub biztosítja azokat az eszközöket, amelyekre szükségem van a szervezettség fenntartásához, a prioritások meghatározásához és a marketingkampányom fontos lépéseinek nyomon követéséhez. Segített a csapatomnak a tervhez tartani magát és többet elérni, mint amit valaha is elképzelhettünk. Intuitív és minimális képzést igényel, így a csapatom minden tagja tudja használni.

Függetlenül a feladat méretétől vagy a projekt összetettségétől, a ProofHub biztosítja azokat az eszközöket, amelyekre szükségem van a szervezettség fenntartásához, a prioritások meghatározásához és a marketingkampányom fontos lépéseinek nyomon követéséhez. Segített a csapatomnak a tervhez tartani magát és többet elérni, mint amit valaha is elképzelhettünk. Intuitív és minimális képzést igényel, így a csapatom minden tagja tudja használni.

7. Ziflow (A legjobb választás a gyors tempójú marketingcsapatok számára, akik fejlett felülvizsgálati automatizálásra szorulnak).

via Ziflow

A egymást követő projektek és a szoros határidők miatt nem kap megfelelő visszajelzéseket? A Ziflow-t a gyorsan változó marketing- és tartalomcsapatok számára fejlesztették ki, hogy segítsen nekik a tartalom minőségének romlása nélkül növelni a termelékenységet.

Értesítések, hibajelzések és automatizált feladatmozgatások segítségével biztosítja, hogy a megfelelő szemek a megfelelő időben lássák a megfelelő tartalmat. Ezenkívül az AI-alapú felülvizsgálati eszközök korán észlelik a hibákat, mielőtt azok megakadályoznák a bevezetést. A korrektúrazási eszköz több mint 1200 médiatípust támogat, és szorosan integrálódik az Adobe, a Slack és az Asana alkalmazásokkal, így zökkenőmentessé téve az együttműködést.

A Ziflow legjobb funkciói

Állítsa be az útválasztást és az automatizálást, hogy irányítsa az egyes korrektúrákat, és időt takarítson meg.

Dolgozzon együtt belső és külső csapatokkal valós időben jegyzetekkel, kiemelésekkel és megjegyzésekkel.

Vezessen be többfaktoros hitelesítést a vendégfelülvizsgálók számára

Testreszabhatja a munkafolyamatokat különböző felülvizsgálati lépésekkel a szövegírás, a tervezés, a marketing és az ügyfélcsapatok számára.

Szerezzen javaslatokat és támogatást a felülvizsgálati folyamathoz egy AI-alapú chatbot segítségével.

Feltételes útválasztás különböző típusú eszközökhöz (pl. szöveg vs. tervezés)

A Ziflow korlátai

A fejlett korrektúrazási funkciók megtanulása meglehetősen bonyolult.

Csúcsforgalmi időszakokban előfordulhat, hogy nagy fájlok feldolgozása során némi késleltetés tapasztalható.

Ziflow árak

Örökre ingyenes

Standard: 249 USD/hó

Pro: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Ziflow értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (több mint 400 értékelés)

👀 Tudta? Az alkalmazottak 55%-a naponta akár két órát is eltölt azzal, hogy tisztázza a feladatai elvégzéséhez szükséges információkat.

8. Wrike (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyek kreatív korrektúrát és projektmenedzsmentet végeznek)

via Wrike

A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás töredezett marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. Ez ronthatja a termelékenységet és késleltetheti a projekteket. Ennek megelőzése érdekében vezessen be egy korrektúrás megoldást, amely pontosan megmutatja, hol kell javulniuk a csapattagoknak.

A Wrike egy olyan megoldás, amely valós idejű visszajelzéseket és verziókezelést integrál közvetlenül a projektmenedzsment platformjába. Hozzáférhet egymás melletti összehasonlításokhoz, megjelölheti a módosítandó területeket, és akár a chatbotot is megkérdezheti javaslatokért.

A Wrike legjobb funkciói

Kezdje el gyorsan a kreatív projektek korrektúráját és szervezését a korrektúrasablonok segítségével.

Tervezze meg és ossza el az erőforrásokat előre definiált irányítópultok segítségével, amelyek gyorsan betöltődő adatokkal és valós idejű jelentésekkel rendelkeznek.

Hívja meg munkatársait, hogy egymás mellett hasonlítsák össze az eszközöket, kontextusban szerkesszék őket, és az összes verziót egy helyen tárolják.

Automatizálja az e-mailes frissítéseket és a fájlmegosztást a gyors jóváhagyási folyamatok érdekében.

Kössd össze a korrektúra folyamatát közvetlenül a projekt mérföldköveivel a jobb nyomon követés érdekében.

A Wrike korlátai

Késések léphetnek fel ebben a korrektúrazási eszközben, ha több felhasználó dolgozik együtt különböző projektekben.

A mappa nézet és a navigáció eleinte zavarosnak tűnhet

A Wrike árai

Örökre ingyenes

Csapat: 10 USD/hó

Üzleti: 25 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 csillag (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 csillag (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Nagyon tetszik, hogy a Wrike segít csapatunknak több projekt és határidő között is összehangoltan dolgozni. A testreszabható irányítópultok és feladatnézetek segítségével könnyen látható, ki min dolgozik, a beépített együttműködési eszközök (például megjegyzések és fájlmegosztás) pedig csökkentik a végtelen e-mail-váltások szükségességét. Az is nagyon hasznos, hogy nyomon követhetjük az időt és olyan munkafolyamatokat állíthatunk be, amelyek megfelelnek csapatunk tényleges munkamódszerének – kevesebb ugrálás a különböző eszközök között, több elvégzett feladat.

Nagyon tetszik, hogy a Wrike segít csapatunknak több projekt és határidő között is összehangoltan dolgozni. A testreszabható irányítópultok és feladatnézetek segítségével könnyen látható, ki min dolgozik, a beépített együttműködési eszközök (például megjegyzések és fájlmegosztás) pedig csökkentik a végtelen e-mail-váltások szükségességét. Az is nagyon hasznos, hogy nyomon követhetjük az időt és olyan munkafolyamatokat állíthatunk be, amelyek megfelelnek csapatunk tényleges munkamódszerének – kevesebb ugrálás a különböző eszközök között, több elvégzett feladat.

9. Ashore (A legjobb azoknak az ügynökségeknek, amelyek ügyfélkapcsolati korrektúraportálokra szorulnak)

via Ashore

Az Ashore egy korrektúrazási eszközt kínál fájlok jóváhagyásra történő elküldéséhez, visszajelzések gyűjtéséhez márkás felülvizsgálati képernyőkön keresztül, valamint automatikus emlékeztető és tevékenységkövetés beállításához.

Hozzáadhat szöveges visszajelzéseket vagy csatolhat videoklipeket javaslatokkal a jobb kontextus érdekében. Emellett nyomon követheti, ki milyen változtatásokat hajtott végre a jóváhagyás előtt, így biztosítva a felelősségre vonhatóságot. A fehér címkés márkajelzés lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy professzionális, ügyfélorientált felülvizsgálati portált mutassanak be.

Ashore legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a felülvizsgálókkal, vagy kiemelheti őket, hogy nyomon követhesse tevékenységüket.

Összekapcsolja az összes korrektúrával kapcsolatos megjegyzést a projekt konkrét kontextusával.

A korrektúrakészítő felületet a vállalat logójával ellátva fehér címkézheti, hogy ügyfelei előtt professzionális márkaimázst tartson fenn.

Adjon hozzá videóüzeneteket a Loom segítségével, hogy világosan közölje a kontextust és elképzeléseit.

Állítsa be a nyelvi beállításokat angol és spanyol között.

Pluginek segítségével készíthet próbanyomatokat, feltölthet új verziókat és megtekintheti az Adobe Creative Cloud visszajelzéseit.

Parti korlátozások

A korrektúrazási nyelvi támogatás csak néhány nyelvre korlátozódik, ami globális csapatok számára problémát jelenthet.

A felhasználói felület túlterhelő lehet az egyszerű projekteket kezelő csapatok számára.

Ashore árak

Örökre ingyenes

Standard: 18 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 33 USD/felhasználó havonta

Ashore értékelések és vélemények

G2: Nincs elég felülvizsgálat

Capterra: Nincs elég vélemény

🧠 Érdekesség: A Harry Potter és a bölcsek köve ritka első kiadása nemrég 90 000 dollárért kelt el egy aukción, köszönhetően a címlapon található ritka elírásnak.

10. ReviewStudio (A legjobb több részlegre kiterjedő felülvizsgálatokhoz, egymást követő munkafolyamatokkal)

via ReviewStudio

A kreatív projektekhez gyakran szükség van tervezők, szövegírók, jogászok és ügyfelek véleményére, különösen, ha teljes körű marketing szolgáltatásokat kínál. A több lépésből álló munkafolyamatok biztosítják, hogy mindenki akkor lássa a munkát, amikor rá kerül a sor, elkerülve ezzel a zavart, és a ReviewStudio segíthet ennek kialakításában.

Korlátlan számú verziót központosíthat és összeállíthat a csapat által végzett, egymást követő és szervezett felülvizsgálat érdekében. A tervezés ellenőrzése mellett élő webhelyek URL-jeit is feltöltheti felülvizsgálatra, és a oldalakat képekként vagy élő HTML-tartalomként mentheti el későbbi felhasználás céljából.

A ReviewStudio legjobb funkciói

Használjon jegyzeteket, kiemelőt, szabadkézi tollat és alakzatokat a visszajelzések hozzáadásához.

Adjon hozzá felülvizsgálati határidőket, fájlletöltéseket, projektcímkéket, csapatokat és még sok mást a projektkezelő eszközökkel.

Videók felülvizsgálata keretjelölésekkel, ismétléssel, tartománykiválasztással, teljes képernyős nézővel és lejátszási sebesség-vezérléssel

Vizsgálja meg e-mail kampányokat, webes bannereket, sőt egész weboldalakat is, akár az URL megadásával, akár fájlok feltöltésével.

Akadémiai cikkeket jegyzetekkel, nyelvtani ellenőrzéssel/helyesírás-ellenőrzéssel, natív vagy integrált eszközökkel ellenőrizhet.

A ReviewStudio korlátai

A munkafolyamatok beállítása nem túl intuitív

Új felhasználók hozzáadása és fizetési folyamatok is bonyolultak

ReviewStudio árak

Starter: Örökre ingyenes

Pro: 15 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 25 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

ReviewStudio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 csillag (130+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (85+ értékelés)

Mit mondanak a ReviewStudio-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ReviewStudio segítségével a csapatunk több mint 10 tagja egyformán dolgozhat a szervezetünkben széles körben használt szórólapok elkészítésén. Korábban e-mailekben küldtük el a PDF-fájlokat, de ez az eszköz jelentősen egyszerűsítette a folyamatot, és lehetővé tette, hogy több ember egyszerre dolgozzon a szoftverben. Ezzel jelentősen csökkent a folyamat elvégzéséhez szükséges idő.

A ReviewStudio segítségével a csapatunk több mint 10 tagja egyformán dolgozhat a szervezetünkben széles körben használt szórólapok elkészítésén. Korábban e-mailekben küldtük el a PDF-fájlokat, de ez az eszköz jelentősen egyszerűsítette a folyamatot, és lehetővé tette, hogy több ember egyszerre dolgozzon a szoftverben. Ezzel jelentősen csökkent a folyamat elvégzéséhez szükséges idő.

Ne hajszolja többé a jóváhagyásokat, hanem kezdjen el okosabban korrektúrázni a ClickUp segítségével!

Egyes eszközök a vizuális jelölésben jeleskednek, de az automatizálásban gyengék. Mások ügyes visszajelzési szálakat kínálnak, de az integrációk terén elmaradnak. Néhányuk kiválóan alkalmas szabadúszók számára, míg a vállalati csapatok túl könnyűnek találhatják őket.

Ha nem akarsz kompromisszumot kötni, válaszd a ClickUp-ot. Itt egyetlen helyről kezelheted az összes projektedet, felülvizsgálhatod a benyújtott anyagokat, visszajelzéseket adhatok, és kapcsolatban maradhatsz a csapattársaiddal.

Készítsen több lépésből álló munkafolyamatokat, automatizálja az emlékeztetőket, rendeljen hozzá visszajelzéseket, és kövesse nyomon a jóváhagyásokat pontosan ott, ahol a csapata már dolgozik. Ráadásul a ClickUp Brain is segíti a felülvizsgálati folyamatot!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezelje pontosan minden projektjét!