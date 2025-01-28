A 10 legjobb dokumentumverzió-kezelő szoftver 2025-re

Történt már Önnel, hogy véletlenül törölte vagy elrontotta egy dokumentum legfrissebb verzióját? Ez a legjobbakkal is megesik.

A dokumentumverzió-kezelő szoftver ilyen esetekben a biztonsági hálója. Ha valami baj történik, mindig visszatérhet egy korábbi verzióhoz, visszaállíthatja azt, és elkerülheti a kellemetlen meglepetéseket.

Verziókezelő dokumentumkezelő szoftver nélkül mindenki a saját példányával rendelkezik, és nem lehet biztosan tudni, kinél van a legújabb verzió. A dokumentumkezelő szoftver rendet tart, és az üzleti folyamatok különböző verzióinak kezelésével biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon (szó szerint!).

Vessünk egy pillantást a 2024-es év 10 legjobb dokumentumverzió-kezelő szoftverére, elemezzük azok erősségeit és gyengeségeit, és vizsgáljuk meg, hogyan segíthetik vállalkozása növekedését.

Mit kell keresnie a dokumentumverzió-kezelő szoftverekben?

Amikor kiválasztja a vállalkozásának legmegfelelőbb dokumentumverzió-kezelő rendszert, helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Íme néhány fontos funkció, amelyeket érdemes figyelembe venni:

Verziótörténet nyomon követése: A megbízható verziókezelő szoftver részletes történetet vezet a dokumentumok változásairól, feltüntetve az egyes tulajdonosokat és szerkesztéseiket. Ez a funkció biztosítja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, valamint lehetővé teszi a verziók összehasonlítását, így a felhasználók szükség esetén visszatérhetnek a korábbi verziókhoz. Valós idejű együttműködés: A valós idejű együttműködés lehetővé tétele elengedhetetlen. A megjegyzések és kommentárok hozzáadásának lehetősége megkönnyíti a zökkenőmentes csapatmunkát, így több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon. Rugalmas hozzáférés-vezérlés: Különösen az érzékeny információk esetében elengedhetetlen, hogy ki férhet hozzá az adatokhoz. A szoftvernek rugalmas hozzáférés-vezérlést kell biztosítania, így garantálva, hogy csak az arra jogosult személyek tekinthetik meg vagy szerkeszthetik az adott dokumentumokat. Intuitív felület: Az intuitív kialakítás biztosítja, hogy a felhasználók technikai ismereteiktől függetlenül könnyedén tudjanak navigálni a szoftverben. Integrációs képességek: Az integrációs képességek lehetővé teszik, hogy a dokumentumkezelő platform harmonikusan működjön együtt a meglévő eszközeivel, így Ön hatékonyabban dolgozhat. Biztonsági mentési funkciók: A szoftvernek robusztus biztonsági mentési funkciókkal kell rendelkeznie, hogy megakadályozza az adatvesztést és biztosítsa, hogy érzékeny dokumentumai mindig biztonságban legyenek, még előre nem látható körülmények között is. Skálázhatóság: Ahogy szervezeted növekszik, úgy kell növekednie a dokumentumkezelési megoldásodnak is. A skálázhatóság biztosítja, hogy a dokumentumverzió-kezelő szoftver képes legyen kezelni a növekvő adat- és felhasználói terhelést, anélkül, hogy ez a teljesítmény rovására menne. Képzés: Ha több ember dolgozik együtt ugyanazon a dokumentumon, az zavart okozhat, különösen, ha nem tudják, hogyan kell használni az eszközt és annak funkcióit. Ezért az eszköznek átfogó képzési anyagokkal kell rendelkeznie a szoftver sikeres bevezetéséhez.

A 10 legjobb dokumentumverzió-kezelő szoftver

Bár a piacon számos dokumentumkezelő szoftver megoldás elérhető, néhányuknak még mindig hiányoznak fontos funkciók. Megvizsgáltuk a különböző lehetőségeket, és ellenőriztük azok előnyeit és hátrányait, hogy bemutathassuk Önnek a 10 legjobb dokumentumverzió-kezelő szoftvert. Nézzük meg, kik kerültek fel a listára!

1. ClickUp

A ClickUp együttműködési irányítópultja megkönnyíti a feladatok létrehozását, nyomon követését és elvégzését

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi és együttműködési platform, amelyet minden méretű csapat számára terveztek, hogy zavartalanul tudjanak együtt dolgozni.

Ez az ideális alkalmazás vállalati wikik és műszaki dokumentumok létrehozásához, valamint termékjellemzők, részlegek folyamatai, egyéni feladatok és felelősségek dokumentálásához.

A ClickUp Docs verziókezelési funkciója lehetővé teszi, hogy dokumentumait adatvédelmi és szerkesztési beállításokkal védje, valamint tulajdonosokat és közreműködőket hozzáadva tulajdonjogot rendeljen hozzájuk. Hozzon létre linkeket, amelyeket kizárólag egy adott csapattal, vendéggel vagy nyilvános taggal oszthat meg, meghívva őket.

Szükség esetén megtekintheti a dokumentumban végzett módosítások történetét, vagy visszaállíthatja a korábbi verziókat.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy a feladatokat dokumentumokhoz kapcsolja, így minden egy helyen található!

A ClickUp élő együttműködés-érzékelő funkciójával a munkaterületen mindenki egyszerre szerkesztheti a dokumentumokat, listázhat információkat, hozzáadhat címkéket, feladatokat és célleírásokat, valamint kezelheti a változásokat. Ráadásul a platform minden információt valós időben frissít.

A ClickUp élő szerkesztési funkciójával valós időben követheti nyomon több csapattag egyidejű szerkesztési tevékenységét.

A ClickUp legjobb funkciói

Fejlécek, táblázatok, szalagcímek, címkék, megjegyzések, könyvjelzők, képek, videók és linkek hozzáadásával hatékony tudásmegosztás valósítható meg.

Dokumentumok közös szerkesztése valós időben

Használjon sablonokat, hogy dokumentumai megjelenése egységes legyen.

Takarítson meg időt és végezzen el több feladatot a Fókusz mód, az Oldaladatok és az Archívum funkciók segítségével.

Nyilvánosan megosztott dokumentum másolása

Védje dokumentumait a nem kívánt változásoktól a Business Plus csomag választásával.

Hozzon létre dokumentumcímkéket, hogy könnyebben megtalálja a dokumentumokat.

Írjon, formázzon, foglaljon össze és szerkesszen tartalmakat gyorsan a ClickUp AI segítségével.

A ClickUp korlátai

Első használatkor tanulási görbe lehet szükséges.

Egyes funkciók nem érhetők el teljes mértékben a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Adobe Acrobat

Adobe Acrobat segítségével

Az Adobe Acrobat egy olyan szoftver, amely segít PDF-fájlok létrehozásában, szerkesztésében és kezelésében. Különböző formátumú dokumentumokat konvertálhat PDF-fájlokká, és biztonsági funkciókat, például jelszavakat vagy aláírási engedélyeket is hozzáadhat a fájlok védelme érdekében.

A verziókezelő funkciója minden dokumentum módosításakor frissíti a verziószámot. Emellett lehetővé teszi a változások összehasonlítását és a különböző verziók mentését is.

Ezenkívül az Adobe Acrobat szerkesztőeszközeivel átfogóan módosíthatja a PDF-dokumentumokat, beleértve a szöveget, a képeket és a formázást.

Az Adobe Acrobat legjobb funkciói

Könnyedén együttműködhet a dokumentumok verzióinak létrehozásával és a szerkesztések összehasonlításával.

Írjon megjegyzéseket, adjon hozzá szabadkézi rajzokat és jelölje ki a szöveget, hogy visszajelzést adjon.

Végezzen kiterjedt szerkesztéseket, például szöveg és oldalak hozzáadását, oldalak kivágását és elforgatását, képek módosítását és helyesírási hibák kijavítását.

Egyszerű drag-and-drop funkcióval oldalak hozzáadása, eltávolítása és átrendezése

Konvertálja fájljait PDF-ekké és fordítva, a formázás megőrzése mellett.

Könnyedén ossza meg fájljait azok tömörítésével, minőségromlás nélkül.

Az Adobe Acrobat korlátai

A kezdők számára jelentős tanulási görbe lehet

A felhasználók alkalmi kompatibilitási problémákról számolnak be.

Adobe Acrobat árak

Acrobat Reader: Ingyenes

Acrobat Standard: 12,99 USD/hó

Acrobat Pro: 19,99 USD/hó

Acrobat for Teams: 22,19 USD/hó/felhasználó áron

Adobe Acrobat értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

3. QT9 QMS

QT9 QMS -en keresztül

A QT9 QMS egy minőségirányítási szoftver, amely dokumentumkezelési és -ellenőrzési funkciókkal rendelkezik. Lehetővé teszi, hogy ellenőrzött dokumentumokat osszon meg csapatával és más felhasználókkal, például beszállítókkal és ügyfelekkel.

A mesterpéldány és a megjelenítési példány funkciók segítségével könnyedén kezelheti a változásokat. A felhasználók nagyra értékelik az automatikus archiválási funkciót, így csak a releváns adatokkal kell foglalkoznia.

A QT9 QMS segít a dokumentumok rendszerezésében, a problémák kijavításában, az auditok elvégzésében és a beszállítók kezelésében. Emellett biztosítja, hogy a vállalkozások betartsák a folyamatokat, javítsák munkájukat és nyomon kövessék a minőségi információkat, hogy okosabb döntéseket hozhassanak a folyamatos fejlesztések érdekében.

A QT9 QMS legjobb funkciói

Központosítsa a dokumentációs nyilvántartásokat több helyszínen

Használjon többféle eszközt, amelyek a különböző megfelelési szempontokat fedik le.

Tekintse meg az egyes dokumentumokban végzett változások elektronikus idővonalát.

Használja a valós idejű elemzéseket a változások nyomon követéséhez.

Küldjön e-mailes értesítéseket a dokumentumok felülvizsgálatához

Jelöljön ki jóváhagyókat és tegye lehetővé az elektronikus aláírások használatát.

QT9 QMS korlátai

Más rendszerekkel vagy szoftverekkel való integrációja kihívásokat jelenthet.

A testreszabás kihívást jelenthet

QT9 QMS árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

QT9 QMS értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7 (70+ értékelés)

4. MasterControl

via MasterControl

A MasterControl egy all-in-one minőségirányítási szoftver. Ezzel a minőségbiztosítási feladatok zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válnak, különösen a szabályozott iparágakban.

A dokumentum-revíziókezelő szoftver segítségével a vállalatok webalapú rendszerükben ellenőrizhetik a dokumentumok revízióit és frissíthetik a verziókat. Ezeket a dokumentumokat ezután gyakorlatilag bárhol elérhetővé tehetik a felhasználók számára.

Az eszköz megkönnyíti a képzési menedzsmentet, a változáskezelést, az auditokat és a megfelelőséget, biztosítva az iparági szabványok és a szabályozási követelmények betartását. Ezenkívül a felhasználók kedvelik a jóváhagyási munkafolyamatokat, amelyek csökkentik a késedelmeket.

A MasterControl legjobb funkciói

Egyszerűsítse munkáját automatizált munkafolyamatokkal

Találja meg az összes dokumentumot egy helyen, és szerezzen időbélyeggel ellátott ellenőrzési nyomvonalat.

Használja az eszközöket a minőség nyomon követéséhez, kezeléséhez és javításához a központi platform segítségével.

Kövesse nyomon az ellenőrzéseket és vizsgálatokat a megfelelő időben történő frissítésekkel.

Tartsa naprakészen a dokumentumok verzióit a dokumentumkezelés segítségével.

Erős eszközeivel biztosítsa a szabályoknak való megfelelést.

A MasterControl korlátai

A megvalósítás komplexitása miatt kihívást jelentő és időigényes lehet.

A testreszabás speciális ismereteket igényel, ami egyes felhasználók számára kevésbé rugalmassá teszi a szoftvert.

MasterControl árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MasterControl értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

5. Sierra QMS

via Sierra QMS

A Sierra QMS egy felhasználóbarát minőségirányítási szoftver, amely a szervezetek minőségügyi feladatait kezeli. A dokumentumkezelésre, a korrekciós intézkedésekre és az auditkezelésre összpontosít, hogy megfeleljen az iparági szabványoknak.

A dokumentumkezelő funkcióval szabályozhatja a hozzá rendelt felhasználók láthatóságát és jogait. Ezenkívül kiemelkedik a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) funkciójával, amely segítségével megtudhatja, hol kell tartalmat hozzáadni a téma jobb lefedése érdekében.

A Sierra QMS legjobb funkciói

A felhasználók számára automatikusan hozzárendelhető képzési feladatok, könnyű hozzáféréssel az SOP-khoz és a szabályzatokhoz

Figyelje a dokumentumok állapotát egyedi értesítésekkel és jelentésekkel.

Szervezze és kezelje dokumentumait egy robusztus nyilvántartási rendszer segítségével.

Töltsön fel sablonokat, hogy dokumentumai egységesek legyenek

A Sierra QMS korlátai

Lehet, hogy nehézségekbe ütközik a rendszerén kívüli más szoftverekkel vagy eszközökkel való összekapcsolás vagy zökkenőmentes együttműködés.

Lehet, hogy nem kínál fejlett adatelemzési funkciókat.

Sierra QMS árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sierra QMS értékelések és vélemények

Capterra: Nincs elég értékelés

G2: Nem elérhető

6. HotDocs

via HotDocs

A HotDocs egy dokumentumautomatizáló szoftver, amely segít a dokumentumok gyors és egyszerű létrehozásában.

A HotDocs Author plugin segítségével nyomon követheti az Ön által létrehozott különböző sablonverziókat. Emellett lehetővé teszi, hogy megossza a sablonfejlesztési feladatot más csapattagokkal, és rendezett tárolót biztosít az összes sablonfájl számára.

A HotDocs kétféle verziókezelést használ: központosított és elosztott, a fájlraktár helye alapján.

Készíthet sablonokat különböző dokumentumokhoz, például szerződésekhez vagy űrlapokhoz, majd automatikusan kitöltheti a részleteket. Ez időt takarít meg és biztosítja a pontosságot, mivel csökkenti a manuális munkát az ismétlődő dokumentumok létrehozásakor.

A HotDocs legjobb funkciói

Takarítson meg időt a különböző típusú űrlapokhoz és szerződésekhez újrafelhasználható sablonokkal.

Kössön össze a verziókezelő adattárat a munkaterületével, és közvetlenül a munkaterületről módosítsa a sablonfájlt.

Automatizálja a sablonok létrehozását, miközben megfelel a belső márkairányelveknek és az iparági megfelelőségi követelményeknek.

Csökkentse a jogi dokumentáció hibáinak számát az automatizálási funkcióval.

A HotDocs korlátai

Bizonyos összetett sablonok létrehozásához programozási ismeretekre lehet szükség.

Korlátozott kompatibilitás bizonyos operációs rendszerekkel vagy régebbi szoftververziókkal

HotDocs árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HotDocs értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 60 értékelés)

7. Seismic

via Seismic

A Seismic egy olyan platform, amely segít a vállalkozásoknak az értékesítési és marketingtartalmak kezelésében és optimalizálásában. Központosítja az összes tartalommal kapcsolatos eszközt, például prezentációkat, dokumentumokat és videókat, és eszközöket biztosít ezeknek az anyagoknak a létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához.

A Seismic dokumentumverzió-kezelést kínál, amelynek segítségével kezelheti a vezérlőket és a jogosultságokat. Ezzel láthatja, mikor töltötték fel a fájlt, és hogy egy bizonyos része bizalmas-e. Emellett archiválja és megőrzi a korábbi fájlverziókat, valamint naplózza a műveleteket.

A Seismic legjobb funkciói

Használjon hatékony adatelemző eszközöket marketing és értékesítés céljára

A értékesítéssel kapcsolatos anyagok hatékony szervezése és kezelése

Csatlakozzon különböző rendszerekhez vagy szoftverekhez, lehetővé téve a zökkenőmentes munkafolyamatokat és az adatok megosztását.

Használja a LiveDocs szoftvert a tartalom automatizálásához és személyre szabásához.

Szeizmikus korlátozások

A kisvállalkozások számára ez drágának tűnhet más alternatívákhoz képest.

A beállítás időigényes

Seismic árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Seismic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

8. Google Docs

a Google Docs segítségével

A Google Docs egy online szövegszerkesztő eszköz a Google-tól, amely segít a felhasználóknak dokumentumok létrehozásában, szerkesztésében és valós idejű együttműködésben. Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és számos szerkesztési lehetőséget kínál, hasonlóan a hagyományos szövegszerkesztőkhöz.

A felhőalapú eszköz zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé több felhasználó között olyan funkcióknak köszönhetően, mint az automatikus mentés és az internet-hozzáféréssel rendelkező bármely eszközről való egyszerű hozzáférés. A dokumentumkezelő funkcióval időbélyeg formátumban érheti el a korábbi verziókat.

A Google Workspace alkalmazásokkal való integrációja és a dokumentumok különböző formátumokban való exportálásának lehetősége tovább növeli hasznosságát.

A Google Docs legjobb funkciói

Több felhasználóval valós időben együttműködhet egy dokumentumon.

Azonosítsa, hogy valaki frissítette-e a dokumentumot azóta, hogy utoljára megtekintette.

Készítsen különböző típusú dokumentumokat a sablonkönyvtár segítségével

Bármely dokumentumban legfeljebb 40 verziót nevezhet el a könnyű azonosítás érdekében.

A Google Docs korlátai

Az offline verzió funkciói korlátozottak, ami befolyásolja az elérhetőséget és a szerkesztési lehetőségeket.

Kevésbé fejlett formázási funkciókat kínál, mint egyes hagyományos szövegszerkesztők.

A Google Docs árai

Ingyenes

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Docs értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (42 200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

9. Microsoft Word

a Microsofton keresztül

A Microsoft Word egy népszerű szoftver, amelyet szöveges dokumentumok, például levelek, jelentések vagy önéletrajzok létrehozására és szerkesztésére használnak. Általában ez a vállalkozások első számú eszköze a dokumentáció és a jelentések készítéséhez.

A Microsoft Word lehetővé teszi a dokumentumok verziókezelését azáltal, hogy hozzáférést biztosít az összes korábbi verzióhoz olvasási joggal.

A Microsoft Word legjobb funkciói

Használja a különböző formázási eszközöket a szöveg megjelenésének megváltoztatásához, képek beszúrásához és professzionális megjelenésű dokumentumok létrehozásához.

A dokumentummegosztási funkcióval valós időben együttműködhet másokkal.

Hozzáférhet a főbb vagy kisebb verziókhoz az Ön igényeinek megfelelően.

A Microsoft Word korlátai

Rendszeres frissítés szükséges.

A Microsoft Office alkalmazások teljes skálájához, beleértve a Word-öt is, hozzáférni csak a teljes Office csomag megvásárlásával lehet. Ez azonban egyes felhasználók számára költséges lehet.

A Microsoft Word árai

Korlátozott ideig ingyenes verzió

Egyéni és üzleti felhasználók számára testreszabott licencek

Microsoft Word értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1790+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

10. monday. com

A monday.com egy projektmenedzsment rendszer, amelyben a csapatok közösen kezelhetik a munkafolyamatokat, feladatokat és projekteket. Vizuális felületet biztosít testreszabható táblákkal, ütemtervekkel és irányítópultokkal, így a csapatok hatékonyan szervezhetik a feladatokat, nyomon követhetik az előrehaladást és kommunikálhatnak egymással.

A monday.com ellenőrzi és karbantartja a dokumentumverziókat, és az összes fájlt egy helyen tárolja. Ez megkönnyíti a tartalom áttekintését és jóváhagyását, összehasonlítva a több dokumentum e-maileken keresztüli nyomon követésével.

monday. com legjobb funkciói

Előnézet, letöltés és megjegyzések hozzáadása minden verzióhoz

Törölje a régebbi verziókat, hogy elkerülje a rendetlenséget.

A vizuálisan intuitív felületnek köszönhetően a projektmenedzsment is egyszerűbbé válik.

Munkafolyamatok létrehozása és testreszabása

Kövesse nyomon és kezelje a projekteket valós időben

monday.com korlátai

Egyes felhasználók számára bonyolult lehet

A felhasználóknak magasabb szintű csomagokra lehet szükségük a fejlett funkciók eléréséhez.

monday. com árak

Személyes használatra: Ingyenes

Alap: 12 USD/hó/felhasználó

Standard: 14 USD/hó/felhasználó

Pro: 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4580+ értékelés)

További információ: Monday Alternatives

Változatok ellenőrzése a minőség ellenőrzése érdekében

A dokumentumverzió-kezelő szoftver a csapatmunkában a pontosságot biztosító eszköz. Olyan központot hoz létre, ahol a csapata a legfrissebb dokumentumon dolgozhat, így nem keletkezik zavar az egymásnak ellentmondó szerkesztések és az elveszett adatok miatt. Válasszon olyan eszközt, amely mindent rendezett és kaotikus helyzetektől mentesen tart.

Ha még nem döntött, akkor próbálja ki a ClickUp-ot!

A ClickUp fejlett szoftvere felhasználóbarát felületet biztosít, amely nyomon követi a változásokat, részletes verziótörténetet vezet, lehetővé teszi a verziók egyszerű visszaállítását és még sok minden mást!

A dokumentumverzió-kezelő rendszer mellett a ClickUp feladatkezelési és projektmenedzsment funkciókat is kínál, hogy munkafolyamatai zökkenőmentesek legyenek.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy javítsa csapata munkáját és együttműködését.