Hatékony alkalmazotti visszajelzések példái, amelyek objektív információkat nyújtanak és javítják a morált

A munkatársaknak adott visszajelzés az egyik legjobb módszer arra, hogy elősegítse fejlődésüket, rámutasson erősségeikre, és motiválja őket, hogy szükség esetén korrekciós intézkedéseket tegyenek. Ugyanakkor ez a világ legkínosabb dolga is lehet, különösen, ha negatív visszajelzést kell adni. 🫣

Az igazi vezetők tudják, hogy a konstruktív visszajelzések és a pozitív visszajelzési kultúra elősegíti az alkalmazottak teljesítményének javulását és készségeik fejlesztését a jövőbeli projektekhez.

Ebben a cikkben megvitatjuk a jelentőségteljes visszajelzések fontosságát az alkalmazottak fejlődése szempontjából. Emellett néhány pozitív és konstruktív alkalmazotti visszajelzés példát is bemutatunk, amelyek segítségével kényelmetlen helyzetek nélkül tud majd különböző helyzeteket kezelni.

Miért fontos az alkalmazottak visszajelzése?

A munkatársaknak nyújtott rendszeres visszajelzés jelentősen megváltoztathatja a helyzetet, különösen, ha megfelelő szándékkal és időben történik. Íme néhány előny, amelyre építhet:

A munkavállalók a helyes úton maradnak : Az egészséges visszajelzési kultúra biztosítja, hogy munkavállalói : Az egészséges visszajelzési kultúra biztosítja, hogy munkavállalói a csapat céljainak elérésére törekedjenek, és megértsék, hogyan járulnak hozzá az összképhez.

Megmutatja, hogy törődik velük : A pozitív visszajelzések, és még a negatívak is, ha átgondoltan adja át őket, segíthetnek a munkavállalóknak abban, hogy pozitív munkakörnyezetben érezzék magukat, és hogy törődnek velük.

Javítja az üzleti eredményeket : Azáltal, hogy a munkavállalókat a helyes irányba tereli, biztosítja, hogy azt tegyék, amit tenniük kell, ami optimális : Azáltal, hogy a munkavállalókat a helyes irányba tereli, biztosítja, hogy azt tegyék, amit tenniük kell, ami optimális erőforrás-gazdálkodást és jobb projekt teljesítményt eredményez.

Elősegíti a tanulást : A kritikus visszajelzések hangsúlyozzák, hogy a hibák nem a világ végének, hanem tanulási lehetőségnek tekinthetők, amelyek szorgalmas elfogadásuk esetén szakmai fejlődést eredményeznek.

Javítja a rugalmasságot: A folyamatos visszajelzés iránytűként szolgál, amikor az alkalmazottai új feladatokat vállalnak, pozíciót vagy csapatot váltanak, vagy új kihívásokkal szembesülnek ⭐

Mikor érdemes visszajelzést adni az alkalmazottaknak?

Már régen elmúltak azok az idők, amikor a munkavállalók visszajelzéseit csak az éves teljesítményértékelések során adták meg. Egy 234 szervezeten végzett tanulmány szerint a visszajelzések pozitív pénzügyi és szervezeti eredményeket hoznak – akkor miért ne adnánk őket gyakrabban?

A visszajelzés időzítése intuitív lehet, és függhet a vállalati politikától vagy a munkastílusától. Ne feledje, hogy az alkalmazottak olyan információkra vágynak, amelyek javíthatják teljesítményüket, ezért használja ki a visszajelzés erejét, hogy megadja nekik a vágyott tudást. Tehát nem kell mindig ragaszkodnia a formális visszajelzéshez – teljesen rendben van, ha a helyzet megkívánja, informális visszajelzést ad.

Íme öt lehetséges helyzet, amelyekben visszajelzést adhat munkatársainak:

Teljesítményértékelés : Az éves teljesítményértékelés (egyes vállalatoknál félévente vagy negyedévente is lehet) hivatalos alkalom az alkalmazott általános teljesítményének megbeszélésére. Konkrét feladatok után: Rendkívül hatékony, ha közvetlenül a feladat elvégzése után adsz konstruktív visszajelzést az alkalmazottnak. : Rendkívül hatékony, ha közvetlenül a feladat elvégzése után adsz konstruktív visszajelzést az alkalmazottnak. A valós idejű kommunikáció lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározd, mi sikerült jól, vagy hogy felhívd a figyelmet a jövőben elkerülendő hibákra. A projekt mérföldköveinek elérését követően: Egy munkavállaló sikeresen elérte a mérföldkövet? Használja ezt lehetőségként, hogy visszajelzést adjon. Előre megbeszélt egyéni megbeszélések : Használja az előre megbeszélt egyéni megbeszéléseket, hogy folyamatos visszajelzést adjon és átláthatóbb módon megvitassa a munkával való elégedettséget. Ezek a megbeszélések nem kötelezőek, de hasznosak lehetnek a visszajelzésekkel kapcsolatos negatív előítéletek eltávolításában egy nyugodtabb környezetben. Kivételes teljesítmény: Egy csapat tagjának profi módon sikerült egy feladatot elvégeznie? Ne habozzon pozitív visszajelzést adni és dicsérni a munkavállaló jó tulajdonságait.

20 példa a munkavállalók visszajelzéseire, amelyekkel javíthatja kommunikációs készségeit

Összeállítottunk egy listát a munkavállalók visszajelzéseinek példáiról, hogy segítsünk Önnek a világos és tapintatos kommunikációban. Tekintse ezeket a példákat sablonoknak egy robusztus visszajelzési csatorna felépítéséhez – testreszabhatja őket az iparágának, a csapat dinamikájának és az elérni kívánt célnak megfelelően.

A lista könnyebb áttekinthetősége érdekében kétféle munkavállalói visszajelzést vizsgálunk meg: a pozitív (megerősítő) és a konstruktív (irányt mutató) visszajelzést. Mindkét csoport 10 hatékony visszajelzési példát tartalmaz különböző helyzetekre, így minden esetre fel lesz készülve. 🎬

10 pozitív példa a munkavállalók visszajelzéseire

A pozitív visszajelzések ösztönzik az alkalmazottakat a jó munkavégzésre, elismerik és dicsérik erőfeszítéseiket, és segítik a morál javítását. Nézze meg ezeket a bevált példákat, hogy az alkalmazottai értékesnek érezzék magukat.

1. példa

Szeretném megköszönni a projekt X-ben végzett fantasztikus munkádat. A feladatokat a legnagyobb profizmussal végezted, és a befektetett erőfeszítéseid nem maradtak észrevétlenek!

Adja meg ezt a visszajelzést, miután az alkalmazott sikeresen befejezte a projektet.

2. példa

Nagyra értékelem, hogy az elmúlt … hétben több időt szántál a munkádra. Tudom, hogy nem volt könnyű, de szeretném, ha tudnád, hogy az egész csapat nagyra értékeli az erőfeszítéseidet és a pozitív hozzáállásodat.

Ha vállalata különösen forgalmas időszakot élt át, és alkalmazottai sok feladatot kaptak, de mindent zökkenőmentesen elvégeztek, ez kiváló visszajelzés.

3. példa

Következetességed dicséretre méltó. Lenyűgöző, ahogyan kezeled az ügyfélkapcsolatokat és vezeted a csapatértekezleteket, és látszik, hogy mennyire elkötelezett vagy a munkád iránt.

Ez egy őszinte módja annak, hogy dicséretet mondjon egy olyan munkavállalónak, aki folyamatosan magas szinten teljesít.

4. példa

Csak azt akartam mondani, hogy mostanában remekül teljesítesz! Kreativitásodnak és szokatlan gondolkodásmódodnak köszönhetően állandó minőséget nyújtunk és ügyfeleink elégedettek. Azóta, hogy elkezdted, hatalmas fejlődést mutattál, és nagyon büszke vagyok rád.

Ez a visszajelzés fantasztikus módja annak, hogy lelki támaszt nyújtson a viszonylag új munkatársaknak, akik nagy potenciállal és elkötelezettséggel rendelkeznek a munkájuk iránt. 🔥

5. példa

Mivel Mary nem volt az irodában, átvetted a vezetést és sikeresen végigvezetted az egész csapatot a projekt befejezéséig! Nagyon lenyűgöztek a vezetői képességeid, és úgy gondolom, hogy vezetői pozícióban is sikeres lennél. Ha egyetértesz, megbeszélhetjük a lehetőségeket!

Kiváló módszer egy munkavállaló konkrét képességének vagy tehetségének – ebben az esetben a vezetői képességének – dicséretére, ha kiemeli a válsághelyzetekben tanúsított megbízhatóságát, és felveti a előléptetés lehetőségét.

6. példa

A mai reggeli ügyfélmegbeszélést igazi profiként kezelted! Szoros határidőnk volt, és az ügyfél ideges volt, de neked sikerült elsimítani a konfliktust és megoldani a problémát. A kommunikációs készségeid valóban megmentették a helyzetet!

Ez a fajta visszajelzés dicséri a munkavállaló tárgyalási és konfliktuskezelési képességeit.

7. példa

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a fantasztikus munkáért, amit ebben a negyedévben végeztek! Az elmúlt három hónapban néhány komplex projektet kezeltetek, és abszolút kiválóan végeztétek a munkátokat. A csapatmunka, amit tanúsítottatok, csodálatra méltó.

Ez a megfelelő visszajelzés, amellyel kifejezheti háláját az egész csapatnak.

8. példa

Az utolsó teljesítményértékelésed óta hatalmas fejlődést mutattál. Lelkesedésed, pozitív hozzáállásod és elkötelezettséged nem maradnak észrevétlenek! Hálás vagyok, hogy a csapatunk tagja vagy. Alig várom, hogy velünk együtt fejlődj.

Ez egy kényelmes módja annak, hogy elismerje az alkalmazottak fejlődését és motiválja őket a folytatásra.

9. példa

Már régóta itt dolgozol, de még mindig ugyanolyan lenyűgöz az a erőfeszítés, amit minden projektbe fektetsz. Kiváló példát mutatsz a csapat tagjainak, és örülök, hogy velünk vagy.

Ez a visszajelzés megmutatja a régóta alkalmazott munkatársaknak, hogy értékeli munkájukat, és nem veszi őket természetesnek.

10. példa

Nagyon tetszett az új marketingkampányról szóló prezentációja! Világos, közvetlen és érdekes volt, szeretném, ha gyakrabban tartana ilyen előadásokat.

Ezzel hangsúlyozza, hogy szeretné, ha munkatársai kilépnének a komfortzónájukból, hogy megmutathassák erősségeiket.

10 konstruktív példa a munkavállalók visszajelzéseire

Negatív visszajelzések vagy konstruktív kritika megfogalmazása kényes ügy – célja az, hogy a munkatársait a helyes irányba terelje, nem pedig hogy demotiválja, megszégyenítse vagy stresszelje őket. Éppen ezért fontos, hogy gondosan válassza meg a szavakat és az időzítést.

Sok vezető szeret itt a visszajelzés-szendvics módszert alkalmazni, amelynek lényege, hogy a konstruktív kritikát pozitív visszajelzésekkel enyhítik, hogy a beszélgetés kiegyensúlyozott legyen. Íme 10 példa különböző helyzetekre, amelyeket felhasználhat, amikor konstruktív visszajelzést ad vagy negatív viselkedést korrigál.

1. példa

Költségjelentései átfogóak és jól szervezettek. Továbbmenve, szeretném, ha több táblázatot és grafikont is belefoglalna azokba, hogy jobban bemutathassa az általad közölt információkat.

Ez a visszajelzés azt mutatja, hogy értékeli munkatársai erőfeszítéseit, és finoman irányítja őket a várt követelmények felé.

2. példa

Több komplex projektet is egyszerre kezel, és ezt nagyra értékelem! Ugyanakkor jó ötlet lenne, ha mindig a legnagyobb hatással bíró feladatokra koncentrálna. Így a leg sürgetőbb vagy legfontosabb feladatokat is el tudja látni anélkül, hogy túlterheltté válna.

Ez egy jó módszer arra, hogy egy nyilvánvalóan stresszes munkavállalót ösztönözzön a prioritások meghatározásának és a helyes irányban való haladásnak a fejlesztésére és javítására.

3. példa

Szeretnék beszélni veled a tegnapi megbeszélésről. Jogod van nem egyetérteni a kollégáiddal, de nem helyes rájuk kényszeríteni a véleményedet. Legközelebb fontold meg egy együttműködőbb megközelítést, és fogadd el a csapatod véleményét, még akkor is, ha nem mind pozitív.

A példa bemutatja, hogyan lehet ösztönözni a munkavállalókat, hogy kerüljék a negatív viselkedést a kollégákkal szemben, és a jövőben jobban kommunikáljanak egymással.

4. példa

Észrevettem, hogy az elmúlt hetekben nem vagy annyira elkötelezett a munkád iránt. Van valami gond? Hogyan tudnék támogatni és bátorítani téged, hogy visszanyerd a motivációdat?

Ez a legdiplomataibb módja annak, hogy megközelítsen egy olyan alkalmazottat, akinek teljesítménye romlott. A következő beszélgetés során tartsa meg az empatikus hangnemet, és gyakorolja az aktív hallgatást, hogy azonosítsa a probléma kiváltó okát.

5. példa

Kutatási és projektmenedzsment készségei lenyűgözőek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy érdemes lenne fejlesztenie együttműködési készségeit, hogy maximálisan kihasználhassa potenciálját.

Ez a visszajelzés elismeri az alkalmazott meglévő képességeit, és finoman irányítja őket azoknak a területeknek a felé, ahol javulni lehetne.

6. példa

Észrevettem, hogy az elmúlt hónapban nem sikerült betartania néhány határidőt. Mivel ez hatással van az egész vállalatra, szeretném megkérdezni, mi történt, és van-e valami probléma, amin együtt kell dolgoznunk. Kérem, ossza meg velem, hogyan segíthetek.

A visszajelzés támogató módon foglalkozik az alkalmazott kérdéses időgazdálkodásával, ami segíthet feltárni a csapaton belüli folyamatok egyes szűk keresztmetszeteit.

7. példa

Az elemzési jelentésében jó néhány hiba található. A hibák minden munkában előfordulnak, de szerintem fontos, hogy felismerjük őket, és gondoskodjunk arról, hogy a jövőben ne ismételjük meg őket. Szeretném tudni, mi történt, hogy a többi csapattag is tanulhasson ebből a kis bakiából.

Ez egy hatékony módszer a munkavállalók hibáinak kezelésére, és egy a nagyobb jó érdekében csavarral.

8. példa

Beszélnünk kell a múlt heti csapatértekezleten tanúsított viselkedéséről. Noha szabadon kifejezheti véleményét és álláspontját, a durvaságot nem toleráljuk. Legközelebb kérjük, találjon megfelelőbb módot arra, hogy kifejezze másokkal való nézeteltérését.

Ez a visszajelzés rámutat az alkalmazott problémás viselkedésére, megerősíti a szervezeti értékeket, és kifejezi, hogy nem tolerálja a tiszteletlen magatartást.

9. példa

Tudom, hogy elfoglalt vagy, és értékelem az erőfeszítéseidet, de az elmúlt hónapban több fontos feladatot is elmulasztottál. Annak érdekében, hogy semmi ne maradjon ki, javaslom, hogy használj teendőlistákat, ütemezési alkalmazásokat vagy más kényelmes eszközt, amellyel feljegyezheted a feladataidat, és nyomon követheted őket.

Itt a munkavállaló bizonyos készségének hiányára utal, és mivel konkrét megoldásokat kínál, az egész érett és támogató benyomást kelt.

10. példa

Két hónapja dolgozol itt, és úgy látom, jól beilleszkedtél. Az egyetlen dolog, ami aggaszt, hogy nem veszel részt a megbeszéléseken. Ne félj kimondani a véleményedet – értékeljük a gondolataidat, és szeretnénk hallani őket.

Ez a bátorító visszajelzés segíthet az új munkatársaknak abban, hogy könnyebben beilleszkedjenek az új munkahelyre, és ne érezzék magukat láthatatlannak.

Hatékony munkavállalói visszajelzési ciklusok futtatása a ClickUp segítségével

Sok vezető inkább személyes találkozók keretében ad visszajelzést az alkalmazottaknak. Azonban ezek a találkozók nem mindig megvalósíthatók távoli vagy nagy csapatok esetében. Vagy lehet, hogy nincs elég ideje egyéni találkozókat szervezni.

Ha gazdag visszajelzési kultúrát szeretne kialakítani, egy all-in-one termelékenységi platform , mint a ClickUp, életmentő lehet. Olyan funkciókat kínál, amelyek támogatják a teljes visszajelzési folyamatot, és idővel segítik a munkavállalók teljesítményének javítását! 💝

Dokumentálja visszajelzéseit a ClickUp Docs segítségével.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy írásos formában adjon visszajelzést alkalmazottainak.

Ha írásban szeretne visszajelzést adni az alkalmazottaknak, akkor nincs jobb megoldás, mint a ClickUp Docs! Ez a funkció lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, szerkesztését, megosztását és tárolását, beleértve az alkalmazottak visszajelzéseit és teljesítményértékeléseit is.

Mivel a ClickUp Docs támogatja a valós idejű szerkesztést, hozzáadhatja a releváns vezetőket a visszajelzési dokumentumhoz, és közösen dolgozhatnak ki egy átfogó áttekintést az alkalmazott teljesítményéről. Minden személy neve fölé egy kurzor jelenik meg, így a vélemények áramlása átlátható.

A lenyűgöző testreszabási lehetőségeknek köszönhetően képeket és fájlokat adhat hozzá dokumentumaihoz, táblázatokat és listákat hozhat létre, sőt, dokumentumait munkafolyamatokhoz is kapcsolhatja, hogy átfogó visszajelzési jelentéseket készítsen. Érdemes mappákat létrehozni a munkatársak visszajelzéseinek munkaterületenkénti vagy osztályonkénti központosításához.

Miután elkészítette a dokumentumot, ossza meg azt munkatársával, vagy tárolja el, hogy az éves teljesítményértékelés során hivatkozhasson rá.

Írjon tapintatos visszajelzéseket a ClickUp AI segítségével

Használja a ClickUp mesterséges intelligencia íróasszisztensét, hogy visszajelzéseket generáljon a munkavállalóknak, ötleteket gyűjtsön, e-maileket írjon és még sok mást.

Időigényes a hivatalos munkavállalói visszajelzések megírása? Semmi gond – a ClickUp AI segít! 🦸

A ClickUp AI egy AI-alapú írási asszisztens, amely a ClickUp-on belül működik. Egyszerű utasításokkal írásos tartalmakat generálhat, például projektterveket, e-maileket, értekezletek napirendjét, prezentációkat és tesztterveket.

Ez az eszköz megmentheti a napot, amikor nehezen találja a megfelelő hangnemet a visszajelzéshez. Kérje meg a ClickUp AI-t, hogy:

Ellenőrizze és módosítsa konstruktív visszajelzéseinek hangnemét.

Javítsa ki a nyelvtan és a szerkezet hibáit az érthetőség érdekében.

Összegezze a korábbi munkavállalói jelentéseket, hogy visszajelzések írásakor gyorsan áttekintse a kontextust.

A megadott beszélgetési témák alapján jól formázott visszajelzéseket generálhat.

Használja ki az informális visszajelzéseket a ClickUp Chat nézet segítségével.

Vonja be a csapattagokat a megbeszélésekbe, és működjön együtt a ClickUp Chat segítségével egy helyen, így elkerülheti a különböző szoftverek közötti váltogatást.

A visszajelzés nem mindig kell formálisnak lennie. Ha a vállalati kultúra megengedi, alkalmi visszajelző beszélgetéseket folytathat munkatársaival csevegés útján. Ilyen esetekben használja a ClickUp Chat nézetet.

Ez a nézet lehetővé teszi, hogy valós időben kommunikáljon munkatársaival, és a különböző alkalmazások és platformok között ugrálás nélkül kezelje a munkafolyamatokat. Válassza ki a személyt vagy személyeket, akikkel beszélgetni szeretne, és egyszerűen írja be informális visszajelzését. Ez lehet egy könnyed, felvidító szöveg vagy egy kedves emlékeztető egy probléma megoldására. Adjon hozzá képeket, videókat és akár táblázatokat is, hogy több részletet nyújtson.

A ClickUp Chat nézet nemcsak egyszerűsíti a munkatársaival való kommunikációt, hanem lehetővé teszi, hogy a beszélgetéshez cselekvési elemeket rendeljen, megteremtve ezzel a visszajelzés utáni nyomonkövetési feladatok alapját.

Egyszerűen @megjelöléssel vonja be csapattagjait a beszélgetésekbe, és fedezze fel a valós idejű együttműködés és a transzparens munkahelyi kommunikáció új dimenzióit.

Gondoskodjon arról, hogy megjegyzéseit mindenki lássa, azáltal, hogy a megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz rendeli a felhasználókhoz, és gyorsan áttekintheti a hozzárendelt megjegyzéseket a ellenőrzőlistán.

Ha gyors visszajelzést szeretne adni egy alkalmazottnak, a ClickUp megjegyzések a legjobb megoldás! Tegyük fel, hogy egy csapattag kiváló munkát végzett egy adott feladatban, és Ön dicsérni szeretné ezért – ehhez csak annyit kell tennie, hogy hozzárendel egy ClickUp megjegyzést a feladathoz, megemlíti azt a személyt, akinek visszajelzést szeretne adni, és ír valamit, például: Kiváló munka!

Ha a csapatának megfelel, emojikat is hozzáadhat. 😇

Egy másik figyelemre méltó funkció a ClickUp Proofing funkciója. Ideális PNG, GIF, JPEG, WEBP, videó és PDF fájlokhoz való visszajelzések megadásához.

Könnyedén együttműködhet a csapattagokkal, és visszajelzéseket adhat a fájlokra a ClickUp 3. 0 megjegyzés-, korrektúrazási és kommentárfunkcióival.

Fedezze fel a ClickUp sablonokat, hogy időt takarítson meg

Átfogó visszajelzést szeretne adni munkatársainak, de nincs elég ideje, hogy azt a semmiből megírja? A ClickUp sablonok segítenek! 🦸

Több mint 1000 sablon áll rendelkezésre előre elkészített szakaszokkal, amelyekkel időt takaríthat meg, egységesítheti az eljárásokat és értékes visszajelzéseket adhat csapattagjainak. Az alkalmazottak visszajelzéseihez javasoljuk a teljesítményértékelési sablonok megtekintését – több lehetőséget is találhat az alkalmazottak teljesítményének és munkával való elégedettségének dokumentálására. Például a ClickUp 30-60-90 napos terv sablon színes elrendezéssel segít ellenőrizni az új alkalmazottak hangulatát.

Használja ezt a ClickUp sablont, hogy megtervezze a jövőbeli ellenőrzéseket az új alkalmazottakkal.

Használja ki a ClickUp integrációk előnyeit

Távolról dolgozik, de nem szeretne írásos formában visszajelzést adni az alkalmazottaknak? Akkor biztosan tetszeni fog, hogy a ClickUp több mint 1000 platformmal integrálható, beleértve a Zoomhoz hasonló videokonferencia-alkalmazásokat is.

Indítson Zoom-értekezletet közvetlenül a ClickUp-ból, hogy élőben beszélgethessen csapattagjaival. Az értekezlet után megtekintheti a felvétel linkjeit a feladataiban, hogy összefoglalót készítsen és központosítsa az információkat.

Visszajelzések fogadása a ClickUp segítségével

A visszajelzés kétirányú folyamat. Amellett, hogy visszajelzést ad az alkalmazottaknak, ösztönözze őket arra is, hogy őszintén beszéljenek a vállalatnál végzett munkájukról. Az alkalmazottak visszajelzései segítenek megérteni a csapat nézőpontját, azonosítani a munkahelyi problémákat, elősegíteni az egészséges és kellemes munkakörnyezet kialakítását, valamint fejleszteni vezetői képességeit.

A fentebb említett lehetőségek, például a ClickUp Docs és a megjegyzések segítségével visszajelzéseket cserélhet munkatársaival. De vannak olyan kiváló eszközök is, amelyek tökéletesen alkalmasak ilyen helyzetekre: a ClickUp Forms és a visszajelzési űrlap sablonok.

Készítsen részletes űrlapokat a ClickUp 3. 0-ban, ahol drag-and-drop funkcióval mezőket illeszthet be és feltételes logikát adhat hozzá a jobb visszajelzések gyűjtése érdekében.

Testreszabhatja és kioszthatja a kérdőíveket csapattagjainak az alkalmazottak elkötelezettségét mérő felmérésekhez. A kérdőívek elkészítése rendkívül egyszerű: válasszon a képernyő bal oldalán található különböző feladatok és egyéni mezők közül, hogy megalkossa a tökéletes kombinációt. A drag-and-drop funkciónak köszönhetően pillanatok alatt minőségi kérdőíveket készíthet.

Küldje el a végleges űrlapot csapatának, és kérje meg őket, hogy töltsék ki. A ClickUp azonnal elemzi az összegyűjtött válaszokat, és nyomon követhető feladatokká alakítja őket. 🥳

Tanulja meg, hogyan építhet ki kapcsolatot az alkalmazottakkal a szintet átugró megbeszélések segítségével!

Vezesse be az alkalmazottak visszajelzéseinek példáit a ClickUp segítségével

A felsorolt munkavállalói visszajelzések példái segíthetnek felkészülni a munkahelyi kommunikáció különböző helyzetekre.

Ha segítségre van szüksége a visszajelzések megadásában és kezelésében, a ClickUp segít. 🤝

Az AI-alapú funkciók segítségével elősegítheti a csapaton belüli egyértelmű kommunikációt, átláthatóságot és együttműködést, valamint figyelemmel kísérheti mindenki munkáját. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és optimalizálja visszajelzési folyamatát. 💗