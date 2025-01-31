ClickUp blog
A 10 legjobb projekt mérföldkő-követő szoftver 2025-ben

A 10 legjobb projekt mérföldkő-követő szoftver 2025-ben

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2025. január 31.

A mérföldkövek kulcsfontosságú jelölőként szolgálnak a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, legyen szó rövid sprintről vagy összetett, több csapatot érintő projekttervről.

Ezek a mérföldkövek motivációt és teljesítményérzetet nyújtanak, miközben segítenek mérni, hogy a projekt mennyire halad a tervezett ütemtervhez képest. A tényleges előrehaladás és a tervezett mérföldkövek összehasonlításával a projektmenedzserek korán felismerhetik az eltéréseket, késedelmeket vagy potenciális problémákat, és megtehetik a megfelelő intézkedéseket a projekt ütemezett haladásának biztosítása érdekében.

Sajnos azonban könnyű elszalasztani a lehetőséget, ha több kritikus feladatot és mérföldkövet kell egyszerre kezelni. Ha segítségre van szüksége a mérföldkövek és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, ez a 10 legjobb mérföldkő-szoftver alkalmazás segít visszatérni a helyes útra.

Mit kell keresnie a projekt mérföldkő szoftverben?

A mérföldkövekhez szükséges projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor néhány dologra érdemes figyelni:

  • Egyszerű módszer a mérföldkövek beállítására, hogy a projekttervezés kevesebb időt vegyen igénybe.
  • Lehetőség mérföldkődiagramok létrehozására, amelyek a projekt hatóköréből kiindulva ábrázolják az összes feladatot.
  • A projekt mérföldköveinek felhasználóbarát vizualizációja, amelynek segítségével könnyen láthatja, hogy a projekt milyen szakaszban tart egy adott pillanatban, és hogy az egyes feladatok hogyan kapcsolódnak a projekt céljaihoz.
  • Közvetlen kapcsolat a szakmai célok kitűzése és a szoftver mérföldkő funkciói között, hogy minden egyes fontos mérföldkő hozzájáruljon a projekt sikeréhez.
  • A mérföldkövek, feladatok és részletek közötti hasonló közvetlen kapcsolat segít abban, hogy a projekt sikeres végrehajtására és az általános projekt életciklusra koncentrálhasson.

Nem minden ingyenes projektmenedzsment szoftver kínál mérföldkő funkciót. Azok azonban, amelyek igen, rendelkezniük kell az összes fenti előnnyel, hogy biztosítsák a mérföldkőkövetés és -kezelés teljes körű kihasználását a projekt tervezési és végrehajtási szakaszában.

A 10 legjobb mérföldkő-nyomkövető szoftveralkalmazás

Mivel a mérföldkövek szorosan kapcsolódnak a projektmenedzsmenthez, a legjobb projektmenedzsment szoftverplatformok egy része beépített mérföldkő-követési funkciókkal rendelkezik. Számos olyan speciális eszköz is létezik, amelyet kizárólag mérföldkövekhez fejlesztettek ki.

Ez a lista a legjobbakat tartalmazza mindkét területről!

1. ClickUp

Kövesse nyomon a mérföldköveket a ClickUp segítségével, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és a projektek időben elkészüljenek.

Ez az egyetlen projektmenedzsment szoftveralkalmazás, amely minden termelékenységi és projekttervezési folyamatot lefed. Projektmenedzsment, a legfontosabb eredményekhez tartozó irányítópultok, célkitűzések, időkövetés, előrehaladási jelentések – amit csak el lehet képzelni, mi mindet lefedjük.

Feladatait könnyedén átalakíthatja projekt mérföldkövekké. Ezután kapcsolja össze ezeket a mérföldköveket a célokkal, és csatoljon hozzájuk további feladatokat és függő mérföldköveket. Akár előre elkészített, használatra kész sablonok is rendelkezésre állnak, például a ClickUp mérföldkő-táblázat sablon, amellyel gyorsan létrehozhat projekt mérföldköveket.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp Milestones segítségével könnyedén összekapcsolhatja feladatait a projekt céljaival, és magas szinten nyomon követheti az előrehaladást.
  • Közvetlen kapcsolat a ClickUp Goals-szal, hogy minden mérföldkő és kapcsolódó feladat megfeleljen a projekt végső céljainak.
  • Mérföldkő-sablonok és célkitűzési sablonok könyvtára, amelyből a felhasználók meríthetnek, hogy megkezdjék projektjük mérföldköveinek és legfontosabb szakaszainak felépítését.
  • Rugalmas módszerek a legfontosabb mérföldkövek megtekintésére és nyomon követésére, beleértve a Gantt-, táblás és műszerfal nézeteket.
  • Intuitív felület, amely lehetővé teszi az új felhasználók gyors bevonását és a projektek gyors beállítását, a mérföldkövektől a feladatokig és az időzítésig.

A ClickUp korlátai

  • A kiterjedt automatizálás sok riasztást és emlékeztetőt eredményezhet, különösen összetett és többszintű projektek esetén.
  • A platform átfogó jellege, bár hatékony, kezdetben túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik csak a Milestone funkciót szeretnék kipróbálni.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Toggl Plan

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: Toggl Plan
Via Toggl Plan

Mint vizuális projektmenedzsment eszköz projektmenedzserek számára, természetes, hogy a Toggl Plan projekt mérföldkő-követési funkciókat is tartalmaz. A Toggl Planban a mérföldkövek a drag-and-drop projekttervezési idővonal részeként válnak igazán relevánssá, ahol minden mérföldkő színekkel jelölt ellenőrzési pontként jelenik meg a nagyobb projektkeretben.

A Toggl Plan egyben munkaterhelés-kezelő rendszer is, ahol a projektmenedzsment mérföldkövei szintén egyedülálló szerepet játszhatnak. Például azok a projektmenedzserek, akik a csapat ütemtervéért és az erőforrások tervezéséért is felelősek, ezt a funkciót felhasználhatják arra, hogy a mérföldköveket összekapcsolják a projekt egyéb követelményeivel (például a költségvetési korlátokkal), amelyeket el kell érniük.

A Toggl Plan legjobb funkciói

  • A projekt mérföldköveinek teljes testreszabása, a mérföldkövek időtartamától kezdve egészen a vizuális projekt ütemtervben az egyes mérföldkövek megkülönböztetésére használt pontos színekig.
  • Projektközi funkcionalitás, amelynek keretében egyetlen átfogó mérföldkő (például az összes projekt szervezet szintű felülvizsgálata) beépíthető az összes releváns ütemtervbe.
  • Lehetőség átfogó projekttervek megosztására, amelyek csak a projekt mérföldköveit tartalmazzák, és nem az egyes feladatokat, ami segít a projektmenedzsereknek és a külső érdekelt feleknek a magas szintű áttekintés megőrzésében.
  • Intuitív és modern felület, amely megkönnyíti a belépést és a kezdést, alacsony tanulási görbével.

A Toggl Plan korlátai

  • Viszonylag statikus webalkalmazás, amely korlátozza a mérföldkő funkciókat a felhasználók számára.
  • A harmadik féltől származó integrációk korlátozottak, és a Toggl Plan célja egyértelműen az, hogy a felhasználókat a saját szoftverén belül tartsa.
  • A platform szándékos egyszerűsége problémát jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik a Toggl Plan beépített funkcióin túlmutató, fejlettebb projektmenedzsment eszközöket keresnek.

Toggl Plan árak

  • Csapat: 8 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 13,35 USD/hó felhasználónként

Toggl Plan értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (37 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

3. Nifty

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: Nifty
Via Nifty

Útitervek, feladatlisták, dokumentumok, csevegés, automatizálás – a Nifty mindezt kínálja. És ez magában foglalja a robusztus mérföldkő funkciókat is.

Természetesen az all-in-one termelékenységi eszköz nem feltétlenül emeli ki a projekt mérföldkövek funkcióját, mint elsődleges értékesítési érvet. De mégis ott van, elrejtve a Feladatok funkció között, amely nagyobb projektek szervezésére, prioritásainak meghatározására és nyomon követésére szolgál.

A legjobb funkciók

  • Konvertálja a feladatlistákat mérföldkövekké, hogy a projektmenedzser nyomon követhesse a teljes feladatlista előrehaladását az adott mérföldkőn belül.
  • A projekt mérföldkövei megjelennek az automatizált jelentéskészítési funkcióban, amely lehetővé teszi a projektfolyamatokról szóló dinamikus jelentések készítését minden érdekelt fél számára.
  • Rendezze a projektben szereplő mérföldköveket, szervezze a feladatokat a feladat szintje és a projekt előrehaladásához elengedhetetlen legfontosabb ellenőrzési pontok szerint.
  • A Google Docs és a Google Calendar termelékenységi eszközökkel való natív integrációk segítségével a csapat tagjai a Nifty platformon kívül is folyamatosan tájékozottak maradnak.

Ügyes korlátozások

  • Korlátozott értesítési és emlékeztető funkciók, például nem lehet automatikus emlékeztetőket beállítani a közelgő mérföldkövekre és feladat határidőkre.
  • A platform keresőfunkciója nem mindig intuitív, és nem mindig adja vissza a legrelevánsabb eredményeket.
  • Lassú betöltési idők, amelyek kommunikációs problémákhoz vezethetnek olyan projektekben, amelyek gyors és valós idejű munkavégzést igényelnek.

Kedvező árak

  • Ingyenes
  • Starter: 5 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 10 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nifty Plan értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

4. GanttPRO

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: GanttPRO
Via GanttPRO

Ahogy a neve is sugallja, a GanttPRO elsősorban Gantt-diagramok készítésére összpontosít. A platformot eredetileg a gyártóipar számára tervezték, de minden felhasználási területen alkalmazható, és alternatív nézeteket (például Kanban) is kínál, amelyek segítenek a projektmenedzsereknek nyomon követni az előrehaladást és megtervezni a következő projektet. Itt lehetséges a munkafolyamatok ütemezése, a projekt mérföldköveinek nyomon követése, sőt az erőforrások kezelése is.

A GanttPRO legjobb funkciói

  • Kritikus út funkció, amely figyelembe veszi a projekt összes feladatát, mérföldkövét és ütemtervét, és előre jelzi a feladat elvégzésének legjobb és leghatékonyabb módját.
  • Egyszerű exportálási lehetőségek a Gantt-diagram kinyomtatásához és megosztásához azoknak az érdekelt feleknek, akik nem használják a GanttPRO platformot.
  • Az összes projekt intuitív verziókezelése, amely lehetővé teszi, hogy bármikor visszatérjen a projekt előzményeihez és visszaállítsa a projekt korábbi állapotát.

A GanttPRO korlátai

  • A teljes Gantt-diagramon kívül nincs átfogó projektütemterv- nézet, ami megnehezíti a felhasználók számára a projekt mérföldköveinek egyszerű áttekintését.
  • Bonyolultabb, mint a kézikönyvben szereplő sok alternatíva, és a felhasználóbarát kezelhetőség helyett a funkcionalitásra helyezi a hangsúlyt, különösen azok számára, akik még nem ismerik a Gantt-diagramokat.
  • Nincs mobilalkalmazás a feladatok, mérföldkövek vagy a projekt előrehaladásának nyomon követésére a webes platformon kívül.

GanttPRO árak

  • Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GanttPRO értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

5. OpenProject

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: OpenProject
Az OpenProject segítségével

A németországi OpenProject, mint ritka nyílt forráskódú megoldás, két területen tűnik ki: a rugalmasság és az adatbiztonság terén. A fejlett titkosítás biztosítja, hogy minden, amit beír, biztonságban legyen, míg a szerszám nyílt forráskódú jellege rugalmassá és relevánssá teszi bármely iparág és bármilyen típusú projektmenedzsment stratégia számára.

Az OpenProject legjobb funkciói

  • A vizuális és intuitív projektidővonal-nézet az alapértelmezett a projektmenedzsment szoftverben, így mindig egy pillantással áttekintheti a nagyobb mérföldköveket.
  • A projektfeladatok, fázisok és mérföldkövek közötti kapcsolatok világos és vizuális áttekintése átfogó képet ad arról, hogy mit kell tenni, mikor és miért.
  • A Community opció mindig ingyenes, ugyanakkor elegendő funkcionalitást kínál ahhoz, hogy releváns és hasznos legyen, különösen a kisebb vállalkozások számára.

Az OpenProject korlátai

  • A projektek, feladatok és mérföldkövek szerkesztése néha ellentmond a logikának, különösen azoknak a felhasználóknak, akik más projektmenedzsment szoftverekhez vannak szokva.
  • Bár az alapértelmezett projekt ütemterv kiváló, egyedi felhasználási esetek vagy projektek esetén nehéz lehet testreszabni.
  • A korlátozott automatizálási lehetőségek miatt még mindig jelentős manuális projektütemezésre és feladatkezelésre van szükség.

OpenProject árak

  • Közösség: Ingyenes
  • Alap: 7,25 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 13,50 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 19,50 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

OpenProject értékelések és vélemények

  • G2: 3,7/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

6. nTask

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: nTask
Forrás: nTask

Mint az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment megoldás, természetes, hogy az nTask is felkerült egy ilyen listára. És valóban, a mérföldkövek természetes módszerek a projektek felépítéséhez az nTask segítségével, különösen a projekt idővonalának kritikus pillanatainak ábrázolásához a projekt kezdetétől a befejezéséig.

Az nTask legjobb funkciói

  • A projekt mérföldköveinek egyértelmű meghatározása a szokásos feladatokhoz képest, valamint számos útmutatás a projekt egészében való helyes használatuk biztosításához.
  • Rugalmas táblázatos és naptáros nézetek, amelyek kiemelik a mérföldköveket, valamint azt, hogy ezek a mérföldkövek hogyan kapcsolódnak az alattuk található feladatokhoz és a felettük található projektcélokhoz.
  • A projekt mérföldköveiről szóló jelentések készítésének képessége, hogy a projekteket kisebb részekre bontsa, és gyorsabban ünnepelje a hosszú projektidőszakok során elért eredményeket.

Az nTask korlátai

  • Korlátozott útmutatással rendelkező platform-bevezetés, így a felhasználóknak többé-kevésbé maguknak kell megtanulniuk a projektmenedzsment szoftver használatát.
  • A listán szereplő többi opcióhoz képest viszonylag egyszerű naptárnézet, többek között nem lehet testreszabni az időkereteket.

nTask árak

  • Prémium: 3 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

nTask értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (17 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

7. Scoro

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: Scoro
Via Scoro

Átfogó munkamenedzsment szoftverként a Scoro optimális választás ügynökségek és más, professzionális szolgáltatóipari vállalkozások számára, amelyek csapatmunkát támogató eszközöket keresnek. A cél az, hogy a vállalkozásoknak minden szükséges eszközt biztosítsunk munkájuk és munkafolyamatuk kezeléséhez, és a mérföldkövek fontos részét képezik ennek az egyenletnek.

A Scoro legjobb funkciói

  • Rugalmas Gantt-diagram nézet, amelyet össze lehet sűríteni a főbb feladatokra és mérföldkövekre, és kibővíteni az összes függőség és alfeladat bevonásával a részletesebb áttekintés érdekében.
  • Az a képesség, hogy feladatok hozzáadhatók az egyes mérföldkövekhez, amelyek automatikusan projektfázisokká alakulnak, és lefedik az adott mérföldkőn lévő összes befejezetlen feladat teljes időkeretét.

A Scoro korlátai

  • Ez a lista többi eszközéhez képest drágább megoldás.
  • A leghasznosabb projekt mérföldkővel kapcsolatos funkciók, mint például a Gantt-diagram nézet és a feladatfüggőségek, csak a magasabb árkategóriákban érhetők el.

A Scoro árai

  • Essential: 26 USD/hó felhasználónként
  • Standard: 37 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 63 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Scoro értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

8. Milestone Planner

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: Milestone Planner
A Milestone Planner segítségével

Elérkeztünk az első (és egyetlen) dedikált projekt mérföldkő szoftverhez ezen a listán. A Milestone Planner nem állítja, hogy projektmenedzsment szoftver, hanem teljes mértékben a nagyobb tervezési folyamatra koncentrál, így az egyik legegyszerűbb és legátláthatóbb mérföldkő-követő eszköz, amit találhat.

A Milestone Planner legjobb funkciói

  • Egyszerű és intuitív felület, amely asztali számítógépeken, táblagépeken és telefonokon egyaránt jól működik.
  • Drag-and-drop felhasználói élmény a projekt ütemtervének létrehozásához és a mérföldkövek beállításához
  • Egyszerű Gantt-diagram nézetek, ahol a Gantt-diagramokat PDF-ekbe és más fájlformátumokba exportálhatja.

A Milestone Planner korlátai

  • Nem alkalmas mélyebb projekt életciklus- vagy feladatkezelő eszközként (a Milestone Planner legjobb esetben is csak tervező eszköz).
  • Kissé elavult grafika, amely a 2000-es évek közepét idézi

A Milestone Planner árai

  • Professional Edition: 8,80 USD/hó (csak egy felhasználó számára)
  • Business Edition: 3,21 USD/hó felhasználónként
  • Team Edition: 6,38 USD/hó felhasználónként
  • Enterprise Edition: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Milestone Planner értékelések és vélemények

  • G2: 3/5 (1 értékelés)
  • Capterra: Eddig nincs vélemény

9. ProjectManager

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: Project Manager
A ProjectManager segítségével

Itt van egy platform, amely egyszerűségével tűnik ki. Igen, a felület inkább hasonlít az Excelre, mint a listán szereplő néhány szebb, vizuálisabb felhasználói felületre. Cserébe azonban egy hatékony projekt- és munkamenedzsment platformot kap, amely a projekt mérföldkövek nyomon követését ugyanolyan hatékonyan végzi, mint bármelyik alternatíva.

A ProjectManager legjobb funkciói

  • A mérföldkövek közvetlenül integrálódnak a platform jelentéskészítő funkciójába, így minden felhasználó könnyedén készíthet jelentéseket a projekt ütemtervéről és nyomon követheti a projekt általános előrehaladását.
  • A mérföldkövek alatti feladatok prioritásainak és hierarchiájának meghatározása segít a projektcsapatnak az adott projekt ütemtervében és életciklusában a legfontosabb feladatokra koncentrálni.

A ProjectManager korlátai

  • Az automatizálás egyszerűsítheti a ProjectManager egyes bonyolult funkcióit, de ez továbbra is egy nagyon komplex mérföldkő-szoftver, ezért valószínűleg nem alkalmas kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára.
  • A mobilalkalmazás nagyrészt használaton kívül marad, mivel funkciói korlátozottak, és csak a webes főplatformon érhetők el.

A ProjectManager árai

  • Csapat: 13 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProjectManager értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

10. Xebrio

Mérföldkő-szoftveralkalmazások: Xebrio
Via Xebrio

Eredetileg szoftverfejlesztő csapatok és hardveres IT-csapatok számára tervezett Xebrio segítségével bármilyen projekt mérföldköveit nyomon követheti a kezdeti tervezéstől a kiadásig, függetlenül az iparágtól. Ossza fel projektjét kisebb részekre és fázisokra, mérje projektje sikerét ezeken a fázisokon belül, és készítsen jelentést ezekről a sikerekről még a legbonyolultabb agilis projektek és vízesés-fejlesztési projektek esetében is.

A Xebrio legjobb funkciói

  • Egy dedikált projekt mérföldkő-követő, amely a projektekben és azok kívül is elérhető, megkönnyítve az egyes projektfázisok tervezését és jelentését.
  • A projektcsapat tagjainak feladatok és közös felelősségek kiosztásának lehetősége a mérföldkövekhez, hogy felelősségtudatot alakítson ki, ami különösen előnyös a szoftverprojekt tervben szereplő, gyorsan változó fejlesztési sprintekben.

A Xebrio korlátai

  • Eredetileg IT-csapatok számára készült, ezért néhány leghatékonyabb funkciója leginkább az IT-iparban dolgozók számára lehet megfelelő.
  • Csak a webalkalmazás rendelkezik értesítési funkcióval, vagyis csak a platformon keresztül kaphat értesítéseket a címkékről, feladatokról és a projekt előrehaladásáról.

A Xebrio árai

  • Követelménykezelés: 5 USD/hó felhasználónként
  • Követelmények és tesztelési lefedettség: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Xebrio értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (1 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)

Kövesse nyomon a projekt mérföldköveit a ClickUp segítségével

Hacsak a projektje nem csak néhány alapvető feladatot tartalmaz, és ez az egyetlen projekt, amelyet egy adott időpontban kezel, szinte lehetetlen mindent nyomon követni a projekt mérföldkőkövető eszközök nélkül.

A mérföldkőkövetés hierarchiát vezet be és segít minimalizálni a projekt kockázatait. A projekt ütemtervében a legfontosabb mérföldkövek, fázisok és jelentős események azonosításával részletesebb szinten követheti nyomon az előrehaladást, anélkül, hogy szem elől tévesztené a magasabb szintű projektcélokat és határidőket.

Ehhez csak a megfelelő mérföldkő-szoftverre van szüksége a projektterv és a projekt ütemterv kezeléséhez. A ClickUp Forever Free csomagjával pedig maga döntheti el, hogy a ClickUp a megfelelő választás-e az Ön számára.

A ClickUp a legjobb mérföldkő-szoftveralkalmazás a piacon, de tudjuk, hogy elfogultak vagyunk. Próbálja ki Ön is! Regisztráljon ingyen, és kezdje el felvenni a mérföldköveket a projektkövetőjébe!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp