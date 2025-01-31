A 10 legjobb projekt mérföldkő-követő szoftver 2025-ben

A mérföldkövek kulcsfontosságú jelölőként szolgálnak a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, legyen szó rövid sprintről vagy összetett, több csapatot érintő projekttervről.
Ezek a mérföldkövek motivációt és teljesítményérzetet nyújtanak, miközben segítenek mérni, hogy a projekt mennyire halad a tervezett ütemtervhez képest. A tényleges előrehaladás és a tervezett mérföldkövek összehasonlításával a projektmenedzserek korán felismerhetik az eltéréseket, késedelmeket vagy potenciális problémákat, és megtehetik a megfelelő intézkedéseket a projekt ütemezett haladásának biztosítása érdekében.
Sajnos azonban könnyű elszalasztani a lehetőséget, ha több kritikus feladatot és mérföldkövet kell egyszerre kezelni. Ha segítségre van szüksége a mérföldkövek és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, ez a 10 legjobb mérföldkő-szoftver alkalmazás segít visszatérni a helyes útra.
Mit kell keresnie a projekt mérföldkő szoftverben?
A mérföldkövekhez szükséges projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor néhány dologra érdemes figyelni:
- Egyszerű módszer a mérföldkövek beállítására, hogy a projekttervezés kevesebb időt vegyen igénybe.
- Lehetőség mérföldkődiagramok létrehozására, amelyek a projekt hatóköréből kiindulva ábrázolják az összes feladatot.
- A projekt mérföldköveinek felhasználóbarát vizualizációja, amelynek segítségével könnyen láthatja, hogy a projekt milyen szakaszban tart egy adott pillanatban, és hogy az egyes feladatok hogyan kapcsolódnak a projekt céljaihoz.
- Közvetlen kapcsolat a szakmai célok kitűzése és a szoftver mérföldkő funkciói között, hogy minden egyes fontos mérföldkő hozzájáruljon a projekt sikeréhez.
- A mérföldkövek, feladatok és részletek közötti hasonló közvetlen kapcsolat segít abban, hogy a projekt sikeres végrehajtására és az általános projekt életciklusra koncentrálhasson.
Nem minden ingyenes projektmenedzsment szoftver kínál mérföldkő funkciót. Azok azonban, amelyek igen, rendelkezniük kell az összes fenti előnnyel, hogy biztosítsák a mérföldkőkövetés és -kezelés teljes körű kihasználását a projekt tervezési és végrehajtási szakaszában.
A 10 legjobb mérföldkő-nyomkövető szoftveralkalmazás
Mivel a mérföldkövek szorosan kapcsolódnak a projektmenedzsmenthez, a legjobb projektmenedzsment szoftverplatformok egy része beépített mérföldkő-követési funkciókkal rendelkezik. Számos olyan speciális eszköz is létezik, amelyet kizárólag mérföldkövekhez fejlesztettek ki.
Ez a lista a legjobbakat tartalmazza mindkét területről!
1. ClickUp
Ez az egyetlen projektmenedzsment szoftveralkalmazás, amely minden termelékenységi és projekttervezési folyamatot lefed. Projektmenedzsment, a legfontosabb eredményekhez tartozó irányítópultok, célkitűzések, időkövetés, előrehaladási jelentések – amit csak el lehet képzelni, mi mindet lefedjük.
Feladatait könnyedén átalakíthatja projekt mérföldkövekké. Ezután kapcsolja össze ezeket a mérföldköveket a célokkal, és csatoljon hozzájuk további feladatokat és függő mérföldköveket. Akár előre elkészített, használatra kész sablonok is rendelkezésre állnak, például a ClickUp mérföldkő-táblázat sablon, amellyel gyorsan létrehozhat projekt mérföldköveket.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Milestones segítségével könnyedén összekapcsolhatja feladatait a projekt céljaival, és magas szinten nyomon követheti az előrehaladást.
- Közvetlen kapcsolat a ClickUp Goals-szal, hogy minden mérföldkő és kapcsolódó feladat megfeleljen a projekt végső céljainak.
- Mérföldkő-sablonok és célkitűzési sablonok könyvtára, amelyből a felhasználók meríthetnek, hogy megkezdjék projektjük mérföldköveinek és legfontosabb szakaszainak felépítését.
- Rugalmas módszerek a legfontosabb mérföldkövek megtekintésére és nyomon követésére, beleértve a Gantt-, táblás és műszerfal nézeteket.
- Intuitív felület, amely lehetővé teszi az új felhasználók gyors bevonását és a projektek gyors beállítását, a mérföldkövektől a feladatokig és az időzítésig.
A ClickUp korlátai
- A kiterjedt automatizálás sok riasztást és emlékeztetőt eredményezhet, különösen összetett és többszintű projektek esetén.
- A platform átfogó jellege, bár hatékony, kezdetben túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik csak a Milestone funkciót szeretnék kipróbálni.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Toggl Plan
Mint vizuális projektmenedzsment eszköz projektmenedzserek számára, természetes, hogy a Toggl Plan projekt mérföldkő-követési funkciókat is tartalmaz. A Toggl Planban a mérföldkövek a drag-and-drop projekttervezési idővonal részeként válnak igazán relevánssá, ahol minden mérföldkő színekkel jelölt ellenőrzési pontként jelenik meg a nagyobb projektkeretben.
A Toggl Plan egyben munkaterhelés-kezelő rendszer is, ahol a projektmenedzsment mérföldkövei szintén egyedülálló szerepet játszhatnak. Például azok a projektmenedzserek, akik a csapat ütemtervéért és az erőforrások tervezéséért is felelősek, ezt a funkciót felhasználhatják arra, hogy a mérföldköveket összekapcsolják a projekt egyéb követelményeivel (például a költségvetési korlátokkal), amelyeket el kell érniük.
A Toggl Plan legjobb funkciói
- A projekt mérföldköveinek teljes testreszabása, a mérföldkövek időtartamától kezdve egészen a vizuális projekt ütemtervben az egyes mérföldkövek megkülönböztetésére használt pontos színekig.
- Projektközi funkcionalitás, amelynek keretében egyetlen átfogó mérföldkő (például az összes projekt szervezet szintű felülvizsgálata) beépíthető az összes releváns ütemtervbe.
- Lehetőség átfogó projekttervek megosztására, amelyek csak a projekt mérföldköveit tartalmazzák, és nem az egyes feladatokat, ami segít a projektmenedzsereknek és a külső érdekelt feleknek a magas szintű áttekintés megőrzésében.
- Intuitív és modern felület, amely megkönnyíti a belépést és a kezdést, alacsony tanulási görbével.
A Toggl Plan korlátai
- Viszonylag statikus webalkalmazás, amely korlátozza a mérföldkő funkciókat a felhasználók számára.
- A harmadik féltől származó integrációk korlátozottak, és a Toggl Plan célja egyértelműen az, hogy a felhasználókat a saját szoftverén belül tartsa.
- A platform szándékos egyszerűsége problémát jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik a Toggl Plan beépített funkcióin túlmutató, fejlettebb projektmenedzsment eszközöket keresnek.
Toggl Plan árak
- Csapat: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 13,35 USD/hó felhasználónként
Toggl Plan értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (37 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
3. Nifty
Útitervek, feladatlisták, dokumentumok, csevegés, automatizálás – a Nifty mindezt kínálja. És ez magában foglalja a robusztus mérföldkő funkciókat is.
Természetesen az all-in-one termelékenységi eszköz nem feltétlenül emeli ki a projekt mérföldkövek funkcióját, mint elsődleges értékesítési érvet. De mégis ott van, elrejtve a Feladatok funkció között, amely nagyobb projektek szervezésére, prioritásainak meghatározására és nyomon követésére szolgál.
A legjobb funkciók
- Konvertálja a feladatlistákat mérföldkövekké, hogy a projektmenedzser nyomon követhesse a teljes feladatlista előrehaladását az adott mérföldkőn belül.
- A projekt mérföldkövei megjelennek az automatizált jelentéskészítési funkcióban, amely lehetővé teszi a projektfolyamatokról szóló dinamikus jelentések készítését minden érdekelt fél számára.
- Rendezze a projektben szereplő mérföldköveket, szervezze a feladatokat a feladat szintje és a projekt előrehaladásához elengedhetetlen legfontosabb ellenőrzési pontok szerint.
- A Google Docs és a Google Calendar termelékenységi eszközökkel való natív integrációk segítségével a csapat tagjai a Nifty platformon kívül is folyamatosan tájékozottak maradnak.
Ügyes korlátozások
- Korlátozott értesítési és emlékeztető funkciók, például nem lehet automatikus emlékeztetőket beállítani a közelgő mérföldkövekre és feladat határidőkre.
- A platform keresőfunkciója nem mindig intuitív, és nem mindig adja vissza a legrelevánsabb eredményeket.
- Lassú betöltési idők, amelyek kommunikációs problémákhoz vezethetnek olyan projektekben, amelyek gyors és valós idejű munkavégzést igényelnek.
Kedvező árak
- Ingyenes
- Starter: 5 USD/hó felhasználónként
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Nifty Plan értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
4. GanttPRO
Ahogy a neve is sugallja, a GanttPRO elsősorban Gantt-diagramok készítésére összpontosít. A platformot eredetileg a gyártóipar számára tervezték, de minden felhasználási területen alkalmazható, és alternatív nézeteket (például Kanban) is kínál, amelyek segítenek a projektmenedzsereknek nyomon követni az előrehaladást és megtervezni a következő projektet. Itt lehetséges a munkafolyamatok ütemezése, a projekt mérföldköveinek nyomon követése, sőt az erőforrások kezelése is.
A GanttPRO legjobb funkciói
- Kritikus út funkció, amely figyelembe veszi a projekt összes feladatát, mérföldkövét és ütemtervét, és előre jelzi a feladat elvégzésének legjobb és leghatékonyabb módját.
- Egyszerű exportálási lehetőségek a Gantt-diagram kinyomtatásához és megosztásához azoknak az érdekelt feleknek, akik nem használják a GanttPRO platformot.
- Az összes projekt intuitív verziókezelése, amely lehetővé teszi, hogy bármikor visszatérjen a projekt előzményeihez és visszaállítsa a projekt korábbi állapotát.
A GanttPRO korlátai
- A teljes Gantt-diagramon kívül nincs átfogó projektütemterv- nézet, ami megnehezíti a felhasználók számára a projekt mérföldköveinek egyszerű áttekintését.
- Bonyolultabb, mint a kézikönyvben szereplő sok alternatíva, és a felhasználóbarát kezelhetőség helyett a funkcionalitásra helyezi a hangsúlyt, különösen azok számára, akik még nem ismerik a Gantt-diagramokat.
- Nincs mobilalkalmazás a feladatok, mérföldkövek vagy a projekt előrehaladásának nyomon követésére a webes platformon kívül.
GanttPRO árak
- Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként
- Pro: 12,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
GanttPRO értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
5. OpenProject
A németországi OpenProject, mint ritka nyílt forráskódú megoldás, két területen tűnik ki: a rugalmasság és az adatbiztonság terén. A fejlett titkosítás biztosítja, hogy minden, amit beír, biztonságban legyen, míg a szerszám nyílt forráskódú jellege rugalmassá és relevánssá teszi bármely iparág és bármilyen típusú projektmenedzsment stratégia számára.
Az OpenProject legjobb funkciói
- A vizuális és intuitív projektidővonal-nézet az alapértelmezett a projektmenedzsment szoftverben, így mindig egy pillantással áttekintheti a nagyobb mérföldköveket.
- A projektfeladatok, fázisok és mérföldkövek közötti kapcsolatok világos és vizuális áttekintése átfogó képet ad arról, hogy mit kell tenni, mikor és miért.
- A Community opció mindig ingyenes, ugyanakkor elegendő funkcionalitást kínál ahhoz, hogy releváns és hasznos legyen, különösen a kisebb vállalkozások számára.
Az OpenProject korlátai
- A projektek, feladatok és mérföldkövek szerkesztése néha ellentmond a logikának, különösen azoknak a felhasználóknak, akik más projektmenedzsment szoftverekhez vannak szokva.
- Bár az alapértelmezett projekt ütemterv kiváló, egyedi felhasználási esetek vagy projektek esetén nehéz lehet testreszabni.
- A korlátozott automatizálási lehetőségek miatt még mindig jelentős manuális projektütemezésre és feladatkezelésre van szükség.
OpenProject árak
- Közösség: Ingyenes
- Alap: 7,25 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 13,50 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 19,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
OpenProject értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)
6. nTask
Mint az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment megoldás, természetes, hogy az nTask is felkerült egy ilyen listára. És valóban, a mérföldkövek természetes módszerek a projektek felépítéséhez az nTask segítségével, különösen a projekt idővonalának kritikus pillanatainak ábrázolásához a projekt kezdetétől a befejezéséig.
Az nTask legjobb funkciói
- A projekt mérföldköveinek egyértelmű meghatározása a szokásos feladatokhoz képest, valamint számos útmutatás a projekt egészében való helyes használatuk biztosításához.
- Rugalmas táblázatos és naptáros nézetek, amelyek kiemelik a mérföldköveket, valamint azt, hogy ezek a mérföldkövek hogyan kapcsolódnak az alattuk található feladatokhoz és a felettük található projektcélokhoz.
- A projekt mérföldköveiről szóló jelentések készítésének képessége, hogy a projekteket kisebb részekre bontsa, és gyorsabban ünnepelje a hosszú projektidőszakok során elért eredményeket.
Az nTask korlátai
- Korlátozott útmutatással rendelkező platform-bevezetés, így a felhasználóknak többé-kevésbé maguknak kell megtanulniuk a projektmenedzsment szoftver használatát.
- A listán szereplő többi opcióhoz képest viszonylag egyszerű naptárnézet, többek között nem lehet testreszabni az időkereteket.
nTask árak
- Prémium: 3 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
nTask értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (17 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
7. Scoro
Átfogó munkamenedzsment szoftverként a Scoro optimális választás ügynökségek és más, professzionális szolgáltatóipari vállalkozások számára, amelyek csapatmunkát támogató eszközöket keresnek. A cél az, hogy a vállalkozásoknak minden szükséges eszközt biztosítsunk munkájuk és munkafolyamatuk kezeléséhez, és a mérföldkövek fontos részét képezik ennek az egyenletnek.
A Scoro legjobb funkciói
- Rugalmas Gantt-diagram nézet, amelyet össze lehet sűríteni a főbb feladatokra és mérföldkövekre, és kibővíteni az összes függőség és alfeladat bevonásával a részletesebb áttekintés érdekében.
- Az a képesség, hogy feladatok hozzáadhatók az egyes mérföldkövekhez, amelyek automatikusan projektfázisokká alakulnak, és lefedik az adott mérföldkőn lévő összes befejezetlen feladat teljes időkeretét.
A Scoro korlátai
- Ez a lista többi eszközéhez képest drágább megoldás.
- A leghasznosabb projekt mérföldkővel kapcsolatos funkciók, mint például a Gantt-diagram nézet és a feladatfüggőségek, csak a magasabb árkategóriákban érhetők el.
A Scoro árai
- Essential: 26 USD/hó felhasználónként
- Standard: 37 USD/hó felhasználónként
- Pro: 63 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Scoro értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
8. Milestone Planner
Elérkeztünk az első (és egyetlen) dedikált projekt mérföldkő szoftverhez ezen a listán. A Milestone Planner nem állítja, hogy projektmenedzsment szoftver, hanem teljes mértékben a nagyobb tervezési folyamatra koncentrál, így az egyik legegyszerűbb és legátláthatóbb mérföldkő-követő eszköz, amit találhat.
A Milestone Planner legjobb funkciói
- Egyszerű és intuitív felület, amely asztali számítógépeken, táblagépeken és telefonokon egyaránt jól működik.
- Drag-and-drop felhasználói élmény a projekt ütemtervének létrehozásához és a mérföldkövek beállításához
- Egyszerű Gantt-diagram nézetek, ahol a Gantt-diagramokat PDF-ekbe és más fájlformátumokba exportálhatja.
A Milestone Planner korlátai
- Nem alkalmas mélyebb projekt életciklus- vagy feladatkezelő eszközként (a Milestone Planner legjobb esetben is csak tervező eszköz).
- Kissé elavult grafika, amely a 2000-es évek közepét idézi
A Milestone Planner árai
- Professional Edition: 8,80 USD/hó (csak egy felhasználó számára)
- Business Edition: 3,21 USD/hó felhasználónként
- Team Edition: 6,38 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Edition: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Milestone Planner értékelések és vélemények
- G2: 3/5 (1 értékelés)
- Capterra: Eddig nincs vélemény
9. ProjectManager
Itt van egy platform, amely egyszerűségével tűnik ki. Igen, a felület inkább hasonlít az Excelre, mint a listán szereplő néhány szebb, vizuálisabb felhasználói felületre. Cserébe azonban egy hatékony projekt- és munkamenedzsment platformot kap, amely a projekt mérföldkövek nyomon követését ugyanolyan hatékonyan végzi, mint bármelyik alternatíva.
A ProjectManager legjobb funkciói
- A mérföldkövek közvetlenül integrálódnak a platform jelentéskészítő funkciójába, így minden felhasználó könnyedén készíthet jelentéseket a projekt ütemtervéről és nyomon követheti a projekt általános előrehaladását.
- A mérföldkövek alatti feladatok prioritásainak és hierarchiájának meghatározása segít a projektcsapatnak az adott projekt ütemtervében és életciklusában a legfontosabb feladatokra koncentrálni.
A ProjectManager korlátai
- Az automatizálás egyszerűsítheti a ProjectManager egyes bonyolult funkcióit, de ez továbbra is egy nagyon komplex mérföldkő-szoftver, ezért valószínűleg nem alkalmas kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára.
- A mobilalkalmazás nagyrészt használaton kívül marad, mivel funkciói korlátozottak, és csak a webes főplatformon érhetők el.
A ProjectManager árai
- Csapat: 13 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ProjectManager értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)
10. Xebrio
Eredetileg szoftverfejlesztő csapatok és hardveres IT-csapatok számára tervezett Xebrio segítségével bármilyen projekt mérföldköveit nyomon követheti a kezdeti tervezéstől a kiadásig, függetlenül az iparágtól. Ossza fel projektjét kisebb részekre és fázisokra, mérje projektje sikerét ezeken a fázisokon belül, és készítsen jelentést ezekről a sikerekről még a legbonyolultabb agilis projektek és vízesés-fejlesztési projektek esetében is.
A Xebrio legjobb funkciói
- Egy dedikált projekt mérföldkő-követő, amely a projektekben és azok kívül is elérhető, megkönnyítve az egyes projektfázisok tervezését és jelentését.
- A projektcsapat tagjainak feladatok és közös felelősségek kiosztásának lehetősége a mérföldkövekhez, hogy felelősségtudatot alakítson ki, ami különösen előnyös a szoftverprojekt tervben szereplő, gyorsan változó fejlesztési sprintekben.
A Xebrio korlátai
- Eredetileg IT-csapatok számára készült, ezért néhány leghatékonyabb funkciója leginkább az IT-iparban dolgozók számára lehet megfelelő.
- Csak a webalkalmazás rendelkezik értesítési funkcióval, vagyis csak a platformon keresztül kaphat értesítéseket a címkékről, feladatokról és a projekt előrehaladásáról.
A Xebrio árai
- Követelménykezelés: 5 USD/hó felhasználónként
- Követelmények és tesztelési lefedettség: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Xebrio értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (1 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)
Kövesse nyomon a projekt mérföldköveit a ClickUp segítségével
Hacsak a projektje nem csak néhány alapvető feladatot tartalmaz, és ez az egyetlen projekt, amelyet egy adott időpontban kezel, szinte lehetetlen mindent nyomon követni a projekt mérföldkőkövető eszközök nélkül.
A mérföldkőkövetés hierarchiát vezet be és segít minimalizálni a projekt kockázatait. A projekt ütemtervében a legfontosabb mérföldkövek, fázisok és jelentős események azonosításával részletesebb szinten követheti nyomon az előrehaladást, anélkül, hogy szem elől tévesztené a magasabb szintű projektcélokat és határidőket.
Ehhez csak a megfelelő mérföldkő-szoftverre van szüksége a projektterv és a projekt ütemterv kezeléséhez. A ClickUp Forever Free csomagjával pedig maga döntheti el, hogy a ClickUp a megfelelő választás-e az Ön számára.
A ClickUp a legjobb mérföldkő-szoftveralkalmazás a piacon, de tudjuk, hogy elfogultak vagyunk. Próbálja ki Ön is! Regisztráljon ingyen, és kezdje el felvenni a mérföldköveket a projektkövetőjébe!