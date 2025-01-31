A 10 legjobb projekt mérföldkő-követő szoftver 2025-ben

A mérföldkövek kulcsfontosságú jelölőként szolgálnak a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, legyen szó rövid sprintről vagy összetett, több csapatot érintő projekttervről.

Ezek a mérföldkövek motivációt és teljesítményérzetet nyújtanak, miközben segítenek mérni, hogy a projekt mennyire halad a tervezett ütemtervhez képest. A tényleges előrehaladás és a tervezett mérföldkövek összehasonlításával a projektmenedzserek korán felismerhetik az eltéréseket, késedelmeket vagy potenciális problémákat, és megtehetik a megfelelő intézkedéseket a projekt ütemezett haladásának biztosítása érdekében.

Sajnos azonban könnyű elszalasztani a lehetőséget, ha több kritikus feladatot és mérföldkövet kell egyszerre kezelni. Ha segítségre van szüksége a mérföldkövek és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, ez a 10 legjobb mérföldkő-szoftver alkalmazás segít visszatérni a helyes útra.

Mit kell keresnie a projekt mérföldkő szoftverben?

A mérföldkövekhez szükséges projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor néhány dologra érdemes figyelni:

Egyszerű módszer a mérföldkövek beállítására, hogy a projekttervezés kevesebb időt vegyen igénybe.

Lehetőség mérföldkődiagramok létrehozására , amelyek a projekt hatóköréből kiindulva ábrázolják az összes feladatot.

projekt mérföldköveinek felhasználóbarát vizualizációja, amelynek segítségével könnyen láthatja, hogy a projekt milyen szakaszban tart egy adott pillanatban, és hogy az egyes feladatok hogyan kapcsolódnak a projekt céljaihoz.

Közvetlen kapcsolat a szakmai célok kitűzése és a szoftver mérföldkő funkciói között, hogy minden egyes fontos mérföldkő hozzájáruljon a projekt sikeréhez.

A mérföldkövek, feladatok és részletek közötti hasonló közvetlen kapcsolat segít abban, hogy a projekt sikeres végrehajtására és az általános projekt életciklusra koncentrálhasson.

Nem minden ingyenes projektmenedzsment szoftver kínál mérföldkő funkciót. Azok azonban, amelyek igen, rendelkezniük kell az összes fenti előnnyel, hogy biztosítsák a mérföldkőkövetés és -kezelés teljes körű kihasználását a projekt tervezési és végrehajtási szakaszában.

A 10 legjobb mérföldkő-nyomkövető szoftveralkalmazás

Mivel a mérföldkövek szorosan kapcsolódnak a projektmenedzsmenthez, a legjobb projektmenedzsment szoftverplatformok egy része beépített mérföldkő-követési funkciókkal rendelkezik. Számos olyan speciális eszköz is létezik, amelyet kizárólag mérföldkövekhez fejlesztettek ki.

Ez a lista a legjobbakat tartalmazza mindkét területről!

Kövesse nyomon a mérföldköveket a ClickUp segítségével, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és a projektek időben elkészüljenek.

Ez az egyetlen projektmenedzsment szoftveralkalmazás, amely minden termelékenységi és projekttervezési folyamatot lefed. Projektmenedzsment, a legfontosabb eredményekhez tartozó irányítópultok, célkitűzések, időkövetés, előrehaladási jelentések – amit csak el lehet képzelni, mi mindet lefedjük.

Feladatait könnyedén átalakíthatja projekt mérföldkövekké. Ezután kapcsolja össze ezeket a mérföldköveket a célokkal, és csatoljon hozzájuk további feladatokat és függő mérföldköveket. Akár előre elkészített, használatra kész sablonok is rendelkezésre állnak, például a ClickUp mérföldkő-táblázat sablon, amellyel gyorsan létrehozhat projekt mérföldköveket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Milestones segítségével könnyedén összekapcsolhatja feladatait a projekt céljaival , és magas szinten nyomon követheti az előrehaladást.

Közvetlen kapcsolat a ClickUp Goals-szal , hogy minden mérföldkő és kapcsolódó feladat megfeleljen a projekt végső céljainak.

Mérföldkő-sablonok és célkitűzési sablonok könyvtára, amelyből a felhasználók meríthetnek, hogy megkezdjék projektjük mérföldköveinek és legfontosabb szakaszainak felépítését.

Rugalmas módszerek a legfontosabb mérföldkövek megtekintésére és nyomon követésére, beleértve a Gantt-, táblás és műszerfal nézeteket.

Intuitív felület, amely lehetővé teszi az új felhasználók gyors bevonását és a projektek gyors beállítását, a mérföldkövektől a feladatokig és az időzítésig.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt automatizálás sok riasztást és emlékeztetőt eredményezhet, különösen összetett és többszintű projektek esetén.

A platform átfogó jellege, bár hatékony, kezdetben túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik csak a Milestone funkciót szeretnék kipróbálni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Toggl Plan

Mint vizuális projektmenedzsment eszköz projektmenedzserek számára, természetes, hogy a Toggl Plan projekt mérföldkő-követési funkciókat is tartalmaz. A Toggl Planban a mérföldkövek a drag-and-drop projekttervezési idővonal részeként válnak igazán relevánssá, ahol minden mérföldkő színekkel jelölt ellenőrzési pontként jelenik meg a nagyobb projektkeretben.

A Toggl Plan egyben munkaterhelés-kezelő rendszer is, ahol a projektmenedzsment mérföldkövei szintén egyedülálló szerepet játszhatnak. Például azok a projektmenedzserek, akik a csapat ütemtervéért és az erőforrások tervezéséért is felelősek, ezt a funkciót felhasználhatják arra, hogy a mérföldköveket összekapcsolják a projekt egyéb követelményeivel (például a költségvetési korlátokkal), amelyeket el kell érniük.

A Toggl Plan legjobb funkciói

A projekt mérföldköveinek teljes testreszabása, a mérföldkövek időtartamától kezdve egészen a vizuális projekt ütemtervben az egyes mérföldkövek megkülönböztetésére használt pontos színekig.

Projektközi funkcionalitás, amelynek keretében egyetlen átfogó mérföldkő (például az összes projekt szervezet szintű felülvizsgálata) beépíthető az összes releváns ütemtervbe.

Lehetőség átfogó projekttervek megosztására, amelyek csak a projekt mérföldköveit tartalmazzák, és nem az egyes feladatokat, ami segít a projektmenedzsereknek és a külső érdekelt feleknek a magas szintű áttekintés megőrzésében.

Intuitív és modern felület, amely megkönnyíti a belépést és a kezdést, alacsony tanulási görbével.

A Toggl Plan korlátai

Viszonylag statikus webalkalmazás, amely korlátozza a mérföldkő funkciókat a felhasználók számára.

A harmadik féltől származó integrációk korlátozottak, és a Toggl Plan célja egyértelműen az, hogy a felhasználókat a saját szoftverén belül tartsa.

A platform szándékos egyszerűsége problémát jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik a Toggl Plan beépített funkcióin túlmutató, fejlettebb projektmenedzsment eszközöket keresnek.

Toggl Plan árak

Csapat : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 13,35 USD/hó felhasználónként

Toggl Plan értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (37 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

3. Nifty

Útitervek, feladatlisták, dokumentumok, csevegés, automatizálás – a Nifty mindezt kínálja. És ez magában foglalja a robusztus mérföldkő funkciókat is.

Természetesen az all-in-one termelékenységi eszköz nem feltétlenül emeli ki a projekt mérföldkövek funkcióját, mint elsődleges értékesítési érvet. De mégis ott van, elrejtve a Feladatok funkció között, amely nagyobb projektek szervezésére, prioritásainak meghatározására és nyomon követésére szolgál.

A legjobb funkciók

Konvertálja a feladatlistákat mérföldkövekké, hogy a projektmenedzser nyomon követhesse a teljes feladatlista előrehaladását az adott mérföldkőn belül.

A projekt mérföldkövei megjelennek az automatizált jelentéskészítési funkcióban, amely lehetővé teszi a projektfolyamatokról szóló dinamikus jelentések készítését minden érdekelt fél számára.

Rendezze a projektben szereplő mérföldköveket, szervezze a feladatokat a feladat szintje és a projekt előrehaladásához elengedhetetlen legfontosabb ellenőrzési pontok szerint.

A Google Docs és a Google Calendar termelékenységi eszközökkel való natív integrációk segítségével a csapat tagjai a Nifty platformon kívül is folyamatosan tájékozottak maradnak.

Ügyes korlátozások

Korlátozott értesítési és emlékeztető funkciók, például nem lehet automatikus emlékeztetőket beállítani a közelgő mérföldkövekre és feladat határidőkre.

A platform keresőfunkciója nem mindig intuitív, és nem mindig adja vissza a legrelevánsabb eredményeket.

Lassú betöltési idők, amelyek kommunikációs problémákhoz vezethetnek olyan projektekben, amelyek gyors és valós idejű munkavégzést igényelnek.

Kedvező árak

Ingyenes

Starter : 5 USD/hó felhasználónként

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Nifty Plan értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

4. GanttPRO

Ahogy a neve is sugallja, a GanttPRO elsősorban Gantt-diagramok készítésére összpontosít. A platformot eredetileg a gyártóipar számára tervezték, de minden felhasználási területen alkalmazható, és alternatív nézeteket (például Kanban) is kínál, amelyek segítenek a projektmenedzsereknek nyomon követni az előrehaladást és megtervezni a következő projektet. Itt lehetséges a munkafolyamatok ütemezése, a projekt mérföldköveinek nyomon követése, sőt az erőforrások kezelése is.

A GanttPRO legjobb funkciói

Kritikus út funkció, amely figyelembe veszi a projekt összes feladatát, mérföldkövét és ütemtervét, és előre jelzi a feladat elvégzésének legjobb és leghatékonyabb módját.

Egyszerű exportálási lehetőségek a Gantt-diagram kinyomtatásához és megosztásához azoknak az érdekelt feleknek, akik nem használják a GanttPRO platformot.

Az összes projekt intuitív verziókezelése, amely lehetővé teszi, hogy bármikor visszatérjen a projekt előzményeihez és visszaállítsa a projekt korábbi állapotát.

A GanttPRO korlátai

A teljes Gantt-diagramon kívül nincs átfogó projektütemterv- nézet, ami megnehezíti a felhasználók számára a projekt mérföldköveinek egyszerű áttekintését.

Bonyolultabb, mint a kézikönyvben szereplő sok alternatíva, és a felhasználóbarát kezelhetőség helyett a funkcionalitásra helyezi a hangsúlyt, különösen azok számára, akik még nem ismerik a Gantt-diagramokat.

Nincs mobilalkalmazás a feladatok, mérföldkövek vagy a projekt előrehaladásának nyomon követésére a webes platformon kívül.

GanttPRO árak

Alap : 7,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 12,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 19,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GanttPRO értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

5. OpenProject

A németországi OpenProject, mint ritka nyílt forráskódú megoldás, két területen tűnik ki: a rugalmasság és az adatbiztonság terén. A fejlett titkosítás biztosítja, hogy minden, amit beír, biztonságban legyen, míg a szerszám nyílt forráskódú jellege rugalmassá és relevánssá teszi bármely iparág és bármilyen típusú projektmenedzsment stratégia számára.

Az OpenProject legjobb funkciói

A vizuális és intuitív projektidővonal-nézet az alapértelmezett a projektmenedzsment szoftverben, így mindig egy pillantással áttekintheti a nagyobb mérföldköveket.

A projektfeladatok, fázisok és mérföldkövek közötti kapcsolatok világos és vizuális áttekintése átfogó képet ad arról, hogy mit kell tenni, mikor és miért.

A Community opció mindig ingyenes, ugyanakkor elegendő funkcionalitást kínál ahhoz, hogy releváns és hasznos legyen, különösen a kisebb vállalkozások számára.

Az OpenProject korlátai

A projektek, feladatok és mérföldkövek szerkesztése néha ellentmond a logikának, különösen azoknak a felhasználóknak, akik más projektmenedzsment szoftverekhez vannak szokva.

Bár az alapértelmezett projekt ütemterv kiváló, egyedi felhasználási esetek vagy projektek esetén nehéz lehet testreszabni.

A korlátozott automatizálási lehetőségek miatt még mindig jelentős manuális projektütemezésre és feladatkezelésre van szükség.

OpenProject árak

Közösség : Ingyenes

Alap : 7,25 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 13,50 USD/hó felhasználónként

Prémium : 19,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

OpenProject értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

6. nTask

Az nTask legjobb funkciói

A projekt mérföldköveinek egyértelmű meghatározása a szokásos feladatokhoz képest, valamint számos útmutatás a projekt egészében való helyes használatuk biztosításához.

Rugalmas táblázatos és naptáros nézetek, amelyek kiemelik a mérföldköveket, valamint azt, hogy ezek a mérföldkövek hogyan kapcsolódnak az alattuk található feladatokhoz és a felettük található projektcélokhoz.

A projekt mérföldköveiről szóló jelentések készítésének képessége, hogy a projekteket kisebb részekre bontsa, és gyorsabban ünnepelje a hosszú projektidőszakok során elért eredményeket.

Az nTask korlátai

Korlátozott útmutatással rendelkező platform-bevezetés, így a felhasználóknak többé-kevésbé maguknak kell megtanulniuk a projektmenedzsment szoftver használatát.

A listán szereplő többi opcióhoz képest viszonylag egyszerű naptárnézet, többek között nem lehet testreszabni az időkereteket.

nTask árak

Prémium : 3 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

nTask értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (17 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

7. Scoro

Átfogó munkamenedzsment szoftverként a Scoro optimális választás ügynökségek és más, professzionális szolgáltatóipari vállalkozások számára, amelyek csapatmunkát támogató eszközöket keresnek. A cél az, hogy a vállalkozásoknak minden szükséges eszközt biztosítsunk munkájuk és munkafolyamatuk kezeléséhez, és a mérföldkövek fontos részét képezik ennek az egyenletnek.

A Scoro legjobb funkciói

Rugalmas Gantt-diagram nézet, amelyet össze lehet sűríteni a főbb feladatokra és mérföldkövekre, és kibővíteni az összes függőség és alfeladat bevonásával a részletesebb áttekintés érdekében.

Az a képesség, hogy feladatok hozzáadhatók az egyes mérföldkövekhez, amelyek automatikusan projektfázisokká alakulnak, és lefedik az adott mérföldkőn lévő összes befejezetlen feladat teljes időkeretét.

A Scoro korlátai

Ez a lista többi eszközéhez képest drágább megoldás.

A leghasznosabb projekt mérföldkővel kapcsolatos funkciók, mint például a Gantt-diagram nézet és a feladatfüggőségek, csak a magasabb árkategóriákban érhetők el.

A Scoro árai

Essential : 26 USD/hó felhasználónként

Standard : 37 USD/hó felhasználónként

Pro : 63 USD/hó felhasználónként

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Scoro értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

8. Milestone Planner

Elérkeztünk az első (és egyetlen) dedikált projekt mérföldkő szoftverhez ezen a listán. A Milestone Planner nem állítja, hogy projektmenedzsment szoftver, hanem teljes mértékben a nagyobb tervezési folyamatra koncentrál, így az egyik legegyszerűbb és legátláthatóbb mérföldkő-követő eszköz, amit találhat.

A Milestone Planner legjobb funkciói

Egyszerű és intuitív felület, amely asztali számítógépeken, táblagépeken és telefonokon egyaránt jól működik.

Drag-and-drop felhasználói élmény a projekt ütemtervének létrehozásához és a mérföldkövek beállításához

Egyszerű Gantt-diagram nézetek, ahol a Gantt-diagramokat PDF-ekbe és más fájlformátumokba exportálhatja.

A Milestone Planner korlátai

Nem alkalmas mélyebb projekt életciklus- vagy feladatkezelő eszközként (a Milestone Planner legjobb esetben is csak tervező eszköz).

Kissé elavult grafika, amely a 2000-es évek közepét idézi

A Milestone Planner árai

Professional Edition : 8,80 USD/hó (csak egy felhasználó számára)

Business Edition : 3,21 USD/hó felhasználónként

Team Edition : 6,38 USD/hó felhasználónként

Enterprise Edition: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Milestone Planner értékelések és vélemények

G2 : 3/5 (1 értékelés)

Capterra: Eddig nincs vélemény

9. ProjectManager

Itt van egy platform, amely egyszerűségével tűnik ki. Igen, a felület inkább hasonlít az Excelre, mint a listán szereplő néhány szebb, vizuálisabb felhasználói felületre. Cserébe azonban egy hatékony projekt- és munkamenedzsment platformot kap, amely a projekt mérföldkövek nyomon követését ugyanolyan hatékonyan végzi, mint bármelyik alternatíva.

A ProjectManager legjobb funkciói

A mérföldkövek közvetlenül integrálódnak a platform jelentéskészítő funkciójába, így minden felhasználó könnyedén készíthet jelentéseket a projekt ütemtervéről és nyomon követheti a projekt általános előrehaladását.

A mérföldkövek alatti feladatok prioritásainak és hierarchiájának meghatározása segít a projektcsapatnak az adott projekt ütemtervében és életciklusában a legfontosabb feladatokra koncentrálni.

A ProjectManager korlátai

Az automatizálás egyszerűsítheti a ProjectManager egyes bonyolult funkcióit, de ez továbbra is egy nagyon komplex mérföldkő-szoftver, ezért valószínűleg nem alkalmas kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára.

A mobilalkalmazás nagyrészt használaton kívül marad, mivel funkciói korlátozottak, és csak a webes főplatformon érhetők el.

A ProjectManager árai

Csapat : 13 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ProjectManager értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

10. Xebrio

Eredetileg szoftverfejlesztő csapatok és hardveres IT-csapatok számára tervezett Xebrio segítségével bármilyen projekt mérföldköveit nyomon követheti a kezdeti tervezéstől a kiadásig, függetlenül az iparágtól. Ossza fel projektjét kisebb részekre és fázisokra, mérje projektje sikerét ezeken a fázisokon belül, és készítsen jelentést ezekről a sikerekről még a legbonyolultabb agilis projektek és vízesés-fejlesztési projektek esetében is.

A Xebrio legjobb funkciói

Egy dedikált projekt mérföldkő-követő, amely a projektekben és azok kívül is elérhető, megkönnyítve az egyes projektfázisok tervezését és jelentését.

A projektcsapat tagjainak feladatok és közös felelősségek kiosztásának lehetősége a mérföldkövekhez, hogy felelősségtudatot alakítson ki, ami különösen előnyös a szoftverprojekt tervben szereplő, gyorsan változó fejlesztési sprintekben.

A Xebrio korlátai

Eredetileg IT-csapatok számára készült, ezért néhány leghatékonyabb funkciója leginkább az IT-iparban dolgozók számára lehet megfelelő.

Csak a webalkalmazás rendelkezik értesítési funkcióval, vagyis csak a platformon keresztül kaphat értesítéseket a címkékről, feladatokról és a projekt előrehaladásáról.

A Xebrio árai

Követelménykezelés : 5 USD/hó felhasználónként

Követelmények és tesztelési lefedettség : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Xebrio értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)

