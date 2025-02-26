A 10 legjobb vizuális visszajelzési eszköz, amely egyszerűsíti a visszajelzéseket 2025-ben

Képzelje el a következő helyzetet: a tervezője elküldi Önnek egy új céloldal vázlatát. Ön néhány dolgot észrevesz, amit módosítani kell – a gomb színe nem megfelelő, a terek elrendezése furcsa, és a banner kép nem igazán tűnik ki.

Most pedig hosszú e-maileket kell írnia, hogy pontosan leírja, mit kell javítani.

Itt jöhetnek jól a vizuális visszajelzési eszközök. A hibajelentő eszközöktől a legjobb weboldal-visszajelzési eszközökig, az ilyen szoftverek segítenek a tervezőknek, fejlesztőknek vagy projektmenedzsereknek, hogy néhány kattintással világos, megvalósítható visszajelzéseket adjanak, ezzel időt takarítva meg mindenkinek.

Ebben a blogbejegyzésben a legjobb vizuális visszajelzési eszközök legfontosabb funkcióit és árait ismertetjük, hogy segítsünk Önnek a döntéshozatalban.

A vizuális visszajelzési eszközök segítségével a felhasználók közvetlenül a tervezésen, a képernyőképen, a szoftveren vagy a weboldalon jelölhetik meg a problémákat. Ahelyett, hogy olyan homályos leírásokat kellene megfejteni, mint „A jobb felső sarokban lévő gomb nem működik”, pontos vizuális jelzéseket kap, amelyek kiküszöbölik a találgatásokat. Áthidalják a felhasználók és a csapatok közötti szakadékot, így az együttműködés gyorsabbá és produktívabbá válik.

Íme, mire kell figyelnie, hogy megtalálja a szükségleteinek leginkább megfelelő eszközt:

🖌️ Könnyű használat: Keressen egyszerű és intuitív felületet, amely biztosítja, hogy mindenki könnyedén belevághasson, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

⏱️ Valós idejű együttműködés: Egy jó eszköznek lehetővé kell tennie a javaslatok azonnali megosztását és végrehajtását, csökkentve ezzel a döntéshozatal késedelmét.

🔗 Zökkenőmentes integráció: A vizuális visszajelzési eszköznek integrációs képességekkel kell rendelkeznie más szoftverekkel, például projektmenedzsment platformokkal, tervezőeszközökkel és kommunikációs alkalmazásokkal, hogy biztosítsa a zökkenőmentes projekt- vagy grafikai tervezési munkafolyamatot.

📊 Robusztus elemzések: A részletes betekintés, például a hőtérképek, a kommentek trendjei és a felhasználói viselkedés segíthetnek abban, hogy a visszajelzéseket gyorsan megvalósítható fejlesztésekké alakítsa.

🔒 Erős adatbiztonság: A visszajelzések gyakran érzékeny információkat tartalmaznak. Elsőbbséget élvezzenek azok az eszközök, amelyek védik a felhasználói adatokat és megfelelnek az adatvédelmi előírásoknak.

Nézzük meg a 10 legjobb vizuális visszajelzési eszközt, amelyekkel egyértelműen közölheti visszajelzéseit.

1. ClickUp (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez és csapatmunkához)

Kezelje a tervezési feladatokat és visszajelzéseket közvetlenül a ClickUp for Design Teams segítségével

Hosszú üzenetet küld, amelyben elmagyarázza a szükséges változtatásokat, de csapattagja zavarba jön és további kérdéseket tesz fel. Most képernyőképeket készít, hogy tisztázza a dolgokat, és mielőtt észbe kapna, a visszajelzési ciklus napokig elhúzódik.

A ClickUp segítségével elkerülheti a hosszú oda-vissza levelezést. Ez egy olyan mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a vizuális kommunikációt és a feladatkezelést.

A ClickUp for Design Teams segít ötleteket gyűjteni, maketteket megosztani és azonnali visszajelzéseket kapni. A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek támogatják a hatékony ügyfél- és vásárlói visszajelzések gyűjtését és a tervezési projektek menedzsmentjét.

Kezdje azzal, hogy a ClickUp Tasks segítségével feladatokat rendel különböző tervezési vagy kreatív együttműködési projektekhez. Amint a makett elkészült, a tervezők csatolhatnak fájlokat, hogy visszajelzéseket kérjenek.

A megjegyzések hozzárendelése és az @említések segítségével a csapat tagjai közvetlenül a tervezési fájlokra hagyhatnak visszajelzéseket, így a visszajelzési folyamat gyors és zökkenőmentes lesz.

A ClickUp Comments és @mentions segítségével könnyedén hozzászólhat a tervezési projektekhez.

A hatékonyabb visszajelzés érdekében használja a ClickUp Proofing funkcióját. Ez segít közvetlenül megjegyzéseket fűzni a képekhez, videókhoz és PDF-fájlokhoz. Nyissa meg a mellékletet a feladat tevékenységi szakaszában, válassza a jobb felső sarokban található Add Comment (Megjegyzés hozzáadása) lehetőséget, és ossza meg visszajelzését. A megjegyzéseket hozzárendelheti a csapat tagjaihoz, hogy biztosítsa a felelősségvállalást.

Jegyzeteket fűzhet videókhoz, képekhez és PDF-fájlokhoz a ClickUp Proofing funkciójával

A legjobb rész? Az interaktív ClickUp Whiteboards segítségével valós időben vizualizálhatja ötleteit, megtervezheti stratégiáit és összegyűjtheti a csapat visszajelzéseit. Kattintson a táblán található konkrét elemekre, hogy feladatokat rendeljen a csapattagokhoz. Ezenkívül lehetővé teszi a feladatok és dokumentumok közvetlen beágyazását, így kontextusba helyezett visszajelzéseket adhat.

A ClickUp Whiteboards segítségével valós időben vizualizálhatja ötleteit és együttműködhet a tervezési feladatokban.

A ClickUp Brain in Whiteboards alkalmazást is használhatja AI-képek létrehozásához és vizuális referenciák megosztásához.

Készítsen AI-képeket a ClickUp Brain segítségével, hogy megoszthassa a képreferenciákat

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A széles körű funkciók miatt a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Az információ megosztása és az együttműködés ma már gyerekjáték, mivel minden csapat távoli munkavégzéssel dolgozik. Könnyű megosztani a projekt frissítéseit és visszajelzéseket adni a csapat tagjainak. Képesek vagyunk nyomon követni a feladatok és projektek előrehaladását a csapatok között, és valós időben frissítéseket adni.

Az információ megosztása és az együttműködés ma már gyerekjáték, mivel minden csapat távoli munkavégzéssel dolgozik. Könnyű megosztani a projekt frissítéseit és visszajelzéseket adni a csapat tagjainak. Képesek vagyunk nyomon követni a feladatok és projektek előrehaladását a csapatok között, és valós időben frissítéseket adni.

Ismerje meg, hogyan használhatja a ClickUp Clips alkalmazást a részletes visszajelzések megosztásához!👇

2. MarkUp. io (A legjobb digitális eszközökkel kapcsolatos együttműködési visszajelzésekhez)

a MarkUp.io segítségével

A MarkUp. io egy vizuális kommentálási platform, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé élő weboldalakon és képeken. 30 fájltípushoz támogatja a megjegyzések hozzáadását, beleértve weboldalakat, képeket, PDF-eket és videókat, egyszerűsítve ezzel a visszajelzési folyamatot a tervezők, fejlesztők és marketingcsapatok számára.

URL-t adhat meg, tartalmat tölthet fel, vagy fájlokat húzhat át a megjegyzések hozzáadásához. A MarkUp.io Chrome-bővítményt is kínál a Google Chrome böngészőben található weboldalak megjegyzéséhez.

A MarkUp.io legjobb funkciói

Hívjon meg korlátlan számú együttműködőt, akik regisztráció nélkül csatlakozhatnak csapat tagként vagy vendégként.

Hagyjon kontextusfüggő megjegyzéseket közvetlenül a tartalomra szálak és @említések segítségével.

Szűrje vagy keresse meg a megjegyzéseket, hogy megtalálja a releváns visszajelzéseket, így könnyebben kezelheti az egyes problémákat.

A MarkUp.io korlátai

A felhasználók lassú betöltési időkről és nem reagáló rendszerről számoltak be, ami zavarhatja a visszajelzési folyamatot.

Egyes felhasználók csalódottan fogadták, hogy a Markup.io nem támogatja a Figma .fig fájljait.

MarkUp. io árak

Ingyenes

Pro: 79 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

MarkUp. io értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MarkUp.io-ról a valódi felhasználók?

Könnyen használható, hogy minőségbiztosítási visszajelzéseket adjon kreatív projektekhez. A megjegyzések és a képernyő-/oldalfelvételek remekek, és a műszaki adatok is sokat segítenek. A többfelhasználós környezet is jó. Tetszik, hogy önkiszolgáló beállítás volt, és nem kellett hosszú értékesítési folyamaton átesni. Az adatok a platformon vannak zárolva, és nem exportálhatók.

Könnyen használható, hogy minőségbiztosítási visszajelzéseket adjon kreatív projektekhez. A megjegyzések és a képernyő-/oldalfelvételek remekek, és a műszaki adatok is sokat segítenek. A többfelhasználós környezet is jó. Tetszik, hogy önkiszolgáló beállítás volt, és nem kellett hosszú értékesítési folyamaton átesni. Az adatok a platformon vannak zárolva, és nem exportálhatók.

3. Pastel (a legjobb weboldal-visszajelzések gyűjtésére)

via Pastel

A Pastel egy vizuális visszajelzési eszköz, amelynek célja, hogy megkönnyítse a marketingcsapatok számára az élő weboldalak felülvizsgálatát és jóváhagyását. Bármely weboldalt élő vászonná alakíthat, és közvetlenül a digitális eszközökre tehet megjegyzéseket.

A Pastel lehetővé teszi, hogy minden megjegyzést egy adott elemhez rögzítsen, amely olyan információkat rögzíthet, mint a képernyő felbontása és a böngésző típusa, hogy elvégezze a weboldal felülvizsgálatát. A Pastel segítségével akár szüneteltetheti a megjegyzéseket, és szabályozhatja, mikor szeretne visszajelzést kapni.

A Pastel legjobb funkciói

Bármilyen eszközről közvetlenül kommentálhat élő weboldalakon, hogy valós idejű vizuális visszajelzést adjon.

Integrálja a feladatokat zökkenőmentesen azáltal, hogy automatikusan jegyeket hoz létre olyan eszközökben, mint a Trello és az Asana.

Címkéket, például „hiba” vagy „folyamatban” hozzáadása a megjegyzésekhez a visszajelzések hatékony szervezése és nyomon követése érdekében.

Pastel korlátai

A Pastel ára a kínált funkciókhoz képest magasnak tekinthető, különösen azoknak a felhasználóknak, akik nem használják a platformot széles körben.

A felülete kezdetben zavaros lehet.

Pastel árak

Ingyenes

Solo: 35 USD/hó

Studio: 119 USD/hó

Vállalati: 450 USD/hó

Pastel értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Pastelről a valódi felhasználók?

A Pastel egy remek eszköz, jól megtervezett és gyönyörű, minimalista felhasználói felülettel rendelkezik. Az ára drága volt ahhoz képest, amit nyújtott, és végül nem használtuk annyira.

A Pastel egy remek eszköz, jól megtervezett és gyönyörű, minimalista felhasználói felülettel rendelkezik. Az ára azonban magas volt ahhoz képest, amit nyújtott, és végül nem használtuk annyira.

💡Profi tipp: Használjon „réteges” visszajelzési megközelítést, amelynek során a különböző csapattagok nem egyszerre, hanem rétegekben vagy szakaszokban adnak visszajelzést. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy jobban összpontosítson a tervezés vagy a projekt bizonyos aspektusaira, ami célzottabb és jobban megvalósítható betekintést eredményez.

4. Filestage (A legjobb egyszerűsített felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatokhoz)

via Filestage

A Filestage egy online korrektúrapálya, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel megjegyzéseket fűzz dokumentumokhoz, képekhez, videókhoz, weboldalakhoz és hangfájlokhoz. A nagyobb áttekinthetőség érdekében megjelölheti csapattársait, és fájlokat csatolhat a megjegyzésekhez, hogy megossza a hivatkozásokat.

A Filestage robusztus verziókezelési funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy fájl több verzióját egymás mellett hasonlítsák össze. A program automatikusan kiemeli az új verzióban történt változásokat. Miután a projekt tulajdonosai megadták visszajelzésüket, a státuszt zöldre változtathatja a változások jóváhagyásához, vagy narancssárgára, ha további változtatásokat kér.

A Filestage legjobb funkciói

Lehetővé teszi a pontos, időbélyeggel ellátott megjegyzések és kommentárok közvetlenül a vizuális tartalomra történő feljegyzését, biztosítva, hogy minden visszajelzés kontextusba illeszkedjen és egy fájl meghatározott szakaszaihoz kapcsolódjon.

Állítson be többfázisú jóváhagyási folyamatokat, amelyekben a fájlokat meghatározott sorrendben vizsgálják át, biztosítva, hogy az érdekelt felek szakaszosan jóváhagyhassák vagy elutasíthassák a tartalmat.

Töltsön fel egy fájl több változatát, és hasonlítsa össze őket vizuálisan, így könnyebben nyomon követheti a módosításokat és kezelheti a változásokat.

Küldjön valós idejű értesítéseket a visszajelzésekről, frissítésekről és a jóváhagyási állapot változásairól, így biztosítva, hogy a csapatok összehangoltan dolgozzanak, és ne maradjanak le fontos határidőkről.

Számos fájltípust támogat, beleértve videókat, képeket, dokumentumokat, weboldalakat, interaktív HTML-t és hangfájlokat, így sokoldalúan használható különböző projektigényekhez.

A Filestage korlátai

A Filestage nem támogatja a fájlok közvetlen szerkesztését.

A Filestage árai

Ingyenes

Alap: 129 USD/hó

Profi: 369 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Filestage értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Filestage-ről a valódi felhasználók?

A Filestage.io-ban különösen tetszik, hogy közvetlenül a videók bizonyos pontjain lehet megjegyzéseket hagyni. Ez jelentősen leegyszerűsíti a javítási folyamatot, mivel szerkesztőként lépésről lépésre haladhatok az egyik ponttól a másikig, anélkül, hogy elveszíteném a fonalat. A megjelölt pontok vizuális kiemelése biztosítja, hogy egyetlen megjegyzés se maradjon figyelmen kívül. Azok az ügyfeleink, akik még nem dolgoztak a platformmal, eleinte zavarosnak találják és nehezen boldogulnak a funkciók között.

A Filestage.io-ban különösen tetszik, hogy közvetlenül a videók bizonyos pontjain lehet megjegyzéseket hagyni. Ez jelentősen leegyszerűsíti a javítási folyamatot, mivel szerkesztőként lépésről lépésre haladhatok az egyik ponttól a másikig, anélkül, hogy elveszíteném a fonalat. A megjelölt pontok vizuális kiemelése biztosítja, hogy egyetlen megjegyzés se maradjon figyelmen kívül. Azok az ügyfeleink, akik még nem dolgoztak a platformmal, eleinte zavarosnak találják és nehezen boldogulnak a funkciók között.

5. Miro (A legjobb interaktív prototípus-készítéshez és tervezési együttműködéshez)

via Miro

A Miro egy vizuális együttműködési és ötletgyűjtő eszköz, amely egyszerűsíti a csapatok tervezési folyamatát. A Miro vásznán tervezési briefeket készíthet, prototípusokat hozhat létre, és megoszthatja azokat ügyfeleivel vagy csapattagjaival visszajelzés céljából. Az eszköz lehetővé teszi rögzített videó- vagy hangvisszajelzések megosztását is, amelyeket bárki lejátszhat a Miro táblán. Azonnali visszajelzést szeretne? Indítson élő hívást a vásznon. Ezenkívül vizuális jegyzeteket hozhat létre, és a táblán található tartalmakat a jegyzetekbe húzhatja, hogy részletes tervezési visszajelzéseket osszon meg.

A Miro legjobb funkciói

Alakítsa ötleteit strukturált szöveges dokumentumokká

Szerezzen egyértelmű visszajelzéseket pontszavazás, közvélemény-kutatások és becslési eszközök segítségével.

Tegyen fel jegyzeteket a táblára, hogy ötleteket vagy visszajelzéseket osszon meg.

Integrálja a Jira vagy más projektmenedzsment eszközökkel, hogy a visszajelzéseket feladatokká alakítsa.

A Miro korlátai

A használatuk teljesítményproblémákat és lassú betöltési időket okozott.

A platform verziókezelő rendszere nem mindig tükrözi a legfrissebb változásokat, ami zavart és potenciális hibákat okozhat a tervezési folyamatban.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó

Üzleti: 16 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?

A Miro-t használom a projekthez kapcsolódó információk szervezésére. Képernyőképek, linkek, folyamatábrák, versenytársak adatai, ütemtervek – minden egy ÓRIÁSI Miro táblára kerül, ahol könnyen megtalálom, amire szükségem van, és hatékonyan megoszthatom másokkal.

A Miro-t használom a projekthez kapcsolódó információk szervezésére. Képernyőképek, linkek, folyamatábrák, versenytársak adatai, ütemtervek – minden egy ÓRIÁSI Miro táblára kerül, ahol könnyen megtalálom, amire szükségem van, és hatékonyan megoszthatom másokkal.

6. Usersnap (A legjobb felhasználói visszajelzésekhez és hibajelentésekhez)

via Usersnap

A Usersnap egy weboldal-visszajelzési eszköz, amely segít közvetlen visszajelzéseket gyűjteni a felhasználóktól képernyőképek, megjegyzések és képernyőfelvételek formájában – külön licenc vagy bonyolult képzés nélkül.

Ágyazza be a Usersnap visszajelzési widgetjét a webhelyére vagy webalkalmazásába, hogy a felhasználók könnyedén készíthessenek képernyőképeket vagy felvételeket, és megoszthassák a problémákat. Ez segít egy agilis és hatékony visszajelzési ciklus létrehozásában a termék teszteléséhez, a funkciók validálásához és a problémák nyomon követéséhez.

A Usersnap legjobb funkciói

Gyűjtsön vizuális visszajelzéseket közvetlenül a böngészőben, beleértve a megjegyzésekkel ellátott képernyőképeket vagy képernyőfelvételeket.

Készítsen és indítson el feltételes kérdéseket tartalmazó felméréseket, hogy kiszámítsa a nettó ajánlói pontszámokat, és részletes elemzéseket kapjon a felhasználói viselkedésről.

Végezzen böngészőközi felhasználói tesztelést képernyőképek rögzítésével és összehasonlításával, hogy biztosítsa a különböző platformokon való konzisztens felhasználói élményt.

Élvezze a felhőalapú platform rugalmasságát és skálázhatóságát, karbantartási költségek nélkül.

A Usersnap korlátai

Egyes felhasználók kissé bonyolultnak találják a visszajelzési gombok és widgetek kezdeti beállítását és testreszabását.

A Usersnap árai kisebb csapatok vagy induló vállalkozások számára magasak lehetnek, a fejlettebb funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Usersnap árak

Starter : 51,19 USD/hó (49 EUR/hó)

Növekedés: 113,87 USD/hó (109 EUR/hó)

Professzionális: 207,89 USD/hó (199 EUR/hó)

Prémium: 406,38 USD/hó (389 EUR/hó)

Usersnap értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Usersnapról a valódi felhasználók?

A Usersnap alkalmazáson belüli widgetjei kiváló lehetőséget nyújtanak a felhasználóktól érkező visszajelzések és üzenetek összegyűjtésére. A Slack integráció is nagyon hasznos, mivel így a hibabejelentések és egyéb visszajelzések azonnal eljutnak Önhöz.

A Usersnap alkalmazáson belüli widgetjei kiváló lehetőséget nyújtanak a felhasználóktól érkező visszajelzések és üzenetek összegyűjtésére. A Slack integráció is nagyon hasznos, mivel így a hibabejelentések és egyéb visszajelzések azonnal eljutnak Önhöz.

7. Ziflow (A legalkalmasabb a gyorsított kreatív felülvizsgálati ciklusokhoz)

via Ziflow

A Ziflow egyszerűsíti a kreatív csapatok visszajelzési és jóváhagyási folyamatait, lehetővé téve a keret- és pixel-szintű pontosságú jelöléseket. Gazdag megjegyzéseszközöket, automatizált munkafolyamatokat és számos kreatív alkalmazással való integrációt kínál, mindezt biztonságos környezetben.

A Ziflow „side-by-side” módot kínál a kézi összehasonlításhoz, vagy „pixel by pixel” módot a verziók közötti különbségek kiemeléséhez, testreszabható színbeállításokkal. Emellett számos megjegyzésformát is használhat, többek között négyzetet, kört, nyíl, vonalat, szabadkézi rajzot és szövegkijelölést, hogy részletes visszajelzést adhasson.

A Ziflow legjobb funkciói

Jegyzeteljen videókra pontos, időkóddal ellátott megjegyzéseket az egyszerűbb együttműködés és a videotartalom áttekintése érdekében.

Kommentjeit titkosíthatja, vagy csak bizonyos szakaszokban láthatóvá teheti kiválasztott bírálók számára, biztosítva ezzel a titkosságot.

Lehetővé teszi a proof menedzserek számára, hogy új verziókat töltsenek fel és a felülvizsgálati folyamat során verziókezelést folytassanak.

Csatlakozzon felhőalapú tárolási szolgáltatásokhoz, mint a Dropbox és a Google Drive, és állítsa be a munkafolyamat automatizálását, hogy megkönnyítse a felülvizsgálati folyamatot.

A Ziflow korlátai

A felhasználók számos e-mail értesítést kapnak, ami túlterhelővé válhat.

A Ziflow beállítása kihívást jelenthet, különösen azok számára, akik kevésbé jártasak a technológiában.

Ziflow árak

Ingyenes

Standard : 249 USD/hó

Pro: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Ziflow értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Ziflow-ról a valós felhasználók?

A jegyzetek készítése, a megjegyzések hozzáadása, a kollégák megjelölése és a próbanyomatok feltöltése/áttekintése zökkenőmentes és felbecsülhetetlen értékű. Nagyon ritkán találkozom megjelenítési problémákkal nyomtatási fájlok vagy PPT-fájlok feltöltésekor. Előfordul, hogy a nyomtatási fájlok túlnyomtatással jelennek meg, vagy a PPT-fájlok egyáltalán nem töltődnek fel, ha betűtípusok vannak beágyazva.

A jegyzetek készítése, a megjegyzések hozzáadása, a kollégák megjelölése és a próbanyomatok feltöltése/áttekintése zökkenőmentes és felbecsülhetetlen értékű. Nagyon ritkán találkozom megjelenítési problémákkal nyomtatási fájlok vagy PPT-fájlok feltöltésekor. Előfordul, hogy a nyomtatási fájlok túlnyomtatással jelennek meg, vagy a PPT-fájlok egyáltalán nem töltődnek fel, ha betűtípusok vannak beágyazva.

8. Hotjar (A legjobb felhasználói viselkedéselemzéshez és betekintéshez)

via Hotjar

A Hotjar segítségével hő térképekkel valós időben láthatja a webhelyén zajló felhasználói tevékenységeket. Megmutatja, hogy a felhasználók hol kattintanak, görgetnek vagy mozognak a webhelyén, így javíthatja a felhasználói élményt. A hagyományos elemzési platformokkal ellentétben, amelyek csak a mennyiségi adatokat követik nyomon, a Hotjar mélyebbre merül, és a Rage Clicks Maps segítségével megragadja a felhasználói cselekvések mögötti okokat.

A hőtérképek, munkamenet-felvételek, felmérések és felhasználói visszajelzések kombinációjával a Hotjar segít elemezni a felhasználói elkötelezettség mintáit.

A Hotjar legjobb funkciói

Gyűjtse össze a felhasználók véleményét valós időben egy könnyen integrálható visszajelzési widget segítségével, és gyűjtsön információkat arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak webhelyének egyes elemeivel.

Nézze meg a valós idejű munkamenet-felvételeket, hogy feltárja a viselkedési mintákat, azonosítsa a felhasználók frusztrációját okozó súrlódási pontokat, és megoldja a problémákat.

Gyorsan indítson felméréseket az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtésére, hogy megérthesse a cselekedeteik mögötti gondolatokat.

A Hotjar korlátai

A munkamenet rögzítése lassan töltődhet be.

A műszerfal nézetének testreszabása nehéz lehet.

Hotjar árak

Alapszintű: Ingyenes

Plusz: 39 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Ár: 213 USD/hó

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (530+ értékelés)

Mit mondanak a valós idejű felhasználók a Hotjarról?

A Hotjar rendkívül intuitív, értékes hőtérképeket, munkamenet-felvételeket és visszajelzési eszközöket kínál, amelyek segítenek jobban megérteni a felhasználói viselkedést és javítani weboldalunk teljesítményét. A munkamenet-felvételek betöltése néha lassú.

A Hotjar rendkívül intuitív, értékes hőtérképeket, munkamenet-felvételeket és visszajelzési eszközöket kínál, amelyek segítenek jobban megérteni a felhasználói viselkedést és javítani weboldalunk teljesítményét. A munkamenet-felvételek betöltése néha lassú.

9. BugHerd (A legjobb vizuális hibakövetéshez és feladatkezeléshez)

via Bugherd

A BugHerd a weboldal-fejlesztéshez kapcsolódó vizuális visszajelzésekre és hibajelentésekre specializálódott. Népszerű a webfejlesztők és -tervezők körében, akik hatékony módszereket keresnek a visszajelzések gyűjtésére, különösen a nem technikai háttérrel rendelkező személyektől származó, kontextusfüggő weboldal-visszajelzésekre.

Az ügyfelek könnyedén hozzáadhatnak megjegyzéseket a projekt linkjére kattintva, anélkül, hogy be kellene jelentkezniük vagy fiókot kellene létrehozniuk. A rendszer automatikusan rögzíti a képernyőt, hogy technikai részleteket és pontosabb visszajelzéseket lehessen hozzáadni. Ráadásul a megjegyzések automatikusan feladatokként jelennek meg a Kanban táblán, így könnyen nyomon követhetők.

A BugHerd legjobb funkciói

Integrálja a LambdaTesttel a hibajelentések zökkenőmentes kezelése érdekében.

Gyűjtse össze és rendszerezze a különböző kreatív eszközökkel kapcsolatos visszajelzéseket a korrektúrával.

Gyűjtsön nyilvános visszajelzéseket úgy, hogy a webhely látogatói megoszthatják véleményüket bizonyos kérdésekről, például megszakadt linkekről vagy oldalhibákról.

A BugHerd korlátai

Nem kínál lehetőséget a visszajelzések szűrésére.

BugHerd árak

Standard: 49 USD/hó 5 tag számára

Studio: 79 USD/hó 10 tag számára

Prémium: 149 USD/hó 25 tag számára

Egyedi: Egyedi árazás

BugHerd értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a BugHerdről a valódi felhasználók?

A Bugherd megkönnyíti a nagy mennyiségű weboldal-szerkesztés bevitelét, és projektmenedzserként áthidalja a különbséget az ügyfelek kérései és a fejlesztők nyelve között. Számos probléma merül fel azzal, hogy a gyors tömeges szerkesztések során nem készülnek képernyőképek, és gyakran előfordul, hogy a feladat benyújtásakor a jelölés rossz helyre kerül. Ezenkívül a kiterjesztés néha meghibásodik, ezért a programot el kell távolítani és újra kell telepíteni, ami nagyon kellemetlen.

A Bugherd megkönnyíti a nagy mennyiségű weboldal-szerkesztés bevitelét, és projektmenedzserként áthidalja a különbséget az ügyfelek kérései és a fejlesztők nyelve között. Számos probléma merül fel azzal, hogy a gyors tömeges szerkesztések során nem készülnek képernyőképek, és gyakran előfordul, hogy a feladat benyújtásakor a jelölés rossz helyre kerül. Ezenkívül a kiterjesztés néha meghibásodik, ezért a programot el kell távolítani és újra kell telepíteni, ami nagyon kellemetlen.

10. Frame. io (A legjobb valós idejű videós együttműködéshez és visszajelzésekhez)

a Frame.io segítségével

Az Adobe által felvásárolt Frame. io egy népszerű tervezési munkafolyamat-kezelő eszköz, amely megkönnyíti a visszajelzések hozzáadását a videóképkockákhoz. A csapat tagjai hozzászólásokat fűzhetnek, referencia képeket és videókat tölthetnek fel, valamint emojikat használhatnak a videógyártási folyamat egyszerűsítésére.

A Frame. io teljes képernyős megtekintést, nagyítást és lejátszásvezérlést is lehetővé tesz a magával ragadó felülvizsgálati folyamat érdekében. Csoportosíthatja az eszközöket, kijelölhet konkrét felülvizsgálókat, és értesítheti az embereket, hogy gyorsan visszajelzést kapjon.

A Frame.io legjobb funkciói

Adjon hozzá kontextusba illeszkedő megjegyzéseket és készítsen képernyőn megjelenő megjegyzéseket a Frame.io segítségével a visszajelzések egyszerűsítése érdekében.

Rendezze a felülvizsgálatokat az eszközváltozatok automatikus egymásra helyezésével és az egymás melletti összehasonlítások engedélyezésével, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Kezelje zökkenőmentesen a visszajelzéseket úgy, hogy közvetlenül a Frame.io-val integrált Creative Cloud alkalmazásokon belül válaszol a kommentekhez.

Biztosítsa az eszközöket olyan fejlett funkciókkal, mint az SSO/2FA, a Storage Connect és a pontos jogosultságok a feltöltéshez/letöltéshez, a csak megjegyzéshez vagy a csak megtekintéshez.

A Frame.io korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy ügyfeleiknek nehézséget okoz a videók elérésével és kommentálásával, különösen akkor, ha az ügyfeleknek fiókot kell létrehozniuk.

Korlátozott tárhelykapacitással rendelkezik, és nincs tömeges exportálási lehetősége, ami nagyobb projektek esetén korlátozó tényező lehet.

Frame. io árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó/tag

Csapat: 25 USD/hó/tag

Vállalati: Egyedi árazás (több csapat számára)

Frame. io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Frame.io-ról a valós felhasználók?

A Frame. io segített nekünk a jegyzetek összevonásában, a visszajelzések pontos fogadásában és a jobb szervezettségben. Az interfész nagyon egyszerű, és másodpercek alatt elmagyarázható azoknak, akik még nem ismerik. A Transfer alkalmazásuk gyors és egyszerűvé teszi a feltöltést és a letöltést. Minden nap használom! Szeretnék egy módszert a projektparancsikonok létrehozására, hasonlóan ahhoz, ahogy a Finder/File Explorerben lehet rögzíteni az aktuális projekteket.

A Frame. io segített nekünk a jegyzetek összevonásában, a visszajelzések pontos fogadásában és a jobb szervezettségben. Az interfész nagyon egyszerű, és másodpercek alatt elmagyarázható azoknak, akik még nem ismerik. A Transfer alkalmazásuk gyors és egyszerűvé teszi a feltöltést és a letöltést. Minden nap használom! Szeretnék egy módszert a projektparancsikonok létrehozására, hasonlóan ahhoz, ahogy a Finder/File Explorerben lehet rögzíteni az aktuális projekteket.

Javítsa az együttműködést a ClickUp vizuális visszajelzési funkcióival

A megfelelő vizuális visszajelzési eszköz kiválasztása döntő lehet a kaotikus munkafolyamat és a zökkenőmentes együttműködés között. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik.

A ClickUp segítségével megjegyzéseket fűzhet képekhez, PDF-ekhez és videókhoz, és gond nélkül megoszthatja valós idejű visszajelzéseit. Ráadásul a felhasználóbarát felületének köszönhetően mindenki, az ügyfelektől a csapat tagjaiig, egyértelmű és megvalósítható visszajelzéseket adhat – ez pedig tökéletes megoldás a modern csapatok számára.

És a legjobb rész? A ClickUp nem csak a visszajelzéseket egyszerűsíti, hanem az egész munkafolyamatot felgyorsítja azáltal, hogy a feladatkezelést, a visszajelzési eszközöket és az együttműködési funkciókat egyetlen platformba egyesíti.

Készen áll arra, hogy visszajelzéseit új szintre emelje? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!