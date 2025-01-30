7 ingyenes szoftverértékelési sablon, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

A szoftverértékelés hosszú, de kritikus fontosságú folyamat. Meg kell határoznia az értékelési kritériumokat, ki kell dolgoznia egy értékelési tervet, piackutatást kell végeznie, a szoftvert belső szakértőkkel vagy tényleges felhasználókkal kell áttekintetni, összegyűjtenie kell a véleményüket, és több érdekelt felet kell irányítania.

Képzelje el, hogy minden egyes teendőt manuálisan követ nyomon és kezel. Valószínűleg kihagy majd lépéseket, és az adatok nem lesznek konzisztensek. Ez késlelteti a termék piacra dobását.

A szoftverértékelési sablonok segíthetnek az értékelési folyamatok jobb strukturálásában. Szabványos keretrendszert biztosítanak a minőségbiztosításhoz, a felhasználói elégedettség méréséhez és a biztonsági réseket teszteléséhez.

Fedezze fel a hatékony szoftverértékelési sablonok legfontosabb elemeit, és szerezzen hozzáférést hét ingyenes sablonhoz, amelyekkel egyszerűsítheti szoftverének bevezetését vagy implementálását!

Mik azok a szoftverértékelési sablonok?

A szoftverértékelési sablonok strukturált dokumentumok vagy keretrendszerek, amelyek a szoftvermegoldások teljesítményének, minőségének és használhatóságának értékelésére szolgálnak. Rendszeres megközelítést nyújtanak a projektmenedzserek, szoftverfejlesztők, minőségbiztosítási csapatok és üzleti elemzők számára a szoftveralkalmazások értékeléséhez és annak biztosításához, hogy azok megfeleljenek a felhasználók követelményeinek.

Tegyük fel, hogy Ön egy munkafolyamat-automatizáló szoftvert fejleszt. A szoftverértékelési sablon részletes ellenőrzőlistát tartalmaz, amely biztosítja, hogy a szoftver összhangban legyen az üzleti célokkal.

A szoftver minden szükséges funkciót biztosít?

Mennyire felhasználóbarát a felület?

A szoftver jól integrálható a meglévő rendszerekkel?

Képes-e kezelni a növekvő üzleti igényeket és a nagyobb adatállományokat?

Melyek a megoldás biztonsági funkciói?

Megéri a szoftver az árát?

Milyen szintű ügyfélszolgálatot nyújt a szoftvergyártó?

Mi jellemzi a jó szoftverértékelési sablont?

A Capterra 2024-es technológiai trendekről szóló felmérése szerint az amerikai vállalkozások 58%-a bánja az elmúlt 12-18 hónapban vásárolt szoftvereket.

Ahhoz, hogy olyan szoftverterméket fejlesszen, amely valóban megfelel ügyfelei igényeinek, szüksége van egy szoftverértékelési sablonra, amely segít felmérni a technikai funkciókat és biztosítani, hogy azok megfeleljenek a felhasználók igényeinek.

A termékmenedzserek és a szoftverfejlesztők számára ez azt jelenti, hogy a tesztelési fázisban jobban összpontosíthatnak a felhasználói élményre. Íme a szoftverértékelési sablonban figyelembe veendő legfontosabb funkciók:

Testreszabhatóság : Könnyen testreszabhatónak kell lennie, hogy különböző típusú szoftvereket lehessen értékelni.

Szerkezet és egyértelműség : A sablonnak egyértelmű szakaszokat kell tartalmaznia, amelyek a szoftverértékelés releváns szempontjait fedik le. Egyszerűen érthetőnek kell lennie , még a nem technikai felhasználók számára is.

Pontrendszer : A szoftverértékelési sablonnak konzisztens pontrendszerrel kell rendelkeznie, amely különböző tényezők, például a felhasználói felület, az integráció és a megfelelőség alapján értékeli a szoftvermegoldásokat.

Részletes kritériumok : Minden értékelési tényezőhöz külön szakaszok/kérdések kell, hogy legyenek, hogy biztosítsák a teljes körű értékelést.

Megfelelőségi ellenőrzési pontok : A sablonnak tartalmaznia kell egy részt, amelyben ellenőrizhető a szoftver megfelelősége a vonatkozó előírásokkal.

Az érdekelt felek szempontjai : Ellenőrizze, hogy a sablon támogatja-e az együttműködést és a különböző érdekelt felek, például IT-vezetők, szoftverfejlesztők és végfelhasználók véleményének kikérését.

Verziókezelés: A szoftverértékelési sablonnak tartalmaznia kell egy változásnaplót, amelyben szerepelnek a változtatásokat végrehajtó csapattagok adatai. Ez segít nyomon követni az új funkciókat és a hibajavításokat.

10 ingyenes szoftverértékelési sablon

Íme hét ingyenes szoftverértékelési sablon, amelyek megkönnyítik a szoftvermegoldások összehasonlítását. ⬇️

1. ClickUp heurisztikus értékelési sablon

Töltse le ezt a sablont Értékelje a szoftver használhatóságát és javítsa az ügyfél-elégedettséget a ClickUp heurisztikus értékelési sablonjával.

A komplex szoftverek megzavarhatják a munkafolyamatokat, ami hibákhoz, alacsony termelékenységhez és magas képzési költségekhez vezethet. Ezért a szoftver kiadása előtt elsőként azt kell tesztelni, hogy felhasználóbarát-e és könnyen alkalmazkodik-e? Az interfész minőségének értékeléséhez heurisztikus értékelést lehet végrehajtani, amelynek során szakértők megállapított irányelveket alkalmaznak a felhasználói elégedettséget befolyásoló használhatósági hibák azonosítására.

A ClickUp heurisztikus értékelési sablonja megkönnyíti ezt a folyamatot azzal, hogy a csapatának részletes szoftverértékelési ellenőrzőlistát biztosít az alkalmazás felületének és minőségének felülvizsgálatához – a használhatósági elvek, az iparági szabványok és az ügyfélkövetelmények alapján.

Használja ezt a sablont a felhasználói súrlódások, navigációs kihívások és egyéb, a felhasználói élményt befolyásoló inkonzisztenciák azonosítására a termék bevezetése előtt. Az összes értékelési információt egy helyen rendszerezi, és automatikusan létrehozza az új funkciók hozzáadásához vagy fejlesztéséhez szükséges tesztelési feladatokat.

Ez segít a szoftverfejlesztési kihívások leküzdésében azáltal, hogy értékeli a használhatóság legfontosabb aspektusait, mint például:

Hozzáférhetőség : A felület hozzáférhető-e technikai és nem technikai felhasználók, valamint fogyatékkal élők számára is?

Hatékonyság : Mennyire gyorsan tudják a felhasználók elvégezni a feladataikat?

Egyértelműség : Az interfész egyértelmű és könnyen érthető?

Visszajelzés : Hagy helyet az ügyfelek visszajelzéseinek?

Tanulási görbe : A felület kezdőbarát?

Navigáció : Egyszerű a navigáció?

Hibák megelőzése : Vannak-e intézkedések, amelyek megakadályozzák a felhasználók hibáinak elkövetését?

Rugalmasság: Könnyen válthatnak a felhasználók a funkciók között?

2. Szoftverfejlesztési sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Készítsen és kezeljen ütemterveket, kövesse nyomon az előrehaladást és javítsa ki a hibákat a ClickUp szoftverfejlesztési sablonjával.

Ha egyetlen eszközt keres a termékfejlesztés, a tervezési folyamat és a tesztelés racionalizálására, próbálja ki a ClickUp szoftverfejlesztési sablonját. Ez segít a termék-, tervezési és minőségértékelési (QA) csapatoknak az együttműködésben, a termékek fejlesztésében, a projektek értékelésében és a szoftverfejlesztési KPI-k nyomon követésében.

Az ilyen szoftverfejlesztési sablonok lehetővé teszik, hogy külön teret hozzon létre a termékfejlesztés számára. Ezzel a sablonnal termékfejlesztési terveket készíthet, sprinteket kezelhet, funkciókéréssel kapcsolatos kérdéseket megoldhat és termékkiadásokat nyomon követhet az Agile, Scrum vagy Kanban módszerek segítségével.

A sablon a következőképpen segít:

Termékfejlesztési ütemterv és hátralék : Tekintse meg a szoftver teljesítményét és annak aktuális állapotát, készítsen ütemterveket, fogadjon funkciókérés és hibajelentéseket, kezelje a hátralékot, vizualizálja a függőségeket, és kövesse nyomon az ütemterveket, hogy az érdekelt felek mindig tájékozottak legyenek.

Tervezési mappa : Dolgozzon együtt a tervezőkkel egy közös munkaterületen, ahol feladatok hozzáadása és kezelése, eszközök (pl. Figma) összekapcsolása, felülvizsgálati ciklusok bevezetése, a termék funkcionális és vizuális aspektusainak megalkotása, valamint az egyes lépésekhez tartozó megfelelő jegyzetek dokumentálása lehetséges.

Squad 1 (Scrum sprints) : Használjon előre elkészített listákat a sprintek tervezéséhez, nyomon követéséhez, kezeléséhez és iterálásához. A csapat dokumentumaira támaszkodva szabványosíthatja termékigényeit, valamint dokumentálhatja a szerepeket és a felelősségi köröket.

Squad 2 (Kanban) : Szervezze a hátralévő feladatokat és frissítse az előrehaladást drag-and-drop kártyákkal. Végezzen napi standupokat egy előre elkészített táblázattal, és dokumentálja a folyamatot és a projekt követelményeit.

Tesztforgatókönyvek és esetek : Készítsen feladatlistákat a minőségbiztosítási csapat számára, hogy teszteseteket és tesztforgatókönyveket állíthassanak össze és vizsgálhassanak meg, és nyomon követhessék a tesztfutásokat és a naplókat.

Műszaki mappa: Használja az előre elkészített hibajelentési űrlapokat a lehetséges problémák és korlátozások dokumentálásához, valamint a megoldások listáját a hibajelentési folyamatok egységesítéséhez.

3. Szoftverintegrációs sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp szoftverintegrációs sablonjával gyorsabban integrálhat több szoftvert és javíthatja a munka hatékonyságát.

A ClickUp szoftverintegrációs sablonja hasznos eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek különböző szoftverek integrálását tervezik. Egyszerűsíti az integrációs folyamatot azáltal, hogy megjeleníti a különböző alkalmazások közötti kapcsolatokat.

A szoftverintegrációs sablon tartalmazza az összes szükséges integrációs kódot, így könnyebb egy helyen karbantartani és frissíteni az összes alkalmazást. Használhatja integrációval kapcsolatos feladatok létrehozására és azok csapat tagoknak való kiosztására.

A sablon segít a partnerekkel és beszállítókkal való együttműködésben is, javítva a projekt összköltségét és minőségét. Így hozhatja ki a legtöbbet ebből a sablonból:

Adja hozzá a sablont a munkaterületéhez

Hozzon létre projekteket minden integrációs célhoz

Feladatok kiosztása és szervezése 15 állapot segítségével

Dolgozzon együtt az érdekelt felekkel, hogy ötleteket gyűjtsön

Állítson be értesítéseket, hogy naprakész maradjon

A feladatok figyelemmel kísérése a maximális hatékonyság és termelékenység biztosítása érdekében

4. Szoftverváltozási napló sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp változásnapló sablonjával könnyedén nyomon követheti a szoftver módosításait.

Lehet, hogy a használhatósági tesztelés részeként funkciókat kell hozzáadnia vagy módosítania a szoftverben. Ezeknek a változásoknak a naplózása elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan fejlődött a szoftver a használhatósági tesztelés során.

A ClickUp szoftverváltozási napló sablonja egyszerűsíti ezt a folyamatot, mivel egy külön helyet biztosít az összes szoftveres tevékenység dokumentálásához. Ez a sablon központi nyilvántartásként szolgálhat a tesztelési projekt frissítéseiről, hibajavításairól és módosításairól.

Ez a sablon központi adatbázist, rendszerezett előzményeket és vizuális idővonalat tartalmaz, amelyek segítenek a teljes használhatósági tesztelési életciklus kezelésében.

Használja a következőkre:

Kövesse nyomon a szoftverváltozásokat lépésről lépésre az egyéni feladatállapotok létrehozásával.

A címkék és attribútumok segítségével rendszerezheti és kategorizálhatja a szoftverváltozásokat, így javítva a csapat és az érdekelt felek átláthatóságát.

Javítsa a szoftverváltozások nyomon követését megjegyzésekkel, automatizálja a tesztfeladatok létrehozását és még sok mást.

5. Használhatósági teszt sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg a felhasználói tesztelést, gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket, és biztosítsa a teszt sikerét a ClickUp használhatósági tesztelési sablonjával.

Készen áll a termék bétaverziójának bevezetésére? A ClickUp használhatósági teszt sablonjával még simábbá teheti a folyamatot. Ez a whiteboard sablon segít összegyűjteni és rendszerezni a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket és a felhasználói tesztelések során szerzett tapasztalatokat. Használhatja azt a használhatósági teszt eredményeinek nyomon követésére és az iterációk vagy fejlesztések szükség szerinti megtervezésére is.

Így segít ez a sablon a felhasználói élmény értékelésében:

Gyorsabban azonosíthatja a fejlesztendő területeket

Javítsa a felhasználói élményt az azonosított problémák megoldásával a ClickUp konkrét feladataival.

Gyűjtsön visszajelzéseket arról, hogy a felhasználók hogyan használják a termékét.

Részletes betekintést nyerhet terméktervezésének általános sikerességébe.

További információk: 10 használhatósági tesztelési példa a webhely teljesítményének javításához

6. Használhatósági tesztelési terv sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Értékelje termékének tervezési használhatóságát a ClickUp használhatósági tesztelési terv sablonjával.

Ha jelenleg egy prototípuson dolgozik, és szeretné tudni, hogy a felhasználók hogyan reagálnak rá a végleges kiadás előtt, akkor itt az ideje kidolgozni egy használhatósági tesztelési tervet. Ez segít a felhasználói igények, a potenciális problémák és az elvárások korai azonosításában, lehetővé téve egy felhasználóközpontú termék létrehozását.

A ClickUp használhatósági tesztelési terv sablonjávalátfogó felhasználói teszteket tervezhet és szervezhet. A sablon olyan egyéni mezőket kínál, mint a projekt neve és leírása, a csapat, a tesztelési módszer, a tesztelés vezetője és a tesztelés előrehaladása, hogy az adatokat rendezni tudja és a prioritásokra koncentrálhasson.

Használja ezt a sablont a tesztelési célok felvázolásához, az erőforrások előkészítéséhez, a tesztelési környezetek beállításához, az adatok elemzéséhez és az ügyfél-visszajelzési jelentések elkészítéséhez.

7. Excel szoftverértékelési sablon a pdfFiller-től

via pdfFiller

A pdfFiller Excel szoftverértékelési sablonja segít a szoftver jellemzőinek, teljesítményének és funkcióinak áttekintésében.

Tegyük fel, hogy egy kódfelülvizsgálati eszközt tesztel egy felhasználókból álló tesztcsoporttal. Ezt a sablont ellenőrzőlistaként használhatja, hogy segítsen a felhasználóknak a megoldás értékelésében. Így megtudhatja, hogy a szoftver hogyan teljesít az ügyfelek igényeinek tekintetében.

A sablon lehetővé teszi a felhasználók számára képek hozzáadását, szövegkiemelést és megjegyzések hozzáadását is. Miután megkapta a felhasználók visszajelzéseit, ossza meg a sablont az érdekelt felekkel, hogy kiemelje a visszajelzéseket. A sablon használata a következő:

Határozza meg az értékelés célját

Gyűjtsön össze a szükséges információkat az iparági referenciaértékekről

Határozza meg a legfontosabb értékelési kritériumokat

Tesztelje az egyes kritériumokat a felhasználókkal

Összegezze az eredményeket és tegyen termékajánlásokat

A szoftverértékelési folyamat egyszerűsítése a ClickUp segítségével

A felhasználók problémáinak megoldása és a gyorsabb piacra lépés elérése a két legfontosabb prioritás minden szoftverprojektben.

Ezen prioritások teljesítéséhez hatékony szoftverértékelési rendszerre van szükség, amely segít kezelni a változó felhasználói követelményeket és az érdekelt felek igényeit, értékelni a felhasználói élményt és azonosítani a potenciális kockázatokat.

Bár ez ijesztően hangzik, a ClickUp szoftverértékelési sablonjaival optimalizálhatja az egész folyamatot. A fejlesztés és a felhasználói tesztelés egyszerűsítésétől a tájékozott döntéshozatalhoz szükséges részletes ellenőrzőlistákig, ezek a szoftverértékelési sablonok a szoftverértékelés minden aspektusában segítséget nyújthatnak.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy szisztematikusan értékelhesse a szoftvereket és növelhesse a felhasználói elégedettséget.